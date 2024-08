10 Migliori alternative e concorrenti di Linear nel 2024

Da quando Linear è stato lanciato nel 2019, ha lentamente conquistato i cuori dei team di sviluppo software, diventando il loro strumento preferito per il monitoraggio dei problemi, la creazione di roadmap di prodotto e la supervisione degli sprint.

Linear ha a cuore la semplicità: è stato applaudito per la sua facilità d'uso, la funzionalità dark mode, le scorciatoie da tastiera e la perfetta integrazione con gli strumenti preferiti dagli sviluppatori come GitHub e Gitlab. Tuttavia, non è tutto rose e fiori. 🌈

Se volete personalizzare Linear per adattarlo alle esigenze specifiche del vostro team, la mancanza di opzioni di personalizzazione può sembrare una delusione. Avete bisogno di informazioni più approfondite sullo stato e sulle prestazioni del vostro team?

La reportistica e le analisi di base di Linear potrebbero non essere sufficienti. E se volete gestire i vostri progetti in movimento, Linear non ha un'app mobile per dispositivi Android e iOS. 👀

Alla luce di queste considerazioni, è naturale esplorare le migliori alternative a Linear che affrontano questi limiti o, meglio ancora, combinano il meglio di entrambi i mondi. È qui che entra in gioco questo articolo.

Esploreremo i 10 migliori concorrenti di Linear disponibili oggi, in modo che possiate trovare la vostra alternativa perfetta project management corrispondere.

Cosa cercare nelle alternative lineari?

Se state pensando di passare da Linear, potreste già avere un'idea delle aree da ricercare in altre alternative. E se non ne avete idea, non preoccupatevi: ci pensiamo noi. Ecco una semplice lista di controllo da tenere a mente nella ricerca dello strumento migliore per sostituire Linear:

Un equilibrio di semplicità e flessibilità: Cercate uno strumento facile da impostare e da navigare, ma che allo stesso tempo vi offra tutto il necessario per personalizzarlo in base al flusso di lavoro del vostro team. Dopo tutto, lo strumento deve adattarsi alle vostre esigenze, non il contrario

I dati sono il nuovo oro, ma solo se avete gli strumenti giusti per estrarli e raffinarli. Scegliete quindi uno strumento che fornisca informazioni approfondite sul progetto e sul team per prendere decisioni informate e basate sui dati

Accessibilità mobile: Proprio come la vostra vita non è confinata alla scrivania di un ufficio, il vostro nuovo strumento deve essere accessibile ovunque andiate. In questo modo, potrete gestire le vostre attività anche mentre vi godete un caffè macchiato nella vostra caffetteria preferita ☕️

Controllare se lo strumento ha integrazioni con i software aziendali. Come quando si cerca di infilare un piolo quadrato in un buco rotondo, se uno strumento non è in grado di integrarsi con il vostro stack tecnologico, molto probabilmente non è il più adatto per voi

Esempio di struttura di ripartizione del lavoro in vista Elenco in ClickUp

Con questa lista di controllo in mano, siete pronti a valutare le seguenti alternative Linear, in modo da poter scegliere la migliore per le vostre esigenze.

Le 10 migliori alternative Linear

Abbiamo passato al setaccio numerose strumenti per il project management e abbiamo individuato le 10 migliori alternative a Linear, che non hanno nulla da invidiare a Linear. Continuate a leggere per scoprire quale di queste potrebbe essere il vostro partner ideale.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Alternative lineari: Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate le attività, i progetti e i flussi di lavoro nel modo migliore per voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Il primo posto tra le alternative Linear è occupato da ClickUp e non siamo solo noi a tesserne le lodi. La marea di recensioni stellari dei clienti che ha catapultato ClickUp al primo posto nella classifica di Il miglior software di project management di G2 per il 2023.

Simile a Linear, ClickUp ha un'interfaccia utente intuitiva, un sistema di modalità scura e la comoda modalità scorciatoie da tastiera (accanto a comandi slash ) per aumentare la produttività e migliorare l'esperienza dell'utente. Dispone inoltre di 80+ integrazioni native tra cui GitHub, Gitlab e Bitbucket, che rendono semplicissima l'integrazione nel vostro attuale stack tecnologico. 🛠️

Ma è qui che ClickUp brilla veramente: la sua eccezionale flessibilità. A differenza di Linear, ClickUp consente una completa personalizzazione con le seguenti funzionalità/funzione:

Campi personalizzati : Permettono di acquisire dettagli aggiuntivi (ad esempio, data di scadenza, assegnatario, priorità, etichette, file, stato di avanzamento, valutazione, ecc

Permettono di acquisire dettagli aggiuntivi (ad esempio, data di scadenza, assegnatario, priorità, etichette, file, stato di avanzamento, valutazione, ecc Visualizzazioni multiple **Pianificate e visualizzate lo stato del progetto con le viste Elenco, Quadro Kanban, Calendario, Gantt, Sequenza e altre ancora

ClickApps : Usufruite di funzionalità aggiuntive per la vostra area di lavoro, come il monitoraggio del tempo, i limiti di lavoro in corso, gli sprint automatizzati e i punti di sprint

Usufruite di funzionalità aggiuntive per la vostra area di lavoro, come il monitoraggio del tempo, i limiti di lavoro in corso, gli sprint automatizzati e i punti di sprint Dashboard : Costruite questi usando widget personalizzabili per visualizzare lo stato e le prestazioni del progetto 📈

Costruite questi usando widget personalizzabili per visualizzare lo stato e le prestazioni del progetto 📈 Reportistica del team : Ottenete informazioni approfondite sulle prestazioni del progetto e del team in modo da poter identificare i colli di bottiglia, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la qualità del lavoro la gestione collaborativa del lavoro Non è tutto. ClickUp offre potenti strumenti di collaborazione come commenti, chattare, email e lavagne online . È inoltre possibile creare e collaborare a wiki aziendali e basi di conoscenza all'interno di Documenti ClickUp e renderli accessibili a tutti i membri del team.

La cosa migliore è che potete usare ClickUp ovunque: sul web, sul vostro dispositivo Android o iOS e persino sulle app desktop per Windows, Mac o Linux.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Aggiunta di utenti e attività illimitate con il generoso piano gratuito

Assegnazione di attività a più membri del team in diversi reparti, come il marketing e lo sviluppo di software

Eliminare le attività noiose e ripetitive conAutomazioni di ClickUp per velocizzare la fase di project management

UtilizzareModuli ClickUp per raccogliere le richieste dei client e i feedback dei clienti, ideale per i team di sviluppo software che cercano di monitorare i bug

Rimanere al corrente di aggiornamenti importanti con impostazioni di notifica granulari

Raccogliete i feedback del team con la funzionalità Correzione di bozze per screenshot, video e PDF

UtilizzareClickUp AI nelle descrizioni delle attività, nei commenti e nei documenti per generare rapidamente contenuti scritti

Menzioni di attività e membri del team, registrazione di clip audio e schermo e assegnazione di commenti a un membro del team con la potente funzionalità/funzione dei commenti

Date il via al vostro progetto con unmodello per il project managementuno degli oltre 1.000Modelli di ClickUp disponibile

Limiti di ClickUp

Potrebbe risultare un po' opprimente per i nuovi utenti

Alcuni utenti hanno detto che a volte è un po' lento (ma non conClickUp 3.0)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Aha!

via Aha! Aha! è come un coltellino svizzero per la gestione di progetti di sviluppo di prodotti complessi. È composto da una suite di strumenti: Roadmap per la strategia e il piano, Ideasper raccogliere il feedback dei clienti, Notebooksper la collaborazione del team e Sviluppare per sprint o per agile project management .

Rispetto a Linear, Aha! offre un set di funzionalità/funzione molto più ampio, che va oltre lo strumento di project management, con monitoraggio di problemi e bug, backlog e gestione del flusso di lavoro. Il risultato è un tag più alto.

È come scegliere tra una semplice cassetta degli attrezzi e un'officina completa: entrambe sono utili, ma una offre molto di più a un costo maggiore. 💸 Confronto tra Aha! e Jira_ !

Le migliori funzionalità/funzione di Aha!

Supporto clienti personalizzato e reattivo

Creazione di presentazioni della roadmap con dettagli di prodotto in tempo reale

Collaborazione con il team su note e lavagne online

Impostazione di obiettivi aziendali e KPI e monitoraggio dello stato con dashboard e reportistica

Raccogliere idee dai clienti e tenerli automaticamente informati con gli aggiornamenti

oltre 30 integrazioni con strumenti popolari come Azure DevOps, Salesforce e Zendesk

Limiti di Aha!

Non esiste un piano Free

Piani costosi per le startup e le piccole aziende

Configurazione complicata e curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Aha!

Aha Roadmaps (include Ideas Essentials e Notebooks Essentials): A partire da $59/mese per utente

A partire da $59/mese per utente Aha Ideas: A partire da $39/mese per utente

A partire da $39/mese per utente Aha Notebooks: A partire da $9/mese per utente

A partire da $9/mese per utente Aha Develop: A partire da $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Aha

G2: 4.3/5 (230+ recensioni)

4.3/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

3. Alveare

via Alveare Hive è uno strumento completo di project management per piccoli team che desiderano un mix perfetto di facilità d'uso e ricchezza di funzionalità/funzione. Le sue funzionalità/funzioni includono visualizzazioni multiple dei progetti, automazioni del flusso di lavoro, strumenti di comunicazione e condivisione dei file.

Inoltre, Hive si integra con oltre 1.000 app esterne, assicurando che possa inserirsi perfettamente nello stack tecnologico della vostra azienda per team di software veramente agili. Mentre Linear si concentra sul processo di sviluppo del software, le funzionalità di Hive offrono una maggiore flessibilità nella gestione di un intervallo di flussi di lavoro e processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Utilizzo della modalità Focus per disattivare tutte le notifiche

Funzionalità native di monitoraggio del tempo e di reportistica sui timesheet

Dispone di viste Gantt, Kanban, Tabella, Calendario e Portfolio per il piano e il monitoraggio dei progetti

Usare Hivemind (Hive'sStrumento di IA di Hive) per fare brainstorming di idee, generare, modificare e tradurre contenuti

Collaborazione con il team tramite chat individuali e di gruppo, video chat e note Hive

Limiti di Hive

Funzione di base dell'app per dispositivi mobili

A volte può essere lenta e con problemi di funzionamento

Prezzi di Hive

Piano Free

Teams: $18/mese per utente

$18/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Hive valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (440+ recensioni)

4,6/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (180+ recensioni)

4. ProofHub

tramite ProofHub Simile a Hive, ProofHub è un'altra alternativa Linear "tutto in uno" per team di qualsiasi dimensione e di vari dipartimenti. Ha quattro viste principali per i progetti - Vista Bacheca, Tabella, Gantt e Calendario - che aiutano a visualizzare i progetti in base alle proprie esigenze e preferenze. È molto facile da usare (anche per utenti non esperti di tecnologia) e dispone di funzioni chiave di project management per coprire la maggior parte delle esigenze.

Considerate l'uso di ProofHub se il project management agile e incentrato sullo sviluppo di Linear non è una priorità e se non fate molto affidamento su strumenti per sviluppatori come GitHub e Gitlab.

Le migliori funzionalità/funzione di ProofHub

Usate i timesheet per tenere traccia del tempo dedicato alle attività del progetto

Un buon software per il monitoraggio dei bug per assicurarsi che i problemi non vengano trascurati

Utilizzare la funzionalità/funzione annunci per programmare e condividere gli aggiornamenti più importanti con il team

Le valutazioni forfettarie possono essere convenienti per i team con più di 10 membri

Gestite l'accesso e il controllo all'interno dell'area di lavoro con ruoli e autorizzazioni personalizzati

Assistenza in 11 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese e italiano

Limiti di ProofHub

Non c'è un piano Free

L'app per dispositivi mobili può essere lenta e laggosa rispetto ad altri software per il project management

Non c'è un controllo granulare sulle notifiche per gestire in modo efficiente i progetti

Attualmente esistono solo otto integrazioni: Slack, Box, Dropbox, Google Calendar (e iCal), Google Drive, OneDrive, FreshBooks e QuickBooks

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $50/mese

$50/mese Controllo assoluto: $99/mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub:

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

5. Todoist

via TodoistTodoist è un popolare programma di strumento di produttività progettato per individui e piccoli team che desiderano gestire progetti semplici e rispettare le scadenze. Mentre le funzionalità/funzione di Linear sono incentrate sul team, Todoist è incentrato sulla produttività personale.

La forza di Todoist sta nella sua semplicità e facilità d'uso. È possibile creare rapidamente progetti, assegnare attività, impostare priorità e scadenze, programmare promemoria ed etichettare le attività per una migliore organizzazione.

Tuttavia, non è all'altezza di team interfunzionali che necessitano di solide funzionalità di project management e di attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Lo strumento di collaborazione basato sul web lavora bene su tutti i dispositivi

Conversione delle email di Gmail e Outlook in attività

Impostazione di date di scadenza ricorrenti con il linguaggio naturale (ad esempio, ogni Monday alle 10)

oltre 80 integrazioni con strumenti come Google Calendar, Microsoft Teams e Slack

È possibile invitare gratis fino a 25 collaboratori sul piano Pro (e fino a 50 sul piano Business)

Limiti di Todoist

Limiti alle visualizzazioni dei progetti per team agili interfunzionali

La funzionalità/funzione promemoria non è disponibile sul piano Free

La dimensione massima dei file che è possibile caricare è di 100MB

Prezzi di Todoist

Piano Free

Pro: $5/mese (per utenti singoli)

$5/mese (per utenti singoli) Business: $8/mese per utente (per team)

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4,4/5 (750+ recensioni)

4,4/5 (750+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

6. Asana

tramite AsanaAsana è un sistema versatile di project management che aiuta i team a pianificare e organizzare i loro lavori, grandi o piccoli che siano. Dispone di numerose funzionalità/funzione che facilitano la gestione delle attività.

È possibile assegnare attività, impostare date di scadenza e monitorare le sequenze dei progetti. È inoltre possibile visualizzare i progetti attraverso le viste Elenco, Bacheca, Sequenza e Calendario.

A differenza di Linear, non è solo per i team tecnologici: è abbastanza flessibile da poter essere usato da qualsiasi team, in qualsiasi settore.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Molto facile da configurare e navigare

Accessibile su app desktop e mobile

Utilizza la funzionalità/funzione regole per automatizzare le attività ripetitive

Dispone di una visualizzazione portfolio per visualizzare tutti i progetti a colpo d'occhio

Crea modelli personalizzati per iniziare rapidamente a lavorare su nuovi progetti

oltre 200 integrazioni con strumenti come Slack, Google Drive e Zoom

Limiti di Asana

La dimensione massima di caricamento dei file è di 100 MB

Non è possibile assegnare attività a più persone

Può rallentare con progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Asana

Piano Free

Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10.000+ recensioni)

7. Piano prodotto

via Piano prodotto ProductPlan è uno strumento di roadmapping progettato specificamente per i product manager. Consente di pianificare e visualizzare le roadmap dei prodotti grazie alle viste Sequenza e Elenco (alias Kanban). La funzionalità/funzione principale di ProductPlan è l'intuitiva interfaccia drag-and-drop, che rende facile l'organizzazione e la modifica degli elementi della roadmap.

Le migliori funzionalità/funzione di ProductPlan

Aggiunta gratuita di un numero illimitato di visualizzatori su tutti i piani

Memorizzare le idee di prodotto nella sezione "parcheggiati" per una futura implementazione

Utilizzate il modello di punteggio incorporato per dare priorità alle funzionalità/funzione da implementare

Condivisione delle roadmap con gli stakeholder tramite collegamenti privati in sicurezza o esportazione tramite immagini, fogli di calcolo o PDF

Limiti di ProductPlan

Nessun piano gratis (è disponibile una versione di prova di 14 giorni)

Solo 10 integrazioni: Zapier, Vimeo, MS Teams, Confluence, GitHub, Trello, Azure DevOps, PivotalTracker, Slack e Jira

Prezzi di ProductPlan

Basic: $39/mese per editor

$39/mese per editor Professionale: $69/mese per editor

$69/mese per editor Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ProductPlan

G2: 4.4/5 (149 recensioni)

4.4/5 (149 recensioni) Capterra: 4.4/5 (54 recensioni)

8. Jira

via Software JiraJira sviluppato da Atlassian, è nato come soluzione per il monitoraggio dei problemi per i team di software nel 2002. Oggi, è ampiamente utilizzato in tutti i dipartimenti tecnologici e non, per pianificare e monitorare vari progetti agili .

Mentre Linear si concentra sulla semplicità e sulla velocità con il suo set di funzioni al limite, Jira si distingue per l'offerta di funzionalità personalizzate e in grado di adattarsi a diverse complessità del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Costruito appositamente per riunire le esigenze diteam agili* Funzionalità/funzione estesa, personalizzabile e scalabile

Reportistica di facile comprensione per il monitoraggio del tempo e degli sprint e dei problemi in tempo reale

Il piano Free consente di avere un numero illimitato di project board con uno spazio di archiviazione fino a 2 GB

Si integra facilmente con altri prodotti Atlassian come Bitbucket e Confluence

Limiti di Jira

La configurazione e l'interfaccia complesse possono mettere in difficoltà i nuovi utenti

A volte può essere lento e laggoso

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di Jira

Piano Free

Standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

9. Sole

via SunsamaSunsama è una semplice agenda giornaliera progettata per le persone impegnate che vogliono rimanere organizzate e massimizzare la loro produttività. Aiuta a pianificare la giornata in modo efficace e a concentrarsi sulle attività che contano. Inoltre, si sincronizza con app popolari come Google Calendar, Slack, Todoist, ClickUp e Trello, consentendo di inserire attività e pianificare il lavoro da varie fonti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Interfaccia estetica e user-friendly

Impostazione di obiettivi giornalieri e settimanali, che possono essere collegati all'elenco delle cose da fare

Trasforma le email (da Gmail e Outlook) e i messaggi di Slack in attività

Utilizzo della modalità focus per lavorare su un'attività alla volta e monitoraggio del tempo dedicato ad essa

Limiti di Sunsama

Integrazioni limitate

Non esiste un piano Free (ma è disponibile una versione di prova di 14 giorni)

Il prezzo è elevato per un prodotto di questo tipopianificatore giornaliero Prezzi Sunsama

Sottoscrizione mensile: $20/mese

$20/mese Sottoscrizione annuale: $16/mese

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: 4.6/5 (20 recensioni)

10. Trello

via TrelloTrello offre ai team un modo semplice per gestire i progetti utilizzando le bacheche Kanban e Scrum. È ottimo perché consente di vedere rapidamente lo stato delle attività e l'avanzamento del progetto. Inoltre, è veloce da impostare per tutto il team.

Tuttavia, potrebbe non essere il migliore per gestire progetti più grandi e complicati.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Il piano Free consente di avere 10 bacheche, schede e spazio di archiviazione illimitato

Estese integrazioni con app come Slack, Miro e Dropbox

Pratici scorciatoi da tastiera per muoversi rapidamente nell'area di lavoro

Utilizzo della funzionalità/funzione di voto per raccogliere feedback e approvazioni dal team

Limiti di Trello

Limitate visualizzazioni dei progetti

Non è in grado di gestire progetti complessi

Dimensioni di caricamento dei file limitate a 10MB sul piano gratuito

Prezzi di Trello

Piano Free

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: $17.50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13.000+ recensioni)

4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

Scegli la tua alternativa lineare vincente per semplificare il flusso di lavoro

Se le funzionalità/funzione di Linear vi lasciano a desiderare, vale la pena di considerare queste 10 alternative a Linear per vedere quale di esse si adatta meglio alle vostre esigenze.

Non siete ancora sicuri di quale strumento scegliere? Provate ClickUp. È ricco di funzionalità/funzione avanzate in un'interfaccia moderna e intuitiva per l'esecuzione di progetti senza soluzione di continuità -E potete accedere a tutto questo con il piano gratuito di ClickUp! 🤯

Quindi, perché aspettare? Iscriviti al piano Free Forever di ClickUp oggi.