従業員のエンゲージメント向上に最適な10の社内ニュースレターソフトウェア

コミュニケーションは、あらゆる成長する組織の基盤です。Teamsを情報共有し、方向性を一致させ、エンゲージメントを維持するためには、特に現在の配布型仕事環境において、継続的な努力が不可欠です。

社内ニュースレターは、社内コミュニケーションの主要な手段として引き続き人気を博しています。

会社の新着情報を共有したり、従業員の成果を祝ったりするなど、どのような目的でも、よく設計された社内ニュースレターは透明性を促進し、コミュニティ意識を築き、エンゲージメントを向上させます。

したがって、コミュニケーションを改善するための社内ニュースレターソフトウェアを探しているなら、最高の10つのオプションをご用意しています！

社内ニュースレターソフトウェアを選ぶ際のポイントは？

以下の機能を備えた社内ニュースレターソフトウェアをおすすめします：

社内ニュースレターソフトウェアの概要

2025年版 社内ニュースレターソフトウェアのベスト10

以下、2025年のベスト10社内ニュースレターソフトウェアをご紹介します：

*ClickUp（最高のオールインワンプロジェクト管理と社内ニュースレターツール）

ClickUpは、複数のコミュニケーションチャネルを設定し、豊かでスムーズな仕事を実現する強力なすべてアプリです。

社内コミュニケーションの管理、進行中のタスクの追跡、マーケティングキャンペーンの運営など、あらゆる業務をClickUpで数クリックで一元管理できます。

マーケティングTeams向けにClickUpを活用し、チーム内のコミュニケーションチャネルを作成しましょう

ClickUp for Marketing Teamsを使用すれば、内部コミュニケーション戦略の全体を管理できます。ニュースレター専用のリストやプロジェクトを作成し、執筆やデザインのタスクを割り当て、期限を設定し、カスタムステータスを使用してレビューサイクルを管理し、コミュニケーションカレンダーを可視化できます。

チームメンバーにニュースレターの承認待ちや期限を通知できます。これにより、適切なタイミングでフィードバックを取得し、必要に応じて会社ニュースレターを更新できます。

ClickUp Docsを主要な作成スペースとして活用しましょう。埋め込み画像、ビデオ、テーブル、フォーマットオプションを駆使した視覚的に豊富なニュースレターをドラフト作成できます。同僚とリアルタイムで協業し、コメントを残したり、テキストから直接タスクを割り当てたり、バージョン履歴を管理できます。

ClickUpドキュメントを使用して、豊富なコンテンツとインタラクティブなニュースレターを作成しましょう。

ニュースレターのセクションをドキュメント内のページまたはサブページとして整理し、より分かりやすい構造を実現できます。また、フォーマットツールを使用して、ニュースレターを視覚的に魅力的で読みやすいデザインに仕上げることができます。

ドキュメント内で@メンションを使用して、セクションの割り当てやチームメンバーからのフィードバックをリクエストできます。コメント機能を有効にすると、コンテンツ上に直接意見や提案を収集できます。

魅力的な社内ニュースレターの作成は、このようなコミュニケーションを効果的にする鍵です。そのため、 ClickUp Brainをガイドとしてご活用ください。

ClickUp Brainは、組織のニーズに基づいてニュースレターのための効果的なアイデア生成を支援するAI搭載の組み込み型ライティングアシスタントです。ニュースレターの作成方法に悩んでいる場合、Brainはアイデアの段階から実行までをサポートします。

必要なのは、Brainに組織の業務内容と課題点を伝えるやること。数秒で最適な提案を提供します！以下は、プロンプトだけで作成したニュースレターの例です：

ClickUp Brainを使用し、シンプルなプロンプトだけで数秒でインパクトのあるニュースレターを作成できます。

ClickUp Chatで、複数のプラットフォームを通じて社内チームとコミュニケーションを円滑に。

ClickUpは、内部チームを同じページに向かわせるための多くの機能を備えています。ClickUp Chatは、電子メール、インスタントメッセージング、コメント、アナウンスメント、そして想像できるあらゆるコミュニケーション手段を統合した次世代のコミュニケーションプラットフォームです。

このような内部コミュニケーションの統合は、部門間の壁を打破し、すべてのメンバーへの情報アクセスを容易にします。これにより、内部ニュースレターの配信は、送信ボタンをクリックするだけで完了します！

ClickUp Automationsを活用して、配布プランの効率化とフォローアップを簡素化。ステークホルダーにレビュー用の下書きが準備完了したことを通知したり、公開日時のリマインダーを設定できます。ClickUpは専用の電子メールプラットフォームのように一括メールを直接送信できませんが、コンテンツの作成と承認ワークフローをシームレスに管理し、Zapierなどの統合機能や、ClickUp ChatやClickUp内の電子メール機能などの内部コミュニケーションツールを利用して、ターゲットを絞った共有やアナウンスを行うことができます。

📮 ClickUp Insight: 私たちのミーティング効果アンケート結果、回答者の18%が非同期コミュニケーションに電子メールスレッドに依存しています。電子メールはリアルタイムのミーティングなしで詳細な議論が可能ですが、スレッドが過剰になると管理が困難で追跡しにくくなります。 ClickUpの電子メールプロジェクト管理で、電子メールの混乱を整理されたアクションに変換しましょう。重要な電子メールを即座に追跡可能なタスクに変換し、優先度を設定、責任者を割り当て、期限を設定——すべてプラットフォームを切り替えることなく実行可能です。ClickUpで受信トレイを管理し、プロジェクトをスムーズに進めましょう！

ClickUpの主要な機能*

*ClickUpのリミット

新規ユーザーは、プラットフォームの拡張機能に慣れるまでに学習曲線が必要になる場合があります。

頻繁なプラットフォームの更新は、 rigidなワークフローを持つユーザーにとって混乱を招く可能性があります。

ClickUpの料金プラン*

ClickUpのレビューと評価*

G2 : 4.7/5（9,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）

ダートマス大学のウェルビーイング・プログラム・コーディネーター、シド・バブラ氏がClickUpについて次のように述べています：

「ClickUpは、当社のコンテンツ作成チームにおける電子メールコミュニケーションの必要性を削減し、協業を効率化しました。現在、アイデア出し/ブレインストーミングから最初のドラフト作成まで、2～3倍のスピードで進められるようになりました。*」

「ClickUpは、電子メールコミュニケーションの必要性を削減し、コンテンツ作成チームの協業を効率化しました。アイデア出しやブレインストーミングから最初の草案作成まで、2～3倍のスピードで進められるようになりました。*」

2. Connecteam（モバイル優先の従業員コミュニケーションとエンゲージメントに最適）

via Connecteam

リモートワークや分散型チームと常に連絡を取りたいですか？Connecteamは、デスクレスや分散型チーム向けに設計されたツールです。モバイルファーストのプラットフォームにより、ニュースレター、更新情報、アンケート、トレーニング資料を従業員のスマートフォンに簡単に送信でき、場所を問わず全員が接続を維持できます。

Connecteamは、スマートな公開機能、インタラクティブな更新、リアルタイムのエンゲージメント追跡により、内部ニュースレターの運用を効率化。分散型チームを抱える業界にとって必須のツールです。

Connecteamの主要な機能*

リアルタイムチャット機能で即時の接続を可能にし、ニュースレターの最新情報を迅速に共有できます。

従業員のニュースレターに関するクエリを、内部チケット管理システムで効率的に管理しましょう。

アンケートを活用して、ニュースレターのアイデアに関する従業員のフィードバックを収集しましょう。

重要な文書やリソースを中央集約型のナレッジベースを通じて共有しましょう。

Connecteamの制限事項*

モバイル依存関係が強く、デスクワーク中心の組織にはリミットとなる可能性があります。

リアルタイムビデオコミュニケーションの制限

Connecteamの料金プラン

小規模ビジネス向けビジネスプラン*: Free

基本プラン : $35/月

アドバンスト : $59/月

専門家 : $119/月

*企業: カスタム料金

Connecteamのレビューと評価*

G2 : 4.6/5（2,260件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5 (1,220件以上のレビュー)

3. SnapComms（高インパクトな従業員向けアラートと緊急メッセージに最適）

via SnapComms

緊急のメッセージを迅速に伝達する必要がある場合、SnapCommsを活用して重要な更新情報やアナウンスを配信しましょう。

SnapCommsは従来の電子メールマーケティングソフトウェアを bypass し、ニュースレターの通知をリアルタイムのアラートとして配信します。ターゲットを絞った更新情報から全社的なアナウンスまで、従業員はニュースレターを即時受信できます。

セグメンテーション機能により、ユーザーはアラートを特定のTeamsや部門にカスタマイズできます。これにより、適切なニュースレターが適切な人に適切なタイミングで届きます。ニュースレターの配信は可能ですが、その真価はデスクトップアラート、スクロールティッカー、スクリーンセーバー、ポップアップ通知など、電子メールの混雑を回避して緊急メッセージを迅速に伝える高可視性フォーマットにあります。

SnapCommsの主要な機能

デスクトップ通知、スクロールティッカー、フルスクリーン通知を通じて緊急メッセージを配信します。

壁紙やスクリーンセーバーをカスタムして、内部コミュニケーションを背景に統合しましょう。

配布リストを活用して、ターゲットに合った関連性の高いニュースレターを配信し、エンゲージメントを向上させましょう。

*SnapCommsの制限事項

過剰な使用は従業員の通知疲労を引き起こす可能性があります。

技術的な専門知識が必要のため、管理者には追加のトレーニングが必要です。

SnapCommsの料金プラン

情報提供 : カスタム料金設定

エンゲージ: カスタム価格設定

*SnapCommsのレビューと評価

G2 : 4.7/5（60件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

*SnapCommsについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？

G2のSnapCommsに関するレビュー：

SnapCommsを導入することで、メールに比べてスタッフの2倍の連絡が可能になりました。 ”

SnapCommsを導入することで、メールを使用していた頃と比べてスタッフの2倍の連絡が可能になりました。 ”

*4. Staffbase（企業レベルの社内コミュニケーションとブランディングに最適）

via Staffbase

Staffbaseは企業グレードの社内コミュニケーションツールです。ブランド化された社内コミュニケーション用電子メールプラットフォーム、従業員向けアプリ、イントラネットソリューションを提供し、社内コミュニケーションを効率化します。

カスタム配布リストを活用してニュースレターの配信をパーソナライズし、従業員が関連性の高いコンテンツを受け取り、エンゲージメントと情報保持を最大化します。

Staffbaseはマルチチャネルメッセージングをサポートし、重要な更新情報を従業員がどこにいても確実に届けます。直感的なインターフェースにより、社内ニュースレターのテンプレート作成、配布、管理が簡単に行えます。

Staffbaseの主要な機能*

他のワークプレイスツールとの統合で、スムーズな社内コミュニケーションを実現します。

カスタム配布リストを活用してニュースレターの配信をパーソナライズ

分析ツールとレポート作成機能を活用して、ニュースレターの効果を測定しましょう。

*Staffbaseのリミット

大規模な投資が必要のため、小規模な組織には利用が困難です。

技術的およびデザインの専門知識が必要であり、リソースを要するツールです。

Staffbaseの料金プラン

ビジネス : カスタム料金設定

*企業: カスタム料金

*Staffbaseの評価とレビュー

G2 : 4.6/5（230件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5 (70件以上のレビュー)

5. HubEngage（パーソナライズされた従業員エンゲージメントとゲーミフィケーションに最適）

via HubEngage

HubEngageは、内部コミュニケーションと従業員のエンゲージメントを効率化することで、組織が接続された職場環境を構築するのを支援します。複数のコミュニケーションツールを1つのプラットフォームに統合することで、ニュースレターの管理が簡素化され、チーム協業が強化されます。また、重要な更新情報が混乱に埋もれることを防ぎます。

AIを活用したパーソナライズ機能により、従業員一人ひとりに合わせたニュースレターコンテンツをカスタマイズできます。また、モバイルアプリ、電子メール、テキストメッセージ、デジタルサイネージなど、複数のチャネルでのエンゲージメントをサポートします。

HubEngageの主要な機能*

ポイント、報酬、リーダーボードを活用して、社内コミュニケーションをゲーム化しましょう。

異なるプラットフォームを活用して、内部コミュニケーション戦略を多様化しましょう。

ニュースレターにインタラクティブな機能（パルスアンケート、クイズ、フィードバックなど）を組み込みましょう。

HubEngageのリミット

セットアップと高いユーザー採用率の達成には時間がかかる場合があります。

モバイルへの強い注力は、すべての組織構造に適合しない可能性があります。

HubEngageの料金プラン

カスタムプランと料金体系

*HubEngageの評価とレビュー

G2 : 4.3/5（30件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

G2のHubEngageに関するレビュー：

当社の多くの従業員は主要なオフィスで働いていません – HubEngageは、従業員がすべての場所での何が起こっているかを知るために、成果を共有する機能を提供しています。また、このアプリはポリシーや今後の従業員イベントに関する情報源としても活用しています。

当社の多くの従業員は主要なオフィスで仕事をしていない – HubEngageは、従業員がすべての場所での何が起こっているかを知るために、成果を共有する機能を提供しています。また、このアプリはポリシーや今後の従業員イベントに関する情報源としても活用しています。

6. ワークショップ（共同でのニュースレター作成とチームからのフィードバックに最適）

via ワークショップ

Workshopは、ニュースレターの作成に協業の要素を加えた内部コミュニケーション用電子メールプラットフォームです。このツールは内部コミュニケーション担当者を一元化し、各部門を代表して電子メールコミュニケーションを多様化させることを可能にします。

そのユーザーのインターフェースにより、コードを1行も書かずに、美しい社内コミュニケーションニュースレターを作成できます。

組み込みのテンプレートを活用することで、チームは企業ブランドに合ったプロフェッショナルなニュースレターを迅速に作成できます。さらに、チームコラボレーション機能により、スムーズなチームワークと効率的なコンテンツ作成が実現します。

ワークショップの主要な機能*

*ワークショップのリミット

内部電子メールの配布に自動化機能がありません。

基本的な分析データを生成しますが、詳細な分析には不十分な場合があります。

ワークショップ料金

必須 : $250/月

強化 : カスタム価格設定

プレミアム: カスタム料金

ワークショップの評価とレビュー*

G2 : 4.7/5（80件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

💡 プロのヒント:Slackと電子メールの違いを理解し、社内電子メールに最適なコミュニケーションチャネルを選択しましょう！

7. Nectar（従業員の成果を重視した社内コミュニケーションに最適）

via Nectar

Nectarは、内部コミュニケーションと強力な従業員表彰・報酬プラットフォームを融合させたツールです。従業員同士が相互に表彰し合い、リアルタイムで互いの成果を称賛できる機能を提供します。

これにより、従業員のコミュニティ意識が育まれ、会社からの最新情報を共有することで従業員のエンゲージメントが維持されます。これは、従業員のマイルストーンや貢献を強調することで、会社文化を強化するプロフェッショナルなソーシャルプラットフォームのようなものです。

Nectarの主要な機能

企業ブランド、画像、リッチメディアを活用した視覚的に魅力的なニュースレターを作成できます。

企業文化と価値に合った報酬カタログをカスタムしましょう。

従業員の表彰プロセスにおいて、投票とノミネーションを可能にします。

レポート作成と分析を生成し、表彰の傾向に関する洞察を得ましょう。

Nectarの制限事項

スケーラビリティのリミットは、大規模な組織にとって問題となる可能性があります。

コミュニケーション機能は、認識プラットフォームに次ぐ重要な要素です。

ニュースレターのデザインや分析に重点を置くのではなく、専門ツールに焦点を当てたアプローチが特徴です。

Nectarの料金プラン

承認と報酬 : カスタム価格設定

内部コミュニケーション: カスタム料金設定

ネクターの評価とレビュー

G2 : 4.7/5（6,550件以上のレビュー）

Capterra: 4.8/5（290件以上のレビュー）

*実際のユーザーはNectarについてどう評価していますか？

G2のNectarに関するレビュー：

同僚に対して尊敬や感謝の気持ちを伝えるための、楽しくて非常に簡単な方法が気に入っています。Nectarを導入することで、即時的な感謝の表現が格段に簡単になりました。また、会社での勤続年数やトレーニングビデオの完了に対して報酬が与えられる点も気に入っています。月々のポイント付与制度により、以前よりも頻繁に感謝の気持ちを共有し、同僚を称賛する機会が増えたと感じています。

同僚に対して尊敬や感謝の気持ちを伝えるための、楽しくて非常に簡単な方法が気に入っています。Nectarを導入することで、即時的な感謝の表現が格段に簡単になりました。また、会社での勤続年数やトレーニングビデオの完了に対して報酬がもらえる点も気に入っています。月々のポイント付与制度により、以前よりも頻繁に感謝の気持ちを共有し、同僚を称賛する機会が増えたと感じています。

💡 プロのヒント: 社内ニュースレターを作成する際は、会社のお知らせ、業界ニュース、従業員の特集を組み合わせると、最も高いエンゲージメントが得られる傾向があります。

8. Cerkl Broadcast（/AIを活用したパーソナライズドニュースレターに最適）

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcastは人工知能を活用してターゲットに合わせた配布リストの人口を自動生成します。その後、従業員の利息や役割に基づいてパーソナライズされた社内ニュースレターを配信します。

適切なコンテンツを適切な人に届けることは、情報過多を軽減し、エンゲージメントを向上させるのに役立ちます。

例、サポートチームは技術ニュースレターを受け取り、マーケティングチームは最新の戦略情報を入手するなど、このようなパーソナライズされたアプローチと内部コミュニケーションの自動化を組み合わせることで、電子メールキャンペーンの効果が向上します。

Cerkl Broadcastの主要な機能

/AIを活用したパーソナライズ機能で、ニュースレターの作成と配布を自動化しましょう。

リアルタイム分析を取得し、ニュースレターのエンゲージメントと効果を監視しましょう。

ノーコード実装で、迅速なセットアップとカスタムが可能です。

モバイル端末から手軽にアクセス可能なニュースレターをいつでもどこでも利用可能に。

Cerkl Broadcastの制限事項

/AIアルゴリズムは、従業員の要件を調整し理解するまでに時間がかかる場合があります。

管理者は、高度な機能を十分に理解するためにトレーニングが必要です。

ドラッグアンドドロップエディターと比較して、ニュースレターのデザインに対する手動での制御が少なくなります。

Cerkl Broadcastの料金プラン

Broadcast : $799/月

ブロードキャスト + モバイル: $799 + 20%/月

Cerkl Broadcastのレビューと評価*

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

9. PoliteMail（Outlook統合型内部電子メール分析ツールとして最良）

via PoliteMail

PoliteMailは、Microsoft Outlook環境で仕事をする方向けの社内コミュニケーション用電子メールプラットフォームです。

電子メールキャンペーン管理ツールは、開封率、閲覧時間、エンゲージメントなどのメトリクスを測定することで、社内コミュニケーション戦略の有効性を分析します。

従業員向けニュースレターソフトウェアは、従業員のセグメンテーションを可能にし、役割、部門、利息に基づいてニュースレターを配信します。このデータ駆動型のアプローチは、組織がメッセージを最適化し、より効果的なリーチと影響力を実現するのに役立ちます。

PoliteMailの主要な機能

Outlookから直接ニュースレターを作成、送信、追跡でき、別途ソフトウェアは不要です。

レスポンシブデザインをサポートし、異なるデバイスで電子メールが正しく表示されるようにします。

A/Bテストを提供し、電子メールコンテンツと戦略を最適化しましょう。

企業グレードの暗号化により、データセキュリティとコンプライアンスを確保します。

PoliteMailのリミット

Outlookで動作するため、他の電子メールプラットフォームでは使用できません。

単独の電子メールマーケティングソフトウェアが提供する包括的な分析機能がありません。

PoliteMailの料金プラン

月額$639から

PoliteMailのレビューと評価

G2 : 4/5 (110件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

*実際のユーザーはPoliteMailについてどう評価していますか？

G2のPoliteMailに関するレビュー：

作成したテンプレートに簡単にアクセスでき、配布した電子メールのメトリクスを生成したり、配布リストをアップロードする機能も備わっています。O365への移行後に問題が発生した際、迅速な対応と詳細なサポートを受け、問題の原因を迅速に特定し、解決のための具体的な対応策を提案してもらえました。

作成したテンプレートに簡単にアクセスでき、配信した電子メールのメトリクスを生成したり、配布リストをアップロードする機能も備えています。O365への移行後に問題が発生した際、迅速な対応と問題解決のための詳細なサポートを受け、問題の原因が迅速に特定され、解決のための推奨措置が提示されました。

10. Firstup（/AIを活用したマルチチャネルコンテンツ配布に最適）

via Firstup

Firstupは、内部コミュニケーションに人工知能を組み込み、高いパーソナライゼーションを実現します。複数のソースからコンテンツを統合し、従業員の行動や好みに依存してコンテンツをインテリジェントにキュレーションし、配布します。

電子メール、モバイルアプリ、イントラネット、Microsoft TeamsやSlackなどのコラボレーションツールに対応しています。これにより、従業員は最も活動的な場所で更新情報を受け取ることができます。

適切なタイミングで適切な場所にパーソナライズされたコンテンツを配信することで、Firstupは情報保持率を向上させ、社内コミュニケーションの効果を最大化します。

Firstupの主要な機能

AIを活用したパーソナライズ機能でニュースレターの配布を自動化

リアルタイム分析とレポート作成機能でエンゲージメントメトリクスを分析しましょう。

多様なソースからコンテンツを厳選し、統一された社内コミュニケーションを実現します。

メッセージの配信タイミングを最適化し、最大 reach とエンゲージメントを実現します。

Firstupのリミット

セットアップと統合に相当な努力がかかります。

学習曲線が急峻で、特に自動化の設定時に困難を伴います。

企業の機能とそれに伴う複雑さとコスト

ファーストアップ価格

必須 : カスタム価格設定

プロフェッショナル : カスタム料金

プレミア : カスタム料金

従業員イントラネット（アドオン）: カスタム価格設定

*Firstupの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

