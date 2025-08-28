Sondaggio: i rischi di governance e le lacune di sicurezza sconcertanti della proliferazione dell'IA

Le promesse dell'IA sono immense, ma per molti responsabili IT sta diventando un incubo in termini di conformità e sicurezza. Per scoprire questo divario, abbiamo condotto un sondaggio completo su oltre 200 knowledge worker.

I nostri risultati rivelano che le organizzazioni stanno investendo molto, ma spesso senza le necessarie misure di sicurezza, con conseguenti rischi incredibili per la sicurezza e altre conseguenze della diffusione incontrollata dell'IA.

risultati chiave del nostro sondaggio*:

il 79,6% dei team* non dispone di una politica chiara per gli strumenti di IA non autorizzati

*il 60% dei lavoratori ammette di utilizzare strumenti di IA non autorizzati e il 68% dei dirigenti è consapevole di questa situazione

Nel 44% dei team , nessuno è formalmente accountable per le conseguenze di un output /IA errato

Oltre il 42% delle aziende non è sicuro di superare oggi un audit di sicurezza dei fornitori

Questa proliferazione dell'IA non è solo inefficiente, ma rappresenta anche un rischio critico per la sicurezza e l'account.

La soluzione sta nell'adozione di un'IA sicura, unificata e verificabile, supportata da standard emergenti come ISO 42001, il primo standard internazionale specifico per i sistemi di gestione dell'IA (AIMS).

ClickUp è orgogliosa di essere tra le prime piattaforme ad aver ottenuto la certificazione ISO 42001. Questa rigorosa certificazione dimostra il nostro commitment a garantire pratiche di IA sicura, trasparente ed etiche in tutte le nostre soluzioni. Raggiungendo i requisiti della norma ISO 42001, ClickUp garantisce alla tua organizzazione i vantaggi di un'intelligenza artificiale innovativa e conforme. La nostra certificazione fornisce una garanzia verificabile che i tuoi dati e flusso di lavoro siano protetti dai più elevati standard del settore. Con ClickUp, puoi essere certo che il tuo lavoro basato sull'IA sia gestito in modo responsabile, offrendoti un vantaggio competitivo nel panorama digitale odierno.

Perché l'IA non autorizzata è una minaccia per la tua Enterprise

Gravi violazioni della governance dei dati e della conformità sono conseguenze dirette dell'uso non autorizzato dell'IA: il 60% dei lavoratori ammette di utilizzare l'IA non autorizzata per ottenere un vantaggio nelle attività lavorative.

Il costo non è solo rappresentato dalle potenziali multe, ma anche dall'erosione della fiducia, dalla compromissione della sicurezza dei dati e da una perdita fondamentale del controllo sulle tue risorse digitali.

Ciò deriva da un approccio caotico e non gestito all'IA, senza un quadro strutturato di governance dell'IA in atto:

il 49,8% dei lavoratori descrive la politica del proprio team in materia di IA come "il Far West"*

Un altro 29,8% opera secondo un approccio rischioso del tipo "non chiedere, non dire"

Grafico a torta degli approcci delle politiche di IA dei team

I leader sono consapevoli dei rischi, ma non dispongono delle risorse necessarie per risolverli:

il 33,17%* ritiene che il proprio team non faccia eccezione a queste violazioni

il 35,12%* afferma che il proprio team non dovrebbe costituire un'eccezione

Per combattere questa minaccia dietro la diffusione incontrollata dell'IA, i responsabili IT hanno bisogno di una strategia proattiva di governance dell'IA, non di divieti generalizzati. Stabilire un approccio di mitigazione del rischio in linea con framework come ISO 42001 è fondamentale per bilanciare innovazione e controllo.

/IA senza account è un azzardo in termini di conformità

Questa mancanza di controllo porta a una terrificante mancanza di account e al timore reale di essere colti impreparati dai client o dalle autorità di regolamentazione. Senza una chiara governance responsabile dell'IA, le aziende devono affrontare crescenti rischi di conformità dell'IA e una mancanza di tracciabilità nel processo decisionale basato sull'IA.

Per quanto riguarda le conseguenze indesiderate di consigli sbagliati o risultati distorti dell'IA, il 44% dei team afferma che nessuno sarebbe formalmente accountable.

Oltre a questo dato preoccupante, la proliferazione dell'IA rende quasi impossibile tracciare le decisioni dell'IA, dimostrarne l'uso etico o persino superare con sicurezza un audit di sicurezza.

oltre il 42% dei Teams non è sicuro di superare un audit sulle pratiche di sicurezza dell'IA*.

Grafico a barre che mostra la fiducia e l'accountability del team per audit sicuri sull'IA

Una governance proattiva dell'IA non è più facoltativa. Standard come ISO 42001 forniscono il quadro fondamentale per la trasparenza e l'account, contrastando direttamente i rischi di conformità derivanti dalla proliferazione dell'IA.

*dare potere ai tuoi lavoratori senza sacrificare la sicurezza

I lavoratori stanno sfruttando l'IA perché aumenta realmente la loro produttività. Tentare di vietarla completamente porterà ad attriti interni e al continuo sprawl dell'IA nell'IT ombra. Le organizzazioni devono invece consentire l'adozione sicura dell'IA attraverso politiche chiare, pratiche etiche e visibilità sull'uso di strumenti di IA non autorizzati.

L'82% dei leader prevede reclami da parte dei lavoratori se i siti di IA non autorizzati venissero sottoposti a semplice blocco

Le priorità dei lavoratori sono chiare:

Il 42,44% dà priorità alla velocità e all'efficienza

il 63%* dà priorità alla politica aziendale e alla sicurezza

Il 42,93% dà priorità a entrambi

Grafico a torta delle priorità dei lavoratori per l'uso dell'IA

Esigono una soluzione che non costringa a scendere a compromessi tra velocità e sicurezza.

La soluzione ideale nasconde la complessità di tutti i modelli LLM backend in un unico accordo con un unico fornitore. Il fornitore gestisce, attraverso i propri contratti e la propria app, tutta la complessità dell'impostazione di un unico standard di IA. Non dobbiamo preoccuparci di tutti i dettagli relativi ai modelli LLM o ai modelli. È semplicemente fantastico.

Ciò sottolinea la necessità fondamentale di uno strumento affidabile e unificato che semplifichi la gestione dell'IA per i team IT e di sicurezza, consentendo ai team di innovare senza introdurre rischi inaccettabili.

Dal caos alla conformità

L'era della proliferazione incontrollata dell'IA sta volgendo al termine. È ora di restituire il potere all'IT:

❌ STOP: affidarsi all'adozione di strumenti di IA ad hoc e sperare per il meglio, consentendo alla proliferazione dell'IA di creare punti ciechi di conformità ingestibili.

❌ STOP: Implementare divieti generali su /IA che soffocano la produttività e favoriscono lo shadow IT.

❌ STOP: valutare strumenti di IA ad hoc per team diversi, rendendo quasi impossibile una governance efficace.

✅ INIZIO: Implementazione di una piattaforma IA unificata che si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti e fornisce la necessaria preparazione agli audit, i controlli dei rischi e la supervisione per la conformità normativa, tutti pilastri essenziali dei moderni framework di governance dell'IA

✅ INIZIO: dare priorità alla sicurezza dell'IA fin dall'inizio. Integrare misure di sicurezza robuste nella strategia di IA fin dal primo giorno, piuttosto che considerarle un aspetto secondario.

✅ INIZIO: dare priorità alle soluzioni di IA che offrono sicurezza di livello Enterprise e account verificabile, come quelle conformi alla norma ISO 42001.

Questo è proprio il motivo per cui ClickUp è stato progettato in modo diverso. Comprendiamo che i responsabili IT hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice strumento di IA: hanno bisogno di un sistema di gestione dell'IA completo, progettato per eliminare la proliferazione e garantire la conformità.

clickUp ha ottenuto la certificazione ISO 42001, impostando un nuovo standard per l'affidabilità dell'IA sul posto di lavoro. * Questa certificazione fornisce la garanzia verificabile che la nostra piattaforma offre la sicurezza dei dati, l'account e le pratiche responsabili in materia di IA di cui i leader IT hanno disperatamente bisogno, attraverso un quadro di governance dell'IA affidabile che riunisce gli standard di conformità normativi globali.

La strada da seguire

la diffusione incontrollata dell'IA *rappresenta una frontiera pericolosa per le aziende moderne, in particolare per i responsabili IT.

A mio avviso, meno fornitori abbiamo, meglio è... Ogni singolo fornitore comporta un aumento dei tempi, delle spese generali, dei costi e delle complicazioni. È una seccatura.

*ecco perché: la nostra ricerca mostra che i dipendenti stanno ricorrendo all'IA non autorizzata per aumentare la produttività. Tuttavia, una sconcertante mancanza di account e di preparazione alle verifiche espone il tuo aziendale a disastri in termini di conformità e di sicurezza.

ecco cosa devi fare:* La strada da seguire non è quella delle restrizioni, ma del controllo strategico. La soluzione è consolidare l'IA in un'unica piattaforma unificata che sia provider sia della produttività richiesta dai dipendenti sia della governance di livello azienda di cui hanno bisogno i leader.

Ecco la soluzione ClickUp: ClickUp è stato progettato per eliminare la diffusione incontrollata dell'IA. Essendo una delle prime piattaforme ad aver ottenuto la certificazione ISO 42001, offriamo molto più di una potente IA: forniamo un sistema di gestione dell'IA verificabile. Questa certificazione garantisce che ClickUp offra la sicurezza, l'account e un quadro responsabile per trasformare il caos in un vantaggio strategico affidabile.

Agisci oggi stesso

Nota sulla metodologia di ricerca: i dati per questo rapporto sono stati raccolti in un periodo di due settimane alla fine di luglio 2025. Il sondaggio, composto da 10 domande a scelta multipla, è stato somministrato in forma anonima a oltre 200 partecipanti. Gli intervistati rappresentavano un mix equilibrato di ruoli professionali, dai dirigenti e manager ai singoli knowledge worker e imprenditori. Per la metodologia completa e i risultati dettagliati, contattare research@ClickUp.com.