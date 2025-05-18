Utilizzo di ClickUp per l'impostazione degli obiettivi nel 2025

Peter Crysdale

è membro del team fondatore di Minerva. Il suo titolo ufficiale è "SVP of Hard Problems" minerva è un'estensione di Google Chrome che crea guide interattive per qualsiasi app web. Gli utenti possono imparare a Da fare online semplicemente seguendo un punto. Minerva è perfetta per lavoratori remoti, studenti, genitori che non sono esperti di tecnologia e nuovi utenti di una piattaforma per imparare, condividere e completare facilmente le loro attività, in metà tempo!

Nel mondo di oggi, siamo diventati più impegnati che mai. Non è raro avere la sensazione di avere più lavoro di quanto se ne possa gestire, per cui l'impostazione del tempo da dedicare alla creazione di obiettivi sembra stravagante, come uno spreco del poco tempo prezioso che Da fare..

Per fortuna, c'è un modo per cambiare la nostra prospettiva sugli obiettivi!

L'impostazione degli obiettivi può sembrare noiosa all'inizio, è stato dimostrato che rende le persone molto più produttive a lungo termine (si veda il lavoro di Edwin Locke, se si desidera scavare più a fondo ). Avere obiettivi specifici e strutturati è come investire su se stessi; è un investimento in termini di risparmio di tempo, energia e denaro, e si ha il controllo del ROI 😉

E se siete un manager, l'esito positivo del vostro reparto (o addirittura dell'intera organizzazione) si basa sull'impostazione di una direzione chiara per i vostri dipendenti.

Perché dovrei impostare gli obiettivi?

Alcuni motivi per creare obiettivi per voi stessi:

Crea concentrazione (su cosa fare e cosa non fare) Motiva al raggiungimento di un obiettivo difficile Dà la soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo

Alcuni motivi per creare obiettivi per il vostro team:

Crea una concentrazione condivisa su un obiettivo comune Motiva e responsabilizza il team Dà una sensazione di realizzazione condivisa

Immaginate di essere in impostazione per raggiungere una destinazione lontana. Arrivereste più velocemente se vi prendeste il tempo di pianificare il vostro percorso in anticipo? L'impostazione di obiettivi aziendali o personali ha lo stesso effetto.

Come Da fare per impostare obiettivi efficaci?

Da fare, quindi, per definire gli obiettivi e cosa distingue un buon obiettivo da un cattivo obiettivo?

Iniziate usando la vostra immaginazione. Siate ambiziosi! C'è qualcosa che vorreste raggiungere e che vi sembra appena fuori portata? Puntate a quello! Assicuratevi che sia ambizioso, ma raggiungibile e possibile.

**La differenza tra un obiettivo ambizioso e uno irrealistico è l'aspettativa che vi ponete

Supponiamo che l'obiettivo di qualcuno sia quello di avviare un'attività aziendale e guadagnare 10.000 dollari nel primo mese. Parla alla gente della sua idea aziendale, ma ha difficoltà a trovare clienti.

Dopo i primi 3 rifiuti si sentono scoraggiati e si arrendono.

Diventano duri con se stessi perché vedono gli altri avere un esito positivo.

Quello che non vedono è che coloro che hanno avuto un esito positivo non sono stati improvvisati o sono "solo fortunati" Sono stati intelligenti (no, letteralmente)

Esiste un'utile struttura chiamata Obiettivi SMART . Vi aiuta a controllare i vostri obiettivi per assicurarvi che vi stiano portando sulla strada migliore. SMART sta per:

**specifici (non troppo vaghi o generici) Measurable (si possono usare i numeri per valutare l'esito positivo?) Attainable (ambizioso, ma alla portata di tutti) Rrilevante (non casuale) Tlimite di tempo (deve avere una scadenza)

Nota! L'impostazione di una scadenza è una parte importante dell'obiettivo. Altrimenti, è troppo facile rimandare (ad esempio, un giorno sarò a Broadway...)

Ecco alcuni esempi di obiettivi SMART:

Entro la fine dell'anno, mi sarò allenato e avrò completato una corsa di 10 km

Otterremo 10 nuovi client entro il 31 maggio

Ed ecco alcuni esempi di obiettivi scritti male:

Voglio perdere peso

Un giorno andrò sulla luna

Quest'anno intervisterò George Washington

Queste affermazioni non sono obiettivi SMART perché non vi rendono responsabili. La mancanza di una struttura e di una Sequenza rende più probabile il loro fallimento.

Quando impostate gli obiettivi, non dimenticate di essere SMART!

Come posso usare ClickUp per impostare gli obiettivi e monitorare lo stato?

A Minerva utilizziamo un tipo particolare di impostazione degli obiettivi chiamato OKR (Obiettivi e Risultati Chiave). Potete trovare molti post sul blog che parlano di questo sistema in dettaglio.

Nota a margine: Minerva permette a chiunque di creare guide interattive su qualsiasi sito o app web. Qui di seguito abbiamo incorporato delle guide cliccabili, che rendono super facile iniziare a lavorare con gli Obiettivi in ClickUp 😉

Iniziamo con Impostazione del primo obiettivo in ClickUp (seguite questa guida interattiva) .

Esempio: In Minerva abbiamo l'obiettivo di ottenere 10.000 follower sulla nostra pagina LinkedIn entro la fine del secondo trimestre.

Una volta stabilito l'obiettivo in ClickUp, si desidera Impostare i traguardi intermedi in ClickUp (seguite questa guida interattiva) . I Traguardi sono dei marcatori o delle attività cardine nel percorso verso il completamento dell'Obiettivo.

Esempio: Per raggiungere l'Obiettivo di Minerva di ottenere 10.000 follower sulla nostra pagina LinkedIn entro la fine del trimestre, prevediamo di:

Pubblicare 15 contenuti nel mese di aprile Ottenere 100 RSVP per un webinar a maggio Collaborare con 3 autori di contenuti entro la fine del secondo trimestre



Quando abbiamo completato un traguardo, otteniamo la soddisfazione di Contrassegnare un traguardo come 'completato' in ClickUp (seguite questa guida interattiva) . Questa è la parte migliore! 🎯

Utilizzo della funzionalità Obiettivi in ClickUp per impostare i traguardi e misurare lo stato

BONUS: Potete monitorare lo stato e coinvolgere i membri del team nei vostri obiettivi ClickUp

Per obiettivi complessi e/o organizzazioni con più collaboratori, è fondamentale disporre di un piano solido per il monitoraggio e la collaborazione.

Provate a usare Modelli di impostazione degli obiettivi !

Con quale frequenza vorreste verificare i vostri obiettivi? Cominciamo con Impostazione di un promemoria (seguite questa guida interattiva) . In Minerva, rivediamo lo stato di avanzamento mensilmente.

Monitoraggio degli stati e condivisione con i membri del team

Inoltre, può essere utile per Condividere lo stato di avanzamento di un obiettivo (seguite questa guida interattiva) . Si può pensare di condividere lo stato di avanzamento con:

Il vostro manager

I membri del team

Un account

Infine, può essere utile distribuire il carico di lavoro con Assegnare un traguardo a qualcun altro (seguire questa guida interattiva) .

Conclusione

L'impostazione degli obiettivi può aiutare a essere più ambiziosi e più produttivi. Può anche aiutare ad allineare le persone a uno scopo comune.

Strumenti come ClickUp e Minerva sono utili per tenere traccia degli obiettivi personali e professionali. Può sembrare che un obiettivo sia troppo inverosimile, ma a volte è sufficiente un piccolo aiuto organizzativo. L'utilizzo della piattaforma ClickUp vi permette di visualizzare tutte le vostre attività in un unico posto. In questo modo sarete responsabilizzati e vi promemoria i passaggi da fare per raggiungere l'obiettivo.

Con Minerva, potete facilmente rimuovere i blocchi che vi bloccavano. Le guide interattive di Minerva possono aiutarvi a configurare il negozio Shopify o ad aggiornare Linkedin in pochi secondi, invece di passare ore a cercare su Google come fare. Con la combinazione dei poteri di Minerva e ClickUp, imparerete i modi più semplici ed efficaci per raggiungere i vostri obiettivi.

Ora, chi è pronto a iniziare? 🙋

Se avete domande sulla funzionalità/funzione obiettivi di ClickUp, contattate l'azienda ClickUp Coaches e Customer Success Manager -vi aiuteranno ad ottenere un esito positivo! ⭐️