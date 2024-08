10 Migliori software di gestione Lean nel 2024

Quando sono diventato manager per la prima volta, il problema critico era quello di concentrarsi sulla minimizzazione degli sprechi e sulla massimizzazione del valore dei processi. Ciò significava incorporare i principi del lean nel mio stile di gestione.

Da allora a oggi, ho avuto l'opportunità di esplorare e utilizzare diverse soluzioni software progettate per snellire i processi aziendali e aumentare l'efficienza.

Nel 2024, il software per la gestione snella è diventato più dinamico e innovativo che mai. Sulla base della mia esperienza diretta, ho stilato un elenco dei 10 migliori software di gestione dei progetti lean che si distinguono per la loro efficacia, per le interfacce di facile utilizzo e per la capacità di apportare miglioramenti significativi al flusso di lavoro e alla produttività.

Che siate veterani del lean o principianti, questi strumenti vi forniranno sicuramente un valido supporto per raggiungere i vostri obiettivi di eccellenza operativa.

Cosa cercare in un software di gestione Lean?

Ho dovuto scoprire il miglior software di gestione dei progetti Lean per il mio team in modo difficile. E cosa avrei fatto di buono se avessi tenuto per me i miei insegnamenti? Ecco alcune delle caratteristiche fondamentali che dovreste cercare in un software di gestione snella:

Interfaccia facile da usare: Scegliete un'interfaccia intuitiva e facile da navigare, per garantire che tutti i membri del team, indipendentemente dalle loro competenze tecniche, possano utilizzarlo in modo efficiente Personalizzazione e flessibilità: Cercate un software che possa essere adattato ai vostri processi e flussi di lavoro, consentendovi di implementare una metodologia snella in modo flessibile Dati e analisi in tempo reale: Le funzioni di analisi e reporting sono essenziali per monitorare le prestazioni, identificare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati Mappatura e visualizzazione dei processi: Strumenti per la creazione e la visualizzazione di mappe dei processi, mappe dei flussi di valore e diagrammi di flusso aiutano a comprendere e ottimizzare i flussi di lavoro Supporto al miglioramento continuo: Le funzioni che facilitano le attività di kaizen (miglioramento continuo), come il monitoraggio dei suggerimenti di miglioramento, dei piani d'azione e dei loro risultati, sono di vitale importanza Strumenti di collaborazione: Le funzioni integrate di comunicazione e collaborazione assicurano che i membri del team possano facilmente condividere informazioni, fornire feedback e lavorare insieme per migliorare i processi Funzionalità di integrazione: Il software deve essere in grado di integrarsi con altri sistemi e strumenti utilizzati dall'organizzazione, come ERP, CRM o altri software di gestione dei progetti, per garantire un flusso di dati continuo e coerente Metriche di performance e KPI: Per misurare i progressi è fondamentale tenere traccia degli indicatori chiave di prestazione (KPI) e delle metriche relative all'approccio lean, come il tempo di ciclo, il lead time e i tassi di difettosità Scalabilità: Assicurarsi che il software sia in grado di scalare con la crescita dell'organizzazione e che possa gestire quantità crescenti di dati e utenti Supporto e formazione: Un'assistenza clienti completa e risorse di formazione sono essenziali per aiutare il vostro team a sfruttare al meglio il software e a risolvere eventuali problemi

L'attenzione a questi aspetti può aiutarvi a scegliere un software di gestione dei progetti snello, in grado di supportare efficacemente i vostri sforzi per aumentare l'efficienza, ridurre gli sprechi e migliorare continuamente i processi.

I 10 migliori software di gestione Lean da utilizzare nel 2024

Come persona che ha provato e testato diversi software di gestione dei progetti lean nel corso degli anni, vorrei presentarvi i 10 migliori software di gestione lean per facilitare i vostri processi.

1. ClickUp: Il migliore per la gestione snella dei progetti e del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto

Pianificare, costruire e spedire, tutto in un unico hub di lavoro

ClickUp è un robusto, soluzione all-in-one per la gestione dei prodotti per la pianificazione, la costruzione e la spedizione dei prodotti. Semplifica l'intero ciclo di vita dello sviluppo con un hub di lavoro olistico che riunisce in un unico luogo il lavoro di squadra interfunzionale, gli strumenti e le conoscenze. Entriamo nel vivo!

La chiave della gestione snella risiede nella visibilità end-to-end del vostro processo di sviluppo aziendale o di prodotto, che vi consente di individuare tempestivamente eventuali sprechi o risorse sottoutilizzate.

Sfruttare Viste ClickUp per creare un flusso di lavoro visivo che rappresenti al meglio i vostri processi. Non dimenticate di utilizzare gli stati personalizzati e i campi personalizzati per aggiungere dettagli unici alla vostra azienda. Ad esempio, "in attesa di approvazione FedRamp" può essere una fase specifica per la vostra attività di software di sicurezza al di fuori degli Stati Uniti.

personalizzate il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze con le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp_

Una volta individuata la vista, utilizzare Attività ClickUp per suddividere i progetti in attività più piccole e gestibili, in modo da sapere esattamente quanto impegno è richiesto per ogni attività e per quanto tempo. Con questo livello di ottimizzazione, è possibile tenere conto dell'efficienza in ogni singola fase.

E, naturalmente, automatizzate ogni volta che potete per evitare processi manuali che richiedono molto tempo. Automazione ClickUp possono aiutarvi a ridurre il lavoro manuale e a eliminare gli sprechi.

automatizzate le attività ripetitive per semplificare la programmazione con le oltre 100 automazioni integrate di ClickUp

Per sostenere questi processi, adottate il miglioramento continuo come pietra miliare della vostra attività. Effettuate revisioni settimanali, quindicinali o mensili per capire cosa funziona e cosa no. È possibile utilizzare Cruscotti ClickUp per raccogliere e visualizzare i dati, facilitando l'identificazione delle aree di miglioramento.

ClickUp offre tutto questo e molto altro ancora per aiutarvi a incorporare la gestione snella nel vostro lavoro, ma sappiamo che a volte può essere un po' opprimente. Per aiutarvi a iniziare più rapidamente, abbiamo Modelli ClickUp .

Semplificare la gestione del lean management con i modelli ClickUp

Se state intraprendendo una nuova avventura imprenditoriale e volete risparmiare tempo durante la costruzione del vostro business plan, potete rivolgervi ciecamente ai modelli di ClickUp Modello di piano aziendale Lean . Grazie a questo modello, potrete realizzare una presentazione concisa e organizzata e comunicare in modo efficiente il vostro business plan a potenziali investitori e stakeholder.

Fate decollare facilmente la vostra attività utilizzando il modello di Lean Business Plan di ClickUp

Scarica questo modello D'altra parte, gli imprenditori e le startup possono utilizzare il modello Modello di Lean Canvas per identificare e convalidare rapidamente il proprio modello di business, consentendo un più facile riconoscimento dei rischi e delle opportunità. È inoltre possibile visualizzare la rappresentazione visiva del piano aziendale, monitorando e monitorando rapidamente i progressi.

Generate automaticamente i compiti compilando il modulo di questo modello di Lean Canvas

Scarica questo modello

Le migliori caratteristiche di ClickUp

**Accelerate i vostri piani di sviluppo e la vostra documentazione utilizzandoClickUp Brain. Generate istantaneamente idee di prodotto, roadmap e altro ancora con strumenti di intelligenza artificiale progettati da esperti e pensati su misura per i team di software, il tutto all'interno di ClickUp

**Utilizzate 15 visualizzazioni personalizzabili per consentire al vostro team di visualizzare le attività in modo più vantaggioso. Ad esempio, utilizzare Vista Timeline per vedere le attività del progetto dal punto di vista della durata.

Migliore collaborazione: ClickUp migliora la collaborazione all'interno del vostro team permettendovi di assegnare le attività ai membri del team utilizzando la funzioneAssegnatari di ClickUp e aiuta le parti interessate a rimanere facilmente in contatto con i membri del team tramite la funzioneCaratteristica degli osservatori* **Integrazione di ClickUp con le vostre attuali applicazioni di lavoro, come Slack, Google Calendar, Zapier e altre, per evitare di passare da una piattaforma all'altra

accelerare la pianificazione e la documentazione con ClickUp Brain

Flussi di lavoro agili: Accelerate i vostri progressi con flussi di lavoro adattabili che si adattano alle esigenze di ogni team, da kanban a scrum e altro ancora, utilizzando l'interfaccia di lavoro di ClickUp BrainModello di gestione agile del progetto ClickUp

Pianificate, tracciate i progressi e gestite le risorse durante la pianificazione dello Sprint utilizzando il modello di gestione del progetto Agile di ClickUp

Scarica questo modello Pro tip: Modello di pianificazione dello sprint di ClickUp Scrum per i team Scrum che cercano un semplice modello di sprint per pianificare e monitorare i loro sprint. Progettate il processo ideale per qualsiasi backlog, automatizzatelo e dedicate più tempo a ciò che conta veramente

Definite facilmente l'ambito e monitorate l'avanzamento del vostro sprint utilizzando il modello di pianificazione degli sprint di Clickup

Scarica questo modello

Limitazioni di ClickUp

Il livello di personalizzazione può sembrare eccessivo all'inizio

Prezzi di ClickUp

Piano gratuito per sempre: Ideale per uso personale

Ideale per uso personale Unlimited: Ideale per piccoli team; $7/mese per utente

Ideale per piccoli team; $7/mese per utente Business: Ideale per team di medie dimensioni; $12/mese per utente

Ideale per team di medie dimensioni; $12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5/mese per utente Workspace

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Atlassian: il migliore per il flusso di lavoro agile

via Atlantideo Atlassian semplifica i flussi di lavoro e migliora la collaborazione tra i team, tracciando e gestendo le attività e visualizzando l'avanzamento del progetto attraverso schede personalizzabili.

Si integra perfettamente con i suoi prodotti gemelli e con un'ampia gamma di strumenti e applicazioni di terze parti. Per esempio, le schede agili di Atlassian in Jira sono state immensamente utili al mio team per visualizzare il nostro flusso di lavoro e identificare i colli di bottiglia. L'integrazione con Confluence mi permette di documentare i processi simultaneamente e di condividere facilmente le conoscenze.

L'ecosistema di integrazione completo di Atlassian lo rende adatto alle organizzazioni con più strumenti.

Le migliori caratteristiche di Atlassian

Altamente personalizzabile in base alle proprie esigenze

Utilizzo di Schede Kanban per visualizzare tutto il lavoro svolto

Facilità di ridefinizione delle priorità delle storie e dei bug degli utenti

Utilizzo dei permessi di sprint per definire ciò che gli utenti possono vedere o fare in un determinato progetto, consentendo di delegare meglio i permessi e le responsabilità ai membri del team per essere più autonomi e agili

Limitazioni di Atlassian

Alcuni utenti vorrebbero un'interfaccia utente migliore

Prezzi di Atlassian

Gratuito : Fino a 10 utenti

: Fino a 10 utenti Standard : $7,16 per utente al mese

: $7,16 per utente al mese Premium : $12,48 al mese per utente

: $12,48 al mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Atlassian

G2: 4,3/5 (oltre 5.800 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.800 recensioni) Capterra: 4,4/5 (14.000+ recensioni)

3. Lineare: Il migliore per lo sviluppo di software moderno

via Lineare Conosciuto soprattutto per la sua interfaccia utente facile da usare, Linear consente di pianificare, prendere decisioni migliori ed eseguire più rapidamente. Lo strumento opera con un'attenzione specifica allo sviluppo di prodotti, il che lo rende una scelta ideale per i team di sviluppo software.

Con le roadmap, è possibile stabilire una direzione e concentrarsi sul quadro generale. Grazie alle funzioni di autochiusura e archiviazione automatica, è possibile gestire automaticamente i backlog.

Linear è stato progettato per essere eccezionalmente veloce e reattivo, fornendo un'esperienza utente semplificata che migliora la produttività. Dà priorità alla navigazione rapida, al tracciamento rapido dei problemi e agli aggiornamenti in tempo reale, per aiutare i team a rimanere concentrati ed efficienti.

Le migliori caratteristiche di Linear

Per dare ai problemi un contesto più ampio, è possibile aggiungere priorità, etichette, stime, relazioni tra problemi, riferimenti e date di scadenza

Pianificare, eseguire e tenere traccia di ciò che deve essere fatto in un determinato mese, trimestre e anno in modo visivo

Chiudere automaticamente i problemi che non sono ancora stati aggiornati in un determinato periodo. In questo modo si evita di dover spulciare manualmente tonnellate di problemi chiusi.

Limitazioni lineari

Le funzioni di analisi e approfondimento potrebbero essere limitanti per alcuni utenti

Il monitoraggio del tempo non è disponibile

Prezzi lineari

Gratuito : Con funzionalità limitate

: Con funzionalità limitate Basic: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $15 per utente al mese

$15 per utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni lineari

G2: 4.6/5 (26 recensioni)

4.6/5 (26 recensioni) Capterra: 5/5 (41 recensioni)

4. Trello: il miglior strumento gratuito per la gestione dei progetti

via Trello Trello è l'alternativa per tutte le vostre esigenze di gestione dei progetti se non volete bruciare il vostro portafoglio e cercate qualcosa di pratico e gratuito da usare. È particolarmente adatto a singoli collaboratori o a piccoli team.

Il sistema visivo di schede e tabelloni di Trello lo rende una scelta unica. La sua intuitiva interfaccia in stile Kanban permette agli utenti di creare schede per diversi progetti e di usare le carte per rappresentare i compiti.

Queste schede possono essere facilmente spostate tra gli elenchi che rappresentano le diverse fasi del flusso di lavoro, fornendo una rappresentazione chiara e visiva dei progressi. Questa funzione supporta la gestione snella, semplificando la visualizzazione del lavoro, l'identificazione dei colli di bottiglia e lo snellimento dei processi, assicurando che le attività fluiscano senza intoppi dall'inizio alla fine.

Le migliori caratteristiche di Trello

Utilizzate la funzione checklist per avere una visione rapida della fase in cui vi trovate nel vostro progetto

Assegnare compiti, taggare i colleghi e lasciare commenti o feedback direttamente sulle schede

Si integra con Slack, Google Drive, GitHub e altro ancora

È facile da usare per i principianti grazie alla funzione drag-and-drop

Limitazioni di Trello

Nessuna funzione di tracciamento del tempo

I progetti più grandi possono essere difficili da gestire con tutte le parti in movimento

Prezzi di Trello

Gratuito: Con funzionalità limitate

Con funzionalità limitate Standard: $6 per utente al mese

$6 per utente al mese Premium: $12,5 per utente al mese

$12,5 per utente al mese Enterprise: $17,5 per utente al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

4,4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.000+ recensioni)

5. Airtable: Il miglior strumento basato su fogli di calcolo

via Aria compressa Airtable è probabilmente il software di gestione dei progetti più versatile disponibile. Il suo cuore è un potente strumento basato su fogli di calcolo che supera le capacità di Microsoft Excel. Oltre a questo, Airtable offre una personalizzazione quasi illimitata.

Voi e il vostro team potete sviluppare applicazioni no-code e low-code per gestire, visualizzare, pianificare e analizzare quasi tutto. Personalmente, ritengo che questa natura aperta possa anche essere uno svantaggio, in quanto a volte può essere opprimente.

Se avete una visione chiara, potete facilmente adattare Airtable alle vostre esigenze. In alternativa, potete usare i modelli personalizzabili di Airtable per aiutarvi a navigare tra le sue ampie funzionalità.

Le migliori caratteristiche di Airtable

La modellazione dei dati fornisce approfondimenti, rendendo i vostri dati più fruibili

Roadmap dei prodotti per mantenere l'attenzione del team sul flusso del valore e facilitare il flusso di lavoro

Una libreria di modelli completa consente un'esecuzione più rapida, eliminando la necessità di creare applicazioni personalizzate da zero

Limitazioni di Airtable

Se cercate una soluzione semplice e pronta all'uso, potreste trovare impegnativo l'approccio "create it yourself" di Airtable

Prezzi di Airtable

Gratuito: Per singoli o piccoli gruppi di lavoro

Per singoli o piccoli gruppi di lavoro Team: 24 dollari al mese per utente

24 dollari al mese per utente Azienda: $54 al mese per utente

$54 al mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

6. Lavoro di squadra: Il migliore per la gestione creativa dei progetti

via Lavoro di squadra Con Teamwork, è possibile partecipare rapidamente alla mappatura del flusso di valore e presentare i flussi di lavoro in vari formati di facile comprensione. Questo è utile dal punto di vista della gestione snella quando si tratta di puntualizzare problemi come gli arretrati di magazzino, il cambio di attività e i tempi di attesa.

È possibile utilizzare funzioni come la pianificazione dei progetti e i diagrammi di Gantt per individuare eventuali dipendenze che potrebbero rallentare la linea. Per facilitare questo processo, i commenti o le discussioni sui commenti sono centralizzati con le attività di Teamwork, eliminando la necessità di cambiare continuamente contesto.

Se le capacità di personalizzazione di Teamwork sono limitate o insufficienti, potete sfruttare la sua API per creare integrazioni e automazioni personalizzate per semplificare i vostri flussi di lavoro. La piattaforma offre anche controlli di accesso avanzati a progetti, attività e file, consentendovi di avere un controllo completo sulla sicurezza dei vostri dati.

Le migliori caratteristiche di Teamwork

Gli spazi di lavoro in team e la chat favoriscono una comunicazione chiara, promuovendo un miglioramento continuo e un flusso di lavoro fluido

Visualizzazione dei flussi di valore e dei progetti, per garantire che tutti si concentrino sulle attività giuste al momento giusto

Gli strumenti di tracciamento del tempo e del budget consentono ai manager di monitorare le spese e di identificare potenziali aree di spreco o di inefficienza

Integrazione con strumenti come Dropbox e Asana per rendere più fluidi i flussi di lavoro

Limiti del lavoro di squadra

Manca di funzionalità avanzate come la gestione delle risorse e la reportistica avanzata

Inizialmente, l'implementazione della funzione richiede una notevole quantità di tempo.

Prezzi di Teamwork

Gratuito per un massimo di cinque utenti con funzioni limitate

Deliver: $13,99 al mese, per utente (minimo tre utenti)

$13,99 al mese, per utente (minimo tre utenti) Crescere: $25,99 al mese per utente (minimo cinque utenti)

$25,99 al mese per utente (minimo cinque utenti) Scala: Prezzi personalizzati

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (1.000 + recensioni)

4,4/5 (1.000 + recensioni) Capterra: 4.5/5 (850+ recensioni)

7. Zenhub: Il migliore per la gestione dei progetti software

via Zenhub Se cercate un software che si integri perfettamente con GitHub e si rivolga specificamente a project manager, sviluppatori e proprietari di prodotti, Zenhub è lo strumento che fa per voi.

Zenhub è molto efficace per i team di sviluppo software. Il suo funzionamento diretto all'interno di GitHub può consentire agli sviluppatori di lavorare nel loro ambiente preferito, mentre i project manager possono monitorare in modo efficiente i progressi.

Le pipeline e le viste personalizzabili consentono una produzione snella e i solidi strumenti di road-mapping dei prodotti assicurano che i team rimangano concentrati sulla fornitura di valore.

Le migliori caratteristiche di Zenhub

È possibile popolare rapidamente le tavole Kanban in tempo reale con i dati provenienti da GitHub

L'automazione del flusso di lavoro facilita la creazione di un flusso e l'istituzione di un sistema di pull

I report e gli approfondimenti agili consentono alle agenzie di migliorare e mappare il flusso del valore in modo più efficace

Limitazioni di Zenhub

Le notifiche di completamento o di stato del progetto potrebbero sembrare fastidiose per alcuni utenti

È difficile da personalizzare in base alle proprie esigenze

Prezzi di Zenhub

Gratuito: 14 giorni di prova gratuita

14 giorni di prova gratuita Team: $12,50 per utente al mese

$12,50 per utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zenhub

G2: 4.3/5 (34 recensioni)

4.3/5 (34 recensioni) Capterra: 4.3/5 (35 recensioni)

8. SicurezzaCultura: Il migliore per i principianti

via SicurezzaCultura SafetyCulture, precedentemente noto come iAuditor, vi aiuta ad apprendere e implementare i principi Lean Six Sigma nel vostro flusso di lavoro. Si tratta di uno strumento di facile utilizzo che consente di iniziare rapidamente ad apportare miglioramenti, anche se si migliorano le competenze e le conoscenze di Lean Six Sigma.

Inizialmente lanciato come strumento di ispezione e reporting, SafetyCulture ha successivamente aggiunto funzionalità di creazione di flussi di lavoro e di assegnazione di compiti. Anche se non è la soluzione di gestione dei progetti più completa disponibile, è adatta alle organizzazioni che aderiscono ai principi Lean.

Lo consiglierei ai dirigenti impegnati in un approccio snello. Se i vostri requisiti di gestione dei progetti sono relativamente semplici, vale la pena considerare SafetyCulture. È vantaggioso se avete bisogno anche di robuste funzionalità di ispezione e reporting.

Le migliori caratteristiche di SafetyCulture

Facilita la creazione di flussi di lavoro delineando i processi e assegnando i follow-up per garantire un progresso continuo

Utilizzo di liste di controllo digitali intelligenti per identificare il valore e mappare il flusso di valore

I report personalizzati supportano il miglioramento continuo dei processi e dei risultati, riducendo efficacemente gli sprechi

Utilizzate la funzione Heads Up per condividere annunci o aggiornamenti con l'intero team in modo istantaneo

Limitazioni di SafetyCulture

La soluzione web a volte può presentare problemi di funzionamento

Non tutti la troveranno molto intuitiva

Prezzi di SafetyCulture

Gratuito: Fino a 10 utenti

Fino a 10 utenti Premium: $29 per utente al mese

$29 per utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SafetyCulture

G2: 4.4/5 (47 recensioni)

4.4/5 (47 recensioni) Capterra: 4.6/5 (196 recensioni)

9. TRATTAMENTO: Il migliore per l'ottimizzazione dei processi

via TRATTAMENTO Il miglioramento dei processi è fondamentale in ogni progetto, soprattutto in una metodologia lean. TRACtion è dedicato al miglioramento dei processi ed è quindi uno strumento eccellente per la gestione dei progetti lean.

TRACtion dispone di strumenti integrati per il miglioramento continuo e di un componente eLearning per un microapprendimento just-in-time. Inoltre, fornisce roadmap per la risoluzione dei problemi e roadmap pre-costruite personalizzabili per far progredire ulteriormente le iniziative di miglioramento dei processi.

Le migliori caratteristiche di TRACtion

I cruscotti assicurano che tutti gli indicatori chiave di prestazione (KPI), le metriche e i dati del progetto siano visibili e facilmente accessibili

Flussi di lavoro flessibili che consentono di adattare l'approccio alla risoluzione dei problemi in base alle necessità

Interfaccia di coaching dedicata per guidare e fornire feedback ai team di progetto

Visualizzazione dei dati in tempo reale con grafici e diagrammi multipli

Limitazioni di TRACtion

All'inizio il prodotto può risultare eccessivo

Le funzioni di registrazione potrebbero non sembrare ancora del tutto complete per alcuni utenti

Prezzi di TRACtion

È previsto un costo di installazione una tantum e un canone di utilizzo annuale per la maggior parte dei team

Esistono prezzi personalizzati per le distribuzioni aziendali

Valutazioni e recensioni di TRACtion

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

4,7/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.9/5 (50 recensioni)

10. Asana: La migliore AI per la gestione del lavoro

via Asana La maggior parte delle persone che ho incontrato e che usano Asana lo definiscono il loro secondo cervello, e io sono d'accordo. Favorisce la chiarezza ed è un luogo ideale per collegare gli obiettivi strategici ai team che contribuiscono a raggiungerli. È inoltre possibile vedere i progressi in tempo reale, aggiornare le parti interessate e mantenere l'azienda in carreggiata.

Trovo che Asana AI sia la sua caratteristica più differenziante. Oltre a consigliare campi intelligenti nelle schede o riassunti intelligenti per le schede e le attività, può aiutare a modificare e lucidare i messaggi. Fornisce anche spunti per fissare obiettivi più realistici e regole per automatizzare le attività ripetitive.

Le migliori caratteristiche di Asana

È possibile responsabilizzare i team organizzando i progetti e le attività in corso in un unico luogo e dando a tutti la visibilità del lavoro da svolgere e dei passi necessari per raggiungerlo

È possibile ottenere una visione a volo d'uccello con varie visualizzazioni del progetto ed etichette personalizzate

Potete facilmente coinvolgere tutti con aggiornamenti automatici su nuovi commenti, incarichi e altro. I membri del team possono tenere traccia di tutti i compiti assegnati in un'unica posizione

Limitazioni di Asana

L'importazione e l'esportazione dei dati è disponibile solo nei formati JSON e CSV

Solo una persona può assegnare compiti, il che rappresenta una sfida per i team di grandi dimensioni con più parti interessate al progetto. Inoltre, non è possibile assegnare compiti a diversi destinatari

Prezzi di Asana

Gratuito: Per sempre

Per sempre Starter: $13,49/mese per utente

$13,49/mese per utente Avanzato: $30,49/mese per utente

$30,49/mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.500+ recensioni)

4,3/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

Scegliere il miglior strumento di Lean Management

La metodologia Lean può sembrare opprimente per i principianti. Se non viene applicata bene, può lasciarvi con una lista di controllo infinita di tutto ciò che è andato storto.

Ma con gli strumenti giusti, le strategie lean possono aiutarvi a tracciare modelli e tendenze per prevedere i problemi futuri e sentirvi più padroni del vostro flusso di lavoro. ClickUp può essere il vostro partner ideale in questo percorso se state cercando di: