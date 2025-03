Rally vs. Jira: あなたのアジャイルチームに適しているのはどちら？

今日はスプリント計画の日ですが、すでに荒っぽいスタートを切っています。 チームの半数がダッシュボードを切り替えながら更新情報を探しています。 すでに議論済みのチケットを誰かが提出し、別のタスクはどこかへ消えてしまったようです。 ミーティングは長引き、あなたは思わず考え込んでしまいます。「私たちのアジャイルツールは、実際に物事を容易にしているのか、それとも混乱を増大させているだけなのか?」

適切なアジャイルソリューションを見つけることは、スプリントをスムーズにこなすチームと、素晴らしい製品を作るよりもシステムとの戦いに時間を費やすチームの橋渡しとなります。 そのすべてにおいて、2つの有力な候補であるRallyとJiraは、アジャイルワークフローの合理化を約束します。 これらはアジャイルプロジェクト管理の重鎮ですが、異なるアプローチを取っています。 このブログ記事では、選択を容易にするために機能を要約します。 *そして最後には、アジャイルコラボレーションをさらに進化させるソリューションをご紹介します。ヒント:クリックから始まり、アップで終わります。📈

## Rallyとは?

Rally(旧称CA Agile Central)は、アジャイル開発を促進するように設計されたプロジェクト管理ツールです。 あらゆる規模の組織に適しており、コラボレーション、継続的な改善、プロジェクトの成功を促進しながら、チームがアジャイルプロジェクトをプラン、追跡、管理するのを支援します。 via タスク、ユーザーストーリー、スプリント、バックログを1つのプラットフォームに集約します。これにより、目標に集中し、顧客に価値を提供することが容易になります。 ### Rallyの特徴 Rallyは、複数のチームやポートフォリオにわたってアジャイルを展開する必要がある大企業向けに構築されています。しかし、正確に言うと、このアジャイルプロジェクトソリューションにはどのような機能があるのでしょうか?見てみましょう。👇 #### 機能1:フィードバック収集ツール

このプラットフォームは、優れたセキュリティと拡張性も備えています。役割ベースの許可、データの暗号化、業界標準への準拠により、企業やスタートアップ企業にとって信頼性の高い選択肢となります。 ### Jiraの機能 /href/ /blog?p=13866 Jiraプロジェクト管理 /%href/ には、チームの進捗を追跡するための機能が数多く搭載されています。

詳しく見ていきましょう。 👇 #### 機能 #1: カスタマイズ可能なワークフロー

Jiraは、チームに合わせたワークフローの作成を支援します。ドラッグ&ドロップツールを使用して、チームのワークフローに合わせてルール、トリガー、条件を設定および微調整できます。たとえば、ステータスが変更されたときにタスクの移行を自動化したり、タスクがブロックされたときに通知を送信したりできます。これにより、よりスムーズな引き継ぎと全員の同期が実現します。スクラムボード、カンバンボード、および両者の組み合わせを提供しています。ゼロから始めたくない場合は、Jiraの既製のテンプレートから選択して、すぐに利用を開始することができます。 #### 機能 #2: JQLによる高度な検索 Jiraの高度な検索機能は、Jira Query Language(JQL)によって実現されています。 JQLクエリは、基本的にフィールド、演算子、および価値で構成されています。 例えば、特定のチームメンバーに割り当てられた未解決のバグをすべて確認したい場合、すべてを手動でフィルタリングする代わりに、次のような簡単なクエリを入力することができます。

プロジェクト = “YourProject” AND 担当者 = “username” AND ステータス != “完了” AND タイプ = “バグ” これで完了です。Jiraが、その人が仕事をしている中でまだ解決されていないバグをすべて表示します。さらに、AND、OR、NOTを使って複数の条件を組み合わせることができるので、検索を必要なだけ絞り込むことができます。 こちらもご覧ください: undefined #### 機能 3: 問題追跡 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Issue-tracking-in-JIRA-1400x798.png JIRA における問題追跡 /%img/

Jiraは、さまざまな問題を記録し整理するための構造化されたログスプレッドシートを提供しており、タスクのステータスと解決策をリアルタイムで表示します。さらに、バグ、タスク、サブタスクなどの問題タイプで仕事を整理し、強力なRallyの代替手段となります。

また、カスタムフィールド、ラベル、フィルターを使用して詳細やコンテキストを追加し、問題をより簡単に検索および管理することもできます。 🤝 フレンドリーなリマインダー:さまざまなプロジェクト管理プラットフォームの機能過多とは別に、これらの質問に対する明確な答えが必要です。 ✅ このツールは私たちとともに成長しますか? より大きなプロジェクト、より多くのチームメンバー、進化するワークフローに対応できますか?

✅ すでに使用している Figma や Google Drive などとシームレスに接続できるか? ✅ データは安全か? 暗号化、アクセス制御、セキュリティ標準への準拠は可能か? ✅ コラボレーションは簡単か? チームは、面倒な手順を踏むことなく、コメント、ファイル共有、タスクの割り当てができるか?

✅ 何か問題が発生した際には、ライブチャット、電子メール、またはナレッジベースなど、しっかりとしたサポートが提供されるか? ### Jira の価格 *Free forever: 10ユーザーまで *Standard: ユーザーあたり月額7.53ドル *Premium: ユーザーあたり月額13.53ドル *Enterprise: カスタム価格 ## Rally vs. Jira: 機能比較

RallyとJiraは、アジャイルプロジェクト管理の有力な2つの候補です。Jiraはカスタマイズ可能なワークフロー、タイムラインビュー、問題追跡機能を提供します。一方、Rallyは優れた視覚化ツール、スプリントレトロスペクティブ、/href/ /blog?p=7680アジャイルワークフロー/%href/に合わせたキャパシティプランニングを提供します。これらを並べて比較すると、さらにいくつかの細かい違いがあります👇

| アジャイルサポート |

、スプリント計画からバックログのグルーミングまで、すべてを1か所で管理できます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-699.png ClickUpプロジェクト管理プラットフォーム:rally vs jira /%img/ ClickUpでプロジェクトのプランと実行を高速化

詳しく見てみましょう。ClickUpのプロジェクト管理機能が、あなたのチームのようなチームがより良く働くことを可能にする方法です。 👇 *📌 ワークフローに合わせて、カンバン、ガントチャート、リスト、カレンダービューから選択できます。 柔軟な設定で、あなたに合ったものだけを使用できます。 * 📌 リアルタイムダッシュボードでは、バーンダウンチャート、速度、作業量が一目で分かります。レポートを掘り下げる必要はありません。

📌 タイムリーなトリガーを設定し、/href/ https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /%href/ ステータスの更新、タスクの割り当て、さらにはリマインダーまで処理させましょう ソフトウェア開発プロセスを簡素化し、チームの連携を強化するClickUp for Software Teams /href/ https://clickup.com/teams/software ClickUpのソフトウェアソリューション /%href/ により、開発サイクルを加速し、高品質なソフトウェアを納期通りに提供できます。

リリース管理ツールを使用することで、チームは自動化されたデプロイチェックリストを設定でき、QAレビューから機能の有効化まで、すべてのステップを滞りなく完了させることができます。たとえば、アプリのアップデートに取り組むアジャイルチームは、ClickUpを使用してソフトウェアのワークフローを地図上にマッピングすることができます。さらに、ロードマップを使用してスプリント目標を視覚的に計画し、明確な依存関係を持つタスクを割り当て、バックログを追跡することができます。/href/ https://clickup.com/features/kanban-boardClickUp Board View/%href/

https://clickup.com/features/kanban-board ClickUpボードビュー /%href/。 💡プロのヒント: /href/ https://clickup.com/templates/bug-tracking-t-240073126 ClickUpのバグ追跡テンプレート /%href/ を使用して

ソフトウェア開発中のエラーやバグを記録し、監視します。この既製の追跡システムを使用することで、問題を評価し、プロンプトに解決することが容易になります。

### ClickUpのワンアップ #2: アジャイルサポート

アジャイルチームは、継続的な改善、反復的な開発、迅速なフィードバックループをプロセスに組み込みます。そして、まさにそれが、/href/ https://clickup.com/teams/agile ClickUpのアジャイルプロジェクト管理/%href/がテーブルにもたらすものです。 製品ロードマップ、バックログ、スプリント、UXデザインなど、すべてをClickUpで管理し、アジャイルチームの生産性を向上させましょう

つまり、 スプリント目標を設定し、ロードマップで進捗を追跡し、ドラッグ&ドロップのタスク整理で優先順位を明確に保つ 専用のスプリントフォルダ、バックログ管理、バーンダウンチャート、速度追跡でチームのペースを維持する 製品ロードマップを共有し、パブリックリンクでステークホルダーに進捗を閲覧させ、フォームで顧客フィードバックを収集する #### ClickUpタスク さらに、すべてがより効率化されます。 ClickUpタスクは、スプリントの実行、バックログの整備、継続的な改善に役立ちます。ClickUpタスクは、主に次のことをサポートします。 エピックをタスクに分割し、優先度を設定し、バックログアイテムをアクティブなスプリントにドラッグする 所有者を割り当て、期日を設定し、「バックログ」、「進行中」、「完了」などのクリアされたステータスで進捗状況を追跡する 、会話の内容を即座にすべてのタスク、チャット、ドキュメントに実行可能なタスクとして変換し、抜け漏れを防ぎます。 undefined

