従業員のエンゲージメント向上に最適な10の社内ニュースレターソフトウェア

コミュニケーションは、あらゆる成長する組織の基盤です。Teamsを情報共有し、方向性を一致させ、エンゲージメントを維持するためには、特に現在の配布型仕事環境において、継続的な努力が不可欠です。
社内ニュースレターは、社内コミュニケーションの主要な手段として引き続き人気を博しています。
会社の新着情報を共有したり、従業員の成果を祝ったりするなど、どのような目的でも、よく設計された社内ニュースレターは透明性を促進し、コミュニティ意識を築き、エンゲージメントを向上させます。
したがって、コミュニケーションを改善するための社内ニュースレターソフトウェアを探しているなら、最高の10つのオプションをご用意しています！
社内ニュースレターソフトウェアを選ぶ際のポイントは？
以下の機能を備えた社内ニュースレターソフトウェアをおすすめします：
- /AIを活用したコンテンツ作成*:/AI搭載の執筆ツールを内蔵したソフトウェアプラットフォームを探し、魅力的なニュースレターの作成、件名の生成、従業員の好みに合わせたコンテンツのパーソナライズ化を実現しましょう。
- コンテンツのスケジュール管理と自動化*: チーム間のコミュニケーションを支援する組み込みのスケジュール管理システムを備えたニュースレターを選択しましょう。自動化機能により、定期的なメッセージの送信やトリガーに基づく更新を実行できます。
- マルチプラットフォーム配布*: ツールが電子メール、モバイルアプリ、インスタントメッセージング、社内イントラネットなど、多様なコミュニケーションチャネルに対応していることを確認してください。SlackやMicrosoft Teamsなどの外部チャネルとの統合により、チームが好むチャネルにメッセージを送信できます。
- エンゲージメント追跡と分析*:内部コミュニケーションツールは、開封率、クリック率、閲覧時間などのエンゲージメントメトリクスを測定する必要があります。このような実践的な洞察は、ニュースレターのパフォーマンスを最適化するために役立ちます。
- 従業員のセグメンテーションとパーソナライゼーション*: ソフトウェアソリューションは、内部コミュニケーション戦略をカスタムする機能を備えている必要があります。役割、場所、または部門に基づいて異なる従業員をターゲットに設定し、パーソナライズされた体験を提供できる必要があります。
- インタラクティブマルチメディア対応*: 社内コミュニケーションツールは、画像、ビデオ、GIF、アンケート、フィードバックフォームなどの豊富なマルチメディアコンテンツをサポートし、ニュースレターを魅力的にする必要があります。
🔍 知っていましたか？: 件名に絵文字を含む電子メールは、絵文字を含まない電子メールに比べて開封率が56%高く、クリック率が96%高いことが判明しています。
社内ニュースレターソフトウェアの概要
|ClickUp
|– AIを活用したコンテンツ作成– タスクの自動化– マルチプラットフォーム対応の配布– エンゲージメントの追跡と分析
|プロジェクト管理、社内ニュースレター、チームコラボレーションのすべてを網羅したオールインワンソリューションが必要なTeams向け。
|Freeプラン利用可能；企業向けカスタム料金プランをご用意しています。
|Connecteam
|– モバイル優先のコミュニケーション– 従業員アンケート– リアルタイムチャット– ドキュメント共有用のナレッジベース
|デスクレスまたは配布ワークフォース向けに、モバイル優先の内部コミュニケーションが不可欠な企業向け。
|Freeプランをご利用いただけます。有料プランは30ユーザーで月額$35から開始します。
|SnapComms
|– 緊急メッセージ通知– デスクトップ通知– カスタマイズ可能なスクリーンセーバーとティッカー– セグメンテーション用の配布リスト
|効果的な社内コミュニケーションと緊急の情報を迅速に共有する必要がある Teams
|カスタム料金プラン
|Staffbase
|– マルチチャネルメッセージング– 従業員向けアプリとイントラネットソリューション– カスタム配布リスト– アナリティクスとレポート作成
|ブランド化されたマルチチャネルの社内コミュニケーションを必要とする企業レベル組織向け
|カスタム料金プラン
|HubEngage
|– ゲーミフィケーション機能– 多チャンネル対応– インタラクティブなアンケートとフィードバック– AIを活用したコンテンツのパーソナライズ
|従業員のエンゲージメントを向上させるため、パーソナライズされたゲーム化コミュニケーションを導入したい企業向け。
|カスタム料金プラン
|ワークショップ
|– ドラッグアンドドロップエディター– カスタマイズ可能なテンプレート– アナリティクスツール– スケジュール設定と配信プラン
|Teamsが内部ニュースレターの作成とスケジュール管理に協業ツールを必要としている場合
|基本プラン：$250/月（250名まで）；拡張プラン & プレミアムプラン：カスタム料金
|Nectar
|– 従業員の表彰と報酬– 視覚的なニュースレター– カスタマイズ可能な報酬カタログ– ピアツーピアの表彰
|従業員の認識とエンゲージメントを内部ニュースレターと組み合わせる組織
|カスタム料金プラン
|Cerkl Broadcast
|– AIを活用したニュースレター配布– モバイル対応– リアルタイムエンゲージメント分析– ノーコードセットアップ
|自動化され、AIを活用したパーソナライズドなコンテンツ配信機能を備えた社内ニュースレターツールを探しているTeams向け。
|$799/月；ブロードキャスト + モバイル：$799 + 20%/月
|PoliteMail
|Outlookとの統合– 最適化のためのA/Bテスト– 従業員のセグメンテーション– 開封率とエンゲージメントの追跡
|Microsoft Outlookを内部電子メール通信に利用し、詳細な分析機能を活用しているTeams
|$0.50/月あたり従業員1名（プロフェッショナル）；$0.35/月あたり従業員1名（コーポレート）；$0.20/月あたり従業員1名（企業）
|Firstup
|AIを活用したコンテンツ配布– 多チャンネル配布（電子メール、モバイルアプリ、Slackなど）– エンゲージメント分析
|AIを活用したコンテンツ配信機能を備えた、パーソナライズされたマルチチャネルの社内コミュニケーションを必要とする企業向け。
|カスタム料金プラン
2025年版 社内ニュースレターソフトウェアのベスト10
以下、2025年のベスト10社内ニュースレターソフトウェアをご紹介します：
*ClickUp（最高のオールインワンプロジェクト管理と社内ニュースレターツール）
ClickUpは、複数のコミュニケーションチャネルを設定し、豊かでスムーズな仕事を実現する強力なすべてアプリです。
社内コミュニケーションの管理、進行中のタスクの追跡、マーケティングキャンペーンの運営など、あらゆる業務をClickUpで数クリックで一元管理できます。
ClickUp for Marketing Teamsを使用すれば、内部コミュニケーション戦略の全体を管理できます。ニュースレター専用のリストやプロジェクトを作成し、執筆やデザインのタスクを割り当て、期限を設定し、カスタムステータスを使用してレビューサイクルを管理し、コミュニケーションカレンダーを可視化できます。
チームメンバーにニュースレターの承認待ちや期限を通知できます。これにより、適切なタイミングでフィードバックを取得し、必要に応じて会社ニュースレターを更新できます。
ClickUp Docsを主要な作成スペースとして活用しましょう。埋め込み画像、ビデオ、テーブル、フォーマットオプションを駆使した視覚的に豊富なニュースレターをドラフト作成できます。同僚とリアルタイムで協業し、コメントを残したり、テキストから直接タスクを割り当てたり、バージョン履歴を管理できます。
ニュースレターのセクションをドキュメント内のページまたはサブページとして整理し、より分かりやすい構造を実現できます。また、フォーマットツールを使用して、ニュースレターを視覚的に魅力的で読みやすいデザインに仕上げることができます。
ドキュメント内で@メンションを使用して、セクションの割り当てやチームメンバーからのフィードバックをリクエストできます。コメント機能を有効にすると、コンテンツ上に直接意見や提案を収集できます。
魅力的な社内ニュースレターの作成は、このようなコミュニケーションを効果的にする鍵です。そのため、 ClickUp Brainをガイドとしてご活用ください。
ClickUp Brainは、組織のニーズに基づいてニュースレターのための効果的なアイデア生成を支援するAI搭載の組み込み型ライティングアシスタントです。ニュースレターの作成方法に悩んでいる場合、Brainはアイデアの段階から実行までをサポートします。
必要なのは、Brainに組織の業務内容と課題点を伝えるやること。数秒で最適な提案を提供します！以下は、プロンプトだけで作成したニュースレターの例です：
ClickUpは、内部チームを同じページに向かわせるための多くの機能を備えています。ClickUp Chatは、電子メール、インスタントメッセージング、コメント、アナウンスメント、そして想像できるあらゆるコミュニケーション手段を統合した次世代のコミュニケーションプラットフォームです。
このような内部コミュニケーションの統合は、部門間の壁を打破し、すべてのメンバーへの情報アクセスを容易にします。これにより、内部ニュースレターの配信は、送信ボタンをクリックするだけで完了します！
ClickUp Automationsを活用して、配布プランの効率化とフォローアップを簡素化。ステークホルダーにレビュー用の下書きが準備完了したことを通知したり、公開日時のリマインダーを設定できます。ClickUpは専用の電子メールプラットフォームのように一括メールを直接送信できませんが、コンテンツの作成と承認ワークフローをシームレスに管理し、Zapierなどの統合機能や、ClickUp ChatやClickUp内の電子メール機能などの内部コミュニケーションツールを利用して、ターゲットを絞った共有やアナウンスを行うことができます。
📮 ClickUp Insight: 私たちのミーティング効果アンケート結果、回答者の18%が非同期コミュニケーションに電子メールスレッドに依存しています。電子メールはリアルタイムのミーティングなしで詳細な議論が可能ですが、スレッドが過剰になると管理が困難で追跡しにくくなります。
ClickUpの電子メールプロジェクト管理で、電子メールの混乱を整理されたアクションに変換しましょう。重要な電子メールを即座に追跡可能なタスクに変換し、優先度を設定、責任者を割り当て、期限を設定——すべてプラットフォームを切り替えることなく実行可能です。ClickUpで受信トレイを管理し、プロジェクトをスムーズに進めましょう！
ClickUpの主要な機能*
- プロジェクト管理、社内ニュースレター、チームコラボレーションを単一のプラットフォームに統合
- ClickUp Brainを活用して、コンテンツ作成、タスクの自動化、洞察の生成を実現しましょう。
- ClickUp Chatを使用して、即時フィードバックを共有したり、チームとすぐに接続することができます。
- ドキュメント、@メンション、その他のコミュニケーションフォームを実行可能なタスクに変換します。
- 多様なコミュニケーションと生産性向上プラットフォームとの統合により、会話のフローをスムーズに保つことができます。
- ClickUp受信トレイを活用してタスク、コメント、通知を統合し、効率的なコミュニケーションを実現しましょう。
- 内部ニュースレターのテンプレートライブラリにアクセスし、時間と努力を節約しましょう。
- ClickUpダッシュボードを使用して、開封率やクリック率などのエンゲージメントメトリクスを分析しましょう。
*ClickUpのリミット
- 新規ユーザーは、プラットフォームの拡張機能に慣れるまでに学習曲線が必要になる場合があります。
- 頻繁なプラットフォームの更新は、 rigidなワークフローを持つユーザーにとって混乱を招く可能性があります。
ClickUpの料金プラン*
ClickUpのレビューと評価*
- G2: 4.7/5（9,000件以上のレビュー）
- Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）
ダートマス大学のウェルビーイング・プログラム・コーディネーター、シド・バブラ氏がClickUpについて次のように述べています：
「ClickUpは、当社のコンテンツ作成チームにおける電子メールコミュニケーションの必要性を削減し、協業を効率化しました。現在、アイデア出し/ブレインストーミングから最初のドラフト作成まで、2～3倍のスピードで進められるようになりました。*」
「ClickUpは、電子メールコミュニケーションの必要性を削減し、コンテンツ作成チームの協業を効率化しました。アイデア出しやブレインストーミングから最初の草案作成まで、2～3倍のスピードで進められるようになりました。*」
2. Connecteam（モバイル優先の従業員コミュニケーションとエンゲージメントに最適）
リモートワークや分散型チームと常に連絡を取りたいですか？Connecteamは、デスクレスや分散型チーム向けに設計されたツールです。モバイルファーストのプラットフォームにより、ニュースレター、更新情報、アンケート、トレーニング資料を従業員のスマートフォンに簡単に送信でき、場所を問わず全員が接続を維持できます。
Connecteamは、スマートな公開機能、インタラクティブな更新、リアルタイムのエンゲージメント追跡により、内部ニュースレターの運用を効率化。分散型チームを抱える業界にとって必須のツールです。
Connecteamの主要な機能*
- リアルタイムチャット機能で即時の接続を可能にし、ニュースレターの最新情報を迅速に共有できます。
- 従業員のニュースレターに関するクエリを、内部チケット管理システムで効率的に管理しましょう。
- アンケートを活用して、ニュースレターのアイデアに関する従業員のフィードバックを収集しましょう。
- 重要な文書やリソースを中央集約型のナレッジベースを通じて共有しましょう。
Connecteamの制限事項*
- モバイル依存関係が強く、デスクワーク中心の組織にはリミットとなる可能性があります。
- リアルタイムビデオコミュニケーションの制限
Connecteamの料金プラン
- 小規模ビジネス向けビジネスプラン*: Free
- 基本プラン: $35/月
- アドバンスト: $59/月
- 専門家: $119/月
- *企業: カスタム料金
Connecteamのレビューと評価*
- G2: 4.6/5（2,260件以上のレビュー）
- Capterra: 4.7/5 (1,220件以上のレビュー)
➡️ 詳しくはこちら:電子メール、チャット、ミーティングの使い分け
3. SnapComms（高インパクトな従業員向けアラートと緊急メッセージに最適）
緊急のメッセージを迅速に伝達する必要がある場合、SnapCommsを活用して重要な更新情報やアナウンスを配信しましょう。
SnapCommsは従来の電子メールマーケティングソフトウェアを bypass し、ニュースレターの通知をリアルタイムのアラートとして配信します。ターゲットを絞った更新情報から全社的なアナウンスまで、従業員はニュースレターを即時受信できます。
セグメンテーション機能により、ユーザーはアラートを特定のTeamsや部門にカスタマイズできます。これにより、適切なニュースレターが適切な人に適切なタイミングで届きます。ニュースレターの配信は可能ですが、その真価はデスクトップアラート、スクロールティッカー、スクリーンセーバー、ポップアップ通知など、電子メールの混雑を回避して緊急メッセージを迅速に伝える高可視性フォーマットにあります。
SnapCommsの主要な機能
- デスクトップ通知、スクロールティッカー、フルスクリーン通知を通じて緊急メッセージを配信します。
- 壁紙やスクリーンセーバーをカスタムして、内部コミュニケーションを背景に統合しましょう。
- 配布リストを活用して、ターゲットに合った関連性の高いニュースレターを配信し、エンゲージメントを向上させましょう。
*SnapCommsの制限事項
- 過剰な使用は従業員の通知疲労を引き起こす可能性があります。
- 技術的な専門知識が必要のため、管理者には追加のトレーニングが必要です。
SnapCommsの料金プラン
- 情報提供: カスタム料金設定
- エンゲージ: カスタム価格設定
*SnapCommsのレビューと評価
- G2: 4.7/5（60件以上のレビュー）
- Capterra: レビューが不足しています
*SnapCommsについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？
SnapCommsを導入することで、メールに比べてスタッフの2倍の連絡が可能になりました。 ”
SnapCommsを導入することで、メールを使用していた頃と比べてスタッフの2倍の連絡が可能になりました。 ”
*4. Staffbase（企業レベルの社内コミュニケーションとブランディングに最適）
Staffbaseは企業グレードの社内コミュニケーションツールです。ブランド化された社内コミュニケーション用電子メールプラットフォーム、従業員向けアプリ、イントラネットソリューションを提供し、社内コミュニケーションを効率化します。
カスタム配布リストを活用してニュースレターの配信をパーソナライズし、従業員が関連性の高いコンテンツを受け取り、エンゲージメントと情報保持を最大化します。
Staffbaseはマルチチャネルメッセージングをサポートし、重要な更新情報を従業員がどこにいても確実に届けます。直感的なインターフェースにより、社内ニュースレターのテンプレート作成、配布、管理が簡単に行えます。
Staffbaseの主要な機能*
- 他のワークプレイスツールとの統合で、スムーズな社内コミュニケーションを実現します。
- カスタム配布リストを活用してニュースレターの配信をパーソナライズ
- 分析ツールとレポート作成機能を活用して、ニュースレターの効果を測定しましょう。
*Staffbaseのリミット
- 大規模な投資が必要のため、小規模な組織には利用が困難です。
- 技術的およびデザインの専門知識が必要であり、リソースを要するツールです。
Staffbaseの料金プラン
- ビジネス: カスタム料金設定
- *企業: カスタム料金
*Staffbaseの評価とレビュー
- G2: 4.6/5（230件以上のレビュー）
- Capterra: 4.7/5 (70件以上のレビュー)
➡️ 詳しくはこちら:イントラネットとインターネット：鍵となるネットワークの違いと用途
5. HubEngage（パーソナライズされた従業員エンゲージメントとゲーミフィケーションに最適）
HubEngageは、内部コミュニケーションと従業員のエンゲージメントを効率化することで、組織が接続された職場環境を構築するのを支援します。複数のコミュニケーションツールを1つのプラットフォームに統合することで、ニュースレターの管理が簡素化され、チーム協業が強化されます。また、重要な更新情報が混乱に埋もれることを防ぎます。
AIを活用したパーソナライズ機能により、従業員一人ひとりに合わせたニュースレターコンテンツをカスタマイズできます。また、モバイルアプリ、電子メール、テキストメッセージ、デジタルサイネージなど、複数のチャネルでのエンゲージメントをサポートします。
HubEngageの主要な機能*
- ポイント、報酬、リーダーボードを活用して、社内コミュニケーションをゲーム化しましょう。
- 異なるプラットフォームを活用して、内部コミュニケーション戦略を多様化しましょう。
- ニュースレターにインタラクティブな機能（パルスアンケート、クイズ、フィードバックなど）を組み込みましょう。
HubEngageのリミット
- セットアップと高いユーザー採用率の達成には時間がかかる場合があります。
- モバイルへの強い注力は、すべての組織構造に適合しない可能性があります。
HubEngageの料金プラン
カスタムプランと料金体系
*HubEngageの評価とレビュー
- G2: 4.3/5（30件以上のレビュー）
- Capterra: レビューが不足しています
* HubEngageについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？
当社の多くの従業員は主要なオフィスで働いていません – HubEngageは、従業員がすべての場所での何が起こっているかを知るために、成果を共有する機能を提供しています。また、このアプリはポリシーや今後の従業員イベントに関する情報源としても活用しています。
当社の多くの従業員は主要なオフィスで仕事をしていない – HubEngageは、従業員がすべての場所での何が起こっているかを知るために、成果を共有する機能を提供しています。また、このアプリはポリシーや今後の従業員イベントに関する情報源としても活用しています。
6. ワークショップ（共同でのニュースレター作成とチームからのフィードバックに最適）
Workshopは、ニュースレターの作成に協業の要素を加えた内部コミュニケーション用電子メールプラットフォームです。このツールは内部コミュニケーション担当者を一元化し、各部門を代表して電子メールコミュニケーションを多様化させることを可能にします。
そのユーザーのインターフェースにより、コードを1行も書かずに、美しい社内コミュニケーションニュースレターを作成できます。
組み込みのテンプレートを活用することで、チームは企業ブランドに合ったプロフェッショナルなニュースレターを迅速に作成できます。さらに、チームコラボレーション機能により、スムーズなチームワークと効率的なコンテンツ作成が実現します。
ワークショップの主要な機能*
- ツールの直感的なドラッグアンドドロップエディターでニュースレターのデザインを簡素化しましょう。
- ニュースレターのエンゲージメントメトリクスを、組み込みの分析ツールで追跡できます。
- ニュースレターのプランとスケジュールを立て、適切なタイミングで配信を確実に行います。
- ブランドイメージに合わせたコミュニケーションプランと社内ニュースレターのテンプレートをカスタムし、一貫したブランド体験を提供しましょう。
*ワークショップのリミット
- 内部電子メールの配布に自動化機能がありません。
- 基本的な分析データを生成しますが、詳細な分析には不十分な場合があります。
ワークショップ料金
- 必須: $250/月
- 強化: カスタム価格設定
- プレミアム: カスタム料金
ワークショップの評価とレビュー*
- G2: 4.7/5（80件以上のレビュー）
- Capterra: レビューが不足しています
💡 プロのヒント:Slackと電子メールの違いを理解し、社内電子メールに最適なコミュニケーションチャネルを選択しましょう！
7. Nectar（従業員の成果を重視した社内コミュニケーションに最適）
Nectarは、内部コミュニケーションと強力な従業員表彰・報酬プラットフォームを融合させたツールです。従業員同士が相互に表彰し合い、リアルタイムで互いの成果を称賛できる機能を提供します。
これにより、従業員のコミュニティ意識が育まれ、会社からの最新情報を共有することで従業員のエンゲージメントが維持されます。これは、従業員のマイルストーンや貢献を強調することで、会社文化を強化するプロフェッショナルなソーシャルプラットフォームのようなものです。
Nectarの主要な機能
- 企業ブランド、画像、リッチメディアを活用した視覚的に魅力的なニュースレターを作成できます。
- 企業文化と価値に合った報酬カタログをカスタムしましょう。
- 従業員の表彰プロセスにおいて、投票とノミネーションを可能にします。
- レポート作成と分析を生成し、表彰の傾向に関する洞察を得ましょう。
Nectarの制限事項
- スケーラビリティのリミットは、大規模な組織にとって問題となる可能性があります。
- コミュニケーション機能は、認識プラットフォームに次ぐ重要な要素です。
- ニュースレターのデザインや分析に重点を置くのではなく、専門ツールに焦点を当てたアプローチが特徴です。
Nectarの料金プラン
- 承認と報酬: カスタム価格設定
- 内部コミュニケーション: カスタム料金設定
ネクターの評価とレビュー
- G2: 4.7/5（6,550件以上のレビュー）
- Capterra: 4.8/5（290件以上のレビュー）
*実際のユーザーはNectarについてどう評価していますか？
同僚に対して尊敬や感謝の気持ちを伝えるための、楽しくて非常に簡単な方法が気に入っています。Nectarを導入することで、即時的な感謝の表現が格段に簡単になりました。また、会社での勤続年数やトレーニングビデオの完了に対して報酬が与えられる点も気に入っています。月々のポイント付与制度により、以前よりも頻繁に感謝の気持ちを共有し、同僚を称賛する機会が増えたと感じています。
同僚に対して尊敬や感謝の気持ちを伝えるための、楽しくて非常に簡単な方法が気に入っています。Nectarを導入することで、即時的な感謝の表現が格段に簡単になりました。また、会社での勤続年数やトレーニングビデオの完了に対して報酬がもらえる点も気に入っています。月々のポイント付与制度により、以前よりも頻繁に感謝の気持ちを共有し、同僚を称賛する機会が増えたと感じています。
💡 プロのヒント: 社内ニュースレターを作成する際は、会社のお知らせ、業界ニュース、従業員の特集を組み合わせると、最も高いエンゲージメントが得られる傾向があります。
8. Cerkl Broadcast（/AIを活用したパーソナライズドニュースレターに最適）
Cerkl Broadcastは人工知能を活用してターゲットに合わせた配布リストの人口を自動生成します。その後、従業員の利息や役割に基づいてパーソナライズされた社内ニュースレターを配信します。
適切なコンテンツを適切な人に届けることは、情報過多を軽減し、エンゲージメントを向上させるのに役立ちます。
例、サポートチームは技術ニュースレターを受け取り、マーケティングチームは最新の戦略情報を入手するなど、このようなパーソナライズされたアプローチと内部コミュニケーションの自動化を組み合わせることで、電子メールキャンペーンの効果が向上します。
Cerkl Broadcastの主要な機能
- /AIを活用したパーソナライズ機能で、ニュースレターの作成と配布を自動化しましょう。
- リアルタイム分析を取得し、ニュースレターのエンゲージメントと効果を監視しましょう。
- ノーコード実装で、迅速なセットアップとカスタムが可能です。
- モバイル端末から手軽にアクセス可能なニュースレターをいつでもどこでも利用可能に。
Cerkl Broadcastの制限事項
- /AIアルゴリズムは、従業員の要件を調整し理解するまでに時間がかかる場合があります。
- 管理者は、高度な機能を十分に理解するためにトレーニングが必要です。
- ドラッグアンドドロップエディターと比較して、ニュースレターのデザインに対する手動での制御が少なくなります。
Cerkl Broadcastの料金プラン
- Broadcast: $799/月
- ブロードキャスト + モバイル: $799 + 20%/月
Cerkl Broadcastのレビューと評価*
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
🔍 知っていましたか？47%の人がスマートフォンで電子メールを確認しています。そのため、ニュースレターをスマートフォン向けに最適化し、チームメンバーがスムーズにビューできるようにしましょう！
➡️ 詳しくはこちら:最新のトレンドを把握するためのベスト/AIニュースレター
9. PoliteMail（Outlook統合型内部電子メール分析ツールとして最良）
PoliteMailは、Microsoft Outlook環境で仕事をする方向けの社内コミュニケーション用電子メールプラットフォームです。
電子メールキャンペーン管理ツールは、開封率、閲覧時間、エンゲージメントなどのメトリクスを測定することで、社内コミュニケーション戦略の有効性を分析します。
従業員向けニュースレターソフトウェアは、従業員のセグメンテーションを可能にし、役割、部門、利息に基づいてニュースレターを配信します。このデータ駆動型のアプローチは、組織がメッセージを最適化し、より効果的なリーチと影響力を実現するのに役立ちます。
PoliteMailの主要な機能
- Outlookから直接ニュースレターを作成、送信、追跡でき、別途ソフトウェアは不要です。
- レスポンシブデザインをサポートし、異なるデバイスで電子メールが正しく表示されるようにします。
- A/Bテストを提供し、電子メールコンテンツと戦略を最適化しましょう。
- 企業グレードの暗号化により、データセキュリティとコンプライアンスを確保します。
PoliteMailのリミット
- Outlookで動作するため、他の電子メールプラットフォームでは使用できません。
- 単独の電子メールマーケティングソフトウェアが提供する包括的な分析機能がありません。
PoliteMailの料金プラン
- 月額$639から
PoliteMailのレビューと評価
- G2: 4/5 (110件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
*実際のユーザーはPoliteMailについてどう評価していますか？
作成したテンプレートに簡単にアクセスでき、配布した電子メールのメトリクスを生成したり、配布リストをアップロードする機能も備わっています。O365への移行後に問題が発生した際、迅速な対応と詳細なサポートを受け、問題の原因を迅速に特定し、解決のための具体的な対応策を提案してもらえました。
作成したテンプレートに簡単にアクセスでき、配信した電子メールのメトリクスを生成したり、配布リストをアップロードする機能も備えています。O365への移行後に問題が発生した際、迅速な対応と問題解決のための詳細なサポートを受け、問題の原因が迅速に特定され、解決のための推奨措置が提示されました。
10. Firstup（/AIを活用したマルチチャネルコンテンツ配布に最適）
Firstupは、内部コミュニケーションに人工知能を組み込み、高いパーソナライゼーションを実現します。複数のソースからコンテンツを統合し、従業員の行動や好みに依存してコンテンツをインテリジェントにキュレーションし、配布します。
電子メール、モバイルアプリ、イントラネット、Microsoft TeamsやSlackなどのコラボレーションツールに対応しています。これにより、従業員は最も活動的な場所で更新情報を受け取ることができます。
適切なタイミングで適切な場所にパーソナライズされたコンテンツを配信することで、Firstupは情報保持率を向上させ、社内コミュニケーションの効果を最大化します。
Firstupの主要な機能
- AIを活用したパーソナライズ機能でニュースレターの配布を自動化
- リアルタイム分析とレポート作成機能でエンゲージメントメトリクスを分析しましょう。
- 多様なソースからコンテンツを厳選し、統一された社内コミュニケーションを実現します。
- メッセージの配信タイミングを最適化し、最大 reach とエンゲージメントを実現します。
Firstupのリミット
- セットアップと統合に相当な努力がかかります。
- 学習曲線が急峻で、特に自動化の設定時に困難を伴います。
- 企業の機能とそれに伴う複雑さとコスト
ファーストアップ価格
- 必須: カスタム価格設定
- プロフェッショナル: カスタム料金
- プレミア: カスタム料金
- 従業員イントラネット（アドオン）: カスタム価格設定
*Firstupの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (180件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
