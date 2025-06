CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

In "CatchUp with the Crew" ti portiamo all'interno della vita di ClickUp. Potrai conoscere il nostro team, scoprire cosa ci motiva e capire meglio cosa rende ClickUp un luogo di lavoro così unico.

Questa settimana sentiremo Marcin Warpechowski, il nostro ingegnere front-end principale!

Nome: Marcin WarpechowskiTitolo: Ingegnere front-end principaleQuando sono entrato in ClickUp: Gennaio 2023

Perché sei entrato a far parte di ClickUp?

Prima di entrare in ClickUp, ero il fondatore di un'azienda di software, quindi avevo esperienza nell'ingegneria e nella gestione di un team, nella spedizione e nella realizzazione di un progetto, ma su piccola scala. Ciò che mi ha portato a diventare un collaboratore individuale di ClickUp è stata la mia curiosità di lavorare in un'azienda in espansione.

Di cosa ti occupi in ClickUp?

Lavoriamo in squadre, piccoli team che si occupano di funzionalità/funzioni specifiche, e io lavoro tra di loro. In breve, mi addentro in labirinti con l'intenzione di tornare con una soluzione per più team. Ad esempio, stavo studiando le prestazioni e l'esperienza utente in alcune aree della nostra interfaccia utente e alcune delle mie scoperte erano nuove, mentre altre erano problemi noti in attesa di una soluzione.

Ho contattato diverse squadre per confermare le mie ipotesi su queste aree e ho ricevuto tantissimi feedback che ho ulteriormente sintetizzato. Ho creato sette documenti per uso interno con linee guida per lo sviluppo futuro e ora sto lavorando con le squadre per implementarli.

Raccontaci com'è una tua giornata tipo.

Le mie giornate consistono nel portare avanti progetti a lungo termine, principalmente stabilendo relazioni, incontrando persone e aiutandole a mettersi sulla stessa pagina. Cambia di settimana in settimana, ma in genere mi occupo di costruire un prototipo o una prova di concetto di una soluzione, che poi passo ai miei colleghi affinché la implementino nei loro progetti.

Come descriveresti la cultura di ClickUp? Cosa la rende diversa dagli altri lavori che hai svolto?

La cultura è incredibile. Prima di entrare in ClickUp, ho parlato con diverse persone che lavoravano qui e ciò che mi ha convinto a accettare questo lavoro è stata la cordialità del team. Per me, ClickUp è come una famiglia globale senza confini e, come in una famiglia ben funzionante, tutti sono solidali e rispettosi.

Abbiamo un obiettivo a lungo termine chiaro e motivante, ma la strada per raggiungerlo è dinamica. Ogni settimana porta nuove sfide e opportunità.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?

Adoro il prodotto. Sono molto interessato alla categoria del project management e della collaborazione, ma in particolare mi piace l'implementazione di ClickUp. Sono motivato a fare questo lavoro perché voglio vedere la piattaforma, che tutti noi utilizziamo ogni giorno in ClickUp, continuare a migliorare. Mi piace anche il fatto che gli ingegneri siano coinvolti nella roadmap.

Cosa ti piace di più del team di ingegneri?

Siamo sempre allineati e, se non lo siamo, cerchiamo rapidamente di esserlo! È chiaro che il nostro esito positivo dipende dal lavoro di squadra e in ClickUp gli ingegneri di tutti i livelli si scambiano informazioni, idee e buone pratiche. Esprimiamo anche i nostri dubbi e chiediamo aiuto quando necessario.

Quali sono secondo te le qualità che contraddistinguono un dipendente ClickUp di successo?

Ho imparato rapidamente che per avere successo dovevo instaurare relazioni con il mio team e conoscere tutti. Quasi tutti nel mio team lavorano da remoto, ma non ci sentiamo estranei. Tutti sono molto disponibili.

Chiunque desideri lavorare presso ClickUp dovrebbe esaminare i valori della nostra azienda e chiedersi se li condivide, perché la nostra azienda li vive e li mette al primo posto ogni giorno!

Curiosità!Cibo preferito: Cucina thailandeseSerie TV da guardare tutta d'un fiato: "Curb Your Enthusiasm" e "Rick and Morty"Film da vedere e rivedere: "Airplane!"Gelato che ordini sempre: Pistacchio, a meno che non sia in Sicilia, nel qual caso è limone!Attività preferita nel weekend: Viaggi con la mia famigliaEmoji più usata: 😊 (come faccina sorridente)

Curiosità!Cibo preferito: Cucina thailandeseSerie TV da guardare tutte d'un fiato: "Curb Your Enthusiasm" e "Rick and Morty"Film da rivedere all'infinito: "Airplane!"Gelato che ordini sempre: Pistacchio, a meno che non sia in Sicilia, nel qual caso è limone!Attività preferita nel weekend: Viaggi con la mia famigliaEmoji più usata: 😊 (come faccina sorridente)

Vuoi entrare a far parte del team ClickUp? Stiamo assumendo! Dai un'occhiata alla nostra pagina delle opportunità di lavoro per vedere le posizioni attualmente aperte nella nostra bacheca e candidati subito.