Fissare lo stesso modello per la centesima volta può rendere noiosa anche la presentazione più entusiasmante. Se ti sei ritrovato a pensare: "Ci deve essere un modo migliore", non sei il solo.

Gli insegnanti che progettano lezioni, i professionisti che preparano presentazioni e i team che collaborano su idee hanno spesso bisogno di strumenti che vadano oltre le funzionalità di base.

Sebbene Google Slides sia una scelta popolare, non sempre offre la flessibilità o le funzionalità necessarie per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Esploriamo 13 alternative a Google Slides che possono trasformare il modo in cui crei le presentazioni. 🧑‍💻

Limiti di Google Slides

Google Slides, sebbene ampiamente utilizzato, presenta diverse limitazioni che possono ostacolarne l'usabilità:

Incoerenze di formattazione: regolare la formattazione delle diapositive può essere frustrante, poiché le modifiche non sempre vengono applicate in modo coerente durante tutto il processo di presentazione

Mancanza di funzionalità avanzate: Per presentazioni più complesse, Google Slides non dispone di funzionalità quali strumenti dettagliati per la creazione di grafici, visualizzazione avanzata dei dati o elementi interattivi

🔍 Lo sapevi? Google Slides era inizialmente chiamato "Google Presentazioni" nel 2007. È diventato "Slides" nel 2012 per allinearsi al marchio Google per la sua suite di produttività.

Panoramica delle alternative a Google Slides

Per aiutarti a orientarti tra le varie opzioni, ecco una rapida panoramica di alcune delle migliori alternative a Google Slides. 👇

🔍 Lo sapevi? Le prime "presentazioni" risalgono alle civiltà antiche. Come le moderne presentazioni, gli egizi utilizzavano i geroglifici sulle pareti per raccontare storie e trasmettere messaggi.

Le 13 migliori alternative a Google Slides da utilizzare

Google Slides è un'opzione valida, ma a volte è necessario qualcosa di più per far risaltare le tue presentazioni.

Da opzioni di design migliori a una collaborazione più fluida, alcuni strumenti possono offrirti proprio ciò che ti manca. Ecco 13 alternative per dare vita alle tue presentazioni. 🛟

1. ClickUp (ideale per creare presentazioni collaborative e flussi di lavoro)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, progettata per aiutare i team a rimanere organizzati e lavorare in modo più efficiente. Riunisce tutto in un unico posto, dalla gestione delle attività alla gestione delle conoscenze, alla comunicazione in tempo reale e oltre, il tutto alimentato dall'IA.

Quando si tratta di creare presentazioni, ClickUp si distingue per l'offerta di una varietà di strumenti che rendono la collaborazione facile e il design semplice. Esploriamoli insieme. 👀

Innanzitutto, i modelli di presentazione di ClickUp offrono un modo semplice ma efficace per creare presentazioni raffinate e professionali. Sono completamente personalizzabili, quindi puoi adattarli alle tue esigenze.

Ad esempio, un insegnante potrebbe facilmente creare una presentazione del piano di una lezione, aggiungendo immagini, testo e note per coinvolgere gli studenti. Allo stesso modo, un project manager potrebbe utilizzare uno di questi modelli per inserire aggiornamenti sulle attività, sequenze temporali e risultati chiave, mantenendo tutto allineato.

Scarica questo modello Il modello di presentazione di ClickUp è progettato per aiutarti a pianificare, organizzare e gestire le tue presentazioni.

Il modello di presentazione ClickUp offre diapositive predefinite che soddisfano vari stili e esigenze di presentazione.

Puoi personalizzare facilmente la tua presentazione in base al tuo pubblico, che si tratti di una riunione aziendale formale, una presentazione creativa o un seminario formativo. Il design elegante e accattivante mantiene vivo l'interesse del pubblico, fondamentale per una comunicazione efficace.

Il modello include anche elementi visivi come grafici e diagrammi che puoi modificare rapidamente per riflettere i tuoi dati.

Lavagne online ClickUp

Le lavagne online ClickUp portano la collaborazione a un livello superiore. Questi spazi interattivi consentono a te e al tuo team di creare insieme in tempo reale.

Trasforma i concetti in presentazioni visive mentre collabori con il tuo team utilizzando le lavagne online ClickUp

Puoi aggiungere immagini, disegnare diagrammi di flusso, raccogliere idee: tutto ciò che ti serve per dare vita ai tuoi concetti in modo visivo. Ad esempio, un team di marketing potrebbe abbozzare una campagna, inserire note adesive con idee e condividere immagini, il tutto in un unico posto. L'intero processo risulta più veloce e fluido.

Puoi anche utilizzare il generatore di immagini IA per creare immagini personalizzate, se hai difficoltà a trasformare i tuoi pensieri in immagini accattivanti.

Una volta mappato tutto, puoi trasformare facilmente la tua lavagna online in una presentazione.

ClickUp Brain

Poi c'è ClickUp Brain, uno strumento basato sull'IA che aiuta a generare e perfezionare i tuoi contenuti. Questa funzionalità suggerisce il testo, perfeziona la scrittura e persino stimola nuove idee basate su ciò che hai già creato.

Genera e perfeziona i contenuti delle presentazioni con ClickUp Brain per una creazione più rapida e intelligente dei contenuti

Quindi, se sei un educatore che lavora a un piano di lezioni, questo strumento di IA per presentazioni può aiutarti a redigere contenuti chiari e coinvolgenti in linea con l'argomento. Oppure, un professionista che crea una proposta potrebbe utilizzare Brain per migliorare la messaggistica, assicurandosi che il tono sia adeguato alle esigenze del pubblico.

Documenti ClickUp

Visualizza il contenuto della presentazione generata in ClickUp Docs

E non dimenticare l' o ClickUp Docs. Puoi scrivere e modificare facilmente i contenuti in Docs, quindi incorporare il testo nelle lavagne online per una collaborazione senza interruzioni.

Ad esempio, potresti scrivere la bozza iniziale dei punti chiave della tua presentazione in Documenti e chiedere al tuo team di lavorare sulle lavagne online per realizzare il prodotto finale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Semplifica le tue presentazioni: Utilizza modelli personalizzabili per creare diapositive professionali e specifiche per il tuo pubblico

Semplifica la creazione dei contenuti: Aumenta la produttività con Aumenta la produttività con la creazione di contenuti IA tramite ClickUp Brain, che ti aiuta a redigere e perfezionare il materiale delle presentazioni

Combina gli strumenti senza sforzo: incorpora documenti nelle lavagne online per unire contenuti strutturati con elementi visivi

Presenta i dati in modo efficace: aggiungi e modifica elementi visivi come grafici e diagrammi per rendere più comprensibili le informazioni complesse

Condividi facilmente il tuo lavoro: Distribuisci le presentazioni o esportale per un comodo accesso e condivisione

Limiti di ClickUp

Non include animazioni o transizioni avanzate

Funzionalità/funzioni come le note del relatore o l'anteprima delle diapositive durante le presentazioni dal vivo non sono disponibili all'interno della piattaforma

Prezzi ClickUp

Gratis per sempre

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Adoro ClickUp! Ho utilizzato molti strumenti per gestire i flussi di lavoro dei miei progetti e quant'altro, ma nessuno ha soddisfatto le mie esigenze come ClickUp. Ha tutto ciò di cui hai bisogno (è l'app completa per il lavoro) e soddisfa tutte le tue esigenze personali e professionali. Le mie funzioni preferite sono i modelli (come non amarli!) e i documenti.

🧠 Curiosità: Il primo proiettore di diapositive, chiamato lanterna magica, fu inventato nel XVII secolo. Utilizzava luce, diapositive di vetro e lenti per proiettare immagini, rendendolo un precursore delle diapositive digitali odierne.

2. Canva (ideale per presentazioni visivamente straordinarie)

via Canva

Canva dà la priorità al design, rendendola la piattaforma ideale per presentazioni visivamente accattivanti. Con la sua vasta libreria di modelli e strumenti intuitivi, Canva consente anche ai non designer di creare contenuti di livello professionale.

Oltre alle presentazioni, Canva è un ecosistema di design completo, ideale per i post sui social media, i materiali di marketing e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Accedi a una vasta libreria di oltre 500.000 modelli per creare presentazioni aziendali, post sui social media e altri progetti

Esplora foto, video e grafica gratuiti e premium per migliorare l'appeal visivo dei tuoi progetti

Crea un'identità di marca coerente utilizzando la funzionalità kit del marchio, assicurandoti che le tue presentazioni siano in linea con le linee guida aziendali e i temi visivi

Crea e modifica i tuoi progetti ovunque ti trovi con l'app mobile completamente funzionale di Canva, che offre flessibilità agli utenti che hanno bisogno di lavorare da remoto

Registra le presentazioni con la visualizzazione relatore per offrire contenuti raffinati e coinvolgenti al tuo pubblico

Limiti di Canva

Le opzioni avanzate di animazione limitate potrebbero non essere adatte agli utenti che necessitano di presentazioni altamente interattive

L'organizzazione dei file può diventare complicata per gli utenti frequenti con un numero elevato di progetti

Le opzioni di base per la visualizzazione di grafici e dati potrebbero non soddisfare le esigenze delle presentazioni con molti dati

Prezzi Canva

Free Forever

Canva Pro: 15 $ al mese per utente

Canva Teams: 10 $ al mese per utente

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Adoro poter creare rapidamente grafici dall'aspetto professionale senza alcuno sforzo. L'ampio intervallo di modelli, foto e opzioni di personalizzazione rendono facile creare design unici per qualsiasi cosa mi serva, con facilità di implementazione per i social media, le presentazioni o i progetti personali. È fantastico anche poterlo usare sul mio telefono o laptop, così posso progettare ovunque mi trovi.

3. Beautiful. ai (Ideale per il design basato sull'IA)

Beautiful. ai sfrutta l'intelligenza artificiale per semplificare la progettazione delle presentazioni, automatizzando layout, formattazione e decisioni di progettazione.

Con la sua funzionalità di slide intelligenti, la piattaforma garantisce un risultato professionale senza richiedere competenze di progettazione avanzate. Il suo approccio basato sull'IA è ideale per gli utenti che danno priorità alla velocità e all'efficienza nel processo di creazione delle presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beautiful. ai

Progetta presentazioni senza sforzo con modelli intelligenti basati sull'IA che regolano automaticamente il layout in base al contenuto

Tieni traccia del coinvolgimento degli spettatori con strumenti di analisi e monitoraggio integrati, che forniscono informazioni preziose sul comportamento del tuo pubblico

Visualizza i dati in modo efficace con grafici e diagrammi formattati automaticamente, garantendo chiarezza e professionalità

Ricevi suggerimenti per le diapositive basati sull'IA in base al tipo di contenuto, che ti guideranno verso un design dall'aspetto professionale

Accedi alla cronologia delle versioni per gestire efficacemente le modifiche e ripristinare i design precedenti quando necessario

Limiti di Beautiful. ai

Le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto agli strumenti di progettazione tradizionali, limitando la flessibilità creativa

La varietà dei modelli è meno ampia, il che può limitare le scelte di design

Le opzioni di esportazione nella versione gratuita sono limitate, restringendo l'accesso a risultati di alta qualità

Prezzi di Beautiful. ai

Pro: 12 $/mese (fatturato annualmente)

Team: 50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Progetti ad hoc: 45 $

Valutazioni e recensioni di Beautiful. ai

G2: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Beautiful. ai?

Mi piace il bot IA che crea bellissime diapositive con immagini fantastiche. Questo permette di creare un'intera presentazione in poco tempo. È migliore di altre piattaforme grazie ai numerosi modelli disponibili e alla precisione. Anche i suggerimenti per abbreviare o modificare il tono del testo sono un vantaggio.

💡 Suggerimento: Quando si tratta di progettare diapositive, meno è meglio. Usa poco testo e concentrati sui punti chiave. Punta alla chiarezza e alla semplicità per evitare di sopraffare il pubblico.

4. Prezi (Ideale per la narrazione non lineare)

via Prezi

Prezi ridefinisce i formati di presentazione con un'interfaccia zoom e un approccio narrativo spaziale.

Invece di spostarti da una diapositiva all'altra, Prezi ti consente di esplorare una tela dinamica in cui gli argomenti sono collegati visivamente. Questo formato è particolarmente efficace per creare presentazioni non lineari e coinvolgenti che si adattano alle interazioni del pubblico.

Migliori funzionalità/funzioni di Prezi

Crea presentazioni coinvolgenti e non lineari utilizzando la tela zoomabile di Prezi per collegare idee e mostrare relazioni in modo visivo

Naviga in modo dinamico tra argomenti e sottoargomenti, offrendo un'esperienza narrativa flessibile e su misura per le esigenze del pubblico

Converti le diapositive PowerPoint esistenti in presentazioni Prezi per dare ai tuoi contenuti tradizionali un aspetto moderno e interattivo

Registra presentazioni video con sfondi virtuali per team remoti o condivisione online

Integrazione perfetta con strumenti di videoconferenza come Zoom, che consentono presentazioni live interattive

Limiti di Prezi

Richiede una curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti tradizionali

L'uso eccessivo di effetti di movimento può disorientare gli spettatori, soprattutto nelle presentazioni complesse

Gestire presentazioni complesse può diventare difficile quando la tela diventa affollata

Prezzi Prezi

Valutazioni e recensioni di Prezi

G2: 4,2/5 (oltre 5.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Prezi?

Facile da usare e ottimo per le presentazioni con i clienti. Adoro il fatto che cambi le opzioni di presentazione per offrire transizioni, dissolvenze in entrata e in uscita, zoom avanti e indietro, oltre a un ottimo modo per coinvolgere i clienti grazie al movimento che li attira e al software pulito e intuitivo.

🔍 Lo sapevi? Il termine "Death by PowerPoint" è stato reso popolare nei primi anni 2000 per descrivere presentazioni eccessivamente lunghe e poco coinvolgenti. Ha ispirato una serie di sessioni di formazione su come creare diapositive più accattivanti.

5. Powtoon (ideale per presentazioni animate)

tramite Google Workspace

Powtoon offre agli utenti comuni le funzionalità di uno studio di animazione, trasformando presentazioni statiche in contenuti video dinamici. Utilizzando strumenti di livello professionale e risorse predefinite, Powtoon consente di creare presentazioni animate per la formazione, l'istruzione e il marketing.

È una scelta affidabile per progetti in cui le diapositive tradizionali potrebbero non avere un impatto sufficiente.

Migliori funzionalità/funzioni di Powtoon

Scegli da una vasta libreria di caratteri animati, oggetti di scena e modelli su misura per vari settori e casi d'uso

Trasforma il testo in audio con la funzionalità di sintesi vocale, disponibile in più lingue per un pubblico globale

Controlla con precisione le animazioni con la modifica basata sulla sequenza, che offre flessibilità e personalizzazione per progetti complessi

Sincronizza automaticamente i movimenti delle labbra dei personaggi animati con le voci fuori campo, migliorando la qualità dei tuoi contenuti

Aggiungi musica ed effetti sonori da una libreria di livello professionale per arricchire le tue presentazioni e i tuoi video

Limiti di Powtoon

Richiede molto tempo per padroneggiare le tecniche di animazione avanzate, soprattutto per i principianti

La creazione di animazioni complesse può richiedere molto tempo, limitandone la praticità per progetti rapidi

Mancanza di funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale, che possono rallentare i flussi di lavoro del team

I piani di livello inferiore limitano la qualità dell'esportazione, che potrebbe non soddisfare gli standard professionali

Prezzi Powtoon

Lite: 50 $ al mese

Professionale: 190 $/mese

Business: 125 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Powtoon

G2: 4. 4/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Powtoon?

Uno degli elementi più interessanti è che possiamo iniziare a utilizzare Powtoon senza bisogno di avere conoscenze sull'uso dello strumento, poiché il suo utilizzo è molto intuitivo e, se avete già utilizzato un altro tipo di software di animazione, Powtoon vi risulterà sicuramente molto familiare, oltre al fatto che è possibile utilizzarlo nel cloud, il che significa che ogni modifica e ogni aggiornamento vengono salvati direttamente, riducendo al minimo la perdita di informazioni.

📖 Leggi anche: Come concludere una presentazione (suggerimenti + esempi)

6. Microsoft PowerPoint (il migliore per la versatilità)

tramite Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint è una scelta ampiamente riconosciuta per il software di presentazione, che offre un intervallo completo di funzionalità sia per semplici presentazioni che per presentazioni multimediali. Come strumento di presentazione OG, le funzionalità offline e l'ampio set di strumenti lo rendono un'opzione pratica e affidabile per gli utenti di vari settori, soddisfacendo sia i principianti che i professionisti esperti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft PowerPoint

Crea presentazioni con controlli per master diapositive e modelli, garantendo un design coerente in tutte le diapositive

Usa animazioni e transizioni avanzate per aggiungere interattività e coinvolgere il tuo pubblico

Visualizza dati complessi con la grafica SmartArt e una matrice di opzioni grafiche su misura per presentazioni aziendali o accademiche

Scegli tra un ampio intervallo di modelli di presentazione già esistenti

Gestisci le tue presentazioni in modo efficiente con la visualizzazione relatore integrata, che include note, temporizzazione e strumenti di navigazione

Lavora offline con solide funzionalità desktop, garantendo un accesso ininterrotto anche senza connessione a Internet

Limiti di Microsoft PowerPoint

I limiti di dimensione dei file per presentazioni di grandi dimensioni o ricche di contenuti multimediali possono influire sulle prestazioni

Possono sorgere problemi di compatibilità multipiattaforma durante la condivisione di file tra utenti macOS e Windows

Prezzi di Microsoft PowerPoint

Acquisto una tantum: 179,99 $

Valutazioni e recensioni di Microsoft PowerPoint

G2: 4,2/5 (oltre 4.225 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 20.670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint è particolarmente adatto per creare progetti da utilizzare con altri software come Captivate o Articulate 360 al fine di creare contenuti web per moduli di formazione. È meno adatto se devi utilizzare diapositive di dimensioni diverse per la tua presentazione, poiché tende a distorcere la diapositiva successiva nel progetto.

🧠 Curiosità: PowerPoint, lanciato nel 1987, ha rivoluzionato il modo di creare presentazioni. Prima di allora, la maggior parte delle presentazioni si basava su diapositive fisiche o lucidi su lavagne luminose.

7. Pitch (Ideale per la collaborazione moderna)

via Pitch

Pitch offre un software di presentazione progettato per gli ambienti di lavoro moderni, che combina strumenti di collaborazione con funzionalità di progettazione avanzate. La collaborazione in tempo reale e l'integrazione dei dati lo rendono un'opzione pratica per i team che lavorano su presentazioni o report client di tipo " " incentrati sui dati.

Include anche un intervallo di modelli personalizzabili che aiutano i team a creare rapidamente presentazioni professionali, risparmiando tempo nella progettazione. La sua integrazione con strumenti come Slack e Google Drive garantisce una gestione senza interruzioni del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni

Collabora in tempo reale con il monitoraggio del cursore in tempo reale, consentendo un lavoro di squadra senza interruzioni

Registra e presenta in modo asincrono con gli strumenti di registrazione video integrati, risparmiando tempo per i team più impegnati

Organizza i flussi di lavoro del team con aree di lavoro intelligenti, garantendo un controllo degli accessi e un'organizzazione efficienti

Connettiti alle origini dati per integrare dati in tempo reale direttamente nelle presentazioni, mantenendo aggiornati i contenuti

Archivia e organizza tutte le tue presentazioni in modo efficiente con un sistema di gestione delle risorse integrato

Limiti di presentazione

Meno opzioni di modelli e funzionalità di personalizzazione rispetto ai concorrenti più affermati

I processi avanzati di integrazione dei dati possono richiedere tempo e lavoro per essere appresi

Le funzionalità limitate dell'app mobile influiscono sulla modifica in mobilità

Alcune funzionalità avanzate sono ancora in fase di sviluppo

Prezzo di lancio

Free

Pro: 25 $ al mese

Business: 100 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pitch?

È molto più facile creare presentazioni personalizzate e accattivanti rispetto a Google Slides o PowerPoint. È più facile utilizzare font personalizzati e impostare modelli, inoltre la griglia rende le diapositive molto più accattivanti dal punto di vista visivo rispetto ad altri strumenti. Le funzionalità di project management sono un tocco di classe.

💡 Suggerimento: Struttura la tua presentazione come una storia: un inizio coinvolgente, una parte centrale chiara e una conclusione forte. Questo approccio aiuta a mantenere vivo l'interesse del pubblico e rende il tuo messaggio più memorabile.

8. Mentimeter (Ideale per presentazioni interattive)

via Mentimeter

Mentimeter trasforma le presentazioni in esperienze interattive consentendo la partecipazione in tempo reale del pubblico. Che si tratti di sondaggi dal vivo, quiz o word cloud, aiuta i relatori a coinvolgere il pubblico in modo dinamico, rendendolo ideale per educatori, relatori di conferenze e facilitatori.

Inoltre, Mentimeter supporta un'ampia gamma di dispositivi, consentendo ai partecipanti di partecipare e interagire utilizzando i propri telefoni, tablet o laptop senza alcuna configurazione speciale. Questa flessibilità lo rende particolarmente utile per impostazioni ibride o remote.

Migliori funzionalità/funzioni di Mentimeter

Raccogli feedback in tempo reale con sondaggi e quiz interattivi, aumentando il coinvolgimento del pubblico

Crea word cloud e scale di opinioni di grande impatto visivo, aggiungendo varietà alle presentazioni

Visualizza immediatamente le risposte del pubblico per semplificare l'interpretazione dei dati

Utilizza diversi formati di domande per personalizzare le presentazioni in base alle diverse esigenze

Esporta i dati di interazione per l'analisi, garantendo informazioni utili dal feedback del pubblico

Limiti di Mentimeter

I limiti di personalizzazione del design di base possono limitare la libertà creativa

Le dimensioni del pubblico nei piani base impongono restrizioni alla partecipazione

Prezzi Mentimeter

Per i professionisti:

Free

Base: 17,99 $ al mese per utente

Pro: 24,99 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Per l'istruzione:

Free

Base: 12,99 $ al mese per utente

Pro: 14,99 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Campus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Mentimeter

G2: 4,7/5 (oltre 610 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mentimeter?

Utilizzo Mentimeter durante le riunioni mensili del nostro team. È uno strumento fantastico per riscaldare il gruppo e mettere tutti nella condizione di contribuire al resto della riunione. Alcuni mesi utilizzo i modelli e le diapositive predefinite fornite da Menti. Altri mesi creo una presentazione veloce con domande personalizzate o specifiche per il team. Entrambi i metodi sono semplicissimi e richiedono un lavoro minimo (ma garantiscono il massimo divertimento).

🤝 Promemoria: usa le diapositive come guida, non come copione. Interagisci direttamente con il pubblico e approfondisci i punti che stai presentando invece di limitarti a leggere il contenuto.

9. Keynote (ideale per gli utenti dell'ecosistema Apple)

via Keynote

Keynote lavora senza problemi con l'ecosistema Apple, rendendo facile la creazione di presentazioni dall'aspetto raffinato e professionale. La ricca libreria di strumenti di animazione ti aiuta ad aggiungere movimento ed effetti senza troppe complicazioni, mentre l'interfaccia intuitiva mantiene le cose semplici mentre ti concentri sulle tue idee.

Inoltre, grazie alla collaborazione iCloud e alla compatibilità con tutti i dispositivi Apple, è un'opzione valida se dai valore al design e alla facilità d'uso.

Migliori funzionalità/funzioni di Keynote

Progetta presentazioni con effetti cinematografici, utilizzando animazioni avanzate e Magic Move per animare oggetti e creare presentazioni fluide e professionali

Migliora le tue presentazioni con strumenti di tipografia e branding progettati specificamente per produrre risultati di alta qualità e visivamente accattivanti

Aggiungi animazioni interattive ai grafici per dare vita ai dati e rendere più comprensibili le informazioni complesse

Personalizza forme e vettori con strumenti di modifica avanzati per un controllo creativo completo e progetta immagini uniche e su misura

Trasmetti le tue presentazioni direttamente su Apple TV per una riproduzione flessibile e presenta in modalità wireless senza preoccuparti di cavi o connessioni

Limiti di Keynote

Limita la funzionalità ai dispositivi Apple, escludendo gli utenti non Apple

Durante la conversione dei file, alcune funzionalità avanzate potrebbero non essere trasferite, compromettendo potenzialmente la funzionalità o il design della presentazione

Selezione di modelli più ridotta rispetto ad altre piattaforme, il che potrebbe limitare la varietà all'avvio di un nuovo progetto

Prezzi di Keynote

Free

Valutazioni e recensioni di Keynote

G2: 4. 4/5 (oltre 520 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 135 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Keynote?

Non sono un grande fan, ma le piccole cose che mi piacciono sono 1) il lungo elenco di animazioni possibili (che prima era unico ma ora sta diventando più banale); 2) la possibilità di aprire i file proprietari Keynote che potresti ancora avere da qualche parte; 3) il prezzo (gratis per gli utenti MacOS); e 4) il fatto che può animare automaticamente le presentazioni esistenti e creare clip video.

💡 Suggerimento: Scegli immagini ad alta risoluzione che supportino il tuo messaggio. Un'immagine visivamente accattivante può essere più efficace di un blocco di testo e aiutarti a mantenere vivo l'interesse del pubblico.

10. LibreOffice Impress (ideale per gli appassionati dell'open source)

tramite LibreOffice Impress

LibreOffice Impress è uno strumento di presentazione open source che offre un solido intervallo di funzionalità/funzioni senza richiedere una sottoscrizione. È un'opzione pratica per chi desidera evitare costi ricorrenti pur continuando ad avere accesso alle funzioni essenziali per le presentazioni.

Impress è compatibile con vari formati di file, rendendo facile importare ed esportare presentazioni da diverse piattaforme. È una buona scelta per chiunque dia valore al controllo dei propri dati, poiché non si basa sull'archiviazione cloud, ma mantiene tutto archiviato localmente.

Migliori funzionalità/funzioni di LibreOffice Impress

Approfitta del suo design open source per creare e modificare presentazioni senza costi o sottoscrizioni

Incorpora una varietà di strumenti di disegno e multimediali direttamente nelle tue presentazioni per progetti creativi e personalizzati

Personalizza i percorsi e gli effetti delle animazioni per rendere le tue presentazioni più dinamiche, offrendo immagini accattivanti che si adattano al contenuto

Visualizza le presentazioni su più monitor per aumentare il tuo controllo e offrire un'esperienza di presentazione più raffinata e flessibile

Esporta le tue presentazioni in formato PDF mantenendo le animazioni e garantendo che i contenuti appaiano coerenti su diversi dispositivi

Limiti di LibreOffice Impress

L'interfaccia può sembrare meno rifinita, il che può influire sull'esperienza dell'utente, soprattutto per chi è abituato a piattaforme più intuitive

L'assenza di solide funzionalità/funzioni di collaborazione cloud può limitare i flussi di lavoro dei team e la collaborazione in tempo reale

L'implementazione degli aggiornamenti delle funzionalità/funzioni e delle nuove versioni potrebbe richiedere più tempo a causa dello sviluppo della piattaforma basato sulla community

Prezzi di LibreOffice Impress

Free

Valutazioni e recensioni di LibreOffice Impress

G2: 4/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 2.190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LibreOffice Impress?

La prima volta che ho provato LibreOffice, mi è sembrata una valida alternativa a MS Office, almeno per le mie esigenze. Tuttavia, la mia prima impressione non è stata delle migliori. Innanzitutto, non è molto fluido! È un po' lento, o almeno non saprei come descriverlo.

💡 Suggerimento: Troppi font possono rendere caotica la tua presentazione. Utilizzane uno per i titoli e un altro per il corpo del testo, oppure un terzo per enfatizzare.

11. Visme (Ideale per presentazioni interattive e basate sui dati)

via Visme

Visme colma il divario tra presentazioni, infografiche e contenuti interattivi, offrendo strumenti per creare materiali visivamente accattivanti e dinamici. La sua versatilità lo rende ideale per i professionisti del marketing, gli educatori e i professionisti aziendali che cercano di mantenere il coinvolgimento del pubblico in diversi formati.

La sua versatilità garantisce la possibilità di soddisfare le esigenze di diversi settori e tipi di utenti, rendendolo uno strumento indispensabile per creare contenuti efficaci e accattivanti in più formati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visme

Crea presentazioni dinamiche e visivamente accattivanti con widget avanzati per la visualizzazione dei dati

Aggiungi elementi cliccabili e animazioni per trasformare le diapositive statiche in contenuti interattivi che coinvolgono il pubblico

Accedi a una vasta libreria di contenuti multimediali per arricchire le tue presentazioni e aggiungere immagini di livello professionale che completano il tuo messaggio

Ottimizza i design per più dispositivi utilizzando layout di contenuti reattivi che adattano automaticamente il tuo design alle diverse dimensioni dello schermo

Ospita le presentazioni sul web o incorporale direttamente nei siti web per una perfetta integrazione, il tutto senza bisogno di software aggiuntivi o download

Limiti di Visme

Le presentazioni di grandi dimensioni possono causare rallentamenti delle prestazioni, che possono influire sulla standardizzazione dei processi e sull'efficienza complessiva durante il processo di creazione

Il piano Free ha limitazioni su funzionalità quali l'accesso ai modelli, le opzioni di download e l'inclusione di filigrane, che possono influire sull'aspetto professionale complessivo della presentazione

Non dispone di strumenti di modifica video nativi, richiedendo agli utenti di modificare i video in software esterni prima di aggiungerli alle presentazioni

Prezzi di Visme

Free

Starter: 29 $ al mese

Pro: 59 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4,6/5 (oltre 420 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 710 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Visme?

Visme è ottimo per il nostro team di 8 professionisti del marketing per creare e condividere grafici, presentazioni e altro materiale di marketing. Ho potuto constatare che sarebbe efficace anche per un reparto marketing aziendale più grande. È un po' costoso quando il team cresce e, a volte, i membri più recenti del nostro team hanno avuto difficoltà a imparare a usare lo strumento.

12. Gamma (Ideale per storytelling flessibile basato sull'IA)

via Gamma

Gamma introduce un nuovo modo di creare presentazioni attraverso un formato adattivo basato su schede che unisce la narrazione all'impatto visivo. Questo strumento innovativo è pensato per i professionisti alla ricerca di un approccio nuovo alla progettazione e alla struttura delle diapositive.

Il suo design consente transizioni fluide tra i contenuti, permettendo agli utenti di creare un flusso narrativo naturale e coinvolgente. La flessibilità del sistema a schede garantisce che gli utenti possano concentrarsi facilmente su un concetto alla volta, senza ingombrare lo schermo con troppe informazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Gamma

Organizza le tue idee e i tuoi contenuti utilizzando un sistema flessibile basato su schede che si adatta automaticamente al tuo stile di presentazione

Incorpora contenuti multimediali senza soluzione di continuità, migliorando la narrazione con video, immagini e altro ancora per un'esperienza più coinvolgente per il pubblico

Utilizza i suggerimenti di layout basati sull'IA per creare presentazioni che mettono in risalto il tuo messaggio in modo visivamente accattivante

Struttura contenuti complessi o densi con sezioni comprimibili per mantenere la tua presentazione chiara e facile da seguire

Condividi le tue presentazioni tramite link live che si aggiornano automaticamente, consentendo al tuo team o al tuo pubblico di accedere sempre alla versione più recente senza dover inviare nuovamente i file

Limiti della gamma

La funzionalità offline limitata può rappresentare una sfida per gli utenti che si trovano in aree remote

Piattaforma relativamente nuova con meno modelli rispetto ai concorrenti affermati

Gamma non supporta l'animazione di singoli elementi delle diapositive, il che può limitare la presentazione dinamica dei contenuti

Prezzi gamma

Free

Pro: 8 $ al mese

Team: 16 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Gamma

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gamma?

Gamma è davvero interessante per creare presentazioni se desideri qualcosa di diverso dalle solite opzioni. Il sistema basato su schede è una piacevole novità, che rende facile creare e adattare le diapositive al volo. I suggerimenti dell'IA aiutano con il layout, così non dovrai stressarti per il design, ed è ottimo per lavorare con i colleghi in tempo reale. Detto questo, le opzioni dei modelli sono piuttosto limitate e non è possibile animare i singoli elementi delle diapositive, il che è un peccato.

📖 Leggi anche: I migliori modelli gratuiti di pitch deck in Slides, PPT e ClickUp

13. Zoho Show (Ideale per una collaborazione fluida in team)

via Zoho Show

Zoho Show combina funzionalità di design intuitive con robusti strumenti di collaborazione, rendendolo un valido concorrente per i progetti di presentazione incentrati sul team. La sua integrazione con l'ecosistema Zoho offre ulteriori vantaggi a chi già utilizza la suite di applicazioni.

Oltre a ciò, Zoho Show offre un'ampia varietà di modelli e opzioni di personalizzazione, che possono aiutare i team a creare presentazioni funzionali e visivamente accattivanti. Consente inoltre una facile archiviazione e condivisione nel cloud.

Zoho Show migliori funzionalità/funzioni

Lavora su più dispositivi con funzionalità basate su cloud e supporto per app mobili, che ti consentono di accedere e aggiornare le tue presentazioni da qualsiasi luogo

Modifica e rivedi i contenuti in modo collaborativo con controlli di accesso basati sui ruoli, garantendo ai membri del team la possibilità di contribuire mantenendo il controllo su chi può visualizzare/modificare i contenuti

Incorpora contenuti multimediali come video, GIF e link direttamente nelle diapositive, trasformando le tue presentazioni in esperienze interattive che catturano e coinvolgono il tuo pubblico

Integra perfettamente altre app Zoho, creando una suite di produttività che semplifica il flusso di lavoro e mantiene tutto organizzato

Limiti di Zoho Show

Libreria di modelli più piccola rispetto ad altri principali concorrenti

Le funzionalità/funzioni di progettazione avanzate limitate potrebbero non essere adatte agli utenti che cercano una personalizzazione complessa

La funzionalità offline è limitata senza una configurazione preliminare per la sincronizzazione

Le opzioni di esportazione possono talvolta compromettere la precisione della formattazione

Prezzi Zoho Show

Gratis per un massimo di 25 utenti

Premium: 4 $ al mese per utente

Enterprise: 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Show

G2: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Show?

Zoho Show è molto facile da usare e supporta quasi tutti i tipi di dispositivi. Consente di condividere facilmente importanti presentazioni di lavoro sul cloud da qualsiasi luogo. Inoltre, supporta presentazioni remote e file Powerpoint. È facile creare, condividere e modificare presentazioni e funziona anche molto velocemente. Mi piace il modo in cui posso condividere importanti presentazioni PPT di lavoro mentre sono in viaggio utilizzando Zoho Show.

🤝 Promemoria: Prima di iniziare la presentazione, verifica che tutto funzioni correttamente, in particolare gli elementi multimediali come video o file audio.

ClickUp per la tua migliore presentazione di sempre

Creare presentazioni di grande impatto non deve essere un processo noioso. Che tu sia un insegnante che prepara lezioni, un professionista che presenta una proposta o un team che collabora a una presentazione, gli strumenti giusti possono fare la differenza.

Con così tante alternative a Google Slides, troverai sicuramente una soluzione perfetta per le tue esigenze. Tra queste, ClickUp è la piattaforma all-in-one definitiva per presentazioni, collaborazione senza interruzioni e gestione del flusso di lavoro. I suoi modelli personalizzabili, le funzionalità di IA e le lavagne online interattive ridefiniscono ciò che gli strumenti di presentazione possono fare.

ClickUp non ti aiuta solo a creare presentazioni, ma trasforma il modo in cui pianifichi, progetti e collabori.

Perché accontentarsi? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅