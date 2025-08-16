ドキュメントを整理するための無料の目次テンプレート

乱雑なドキュメントをページをめくったり、見出しやページ番号の整列に何時間も費やすことにうんざりしている方は、決してあなただけではありません。よくできた目次テンプレートを使えば、この問題はすぐに解決します。

研究論文を書く学生、マニュアルを作成するマーケティング担当者、詳細なレポートを作成するプロジェクトマネージャーなど、テンプレートを使用することで、時間と手間を節約できます。

これらのコンテンツテンプレートを使用すると、セクションの整理、ページ番号の挿入、ドキュメントのトーンに合ったフォントスタイルの選択が簡単になります。

完璧なテーブルを簡単に選択し、コンテンツを挿入して、すぐに作業を開始できる、プロがデザインした最高級のテンプレートをご覧ください。

目次テンプレートとは？

目次テンプレートは、セクション、見出し、および対応するページ番号を一覧表示して、ドキュメントの構造を整理および表示するのに役立つ、あらかじめフォーマットされたレイアウトです。これらのテンプレートは、ナビゲーションと読みやすさを向上させるために、研究論文、マニュアル、レポート、およびその他の長文のドキュメントで一般的に使用されます。

各テンプレートには以下が含まれます。

見出し、小見出し、ページ番号用のプレースホルダーに、Microsoft Word、Apple Pages、または PDF エディターを使用して、手動または自動でコンテンツを追加できます。

フォントスタイル、配置、レイアウトなど、文書のトーンやフォーマットに合わせた要素

セクションのタイトルと対応するページ番号を点線やタブリーダーで接続し、すっきりとした一貫性のあるコンテンツページを作成します。

これらのテンプレートは、空白またはあらかじめ入力済みのものがあり、通常、一般的な文書編集ツールで無料ダウンロードまたは組み込みオプションとして利用できます。

13 つの目次テンプレート

適切な目次テンプレートを選ぶことは、スタイルだけでなく、構造を迅速かつ正確に整えることでもあります。ここでは、コンテンツページをフォーマットし、見出しを並べ替え、ページ番号を揃えるために、各セクションを手作業で調整する必要のないテンプレートをご紹介します。

1. ClickUp コンテンツカレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ウィークリーコンテンツカレンダーで、毎週の公開スケジュールをプランニング、追跡しましょう。

ドキュメントに毎週更新される情報、キャンペーン、階層化されたコンテンツが含まれている場合、このテンプレートを使用すると、スプレッドシートが乱雑になることなく、コンテンツを管理することができます。ClickUp の「週次コンテンツカレンダーテンプレート」は、コンテンツエンジンとしても機能するインタラクティブなシステムです。

6 つのビューモードで、アイテムの表示、更新、割り当て、スケジュール設定を行うことができます。このコンテンツカレンダーテンプレートを使用すると、各タスクにキャプション、画像、ハッシュタグ、メモなどのメタデータを 1 つのスペースにまとめて表示することができます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

週、プラットフォーム、目標ごとに投稿をスケジュール

タグ、日付、割り当てられたエディターを使用してセクションを作成

リマインダー、ステータス更新、改訂サイクルを自動化

サポートコンテンツをリンクし、分析対応フィールドを追跡

🔑 理想的な用途：ライブアップデートにリンクされた詳細なコンテンツテーブルが必要な、マーケティングドキュメント、キャンペーン内訳、コンテンツベースのプロジェクトレポートの構造化。

📮 ClickUp Insight： 平均的なビジネスパーソンは、1 日 30 分以上、仕事に関連する情報を探して過ごしています。これは、電子メール、Slack のスレッド、散らばったファイルを探して過ごす時間で、1 年間に 120 時間以上も無駄になっていることになります。 ワークスペースに組み込まれたインテリジェントな AI アシスタントが、その状況を変えます。ClickUp Brain をご利用ください。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を数秒で表示し、即座に洞察と答えを提供するため、検索作業から解放され、すぐに仕事に取り掛かることができます。 💫 実際の結果： QubicaAMF などのチームは、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性が向上したら、チームがどれだけの成果を上げられるか想像してみてください。

2. ClickUp ストーリーアウトラインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のストーリーアウトラインテンプレートを使用して、構造化されたストーリーと文字の展開を作成しましょう。

長いエッセイを書いたり、コンテンツスクリプトを作成したり、詳細なプレゼンテーションのマップを作成したりする場合でも、ClickUp のストーリーアウトラインテンプレートを使用すると、最初からアイデアを構造化することができます。静的なテーブルとは異なり、このテンプレートは進捗を追跡できるストーリーボードのように機能します。

シーンの移動、役割の割り当て、タイムラインの監視、文字の開発をすべて 1 つのスペースで行うことができます。複雑な物語を、全体的な目標に沿って管理しやすい部分に分割するのに最適です。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

フォルダとフィールドを使用して、ストーリーの要素を章、シーン、フェーズに整理します。

起草から校正まで、8つのカスタムステータスで進捗状況を追跡

ストーリーの展開、キャラクターの成長、テーマなどのカスタムフィールドを追加

視覚的なタスクボードを使用して、ストーリーのフローを再編成し、微調整します。

🔑 理想的な用途： 構造化されたナラティブ、ストーリー主導のプロジェクトドキュメント、または章や進捗をマップするために編集可能なテンプレートを必要とするクリエイティブなプレゼンテーションを作成するコンテンツチーム。

3. ClickUp ブログテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ブログテンプレートで構造化された出版システムを構築

これは、Google ドキュメントの基本的な下書き以上のものを求める作成者向けに作成されています。ClickUp のブログテンプレートを使用すると、ブログコンテンツのブレインストーミング、作成、割り当て、編集、スケジュール設定を 1 か所で行うことができます。

これは、より大規模なプロジェクトワークフローに組み込むことができる、すぐに使えるドキュメントです。これにより、ブログのライフサイクル全体を追跡することができます。誰が何を執筆中か、各投稿がいつ公開されるかなど、作業状況の可視性を高めることができます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

🔑 理想的なユーザー： ブログ、エディター、コンテンツチームなど、編集テーブルの目次を締め切りに合わせて管理しながら、継続的な出版パイプラインを管理したい方。

4. ClickUp プロジェクトドキュメントテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp プロジェクトドキュメントテンプレートで、重要な成果物を追跡、整理、維持しましょう。

このテンプレートは、ドキュメントの詳細な範囲、計画、更新、結果のセットアップを提供します。ClickUp のプロジェクトドキュメントテンプレートは、プロジェクトコントロールセンターのように機能します。

目標の記録、タスクの割り当て、タイムラインのマップ作成、フィードバックの収集を、1 つの構造化されたドキュメントで実行できます。これは単なるストレージではありません。プロジェクトワークフローのドキュメントの各部分は、チーム間の連携と進捗の把握に役立つリアルタイムのワークフローにフィードされます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

ステータス追跡機能を備えた、プロジェクトの概要を完全に作成

プロジェクトのマイルストーンを追加し、タスクとリンクします。

ガントチャートビューとカレンダービューを使用して、納期のタイムラインを管理

編集可能なドキュメントスペースにフィードバックや結果を収集

🔑 理想的なユーザー： 継続的または多段階のイニシアチブのために、参照や更新を整理するための目次付きの生きたドキュメントを作成するプロジェクトマネージャーやチーム。

🪀 ケーススタディ：RevPartners は、目次などの構造化されたフォーマットを含む ClickUp テンプレートに切り替えた結果、クライアントへのサービス提供を 64% 高速化しました。あらかじめ作成されたプレイブックを使用することで、手作業によるテーブルのセットアップが不要になり、ドキュメントが標準化され、仕事の整理に費やす時間が削減されました。 その結果、実行が迅速になり、遅延が減り、価値の提供により多くの時間を割けるようになります。

5. Canva の目次テンプレート

Canva経由

この白黒のコンテンツページは、メインのコンテンツから注意をそらさない、プロフェッショナルで無駄のない構造に最適です。Canva の「目次テンプレート」は、見やすい見出しレベルと、読みやすい Lucida Console フォントを使用した、すっきりとした A4 レイアウトを採用しています。

ページ番号を追加したり、フォントスタイルを調整したり、カスタムアイコンや画像をドラッグして、ブランドやドキュメントの種類に合わせてカスタマイズすることができます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

Canva のドラッグ＆ドロップエディターで、ブラウザから簡単に編集できます。

見出しやセクション全体の視覚的な整列をきれいに維持

あらゆるフォーマットや用途に合わせて、フォント、スペース、配置を調整

PDF または印刷可能なフォーマットで、歪みなくエクスポート

🔑 理想的なユーザー： すぐに使い始められ、印刷可能なコンテンツテーブルのレイアウトを、その場で調整してダウンロードしたい学生、マーケティング担当者、専門家。

6. Venngage の目次テンプレート

Venngage経由

Venngage の「目次テンプレート」は、鮮やかな色、構造化されたフォーマット、モダンなデザインを融合し、シンプルなリストを視覚的な機能に変わらせます。

プレーンなフォーマットとは異なり、このテンプレートでは、ドキュメントのフローを維持しながら、各セクションに注目を集めることができます。フォントのカスタマイズ、ページ番号の位置の変更、グラフィックの追加など、クリエイティブでもビジネスでも、トーンに合わせて調整することができます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

ブランドに合わせて配色やサイズを変更

ライブラリからアイコン、イラスト、またはストック写真を直接追加できます。

フォーマットをそのまま維持したまま、PDF、PNG、PowerPoint 形式でエクスポート

AI 搭載のエディターを使用して、要素をすばやく調整

🔑 理想的なユーザー： 視覚的に豊かで編集可能な目次を、1 ページ目から設定して、長いプロジェクトやクリエイティブなドキュメントをナビゲートしやすくしたい著者やプレゼンター。

7. Venngage のレシピ目次テンプレート

Venngage経由

Venngage の「レシピ目次テンプレート」は、目に優しく、ページ上で実用的な温かみのある茶色の色調で、居心地の良い、料理本のような美しさを醸し出しています。

わかりやすく作成されたこのテンプレートを使用すると、料理の作成者は、カテゴリ、料理、ページ番号をすっきりとしたフォーマットで簡単に整理できます。レイアウトは編集も簡単です。フォントの交換、列のサイズ変更、料理アイコンの挿入など、印刷やデジタル共有に合わせてテーブルをカスタマイズできます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

ブランドやキッチンの雰囲気に合わせて、色、フォント、スペースをカスタマイズ

Venngageのライブラリからセクション区切り、アイコン、または食品のイラストを追加できます。

印刷、共有、オンラインへの埋め込み用に、複数のフォーマットでエクスポート

編集可能なインデックス付きレイアウトで、レシピをグループ化して検索可能にする

🔑 理想的な用途： デジタルまたは印刷用のレシピ集のために、すっきりとした視覚的なコンテンツページを作成したいホームシェフ、シェフ、フードブロガー。

8. テンプレートによる目次テンプレート。ネット

Template.Net の「目次テンプレート」 は、APA ガイドラインに厳密に従っており、学生や研究者に、研究論文、長文のエッセイ、論文のためのすっきりとした構造を提供します。

左揃えのレイアウト、階層化された見出しレベル、標準化されたフォントスタイル、明確にスペースが確保された対応するページ番号など、コンプライアンスに必要なものがすべて揃っています。

APA規格に準拠して既にレイアウトが整っています。これにより、セクションを簡単に埋めることができ、執筆に集中できます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

APA のスペースと構造に合わせてフォーマット済みのレイアウトを使用

デザインツールやインストールは不要、すべてをすばやく編集

章、小見出し、付録用の事前設定フィールドに、手動で設定することなく入力できます。

Word、PDF、または共有可能なファイルフォーマットで、フォーマットエラーなしでダウンロードできます。

🔑 理想的なユーザー： 編集を最小限に抑え、APA 形式の提出に最適な、信頼性の高い空白のテーブルフォーマットを必要とする学生や研究者。

💡 プロのヒント： TOC をコンテンツデータベースに接続しましょう。テーブルを孤立させたままにしないでください。コンテンツデータベースを構築して、各アイテムを実際のコンテンツ、タスク、または概要にリンクしましょう。そうすることで、コンテンツテーブルは単なる静的なページではなく、機能的なインデックスになります。

9. テンプレートによる論文の目次テンプレート。Net

正式な学術文書用に特別に設計されたこのテンプレートは、複雑な論文のコンテンツを整理するための既製のフレームワークを提供します。Template.Net の「論文の目次テンプレート」には、階層化された見出しレベル、一貫したページ番号の配置、および機関のフォーマット基準に準拠した適切なスペースが含まれています。

各セクションは編集可能なので、レイアウトを乱すことなく、章、小見出し、付録を追加することができます。実用的でプロフェッショナル、そして長い文書がフォーマットで悪夢になることを防ぐように設計されています。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

論文のセクション用のプレースホルダー（要約、方法論、参考文献など）を含めることができます。

構造を崩すことなく、見出しのインデントやフォントスタイルを調整

Word または PDF 形式で即座にダウンロードして、フォーマットを変更することなく編集や提出を開始できます。

執筆中に章の内容が変更された場合、手動で更新できます。

🔑 理想的なユーザー： 詳細な章分けと洗練されたプロフェッショナルなコンテンツテーブルを含む、長文の研究文書を作成する大学院生や学術作家。

⚡ ボーナスヒント：テンプレートの設定が完了したら、各セクションをコンテンツ概要に接続します。これにより、目標、キーワード、ターゲットオーディエンスが 1 か所にまとめられるため、ドキュメントのすべての部分がメッセージと目標に沿ったものになります。

10. テンプレートによる年鑑の目次テンプレート。Net

Template.Net の「年鑑の目次テンプレート」は、年鑑や学校刊行物のセクションをレイアウトするための、すっきりとした洗練されたフォーマットを提供しています。視覚的な明瞭さとカスタマイズ性のバランスに優れ、画像の挿入、さまざまなフォントスタイルの選択、コンテンツセクションの並べ替えを簡単に行うことができます。

シンプルな列構造で構成されたこのレイアウトは、すべてを揃えて読みやすく、年鑑の全体的なテーマやブランドイメージに合わせて自由にカスタマイズすることができます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

クラブ、イベント、クラスプロフィールなどの組み込みカテゴリをレイアウトで直接編集

学校のロゴや生徒の写真をアップロードして、各セクションを視覚的にカスタマイズ

ブラウザで編集し、PDF にエクスポートしたり、すぐに印刷したりできます。追加のツールは必要ありません。

年鑑のコンテンツを、明確なラベルの付いたセクションに分割して、ナビゲーションを容易にします。

🔑 理想的な用途： 年鑑の編集者、学校のチーム、または多セクションの出版物に視覚的に明確で編集しやすいコンテンツページを必要とする生徒会。

11. Template.Net の法律用目次テンプレート

Template.Net の「法律用目次テンプレート」 は、明確なフォーマットと正確なセクション分けを必要とする法律専門家向けに作成されています。法令や条項から証拠書類や付録まで、複数の文書要素をフォーマットの手間なく取り込むことができる構造になっています。

編集可能なプレースホルダーと一貫したページ番号の配置により、法的文書は読みやすく、整理され、業界基準に準拠したものになります。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

記事、条項、添付書類などの法的セクションを、あらかじめ設定されたフォーマットで追加

会社のブランドやケースのタイトルを挿入して、コンテンツのレイアウトをパーソナライズ

オンラインで編集し、Word または PDF にエクスポートして、ファイリングやプレゼンテーションにご利用ください。

番号付きの見出しレベルで、複数の部分からなる法的コンテンツを構造化

🔑 理想的なユーザー： 詳細でナビゲーションしやすい目次が必要な、プロフェッショナルなインデックス付き法律文書を作成するパラリーガル、弁護士、法務管理者。

12. Freepik の目次テンプレート

viaFreepik

Freepik の「目次テンプレート」は、プロフェッショナルな文書にもクリエイティブな文書にも最適な、幅広い編集可能な目次テンプレートを多数ご用意しています。

このデザインは、見出しとページ番号に構造化されたグリッドを使用してフォーマットをすっきりさせながら、編集可能なレイアウト要素により柔軟性を確保しています。PSD、AI、JPG 形式で利用でき、プレゼンテーション、ポートフォリオ、ガイドなど、グラフィックの多い文書に最適です。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

高度なカスタマイズのために、レイヤー化された PSD または AI ファイルとしてダウンロード

ブランドフォント、アイコン、セクション画像に置き換える

視覚的な編集ツールを使用して、セクションを正確に整列およびフォーマット

印刷やデジタル出版用に高解像度のデザインをエクスポートできます。

🔑 理想的なユーザー： デザイナー、マーケティング担当者、および、クリエイティブな表現の余地のある、視覚的に洗練されたコンテンツページを必要とするブランド文書やプレゼンテーションを作成するチーム。

13. Postermywall の目次テンプレート

viaPostermywall

ニュースレター、デジタルマガジン、編集レイアウト用にカスタマイズされたこの A4 テンプレートは、構造とスタイルを融合しています。記事のタイトルとページ番号が明確に区切られているため、コンテンツをプロフェッショナルな仕上がりにし、見やすくしています。

画像のアップロード、フォントスタイルの調整、レイアウト要素のカスタマイズなど、ブランドに合わせてカスタマイズが可能です。視覚的な魅力を損なうことなく、明瞭さを追加したいソーシャルメディア向けの出版物に特に役立ちます。

⭐ なぜこれがお気に入りになるのか

ドラッグ＆ドロップでセクションの見出しやページ番号を簡単にカスタマイズ

エディターで直接、自分の写真、ロゴ、背景デザインを追加

レイアウトのサイズ変更や再利用で、ウェブ、印刷、ソーシャル共有に対応

デザインソフトウェアを必要とせずに、複数のフォーマットでエクスポート

🔑 理想的な用途： ニュースレターエディター、学校刊行物、デジタル雑誌の作成者など、編集文書やプロモーション文書にすっきりとしたスタイリッシュなコンテンツページを作成したい方。

優れた目次テンプレートの条件

いくつかの選択肢をご覧になったところで、自分にぴったりの目次テンプレートをどのように選ぶべきでしょうか？

優れた目次テンプレートは、ドキュメントに構造を与え、コンテンツの変更に応じて、明確でプロフェッショナルな外観と更新の容易さを維持します。手動編集と自動フォーマットの両方をサポートしている必要があります。注目すべき主な機能：

見出しレベル： 複数のコンテンツ階層をサポートしているため、セクションとサブセクションを明確に区別できます。

カスタマイズ可能なフォントスタイル： テーブルのコンテンツをドキュメントの他の部分と一致させて、プロフェッショナルな外観に仕上げることができます。

点線： セクションのタイトルとページ番号を接続して、視覚的な追跡を容易にします。

編集可能なレイアウト： セクションの並べ替えやフォーマットの変更を、最初からやり直すことなく実行可能

ページ番号の揃え： すべての対応するページ番号を揃えて、見やすく一貫性のあるレイアウトに

印刷可能なフォーマット： PDF またはその他のフォーマットに、位置ずれなくきれいにエクスポートできます。

手動および自動更新オプション： プロジェクトに応じて、手動入力モードと自動生成モードのどちらかを選択できます。

ClickUp でコンテンツテーブルをすべて整理

適切な目次テンプレートを選ぶことは、パズルの 1 ピースにすぎません。それを効率的に実行することが、真の勝利です。そこで、ClickUp のステップが登場します。

ブログ記事、研究論文、プロジェクト文書など、管理対象が何であれ、ClickUp はそのすべてのステップに必要なツールをすべて提供します。

1つのダッシュボードから、コンテンツの構造の作成、割り当て、追跡、整理を行うことができます。フォントスタイルからページ番号まで、すべての要素を編集および追跡可能であり、手作業による並べ替えは不要です。

ClickUp では、目次を挿入するだけでなく、1 つのプラットフォームからドキュメントのプロセス全体を管理できます。フォーマットの手間を省きたいとお考えですか？ClickUp を無料で使い始めて、すべてのドキュメントを整理されたワークスペースに変えましょう。