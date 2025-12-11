La scomoda verità sulla maturità dell'IA: perché il 99% delle aziende sta sbagliando

" Solo l'1% delle aziende ritiene di aver raggiunto la maturità nell'ambito dell'IA. Tuttavia, il 98% afferma che l'urgenza di implementare l'IA è in crescita".

Questo divario non riguarda solo la tecnologia, ma anche la mentalità.

L'ho visto con i miei occhi durante un recente Sales Summit, quando due dirigenti senior mi hanno detto senza mezzi termini: "Abbiamo più di 40 anni e siamo abituati a fare le cose a modo nostro: è difficile pensare di cambiare".

Nel frattempo, i loro colleghi più giovani stavano già testando flussi di lavoro, sperimentando con agenti e automatizzando i loro primi successi.

È stato allora che ho capito: la preparazione all'IA ha ben poco a che fare con gli strumenti e tutto a che fare con la volontà di affrontare verità scomode.

Il divario di conoscenze è sbalorditivo

Matrice di trasformazione dell'IA

Abbiamo effettuato un sondaggio sui knowledge worker sulle loro pratiche di IA e sui dati relativi alla loro implementazione. La situazione è ancora più preoccupante:

Solo il 12% delle organizzazioni dichiara di aver completato l'integrazione dell'IA

Il 38% non utilizza affatto l'IA nei propri flussi di lavoro quotidiani.

Non si tratta di un divario minimo, ma di un vero e proprio abisso.

Peggio ancora, la maggior parte dei progetti di IA non supera la fase pilota:

Quasi due terzi delle aziende non riescono a mettere in pratica i progetti pilota .

Quasi la metà ha abbandonato completamente i progetti di IA nel 2025.

Perché? Perché le persone non sanno come utilizzare gli strumenti. Le principali ragioni del fallimento parlano chiaro:

Lacune di conoscenza: 71,7%

Sfide tecniche: 70%

Mancanza di formazione: 67%

Naturalmente c'è scetticismo. Non ci si può aspettare un esito positivo quando ai team vengono forniti strumenti potenti senza contesto, coaching o chiarezza.

È come dare un laptop a qualcuno che ha sempre usato solo carta e penna e aspettarsi che sappia come navigare nel sistema operativo, aprire le app, inviare email e scrivere in Word.

Senza formazione, supporto o dimostrazione delle possibilità offerte, non c'è da stupirsi che abbiano difficoltà.

La maggior parte delle persone pensa che l'IA sia solo ChatGPT

La maggior parte delle persone pensa ancora che l'IA consista semplicemente nel chiedere a ChatGPT di riformulare un'email. Tutto qui.

Chiedete in giro e sentirete sempre la stessa risposta: "Mi aiuta a scrivere le email" o "Risponde alle mie domande".

È una questione fondamentale.

Pochi si rendono conto che l'IA può pianificare il lavoro, ottimizzare le risorse, ridurre il work sprawl e persino segnalare in modo proattivo i colli di bottiglia, se è profondamente integrata nel luogo in cui si svolge il lavoro reale.

La nostra ricerca mostra quanto sia limitata la percezione attuale:

Il 35% utilizza l'IA principalmente per attività di base.

Il 12% utilizza l'automazione avanzata

Il 10% utilizza un'ottimizzazione simile a quella degli agenti.

Solo il 9% afferma che la propria IA è effettivamente in grado di anticipare e risolvere i problemi in modo autonomo.

Non si tratta di un problema tecnologico, ma di un problema di esposizione. È necessario mostrare alle persone degli esempi e fornire loro strumenti di supporto/modelli su come utilizzare gli strumenti che mettiamo a disposizione, affinché possano poi partire e crearne di propri.

La governance e l'accesso sono ancora immaturi

Se la mancanza di conoscenze mette in difficoltà i piloti, la mancanza di governance dell'IA completa l'opera.

Ecco cosa stiamo osservando:

Problemi di accesso:

Il 36% dei dipendenti non ha alcun accesso agli strumenti di IA

Solo il 14% afferma che la maggior parte delle persone può sperimentare l'IA nella propria organizzazione.

Problemi di governance:

Il 53% non ha alcuna governance o dispone solo di linee guida informali sull'uso dell'IA.

Pensa al rischio.

Ci sono persone che non sanno affatto usare l'IA e persone che la usano senza alcuna cautela.

Nessuno dei due scenari ti prepara a un'implementazione matura e su larga scala. I dati sulla fiducia lo confermano. Nelle organizzazioni ad alta maturità, il 57% delle unità aziendali si fida ed è pronto a utilizzare nuove soluzioni di IA. Nelle organizzazioni a bassa maturità, il numero scende al 14%.

La fiducia non si costruisce dall'oggi al domani. Si guadagna attraverso la trasparenza, l'abilitazione e regole chiare. Quando le persone non capiscono come l'IA si inserisce nel loro lavoro o, peggio ancora, temono di sbagliare, esitano a utilizzarla. E senza adozione, non c'è scalabilità.

L'infrastruttura frammentata sta ostacolando lo stato dell'IA

Anche i team più motivati falliscono quando i loro sistemi sono frammentati.

I dati:

Il 54% riferisce di avere sistemi per lo più frammentati.

Il 49% effettua raramente o mai la condivisione del contesto tra i team.

Il 43% afferma che trovare informazioni è difficile o incoerente.

Non è possibile sviluppare capacità di IA mature su un'infrastruttura frammentata. L'IA ha bisogno di contesto. Se i tuoi dati sono sparsi su decine di strumenti di IA, la tua IA vedrà solo una piccola parte della realtà. Questo rafforza la nostra convinzione nell'efficacia di un'area di lavoro IA convergente.

Cosa succede quando l'IA ha un contesto completo? La maggior parte dei team sta sperimentando l'IA in modo isolato. Quando l'IA può vedere il lavoro effettivo, le discussioni che lo circondano e le decisioni che lo sostengono, qualcosa cambia: Smette di comportarsi come un assistente di scrittura e inizia a comportarsi come un analista. È in grado di far emergere tendenze che i team non hanno colto, evidenziare ostacoli nascosti e mostrare ai leader la realtà di come il lavoro si muove all'interno della loro organizzazione. Ecco perché la maturità nell'ambito dell'IA non consiste nell'avere più modelli, ma nel disporre di un contesto più ampio.

La stragrande maggioranza è ancora in fase pilota

La stragrande maggioranza dei team è ancora agli inizi del proprio percorso di maturità nell'ambito dell'IA, spesso bloccata in esperimenti pilota isolati che non vengono mai scalati.

Senza una condivisione del contesto o connessioni, anche i modelli migliori raggiungono un limite massimo.

Il contesto è importante affinché l'IA funzioni bene. Quando i dati sono sparsi su strumenti non collegati tra loro, la tua IA vede solo frammenti e un contesto frammentato porta a risultati frammentati.

Ecco perché i progressi reali derivano da una strategia coordinata di IA basata su un'infrastruttura unificata, una governance chiara e un'unica fonte di verità. Quando il contesto fluisce tra strumenti e team, l'IA non si limita ad assistere, ma accelera.

Il problema della misurazione di cui nessuno vuole parlare

Ecco la verità che quasi nessuno ammette:

La maggior parte delle organizzazioni non ha idea se i propri investimenti nell'IA stiano funzionando:

Il 47% non misura affatto l'impatto dell'IA

Solo il 10% utilizza metriche basate sui dati e sui risultati

Non si tratta solo di un campanello d'allarme, ma di un vero e proprio ostacolo. Se non è possibile misurare l'esito positivo, non è possibile dimostrare il ROI. Se non è possibile dimostrare il ROI, non è possibile ottenere il consenso dei dirigenti. E senza il loro consenso, l'IA rimane bloccata in modalità pilota, per sempre.

Il purgatorio dei progetti pilota non è innocuo.

Le organizzazioni nelle prime due fasi di maturità dell'IA hanno registrato risultati finanziari inferiori alla media del settore. Al contrario, secondo una ricerca del MIT, le aziende nelle fasi 3 e 4 hanno registrato risultati finanziari ben al di sopra della media del settore.

Il divario di prestazioni non è sottile. È la differenza tra rimanere indietro rispetto alla concorrenza e dominare il mercato. Ecco perché una valutazione onesta è così importante in questo momento.

Perché i flussi di lavoro agentici > Prompt migliori Uno dei più grandi malintesi nell'ambito dell'IA per l'azienda è che la maturità derivi da prompt migliori. Non è così. Deriva da sistemi in grado di intraprendere azioni strutturate, non solo di generare testo. I flussi di lavoro agentici sono importanti perché riducono il sovraccarico cognitivo che mantiene i team bloccati in modalità pilota. Invece di affidarsi alle persone per ricordare i passaggi, gli agenti gestiscono il lavoro procedurale in background. Non sostituiscono le persone, ma stabilizzano il flusso di lavoro che le circonda, rendendo l'adozione più facile, non più difficile. Per la maggior parte delle organizzazioni, questo cambiamento è ciò che finalmente porta l'IA dalla sperimentazione all'esecuzione.

Cosa funziona davvero: il modello Strong Champion

Tutte le trasformazioni con esito positivo che ho visto avevano una cosa in comune.

Un forte sostenitore interno.

Questo è anche il modo in cui ClickUp stessa è cresciuta prima dell'IA: risultati rapidi → esito positivo → espansione organica.

Con l'IA, la posta in gioco è ancora più alta. Non si tratta solo di cambiare strumenti, ma di cambiare mentalità.

Non stai semplicemente sostituendo i passaggi manuali, ma stai reinventando il modo in cui viene svolto il lavoro. Con ClickUp, in genere si tratta di convincere chi era abituato a utilizzare un altro strumento di project management simile del perché ClickUp sia migliore.

Con l'IA, si tratta di cambiare il modo in cui pensano al loro lavoro: un modo MIGLIORE.

Per molti si tratta di un salto spaventoso. Può sembrare una minaccia.

Dobbiamo inquadrare la trasformazione come un'opportunità di miglioramento, anziché come un'eliminazione di posti di lavoro o una messa in discussione del valore delle persone.

Lo definisco come un potenziamento dei lavoratori umani, e i team e la leadership devono creare questa visione e questa cultura dall'alto, per guidare un'organizzazione completamente matura dal punto di vista dell'IA che sia costantemente impegnata nel miglioramento continuo e nell'evoluzione del proprio modo di lavorare, soprattutto considerando i rapidi progressi dell'IA.

L'adozione del cambiamento è il vero collo di bottiglia

Siamo onesti: la cultura è la parte più difficile.

Il 33% delle organizzazioni dichiara di opporre una resistenza attiva al cambiamento.

Solo il 19% è in grado di adattarsi rapidamente al cambiamento e di implementare nuovi strumenti di IA

Questo è il vero ostacolo per la maggior parte delle aziende.

Ricordi quei ragazzi di cui ho fatto una menzione al Sales Summit? Quelli che sono fissati con i loro metodi?

Ho detto loro:

Non giudicare prima di aver visto come può aiutarti e semplificare il tuo lavoro quotidiano. Lascia che i nostri team ti formino sul modo migliore per implementarlo, forniscici il tuo flusso di lavoro e ti mostreremo come trasformarlo.

Non giudicare prima di aver visto come può aiutarti e semplificare il tuo lavoro quotidiano. Lascia che i nostri team ti formino sul modo migliore per implementarlo, forniscici il tuo flusso di lavoro e ti mostreremo come trasformarlo.

La tecnologia è in continua evoluzione e tu vorrai essere parte di questo cambiamento, altrimenti tu o la tua organizzazione diventerete irrilevanti.

Il mio consiglio ai leader: lasciate che siano gli esperti a mostrarvi cosa è possibile fare

Se sei un leader che esita ad affrontare la scomoda diagnosi dello stato dei tuoi progressi nell'ambito dell'IA, ecco cosa ti direi.

Non devi farlo da solo.

Lascia che noi, i tuoi partner, esperti e agenti, ti aiutiamo a scoprire l'arte del possibile. Possiamo aiutarti a dare slancio alla tua organizzazione con i nostri agenti certificati e le nostre risorse esperte, in modo che tu possa partire subito con il piede giusto.

Tre azioni fondamentali:

Formate il vostro personale. Fornitegli gli strumenti e la sicurezza necessari, non solo l'accesso. Promuovi una cultura della sperimentazione. Consenti ai team di fallire rapidamente e iterare più velocemente. Affidati ai tuoi partner tecnologici. Abbiamo visto cosa funziona (e cosa no). Lascia che ti aiutiamo a saltare la curva di apprendimento.

Il divario tra maturità dell'IA e investimenti nell'IA sta diventando sempre più ampio. Secondo una ricerca di Cisco, solo il 13% delle aziende oggi è pienamente pronto a cogliere il potenziale dell'IA, in calo rispetto al 14% di un anno fa. Nel frattempo, il 98% riferisce che l'urgenza di implementare l'IA è aumentata. Questo non è sostenibile.

Le aziende che avranno successo non sono quelle con i budget più elevati per l'IA.

Sono quelle disposte a:

Valuta onestamente a che punto sono

Investi nell'abilitazione e nella formazione

Stabilisci una governance reale

Impegnati nel lavoro necessario

La tecnologia è pronta. La domanda è: la tua organizzazione è pronta ad affrontare la realtà della tua posizione attuale e a fare il lavoro necessario per colmare il divario?

Ecco la verità finale, scomoda: i tuoi concorrenti stanno facendo questa valutazione proprio ora.

E chi agisce con decisione oggi sarà chi conquisterà quote di mercato domani.