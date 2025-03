受動的な候補者を惹きつけ、採用する方法

適切な候補者を見つけるのは、まるで干し草の山から針を見つけ出すようなものです。数えきれないほどの応募の後、同じ問題が再び発生します。経験不足の人もいれば、ビジョンに合わない人もいます。時には、最高の候補者が求職活動をしていないこともあります。彼らのプロフィールは、素晴らしい経験と鋭い洞察力でひっそりと際立っていますが、市場に出ている兆候はありません。

このような受動的な候補者を引き付けるには、応募を待っているだけではいけません。 考え抜かれた説得力のあるアプローチが必要です。 彼らが気づいていなかったチャンスに興味を抱かせるようなアプローチです。 最高の才能を持つ人材を見つけ、引き留めるには、受動的な候補者を惹きつけ、獲得する方法を知らなければなりません。 仕事に役立つ戦略と、ClickUpがこのプロセスを合理化するのに役立つ方法を見ていきましょう。 🔍

理想の候補者を定義する:スキル、動機、キャリア目標に基づいて人物像を構築する *ソーシャルメディアを活用する:LinkedIn、Instagram、Xで、個別にアプローチし、雇用者ブランドを構築する * 隠れた人材プールを活用する:過去の応募者、紹介、専門職コミュニティを調べる * 魅力的なアプローチを作成する:一般的なメッセージは避け、キャリアアップを強調し、アプローチを個別に調整する * 採用プロセスを効率化する

href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/ : ClickUpタスクで候補者を追跡し、ClickUp BrainでAIを活用したアプローチを行い、HRテンプレートで採用プロセスを簡素化 undefined

## ⏰ 60秒でわかるまとめ 最高の候補者は常に積極的に仕事を探しているとは限りませんが、だからといって彼らをリミット外とするわけではありません。 潜在的な候補者を引き付けるには、利息を喚起し、有意義な接続を構築するためのが必要です。

受動的な求職者は、新しい仕事を探しているわけではないが、適切な機会には前向きなプロフェッショナルです。彼らは現在の職務に満足しており、新しい求人が掲載されるのを求職ボードをスクロールしたり、LinkedInを更新したりして探しているわけではありません。 📌受動的な求職者の例をいくつかご紹介します。 💻 現在の職務に満足しているが、画期的なプロジェクトのために競合他社への転職も前向きに考えているソフトウェアエンジニア

📊 オンラインで洞察を共有しているベテランのマーケティングマネージャー。積極的に検索はしていないが、専門知識を生かせる上級職には興味を示す。 🎨 仕事に満足しているグラフィックデザイナーだが、よりクリエイティブな自由と一流デザイナーとのコラボレーションの機会に惹かれる。 ### パッシブ候補者とアクティブ候補者

積極的な求職者は、常に動き回っている探検家のような存在であるのに対し、消極的な求職者は、完璧な機会が訪れるまでは現在の任務に満足している秘密諜報員のような存在です。 両者の違いは以下の通りです。 観点 積極的な求職者 消極的な求職者

| 求職活動のステータス | 新しい機会を積極的に探している。

| スキル市場ポジション | ジュニア、ミッドレベル、またはギャップや転換後の市場調査中 | 役割において秀でた熟練したプロフェッショナル | | 採用努力 | ターゲットを絞り込み、関与しやすい | 積極的なソーシングと慎重なリレーションシップ管理が必要 | | 転職動機 | 失業、不満、またはキャリア進捗の追求によるもの | より良い機会、キャリア成長、またはユニークな課題に惹かれるもの

受動的候補者と積極的候補者 これらを理解することで、採用目標 その理由は以下の通りです。 🎯 長期的な視点を持っている: 受動的な求職者は、高度なスキルを持ち、選択に慎重であることが多いため、長く勤めてくれる可能性が高いです。 🌟 多様な視点をもたらす: さまざまな業界やバックグラウンドを持つ求職者が多いため、ユニークなスキルやアイデアがもたらされ、チームのレベルアップにつながります。 候補者のソーシングから完璧な人材のオンボーディングまで、すべてを確実に実行できるようサポートします。 /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Action-Plan.png ClickUp アクションプラン https://app.clickup.com/signup?template=t-194507215 このテンプレートをダウンロード

/%cta/

With undefined 、採用プロセスを5つの異なる方法で確認できます。 *Not a Fit ビュー: 選考に残らなかった応募者の情報を保存する *Recruitment List ビュー: すべての候補者を追跡する *By Roles ビュー: 複数のポジションを募集している場合 *Application Form ビュー: 応募フォームに簡単にアクセスする *Start Here ビュー: プロセスのステップをガイドする

また、「金曜日までに面接完了」や「来週までに決定」など、鍵となる日付を追跡するためのマイルストーンを設定することもできます。さらに、ダッシュボードでは、面接した候補者の数や、まだ「進行中」のフェーズにある候補者の数など、進捗状況を確認できます。

「Read Me HR Applicant Tracking View」では進捗を追跡し、「Chat View」ではコミュニケーションを効率化し、「Full Gallery View」では視覚的な概要を提供します。さらに詳細な情報は、「Full Listing View」で候補者を役割やスキルごとに整理し、最適な候補者を見つけるのに役立ちます。Read More: undefined ## Crush Your Passive Recruiting Goals with ClickUp 受動的な求職者を採用することは、快適なソファから離れてダンスパーティーに参加するように説得するようなものです。 難しいことですが、正しいアプローチを取れば、「後でやろうかな」を「やろう!」に変えることができます。

ClickUpのようなツールは、シームレスで自動化されたワークフローを作成し、求職者が転職を検討する前から、一流の人材と有意義なリレーションシップを構築することに集中できるようにします。ClickUpタスクは、「しまった、忘れてた!」という事態を防ぎ、すべてのステップを整理します。ClickUp Brainは、あなたをサポートするパーソナルな人事アシスタントです。また、複雑な採用ワークフローを合理化されたプロセスに変える、すぐに使えるセットアップが用意されたHRテンプレートも忘れてはいけません。

https://clickup.com/signup ClickUpに今すぐサインアップして、競争の激しい人材市場を楽々ナビゲートしましょう! 🙌