Capire i simboli dei diagrammi di Venn (con esempi)

Ricordate i cerchi sovrapposti che avete imparato a conoscere alle scuole medie? Sì, stiamo parlando dei diagrammi di Venn. Sono ottimi per confrontare e contrapporre impostazioni di dati e per formare relazioni logiche.

Come ci si può aspettare, vengono utilizzati in estensione nell'analisi dei dati e per esplorare impostazioni di dati, creare visualizzazioni e supportare il processo decisionale basato sui dati. Ma se vogliamo essere onesti, disegnare i cerchi in modo che siano perfettamente allineati e aggiungere simboli diversi non è la cosa più facile da fare.

In questo blog esploreremo come creare diagrammi di Venn e spiegheremo i diversi simboli che li accompagnano. Inoltre, condivideremo altre risorse e modelli per aiutarvi a migliorare le vostre capacità di visualizzazione dei dati.

Cosa sono i simboli dei diagrammi di Venn?

Ogni cerchio di un diagramma di Venn rappresenta un'impostazione, cioè un insieme di oggetti distinti. I simboli dei diagrammi di Venn permettono di scomporre idee complesse mostrando le connessioni tra diverse impostazioni. Per questo motivo sono considerati una parte importante della teoria degli insiemi.

Ora arriva la parte divertente: i diagrammi di Venn possono essere composti da più cerchi.

**I diagrammi di Venn a due cerchi sono ottimi per capire l'unione, l'intersezione e le differenze tra due impostazioni

I diagrammi di Venn a tre cerchi sono ancora più dettagliati, in quanto mostrano le relazioni tra tre impostazioni e possono aiutare a trovare correlazioni all'interno di diversi insiemi di dati.

Con così tante informazioni che circolano in questi diagrammi, è utile disporre di simboli che rappresentino le diverse relazioni tra queste impostazioni. È qui che entrano in gioco i simboli dei diagrammi di Venn.

Da fare: John Venn, un logico inglese, rese famoso il diagramma di Venn nel 1880. Li vedrete spesso in probabilità, logica, statistica, linguistica e informatica per illustrare le connessioni logiche tra le impostazioni.

Comprendere i simboli chiave dei diagrammi di Venn

Tra tutte le diverse nomenclature, i diagrammi di Venn più comunemente utilizzati sono tre: unione, intersezione e complementi.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXef5hTwfjikYKwuV99GdvXwRDT\_JvOvUeh1sEf4lRS-XBtNPe04NVtWs80X4l09JWKKNAOpb9glrRPjPTwVIYVJppX8igKdfQx5jyWR9BRkO2VtGdUb-Owmt37USbLO5UlXvo\_alazeaRTQN-QpqD\_rnnI?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

L'unione di impostazioni: simbolo ∪

L'unione di impostazioni in un diagramma di Venn è rappresentata dal simbolo unione ( ∪ ). Esso mostra tutti gli elementi presenti in una delle due impostazioni. Quando si utilizzano i simboli dei diagrammi di Venn, il simbolo di unione illustra la combinazione di elementi di due o più impostazioni.

Si consideri questo esempio.

Due impostazioni:

L'insieme A contiene {1, 2, 3}

contiene {1, 2, 3} Insieme B contiene {3, 4, 5}

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcSyRK2x4xV8nwnR9unNWcLeJZ6AEGDLemp7a8flbs7hOM4mqDytjgqbv1fT-F9W8y4pX6g\UaXF4T7V8\MBZg9uonBzNMHjYsgccYX-ejqoe2TASEJU-Pr4aSxZSp5m7OtqP5DvZ0euhx\_CX\_EwCu9ztAp?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

L'unione delle impostazioni A e B (A ∪ B) comprende tutti gli elementi di entrambe le impostazioni:

cioè A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5}

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf4tvCBkQ\_EJTGagOxP4ncZUqjnN3t-UiqfWY1f2OS3x2418J23O8p8JWgfJlYlHwRiDIElkRSXoB2Sh7hbC-rWlukOv1OLywsbSBL1aYHaRQ0s6Mj96BLUW9c2JEpKYQ8qzAxaeNIZlKWZGSKEIXGJ4NiX?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

In un diagramma di Venn a due cerchi, l'unione è l'intera area coperta da entrambi i cerchi, compresa la regione di sovrapposizione.

Esempio: Immaginate una mensa scolastica che offra due piani pasto:

Piano A: Include pizza, insalata e frutta

Include pizza, insalata e frutta Piano B: Include pasta, insalata e dolce

Utilizzando i simboli delle impostazioni del diagramma di Venn, possiamo rappresentare questi piani pasto come:

Insieme A: {pizza, insalata, frutta}

{pizza, insalata, frutta} Insieme B: {pasta, insalata, dessert}

L'unione di queste impostazioni (A ∪ B) rappresenta tutte le opzioni alimentari disponibili per gli studenti che hanno il piano A o il piano B, o entrambi.

Quindi, A ∪ B = {pizza, insalata, frutta, pasta, dessert}

Un diagramma di Venn mostrerebbe due cerchi sovrapposti: un cerchio per il piano A, uno per il piano B. La parte sovrapposta conterrebbe "insalata", in quanto offerta in entrambi i piani. L'intera area coperta da entrambi i cerchi rappresenterebbe l'unione delle impostazioni: tutte le possibili opzioni alimentari, ovvero pizza, insalata, frutta, pasta e dessert.

L'intersezione di due impostazioni: ∩ simbolo

L'intersezione di impostazioni è rappresentata dal simbolo di intersezione ( ∩ ). Esso mostra gli elementi comuni a entrambe le impostazioni ed è evidenziato da cerchi sovrapposti.

Riprendiamo lo stesso esempio di prima.

L'insieme A contiene {1, 2, 3}

contiene {1, 2, 3} L'insieme B contiene {3, 4, 5}

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcSyRK2x4xV8nwnR9unNWcLeJZ6AEGDLemp7a8flbs7hOM4mqDytjgqbv1fT-F9W8y4pX6g\UaXF4T7V8\MBZg9uonBzNMHjYsgccYX-ejqoe2TASEJU-Pr4aSxZSp5m7OtqP5DvZ0euhx\_CX\_EwCu9ztAp?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

L'intersezione delle impostazioni A e B (A ∩ B) comprende solo gli elementi comuni:

Pertanto, A ∩ B = {3}

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdR7nUsIAkJQrXY8zS9HxuxI2HU7Pyu1yJRufozEnqjxWM3KtTXo4rOd7R0rjM2nlRiw092vA0cnSsRpB3bYBqJFYC9cmvFP4CSysgpHJfEywbEh42EnA61agAz3VSV0s2pnaB6uo0IggFHNbr3Vw7AX5c?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

L'esempio qui sopra è un diagramma di Venn a due cerchi. L'intersezione è la regione ombreggiata "C", dove i cerchi si sovrappongono. Rappresenta l'elemento comune a entrambe le impostazioni.

Esempio: Immaginiamo un'azienda tecnologica con due dipartimenti:

Dipartimento A: Gestisce lo sviluppo del software, il controllo qualità e il project management

Gestisce lo sviluppo del software, il controllo qualità e il project management Dipartimento B: Si occupa di marketing del prodotto, vendite e supporto clienti

L'intersezione di questi reparti comprende ruoli o dipendenti che lavorano in entrambe le aree. Ad esempio, un product manager potrebbe essere coinvolto sia nello sviluppo del software che nel marketing del prodotto.

Anche in questo caso, utilizzando impostazioni di simboli del diagramma di Venn, possiamo rappresentare i reparti:

Dipartimento A (insieme A): {sviluppo software, assicurazione qualità, project management}

{sviluppo software, assicurazione qualità, project management} Dipartimento B (insieme B): {marketing del prodotto, vendite, supporto clienti}

{marketing del prodotto, vendite, supporto clienti} Intersezione (A ∩ B): {gestione del prodotto}

Un diagramma di Venn rappresenterebbe visivamente questa sovrapposizione, con "gestione del prodotto" nella sezione di sovrapposizione dei due cerchi.

Il complemento di un'impostazione: Ac

Il complemento di un insieme è rappresentato dal simbolo complemento (Ac) o (A'). Esso comprende tutti gli elementi dell'insieme universale (U) che non sono presenti nell'insieme in questione. Utilizzando i simboli del diagramma di Venn, il complemento evidenzia le aree esterne all'insieme in questione.

Ad esempio, se:

l' insieme universale (U) contiene {1, 2, 3, 4, 5}

contiene {1, 2, 3, 4, 5} L'insieme A contiene {1, 2, 3}

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdtC6m-on5cq2738n4nBrBfV3t26UnF1g-lSw8ULVkbwlDNsbAX50rsg4NcS2Um6jTcyZMeU8gId3KBd02u\_VwGF8zmw3GBa1X3XTv0G5zvkJ0OsY4urRbNn1m9FXwdqgQFFV8mqWhaEDENPQvMo4cc?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Il complemento dell'insieme A (Ac) include elementi in U che non sono in A:

Quindi, Ac/A'= {4, 5}

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcKiX94a\o3-giCJ5H9Y1DigaAotB0wkOuoYS5LtE7ud7IWosW3Zrb12l1Oajqg8aopbRIq\dfvwbnlhGNiv2YJFpnnkw8VsLrXcimrlHFrF2z65kM4e7-\d61v\-\_O999KYnsXX23UxIjhS2Ll7JfU7Kid?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Come sarebbe questo diagramma con tre cerchi?

In un diagramma di Venn a tre cerchi, il complemento sarebbe l'area esterna al cerchio A. L'esempio seguente mostra chiaramente ciò che è escluso dall'insieme A.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeP9Z\_kLU9cr4OYqqFANaGW7LE13AHk7R\_r12DinCnF2WCLXjW88kTY9Kkdler\_aWXrQWcjL4UDXO3OY0okhOA7aFleiAOyncTkKHGvSS2h-mAbFFcjKyF0SI-euhu2JOTP\_D8rf5DXCGUljYilNtcaPfg?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Esempio: Immaginate una campagna di marketing che abbia come traguardo uno specifico gruppo demografico.

Insieme universale (U): L'intera popolazione di una città

L'intera popolazione di una città Insieme A: Persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si interessano di tecnologia

Il complemento dell'insieme A (A') includerebbe tutti gli individui della città che sono:

Non hanno un'età compresa tra i 18 e i 35 anni

Non interessati alla tecnologia

O entrambi

Altri simboli di diagrammi di Venn complessi

Dopo aver esaminato i simboli di base, vediamo alcuni dei simboli più complessi dei diagrammi di Venn e il loro significato:

∈ : Elemento di

Il simbolo ∈a significa "è un elemento di" un'impostazione.

Ad esempio, se 3 ∈ A, significa che 3 è nell'insieme A. Nei diagrammi di Venn, questo simbolo ci aiuta a vedere quali elementi sono all'interno dei cerchi.

In informatica si usa spesso per indicare l'appartenenza, come "x ∈ A" per indicare che x fa parte dell'insieme A.

∉ : non è un elemento di

Il simbolo ∉ significa "non è un elemento di" un insieme.

Se 4 ∉ B, significa che 4 non è nell'insieme B. Nei diagrammi di Venn, questo simbolo indica gli elementi esterni ai cerchi.

Immaginate un esempio di diagramma di Venn: gli elementi al di fuori dei cerchi non fanno parte di quelle impostazioni. È come dire: "Il 4 non appartiene all'insieme B" Il simbolo è chiave nella teoria degli insiemi per mostrare l'esclusione.

_Ø : Insieme vuoto

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXc-1mNieOlSCY8FkITtagTufYPxyp7CfBDfCJzJM4tqAk\_OYQH6QtrwNo6uy9kVMy\_tJVav5ShxbHVho2wmqQ0GkTjjmFn\GelXXLGRu6HF0b\_1elbLN9X5tS3P7t61jfFgkLN8wZggUwlkOccs1Bw?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simbolo del diagramma di Venn /$$$img/

Il simbolo Ø rappresenta l'insieme vuoto, che non ha elementi. Se A = Ø, l'insieme A non contiene nulla. Nei diagrammi di Venn, indica un insieme senza membri.

In informatica, il simbolo Ø compare negli algoritmi che trattano impostazioni vuote, per indicare la non esistenza. È un modo per dire: "Qui non c'è niente"

⊂ : Sottoinsieme proprio

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeuH9d0Pz9kyEnk17ZHzkvDLTHPKUh2LUej8ErW3Nr\_Q7jS0dcx2hhMccc0pgqgibV-coDCM5tQq8ZLJ0QJyL5S5gBxkREkOG0SwXJcnVu\_Ki8\_M1Xkg05QCFaZzsqHXdkgMxChDsf0MHtG-b4YlGwRG\_h?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simbolo del diagramma di Venn /$$$img/

Il simbolo ⊂a indica che un'impostazione è un sottoinsieme proprio di un'altra. Se A ⊂ B, tutti gli elementi di A sono in B, ma A non è uguale a B.

Nei diagrammi di Venn, questo indica un cerchio completato all'interno di un altro. Pensate a un diagramma di insiemi: un cerchio più piccolo all'interno di uno più grande è un sottoinsieme proprio.

In un diagramma logico, "C ⊂ D" significa che C è un sottoinsieme di D, evidenziando le relazioni gerarchiche.

⊄ : Non è un sottoinsieme

Il simbolo ⊄ indica che un'impostazione non è un sottoinsieme di un'altra. Se A ⊄ B, alcuni elementi di A non sono in B.

Nei diagrammi di Venn è rappresentato da cerchi che non si sovrappongono completamente. Si immagini un esempio di diagramma di Venn con una sovrapposizione parziale o nulla tra i cerchi.

Per dimostrare che A non è un sottoinsieme di B, dobbiamo mostrare un elemento x che appartiene ad A ma non a B.

Ci sono tre possibilità:

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdA5NqAJMHEPSE3bbL3CNljjUwbM7YMiI4LDGmsIaMJrbs7PauLyTq4gSQM8MOalUIPm2mYelJhFoExXq5fw8aoMg5qLTjQekBmHpfdhz\_08FUTPD6BTxGA3knwp9yKut6e-nC\OXff86vKlM6rvvRY-Xm?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Questo simbolo è fondamentale nella teoria degli insiemi per sottolineare la non inclusione.

⊇ : Superset

Il simbolo ⊇ indica che un'impostazione è un sottoinsieme di un'altra. Se A ⊇ B l'insieme A contiene tutti gli elementi dell'insieme B.

Nei diagrammi di Venn a due cerchi, appare come un cerchio che ne racchiude un altro.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\4nXcMrSU8hG7o34oaO8tkcs4rYDWsZOTgoHw\_-ucBa\_C1CvaztY8LLknCtP-isTIidoGH218oqo4twhkyykC9I-kk7Sm7ocJNmOj-MpfqllCkAPoKxMI6lpo-qkZcGuWK\_X4xm3bWUnIidYaH0huV4XtG5Vci?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

In un diagramma di Venn a tre cerchi, un cerchio più grande che contiene un cerchio più piccolo è un superset.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcd5LzY6IRVe8B5XE407hl2HiHFy-hTqAUb1ujlNXKMrAViAASdaB07LOjJ02TrtBNKKxov1paDZbKh6KmENZX960BizDx2-2r1DvyHeSu6MstD7AkIEjlVs1lk9KW3PjooaOfIqzQbgXs5c6gXk-2U1?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Questo simbolo è importante nella teoria degli insiemi per mostrare l'inclusione completa.

⊃ : Sottoinsieme proprio

Il simbolo ⊃ indica un sottoinsieme proprio. Se A ⊃ B, l'insieme A contiene tutti gli elementi di B e oltre.

In un diagramma di Venn a due cerchi, un cerchio più grande che racchiude un cerchio più piccolo è un sottoinsieme proprio. In un diagramma di Venn a tre cerchi, il cerchio più grande comprende i due cerchi rimanenti.

La rappresentazione di base sarebbe:

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXc8J65nEuav7tD-irDoddXsDITYviWRTwrgGJeCI3gwfsqKy5k0p1VJFEEj9qpNJb50I0ofo4w3zH55zMGMLdCZtsHobLS1VE2EQVyKuSCCn-6yxT1hyhaDb5SVTiCr2YejsKtz2vJlVfrk6h3olJD\_Y5n?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Questo simbolo è essenziale nella teoria degli insiemi per mostrare l'inclusione completa ma non uguale. In un diagramma logico, "I ⊃ J" significa che I include tutti gli elementi di J e altri aggiuntivi.

_⊅ : Non è un sottoinsieme corretto

Il simbolo ⊅ indica che un'impostazione non è un sottoinsieme corretto di un'altra. Se A ⊅ B, l'insieme A non contiene completamente B con elementi aggiuntivi.

In un esempio di diagramma di Venn, i cerchi che non ne contengono completamente altri rappresentano questo concetto.

Come usare i simboli del diagramma di Venn

I diagrammi di Venn possono sembrare un residuo dimenticato delle lezioni di matematica delle scuole medie, ma sono incredibilmente potenti nel trasmettere informazioni sui dati. Ecco come usarli per lavoro.

**Casi d'uso del diagramma di Venn

Campagne di marketing: Un'azienda vuole traguardare una fascia demografica specifica per un nuovo prodotto. Utilizzando un diagramma di Venn, può analizzare la sovrapposizione tra gruppi di età, interessi e posizioni geografiche per identificare il target ideale per il suo prodotto

Un'azienda vuole traguardare una fascia demografica specifica per un nuovo prodotto. Utilizzando un diagramma di Venn, può analizzare la sovrapposizione tra gruppi di età, interessi e posizioni geografiche per identificare il target ideale per il suo prodotto Controllo dell'inventario: Un rivenditore vuole ottimizzare i livelli di inventario per le diverse categorie di prodotti. Un diagramma di Venn può aiutare a visualizzare quali prodotti vengono acquistati frequentemente insieme, portando a decisioni migliori in termini di scorte

Un rivenditore vuole ottimizzare i livelli di inventario per le diverse categorie di prodotti. Un diagramma di Venn può aiutare a visualizzare quali prodotti vengono acquistati frequentemente insieme, portando a decisioni migliori in termini di scorte Controllo della qualità: Un'azienda di produttività può utilizzare i diagrammi di Venn per analizzare i difetti dei prodotti. Classificando i difetti in base a diversi criteri (ad esempio, tipo di difetto, linea di produttività), l'azienda può identificare le cause principali e applicare azioni correttive

Vediamo ora come creare i diagrammi di Venn. Prima, però, è necessario sapere come funzionano la notazione degli insiemi e le regioni ombreggiate.

Piccola panoramica sulla notazione degli insiemi e sulle regioni ombreggiate

La notazione degli insiemi è il linguaggio utilizzato per definire le impostazioni, le loro relazioni e le operazioni. Include i simboli dei diagrammi di Venn come ∪ (unione), ∩ (intersezione) e ' (complemento).

L'idea di questi simboli è quella di esprimere affermazioni logiche complesse. Si tratta essenzialmente di un modo per condensare molte informazioni in un formato facile da capire.

Allo stesso modo, le regioni ombreggiate nei diagrammi di Venn offrono una controparte visiva alla notazione degli insiemi.

Le regioni ombreggiate ci permettono di percepire schemi, sovrapposizioni ed esclusioni. Ombreggiando aree specifiche, possiamo evidenziare i risultati delle operazioni sugli insiemi, rendendo facilmente comprensibili relazioni complesse

Guida di passaggio alla creazione di diagrammi di Venn

Ora che abbiamo attraversato un campo minato di matematica e siamo sopravvissuti, passiamo alla parte più facile: la creazione di diagrammi. Qui tratteremo sia i diagrammi di Venn a due che a tre impostazioni.

1. Diagramma di Venn a due insiemi

Passo 1: Identificare le impostazioni e gli elementi

Determinare le impostazioni ed elencare i loro elementi

Esempio: L'insieme A contiene {1, 2, 3} e l'insieme B contiene {3, 4, 5}.

Passo 2: disegnare due cerchi sovrapposti

Disegnare due cerchi che si sovrappongono

Etichettare i cerchi come Insieme A e Insieme B

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdDc2WFuiqZRmvBZLK26V-dDTkmc3EDNsywOnJBXcvnHYma7tOOrWkLU0n\_44PveoD2hpo-ZFufxq9gW9rJmk\gjf5hr7Cf-vnnMYG-6YP1Xz0N\_-xH7gDmUdR6jMTkscSjN6\_VaK2kcp0XDIPSqSUYNOk?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Passo 3: Aggiungere elementi ai cerchi

Inserire gli elementi nelle sezioni appropriate

Gli elementi comuni a entrambe le impostazioni vanno nell'area di sovrapposizione

Esempio: Collocare 1 e 2 nel cerchio dell'insieme A, 4 e 5 nel cerchio dell'insieme B e 3 nell'area di sovrapposizione.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdExLPaVIfYMWda0frJ-KmiBXQqNuT5n-fGalYVVzuHLa8kUyQyZWoNV0F6xB7oREMyQKZtNbWVZGWtf22pMOrHBmL0MLMwAgSK0cOU8-Lgr\10FTbepQqpShxU7s-0O29hkH9uALujZwQNWIwWil\_SF2B?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Passaggio 4: ombreggiare le regioni per operazioni specifiche

Ombreggiare le regioni per rappresentare impostazioni specifiche di operazioni

Esempio: Ombreggiare l'intera area di entrambi i cerchi per A ∪ B (unione). Ombreggiare solo l'area di sovrapposizione per A ∩ B (intersezione).

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcklbmPtEgCqp1bdoQgfzT9ymBUse\_-hkB8TnkEGOntTG3WmjPycO6JKMZWojcgLD016tI7YrvpGBYhnQSRP9RR9Q3yQh3vK1jRdBGr\_v25EfuJ8A3gS\l6DyQU5cZYWpcb\Yq_foba696942utYL2Ypms?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Passaggio 5: revisione e aggiustamento

Assicuratevi che ogni elemento sia posizionato correttamente

Verificare che il diagramma rappresenti accuratamente le impostazioni e le loro relazioni

2. Diagramma di Venn a tre impostazioni

Passo 1: Identificare le impostazioni e gli elementi

Determinare le impostazioni ed elencare i loro elementi

Esempio: L'insieme A contiene {1, 2}, l'insieme B contiene {2, 3} e l'insieme C contiene {1, 3, 4}.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfoysr-thoTgSrgrxa0SsbojJ35tzP5JaBj5nbf-e5m-0n5UsM7xJup7MzTLTgrYxBPNicB8VSOupOp-PLrgmJniCIIV-CJtFgrrQDs5OCgh8kfLZWpz7KbgwUdg5Zh2SXqKpb9f6rHVGmtEzAsRB7Aw?key=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Passo 2: Disegnare tre cerchi sovrapposti

Disegnare tre cerchi che si sovrappongono

Etichettare i cerchi come Set A, Set B e Set C

Passo 3: Aggiungere elementi ai cerchi

Collocare gli elementi nelle sezioni appropriate

Gli elementi comuni a tutte le impostazioni vanno nell'area di sovrapposizione centrale

Esempio: Collocate 1 nell'area di sovrapposizione dell'insieme A e dell'insieme C, 2 nell'area di sovrapposizione dell'insieme A e dell'insieme B e 3 nell'area di sovrapposizione dell'insieme B e dell'insieme C. Posizionare il 4 nell'insieme C.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfxjC9q6Dyh4eZbnS1L3jExvXrXUo\_ssIXllPl63FaRFXbS4FUBacTAhnaTf-BgSJti2RMKOP2yOyATjoNJOkwKhDWaJmgzYbMw4o\_umvXReqLJA9J71FW3YEPe4jVr8-W3JYmGg-6JHhm6d4HEvqZ00mDq?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Passaggio 4: ombreggiare le regioni per operazioni specifiche

Ombreggiare le regioni per rappresentare specifiche operazioni sull'impostazione

Esempio: Ombreggiare l'intera area di tutti i cerchi per A ∪ B ∪ C (unione). Ombreggiare solo l'area centrale di sovrapposizione per A ∩ B ∩ C (intersezione).

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXchJ0DM-AsoXfVb0CYwb6KgwUK5OJyFcyy-l1w0-vSb8au3ImLB5V8NdUglRWru4PzmZqJpoQWuPip8q4PbZNJcGczjbAnHJ40QydbnMF5jEEi-A76OGyxlGb6Ae17088TgDFTV6FxUVDW3AQBvlqY2eu52?chiave=2pjxf3UyXmkRvlkMRDhJ2A Simboli del diagramma di Venn /$$$img/

Passaggio 5: revisione e regolazione

Assicuratevi che ogni elemento sia posizionato correttamente

Verificare che il diagramma rappresenti accuratamente le impostazioni e le loro relazioni

I diagrammi di Venn a tre cerchi mostrano relazioni più complesse e differenze tra gli insiemi. Inoltre, illustrano la distribuzione degli elementi in più impostazioni.

Strumenti e risorse per la creazione di diagrammi di Venn

Creare diagrammi di Venn personalizzati è facile. Si possono creare in MS Word, PowerPoint e persino in Paint. Su Internet sono disponibili molti altri modelli di diagrammi di Venn, gratis o a pagamento. Qualunque sia la scelta, si raccomanda di guardare i tutorial e di controllare due volte la funzione di qualsiasi modello prima di prenderlo in considerazione.

Lavorare con i diagrammi di Venn

Per lavorare con i diagrammi di Venn in modo efficace, è necessario saper leggere e interpretare bene i diagrammi di Venn. Ecco come fare.

Identificare le impostazioni: Determinare cosa rappresenta ogni cerchio. Potrebbe trattarsi di categorie, gruppi o impostazioni di dati

Determinare cosa rappresenta ogni cerchio. Potrebbe trattarsi di categorie, gruppi o impostazioni di dati **Capire la sovrapposizione: l'area in cui i cerchi si intersecano rappresenta gli elementi che appartengono a entrambe le impostazioni. Questa regione è cruciale per identificare i punti in comune o le caratteristiche condivise

**Analizzare le aree non sovrapposte: le porzioni dei cerchi che non si sovrappongono contengono elementi unici per ciascuna impostazione. Questi rappresentano caratteristiche esclusive

**Considerare l'insieme universale: se presente, comprende tutti gli elementi considerati. Aiuta a definire l'ambito del diagramma

Interpretare le regioni ombreggiate: Se alcune parti del diagramma sono ombreggiate, in genere rappresentano operazioni o condizioni specifiche dell'insieme. La comprensione di queste ombreggiature è fondamentale per estrarre informazioni significative

Casi d'uso del diagramma di Venn

Ora sappiamo come funzionano i diagrammi di Venn e come si possono creare. Ma quali problemi del mondo reale possono risolvere questi diagrammi? Molti!

In informatica, sono ottimi per le operazioni logiche. Nell'analisi dei dati, sono perfetti per visualizzare le impostazioni. Le aziende li amano per individuare le sovrapposizioni di mercato. Allo stesso modo, professionisti come gli scienziati ambientali utilizzano regolarmente i diagrammi di Venn per analizzare gli ecosistemi e la biodiversità.

Vediamo alcuni altri casi d'uso.

Utilizzo dei diagrammi di Venn nella ricerca a campione

Nelle scienze sociali e nella ricerca scientifica, i diagrammi di Venn sono utili per vedere le connessioni tra diversi gruppi di campioni.

Un diagramma a tre cerchi mostra la sovrapposizione tra i tre gruppi di sondaggio e facilita l'identificazione di risposte condivise e uniche.

Ad esempio, in un sondaggio sugli studenti universitari, un diagramma di Venn può mostrare quali studenti praticano sport, club o lavoro volontario e dove questi gruppi si sovrappongono. Questo aiuta i ricercatori a identificare gli interessi condivisi e i programmi ricreativi più popolari.

Diagrammi di Venn nel processo decisionale

Se pensavate di non poter usare i diagrammi di Venn per prendere decisioni nella vita di tutti i giorni, ripensateci!

Per esempio: Supponiamo che stiate decidendo tra tre smartphone. Create un diagramma di Venn con tre cerchi: uno per ogni telefono. In ogni cerchio, elencate le funzionalità/funzione chiave del telefono. Nei punti in cui i cerchi si sovrappongono, elencate le funzionalità/funzione condivise.

Questo confronto visivo vi aiuta a capire qual è il telefono più adatto alle vostre esigenze in base a fattori come la qualità della fotocamera, la durata della batteria e il prezzo. Potrete anche restringere le funzionalità/funzione che per voi non sono negoziabili, per poi effettuare la selezione finale in base ad altri fattori come il prezzo o l'aspetto.

