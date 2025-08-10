2025年版 クルースケジュール管理ソフトウェアのベスト10

スプレッドシートで 12 人の従業員のスケジュールを調整したことはありますか？シフトの入れ替え、直前の欠勤、休暇の重複など、さまざまな問題があり、どういうわけか、誰もが月曜までに完璧なスケジュールを期待しています。

そこで、クルースケジューリングソフトウェアの出番です。

人手を割いて手作業で仕事やシフトを割り当てる代わりに、このツールが面倒な作業を引き受けます。このツールは、誰が勤務可能か、誰が適任か、その仕事に必要な要件は何かを確認してから、最も正確なスケジュールを自動的に作成します。

以下は、あなたの業務を効率化するトップ10のクルースケジュール管理ソフトウェアです。 💁

クルースケジュール管理ソフトウェアを選ぶ際のポイントは？

シフトをカバーすることは重要ですが、通常の混乱を避けながらすべてを整理整頓することはまた別の問題です。適切なクルースケジューリングソフトウェアは、その実現を可能にしますが、それは実際に必要な機能を備えている場合に限られます。

詳しく見ていきましょう。 ⚓

スマートな自動スケジュール設定 空き状況、役割、ビジネスルールに基づいてクルーのスケジュールを作成します。

リアルタイムの競合検出 二重予約、残業の問題、資格のない割り当てなどを、問題になる前に警告

再利用可能なテンプレートと繰り返しシフト により、時間を節約し、毎週または毎月のプランニングを簡単に

組み込みのコンプライアンスチェック 、絶え間ない監視なしで、現地の法律、組合の規則、休憩要件を順守するのに役立ちます。

認定の追跡 ライセンスの有効期限や役割固有の資格の失効に、不意に驚かされることはありません。

残業アラート 誰かが最大労働時間数に近づいたことを通知し、過労や法的問題の発生を防ぐ

クルースケジュール管理ソフトウェアの概要

クルースケジューリングソフトウェアの主な機能と、その用途について簡単にご説明します。

ツール おすすめ 主な機能 価格* ClickUp オールインワンの業務管理およびスケジュール管理ツールをお探しのあらゆるビジネスやチーム タスク管理、ドキュメント、目標、コミュニケーション機能を備えた柔軟なプロジェクトおよびクルーのスケジュール管理 Free Foreverプラン、企業向けのカスタマイズ Sling 中小企業 シンプルなシフトスケジュール、時間追跡、チームコミュニケーション 無料、月額 2 ドルから Connecteam モバイルおよびフィールドチーム モバイルファーストのクルースケジューリング、時間追跡、シフトの交換、配布チームのためのコンプライアンス 無料、ユーザー 1 人あたり月額 35 ドルから Deputy シフトベースのビジネス 小売、ホスピタリティ、ヘルスケア業界向けの、従業員のスケジュール管理、時間追跡、人事管理を自動化 月額$4.50からご利用いただけます。 When I Work シフトベースのビジネス レストラン、小売、医療業界向けの簡単なスケジュール作成、時間追跡、チームメッセージング 無料、ユーザー 1 人あたり月額 3 ドルから 7shifts 飲食店と宿泊施設 労働力予測、自動スケジュール設定、コンプライアンスツールを備えたレストランのスタッフスケジュール管理 無料、1 場所あたり 31.99 ドルから ヒューマニティ 大規模組織 複雑なシフトニーズを持つ企業向けの AI 駆動のダイナミックなスケジュール設定とコンプライアンス カスタム価格 BuildOps フィールドサービスおよび建設 サービスおよび建設における乗務員の派遣、業務割り当て、進捗の追跡 カスタム価格 Buddy Punch シンプルな時間追跡とスケジュール管理 リモートチームやオフィス内のチームのための、ユーザーフレンドリーなシフトスケジュールと出勤追跡 ユーザー 1 人あたり月額 5.49 ドルから + 月額基本料金 19 ドル Planday 時給制の従業員およびシフトチーム 時給制従業員の勤務スケジュール、時間追跡、人件費管理 カスタム価格

最高のクルースケジュール管理ソフトウェア

適切なクルースケジューリングソフトウェアを見つけることで、円滑な業務と直前のプロジェクト納品との差が生まれます。

人員配置の最適化、衝突の軽減、すべてのプロジェクトの円滑な進行に役立つ、最高の選択肢をまとめました。🎯

1. ClickUp（タスクとシフトの追跡機能を備えたカスタムクルーのスケジュールに最適）

ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント、チームコミュニケーションを 1 つのプラットフォームに統合した、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。次世代の AI 自動化と検索機能により、作業効率が向上します。

運用マネージャー、チームリーダー、スケジューラーが、クルーの連携、タスクの進捗、シフトのカバーに必要なすべてを提供します。

ClickUp カレンダー

ClickUp カレンダーで、プロジェクトの開始から完了まで、各従業員のやることプランを立てましょう。

まず、チームのスケジュール管理の中心となる指令センター、ClickUp カレンダーをご紹介します。このツールを使用すると、複数の場所でのシフトの入れ替えや、プロジェクトチームの納期確定など、すべてを 1 か所で整理することができます。日、週、月のレイアウトを切り替えて、必要な詳細情報を確認することができます。

タスクをドラッグ＆ドロップして直前の変更を行い、イベントを色分けして、緊急、保留、完了の状況をひと目で把握できます。

チームの Google カレンダーと同期する必要がありますか？問題ありません。双方向同期により、プラットフォーム間で更新がシームレスにフローします。この可視性は、現場訪問、シフト変更、クライアントミーティングを管理するクルーにとって、まさに命の恩人となるでしょう。

さらに、組み込みのリマインダー機能と、ワークスペースから直接ミーティングに参加できる機能により、コミュニケーションを円滑にし、プロジェクトのスケジュールを順守することができます。もちろん、スケジュール設定は全体の一部に過ぎません。チームの時間の使い方を追跡することも同様に重要です。

ClickUp プロジェクト時間追跡

そこで、ClickUp プロジェクト時間追跡が役立ちます。

ClickUp プロジェクト時間追跡で、チームの納期遵守を確実に

クルーがノートパソコン、モバイルデバイス、あるいは無料の Chrome 拡張機能を使って仕事をしているかどうかに関係なく、タイマーを即座に開始および停止することができます。タスクや作業現場を切り替えるフィールドチームに最適です。誰かが「開始」ボタンを押すのを忘れた場合でも、手動で時間を記録することができます。

先週のインストールプロジェクトの見積もり時間と実際の所要時間を比較したいですか？ClickUp のカスタマイズ可能なタイムシートテンプレートと視覚的なダッシュボードを使用すると、日、週、プロジェクト、担当者ごとに詳細を確認できます。

さらに、このプラットフォームは、透明性を確保（不正な監視は一切ありません）しながら、マネージャーがスケジュールや作業負荷を微調整するために必要なレポート作成機能も提供します。

ClickUp Brain

クルー管理を次のレベルに引き上げたいとお考えですか？ClickUp Brain をご利用ください。

ClickUp Brain を使用して、面倒な作業を代行しましょう。

この組み込みの AI 機能により、クルーのスケジュール設定の努力を積極的にサポートします。複数の現場にわたるステータスレポートを迅速に作成する必要がありますか？Brain の AI プロジェクトマネージャーがそれを自動化します。

フォルダをいちいち探さなくても、新しいクルーメンバーのためのトレーニングドキュメントを見つけたい？AI Knowledge Manager が即座に取得します。

たとえば、複数の現場で建設作業員を管理している場合、Brain に自然言語でプロジェクトの最新情報を即座に生成するよう依頼することができます。「プロジェクトアルファの、保留中の承認や障害を含む、すべてのアクティブな作業員のタスクを要約してください」と依頼します。Brain は、タスク、コメント、ドキュメントからリアルタイムの情報を取得し、進捗状況、遅延、次のステップを強調表示します。

ClickUp チームスケジュールテンプレート

毎回ワークフローをゼロから作成するのは面倒ですか？ClickUp のチームスケジュールテンプレートをお試しください。👇

無料テンプレートを入手 ClickUp チームスケジュールテンプレートを使用して、従業員に過大な負担がかからないようにしましょう。

業務の明確化のために設計されたClickUp チームスケジュールテンプレートは、チームの作業負荷のスケジュール、追跡、調整を行うためのダイナミックなツールです。各タスクには、クライアントのプロジェクトと割り当てられたチームが明確にラベル付けされているため、チーム間の連携がスムーズになります。

さらに、その視覚的な整理機能とカスタムタグ付けシステムも優れています。クライアント、プロジェクト、役割ごとにタスクを瞬時にフィルタリングでき、色分けされたラベルにより、配布状況をひと目で確認できます。

ClickUp の主な機能

ClickUp の制限事項

機能が多岐にわたるため、新規ユーザーは学習に時間がかかる場合があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー：

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーは ClickUp についてどのような感想を持っているのでしょうか？

このレビューはまさにその通りです：

ClickUp は、すべてのタスク、ドキュメント、目標、時間管理を 1 つの統合ワークスペースにまとめます。2018 年から使用していますが、社内のワークフローとクライアントのプロジェクトの両方を管理するのに非常に柔軟です。カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）と詳細な自動化オプションにより、毎週何時間もの時間を節約できます。さらに、頻繁に機能更新が行われていることから、プラットフォームの改善に真剣に取り組んでいることが伺えます。

ClickUp は、すべてのタスク、ドキュメント、目標、時間管理を 1 つの統合ワークスペースにまとめます。2018 年から使用していますが、社内のワークフローとクライアントのプロジェクトの両方を管理するのに非常に柔軟です。カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）と詳細な自動化オプションにより、毎週何時間もの時間を節約できます。さらに、頻繁に機能更新が行われていることから、プラットフォームの改善に真剣に取り組んでいることが伺えます。

2. Sling（シンプルなシフトスケジュール管理に最適）

viaSling

Sling は、特にペースの速い小売業、ホスピタリティ業界、医療業界に最適な、信頼性の高いスケジュール管理ツールです。すっきりとしたドラッグ＆ドロップのインターフェースにより、シフトの設定が簡単です。さらに、チームメンバーは自分の携帯電話で仕事のスケジュールを確認できるため、何度もやり取りをする必要がなく、シフトの計画、交代、休暇の申請を簡単に行うことができます。

マネージャーは、繰り返し発生するシフト用に再利用可能なスケジュールテンプレートを作成できるため、毎週の計画に費やす時間を節約できます。また、このプラットフォームは複数の勤務場所をサポートしているため、異なる拠点間のスケジュール設定やコミュニケーションも簡単です。

Sling の主な機能

プロジェクトの人件費をリアルタイムで追跡し、過剰支出を防ぎ、残業を管理

シフトに直接タスクを割り当てて、責任を明確にし、説明責任を確保します。

SMS またはアプリ通知による自動リマインダーを送信して、遅刻を最小限に抑えます。

従業員の書類を安全に保管し、認定資格やコンプライアンス記録に簡単にアクセスできます。

Sling の制限事項

単一のシフトをコピーして別の場所に貼り付けることはできません。

自分が参加していないチャットの通知を送信します。

Slingの料金プラン

Free

プレミアム： ユーザー 1 人あたり月額 2 ドル

Business： ユーザーあたり月額 4 ドル

Sling の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Sling について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように要約しています：

繰り返しシフトを作成でき、シフトの予定を視覚的に確認できることで、シフトスケジュールのプランニングにかかる時間と労力を大幅に節約できます。時折、小さな不具合やバグが発生しますが、深刻な問題はありません。一部の操作は、完了までに比較的多くのクリックが必要です。このソフトウェアは、ユーザーが実行したい操作を「インテリジェント」に推測する機能に優れていると思います。

繰り返しシフトを作成でき、シフトの予定を視覚化できることで、シフトスケジュールのプランニングにかかる時間と労力を大幅に節約できます。時折、小さな不具合やバグが発生しますが、深刻な問題はありません。一部の操作は、完了までに比較的多くのクリックが必要です。このソフトウェアは、ユーザーが実行したい操作を「インテリジェント」に推測する機能に優れていると思います。

3. Connecteam（モバイルクルー管理に最適）

viaConnecteam

デスクワーク以外の従業員を管理する場合、ミス、更新の漏れ、非効率が生じやすいものです。Connecteam は、建設、フィールドサービス、小売、ホスピタリティ業界向けの従業員管理プラットフォームです。

このツールを使用すると、詳細なチェックリスト、期日、添付ファイル付きタスクを簡単に割り当てることができ、現場でも外出先でも、全員の連携を保つことができます。プロアクティブなコミュニケーションを確保するために、社内チャット、フィードの更新、即時アンケートを展開することができ、重要な情報が適切なチームに適切なタイミングで届きます。

Connecteam の主な機能

Connecteam の制限事項

コース、テキスト、クイズを作成するためのツールが限られている

フォントはカスタマイズできません。

Connecteamの料金プラン

Free

基本： ユーザー 1 人あたり月額 35 ドル

アドバンス： ユーザーあたり月額 59 ドル

エキスパート： 1 ユーザーあたり月額 119 ドル

企業：カスタム価格

Connecteam の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

Connecteam について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

あるユーザーは、その経験を次のように述べています。

シフトをグループビューに設定すると、一目で確認しやすくなります。トレーナーが自分のシフトを確認したかどうかを確認したい場合、緑色の「確認済み」または「承諾済み」のドットが非常に役立ちます。シフトは誤って削除してしまうことがあるため、それらを復元できるバックアップ領域があれば便利です。

シフトをグループビューに設定すると、一目で確認しやすくなります。トレーナーが自分のシフトを確認したかどうかを確認したい場合、緑色の「確認済み」または「承諾済み」のドットが非常に役立ちます。シフトは誤って削除してしまうことがあるため、それらを復元できるバックアップ領域があれば便利です。

💡 プロのヒント：パレートのスケジュールは素晴らしい方法です。スケジュールの 80% を最も信頼できるチームメンバーに割り当て、コアとなる作業負荷をカバーし、20% を新入社員や柔軟性のあるスタッフに割り当てて、ギャップを埋めます。リスクを最小限に抑え、品質を高く維持します。

4. Deputy（自動シフトスケジューリングに最適）

viaDeputy

Deputy は、AI 搭載の自動スケジュール機能を備えた包括的な労働力管理プラットフォームです。需要予測、販売動向、季節変動、労働法などを活用して、ワンクリックで自動的に最適化されたスケジュールを作成します。

このツールは、従業員の勤務可能時間、資格、人件費予算を考慮して、事務作業を最小限に抑え、不要な人件費を削減します。Deputy を使用すると、スケジュールをゼロから作成したり、以前の勤務スケジュールテンプレートを複製したり、直前の変更に合わせて調整したりすることができます。

Deputy の主な機能

承認済みの休暇や資格情報を参照して、スケジュールの重複を防止

従業員は、モバイルデバイス、ウェブブラウザ、または生体認証の顔認識を使用して出勤および退勤の打刻を行うことができます。

デジタルタイムシートをシームレスに承認、編集、統合された給与計算システムにエクスポート

組み込みのニュースフィードやメッセージングツールを使用して、重要な発表や最新情報を伝達

Deputy の制限事項

以前のバージョンを消去せずにスケジュールを作成することは困難です。

「人」タブには、マネージャーとその上司は含まれていません。

Deputyの料金プラン

スケジューリング： 4.50 ドル/ユーザー/月

勤怠管理： ユーザー 1 人あたり月額 4.50 ドル

プレミアム： ユーザー 1 人あたり月額 6 ドル

企業： カスタム価格

Deputy の評価およびレビュー

G2: 4.6/5（400件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Deputy について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

このレビューアーの感想をご覧ください：

私は Deputy を仕事のスケジュール管理と時間管理に定期的に使用していますが、非常に役立っています。インターフェースは直感的で、シフトの計画やチームとのコミュニケーションが本当に簡単になりました。 モバイルアプリがクラッシュしたり、予期せずログアウトしたりすることがあります。

私は Deputy を仕事のスケジュール管理と時間管理に定期的に使用していますが、非常に役立っています。インターフェースは直感的で、シフトの計画やチームとのコミュニケーションが本当に簡単になりました。 モバイルアプリがクラッシュしたり、予期せずログアウトしたりすることがあります。

💡 プロのヒント：スケジュールを簡単に確認できるようにしましょう。例えば、フロントデスクは青、技術者は赤、マネージャーは緑というように、色分けすると良いでしょう。視覚的にわかりやすいほど、混乱が少なくなります。

5. When I Work（シフトと仕事の追跡に最適）

viaWhen I Work

シフト制のチームを管理しているなら、When I Work を使えば、スケジュール管理がストレスフリーになります。便利なスケジュールテンプレートを使って、仕事プランを作成・調整できるため、従業員のスケジュールを簡単に管理できます。繰り返しシフトや空き状況に基づく自動スケジュール設定などの機能により、時間を大幅に節約できます。

このソフトウェアの最大のメリットは、従業員が自分のスケジュールを自分で管理できることです。従業員は、アプリから直接、休暇の申請、シフトの交換、勤務可能時間の更新を行うことができます。シフトの交換はデジタルボードを通じて自動的に行われ、直前のパニックを削減します。また、このプラットフォームにはメッセージ機能が組み込まれているため、コミュニケーションも非常に簡単です。

When I Work の主な機能

「私の仕事」のリミット

過去および将来の週のスケジュールをコピー/貼り付けするオプションはありません。

チャット機能は不具合が多く、動作が遅い

「When I Work」の価格

単一の場所またはスケジュール： ユーザーあたり月額 3 ドル

複数の場所またはスケジュール： ユーザー 1 人あたり月額 5 ドル

「When I Work」の評価とレビュー

G2: 4.4/5（300件以上のレビュー）

Capterra: 4.5/5 (1,000件以上のレビュー)

When I Work について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

実際のユーザーからのコメントの一部をご紹介します。

このアプリは良いですが、インターフェースは時々少し不格好で直感的に理解しにくい場合があります。時間追跡機能は動作しますが、常にスムーズであるとは限らず、一部のユーザーは時間の同期に問題があると報告しています。さらに、通知が遅れる場合があり、シフトの変更について混乱が生じることもあります。

このアプリは良いですが、インターフェースは時々少し不格好で直感的に理解しにくい場合があります。時間追跡機能は動作しますが、常にスムーズであるとは限りません。また、一部のユーザーは、時間の同期に問題があると報告しています。さらに、通知が遅れる場合があり、シフトの変更について混乱が生じることもあります。

6. 7shifts（レストランスタッフのタスク管理に最適）

via7shifts

7shifts は、レストラン業界向けに特別に開発された、クルーのスケジュール管理と労働力管理に最適なプラットフォームです。マネージャーは、従業員の勤務可能時間や人員配置のニーズに基づいて、より迅速にスケジュールを作成することができます。従業員は、モバイルアプリを使って、自分のシフトを確認したり、休暇を申請したり、チームと連絡を取り合ったりすることができます。

さらに、7shifts は、一般的な POS システムや給与計算システムと連動するため、レストランの事務作業負担を軽減します。レストランチームの固有の日常的なニーズに重点を置いている点が、一般的なスケジュール管理ツールとは一線を画しています。

7shifts の主な機能

従業員がマネージャーの承認を得てシフトの交換、提案、またはリクエストを可能にし、スケジュールを自動的に更新し、影響を受ける従業員に通知します。

ジオフェンシングや顔認識などの機能により、従業員の勤務時間、休憩、残業を正確に追跡

予測売上高に基づいて労働力のターゲットを設定し、人件費を監視および管理

スケジュール、出勤、労働メトリクスに関する自動レポートを作成して、月次分析やオンデマンド分析を簡単に実行できます。

7shifts の制限事項

シフトの空き状況を管理するのは困難です

ユーザーは、スタッフメンバーがツールにアクセスできなくなるなど、時々不具合があることに不満を述べています。

7shiftsの料金プラン

比較： 無料

エントリー： 月額 31.99 ドル/場所

The works： 1 場所あたり月額 69.99 ドル

グルメ：1 場所あたり月額 135 ドルから

7shifts の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (1,000件以上のレビュー)

7shifts について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューから直接：

このアプリはとても気に入っています。マネージャー間でメモをインポートしたり、売上や労働時間を確認したり、スタッフにアナウンスをしたりと、非常に柔軟に対応できます。ただし、ブラウザを閉じないとデータが保存されないので、ブラウザを閉じないよう注意する必要があります。そのため、複数の人がスケジュール作業を行っている場合、元のテンプレートに簡単に元に戻ってしまうため、作業が大変です。

このアプリが大好きです。マネージャー間でメモをインポートしたり、売上や労働時間を確認したり、スタッフにアナウンスをしたりと、非常に柔軟に対応できます。ただし、ブラウザを閉じないと保存されないので、ブラウザを閉じないよう注意する必要があります。そのため、複数の人がスケジュール作業を行っている場合、元のテンプレートに簡単に元に戻ってしまうため、作業が大変です。

🤝 フレンドリーなリマインダー：コミュニケーションは多すぎるくらいがちょうどいい。シフトの更新や変更は、アプリ通知、SMS、電子メールで必ず送信し、「知らなかった」というトラブルを回避しましょう。

7. Humanity（複雑な企業スケジューリングに最適）

viaHumanity

Humanityは、従業員のシフト予測、コンプライアンスに準拠したスケジュール作成、人件費の削減を支援する信頼性の高い従業員スケジュール管理システムです。従業員はスマートフォンからシフトの交換、有給休暇の申請、または勤務可能時間の更新を直接行うことができます。

このプラットフォームは、労働法や労働組合の規則へのコンプライアンスを維持するためのチェックを自動化し、組み込みのタスク管理テンプレート、時間追跡、休暇管理機能により、すべてを 1 か所にまとめて管理します。また、詳細なレポートと洞察も入手できるため、従業員のパフォーマンスや人件費をより深く理解することができます。

Humanity の主な機能

AI 搭載の予測機能により、売上や顧客数などの KPI に基づいて人員の需要を予測し、スケジュールを最適化します。

従業員のスキル、勤務可能時間、休暇申請などのプロフィールを管理して、シフトの割り当てとスケジュールを簡素化

デスクトップおよびモバイルで、自動化された電子メール、SMS、プッシュ通知、アプリ内チャットを通じて従業員とコミュニケーション

人間的な限界

ダウンロード後にエクスポートフォーマットを調整する必要があります。

時間スケジュールの異常を一切許しません。

ヒューマニティ価格

カスタム価格

人間性評価およびレビュー

G2: 4.3/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (300件以上のレビュー)

Humanity について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Humanity について、あるユーザーから次のような感想が寄せられています。

ユーザーがカレンダーで空き状況を編集する方法を一度覚えてしまえば、使い方はとても簡単です。カレンダーで時間をブロックするのに必要なクリック数はごくわずかで、情報は継続的に更新されます…このアプリはウェブサイトとの同期がうまくいきませんでした。アプリでエントリーを作成しても、ウェブサイトには反映されませんでした…

ユーザーがカレンダーで空き状況を編集する方法を習得すれば、使い方はとても簡単です。カレンダーで時間をブロックするのに必要なクリック数は最小限で、継続的に更新されます…このアプリはウェブサイトとの同期がうまくいきませんでした。アプリでエントリーを作成しても、ウェブサイトでは見つけることができませんでした…

💡 プロのヒント: シフトカバーの3Cルールを活用しましょう。スケジュールを確定する前に、次のように自問してください： 対象範囲：すべてのシフトは埋まっていますか？ コンプライアンス：労働法、休憩、残業リミットを遵守していますか？ コミュニケーション：すべてを明確に伝えていますか？

8. BuildOps（フィールドサービス派遣に最適）

viaBuildOps

BuildOps は、商業請負業者やフィールドサービス事業向けにカスタマイズされた、労働力スケジューリングソフトウェアです。また、カスタマイズ可能なレポート作成および分析機能も備わっており、KPI、人件費、プロジェクトの進捗、サービスの収益性を明確に可視化することができます。

BuildOps の傑出した機能のひとつは、ネイティブのフィールド技術者向けアプリです。技術者は、スマートフォンやタブレットから、オフラインでも、作業指示書、顧客履歴、機器データ、仕事の詳細にアクセスできます。また、署名の取得、写真のアップロード、作業内容の文書化、現場での請求書の作成も行うことができ、請求の迅速化とエラーの削減に役立ちます。

BuildOps の主な機能

技術者や仕事を追跡して、フィールド業務の見える化を促進し、リソースの割り当てを最適化

統一されたダッシュボードから、作業注文、見積、契約、毎日のログを管理

QuickBooks などの会計システムと統合して、請求、請求書発行、財務追跡を簡素化

BuildOps の制限事項

プラットフォームから顧客に請求書を直接送信することはできません。

カスタマイズ可能なフォームの作成は困難です

BuildOpsの料金プラン

カスタム価格

BuildOps の評価およびレビュー

G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

BuildOps について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

あるレビューアのコメント：

Build Ops は現在、非常に大規模な組織向けに設定されています。これは、小規模な組織が年を追うごとに規模を拡大することを想定して意図的に行われていると彼らは主張しています。その考え方は理解できますが、その段階に到達するまでは、実際には特定の分野での管理業務が増えるという現実があります。Build Ops は、ワークフローに合わせて特定の席に特定のスタッフを配置することを想定しています。

Build Ops は現在、非常に大規模な組織向けに設定されています。これは、小規模な組織が年を追うごとに規模を拡大することを想定して意図的に行われていると彼らは主張しています。この考え方は理解できますが、その段階に到達するまでは、実際には特定の分野での管理業務が増えることが予想されます。Build Ops は、ワークフローに対応するために、特定の席に特定のスタッフを配置することを想定しています。

💡 プロのヒント：従業員に、勤務可能時間を次のようにラベル付けしてもらう。 ✅ グリーン: 完全対応

🟡 黄色： 必要に応じて使用可能

🔴 赤：利用不可 色分けや視覚的なキューは、スタッフのスケジュールをトップレベルで把握するのに最適な方法です。また、迅速かつ自信を持ってスケジュールを決定するのにも役立ちます。

9. Buddy Punch（基本的な従業員の時間追跡に最適）

viaBuddy Punch

Buddy Punch は、シンプルかつ効果的な従業員の時間追跡およびスケジュール管理ソリューションで、中小企業に特に人気があります。その多用途な出勤登録オプションが特徴です。従業員は、ウェブブラウザ、モバイルアプリ、さらには独自の QR コードシステムを使って出勤および退勤を登録することができます。

責任の層をさらに強化するため、Buddy Punch は GPS 追跡、IP アドレスのロック、さらにはパンチ時の写真撮影機能も提供しているため、マネージャーはチームメンバーがいつどこで出勤したかを常に把握できます。さらに、自動化されたアラートと通知により、全員がリアルタイムで最新情報を入手できます。

Buddy Punch の主な機能

Buddy Punch の制限事項

過度な電子メール通知は、少し負担になります。

このアプリは、シフトの開始および終了時にログインまたはログアウトのリマインダーは提供していません。

Buddy Punchの料金プラン

スターター： ユーザー 1 人あたり月額 5.49 ドル + 月額基本料金 19 ドル

プロ： ユーザー 1 人あたり月額 6.99 ドル + 月額基本料金 19 ドル

企業： ユーザー 1 人あたり月額 11.99 ドル + 月額基本料金 19 ドル

Buddy Punch の評価およびレビュー

G2: 4.8/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (1,000件以上のレビュー)

Buddy Punch について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

ユーザーからのフィードバック：

このアプリは、非常に要点がまとめられている点がとても気に入りました。つまり、機能を理解するために何度もクリックする必要がないのです。ただし、もう少しパーソナライズできるアイテムがあれば、アプリの見栄えがさらに良くなり、より使いやすくなると思います。

このアプリは、非常に要点が整理されており、機能を理解するために何度もクリックする必要がない点がとても気に入りました。ただし、もう少しパーソナライズできるアイテムがあれば、アプリの見栄えがさらに良くなり、より使いやすくなると思います。

10. Planday（時間給従業員管理に最適）

viaPlanday

Planday は、従業員にとって使いやすく、マネージャーにとっても強力な、最新のソリューションです。契約管理、休憩の実施、書類の追跡などを自動化し、企業が労働法や社内規則を順守するのに役立ちます。これは、厳しい労働規制や労働組合協定がある業界で特に有用です。

もう 1 つの優れた機能は、人件費の管理に重点を置いていることです。スケジュール作成時にリアルタイムの人件費予測を提供し、企業が予算を維持するのに役立ちます。このプラットフォームは、ADP、Xero、QuickBooks などの多くの給与計算、POS、人事システムと統合されています。また、オープン API により、企業はカスタム接続を作成することもできます。

Planday の主な機能

従業員がシフトの交換、有給休暇の申請、および自身の勤務可能時間をセルフサービスポータルを通じて管理できるようにします。

リアルタイムの分析を監視し、カスタマイズしたレポートを作成して、従業員に関するより深い洞察と意思決定を実現

重要な文書を安全に保管し、契約や入社手続きに電子署名を使用可能

Planday の制限事項

モバイルアプリの読み込み時間が長い

柔軟性に乏しく、カスタマーサービスが不十分であるため、問題が簡単に解決されない。

Plandayの料金プラン

カスタム価格

Planday の評価およびレビュー

G2: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (50件以上のレビュー)

💡 プロのヒント：24 時間 365 日の業務には、ローテーションシフトスケジュールを使用してください。4 日勤務、4 日休みの繰り返しパターンを作成し、毎週または隔週でチームをさまざまなシフトでローテーションします。

ClickUp で成功のスケジュールを立てましょう

適切なクルースケジューリングソフトウェアを選択することで、チームのスケジュール管理効率が大幅に向上します。

小規模なチームの管理でも、大規模な業務の監督でも、適切なソフトウェアを使用することで、プロセスの効率化、仕事の収益性の向上、エラーの削減、全体的な生産性の向上を実現できます。

柔軟性があり、拡張性のあるオプションをお探しなら、ClickUp が最有力候補です。

スケジュール設定、人事、建設業向けソフトウェア、給与計算システムとの統合、勤務時間の追跡、タスクとリソースの管理など、強力な主要機能を備え、大小を問わず、チームのニーズに合わせて構築されています。

今すぐClickUp に無料登録しましょう！✅