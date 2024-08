5 qualità delle persone produttive

Avere una team produttivo è importante. I dipendenti che sono abili nel flusso di lavoro contribuiscono ad aumentare la redditività, la produzione e la fiducia generale dell'azienda.

Sebbene la maggior parte delle competenze possa essere appresa migliorare la produttività ci sono dipendenti che possono già avere le caratteristiche necessarie e sono abili nelle loro mansioni. Stiamo individuando alcuni elementi che le persone più produttive possiedono e quando capire quando un dipendente potrebbe essere pronto a fare carriera.

Organizzazione + Struttura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/image16-1400x1007.png

/$$$img/

La maggior parte delle persone produttive ha un modulo di organizzazione che le aiuta a mantenere il traguardo durante la giornata. Probabilmente scoprirete che una qualche forma di spazio di archiviazione sul desktop è utilizzato, in quanto avere un'area di lavoro pulita riduce lo stress legato al lavoro e aiuta a ridurre il tempo che sarebbe stato impiegato per cercare un elemento. Che si tratti di oggetti fisici o digitali, l'eccesso di disordine distrae il cervello e ostacola le prestazioni lavorative, perché cerca di ridurre l'attività e di valutare il disordine circostante. Quando un'area di lavoro è organizzata, migliora l'efficienza e crea una struttura, il che non fa che aumentare la qualità del lavoro svolto.

Stabilire una routine è un altro elemento legato all'organizzazione. Una routine è importante per delegare il tempo e le attività da completare, oltre che per ritenere se stessi responsabili di stare al passo con le proprie esigenze. Un collaboratore produttivo può esemplificare questo aspetto in qualche modo, sia che si tratti di un taccuino fisico da portare in giro o di una piattaforma online che aiuta a pianificare e a integrare risorse lavorative in un unico luogo. Sebbene alcuni possano considerare la routine come un'attività limitata o rigida, in realtà le routine offrono la flessibilità necessaria per capire cosa funziona per voi, invece di "improvvisare" la vostra giornata.

Intelligenza emotiva Intelligenza emotiva (o EI) è la capacità di identificare e gestire le proprie emozioni, nonché di comprendere e influenzare le emozioni degli altri. Sul posto di lavoro, è un'abilità fondamentale da possedere perché riflette la capacità di lavorare bene da soli o in gruppo. Un dipendente in grado di interpretare i propri sentimenti e quelli dei colleghi in modo assertivo e attento è importante per creare armonia all'interno di un team. Una persona con un'elevata intelligenza emotiva ha buone capacità sociali, in quanto è in grado di adattarsi al tono di ogni situazione.

Uno studio del 2016 della Brandman University ha rilevato che chi mostra comportamenti emotivamente intelligenti come la consapevolezza di sé, l'autogestione, la consapevolezza sociale e la gestione delle relazioni ha un impatto positivo sulle prestazioni quotidiane dei collaboratori. Un altro studio del FuturePeople Report ha concluso che chi ha un'elevata intelligenza emotiva è più motivato, impegnato e produttivo sul posto di lavoro. I dipendenti con una migliore intelligenza emotiva sono stati in grado di superare le prestazioni lavorative individuali e la capacità di lavoro. L'IE non solo può aiutare i team interni, ma anche l'esperienza e il coinvolgimento dei clienti in generale. Chi mostra questo tratto avrà un flusso di lavoro più produttivo rispetto a chi non lo fa.

Prendere iniziative

Un elemento fondamentale della produttività è l'idea di riuscire a terminare qualcosa in modo più tempestivo. L'iniziativa è un tratto caratterizzato da una natura autonoma, da un approccio proattivo e dalla perseveranza nelle sfide per raggiungere un obiettivo. Un dipendente in grado di sfruttare questa abilità e di lanciarsi in un'attività senza esitazioni tende a essere più efficiente con i tempi. Poiché non devono continuamente chiedere a un supervisore se è il caso di andare avanti o meno.

L'iniziativa sul posto di lavoro è importante a diversi livelli. Può contribuire a migliorare la situazione all'interno di un'azienda o tra colleghi, e aiutare a risolvere i problemi. Un team che cerca di migliorare il proprio lavoro utilizzando le capacità di iniziativa è ciò che può aiutare un'azienda a prosperare sarebbero più soddisfatti del proprio lavoro se gli venisse data l'opportunità di fare ciò che sa fare meglio. Quindi, se vedete un dipendente che si butta sui progetti con entusiasmo, è probabile che sia uno dei migliori performer.

Mentalità positiva

Uno studio sul mindful thinking del British Journal of Health Psychology ha dimostrato che coloro che scrivevano pensieri positivi avevano una riduzione significativamente maggiore dell'ansia e dello stress più di quattro settimane dopo la conduzione dello studio. Le persone che traducono questi risultati sul posto di lavoro proiettano un'atmosfera più felice e aumentano il coinvolgimento e il lavoro di squadra rispetto a coloro che si lasciano sopraffare dalle sfide.

L'attitudine a fare è ciò che spinge all'efficienza in un lavoro. Un collaboratore che porta negatività in uno spazio non solo mette gli altri di cattivo umore, ma ha un profondo impatto sul progetto in corso di lavoro. I dipendenti che riescono ad avere una mentalità positiva sono quelli che riescono a infondere fiducia in se stessi e in chi li circonda. L'atteggiamento positivo migliora il morale, la disponibilità a collaborare e a sperimentare cose nuove e aumenta la produttività.

Auto-motivati

Essere auto-motivati è fondamentale quando si parla di produttività. Avere una spinta interiore a portare l'azienda all'esito positivo e a produrre lavoro di qualità è qualcosa che non si impara, perché nessuno può costringervi a lavorare sodo. Le persone auto-motivate non hanno bisogno di essere gestite, perché sono in grado di delegare le proprie attività in modo efficiente, senza essere costantemente controllate. Coloro che cercano attivamente nuove esperienze di apprendimento sul lavoro sono motivati ad apprendere i diversi aspetti di un'azienda e sono aperti ad acquisire il maggior numero di conoscenze possibili per poter lavorare meglio.

Le persone motivate saranno produttive perché desiderano Da fare bene all'interno di un lavoro e saranno in grado di coltivare le competenze apprese per favorire la loro carriera. Lavoreranno di più per ottenere risultati migliori e saranno flessibili quando si presenteranno delle sfide per trovare un modo per mitigarle. Questi dipendenti sono risorse preziose, in quanto si allineano con le capacità di leadership per essere in grado di avanzare nell'azienda.

La produttività è qualcosa che si può imparare, ma solo se un dipendente lo vuole. Distinguendo i tratti che aiutano le persone produttive, sarete in grado di guidare i collaboratori o i nuovi assunti con le competenze necessarie per aiutare se stessi e l'azienda. Avere il strumenti adeguati che aiutino il flusso di lavoro possono rendere la vita molto più facile.