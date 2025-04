2025年にセラピストがクライアントの成果を向上させるための10のスマートAIツール

あなたは、クライアントの精神的な支えになることで疲れ果てています。患者のデータが山積みになり、新しい評価にあなたの注意が必要です。さらに、朝のクライアントセッションの準備がすでに遅れています。

おなじみの話ですか?

人工知能はさまざまな業界に浸透しつつあり、メンタルヘルス業界も例外ではありません。適切なAI搭載ツールは、進捗メモの確認など時間のかかるタスクを処理し、あなたとクライアントの幸福に集中できるスペースを提供します。

選択に役立てていただくため、ストレスフリーなグループまたはプライベートプラクティスを運営しながら、クライアントケアを維持できるよう、セラピスト向けベストAIツール10のリストをご用意しました。

メンタルヘルスの専門家の約46%は、クライアントの要求に応えることができません。

幸いにも、セラピストがこの課題を克服するのに役立つ専用のAIツールやアプリがあります。 セラピーの実践に最適なソリューションを選択する際に注目すべき点を以下に簡単にまとめました。

複数の予約管理やクライアントの進捗状況の把握にストレスを感じていると、組織内のストレスは飛躍的に増大します。このような場合にこそ、AIツールを活用して煩雑な作業を自動化し、ワークフローを合理化し、有意義なクライアントとのやり取りのためのスペースを確保することができます。

ぜひチェックしていただきたい、おすすめのAIツールのリストはこちらです。

ClickUpは、プロジェクト管理とタスク管理、知識共有、AIによる自動化によるコラボレーションを組み合わせた「仕事のためのすべてアプリ」です。

セラピストにとって、新しいAI Notetakerは画期的なツールです。

セッション中に慌ててメモを取る代わりに、ClickUp AI Notetakerが(クライアントの同意を得た上で)会話をリアルタイムで聞き取り、メモを自動生成します。 さらに、これらのメモをフォローアップタスク、治療プラン、リマインダーに変換することもできるので、患者に完全に集中することができます。

ミーティング終了後、ミーティング名、日付、出席者リスト、必要に応じて聞き直すための音声録音まで、すべてが盛り込まれた整理された(プライベートな!)文書が作成されます。クイックな要約、鍵となる要点の箇条書きリスト、明確に定義された次のステップが得られるので、通話後に実際に何をすべきか迷うことがなくなります。

AI Notetakerがすべてをキャプチャすると、すべてがClickUp Docsに直接取り込まれます。 ドキュメントは、セッションの要約や治療プランから社内ハンドブックやクライアント向けガイドまで、さまざまなものを作成するのに役立ちます。

また、Docsはお客様の作業スペースに接続されているため、タスク、プロジェクト、タイムライン、さらには取り組んでいる特定の患者の目標に直接リンクすることができます。

しかし、セラピーのメモ管理はパズルのほんの一部にすぎません。進捗状況の追跡やクライアントとのコミュニケーションもまだ処理しなければなりません。

ClickUp Brainに頼ってみましょう。AI搭載のライティングアシスタント、タスクマネージャー、ナレッジ検索機能がすべて一つにまとまっています。

これは、ドキュメントから生のセッションメモを取得し、フォローアップのスケジュール、治療プランの更新、クライアントのマイルストーンの記録など、即座にタスクに変換します。また、明確で簡潔な要約も作成されるため、メモのページを何度も読み返す必要がなくなります。

さらに、Brainは、ワークスペースに保存されている過去のセッション、治療プラン、または研究論文から鍵となる洞察を引き出します。フォルダを掘り起こしたり、どこに書き留めたかを覚えておく必要はありません。

ClickUp自動化はさらに一歩先を行きます。フォローアップタスク、セッションリマインダー、ドキュメントリクエスト、さらにはセッション後の請求書作成まで自動的にトリガーすることができます。

組織全体のタスク管理ができるのは素晴らしい。また、繰り返し発生するタスクについては、その発生をスケジュールできる。とても使いやすく、カスタムフィールドを追加できるのも便利だ。さまざまなビューが気に入っている。

Mentalyc を使用すると、臨床スタイルや診療ニーズに合わせてメモのテンプレートを作成することができます。このツールの直感的なテンプレートビルダーにより、ユーザーは SOAP や DAP からより専門的なフォーマットまで、テンプレートの設計や修正を行うことができます。これにより、すべてのメモが各セッションのユニークな詳細やニュアンスを確実に捉えることができます。

保険適用の順守と文書化の正確性を高めながら、個々の診療方法を構築することができます。

セラピスト、精神科医、コーチなどのメンタルヘルスケアの専門家が、直接録音や他のデバイスからの録音など、さまざまな方法でセッションの録音を行うことを支援するアプリ、The Upheal。Chrome拡張機能を使用して他のプラットフォームにログインし、セッションを録音することも可能です。

また、セッションの詳細なグラフを表示し、セラピストにセッションのダイナミクスに関する客観的なデータを提供します。例えば、鍵となる瞬間を覚えていても、それがいつ起こったのか正確に思い出せない場合、セッションマップがそれをすばやく特定します。

セラピストはセッションメモを直接オートノーツに口述することができ、AIがその情報を選択したテンプレートに書き起こして取り込みます。これにより、文書化プロセスがスピードアップし、文法エラーを認識して修正します。

プリセット機能を使用すると、よく使うフレーズ、文章、またはセクション全体をショートカットとして作成し、時間を節約することもできます。

メモを簡潔に要約してくれるので、クライアントの懸念事項により集中できるようになりました。アプリケーションの操作も直感的で、さまざまな機能間を移動するのも簡単です。–G2 レビュー

メンタルヘルスの専門家は、バーチャルAIセラピストのスーパーバイザーとしてLyssnのAIを使用し、自身のパフォーマンスに関する即時のフィードバックを得ることができます。例えば、感情的なサポートの示し方に苦労している場合、ツールが録音から特定の瞬間をハイライトし、代替のアプローチを提案します。

オンデマンドのトレーニングは、忙しいスケジュールを妨げることなくスキルを向上させるのに役立ちます。そのため、セッション中にクライアントに集中している間も、Lyssnがバックグラウンドで動作していることを知っています。

Woebotは、ユーザーにオンデマンドのバーチャルアシスタンスを提供するチャットボットです。自然言語処理と機械学習を使用して会話を行い、認知行動療法(CBT)、マインドフルネス、その他のエビデンスに基づくアプローチからのテクニックを提供します。頻繁にオンデマンドのサポートを必要とする可能性がある患者に推奨できるツールです。

Earkickは、個人の精神的な健康状態をモニターし、改善をサポートするAI搭載のメンタルヘルスケアコンパニオンです。 自分自身を素早くチェックしたい場合でも、患者が簡単に気分を記録できるようにしたい場合でも、Earkickはプロセスをスムーズにします。

このツールは、長時間のアンケートや日記の記入の必要性を排除し、AIをパーソナルアシスタントとして使用する方法を教えてくれます。さらに、精神状態を継続的に追跡し、潜在的なトリガーやパターンを特定することもできます。

