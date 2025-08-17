ChatGPT を使用して、効果的なビジネスプランを作成する方法

自分のビジネスが何をしているのか、その方向性、そして誰にそれを知ってもらわなければならないかは、あなたにはよく分かっています。しかし、毎日そのビジネスに没頭していると、一歩引いて他の人に説明することは難しいものです。

そうすることで、ChatGPT はあなたの個人的な AI ビジネスプラン作成ツールおよび共同執筆者へと変貌を遂げます。プランニングプロセス、市場でのポジショニング、組織構造を指導しながら、あなたのビジネスケースを作成します。

このガイドでは、ChatGPT を使用して、独自の販売提案を伝えるビジネスプランを作成する方法を、ステップごとに説明します。

また、ChatGPT では不十分な場合のために、仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」を使用して、複雑なプロンプトなしでビジネス戦略を作成する方法もご紹介します。

ChatGPT を使ってビジネスプランを作成する方法

業界特有の知識をお持ちの方は、 コンテンツ作成に ChatGPTを使用することから始めるのが良いでしょう。プラン全体を一度に作成することはできませんが、適切なコンテキストと ChatGPT のプロンプトを使用して、各セクションを順に進めることができます。

⭐ 機能テンプレート プロンプトの記述プロセス自体をスキップできる方法があればいいのに、とお考えではありませんか？すぐに使えるClickUp ビジネスプランテンプレートを使えば、完全でプロフェッショナルなビジネスプランを数秒で簡単に作成できます。 無料テンプレートを入手 ClickUp のビジネスプランテンプレートを使用して、目標を定義し、ビジネスモデルを開発し、財務予測をトラッキング可能なタイムラインで表示しましょう。

ChatGPT を使用してビジネスプランを作成する方法を、ステップごとに解説したガイドをご紹介します。

ステップ 1：ビジネスコンセプトを定義する

ビジネス概要やコンセプトによって、プランが読まれるか、スキップされるかが決まります。

市場調査データのコアバリューを 1 文で要約したものです。ビジネス戦略の指針となり、適切なパートナー、チームメンバー、顧客を引き付けるのに役立ちます。

理想的には、ビジネスコンセプトは 4 つの鍵となる質問に答えるものでなければなりません。 あなたのビジネスはどのような問題を解決しますか？

ターゲット市場は誰ですか？

問題を解決するにはどうすればよいでしょうか？

あなたのソリューションが他と異なる点や優れている点はどこですか？

これらの具体的な詳細情報を入力することで、 ChatGPT が1 文のビジネス概要 を作成します。

プロンプトの例： *「私のスタートアップ [会社名または業界] は、[ターゲット顧客] が [特定の課題] を解決するのに役立つ [製品/サービス] を提供しています。その仕組みや特徴を [説明] してください。この内容を、私の価値を明確に伝える、説得力のある 1 文のビジネスコンセプトにまとめます。

回答:

ChatGPT経由で

ステップ 2：ミッションとビジョンを記述する

ミッションステートメントは、ビジネスの目的、その対象者、そして現在どのように価値を創造しているかを概要的に述べたものです。会社のビジョンステートメントは、ビジネスプランを通じて達成したい長期的な影響力です。

この 2 つが一体となって、あなたの方向性と意思決定の形を作ります。集中力を維持し、適切な経営陣やパートナーを採用し、顧客の信頼を築くのに役立ちます。

プロンプトの例： *「ビジネスコンセプト『私のスタートアップは、[ターゲット顧客] が [問題] を解決するのに役立つ [差別化要因] である [製品/サービス] を提供しています』に基づいて、当社の目的とサービス対象者を説明する明確なミッションステートメントを作成してください。次に、[番号] 年後に実現したい長期的な影響について述べたビジョンステートメントを作成してください。[価値1]、[価値2]、[価値3] などの会社の価値や目標も記載してください。

回答:

ステップ 3：製品やサービスを説明する

読者があなたの提供するサービスとその価値をすぐに理解できない場合、プランの残りの部分も共感を得ることができません。ビジネスプランのこのセクションでは、販売する製品やサービスの内容、その重要性を包括的に説明してください。

まず、ビジネスの概要を簡潔に説明し、主力製品やサービスをリストアップします。 次に、その機能を鍵となる機能に分け、それぞれが解決する顧客の課題とリンクさせます。 価格戦略、製品の競争優位性、ユーザーエクスペリエンスに関する実践的な洞察についても話し合うことができます。

📌 会社の説明では、あなたの解決策が実現可能で不可欠であることを証明します。

プロンプトの例： *「同じビジネスコンセプトとミッション/ビジョンに基づいて、「製品とサービス」のセクションを作成してください。当社の主力製品は [製品/サービス] で、[ターゲット層] が [問題] を解決するのに役立ちます。その機能としては、[機能 A]、[機能 B]、[機能 C] があります。当社の価格モデルは [価格モデル] で、当社の強みは [差別化要因] です。

回答:

ステップ 4：包括的な市場分析を行う

市場調査を実施して、ソリューションの需要、業界の動向、市場規模、顧客の行動、競合他社の動向などを評価しましょう。

このガイドは、次のような質問に答えます：ここに収益を生み出す現実的な機会はあるのでしょうか？

📌 製品に直接影響を与える特定の市場動向を分析し、主要な競合他社をリストアップし、自社製品の斬新さを説明することで、インパクトのあるビジネスプランを作成しましょう。

プロンプトの例：「同じビジネスコンセプトとミッション/ビジョンに基づいて、市場分析のセクションを作成してください。応答：

💡 プロのヒント：市場分析のセクションで市場動向を強調して、自社を際立たせましょう。それらが自社製品に与える影響、主要な競合他社、そして自社のソリューションがターゲットオーディエンスに新しいものやより優れたものをどのように提供しているかを明確に指摘してください。

ステップ 5：顧客ペルソナを定義する

すべての人にマーケティングを行うことは、誰からも顧客を獲得できない最良の方法です！そのため、成功するビジネスプランでは、正確なターゲット市場を特定し、顧客ペルソナを構築して焦点を明確にする必要があります。

これらの詳細な架空のプロフィールは、お客様の理想的な顧客を表しており、メッセージ、製品設計、販売戦略の指針となります。実際のデータや洞察を用いて、お客様の顧客層、動機、課題、購買行動などを反映して作成することができます。

プロンプトの例：「ビジネスコンセプト、ミッション/ビジョン、市場分析に基づいて、私のビジネスにふさわしい 2～3 人の顧客ペルソナを定義してください。

回答:

ステップ 6：競合分析を行う

競合分析とは、主要な競合他社を比較し、そのビジネスプランの概要を自分のビジネスプランと比較検討し、競合他社の優れた点や不足している点を特定することです。 市場で独自のポジションを確立するための貴重なツールです。

市場のギャップを見極め、戦略を洗練し、うまくいかないアイデアの模倣を回避することができます。

プロンプトの例：「このチャットの情報をもとに、競合分析のセクションを作成してください。当社の主な競合他社は、[競合他社 A]、[競合他社 B]、[競合他社 C] です。

[競合他社 A] は [鍵となる機能/アプローチ] を提供していますが、[制限] に課題があります。

[競合他社B]は[強み]で知られていますが、[弱点]が不足しています。

[競合他社 C] は [独自のセールスポイント] を提供していますが、[欠点] があります。

*一方、当社の製品は、[鍵となる差別化要因] によって際立っています。当社の価値提案と、市場における競争優位性を説明してください。

回答:

ステップ 7：ビジネスモデルを繰り返し確認する

ビジネスモデルセクションでは、ビジネスがどのように収益を上げ、運営を継続し、時間とともに拡大していくかを詳しく説明します。 拡大を計画している場合は、需要が増加した場合にどのような状況になるかを、新しい市場、追加機能、チームの拡大など、具体的に説明してください。

誰が、何に対して、どのくらいの報酬を支払うのか、その収入が事業運営にどのようにサポートされるのかを明確にしましょう。

ビジネスモデルには、収益源（サブスクリプション、サービス、製品販売など）、価格体系、主なコストも記載する必要があります。

プロンプトの例： 「これまでの情報に基づいて、ビジネスモデルのセクションを作成してください。当社の主な収益源は [サブスクリプション/フリーミアム/使用量ベース/その他] です。当社は [価格モデルを説明する] を提供しています。当社の顧客獲得戦略には [チャネル] が含まれます。主なコストには [リスト] が含まれます。このモデルは、ユーザーベースの拡大と [将来の計画] への事業拡大に合わせて拡張できるように設計されています。”

回答:

ステップ 8：マーケティング戦略の概要をまとめる [ここに販売戦略も記載する]

マーケティングおよび販売戦略は、顧客を引き付け、変換し、維持する方法を分析したものです。

まず、ソーシャルメディア、電子メール、パートナーシップなど、最も重要なマーケティングチャネルを特定し、ブランドのポジショニングと鍵となるメッセージを定義することから始めましょう。

これが完了したら、アウトリーチを担当する担当者、リードの育成方法、コンバージョンプロセスなど、販売アプローチの計画を立てることができます。

プロンプトの例：「*これまで説明してきたすべてに基づいて、マーケティングおよび販売戦略のセクションを作成してください。当社のマーケティングは、[主な目標] に重点を置いています。主なチャネルは、[リスト] です。当社は、[独自のブランドメッセージまたはトーン] というポジションを確立しています。当社の販売戦略には、[販売アプローチ] が含まれます。当社は、[戦術] を通じてコンバージョンを促進するプランを立てています。顧客維持には、[方法] を使用しています。

回答:

ステップ 9：財務概要の草案を作成する

財務概要は、ビジネスが存続し成長できるかどうかを示すものです。まず、スタートアップ費用と運営費用を推定します。次に、毎月の財務予測とキャッシュフロー計算書を検討し、損益分岐点（ブレークイーブンポイント）を把握します。

大きな支出、重要な財務マイルストーン、事業の拡大見通しについて明確にしましょう。

価格設定、成長率、顧客離職率などの仮定は、他の人があなたの数字の背後にある論理を理解し、リスクを評価するのに役立つため、省略しないようご注意ください。

プロンプトの例：「これまで説明したすべてに基づいて、財務計画のセクションを作成してください。初期スタートアップ費用は、[金額]程度を見込んでおり、[例：製品開発]に充てる予定です。6 か月目の予測月収は [金額] で、1 年目のターゲットは [例：X ドルの ARR] です。

*当社の収益モデルは [例：サブスクリプションベース] で、[顧客セグメント] ごとに価格帯を設定しています。主な仮定には [例：ユーザー成長率] があります。主なコストには [例：AI 開発] があります。当社は [タイムライン] までに損益分岐点に達し、[月/年] までに収益性を達成する予定です。

回答:

ステップ 10：エグゼクティブサマリーを書く

エグゼクティブサマリーは、第一印象であり、時には唯一の印象となるものです。このサマリーは、あなたのビジネスが注目に値する理由を数分間で伝えます。

AI ビジネスプラン作成ツールは、焦点を絞った魅力的な内容である必要があります。よく構造化されたビジネスプランのすべての要素と、あなたのアプローチの差別化要因を明確に説明する必要があります。

プロンプトの例： 「これまで説明してきたすべてに基づいて、私のビジネスプランの要約を作成してください。当社は、[ターゲット層] の [主な課題] を解決するために、[製品/サービスの簡単な説明] を開発しています。当社の使命は、[ミッション] です。市場規模は [サイズ] であり、[主なトレンド] などのトレンドにより成長しています。当社のソリューションは、[独自の差別化要因] によって他社の製品やサービスと一線を画しています。当社は、[ビジネスモデル] と [価格の詳細] を採用しています。主なマーケティング戦略には、[主なチャネル] があります。財務面では、[1 年目の ARR] を目標とし、[月/年] までに損益分岐点に達することを目指しています。当社の長期ビジョンには、[成長計画、事業拡大のアイデア] が含まれています。

回答:

ChatGPT を使用してビジネスプランを作成する場合の制限事項

ChatGPT のビジネスプランは、作成プロセスをスピードアップすることはできますが、悪いアイデアを自動的に排除することはできません。

仮定が間違っていたり論理が不十分だったりしても、尋ねない限り指摘しません。これは注意すべき複数の欠点の1つに過ぎません。

ChatGPTの代替ツールを検討すべき理由をいくつかご紹介します：

埋め込みコンテキストの欠如： プロジェクトのタイムライン、販売目標、会社の歴史を自動的に取り込むことはできないため、重要な詳細を手動で貼り付ける必要があります。

財務予測の不正確さ： 仮の数値は提案できますが、財務計画に基づいた正確な予測や価格戦略は生成できません。

カスタマイズされていない一般的なトーン： AI によって生成されたコンテンツは、必要なトーンや対象読者を指定しない限り、デフォルトで企業用語になります。

タスクやワークフローの統合は不可： 重要なチームメンバーにタスクを割り当てたり、プランを成果物に接続したりすることはできません。そのテキストは別のシステムに移動する必要があります。

欠落している視覚的要素：ChatGPT はテーブルやビジュアルを記述することはできますが、ビジネスプランニングプロセスの一部としてタイムライン、チェックリスト、バナーを埋め込むことはできません。

📮 ClickUp Insight： 回答者の 22% は、仕事での AI の使用について 依然として警戒心を抱いています。その 22% のうち、半数はデータのプライバシーを懸念しており、残りの半数は AI の言うことを信頼できるかどうか確信が持てないとしています。 ClickUp は、堅牢なセキュリティ対策と、各回答にタスクや情報源への詳細なリンクを生成することで、この 2 つの懸念に正面から取り組んでいます。つまり、最も慎重なチームでも、情報の保護や結果の信頼性について心配することなく、生産性の向上を実感することができるのです。

ClickUp Brain でビジネスプランを作成

ClickUp は、プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーションをすべて管理します。次世代の AI 自動化および検索機能により、さらに高速化されています。

ChatGPT の優れた代替ツールであり、ビジネスプランニングのための統合された、コラボレーション可能な、実行可能な環境を提供します。

静的なテキストを生成する ChatGPT とは異なり、ClickUp は、ビジネスプランをダイナミックで生きた文書に変える、仕事のためのすべてを備えたアプリです。

ClickUp ドキュメント

AI の出力を Google ドキュメントにコピーして、フォーマットに何時間も費やす必要はありません。すべてはClickUp Docs 内で完了します。エグゼクティブサマリー、市場分析、財務予測などのセクションを、すっきりとした整理されたページとしてネストすることができます。

ClickUp Docs を使用して、ビジネスプランをリアルタイムで作成、編集、共有しましょう。

ClickUp Docs のドラッグ＆ドロップブロックを使用して、以下のことができます。

予算を分析するためにテーブルを挿入

次のステップや承認のためのチェックリストを追加しましょう。

リスクや決定事項をバナーで強調表示

プロジェクトのタイムラインを埋め込んで、重要な取り組みを可視化し、最新の状態に保ちましょう。

ドキュメント内から、関連するタスク、フォルダ、目標に直接リンクできます。

あらかじめ用意された ビジネスプランのテンプレートを カスタマイズして、重要な詳細を強調しましょう。

ドキュメントでは、チームメイトにタグを付けたり、ドキュメント内にコメントを直接書き込むこともできます。たとえば、「競合他社の分析を精査する」というテキストの行にアクションが必要な場合は、ドキュメントから直接、その行をタスクに即座に変換することができます。

これにより、チームの生産性が向上し、タスクの出所ややるべきことが全員に明確になります。

ClickUp のコラボレーション効果について、私たちが最も実感したのは、製品発売のためのコンテンツプランを作成していたときでした。ドキュメントツールを使用して、階層構造、共同編集、強力な埋め込み機能を備えたコンテンツリポジトリを構築し、維持することができました。

ClickUp Brain

ClickUp では、ビジネスプランを作成するために徹夜で作業する必要も、空白を埋めるためにすべての番号を手元に用意する必要もありません。

高度な AI アシスタント「ClickUp Brain」は、すべてのドキュメントとタスクに組み込まれています。ワークスペース、タイムライン、関係者を理解するため、メモを調べたり、ChatGPT の出力を文脈に合わせて再フォーマットしたりする必要はありません。高度な言語モデルがすでに理解しています。

ClickUp Brain を使用して、ビジネスプランの執筆、ビジネスアイデアの創出、要約、編集などのタスクを自動化しましょう。

例えば、マーケティング戦略のセクションを書いている場合：

ClickUp Brain に「最近の電子メールキャンペーンの結果を要約して」と尋ねると、接続されたタスクとダッシュボードからデータが抽出されます。

会社のドキュメントやチームのメモを基に、ブランドのトーンに合わせてミッションステートメントやビジネスビジョンを起草します。

ClickUp Brain を使用して、ミッションステートメントやプロモーションコンテンツをカスタマイズしましょう。

採用プランなどの追加情報をメンションし、ClickUp Brain に「第 3 四半期にはまだ何人の役割が募集されていますか？」と質問すると、採用パイプラインから回答が返ってきます。

ClickUp Brain を使用しながら、ChatGPT、Claude、Gemini などのさまざまな大規模言語モデル (LLM) を切り替えることができることをご存じでしたか？つまり、GPT に愛着がある方（誰にでもお気に入りのモデルはあるものです）でも、ClickUp 内で ChatGPT を使用することができ、コンテキストの切り替えによる時間のロスも削減できます。

ClickUp Brain を通じて、ChatGPT、Claude、Gemini などの最新の複数の外部 AI モデルをご利用いただけます。

ClickUp Brain を使用して、ビジネスプランをゼロから作成する方法をご紹介します。新しい例、米国を拠点とする B2B ペットフードおよびアクセサリーブランドを例に、ビジネスプランの 4 つの重要な要素についてご説明します。この会社は、犬と猫用のオーガニックで保存料不使用のフードを提供しており、ご要望に応じて他のペット用のカスタムブレンドも提供しています。

1. ミッションステートメントとビジョンステートメントの書き方

このプロンプトは、ClickUp Brain でカスタマイズできます。

「犬と猫用のオーガニックで保存料不使用のペットフードを販売する、米国を拠点とする B2B ブランドのミッションとビジョンステートメントを作成してください。他のペット用のカスタム配合も提供しています。」

ClickUp Brain で価値提案を強調しましょう。

2. 製品およびサービスの説明

ChatGPT とは異なり、ClickUp Brain はワークスペースから情報を抽出して文脈に応じた応答を提供するため、詳細なプロンプトは必要ありません。

次のように入力するだけです：

「この B2B ペットフードブランドの主な商品について、商品タイプ、機能、一般的なペットフードブランドとの違いなどを説明してください。

ClickUp Brain では詳細な回答は避け、時間を節約しましょう。

3. 市場分析

ClickUp Brain は、必要なときにリアルタイムで情報を検索し、詳細な競合他社分析や市場分析を提供します。

次のようなプロンプトを使用してください。「米国のオーガニック B2B ペットフード市場に関する市場分析を作成してください。ターゲット層、トレンド、競合状況も記載してください。

ClickUp Brain を使用して、リアルタイムの市場調査と分析を実施しましょう。

4. ビジネスモデル

ClickUp Brain では、次のようなシンプルなプロンプトで、実行可能なビジネスモデルの説明とともに、賢く戦略的な提案を得ることができます。

「ペットショップや小売業者にオーガニックのカスタム製品を販売する、米国を拠点とする B2B ペットフードブランドの収益モデルと事業戦略を説明してください。

ClickUp Brain から、スマートで戦略的な洞察を得ましょう。

💡 プロのヒント： ClickUp Docs で ClickUp Brain のスラッシュコマンド (/ai) を使用すると、執筆中に即座にトリガーすることができます。また、ドキュメントを離れることなく、コンテンツの言い換え、短縮、拡張を行うこともできます。

ClickUp 自動化

しかし、ClickUp の機能は、文書作成やコラボレーションだけにとどまりません。ビジネスプランの背後にあるワークフロー全体を構築するのに役立ちます。各セクションにタスクを割り当て、期限を設定し、ステータスビューやタイムラインビューを使用して進捗状況を追跡することができます。

定期的なチェックインや関係者のレビューが必要ですか？ClickUp 自動化を設定して、手間をかけずにリマインダーやフォローアップをトリガーしましょう。

ClickUp の自動化機能を使って、細やかな管理を必要とせずにビジネスプランを確実に推進しましょう。

たとえば、誰かがセクションに「レビュー可能」とマークしたら、自動的にフォローアップタスクを割り当てることができます。また、関係者がフィードバックを追加した後、自動的にフォローアップアイテムを割り当てることもできます。

ClickUp ダッシュボード

進行中のすべてを俯瞰したい？ClickUp ダッシュボードを使って、自分だけのダッシュボードを作成しましょう！マーケティングメトリクス、資金調達状況、採用進捗、製品ロードマップのマイルストーンなどを、すべて 1 か所で追跡できます。

KPI、障害アラート、ライブアップデートでカスタマイズして、無限のレポートを作成することなく、先手を打ち、ステークホルダーに良い印象を与えましょう。

ClickUp ダッシュボードでマーケティングチャネルやその他のメトリクスを分析し、ギャップを特定しましょう。

ClickUp は、ChatGPT の不足部分を補います。ClickUp を使用すると、以下のことが可能になります。

つまり、ClickUp は、ビジネスプランを静的な文書から、ダイナミックで実行可能、かつコラボレーション可能なワークフローに変えるのです。インテリジェントで自動化されたサポートにより、計画と実行のギャップを埋めます。

最高のビジネスプラン作成ツール、ClickUp を試してみてください。

ChatGPT が文章の作成をお手伝いします。ClickUp が構築をお手伝いします。

ClickUp は、ビジネスプランの作成と管理における、複数のツールを駆使した断片的な作業から解放します。ChatGPT で AI が生成したコンテンツを Google ドキュメントに貼り付けたり、自分でデータをまとめたりする必要はもうありません。

ClickUp Brain は、新しいセクションの自動作成、アイデアの言い換え、ワークスペースからの最新情報の取得、ミーティングやプロジェクトのタイムラインの要約を行うことができます。また、ClickUp Docs を使用すると、情報を構造化された共同作業用のフレームワークにフォーマットすることができます。

さらに、ビジネスプランのテンプレートを使用すれば、小規模なスタートアップの所有者、フリーランサー、スタートアップの創設者も、すぐに事業を開始することができます。構造を考える時間に費やす時間を減らし、進捗に費やす時間を増やすことができます。

では、相互接続されたワークフロー自動化ソフトウェアと、スタンドアロンのライティングアシスタント、どちらのツールを選びますか？

ClickUp に無料で登録して、完璧なビジネスプランの作成、改良、追跡、実行を今すぐ始めましょう！