Presentazione di ClickUp Whiteboards 3.0: Dove la creatività incontra l'esecuzione

Il brainstorming è il punto di partenza dell'innovazione, ma troppo spesso il lavoro creativo è disperso in innumerevoli app e schede. Le idee perdono slancio, la collaborazione rallenta e l'esecuzione resta indietro. È ora di interrompere il ciclo.

Riunione

Lavagne online 3.0 lo strumento ripensato che riunisce le idee, i progetti e il team in un'unica esperienza perfettamente unificata.

Perché abbiamo costruito Whiteboards 3.0

La nostra missione è sempre stata quella di semplificare il lavoro dei team. Ma ammettiamolo..

strumenti per la lavagna online

anche i nostri, non hanno tenuto il passo. Sono stati goffi, scollegati e limitati.

Ma noi usiamo sempre le nostre produttività, quindi quando non eravamo più soddisfatti della situazione, abbiamo fatto dei cambiamenti importanti. Whiteboards 3.0 è una versione completamente rinnovata che combina un design elegante, una velocità di livello superiore e potenti funzionalità per passare dal brainstorming all'azione in tempi record. Volevamo renderla più efficiente, in modo che anche noi la usassimo più spesso ed efficacemente.

Cosa c'è di nuovo in Lavagne online 3.0?

Ricostruita per migliorare le prestazioni

Abbiamo messo il turbo a Whiteboards per renderlo 10 volte più veloce, con un'affidabilità senza pari. Sia che stiate collaborando in tempo reale sia che stiate mappando progetti complessi

flussi di lavoro complessi di project management

, Lavagne online 3.0 assicura che le idee fluiscano con la stessa velocità della vostra immaginazione.

Ridisegnato per bellezza

Il mio lavoro dovrebbe essere visivamente stimolante come le vostre idee. Ecco perché abbiamo creato una nuova interfaccia mozzafiato con un'elegante modalità scura per la creatività notturna. Ogni dettaglio è stato messo a punto per aiutarvi a concentrarvi e a rimanere ispirati.

Generazione di immagini con tecnologia IA

Date vita ai vostri concetti senza lasciare la lavagna online. Utilizzate l'IA integrata per trasformare il testo in immagini straordinarie in pochi secondi. Nessun cambio di app. Nessuna perdita di tempo.

Interfaccia touch

Schizzate, disegnate e costruite la vostra visione con un semplice tocco. L'interfaccia tattile intuitiva su dispositivi mobili e tablet rende naturale ogni gesto, in modo che le vostre idee possano fluire senza sforzo dalla vostra mente allo schermo.

Nuovi e potenti modelli

Scegliete tra centinaia di nuovi modelli dal design professionale per il brainstorming, il piano di progetto e tutto il resto. Non importa quale sia la sfida da affrontare, siamo in grado di rispondere a tutte le vostre esigenze.

Opzioni di condivisione più semplici e flessibili

La collaborazione non dovrebbe essere complicata. Condividete istantaneamente le vostre lavagne, incorporatele nelle attività di ClickUp o esportatele in PDF per mantenere tutti allineati.

Da Brainstorm a Breakthrough

Gli strumenti scollegati rallentano i team. Le lavagne online di ClickUp sono costruite per colmare il divario tra creatività ed esecuzione, collegando senza soluzione di continuità le vostre tempeste di cervelli alle attività di lavoro

Attività

,

Documenti

e

Chattare

-Tutto in un unico posto.

Ecco come funziona la lavagna online 3.0:

Connessione alle attività : Collega le idee della lavagna online direttamente alle attività da svolgere

: Collega le idee della lavagna online direttamente alle attività da svolgere Collaborare in tempo reale : Brainstorming, chattare e perfezionare le idee insieme senza cambiare app

: Brainstorming, chattare e perfezionare le idee insieme senza cambiare app Trasformare le idee in progetti: Prossimamente, trasformate le vostre lavagne online in progetti veri e propri con un solo clic grazie a ClickUp AI

Il futuro del lavoro inizia da qui

Sia che stiate facendo un brainstorming

prossima grande idea

se si tratta di gestire un progetto o di allineare il proprio team, ClickUp Whiteboards 3.0 trasforma il modo in cui si lavora.

Smettete di accontentarvi di app scollegate e flussi di lavoro obsoleti. Provate la piattaforma unificata che consente ai team in rapida evoluzione di creare, collaborare ed eseguire, tutto in un unico luogo.

Siete pronti a rivoluzionare il vostro flusso di lavoro?

Iscriviti

per iniziare.