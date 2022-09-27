Walk the Room：ClickUp がチームを結びつけ、生産計画プロセスを効率化した方法

ビジネスとチームを運営することは、それだけでも大変な仕事です。さらに、毎日、複数の連携していない作業ツールを管理しなければならない場合、その負担はさらに大きくなります。

残念ながら、これは多くの組織でよくある問題です。

当社は、プロジェクト管理、時間追跡、クライアントとのコミュニケーション、リソースの割り当てのために 4 種類のソフトウェアを使用していました。 特に、システム間の統合がほとんどなかったため、情報を手動で複数回入力する必要があり、非常に時間がかかっていました。

チームが、信頼している専用アプリを引き続き活用しながら、アプリ間を絶えず移動して時間、コンテキスト、プロジェクトの可視性を失うことなく、1 か所から作業できるとしたらどうでしょうか？

そして、すべてのチームが、柔軟性が高く、自分の好きな方法で仕事ができる、他のチームも同様のプラットフォームを通じて仕事ができるとしたらどうでしょうか？

そこで、Walk the Room を救ったのがClickUpです。その詳細については、ニコールがご説明します。

ご自身とWalk the Roomについてお聞かせください。

こんにちは！私はWalk the Room（WtR）のグロースオペレーションズマネージャー、ニコール・ブリソバです。👋

ニコール・ブリソバ（Walk the Room）

Walk the Roomは、不動産業界向けに高品質で写実的な不動産のビジュアル化およびアニメーションを作成する 3D スタジオです。ハイエンドの CGI、スケッチ、アニメーション、フライスルー、バーチャルリアリティツアー、動く CGI、拡張現実など、フルサービスの CG を提供しています。

当社は、豊富な経験と柔軟なプロジェクト管理を融合し、お客様の商業用不動産のマーケティング活動を強化し、お客様の不動産を際立たせるお手伝いをいたします。

組織全体として、またリモートワークを優先する企業として、どのような課題に直面していましたか？

スタジオはスウェーデンのストックホルムでスタートし、現在では世界 30 ヶ国以上に 30 以上の国籍の従業員を擁するリモート企業へと成長しました。リモートファーストの企業である当社は、社内のコラボレーションとクライアントとのコラボレーションを効率的に行うために、ソフトウェアに大きく依存しています。

私が WtR に入社した当時、当社はプロジェクト管理、時間追跡、クライアントとのコミュニケーション、リソースの割り当てに 4 種類のソフトウェアを使用していました。4 つすべてを積極的に活用するにはかなりの時間がかかり、特に、これらのソフトウェア間の統合がほとんどなく、情報を何度も手動で追加しなければならなかったため、非常に手間がかかっていました。

構造化と効率化の推進者である私は、当時使用していたツールを置き換え、アプリを統合できる 1 つのツールを見つけることを最優先課題としました。

ClickUp で探していたものは見つかりましたか？

私は、さまざまなツールを調査し、比較するためにかなりの時間を費やしました。入社から数ヶ月後、ようやく決定を下し、生産部門全体のためにClickUp のプランを購入しました。

当初、当社は ClickUp を主に生産部門で、リソースの割り当て、プロジェクト管理、収益性と効率の測定、タスク管理に使用していました。徐々に ClickUp は他の部門にも普及し、現在では人事部門やマーケティング部門でも積極的に活用しています。

Walk the Room を通じて ClickUp を使用しているニコール・ブリソヴァ氏

最初の席を購入してからずっと一緒に仕事をしてきた、素晴らしいコンサルタントのGabriel Hoffman 氏のおかげで、制作チームのための強固な基盤を構築し、会社全体にとってより役立つ機能や構造を継続的に探求し、適用することができました。

それ以来、WtR は大きく成長し、ClickUp も当社とともに成長してきました。当初 28 席だったユーザー数は、この 20 ヶ月間で 70 席以上に増えました。

via Walk the Room

ClickUp のお気に入りの機能について教えてください。

1. テンプレート

新しいプロジェクトが生産タイムラインに入ったら、あらかじめ設定したClickUp テンプレートの1 つを使用して新しいプロジェクトを作成し、生産タイムラインに追加します。

あらかじめ用意されたビュー、カスタムステータス、カスタムフィールドなどを使って、タイムラインと生産フェーズを 1 か所で管理できます。

2. カスタムフィールドと自動化

Gabriel のソフトウェアに関する専門知識と ClickUp の柔軟性のおかげで、非常に広範なカスタムフィールドと自動化機能を構築することができ、現在では各プロジェクトのさまざまなフェーズで活用しています。当社の構造は、納品後のプロジェクトアーカイブ、収益性の測定、ダッシュボード、プロジェクト全体のデータベースなど、各プロジェクトのすべてのフェーズに対応するように構築されています。

各カスタムフィールドは何度でも使用でき、各プロジェクトは、設定したフィールドを含むように作成されます。

Walk the Room による ClickUp のカスタマイズされたリストビューとカスタムフィールド

3. パーソナライズされたビュー

プロジェクト内の複数のタスクを特定のチーム、プロジェクトマネージャー、アーティストに割り当てる作業も、今ではわずか数分で完了します。プロジェクトがプランされ、制作の準備が整ったら、プロジェクトマネージャーが次のステップを管理し、パーソナライズされたClickUp ビューで監督します。

ClickUp の 15 以上のカスタマイズ可能なビューを使用して、タスク、プロジェクト、ワークフローを自分に最適な方法で視覚化しましょう。

ClickUp を使用することで、最も大きな影響は何でしたか？

私たちは、迅速な対応と集中力、そして変化への柔軟性を求められる、非常に素晴らしいプロジェクトに携わることができて幸運です。もちろん、それはリソース管理にプレッシャーもかけます。

ClickUp を使用することで、より優れたプランニング、より迅速な成果物の提供、チームの効率的な構築が可能になりました。私が入社して以来、制作チームのサイズも 2 倍になりました。リソースの割り当てとプロジェクト管理のための強固な体制が整っていなければ、これは実現できなかったでしょう。

50 人以上の 3D アーティストとプロジェクトマネージャーを擁する当社は、プロジェクトとリソースの管理構造の開発に多大な努力を注いできました。その結果、この機能は ClickUp で最も複雑で、最もよく使用される機能となっています。ここでは、制作中の各プロジェクトに関する重要な情報をすべて収集し、制作チームのタイムラインビューでキャパシティを常に把握しています。また、アーティストがプロジェクトに費やした時間を追跡し、プロジェクトのタイムラインや重要なマイルストーンをクライアントと共有することも可能になりました。

ClickUp は、当社のニーズや多様なプロジェクトに柔軟に対応でき、生産チーム全体を活用できる点が気に入っています。

また、堅固な社内体制により、最も重要なこと、つまり、クライアントに優れた製品と、プロセス全体を通じて完璧な体験を提供することに専念することができます。

via Walk the Room

ClickUp を初めてご利用になる方へのアドバイスはありますか？

1. 私はよりスマートで迅速なソリューションの大ファンなので、キーボードショートカットはまさにうってつけです。私自身が最もよく使うのは、QuickSwitch (K) とホーム (H) です。

2. また、ClickUp が提供するすべての自動化機能もぜひお試しください。設定は簡単で、非常に役立ちます。