Modelli gratis per nomi utente e password per rimanere organizzati

Ci siamo passati tutti: fissare la schermata di accesso, certi di conoscere la password... finché non ci siamo resi conto che non era così.

Esiste una ricerca molto interessante terminata dalla psicologa Jelena Mirkovic che spiega perché le persone dimenticano le password: la memorabilità spesso è in conflitto con la sicurezza.

Gli utenti tendono a creare password deboli basate su informazioni personali o password complesse che riutilizzano su più account, entrambe abitudini rischiose. La soluzione a questo dilemma è semplice: puoi utilizzare un modello di password.

Questi documenti ti aiutano a organizzare tutte le tue password e le informazioni di accesso in un unico posto.

In questo articolo parleremo dei migliori modelli di password stampabili gratis che puoi utilizzare per il tuo lavoro e per uso personale.

I migliori modelli di password in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto dei migliori modelli di password:

Cosa sono i modelli di password da scaricare gratis?

Un modello di password è un documento predefinito, spesso un foglio di calcolo come Excel o Fogli Google, che ti aiuta a organizzare e a tenere traccia di tutte le tue informazioni di accesso a siti web, app e account online in un luogo sicuro.

I modelli di password includono campi per nomi utente, password, URL e, talvolta, domande di sicurezza o nota. Ti aiutano a tenere traccia di tutte le tue password in un formato strutturato per uso personale, riducendo la necessità di memorizzarle o riutilizzarle.

Ecco come funziona il lavoro:

✅ Fornisce un formato strutturato per organizzare e archiviare le password

✅ Può essere salvato in un luogo sicuro con protezione tramite password

✅ Consente l'accesso centralizzato a tutte le tue informazioni di accesso

✅ Supporta la personalizzazione per diversi account e categorie

✅ Offre un'alternativa semplice e stampabile a un gestore di password.

Cosa rende un modello di password efficace?

Un buon modello di password dovrebbe aiutarti a creare password sicure e facili da ricordare.

Ecco alcuni trucchi che puoi utilizzare:

Utilizza almeno 12-15 caratteri per ogni password.

Mescola maiuscole, minuscole, numeri e simboli

Evita schemi ovvi o facili da indovinare come "123456".

Utilizza sempre password diverse per account diversi.

Prova passphrase che potrai ricordare ma che nessun altro potrà indovinare.

I 10 migliori modelli di password gratis

Iniziamo!

Ecco 10 dei migliori modelli di password da scaricare gratis per aiutarti a tenere traccia di tutte le tue password in modo sicuro e a rimanere organizzato tra i diversi account.

1. Modello di elenco ClickUp

Ottieni il modello gratis Desideri un sistema strutturato senza utilizzare un gestore di password separato? Prova il modello di elenco ClickUp.

Gestire un elenco sempre più lungo di credenziali di accesso, tra account personali, di lavoro o di client, può diventare rapidamente caotico.

Il modello ClickUp Elenco ti offre un sistema strutturato per organizzare le password senza bisogno di un gestore di password separato. Ti aiuta anche a classificare e organizzare le tue password in ordine di importanza e priorità.

✅ Perché amerai questo modello

Suddividi i dati di accesso complessi in elenchi organizzati e di facile accesso.

Categorizza gli account per banca, strumenti aziendali, social media o client.

Crea elenchi ricorrenti per controlli di sicurezza regolari e promemoria di rinnovo.

Assegna priorità agli account sensibili con tag o etichette personalizzati.

Condivisione degli elenchi con i membri del team controllando le autorizzazioni di accesso.

✨ Ideale per: liberi professionisti, project management e titolari di piccole imprese che necessitano di un metodo strutturato per dare priorità e tenere traccia di tutte le loro password.

👀 Curiosità: il termine "password" è stato utilizzato per la prima volta in ambito militare, non informatico. I soldati lo utilizzavano come codice verbale per superare i posti di blocco.

2. Modello di gestione delle risorse ClickUp

Ottieni il modello gratis Previeni errori come la perdita delle credenziali o il mancato rinnovo delle licenze utilizzando il modello di gestione delle risorse di ClickUp.

Quando gestisci dati sensibili, sottoscrizioni o licenze, è fondamentale trattare le password come risorse digitali. Il modello di gestione delle risorse di ClickUp previene errori come la perdita delle credenziali o il mancato rinnovo delle licenze centralizzando il monitoraggio delle risorse.

Ti aiuta anche a organizzare e archiviare le tue password in un database che ti consente di monitorare l'utilizzo delle risorse e visualizzare tutti i tuoi dati utilizzando i grafici Gantt.

✅ Perché amerai questo modello

Registra credenziali, chiavi di licenza, date di rinnovo e note in un unico database ricercabile.

Monitora l'utilizzo, assegna la titolarità e monitora lo stato della licenza.

Categorizza le risorse in base al tipo di strumento, al livello di sottoscrizione o all'utilizzo da parte del team.

Archivia le informazioni sensibili in modo da garantire la sicurezza con le opzioni di controllo degli accessi.

Genera reportistica per rinnovi, verifiche delle risorse o revisioni di conformità.

✨ Ideale per: responsabili IT, titolari di aziende e team leader che desiderano gestire password, licenze software e dati di accesso.

La gestione dei progetti è diventata molto più semplice tra tutti i reparti dell'azienda. Quando arriva un nuovo progetto, possiamo utilizzare un modello che crea immediatamente tutti i ticket necessari. Non solo, ma a tutti vengono assegnati automaticamente le proprie attività, quindi non c'è confusione su chi debba svolgere quale parte del lavoro.

3. Modello di knowledge base ClickUp

Ottieni il modello gratis Scopri un modo professionale per monitorare le credenziali e proteggere le informazioni aziendali sensibili con il modello ClickUp Knowledge Base.

Molte organizzazioni corrono spesso il rischio di violazioni dei dati. Grandi aziende come LinkedIn e Ticketmaster ne sono state vittime, il che ha portato alla divulgazione di oltre mezzo milione di dati personali sul dark web.

Il modello Knowledge Base di ClickUp ti aiuta a tenere a bada le violazioni aiutandoti a monitorare le tue credenziali e proteggendo al contempo le informazioni aziendali sensibili.

Questo modello è precaricato con sezioni dedicate alle domande frequenti e agli articoli informativi, facilitando l'archiviazione, l'organizzazione e la condivisione delle password e delle best practice all'interno di un'azienda.

✅ Perché amerai questo modello

Crea una libreria di conoscenze strutturata con lo spazio di archiviazione delle credenziali

Crea sezioni dedicate alle domande frequenti, alle procedure operative standard, alle politiche e alle guide di sistema.

Tieni informati i team con una risorsa centralizzata per l'accesso e gli aggiornamenti.

Fornisci materiali di inserimento e documenti di riferimento per i nuovi assunti.

Conserva un registro di sicurezza e consultabile delle informazioni sensibili.

✨ Ideale per: team, amministratori IT e responsabili delle operazioni che cercano un hub centralizzato per documentare password, procedure operative standard e istruzioni di accesso per uso interno o rivolto ai clienti.

Ecco un breve video su come le funzionalità/funzione di ClickUp collaborano per offrirti la migliore esperienza di gestione delle conoscenze:

4. Modello SOP ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il controllo sui punti di accesso critici centralizzando le tue procedure operative standard tramite il modello SOP ClickUp.

Quando i team non dispongono di un processo chiaro per la gestione delle credenziali di accesso, le falle nella sicurezza e la confusione sono inevitabili. È qui che le procedure operative standard (SOP) possono garantire coerenza ed efficienza quando si tratta di processi e procedure per la gestione delle password.

Il modello di procedura operativa standard di ClickUp ti aiuta a centralizzare i flussi di lavoro relativi alla gestione delle password e a proteggere i punti di accesso critici.

Utilizzando questo modello, puoi automatizzare i processi con liste di controllo, garantire l'uniformità nella gestione delle password all'interno della tua organizzazione e migliorare la collaborazione tra i reparti.

✅ Perché amerai questo modello

Definisci i flussi di lavoro per l'impostazione, l'aggiornamento e la revoca dell'accesso all'account.

Crea procedure operative standard dettagliate per la gestione delle password in tutti i team.

Utilizza le liste di controllo integrate per le attività di sicurezza ricorrenti e le revisioni.

Standardizza le procedure per l'onboarding dei client o le transizioni del team.

✨ Ideale per: titolari, responsabili operativi e team leader che necessitano di un sistema standardizzato e ripetibile per la gestione di password, accessi agli account e credenziali sensibili.

📮ClickUp Insight: un professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente AI intelligente integrato nel tuo spazio di lavoro può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

5. Modello di gestione account ClickUp

Ottieni il modello gratis Invece di affidarti a note sparse o documenti multipli, effettua il monitoraggio di ogni account utilizzando il modello di gestione account di ClickUp.

Con oltre 5,2 miliardi di account sui social media in tutto il mondo, la maggior parte delle aziende gestisce molti più account e informazioni di accesso di quanto pensi. Che si tratti di portali client, strumenti di team o piattaforme di sottoscrizione, avere un unico posto dove gestire questi dettagli può risparmiarti un sacco di confusione dell'ultimo minuto.

Il modello di gestione account ClickUp ti offre un unico posto in cui gestire tutti i dettagli dei tuoi account, senza più note sparpagliate o credenziali dimenticate. Questo modello ti aiuta anche a progettare processi di onboarding dei client con accesso alla condivisione delle password e a organizzare tutti i tuoi dati in categorie e cartelle uniche.

✅ Perché amerai questo modello

Raccogli, archivia e gestisci le credenziali degli account in un unico posto organizzato.

Monitora gli accessi dei client, i dettagli della sottoscrizione e i promemoria di aggiornamento.

Semplifica l'onboarding gestendo insieme credenziali e note relative agli account.

Proteggi le informazioni sensibili con autorizzazioni di team e controlli di accesso.

Semplifica la comunicazione registrando le modifiche e gli aggiornamenti dell'account.

✨ Ideale per: account manager, team di assistenza clienti e titolari che necessitano di un modo semplice per organizzare gli account dei clienti e gestire le credenziali in sicurezza.

6. Modello di elenco password Excel di Vertex42

tramite Vertex42

Il modello di elenco password Excel di Vertex42 semplifica le cose agli utenti che preferiscono un tracker password semplice e stampabile.

Questo modello basato su Excel ti consente di mantenere un elenco chiaro e organizzato delle tue credenziali di accesso e include importanti suggerimenti su come mantenere la tua password sempre sicura e protetta. È disponibile sia in formato Excel che PDF.

✅ Perché amerai questo modello

Registra nomi utente, password, siti web e note in una tabella strutturata.

Stampa il tuo elenco di password per consultarlo offline e come backup.

Personalizza le colonne o le categorie in base alle tue esigenze personali o aziendali.

Organizza le voci in ordine alfabetico o per categoria per un accesso rapido.

Mantieni un registro con sicurezza centralizzata e un registro centralizzato che puoi archiviare offline.

✨ Ideale per: utenti quotidiani e titolari di piccole imprese che desiderano un elenco di password stampabile da conservare con sicurezza a casa o in ufficio.

👀 Curiosità: Nel film dei Marx Brothers del 1932 Horse Feathers, Groucho cerca di entrare in un bar clandestino e gli viene chiesta la password. Dopo diversi tentativi sbagliati, alla fine indovina con "Swordfish", che diventa una battuta ricorrente nel film. Molto prima dell'avvento di Internet, questa scena prendeva in giro l'idea delle parole segrete che controllavano l'accesso. Ciò dimostra che le password sono state sia pratiche che ridicole per quasi un secolo.

7. Modello di registro password Excel di Vertex42

tramite Vertex42

Il 60% degli americani ammette di riutilizzare le password su più account, rendendoli facili traguardi per attacchi di credential stuffing e brute force. Si tratta di un'abitudine rischiosa, spesso dovuta alla difficoltà di ricordare troppe password.

Il modello Excel Password Log di Vertex42 ti aiuta a superare il rischio di riutilizzo delle password, offrendoti un modo affidabile per registrare tutte le credenziali in un unico luogo sicuro.

È preconfigurato con due fogli di lavoro per il monitoraggio delle tue informazioni di accesso su tutti gli account ed è disponibile sia in orientamento verticale che orizzontale.

✅ Perché amerai questo modello

Registra nomi utente, password, nomi di siti web e note personalizzate in un unico file.

Scegli tra layout verticali e orizzontali in base alle tue preferenze.

Stampa il registro per l'utilizzo offline o conserva una copia locale sicura sul tuo dispositivo.

Ordina e organizza le password per categoria, tipo di account o livello di sicurezza.

Fai il monitoraggio degli aggiornamenti e delle modifiche con colonne di modifica.

✨ Ideale per: liberi professionisti, utenti domestici e piccoli titolari di aziende che preferiscono un registro delle password stampabile basato su Excel che possono proteggere e aggiornare secondo necessità.

8. Password Keeper di TemplateLab

tramite TemplateLab

Con il numero crescente di account online, si è tentati di riutilizzare le password, mettendo così a rischio la propria sicurezza.

Il Password Keeper di TemplateLab offre una soluzione semplice per gestire le credenziali degli account personali e di condivisione in un unico foglio stampabile. Questo modello è disponibile in vari formati, come PDF, e può essere utilizzato con software come Adobe Photoshop, Microsoft Word e PowerPoint.

✅ Perché amerai questo modello

Elenco nomi utente, password, nomi di siti web e note relative agli account in un unico documento.

Conserva le password personali o aziendali in un formato centralizzato e di facile consultazione.

Stampa e archivia con sicurezza per un accesso rapido quando necessario.

Evita di dover reimpostare ripetutamente la password grazie a un unico record affidabile.

Personalizza il layout in base alle esigenze personali, del team o della famiglia.

✨ Ideale per: privati, liberi professionisti e team di ufficio che necessitano di un elenco di password stampabile di base per gestire più account personali o di lavoro.

👀 Curiosità: gli antichi soldati romani utilizzavano frasi segrete chiamate "parole d'ordine" per distinguere gli amici dai nemici durante le pattuglie notturne.

9. Password Reset Tracker di modello. net

Il Password Reset Tracker di Template. net aiuta i team IT e gli amministratori a tenere sotto controllo le richieste di reimpostazione e i protocolli di sicurezza.

Questo tracker registra ogni richiesta, aiutandoti a mantenere la responsabilità e a rafforzare i processi di sicurezza. Può anche essere soggetto a modifica nello strumento AI Editor del sito web e gli utenti possono scegliere di scaricare o stampare questo modello per uso personale e professionale.

✅ Perché amerai questo modello

Registra le richieste di reimpostazione della password con data, ID utente e stato.

Tieni traccia dei passaggi di verifica e assicurati il follow-up di ogni richiesta.

Registra i dettagli di completamento per le tracce di audit e le revisioni di sicurezza.

Mantieni un registro centralizzato per uso interno e responsabilità.

Migliora i flussi di lavoro relativi alla gestione delle password in tutti i reparti.

✨ Ideale per: team del supporto IT, amministratori di ufficio e manager che necessitano di un sistema dedicato per il monitoraggio delle richieste di reimpostazione delle password e per migliorare la sicurezza delle password tra gli utenti.

10. Foglio per nome utente e password di modello.net

Il Foglio per nome utente e password di Template. net è una soluzione essenziale per piccoli team che gestiscono credenziali di condivisione.

Invece di rischiare problemi di accesso con note sparpagliate, questo semplice foglio ti consente di organizzare nomi utente e password per sistemi o strumenti interni. È anche completamente personalizzabile e modificabile utilizzando lo strumento di modifica AI integrato nel sito web.

✅ Perché amerai questo modello

Elenco nomi utente, password e nota relativa all'account in un unico documento.

Utilizzabili per strumenti di ufficio condivisi, sistemi interni o portali client.

Stampa e archivia in modo da garantire la sicurezza in un ambiente con accesso controllato.

Aggiorna e modifica le voci man mano che le credenziali cambiano nel tempo.

Riduci la confusione fornendo un'unica fonte di verità per l'accesso del team.

✨ Ideale per: piccoli team, responsabili d'ufficio e personale IT che necessitano di un modello semplice e stampabile per nomi utente e password per gestire gratuitamente l'accesso agli account interni.

Migliora la gestione delle tue password con i modelli ClickUp gratis

Ci siamo passati tutti: inserire password errate nella speranza di indovinare quella giusta, solo per subire un blocco per alcune ore.

A un certo punto, è saggio accettare che gestire tutte le tue password senza un sistema aumenta solo il rischio di violazioni e perdite di tempo.

Tra tutte le opzioni e gli altri siti web, i modelli di ClickUp si distinguono per la loro flessibilità, le funzionalità di collaborazione integrate e la capacità di gestire molto più delle semplici password.

Sia che tu voglia creare un tracker dettagliato delle password o sviluppare procedure operative standard per l'accesso, i modelli pronti all'uso di ClickUp ti aiutano a personalizzare il tuo flusso di lavoro.

Sei pronto a porre fine alla seccatura di cercare le password dimenticate? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!