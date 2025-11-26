[年]版　コンフルエンスAI検索の代替ツール11選

キーワードを入力し、Enterキーを押すと、覚悟してください：3年前のプロジェクトに関する無関係な結果が表示されます。

これが多くのチームがConfluenceのAI検索利用時に直面する現実です。情報の検索容易性を担うナレッジマネージャーやITチームにとって、こうした摩擦はあらゆる業務の足を引っ張ります。

だからこそ、より多くのチームがConfluence AI検索の代替ツールを積極的に模索しています。これらのツールは表面的な検索を超え、重要な場面で意味のあるコンテンツを実際に引き出す手助けをします。

いくつか見てみましょう。🧰

主要なConfluence AI検索代替ツール一覧

これらのConfluence AI検索代替ツールが最も得意とする分野を以下にご紹介します：

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp カスタムビューとワークフローによるオールインワン生産性対象チーム規模：個人、中堅企業、企業 ClickUp Brain（ 接続型AIアシスタント ）、Connected Search、ドキュメント、ナレッジベース、リアルタイムコラボレーション、タスクテンプレート、ダッシュボード Freeプランあり。企業向けカスタム可能な有料プランも提供。 Slite リモートおよび非同期チーム向けの軽量なナレッジ共有対象チームサイズ：小規模から中規模の分散型チーム AIドキュメントアシスタント、共同編集、トピック別チャンネル、バージョン履歴 有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Guru ブラウザアクセス可能なリアルタイム社内ナレッジベースチームサイズ：営業、サポート、運用チーム AIカード提案、Chrome拡張機能、Slack連携、知識検証ワークフロー Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額25ドルから。 Glean 社内ツールを横断する統合AI検索対象チームサイズ：中規模～大規模企業 フェデレーテッド検索、AI要約、パーソナライズド推薦、許可対応インデックス カスタム価格設定 Notion AI 統合ドキュメント、タスク追跡、AIライティング支援対象チームサイズ：個人、作成者、スタートアップチーム AI要約器、文章作成提案、データベース＋ドキュメント、20,000以上のテンプレート、企業検索 試用版あり。有料プランはユーザーあたり月額12ドルから。 Bloomfire 分析機能付き、セキュリティがあり検索可能なナレッジ共有チームサイズ：中規模企業および企業チーム AI搭載の検索、分析、コンテンツ評価、リッチメディアサポート カスタム価格設定 Elastic Search 拡張可能な企業検索・分析プラットフォームチームサイズ：堅牢な検索機能を必要とするITおよび開発チーム 全文 PDF検索 、リアルタイム分析、カスタムインデックス、大規模データ対応のスケーラビリティ カスタム価格設定 Document360 技術文書と社内ナレッジベース対象チームサイズ：ITプロフェッショナルおよびナレッジマネージャー カテゴリ管理、バージョン管理、プライベートホスティング、高度な検索、分析 カスタム価格設定 Nuclino 軽量で高速なチームコラボレーションとナレッジ共有チームサイズ：小規模チームおよびスタートアップ リアルタイム共同編集ドキュメント、社内wiki、グラフビュー、Markdownサポート 無料プランあり。有料プランはユーザーあたり月額8ドルから。 Quip Salesforce内の共同編集可能なドキュメントとスプレッドシートチームサイズ：営業および顧客対応チーム リアルタイム共同編集、ドキュメント内チャット、タスクリスト、Salesforceとのシームレスな連携機能 有料プランはユーザーあたり月額12ドルから Algolia カスタムランキングとフィルタリング機能を備えた超高速AI検索対象チームサイズ：開発者およびプロダクトチーム AIによる再順位付け、タイプミス許容、動的フィルター、フェデレーテッドコンテンツ検索 カスタム価格設定

なぜConfluence AI検索の代替ツールを選ぶべきか

Confluence AI検索の代替案を検討すべき理由を探ってみましょう：

活用すべき最高のConfluence AI検索代替ツール

以下がトップ11のConfluence AI検索代替ツールです。⚒️

1. ClickUp（プロジェクト管理ワークフロー内での検索統合に最適）

もし仕事ツールがチームのように思考してくれたらと願ったことがあるなら、ClickUpはその願いを叶える最も近い存在かもしれません。

次世代AI自動化と検索技術で加速される、プロジェクト管理・文書管理・チームコミュニケーションを単一プラットフォームに統合した世界初の融合型AIワークスペースです。

フォルダをくまなく探す必要も、Slackで誰かに更新情報を問い合わせる必要もありません。ClickUpナレッジマネジメントを活用するだけです。

ClickUp Brainで文脈に沿った回答を取得

もちろん、その背後で動いているのはClickUp Brainです。このAIアドオンは、チームの働き方に直接組み込まれています。

プロジェクトの洞察をClickUp Brainに尋ねる ドキュメント内で

3ヶ月続いているプロジェクトの要約が必要ですか？文書、タスク、更新内容、コメントをスキャンし、明確で実行可能な要約を提供します。製品ローンチプランを策定中ですか？ClickUp Brainが数秒でマイルストーンの提案、コピー原稿の作成、週次進捗レポートの生成を実行します。

ウェブ検索を代行し、結果をまとめ、ClickUp内でレポートを作成することも可能です！

そしてClickUp Enterprise Search。このツールがあれば「あれ、どこで見たっけ？」と悩む必要がなくなります。

エンタープライズ検索により、ワークスペースや接続したサードパーティアプリから情報をより迅速に取得

ファイルがどこにあるかは問題ではありません——ClickUp、Jira、Google Driveを問わず、すべてを一括検索できます。営業チームが最新の価格表を探している場合も、開発チームがSlackのスレッドの海に埋もれた仕様書が必要な場合も。検索したい内容を入力するだけで、イントラネット検索エンジンがAIによる文脈分析で結果を表示します。

ClickUpドキュメントで知識を簡単に構築・維持

ClickUp Docsは、情報を構築する場所です。

Docsを使えば、アイデアをリアルタイムで行動に移せます。例えば、マーケティングチームがキャンペーン提案書を作成中。執筆中に期日付きClickUpタスクチェックリストを埋め込み、キャンペーンタスクへリンクし、プロジェクトタイムラインのライブカンバンボードまで同じドキュメント内に表示できます。

ドキュメントは共同編集可能なため、製品ロードマップの草案作成からオンボーディング標準手順書の文書化まで、チーム全体でwikiの作成、コメント、編集、進捗管理を共同で行えます。

ClickUpドキュメントで知識を一元管理 ClickUp Docsでチームと共同作業

AIエージェントで知識を活かす

ClickUpでは、知識が文字通り生き生きと動き出します。回答エージェントからClickUp Brainエージェントまで、AIエージェントの範囲はワークスペースの文書や連携アプリを瞬時に検索し、チャットチャネルやタスク横断でクエリに即答します。同じクエリを10回も繰り返す必要はもうありません。

ClickUp Agentsで情報ワークフローを非同期処理

💟 AI検索: ClickUpはオールインワンのAIレイヤーを提供。企業検索はAIを活用し、ClickUpコンテンツ（タスク、ドキュメント、コメント）と1,000以上の外部アプリ（Jira、Google Drive、Slack）を単一クエリで検索・インデックス化します。 ClickUp Brainはこのコンテキストを活用し、プロジェクト状況に基づいた実用的な要約や回答を提供。手動での情報掘り起こしやアプリ切り替えが不要になります。さらにAIエージェント機能により、チャットチャネル全体で反復的な質問に自動応答します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

カスタムオプションが豊富なため習得に時間がかかる

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

実際の体験に基づく視点をご紹介します：

ClickUpは、タスクリストとコラボレーションにおいて、私がこれまでに出会った中で最も詳細でありながら最も柔軟なプラットフォームです。リストの作成やプロジェクトの追跡方法は非常に多様です。これにより、私のチームはクライアント仕事の最新状況を把握し、特定のタスクについて相互にコミュニケーションを取り、共有知識やリソースをすべて保存するシンプルな方法を得ることができました。 その可能性のほんの一端しか活用できていないにもかかわらず、組織化を維持し、すべての手続きを完了する上で非常に大きな助けとなっています。

2. Slite（リモートチームや非同期チーム向けの軽量なナレッジ共有に最適）

viaSlite

Sliteは構造化されたナレッジベースであり、ITプロフェッショナルがドキュメント、プロセス、内部FAQを整理整頓された状態で一元管理するのに役立ちます。AI搭載の検索機能により関連ページ、ディスカッション、過去の決定事項を抽出するため、特に変化の激しい環境において技術的な詳細を迅速に見つけやすくなります。

Sliteの洗練されたUI、バージョン管理、リアルタイム共同編集機能は、インフラ文書、オンボーディングガイド、トラブルシューティング手順書の継続的な更新を支援します。複雑な技術スタックを管理するチームにとって、このツールは議論や決定を文書に紐づけることで、チャットで埋もれることなく、サイロ化された知識を減らします。

💟 AI検索: SliteのAI搭載検索機能は、自然言語（ChatGPTのように）で「ナレッジベースと会話する」ことを可能にします。単純なキーワード一致を超え、質問の意味や文脈を理解します。さらにAIを活用してコンテンツを継続的に整理し、重複を検知、関連文書リンクを提案、ドキュメントの最新性と信頼性を確保します。

Sliteの主な機能

チャネル、フォルダ、タグを活用してワークスペースを構造化し、直感的なナビゲーションと効率的な情報検索を実現しましょう。

定期的なタスクやプロジェクト向けに再利用可能なテンプレートを作成・共有し、一貫性を確保しましょう

埋め込み画像、ビデオ、その他のメディアタイプで文書を強化し、魅力的なコンテンツ作成を実現

プロジェクトタスクを実行可能に保つため、チェックリストややることリストを文書内に直接追加

Sliteのリミット

Sliteの価格

スタンダード: ユーザーあたり月額10ドル

プレミアムプラン: ユーザーあたり月額25ドル

企業: カスタム価格

Sliteの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

Sliteについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

あるユーザーは自身の体験をこう語っています：

操作は極めてシンプル！直感的なツールです。私のようにNotionなどのツールを使ったことがある方なら、迷うことはありません。こうしたツールを使ったことがない方でも、すぐに使い方を習得できるでしょう。NotionのデータをSliteにインポートするのは非常に簡単でした…ガントチャートのようなロードマップ機能の拡充を期待します。 また、複数ユーザーのNotionデータをインポートした際、レイアウトが完全に一致せず、調整に時間を要しました。

3. Guru（ブラウザアクセス可能なリアルタイム社内ナレッジベースに最適）

viaGuru

Guruはリアルタイム知識管理ソフトウェアであり、知識管理担当者がワークフローを中断することなく情報を収集・整理・配布することを支援します。ネストされたページ間でのコンテキスト切り替えを頻繁に必要とするConfluenceとは異なり、チームが既に使用しているアプリ内で直接検証済みの情報を表示します。

カード（Guruの中核コンテンツ単位）は更新が容易で、検証の割り当てや使用状況の追跡が可能。これによりナレッジマネージャーは、有効な情報と陳腐化した情報を可視化できます。AI搭載の検索機能と提案機能により、迅速なカスタマーサポートや営業環境において正確な回答を容易に提供します。

💟 AI検索: Guruは、ブラウザ拡張機能（Chrome、Slack、MS Teams）を通じて、検証済みで文脈豊かな回答をユーザーのワークフローに直接提供する点に重点を置いています。このAIは単なる文書リスト表示ではなく、エージェント型検索（検索、推論、応答）を実行します。

Guruの主な機能

共有下書き、インラインコメント、リアルタイム更新による同時作業でチームコラボレーションを実現

堅牢で誤字に寛容なファセット検索と自然言語検索機能により、情報を素早く見つけられます

コンテンツの利用状況、パフォーマンス、ユーザーエンゲージメントに関する実用的なデータを入手し、ナレッジ戦略を最適化しましょう。

Guruの制限事項

このアプリには給与計算と有給休暇追跡の統合機能が不足しています

特定の要素（フォントの外観など）のカスタムがリミットされています

Guru価格設定

無料試用版

オールインワン: ユーザーあたり月額25ドル

企業: カスタム価格

専門家による評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2100件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (600件以上のレビュー)

Guruについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

あるレビューではこう評されています：

社内サポートチームのナレッジベースはGuruの指導のもと構築中です。ワークフローの支援に加え、見つけた解決策を信頼するための知識と自信を提供します…点々が矢印で隠れていると、対応するドロップダウン矢印をクリックして初めて必要な情報が表示されるため、複雑さが増します。

💡 プロの秘訣：応答のトーンや範囲を指定するには、プロンプトの冒頭に特定の役割を設定しましょう。例えば「あなたはシニアプロジェクト管理者です」と伝えることで、構造化された高水準な回答を得られます。

viaGlean

社内コンテンツ以外のデータも検索したいですか？Gleanは、ITプロフェッショナルが広大な技術スタック全体から情報を素早く見つけられる企業検索プラットフォームです。

そのAIは自然言語クエリと組織的文脈を理解し、許可を認識したパーソナライズされた結果を提供します。これは特に、オンボーディング、トラブルシューティング、コンプライアンス文書を扱うITチームにとって有用です。

💟 AI検索：Gleanは、組織内のあらゆるアプリ（Slack、Jira、Boxなど）にまたがる安全で包括的なナレッジグラフを構築します。そのAIはユーザーの現在のプロジェクトとセキュリティクリアランスを理解し、情報源のサイロに関係なく、ネイティブで即時的な情報アクセスを実現する、超パーソナライズされたクロスプラットフォームの回答を提供します。

優れた機能を厳選

ナレッジグラフと 検索強化生成 （RAG）により、ユーザーのコンテキスト、役割、進行中のプロジェクトに基づいたパーソナライズされた結果を取得

Glean Assistant で反復タスクを自動化。企業データとワークフローを理解します

開発者の技術ワークフローを加速する コード探索ツール （Angleクエリ言語、ホバー時タイプ入力、高度なコード閲覧機能など）

ナレッジhubによるコラボレーションを促進し、知見の共有、単一の情報源の構築、意思決定の効率化を実現します。

制限事項を把握する

指定されたプラットフォーム以外からデータを取得するプラットフォームを追加選択することはできません

本リストに掲載されているConfluence AI検索代替ツールと比較して、制限が多く直感的でない分析機能

価格を確認する

カスタム価格設定

評価とレビューを収集する

G2: 4.8/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはGleanについてどう評価しているのか？

実際のユーザーからの短い抜粋：

Gleanの全体的な焦点は、ユーザーが「素早くアクセスして完了する」ことに鋭く集中しています。検索は目的地ではなく、ユーザーが真に求めるもの——つまり答え——への手段であることを認識しているからです…検索機能は並べ替え機能の強化で改善されるでしょう。現状では関連性（ユーザーには不明瞭）が主要要素ですが、日付順（降順/昇順）での並べ替えを比較的容易に追加可能です…ユーザーはID管理に依存しつつも、海外勤務者や契約社員など特定の状況に対応する手動オーバーライドの柔軟性に欠け、奇妙な結果や文脈の欠落を招いています

5. Notion AI（統合ドキュメント、タスク追跡、AIライティング支援に最適）

viaNotion

Notion内のドキュメントに一貫性がなくお困りですか？Notion AIはインテリジェントなライティング機能とインテリジェント検索機能でツールの機能を拡張します。スタンドアロンのAIツールや検索エンジンと異なり、Notion AIはコンテンツブロック内でネイティブに動作するため、ユーザーは質問をしたり、思考を自動補完したり、トーンや明瞭さに基づいてコンテンツを書き換えたりできます。

そのAIオートフィル機能はデータベースフィールドの迅速な入力支援を実現し、Q&A機能は複数ページにわたる意味検索を可能にします。Confluence AIやGuruといったツールと比較して、Notion AIは外部システムのインデックス化よりも内部ワークフローの最適化に重点を置いています。さらにテキストをNotion内で直接翻訳するため、言語を超えたコラボレーションが容易になります。

💟 AI検索：Notion AIは複雑なデータベースやリンクされているページ内のデータを検索でき、単なる文書リストではなく引用可能な要約回答を提供します。AIライティングとオートフィル機能によりコンテンツ作成が効率化され、最初から一貫したフォーマットで知識が構築・共有されます。

Notion AIの主な機能

AIライティングアシスタント で、より明確でプロフェッショナルな文章作成を実現。リアルタイムの文法チェック、スペル修正、スタイル改善を提供します。

データからチャートやグラフを作成し、トレンドを分析して、より明確で実用的なインサイトを得ましょう

文脈に合わせたリスト、アウトライン、創造的なコンセプトを効率的にブレインストーミングで作成

ミーティングから要点やアクションアイテムをキャプチャ、文字起こし、自動抽出

Notion AIの制限事項

ユーザーは通知とインラインディスカッションに関する問題について不満を訴えている

バージョン履歴機能は改善の余地があり、例えば修正やバージョンの命名などが挙げられます。

Notion AIの価格設定

試用版

さらに： ユーザーあたり月額12ドル

Businessプラン： 月額24ドル/ユーザー

企業: カスタム価格

Notion AIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (6000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2500件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotion AIについてどう評価しているのか？

あるレビュアーによれば：

Notion AIは営業チームのコンテンツ検索・要約・活用方法を変革しました。 300枚のスライド資料や複数のリポジトリを掘り起こすなど、かつて数時間かかっていた作業が、今では数分で完了します。NotionとGoogle Driveの両方を（手動でアップロードすることなく！）横断検索できる機能は、当社にとって強力な武器です…特にGongとのより深い連携を望んでいます。API経由での回避策はありますが、ネイティブなワンクリック接続が理想的です。

🤝 リマインダー：回答の構造を制御するにはフォーマット指示を使用してください。例：「3つの箇条書きで要約し、2つの障害要因と1つの推奨事項をリストしてください」と指定します。

6. Bloomfire（分析機能付き、セキュリティが確保され、検索可能なナレッジ共有に最適）

viaBloomfire

ITチームは繰り返される質問にしばしば圧倒されます。Bloomfireは従来のナレッジマネジメントの常識を覆します。そのAIは文書、ビデオ、文字起こし、さらには音声データまで深く分析し、文脈に沿った回答を抽出します。

このツールはチームの検索傾向を学習し、情報不足を可視化。ヘルプデスクからシステム管理者まで、あらゆるメンバーがリアルタイムで貢献できます。組み込みのQ&A機能、自動タグ付け、効果的なコンテンツを分析する機能により、BloomfireはITチームのチケット削減、迅速なオンボーディング、再発問題の事前対応を実現します。

💟 AI検索：BloomfireのAIは、ビデオや音声コンテンツの文字起こしを含むリッチメディアを深く分析・インデックス化し、標準検索エンジンでは見逃されがちな埋め込まれた知識を発見することに優れています。強力な分析機能を活用してユーザーの問い合わせパターンをマッピングし、発見されたドキュメントの不足部分を埋めるための知識作成を特定・優先化します。

Bloomfireの主な機能

Bloomfireの制限事項

検索を絞り込めないため、広範な結果が表示されます

一連の投稿を同時に作成するのは難しい

Bloomfireの価格

カスタム価格設定

Bloomfireの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (450件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (250件以上のレビュー)

実ユーザーはBloomfireについてどう評価しているのか？

ユーザーから以下のフィードバックが共有されました：

ビデオの転写、全文テキスト検索機能、複数グループの作成、ユーザー分析機能によりツールの費用対効果を把握可能…ツール内でのドキュメント編集機能があれば理想的です。現時点で確認されている欠点はごくわずかです。

📣 ClickUp からの注目ポイント：Brain MAXは、検索を新たな次元へ引き上げる AI 搭載のデスクトップコンパニオンです。文書、電子メール、タスク、連携アプリを深く統合し、情報がどこに存在しても、文脈を認識した超高速検索結果を提供します。 自然言語や音声入力で質問したりファイルを探したりでき、Brain MAXは複数の最先端AIモデルを活用して意図を理解し、最も関連性の高い回答を提示し、複雑な情報を要約することさえ可能です。契約書の追跡、ミーティングメモの呼び出し、プロジェクト進捗の検索など、Brain MAXは必要な情報の発見を簡単かつインテリジェントにします。

7. Elastic Search（スケーラブルな企業検索・分析プラットフォームに最適）

Elastic Search経由

Elasticはスケーラブルな検索・分析プラットフォームであり、企業がツールやチームを横断して知識を統合することを支援します。Confluence AIがAtlassianエコシステムに限定される一方、Elasticは電子メール、文書、データベース、サポートプラットフォームなど多様なデータソースと連携します。

このプラットフォームは、きめ細かい許可設定、カスタムランキング、高度なフィルタリングをサポートし、大量のコンテンツをセキュリティを確保しながら管理することを容易にします。Elasticは柔軟なデプロイメントオプション（オンプレミスまたはクラウド）も提供しており、厳格なコンプライアンスやデータ居住要件を持つ組織にとって価値があります。

💟 AI検索: Elasticは高度なハイブリッド検索（セマンティックベクトル検索と従来のキーワード検索を組み合わせた技術）を採用し、細かな制御のもとで膨大なリアルタイムデータセットを処理・ランク付けします。これにより技術チームは、複雑で大量のデータストリーム（ログ、メトリクス、ドキュメント）向けに高度にカスタムされた関連性モデルを構築できます。

Elastic Searchの主な機能

大規模な空間クエリ、マッピング、地理分析を効率的に活用する

組み込みの機械学習機能を活用し、異常検知、時系列予測、根本原因分析の自動化を実現

インタラクティブなダッシュボードとデータ可視化を作成し、データ環境全体にわたるリアルタイムの洞察を実現します

メトリクス、ログ、トレースを監視し、問題解決を加速させ、統合された可視性を獲得する

Elasticsearchのリミット

Elasticsearchの価格

カスタム価格設定

Elastic Searchの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはElastic Searchについてどう評価しているのか？

実際の体験に基づく視点をご紹介します：

検索結果は非常に高速で、ファセット機能も気に入っています。従業員情報を含む100万件以上のデータベースで使用しましたが、検索に要した時間はミリ秒単位でした…設定はかなり複雑になる可能性があります。設定コストもかなり高額になる場合があります。以前勤めていた会社でホスティングした際、コストは1万ドル以上かかったことを覚えています

💡 プロの秘訣：条件付きプロンプトで意思決定の道筋を提示できます。例：「タスクが予定より遅れている場合は回復策を提案。そうでない場合は最適化策を提案してください。」

8. Document360（技術文書や社内ナレッジベースに最適）

viaDocument360

明快さを追求した設計のDocument360は、知識管理担当者が複雑なカスタムなしに、明確なカテゴリ・バージョン管理・ワークフローを通じてコンテンツを整理できるようにします。範囲指定検索は精度を最優先し、チームが関連ページを素早く見つけられるよう支援します。

高度な検索フィルター、AIを活用した検索ランキング、リアルタイム分析などの機能により、関連情報をより迅速に抽出。組み込みのバージョン管理、タグ付けシステム、Markdownサポート、記事履歴追跡により、チームの一貫性と説明責任の維持も支援します。

💟 AI検索：技術文書作成者向けに特別に設計されたDocument360の検索機能は、精度と構造を最優先します。厳格に管理されたシステム上に構築されたAI検索により、あらゆる標準作業手順書（SOP）やガイドにおいて、技術的に最も正確かつ承認済みのバージョンが常に最優先で返されるため、重要なプロセスにおけるエラーを最小限に抑えます。

Document360の主な機能

Document360の制限事項

特にタブやワークスペースを切り替える際に、プラットフォームの読み込みが非常に遅くなる場合があります。

バージョン履歴や変更追跡などの機能が不足しています

Document360の価格

カスタム価格設定

Document360の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

Document360について、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

このレビュアーの評価をご覧ください：

ナレッジベース構築が非常に簡単で直感的なツール執筆者にドキュメント作成のエンドツーエンドワークフロー管理権限を完全付与組み込みの画像・表スタイルで仕事が大幅に効率化SEOと分析機能によりナレッジベース設計の理解が深化…ホームページエディターの柔軟性不足コピー＆貼り付け時のスパンスタイル導入ピリオドや引用符などの不要文字混入コールアウト操作の困難さ中間確認・レビュー用のプレビュー/ステージング機能未提供

9. Nuclino（軽量で高速なチームコラボレーションとナレッジ共有に最適）

Nuclino経由

Nuclinoは、Confluenceの重厚なインターフェースに代わる、より高速で軽量な代替手段を求めるチームにとって確かな選択肢です。ドキュメント、社内wiki、プロジェクトコラボレーションを1か所に統合しながらも、ユーザーを圧倒することはありません。

このプラットフォームはリアルタイム共同エディター、リンクされているページ、グラフベースの構造を採用しています。複雑さよりもスピード、シンプルさ、明快さを価値とするチームにとって、Nuclinoは集中力を維持し、邪魔されることなく必要な情報を見つけることを容易にします。

💟 AI検索：NuclinoのAIアシスタント「Sidekick」は、接続された社内wikiページから即座に直接回答を提供します。このAIツールはシンプルで明確な回答を迅速に提示するため、複雑な機能よりもシンプルさを重視するスタートアップや小規模チームに最適です。

Nuclinoの主な機能

メモ、タスク、フローチャート、埋め込みファイルなどをサポートする、リッチで長文のドキュメントを作成

文書を同時に編集し、更新を即座に確認し、プレゼンスを追跡してシームレスなチームワークを実現

カンバンボード、タスクリスト、軽量プロジェクト管理ツールでタスクとプロジェクトを追跡する

Nuclinoのリミット

このツールにはコンテンツを一括ダウンロードするオプションがありません

検索はタイプミスに対応していません。誤入力すると結果が表示されません

Nuclinoの価格

Free

スターター: ユーザーあたり月額8ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額12ドル

Nuclinoの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはNuclinoについてどう評価しているのか？

G2レビューからの引用：

非常に直感的で、ページをリンクしてグループを作成するのは簡単です。グループとページ間をシームレスに移動できる優れたインターフェースも複数用意されています…コレクションを作成すると、編集不可のページが生成されます。このページにはグループ内の全ページへのリンクと名前のみが表示され、見た目があまり良くありません。編集可能なページとして機能し、そのコレクションのホームページとして使える方が良いでしょう。

🤝 親切なリマインダー：複雑なリクエストは、一連の小さなリンクされたプロンプトに分割してください。まずタスクの要約を求め、次にリスクに関するリクエストを続け、その後次のステップに進みます。

10. Quip（Salesforce内での共同編集文書・スプレッドシートに最適）

viaQuip

Quipは、よりシンプルで協働的なプラットフォームを必要とするナレッジマネージャー向けに、より流動的でドキュメント中心の体験を提供します。ドキュメント、スプレッドシート、チームチャットを1つのワークスペースに統合。インライン会話、リアルタイム編集、共同チェックリストをサポートし、知識の創出過程における記録、議論、洗練を容易にします。

AIへの依存度は高くないものの、そのシンプルさとSalesforceとの緊密な連携（必要なユーザー向け）により、重要なプロセスや更新情報の集中管理を実現します。

💟 AI検索：QuipのAI機能は、Salesforceワークフローへの深い統合を中核としています。検索は、共同編集可能な文書やスプレッドシートに埋め込まれたリアルタイムのビジネスデータの取得に焦点を当て、発見される知識がCRMレコードや実際の営業・サービス状況に直接関連することを保証します。

Quipの主な機能

プラットフォーム内でグループまたは1対1のメッセージング、ビデオ通話、フィードバックプロンプトを活用

Salesforceのリアルタイムレコード、レポート作成、CRMデータを文書やスプレッドシートに直接埋め込み、リアルタイムでのデータ連携を実現

文書やチャットルーム内で、期日と進捗管理付きのタスクを作成、割り当て、追跡する

カレンダー、描画キャンバス、サードパーティ製アプリの統合でドキュメントを拡張

Quipの制限事項

他のConfluence AI検索代替ツールと比較して、インターフェースのナビゲーションが複雑です

フォーマットを変更している際に、アプリがフォントを変更する傾向があります

Quipの価格

Quipスタータープラン: 月額12ドル/ユーザー

Quip plus: ユーザーあたり月額25ドル（年額一括課金）

Quip advanced: ユーザーあたり月額100ドル（年額一括課金）

Quipの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (1100件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはQuipについてどう評価しているのか？

あるユーザーは自身の体験をこう語っています：

Quipで外部サービスやデータを参照するには、そのハンドル名の前に@記号を入力するだけです。@記号には、人物のメンションやタイムスタンプ・日付の追加など、様々な用途があります。さらに、指定した時間にリマインダーが届きます…Quipの設定と最大限の活用は難しい場合があります。最適な使用法はSalesforce製品との連携であるため、異なるCRMを使用している場合はリミットがあります。

11. Algolia（カスタムランキングとフィルタリングによる高速AI検索に最適）

viaAlgolia

Algoliaは、社内ツールやドキュメント全体での検索動作を微調整することを可能にします。

ランキングルールやリアルタイムインデックス作成、さらには意味論的再ランキングといった機能を完全に制御可能。大規模で複雑なデータセットを扱うチームに最適です。

このプラットフォームは、ファセットナビゲーション、タイプミス許容、多言語サポートを標準装備。APIファースト設計のため、既存システムへの統合も容易です。単なるスマート検索ではなく、拡張性も求められる場面で特に有用です。

💟 AI検索: AlgoliaはAPIファーストのプラットフォームを提供し、開発者に検索ロジックに対する前例のない制御権を与えます。AI再ランク付け機能により、ユーザーの行動や意図に基づいて関連性スコアをリアルタイムで調整可能。複雑なフィルタリングや多言語サポートをシームレスに処理する、高度にカスタマイズされた超高速フロントエンド検索体験を実現します。

Algoliaの主な機能

カスタマイズ可能な関連性アルゴリズムで検索結果の順位付けと表示順序を微調整

個々のユーザー行動に基づいて関連性を調整し、コンテンツを優先表示することで検索結果をパーソナライズ

非開発者向けに視覚的なダッシュボードを提供し、検索のカスタム化、分析のビュー、設定の管理を可能にします。

ユーザーの場所や近接度に基づいて結果を優先順位付けしフィルタリングする地理的認識機能を提供

Algoliaのリミット

検索APIデータの限定セットと詳細レポート

実装ドキュメントと例は更新されていません

Algoliaの価格設定

カスタム価格設定

Algoliaの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (70件以上のレビュー)

実際のユーザーはAlgoliaについてどう評価しているのか？

あるレビューではこう評されています：

優れたUI、迅速な統合、包括的なドキュメント、複数プラットフォーム対応。総合的には優れた検索エンジン…ただしクエリロジックに制限あり。特に「A OR (B AND C) OR (D AND E)」がサポートされていない。複数フィールドでのオブジェクト配列フィルタリングもサポートされていない。 配列を形成するには、各レコードに同一アセットかつ固有オブジェクトを持つ複数レコードを作成する必要がある。クエリ提案機能は当ケースでは役に立たない。基本的に「本日最も人気のある用語」を表示するため。今日有効な用語が翌日には無効になる可能性がある。

検索はもうやめましょう、ClickUpを見つけました

11の最高のConfluence代替ツールをすべてご覧になったなら、おそらく一つ明確なことがあるでしょう：あなたが求めているのは、単なるAI検索ツールではないということです。

仕事のための万能アプリ「ClickUp」がその解決策です。インテリジェントな提案機能「ClickUp Brain」や、高度な検索機能でコンテンツのサイロ化を解消する「Connected Search」といった主要機能を備えています。

Docsはシームレスな社内知識共有・コラボレーションツールと組み込みのナレッジマネジメントを提供し、ユーザーフレンドリーなインターフェースですべてを整理。単なる代替手段以上の価値があります。

