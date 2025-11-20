Perché passare da una mentalità fissa a una mentalità orientata alla crescita è più difficile di quanto si pensi

Il passaggio da una mentalità fissa a una mentalità orientata alla crescita è stato molto in voga negli ultimi anni.

Molti blogger famosi, autori e altri guru che partecipano ai convegni hanno fatto propria la straordinaria ricerca accademica della professoressa Carol Dweck della Stanford University.

Ma è davvero possibile sviluppare una mentalità orientata alla crescita? Oppure basta un discorso motivazionale e stimolante per spingerti ad andare avanti?

Diamo un'occhiata più da vicino a cosa comporta realmente una mentalità orientata alla crescita e come è possibile abbandonare una volta per tutte la mentalità fissa.

Il conflitto tra mentalità fissa e mentalità di crescita

Una mentalità fissa riguarda la conservazione. Si pensa che le proprie caratteristiche, competenze e abilità rimarranno invariate a prescindere da qualsiasi circostanza. Non si desidera apparire incompetenti, quindi non si prova nulla di nuovo.

Una mentalità orientata alla crescita implica la consapevolezza che attraverso la pratica, il duro lavoro e il lavoro richiesto è possibile migliorare le proprie capacità e imparare cose nuove.

Ecco come lo descrive Dweck: "Le persone credono che le loro capacità più basilari possano essere sviluppate attraverso la dedizione e il duro lavoro: il cervello e il talento sono solo il punto di partenza. Questa visione crea l'amore per l'apprendimento e una resilienza essenziale per ottenere grandi risultati".

Cosa ci manca della mentalità orientata alla crescita

Il lavoro richiesto non è sufficiente.

La maggior parte del lavoro della Dweck si è concentrato sugli studenti e sul loro modo di apprendere, in particolare nel sistema scolastico. I migliori insegnanti utilizzano una varietà di metodi per coinvolgere i propri studenti, e tu devi fare lo stesso con te stesso.

Ad esempio, se desideri imparare una nuova lingua o acquisire una nuova competenza nel lavoro, potresti dover provare diversi approcci prima di trovare quello più adatto a te.

Naturalmente, questo richiede tempo.

Scoprire il proprio stile di apprendimento e trovare il modo di adattarsi ad esso richiederà molta dedizione. Il semplice lavoro richiesto non sarà sufficiente. Potresti ricevere elogi per il tuo impegno, ma hai davvero imparato qualcosa?

2. La crescita è un percorso.

In un viaggio, non tutto va sempre in salita. A volte si fa un giro, ci si perde e si torna indietro. Lo stesso vale per la crescita.

Una mentalità orientata alla crescita riconoscerà questo aspetto e si adatterà alla situazione. Gli errori non sono dannosi. Fanno parte del processo di apprendimento. Una mentalità fissa si concentrerà sugli errori e sulle mancanze, piuttosto che creare un ambiente favorevole a un apprendimento migliore.

3. La mentalità fissa e quella orientata alla crescita non sono binarie.

Non è possibile passare automaticamente da una mentalità fissa a una mentalità orientata alla crescita. Probabilmente hai una mentalità orientata alla crescita in alcuni ambiti e una mentalità fissa in altri.

La tua mentalità fissa potrebbe rimanere e non dovremmo illuderci pensando che scomparirà. Parte della mentalità di crescita consiste nel riconoscere che la mentalità fissa potrebbe ancora esistere.

4. Concentrati sull'approvazione piuttosto che sull'apprendimento.

Una mentalità fissa vuole solo trovare la risposta giusta, piuttosto che capire davvero come funzionano e si sviluppano le cose. La mentalità fissa vuole l'approvazione più che l'esperienza. Quando sei spinto dall'approvazione piuttosto che dall'apprendimento, è più probabile che fallirai quando l'approvazione cesserà. La mentalità di crescita la vede come parte dell'esperienza.

Segnali che indicano che stai cadendo in una mentalità fissa

Se ti ritrovi ad avere pensieri di questo tipo nei confronti degli altri, potresti stare ricadendo in una mentalità fissa. Ricorda, una mentalità orientata alla crescita non riguarda solo il lavoro richiesto, ma anche il modo in cui percepisci la situazione.

Ansia. Diventi eccessivamente ansioso riguardo a una situazione, una circostanza, un progetto o un'opportunità

Negatività nei confronti dei feedback. Ti senti sconfitto quando ricevi delle critiche? Oppure desideri imparare dai commenti e dai feedback degli altri?

Gelosia. Come ti senti nei confronti di coloro che hanno più successo di te o che ricevono più elogi? Li giudichi in modo equo? In che modo potresti imparare da loro?

Come passare da una mentalità fissa a una mentalità orientata alla crescita

1. Le abitudini devono cambiare.

Per diventare una persona che fa esercizio fisico, devi allenarti di più. Ciò significa che devi cambiare le tue abitudini. Per capire quanto sia difficile, basta confrontare l'affluenza in palestra a gennaio con quella a luglio. La differenza sarà notevole. E per molte persone l'abitudine non è rimasta.

Il problema? Spesso pensiamo a ciò che vogliamo fare invece che ai passaggi necessari per realizzarlo. Questo è un principio fondamentale del sistema Get Things Done. È necessario suddividere un elemento più grande in attività più piccole e passaggi concreti.

A volte cambiare un'abitudine significa individuare i piccoli passaggi necessari per renderla realtà.

2. Concentrati sull'identità prima che sui risultati.

Supponiamo che tu voglia allenarti di più per diventare più forte. Ma poi i risultati non arrivano così velocemente come vorresti e perdi la speranza. Non raggiungi l'obiettivo, quindi molli.

Ora sei tornato alla mentalità fissa. Il risultato era il tuo obiettivo e quando le abitudini non hanno dato i frutti sperati, hai smesso.

Sì, potrebbero esserci istanze in cui dovresti smettere di fare qualcosa o rinunciare. Ma porta i tuoi risultati a un livello più profondo. Sei mai stato davvero una persona che faceva lavoro e sollevava pesi? Era questa una parte fondamentale della tua identità? No. Eri concentrato sui risultati piuttosto che sull'identità.

"I risultati riguardano ciò che ottieni. I processi riguardano ciò che fai. L'identità riguarda ciò in cui credi", afferma James Clear nel suo nuovo libro sulle abitudini.

L'identità definisce chi sei. Affinché le abitudini e una mentalità orientata alla crescita diventino una seconda natura, devono essere parte integrante della tua prospettiva come persona.

3. Riconosci le piccole vittorie.

Un altro motivo per cui è difficile acquisire una mentalità orientata alla crescita è che ci aspettiamo troppo e troppo presto. Ricordate, le mentalità fisse e orientate alla crescita non sono binarie. Tutti sono in un processo di evoluzione.

"Sono una donna in evoluzione. Sto solo provando, come tutti gli altri. Cerco di affrontare ogni conflitto, ogni esperienza e di imparare da essi. La vita non è mai noiosa", afferma Oprah Winfrey. Questo è sicuramente un atteggiamento mentale orientato alla crescita. Non ha ancora definito chi è come persona, come prodotto finale, nonostante il grande esito positivo ottenuto.

Per sentirti a tuo agio con gli alti e bassi della mentalità di crescita, devi sentirti a tuo agio con le piccole vittorie e con il fatto di costruire su di esse. Alcuni giorni saranno più difficili di altri; alcuni minuti saranno più impegnativi di altri.

La mentalità orientata alla crescita accetta queste difficoltà insieme alle piccole vittorie che esse comportano.

Conclusione: i prossimi passaggi per una mentalità orientata alla crescita

Una mentalità orientata alla crescita non significa trascurare i propri talenti e le proprie capacità per dedicarsi ogni volta a qualcosa di completamente nuovo. È possibile che siate nati con determinati interessi, predilezioni e peculiarità, ma ciò non significa che non possiate acquisire nuove competenze. Esistono molte competenze che potrebbero essere in linea con i vostri interessi e talenti, ma che forse avete paura di coltivare.

Per identificarli, pensa a...

Le tue paure relative alla tua carriera, all'esito positivo o alla mancanza di esito positivo.

I risultati che desideri e se sei disposto a essere quel tipo di persona.

Come stai imparando dai tuoi fallimenti

Trovi difficile avere una mentalità orientata alla crescita? Cosa ti trattiene? In quali vecchi schemi stai ricadendo?