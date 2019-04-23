Come ha fatto ClickUp a rilasciare così rapidamente le funzionalità della versione 287? I 19 passaggi più importanti.

Un utente ClickUp ha recentemente chiesto...

Dato che ClickUp sembra essere così bravo a rilasciare funzionalità/funzioni ben progettate in modo estremamente rapido, mi piacerebbe un giorno leggere un blog scritto dal tuo team sull'approccio allo sviluppo del prodotto ->

Come decidete le funzionalità/i miglioramenti (anche utilizzando la bacheca dei feedback basata su Canny) e come il vostro team progetta e sviluppa così rapidamente, anche utilizzando ClickUp stesso, insieme ad altri strumenti, come Figma per wireframe e prototipi (come menzionato in un video di aiuto).

Grazie per averlo notato!

Nel 2018 abbiamo rilasciato 287 nuove funzionalità/funzioni, oltre a numerosi miglioramenti.

In questo post descriveremo esattamente il nostro processo di rilascio di queste funzionalità/funzioni, mostrando passo dopo passo come utilizziamo ClickUp per costruire ClickUp.

Allacciate le cinture, si parte:

Dare priorità a ciò che aggiungiamo successivamente

Considerala come la fase di ideazione o brainstorming. Ma in realtà non facciamo troppo brainstorming. Poiché siamo attivamente coinvolti nell'uso del nostro prodotto, le idee fluiscono spontaneamente. Pensiamo sempre a come migliorare ClickUp.

1. Chiediti: cosa ci serve per essere più efficienti?

Siamo davvero egoisti perché pensiamo a ciò che vorremmo avere per essere più efficienti. Poi lo costruiamo prima per noi stessi.

ClickUp è pensato per essere utilizzato da tutta l'organizzazione e, dato che il nostro team copre un ampio intervallo di discipline (gestione aziendale, commerciale, progettazione, sviluppo software e marketing), le idee arrivano velocemente. Nessuna parte della nostra organizzazione è esclusa dal dare suggerimenti sul prodotto.

2. Considerare ciò che desiderano i nostri client

Fin dall'inizio siamo stati aperti al feedback dei clienti. Ecco perché amiamo usare Canny come bacheca per i feedback e come mezzo per condividere la nostra roadmap di prodotto. Utilizziamo anche i nostri messaggi di supporto per bilanciare le nostre priorità. Se molti utenti richiedono funzionalità simili, questo ha sicuramente un peso importante sulle nostre decisioni future.

3. Valutare il costo del tempo di sviluppo rispetto al guadagno maggiore

Il passo successivo è definire con precisione lo scopo dello sviluppo di una nuova funzionalità rispetto a ciò che riteniamo possa offrire i maggiori vantaggi a tutti i team che utilizzano ClickUp.

Questa è l'arte di rilasciare funzionalità/funzioni perché spesso i clienti o i membri del nostro team non sanno esattamente quanto sia grande una funzionalità o quanto lavoro sia necessario per realizzarla.

Il nostro team di sviluppo bilancia ciò che può essere fatto con le risorse a disposizione (è il project management, giusto?).

4. Allineare le funzionalità/funzioni simili da sviluppare in parallelo

Un altro aspetto dello sviluppo è capire cosa deve essere fatto e poi pianificarlo correttamente per ottimizzare il lavoro del team. In ClickUp, questo è fondamentale. Dobbiamo capire bene cosa può fare il nostro team nel suo insieme e anche cosa può fare ogni singolo collaboratore. Quindi allineiamo ciò che deve essere fatto con la capacità del team e raggiungiamo lo stato di flusso dello sviluppo.

Quando raggruppiamo funzionalità simili, si crea una grande sinergia che ci permette di individuare i bug o aggiungere miglioramenti alle funzionalità prima ancora che vengano rilasciate. Non isoliamo lo sviluppo dei nostri prodotti, quindi c'è un dialogo costante su ciò che può (o non può) accadere.

Il nostro team crea Sprint e sviluppa sulla base di tale allineamento.

Le funzionalità/funzioni sono state impostate per questo sprint. Qual è il prossimo passo?

5. Assegnare priorità alle attività

In ClickUp, abbiamo un progetto "Sprints" e poi creiamo un elenco per ogni release imminente. Da lì, aggiungiamo le nostre attività e tutti i dettagli importanti relativi alla nuova funzionalità/funzione.

Nota: avvia il tuo progetto di sviluppo con questo fantastico modello in ClickUp . Basato sui nostri sprint!

6. Stimare il tempo necessario per ciascuna attività

Questo è spesso un aspetto dello sviluppo che viene trascurato. I nostri responsabili dello sviluppo stimano il tempo necessario per un'attività, il che aiuta a creare un programma di rilascio. Questo aiuta anche il team a determinare se c'è spazio per hotfix o elementi in arretrato.

7. Impostare le dipendenze.

Da qui, gli sviluppatori collegheranno le loro attività in base alle dipendenze. Possiamo quindi ottenere una visione d'insieme con il grafico Gantt per vedere come ogni attività si sovrappone e identificare eventuali ostacoli o colli di bottiglia.

8. Pianificare quando ogni attività sarà completata

Ora è il momento di impostare una pianificazione per quando ogni attività deve essere completata. Ciò si basa sulle dipendenze e sulle funzionalità/funzioni o sui codici su cui è necessario lavorare per primi.

9. Assegnali agli sviluppatori corretti

Esaminando ciò che i nostri sviluppatori sono in grado di fare e ciò in cui eccellono, miriamo a massimizzare le capacità di ciascuno. Sulla base delle stime, assegniamo le attività ai nostri sviluppatori. A volte uno riceverà molte attività o forse solo poche, in base alla durata stimata.

Mantenere viva la comunicazione

10. Condivisione su Slack e ClickUp

Utilizziamo ClickUp per archiviare tutti i dettagli delle nostre attività e fornire aggiornamenti. A volte può capitare di avere un'esigenza o un problema immediato, e in questi casi ci rivolgiamo ai nostri canali Slack per chiedere informazioni. Non utilizziamo molto spesso i messaggi diretti, preferendo che le persone contribuiscano con risposte o commenti all'interno dei canali Slack per una comunicazione più rapida e semplice.

11. Videoconferenze quotidiane StandUp

Poiché abbiamo un team remoto di grandi dimensioni, utilizziamo le videoconferenze per condividere lo stato di avanzamento delle attività di ciascuno sviluppatore e per comunicare eventuali blocchi. Da qui, possiamo rivalutare e modificare il programma, se necessario, operazione semplice da eseguire con un grafico Gantt.

12. Creare un elenco delle attività quotidiane

Abbiamo un canale Slack dedicato per documentare lo stato di avanzamento del lavoro. I membri scrivono su cosa hanno lavorato il giorno prima e quali sono i loro obiettivi principali per la giornata successiva. Quindi aggiorniamo ClickUp con le priorità, la durata stimata e ulteriori commenti, se necessario.

13. Lavora sodo e bevi tanti Monster

È ora di rilasciare una nuova funzionalità/funzione!

14. Tempo dedicato al controllo qualità

Il giorno prima del rilascio, eseguiamo controlli di qualità su tutte le funzionalità/funzioni in diversi ambienti e dispositivi. Questo coinvolge non solo il nostro team di controllo qualità e sviluppo, ma anche i nostri rappresentanti del servizio clienti per verificare che nulla sia stato trascurato dal punto di vista dell'usabilità.

Non tutto deve essere testato automaticamente. Una filosofia di sviluppo comune consiste nello scrivere test e garantire una copertura quasi completa. Purtroppo, però, questo ha un costo: richiede tempo. Soprattutto quando si apportano modifiche così rapidamente, ogni nuova funzionalità o aggiornamento richiede una serie di test da scrivere e riscrivere.

Alla fine della giornata, dovrai testare manualmente tutto, indipendentemente dal numero di test automatizzati che hai eseguito. All'inizio, almeno, concentrati più sulla spedizione che sui test. Man mano che cresci, puoi aggiungere test (contrariamente a quanto si crede), in particolare se il tuo prodotto è cambiato in modo significativo. In questo modo non avrai un debito tecnologico così elevato come la società lo fa sembrare.

15. Spostare le funzionalità/funzioni

Le funzionalità/funzioni e gli stati delle attività vengono spostati dall'ambiente di gestione temporanea a un ambiente di pre-produzione per garantire che tutto funzioni correttamente. Se tutto è a posto, siamo pronti per il lancio nell'app ClickUp.

16. Preparare la comunicazione

Le nostre funzionalità/funzioni non hanno alcun valore se nessuno sa come utilizzarle. I nostri team del supporto clienti e del marketing preparano tutte le informazioni di supporto, come documenti di aiuto, post sui blog, email, social media e altro ancora, per garantire che tutti i vantaggi e le funzionalità siano comunicati in modo chiaro.

17. Spediscilo e basta. Non pretendere la perfezione

Vengono effettuati i controlli finali nella fase di produzione e la build viene inviata all'app. Tiriamo fuori i cannoni sparacoriandoli, suoniamo il gong e facciamo risuonare la tromba per far sapere al mondo che ClickUp ha lanciato una nuova funzionalità incredibilmente fantastica.

Uno dei nostri fondatori, Zeb Evans, ha già avviato altre aziende tecnologiche in passato ed era un perfezionista autoproclamato quando si trattava di lanciare nuovi prodotti. Dopo aver visto la perfezione trascinarsi all'infinito senza mai essere raggiunta, ora ha una visione completamente diversa. Basta che sia buono. Poi si ripete e si migliora. Alla fine, dopo un paio di iterazioni, sarà perfetto. Questo si ottiene con l'uso e il feedback degli utenti.

18. Dillo al mondo

Poco dopo aver ripulito i coriandoli, ma prima che il ronzio nelle orecchie si plachi, riusciamo in qualche modo a inviare l'email, pubblicare i documenti di aiuto e premere play sui video giusti.

19. Attendi il feedback e ripeti

Una volta che le cose si calmano, rispondiamo alle vostre domande, affrontiamo eventuali dubbi, beviamo un altro sorso di Monster e torniamo al numero uno.

Conclusione

Il nostro ciclo di sviluppo dei prodotti potrebbe non sembrare molto diverso dal vostro, ma noi abbiamo un ingrediente speciale.

Ci concentriamo.

Tutte le preoccupazioni vengono espresse prima di iniziare e poi ci mettiamo al lavoro.

Non cerchiamo scuse.

Se commettiamo un errore, ci adattiamo.

Non ci lasciamo distrarre da altre cose che potremmo fare: le lasciamo per un altro giorno.

È così che creiamo ClickUp.