le 15 migliori app per la routine quotidiana nel 2025

Un'app per la routine giornaliera può rendere più o meno intensa la giornata.

L'app perfetta va oltre la semplice programmazione: aumenta la produttività, crea abitudini migliori e mantiene la motivazione.

Dopo un'estesa sperimentazione e analisi con il mio team, ho messo insieme un elenco delle migliori app per la routine quotidiana. Queste app sono in grado di "snellire" la vostra giornata e di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi senza sforzo

Cosa cercare nelle app per la routine quotidiana

Quando si valuta un'applicazione per la routine quotidiana app per la routine quotidiana la prima cosa che cerco è la semplicità. Se è troppo complicata, aggiunge stress invece di snellire la giornata e questo ne completa lo scopo.

Ecco cosa cercare in un'app per la routine quotidiana:

**La flessibilità è essenziale, sia per l'organizzazione dei progetti di lavoro che per il monitoraggio delle abitudini personali. Poiché non tutti i giorni vanno come pianificato, un'app che si adatta ai cambiamenti di programma è un must

Integrazione con altri strumenti: Le app per la pianificazione giornaliera e il monitoraggio delle abitudini sono più efficaci quando si sincronizzano con i calendari e con altri strumenti di terze parti utilizzati di frequente, rendendo più facile la gestione di tutto in un unico luogo

Le app per la pianificazione giornaliera e il monitoraggio delle abitudini sono più efficaci quando si sincronizzano con i calendari e con altri strumenti di terze parti utilizzati di frequente, rendendo più facile la gestione di tutto in un unico luogo **Notifiche di supporto: le notifiche dell'app devono essere di supporto, non invadenti; promemoria utili a mantenere gli utenti in carreggiata senza sopraffarli

**Monitoraggio dello stato di avanzamento: le app di pianificazione giornaliera che offrono un monitoraggio dello stato di avanzamento sono molto preziose, in quanto forniscono indicazioni sulle aree di miglioramento e su ciò che deve essere modificato. In definitiva, l'app deve supportare la coerenza e la produttività

Le 15 migliori app per la routine quotidiana

1. ClickUp (Migliore app per la pianificazione della routine giornaliera alimentata dall'IA) ClickUp è un potente strumento per gestire le routine quotidiane e semplificare la giornata.

Attraverso un dashboard personalizzato, ClickUp riunisce le attività più importanti, i promemoria, gli obiettivi e gli eventi del calendario in un unico posto, rendendo più facile pianificare e dare priorità alle attività quotidiane.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-13.png ClickUp Calendar View per visualizzare il lavoro, riprogrammare le attività e gestire le tempistiche dei progetti /$$$img/

visualizzare il lavoro, riprogrammare le attività e gestire le tempistiche dei progetti con la visualizzazione ClickUp Calendar_

Il Visualizzazione del calendario di ClickUp lavora egregiamente come agenda giornaliera che si sincronizza direttamente con Attività di ClickUp per rendere più facile la visualizzazione di ciò che sta per accadere. La perfetta integrazione con le applicazioni di terze parti assicura che tutte le riunioni e le scadenze rimangano in un unico posto.

Si possono facilmente formattare, colorare e collegare le attività in Elenchi di ClickUp da fare per creare un flusso di lavoro attivabile da qualsiasi luogo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image13-9.png App per la routine quotidiana: ClickUp /$$$img/

usate ClickUp Brain per pianificare la routine quotidiana o diversi progetti_

La migliore funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione della routine giornaliera è ClickUp Brain è il potente assistente IA di ClickUp. Aiuta a generare elenchi di cose da fare, a riepilogare/riassumere le attività completate e a rispondere a domande chiave come: A cosa devo lavorare dopo? o Quali sono le attività più urgenti? Inoltre, ClickUp Brain lavora come un eccellente strumento per la gestione delle attività Pianificatore IA automazioni e pianificazione di sottoattività.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-257.png Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

ClickUp offre anche diversi modelli per ottimizzare la vostra routine quotidiana. È possibile utilizzare Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp per pianificare attività, appuntamenti e commissioni in tre diverse categorie: personale, lavoro e obiettivi per pianificare meglio la giornata. Il modello aiuta anche a costruire abitudini sane creando attività ricorrenti.

Per coloro che sono interessati al monitoraggio delle abitudini, ClickUp offre un'utile funzione di Modello di tracciatore personale delle abitudini di ClickUp anche.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

ClickUp Calendar View organizza visivamente le attività di ClickUp e le promemoria, rendendo più facile il monitoraggio dello stato e la coerenza con la routine

organizza visivamente le attività di ClickUp e le promemoria, rendendo più facile il monitoraggio dello stato e la coerenza con la routine ClickUp Brain consente di catturare e organizzare le idee e le attività con la superpotenza dell'IA

consente di catturare e organizzare le idee e le attività con la superpotenza dell'IA Monitoraggio del tempo di ClickUp aiuta a tenere traccia della durata delle attività, rendendo più facile il piano della routine quotidiana

La funzione di ClickUp Tasks semplifica la gestione della routine quotidiana consentendo di personalizzare e dare priorità alle attività, assicurando che ogni attività sia in linea con gli obiettivi e gli impegni personali

semplifica la gestione della routine quotidiana consentendo di personalizzare e dare priorità alle attività, assicurando che ogni attività sia in linea con gli obiettivi e gli impegni personali ClickUp Obiettivi consente di rimanere in linea con gli oggetti della routine quotidiana grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Promemoria di ClickUp vi informa sulle prossime attività professionali e personali, in modo da non perdere mai una scadenza

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti possono incontrare una curva di apprendimento con l'interfaccia utente della piattaforma a causa dell'abbondanza di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazione di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Todoist (il migliore per la gestione dettagliata delle attività)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-17-1400x788.png Todoist /$$$img/

via Todoist Se avete difficoltà a tenere traccia delle attività e delle scadenze o ne siete facilmente sopraffatti, provate Todoist. Si tratta di un semplice task manager ed elenco di cose da fare che organizza le attività quotidiane in diverse categorie, come fitness, appuntamenti, progetti, ecc.

È possibile organizzare le attività in diversi livelli di priorità e concentrarsi sulle cose importanti. Todoist permette anche di creare attività secondarie per una migliore pianificazione e organizzazione. Inoltre, aiuta a visualizzare e monitorare lo stato su base giornaliera e settimanale.

Le migliori funzionalità di Todoist

Utilizzare etichette , priorità e categorie per semplificare l'organizzazione delle attività e concentrarsi su ciò che conta di più

, priorità e categorie per semplificare l'organizzazione delle attività e concentrarsi su ciò che conta di più Impostazione di promemoria per le attività per garantire il rispetto delle scadenze

per le attività per garantire il rispetto delle scadenze Collabora con il tuo team e tieni traccia dei loro elenchi giornalieri di cose da fare

Limiti di Todoist

Non offre un monitoraggio del tempo integrato, il che potrebbe essere uno svantaggio per chi ha bisogno di gestire da vicino le ore di lavoro

Prezzi di Todoist

Free: Gestione delle attività di base con un massimo di 5 progetti personali

Gestione delle attività di base con un massimo di 5 progetti personali Pro: 4 dollari al mese per utente

4 dollari al mese per utente Business: $6 al mese per utente

Valutazione di Todoist

G2: 4,4/5 (750+ recensioni)

4,4/5 (750+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.400 recensioni)

3. TickTick (migliore per l'organizzazione delle attività)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-20.png App per la routine quotidiana: TickTick /$$$img/

via TickTick TickTick è un'app ideale per organizzare la routine quotidiana. Grazie all'input vocale, è possibile dettare facilmente le attività e aggiungerle al proprio elenco di cose da fare. Consente anche di convertire le email in attività. È possibile condividere gli elenchi delle attività con amici, familiari o colleghi.

Ciò che mi è piaciuto di più di TickTick è che aggiunge automaticamente le date di scadenza delle attività al Calendario, in modo da non perdere le scadenze. È anche facile organizzare le attività quotidiane in cartelle, compiti e liste di controllo.

Le migliori funzionalità di TickTick

Migliora l'efficienza delle attività con il timer Pomodoro per rimanere concentrati sulle attività

Esplora l'app gratuita habit tracker per tenere traccia delle abitudini e degli obiettivi quotidiani direttamente all'interno dell'app

Visualizza le statistiche di completamento delle attività e ottieni riepiloghi del tuo flusso di lavoro per gestire meglio la giornata

Limiti di TickTick

La gestione di progetti più grandi con dipendenze complesse può diventare complicata a causa delle limitate funzionalità/funzioni avanzate per la visualizzazione e la gestione delle dipendenze tra le attività

Prezzi di TickTick

**Gratis

Premium: $35,99 all'anno

Valutazione di TickTick

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4. Da fare (il migliore per tenere sotto controllo il proprio elenco di cose da fare)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-6-1400x974.png App per la routine quotidiana: Da fare /$$$img/

via Da fare Se cercate un'app semplice che mostri tutte le attività e gli eventi del calendario in un unico posto, provate Any.do. È possibile partecipare direttamente alle riunioni facendo clic sugli eventi del calendario in Any.do. La funzionalità/funzione più interessante è Promemoria di WhatsApp. Basta creare attività e ricevere promemoria su WhatsApp per non perdere nulla.

Mi sono piaciuti anche i widget di Any.do che danno una piccola panoramica degli eventi e delle attività imminenti. Offre elenchi separati per le attività personali, il lavoro, la spesa, ecc. che possono aiutare a pianificare e gestire meglio la giornata.

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

Ottiene suggerimenti intelligenti sulle attività più importanti da svolgere ogni giorno

Partecipare alle riunioni del team con un solo clic aggiungendo gli eventi del calendario in Any.do

Collaborare con il team o con la famiglia per condividere gli elenchi e assegnare le attività

Mantenere le attività e gli elenchi aggiornati con la sincronizzazione multipiattaforma su tutti i dispositivi, compresi telefoni, tablet, desktop e persino smartwatch

Limiti di Da fare

L'interfaccia dell'app, pur essendo pulita, a volte può essere lenta da caricare, soprattutto quando si gestisce un numero elevato di attività o di elenchi

Prezzi di Any.do

Free: Per l'organizzazione della vita privata

Per l'organizzazione della vita privata Premium: $47,99 al mese per utente

$47,99 al mese per utente Famiglia: $89,99 al mese per 4 membri

$89,99 al mese per 4 membri Teams: $47,99 al mese per membro

Valutazione di Da fare

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

5. Sunsama (Il migliore per il piano giornaliero guidato)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image12-9-1400x763.png Sunsama /$$$img/

via Sunsama Sunsama è un'agenda giornaliera digitale che offre un processo di passaggio per creare una routine quotidiana. Inizia con l'aggiunta delle attività che si desidera completare in un giorno. È possibile aggiungere le attività dalle email, da Trello e da Asana per gestire tutto in un unico posto.

Quindi, assegnate una durata per ogni attività e programmatela sul calendario. Il programma consente di trascinare le email dalla casella di posta elettronica e di convertirle in attività, in modo da poter riservare del tempo per lavorare su email importanti.

Funzionalità/funzione migliori di Sunsama

Utilizzate il flusso di lavoro del piano giornaliero per organizzare e dare priorità alle attività. Vi guiderà a concentrarvi solo su ciò che è gestibile nella giornata

per organizzare e dare priorità alle attività. Vi guiderà a concentrarvi solo su ciò che è gestibile nella giornata Gestite le attività e le riunioni insieme con l'integrazione delle attività del calendario

Programmare sessioni di lavoro libere da distrazioni con la modalità di concentrazione

Limiti di Sunsama

Il prezzo può sembrare più alto rispetto ad altre app, il che potrebbe non essere adatto a molti utenti

Prezzi di Sunsama

Free: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Sottoscrizione: 20 dollari al mese

Valutazione di Sunsama

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 20+ recensioni

6. Routine (migliore per il blocco del tempo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-19-1400x805.png Routine /$$$img/

via Routine Routine è un'app per la produttività che aiuta a terminare le attività in modo più rapido ed efficiente. È possibile aggiungere attività, impostare date di scadenza e programmare i compiti in base al carico di lavoro. Aiuta anche a visualizzare l'intera giornata o settimana attraverso diversi layout.

Routine gestisce anche i dati di tutti i calendari in un unico posto. La sua funzione di blocco dell'orario è ottima per Da fare. È sufficiente trascinare le attività importanti nel Calendario per bloccare il tempo e aumentare la concentrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Routine

Gestisce meglio la giornata capendo quanto tempo c'è tra due eventi

Integra attività, note ed eventi del calendario per avere una panoramica chiara della vostra giornata

Promemoria per le riunioni e notifica alle persone con un solo clic se si è in ritardo

Limiti della routine

Alcuni utenti segnalano che l'app è un po' meno intuitiva da usare e che alcune sezioni sembrano scollegate dalle altre

Prezzi di routine

**Gratis

Professionale: 12 dollari al mese

12 dollari al mese Business: $15 al mese per utente

$15 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione di routine

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 20+ recensioni

7. Notion Calendario (il migliore per la gestione del tempo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-14-1400x808.png Notion Calendario /$$$img/

via Notion Notion è un'altra app molto popolare che aiuta a gestire il tempo organizzando tutti gli impegni personali e professionali in un unico spazio. Un'ottima funzionalità/funzione è quella di unirsi alle chiamate direttamente dal menu in modo da non dover cercare i collegamenti alle riunioni.

Ha una funzione di pianificazione incorporata che permette agli altri di prenotare il vostro tempo senza che dobbiate passare a un'altra app. Notion combina anche attività di project management, presa di note e database di progetti per una maggiore produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion Calendario

Connessione di attività con note, risorse o eventi del calendario con database collegati

Invio di un link di pianificazione tramite Notion per consentire ad altri di prenotare il proprio tempo con voi

Creare flussi di lavoro efficienti utilizzando il menu di comando e gli scorciatoi

Limiti di Notion Calendario

Manca di una funzione offline, il che può essere uno svantaggio per chi ha bisogno di accedere al proprio lavoro in viaggio senza accesso a Internet

Prezzi di Notion Calendario

**Gratuito

Plus: $12 al mese per postazione

$12 al mese per postazione Business: $18 al mese per postazione

$18 al mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione di Notion Calendario

G2: 4.7/5 (5.000+ recensioni)

4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

8. Evernote (il migliore per organizzare le note)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-23-1400x914.png Evernote /$$$img/

via Evernote Se volete prendere note, pianificare progetti e trovare ciò che vi serve, Evernote potrebbe essere la vostra scelta. Con Evernote è possibile tenere traccia di attività a breve termine e progetti a lungo termine in un unico posto. Vi permette di aggiungere tutti i vostri pensieri, idee e attività in un unico posto. Potete anche creare attività direttamente dalle vostre note e aggiungerle alla vostra routine quotidiana.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Memorizza testi, immagini, memo vocali e ritagli web, rendendolo uno strumento potente per organizzare contenuti personali e di lavoro con la sua funzione avanzata di presa di note

Gestione di elenchi di cose da fare e promemoria direttamente all'interno delle note, in modo da collegare le azioni a progetti o idee specifiche per un contesto migliore

Collegare le note agli eventi del Calendario per pianificare le riunioni quotidiane

Limiti di Evernote

Evernote può sembrare sovraccarico di funzionalità/funzione e ha una curva di apprendimento ripida, che lo rende meno intuitivo per coloro che preferiscono un gestore di attività semplice e snello

Prezzi di Evernote

Free

Personale: 14,99 dollari al mese

Valutazione di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.000+ recensioni)

9. Habitica (il migliore per la costruzione e il monitoraggio delle abitudini attraverso i giochi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-18.png Habitica /$$$img/

via Habitica Se siete appassionati di video, Habitica può essere uno strumento incredibile per la routine quotidiana. Il programma gamifica la creazione di abitudini e il monitoraggio degli obiettivi giornalieri e degli elenchi di cose da fare, in modo da avere una routine quotidiana organizzata. Trattando i compiti e gli obiettivi come le missioni di un gioco di ruolo (RPG), Habitica motiva gli utenti a costruire abitudini migliori, a completare le attività e a raggiungere i propri obiettivi attraverso un approccio divertente e interattivo

Completando le attività, si sale di livello e si può cambiare il proprio avatar. Si può anche giocare con gli amici e combattere contro i mostri per usufruire di nuove funzionalità/funzione, come armature e abilità magiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Habitica

Guadagna punti, usufruisci di ricompense e fai salire di livello il tuo carattere completando le attività quotidiane, gli impegni e le abitudini con la gamificazione delle attività

Sviluppa buone abitudini ed elimina quelle cattive in modo divertente e coinvolgente

Unirsi a gruppi e competere in sfide con amici o altri utenti grazie alle funzionalità di team e social, che incoraggiano la responsabilità e la collaborazione

Limiti di Habitica

L'interfaccia simile a quella di un gioco può diventare opprimente, soprattutto se non si è amanti degli elementi di gioco

Prezzi di Habitica

**Gratis

Piano per gruppi: $9 al mese + $3 per membro

Valutazione di Habitica

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

10. Way of Life (Miglior tracker di abitudini intuitivo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-17.png App per la routine quotidiana: Modo di vivere /$$$img/

via Modo di vivere Se trovate difficile costruire abitudini, provate un'applicazione intuitiva di monitoraggio delle abitudini come Way of Life. Offre uno stile vivace e con codice colore per monitorare le routine quotidiane e organizzare le attività. Continuerete a ricevere promemoria a meno che non prendiate buone abitudini.

La parte migliore è la funzionalità/funzione di monitoraggio che vi permette di registrare il vostro stato d'animo quotidiano e di tenere traccia di ciò che vi ha triggerato per rompere la striscia.

funzionalità/funzione migliori di #### Way of Life

Registra le abitudini con pochi tocchi, facilitando il monitoraggio dello stato senza essere sopraffatti

Analizzare grafici e diagrammi che mostrano le percentuali di esito positivo nel tempo, aiutandovi a individuare le tendenze e a regolare di conseguenza la vostra routine quotidiana

Rimanere in carreggiata e costruire una routine quotidiana con i promemoria delle attività

Limiti dello stile di vita

Si tratta principalmente di un'app per il monitoraggio delle abitudini, quindi gli utenti che cercano un gestore di attività completo potrebbero trovarla carente in quell'area

La versione gratuita limita il numero di abitudini che si possono monitorare, il che potrebbe essere limitante per chi ha routine più complesse

Prezzi di Way of Life

Free: Traccia fino a 3 abitudini con funzionalità/funzione di base

Traccia fino a 3 abitudini con funzionalità/funzione di base Premium: $4,99 al mese per utente

Valutazione di Way of Life

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Nota abbastanza recensioni

11. Strisce (Ideale per il monitoraggio delle abitudini quotidiane)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-17.png App per la routine quotidiana: Streaks /$$$img/

via Le strisce Con la funzionalità/funzione di monitoraggio delle abitudini di Streaks, semplice ed efficace, è possibile costruire buone abitudini concentrandosi sul mantenimento di strisce di attività quotidiane. Il programma sottolinea la coerenza, premiando gli utenti che completano attività e abitudini giorno dopo giorno.

Mi piace che le attività possano essere impostate per giorni personalizzati invece che per l'intera settimana. Inoltre, fornisce statistiche sul completamento delle attività per mantenere gli utenti motivati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Streaks

Mantenere le abitudini quotidiane mantenendo una striscia, che aggiunge un elemento di sfida e di ricompensa

Impostazione delle attività come giornaliere o in giorni specifici della settimana, per offrire flessibilità nella costruzione di abitudini che si adattino al proprio stile di vita

Creare fino a 24 attività giornaliere in diverse lingue, tra cui inglese, francese, tedesco e spagnolo

Limiti di Streaks

Streaks è limitato in termini di gestione delle attività oltre al monitoraggio delle abitudini, il che potrebbe non essere sufficiente per gli utenti che hanno bisogno di funzionalità/funzione di produttività più complesse

Non ha una versione per Android

Prezzi di Streaks

4,99 dollari al mese per utente

Valutazione di Streaks

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. stickK (Il migliore per costruire l'impegno a raggiungere gli obiettivi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-630x1400.jpg App per la routine quotidiana: stickK /$$$img/

via bastoneK La parte più difficile della produttività è seguire una routine coerente e garantire la disciplina. È qui che stickK può aiutarvi. Vi motiva a raggiungere i vostri obiettivi attraverso il commitment.

Trovo stickK particolarmente unico perché utilizza l'economia comportamentale per aiutarci a rispettare i nostri obiettivi. È stato progettato intorno all'idea dei contratti di commit, in cui si stabilisce un obiettivo, si assegna una conseguenza finanziaria o sociale alla mancata riunione e si recluta un arbitro o un supporto per mantenere la responsabilità.

stickK migliori funzionalità/funzione

Impostazione di un obiettivo e promessa di denaro da incamerare se non si raggiunge l'obiettivo, aggiungendo una posta in gioco finanziaria per rafforzare la coerenza

Interagire, offrire supporto e condividere le best practice con chi ha gli stessi obiettivi può

Migliorare l'impostazione degli obiettivi attraverso un mix di incentivi e responsabilità

limiti del bastoneK

Alcuni utenti potrebbero trovare l'aspetto del commit finanziario un po' troppo intenso, soprattutto se non si sentono a proprio agio nel mettere a rischio il denaro

prezzo dello stickK

Basic: 25 utenti per commit

25 utenti per commit Pro: $99 al mese per 250 utenti per commit

$99 al mese per 250 utenti per commit All-Access: $19 al mese per 100 utenti per impegno

valutazione stickK

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

13. Clockify (Il migliore per il monitoraggio del tempo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-7.png App per la routine quotidiana: Clockify /$$$img/

via Orologio Se la vostra giornata passa troppo in fretta e vi sembra di non aver ottenuto molto, provate Clockify. Provate a tracciare il tempo per ogni attività e identificare le attività che richiedono tempo per pianificare la giornata di conseguenza.

Ad esempio, rispondere alle email richiede molto tempo, quindi cerco di mettere da parte un'ora al mattino per lavorarci. Questo mi permette di controllare meglio il mio tempo e mi aiuta a pianificare la giornata in modo efficiente, perché so quanto tempo devo dedicare a ogni attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify

Registra le ore lavorate su diverse attività e progetti con la funzionalità di monitoraggio del tempo, per capire dove va il tuo tempo e identificare le aree di miglioramento

Ottenere una relazione dettagliata e analitica sui modelli di produttività e regolare la propria routine per massimizzare l'efficienza

sui modelli di produttività e regolare la propria routine per massimizzare l'efficienza Integrare Clockify con altre popolari app di project management e produttività per una gestione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità

Limiti di Clockify

La versione gratuita offre funzionalità di base per la reportistica e la gestione del team

Prezzi di Clockify

**Gratis

Standard: $6,99 al mese per utente

$6,99 al mese per utente Pro: $9,99 al mese per utente

$9,99 al mese per utente Enterprise: $14,99 al mese per utente

$14,99 al mese per utente Bundle produttività: $15,99 al mese per utente

Valutazione di Clockify

G2: 4,5/5 (100+ recensioni)

4,5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

14. Trello (il migliore per la visualizzazione delle attività)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-6.png App per la routine quotidiana: Trello /$$$img/

via Trello Visualizzare le attività quotidiane è uno dei modi migliori per pianificare una giornata efficiente. Aiuta a fissare priorità chiare e riduce lo stress. Trello è un ottimo strumento a questo scopo. Fornisce una lavagna Kanban che aiuta a notare le attività quotidiane e a dividerle in diversi elenchi, come "Terminato", "In corso" e "Completato"

Il suo modello di produttività personale aiuta a gestire tutte le attività e a visualizzare facilmente i prossimi impegni o eventi. Mi è piaciuta anche la visualizzazione del calendario di Trello, che consente di tenere traccia dei propri commit personali e di gestire le attività lavorative.

Le migliori funzionalità di Trello

Utilizzate etichette, date di scadenza e liste di controllo sulle schede per organizzare le vostre attività quotidiane in base alla priorità

Impostazione di automazioni per spostare un'attività da un elenco a un altro

Aggiungere più di 150 potenziamenti, tra cui Notion e Zapier, per automatizzare le attività ripetitive

Limiti di Trello

Le opzioni di personalizzazione sono limitate

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $6 al mese per utente

$6 al mese per utente Premium: $12,50 al mese per utente

$12,50 al mese per utente Azienda: $17,50 al mese per utente

Valutazione di Trello

G2: 4.4/5 (13.000+ recensioni)

4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.000+ recensioni)

15. Habitify (il migliore per creare abitudini)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-17-1400x882.png App per la routine quotidiana: Habitify /$$$img/

via Abituare Se state lottando per costruire e mantenere abitudini positive eliminando quelle negative, date un'occhiata a Habitify. Con la sua interfaccia pulita e facile da usare, incoraggia un impegno quotidiano costante, rendendo più facile il monitoraggio dello stato e la motivazione.

Habitify aiuta a creare una routine separata per la mattina, il pomeriggio e per la notte, in modo da poter costruire lentamente le abitudini. Inoltre, mostra le strisce di abitudini, mantenendo gli utenti motivati. Rende anche interessante il monitoraggio delle abitudini, rendendolo un gioco e aggiungendo dashboard sulla leadership.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitify

Non perdete mai l'occasione di registrare le vostre abitudini grazie a promemoria e notifiche regolari nel corso della giornata

Ottenete preziose informazioni e statistiche sul vostro stato nel tempo, aiutandovi a identificare gli schemi e ad adattare le vostre routine in base alle necessità

Catturate i vostri pensieri quotidiani con la funzionalità/funzione di monitoraggio integrata

Limiti di Habitify

La versione gratuita consente di monitorare un numero limitato di abitudini

Prezzi di Habitify

**Gratis

Pagato: $4,99 al mese

Valutazione di Habitify

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Gestisci la tua routine quotidiana in modo efficiente con ClickUp

Con ClickUp, la gestione della routine quotidiana diventa molto più semplice. È un incredibile strumento di pianificazione giornaliera e di project management che consente di organizzare tutto in un unico posto.

ClickUp vi aiuta anche a prioritizzare le cose più importanti e a pianificare la vostra giornata senza sforzo.

Che siate alle prese con attività di lavoro o obiettivi personali, ClickUp vi fornisce gli strumenti per tenere tutto sotto controllo e rendere ogni giorno importante. Iscrivetevi gratis su ClickUp oggi stesso!