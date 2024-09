4 modi semplici per aiutare il team a tornare al lavoro più forte

Fatto divertente : Il "19" di "COVID-19" sta per "2019", l'anno di scoperta del virus.

Due anni dopo: COVID-19 (e la sua malvagia sorellastra di passaggio Delta ) sono tutt'altro che sconfitti, ma grazie a milioni di persone che si sono assicurate di essere in quarantena, di praticare la distanza sociale e di vaccinarsi, alcune parti del mondo stanno iniziando a sentirsi più vicine a come erano prima della pandemia.

Se c'è un vantaggio nel tornare in ufficio più spesso, è l'opportunità di riconnettersi e comunicare con il team in un modo che non può essere terminato con una chiamata Zoom, a prescindere da quanto siate espressivi con le vostre parole sfondi .

Ma il cambiamento non è facile. Così come è stato difficile per molti professionisti lavorare improvvisamente e permanentemente da remoto nel 2020, essere sradicati ancora una volta con il modulo di riaccogliere pendolari e cubicoli nella routine non è qualcosa a cui ci si può adattare da un giorno all'altro.

Continuate a leggere per scoprire come ottenere il miglior lavoro di squadra dal vostro team rispetto al passato, senza sacrificare la flessibilità a cui molti di noi non sono pronti a rinunciare.

1. Allontanare socialmente il micromanagement

Se siete tra i 23% di persone che non si sono sentite più produttive lavorando da remoto, complimenti! Ma il 77% della nazione non è d'accordo con voi e questo dato dovrebbe influenzare il modo in cui gestite il team in questo nuovo panorama.

Per coloro che considerano il WFH un'esperienza più produttiva, un aspetto importante è la maggiore autonomia. Come persona che non è affatto speciale perché odia la sensazione di essere in un posto di lavoro di essere microgestito ho iniziato a visualizzare il lavoro da remoto come un'opportunità per dimostrare ai miei capi che non ho bisogno di essere sottoposta a un microscopio per raggiungere i traguardi personali e fare squadra.

Come leader, dovete essere consapevoli di quanto le persone si siano abituate a trovare i propri sistemi di lavoro e di comunicazione, e di quanto sarebbe irritante avere improvvisamente qualcuno che passa sempre dalla loro scrivania per "aiutare"

👍 Come può aiutare ClickUp:

Integrare Slack con il tuo ClickUp per inviare qualsiasi promemoria urgente, oppure usa commenti assegnati come modo per controllare attività specifiche. Un altro modo per mantenere il micromanagement al minimo è quello di assicurarsi che il vostro riunioni settimanali 1 a 1 per discutere dell'andamento della comunicazione e di eventuali aree da migliorare.

2. Investire nel team bonding esterno

Secondo uno studio di Google, il 2020 ha visto una 9% di aumento nell'interesse delle ricerche su Google relative al "team-building" Questa statistica è senza dubbio ispirata alle sfide team virtuali che hanno affrontato lavorando da casa, faticando a sentirsi in connessione come persone.

Il mese scorso ho finalmente avuto modo di riunirmi di persona con i miei colleghi di ClickUp in occasione del nostro primo offsite a San Diego. Avevo già la sensazione che avrei fatto click (scusate) con le persone con cui ho fatto Zoom per mesi, ma c'è qualcosa nel bere qualcosa con i colleghi, chattare sulle passioni e alla fine perdere la voce mentre si urla Britney Spears con qualcuno con cui non si è mai fatto Slack prima d'ora che alza la posta in gioco.

Rispettavo già i miei colleghi in quanto professionisti, ma godere della loro compagnia come persone vere ha portato il mio livello di dedizione ai massimi storici. Il tempo trascorso a conoscere i miei colleghi fuori dall'orario di lavoro e di persona non mi ha solo aiutato a migliorare il mio modo di lavorare con loro, ma mi ha reso entusiasta di iniziare a lavorare di più in ufficio.

Vedi questi_

[Strumenti per la costruzione del team](https://clickup.com/it/blog/72589/app-per-il-team-building/) quindi assicuratevi che il vostro CFO firmi per un progetto specializzato Modello di bilancio per includere il tempo dedicato al team esterno.

3. Lasciate che le persone siano produttive a modo loro.

Se siete principali (o avete colleghi con figli in età scolare), lo scenario sopra descritto è probabilmente l'incubo del ritorno al lavoro.

Con molte scuole in pausa per le vacanze estive e con l'incertezza che saranno completamente aperte per l'autunno, i genitori, soprattutto le madri lavoratrici, dipendono dalla flessibilità del lavoro da remoto per continuare a lavorare anche quando gli uffici riaprono. Secondo un sondaggio condotto da Catalyst a livello mondiale, le donne che hanno responsabilità di cura dei figli sono il 32% in meno di probabilità di lasciare il proprio lavoro se hanno accesso al lavoro da remoto.

Ma oltre a fornire ai genitori la flessibilità necessaria per dare il meglio di sé al lavoro e a casa, i provider dovrebbero seguire lo stesso approccio per garantire che tutti i dipendenti siano al massimo della produttività. Colossi aziendali come Microsoft , Mela e Google tutti si stanno muovendo per implementare una lavoro ibrido modello di lavoro ibrido, in cui le persone hanno maggiore libertà di conciliare il lavoro in ufficio con il telelavoro.

👍 Come può aiutare ClickUp:

Il punto di partenza è chiaro: offrire opzioni di lavoro da remoto durante la riapertura non solo renderà i vostri dipendenti più flessibili, ma anche più flessibili più felici e farà risparmiare alla vostra azienda un bel po' di soldi. Ad esempio, 22.000 dollari all'anno per ogni telelavoratore a tempo pieno.

Per ogni dipendente che ha in programma di continuare a lavorare da remoto, assicuratevi che il vostro team sia equipaggiato con gli utili strumenti di ClickUp Modelli per il lavoro da remoto . Dall'onboarding alla gestione delle riunioni, le persone saranno organizzate come sempre, indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

4. La sicurezza prima della scalabilità

A giugno 2021 Sondaggio McKinsey ha mostrato che circa un lavoratore su tre che è tornato al proprio posto di lavoro ha già riferito che il turno di rientro in ufficio ha avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale. La ragione principale di questo sentimento? I timori di contrarre o diffondere il virus COVID-19.

Anche se nessun luogo di lavoro può garantire che il virus non venga diffuso o contratto nel proprio ufficio, esistono protocolli di sicurezza, misure di riprogettazione e requisiti obbligatori che possono fornire una grande rassicurazione a chi rientra con trepidazione.

Adottare i giusti passaggi per dimostrare che l'edificio è fisicamente sicuro per il rientro è il modo più cruciale per proteggere le persone su cui si è investito. Ecco una rapida carrellata dei punti fondamentali che le persone cercheranno quando rientreranno in ufficio:

Assicurarsi che l'edificio abbia migliorato la ventilazione e la qualità dell'aria

Disporre di più postazioni per l'igienizzazione delle mani

Imporre che gli spazi di condivisione siano regolarmente puliti in profondità

Mantenere le aree di lavoro individuali a un metro e mezzo di distanza l'una dall'altra

Affiggere la cartellonistica necessaria per indicare le maschere, i test o i vaccini obbligatori per i dipendenti, i visitatori, gli addetti alle consegne e il personale di custodia.

Al momento della pubblicazione, è a discrezione del datore di lavoro decidere se e quali requisiti sono necessari per tornare in ufficio, compresi quelli obbligatori vaccinazioni obbligatorie .

👍 Come può aiutarci ClickUp:

Chiedete al vostro team delle risorse umane di creare e distribuire un documento COVID-19 sui processi aziendali attraverso questo Modello ClickUp è facilmente modificabile, in modo da poter comunicare le linee guida e i protocolli di sicurezza in modo chiaro e immediato. Inoltre, è virtuale al 100%, per cui si sa che è sterile.

flessibilità

Il ritorno al lavoro non è qualcosa che si può semplicemente segnare sul calendario. È qualcosa che si sviluppa lentamente, si evolve e muta in modo misurabile in una tabella di marcia per l'aspetto di un posto di lavoro positivo dopo che la realtà è stata capovolta.

Un tempo la flessibilità era qualcosa che le aziende erano costrette ad abbracciare, ma con il rientro dell'autonomia nella chat, forse ci siamo resi conto di quanto sia inestimabile.