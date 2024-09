Stima analoga nella gestione e nello sviluppo dei progetti

Come ogni project manager sa, la creazione di stime per un progetto è cruciale e stressante allo stesso tempo. Se da un lato è più facile comprendere e generare stime allo stato attuale del progetto, dall'altro è difficile costruire stime accurate nelle fasi iniziali.

Da fare per generare stime nelle prime fasi di un progetto con pochi dati?

Una tecnica di project management che può aiutarvi è la stima per analogia. La stima per analogia nel project management è una tecnica di stima essenziale che aiuta a costruire stime dei costi e a valutare la durata del progetto e il fabbisogno di risorse nelle fasi iniziali.

Vediamo cos'è questa tecnica, come lavora, le sue metodologie e altro ancora.

Che cos'è la stima analoga nel project management?

La stima per analogia nel project management è una tecnica agile che utilizza i dati storici di progetti passati con risultati o attività simili per prevedere i costi, la durata e le risorse del progetto attuale. Più informazioni passate sono disponibili, migliore è la previsione in una stima analoga.

Ecco come utilizzare la stima analoga nel project management:

Scegliere un progetto comparabile : Scegliete un progetto passato che si avvicini molto a quello nuovo. Ad esempio, se il vostro progetto attuale riguarda le ricerche di mercato, scegliete un progetto passato che preveda attività simili. Le somiglianze tra il progetto passato e quello per il quale si sta effettuando la stima determinano l'accuratezza delle previsioni

: Scegliete un progetto passato che si avvicini molto a quello nuovo. Ad esempio, se il vostro progetto attuale riguarda le ricerche di mercato, scegliete un progetto passato che preveda attività simili. Le somiglianze tra il progetto passato e quello per il quale si sta effettuando la stima determinano l'accuratezza delle previsioni Trovare elementi rilevanti per entrambi i progetti : Identificare valori, come costo, durata, ambito e attività specifiche, che sono simili in entrambi i progetti per creare stime

: Identificare valori, come costo, durata, ambito e attività specifiche, che sono simili in entrambi i progetti per creare stime Annotare le somiglianze : Fare un elenco degli elementi simili in entrambi i progetti per facilitare il confronto

: Fare un elenco degli elementi simili in entrambi i progetti per facilitare il confronto Scegliere le stime: Confrontate gli elementi di entrambi i progetti e scegliete le stime di cui avete bisogno per il progetto attuale in base ai requisiti degli stakeholder, come il budget, i tempi, l'ambito, le ore di lavoro giornaliere/settimanali dei membri del team e le risorse necessarie in base ai dati dei progetti passati

Stima analogica vs. stima parametrica

La stima parametrica è una tecnica basata sui dati e sull'accuratezza che utilizza tassi unitari di attività e relazioni statistiche tra le variabili per definire con precisione i costi, le risorse e la durata del progetto.

Le tecniche di stima parametrica e analogica nel project management utilizzano dati storici in modo diverso. Ecco alcune differenze tra la stima analogica e quella parametrica.

Differenze chiave Stima analogica Stima parametrica Stima analogica Stima parametrica Stima parametrica Crea una stima generica del progetto basata su dati storici di progetti simili. Implica l'uso di dettagli come l'ambito, il costo e la durata di progetti precedenti e il giudizio di esperti Utilizza calcoli unitari e analisi statistiche per stimare la durata, il denaro, le risorse del progetto Accuratezza e applicabilità Funge da punto di partenza per le stime di progettoMeno accurato di una stima parametrica e migliore per progetti con disponibilità di dati limitata Offre maggiore accuratezza di una stima analoga, utilizzando calcoli dettagliati e relazioni statisticheMigliore per progetti ben definiti Complessità Una tecnica semplice e veloceNessun approccio statistico coinvolto Più complesso e richiede tempo rispetto alla stima analoga Coinvolge calcoli statistici e aggiustamenti

Sebbene le differenze siano ormai chiare, ecco quando utilizzare la stima parametrica e analogica nel project management:

Uso della stima analogica : I project manager usano comunemente la stima analogica nelle fasi iniziali per generare stime approssimative. Utilizzare questa tecnica quando non sono disponibili dati dettagliati

: I project manager usano comunemente la stima analogica nelle per generare stime approssimative. Utilizzare questa tecnica quando non sono disponibili dati dettagliati Uso della stima parametrica: La stima parametrica è un approccio basato sui dati, che richiede calcoli dettagliati e una stima di massimavalutazione del progetto dati. Questa tecnica è utilizzata principalmente per i progetti che offrono informazioni dettagliate e parametri definiti, come i prezzi unitari dei materiali, della manodopera o di altri componenti del progetto

Metodologie di stima analogica

La stima per analogia nel project management è una tecnica top-down tecnica di stima cioè si ottiene la stima del progetto completo e poi la si scompone in elementi più piccoli del progetto. Ecco due metodologie di stima analoghe che potete utilizzare.

Stima analogica basata su parametri

Questa metodologia stima il budget, l'ambito e le risorse del progetto corrente utilizzando variabili o parametri specifici di progetti precedenti. In breve, utilizza i parametri critici del progetto che hanno un impatto sui risultati e sulle risorse kPI del project management .

Ad istanza, se la ricerca di mercato in un progetto passato di analisi commerciale ha richiesto 10 ore, si può usare questo parametro per stimare la durata di un'attività simile di ricerca di mercato nel progetto attuale. Allo stesso modo, i project manager possono stimare altri parametri per il progetto corrente, come i costi o le risorse, attraverso un confronto.

Stima analoga basata sulla valutazione del ciclo di vita

Con questa metodologia, i project manager visualizzano una valutazione completa delle fasi precedenti del ciclo di vita del progetto, dall'inizio al completamento, per stimare le risorse, i costi e i tempi di un nuovo progetto.

Supponiamo di avere un progetto di sviluppo software passato con le fasi di raccolta delle risorse, progettazione, sviluppo, test e distribuzione, metriche del progetto analisi e feedback. Utilizzando la valutazione del ciclo di vita, basata su una stima analoga, è necessario analizzare le risorse specifiche e la durata stimata per ogni fase del progetto. Queste informazioni aiutano a stimare i parametri di un nuovo progetto di sviluppo software.

Benefici e svantaggi della stima analogica

Come altri tecniche di project management la stima analoga presenta vantaggi e svantaggi.

Benefici

Risorse e costi minimi : La stima analogica fornisce rapidamente una stima di base con risorse minime. È una tecnica efficace dal punto di vista dei costi che comporta un minor numero di processi e di documentazione

: La stima analogica fornisce rapidamente una stima di base con risorse minime. È una tecnica efficace dal punto di vista dei costi che comporta un minor numero di processi e di documentazione Miglioramento progressivo della stima : Sebbene la stima analogica sia adatta alle prime fasi del progetto, è utile in qualsiasi momento del progetto per affinare le stime

: Sebbene la stima analogica sia adatta alle prime fasi del progetto, è utile in qualsiasi momento del progetto per affinare le stime Stima a livello granulare : La stima analogica nel project management aiuta a stimare il tempo e il lavoro richiesto per le singole attività, aiutandovi poi ad analizzare il quadro generale

: La stima analogica nel project management aiuta a stimare il tempo e il lavoro richiesto per le singole attività, aiutandovi poi ad analizzare il quadro generale Analisi di fattibilità: Questa tecnica aiuta i team di progetto a valutare la fattibilità, il budget e il potenziale ritorno, garantendo un processo decisionale informato

Svantaggi

Accuratezza limitata : La tecnica potrebbe essere poco accurata a causa del limite di frequenza delle informazioni sul progetto e delle variazioni di variabili come le risorse e i tassi di inflazione

: La tecnica potrebbe essere poco accurata a causa del limite di frequenza delle informazioni sul progetto e delle variazioni di variabili come le risorse e i tassi di inflazione Basata su ipotesi : Questa tecnica si basa sulle ipotesi fatte sui dati dei progetti passati. Tuttavia, i dati storici potrebbero non rappresentare con precisione il progetto attuale

: Questa tecnica si basa sulle ipotesi fatte sui dati dei progetti passati. Tuttavia, i dati storici potrebbero non rappresentare con precisione il progetto attuale **Se non si hanno a disposizione dati storici, la stima analoga non è fattibile

Guida per passaggi alla stima per analogia

Tra le tecniche di stima agile la stima per analogia è una delle più semplici e utili per produrre stime per le fasi iniziali di un progetto. Per sfruttare al meglio questa tecnica, è necessario sfruttare una software di project management come ClickUp.

ClickUp è una soluzione completa per tutte le attività di ClickUp. Archivia le informazioni sul progetto, consente di impostare flussi di lavoro, monitorare lo stato di avanzamento, assegnare attività e semplificare i processi di progetto.

Impostare rapidamente la priorità di un'attività di ClickUp per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Ecco come si può utilizzare l'opzione i vantaggi di un software di project management come ClickUp per generare stime per il vostro prossimo progetto utilizzando una stima analoga.

Passaggio 1: scoprire il nuovo dominio del progetto e i requisiti tecnologici

Identificare il dominio del progetto precedente (se appartiene al marketing, allo sviluppo del prodotto, all'edilizia o a un altro campo) e le risorse tecnologiche necessarie. Ad esempio, il vostro nuovo progetto potrebbe essere un'iniziativa di sviluppo software o di marketing di prodotto. Una volta identificato il dominio, si comprende la tecnologia necessaria per il progetto. Questo rende più facile la ricerca di un progetto simile incollato.

Passo 2: lavorare per trovare un progetto passato simile

Iniziate a costruire un elenco di progetti passati (ad esempio, dieci o più) in base a variabili come il dominio e i team, obiettivi del project management o il contesto. Quindi, selezionate i progetti che trovate comparabili fino ad averne due o tre da confrontare.

Passaggio 3: confrontare i progetti

Una volta pronto l'elenco dei progetti comparabili, iniziate il confronto basato sulle variabili più rilevanti. Quanto più simili sono le variabili trovate, tanto più accurate saranno le stime dei progetti.

All'interno dell'elenco, si possono aggiungere singoli progetti come come attività di ClickUp . Inoltre, con Campi personalizzati di ClickUp è possibile specificare tutti i fattori importanti (budget, Sequenza, risorse, ecc.) su cui si desidera confrontare i progetti. I valori di queste particolari variabili possono poi essere assegnati a ciascuna attività del progetto.

ottenere una panoramica dettagliata delle attività con ClickUp Bacheca View

Oltre alla vista Elenco, ClickUp Kanban Bacheca può aiutarvi a visualizzare le attività a colpo d'occhio, a raggrupparle in base a punti in comune, priorità o stato, a ordinarle utilizzando campi personalizzati e a filtrarle in base agli assegnatari.

Suggerimento: Utilizzare tracciamento del tempo con ClickUp per prendere decisioni informate durante il confronto dei progetti. Vi fornisce preziosi dati storici, che potete sfruttare per creare stime di durata più realistiche e accurate per i vostri nuovi progetti._

Passaggio 4: Generare stime di costo e durata per il progetto pianificato

Il costo e la durata sono le due variabili principali che i project manager stimano per prime. Una volta confrontati i progetti, si possono ottenere stime approssimative dei tempi di completamento dei progetti e dei costi associati. Inoltre, stimate altre variabili in base alle attività del progetto e alle richieste degli stakeholder.

Utilizzare Modello di analisi dei costi di ClickUp per visualizzare i budget e monitorare i costi complessivi del progetto. Questo modello migliora l'allocazione delle risorse, vi aiuta a rimanere aggiornati sull'andamento dei costi in tempo reale e vi aiuta a capire i compromessi tra costi e valore del ciclo di vita del progetto.

Passo 5: Identificare attività simili in progetti passati

Per esempio, se si tratta di un progetto di sviluppo di un prodotto, identificare attività e temi simili in progetti passati in fasi specifiche di sviluppo, come la progettazione o la distribuzione. Creare stime di costi, durata e risorse per queste singole attività.

Suggerimento: ClickUp Brain è in grado di analizzare lunghi documenti di sviluppo prodotto e di riepilogare/riassumere in pochi secondi. Questi documenti riepilogati aiutano a cogliere rapidamente gli aspetti fondamentali dei documenti di sviluppo del prodotto e rendono più semplice e veloce la ricerca di attività simili in progetti passati._

Passaggio 6: Creare le stime finali con i dati raccolti

Una volta che le stime sono pronte, si può iniziare con le stime finali l'esecuzione del progetto . Utilizzate le stime finali (un singolo valore o un intervallo di valori) per creare un flusso di lavoro per l'esecuzione del progetto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-148.png Visualizzate con chiarezza le attività di ClickUp con il modello di ripartizione del lavoro https://app.clickup.com/signup?template=t-102456720&department=engineering-product Scarica questo modello /%cta/ Modello di ripartizione del lavoro di ClickUp può aiutarvi a visualizzare chiaramente le attività, le Sequenze e i deliverable del progetto e a stimare con maggiore precisione i costi e le risorse a livello granulare. Utilizzate questo modello per assicurarvi che le attività siano definite, le risorse assegnate e lo stato di avanzamento monitorato in modo coerente.

Vedi questi_ Modelli di struttura di ripartizione dei lavori !

Una volta che siete pronti con le vostre stime, ClickUp può aiutarvi a creare una roadmap del progetto che descriva in dettaglio i passaggi strategici che il team deve compiere per ottenere i risultati del progetto nei tempi previsti. Questa roadmap mostra chiaramente le sequenze del progetto, l'ambito, le priorità, le aspettative e gli obiettivi per far progredire il progetto più velocemente.

Combinate la stima analoga con Modello di roadmap di ClickUp per garantire un piano di progetto strategico e senza interruzioni. Questa roadmap di progetto completamente personalizzabile è ricca di strumenti che vi aiutano a monitorare i progetti, a definire le strategie e le priorità delle attività e a collaborare con i team interni per garantire il rispetto delle scadenze.

Esempio di stima analogica

Un project manager è incaricato di stimare il costo e la durata di una nuova campagna di social media marketing. Ecco i dettagli:

Progetto: Campagna di social media marketing per la promozione del nuovo sito web Obiettivi: Portare traffico al nuovo sito web - 18.000 visitatori al mese. Sfida: Poiché il progetto è in fase iniziale, il manager non dispone di un calendario dettagliato o di preventivi di spesa. Soluzione: Il manager utilizza la stima analoga del project management per sviluppare stime approssimative. Ecco i passaggi:

Il project manager elenca dieci progetti simili di campagne di marketing sui social media realizzati in passato

Dopo aver esaminato a fondo ogni progetto, il manager individua le variabili più simili: costo, durata, attività, scopo, target e canali sociali

Sulla base di questi dati, il project manager calcola le stime del progetto attuale. Poiché le stime iniziali potrebbero non essere accurate, il manager può affinare gradualmente le stime utilizzando maggiori dettagli man mano che il progetto procede

Ottieni le giuste stime del progetto con ClickUp

La stima analoga nel project management è molto diffusa tra i professionisti. Perché? Per la facilità d'uso, la rapidità dei risultati e la riduzione dei processi.

Quando inizia un nuovo progetto, la stima analogica è il metodo preferito per ottenere una stima approssimativa dei costi, delle risorse e della durata del progetto. Pur essendo una tecnica di base, le stime possono essere piuttosto credibili.

Con ClickUp, il processo di stima analogica diventa ancora più semplice. Le schede e i modelli di progetto di ClickUp, facili da usare e personalizzabili, consentono di ottenere stime di progetto in una durata stimata. Iscriviti ora gratis e fai un giro!

Domande frequenti (FAQ)

**Qual è la differenza tra la stima parametrica e quella analogica?

La differenza principale tra la stima parametrica e quella analoga nel project management è che la tecnica di stima parametrica utilizza confronti e calcoli basati sulle unità. Le stime parametriche sfruttano le relazioni statistiche tra le variabili per calcolare i costi o le risorse attuali del progetto. D'altro canto, le stime analogiche utilizzano i dati storici di progetti passati simili per un nuovo progetto.

**Che cos'è uno stimatore analogico?

Uno stimatore analogico è un metodo che utilizza informazioni provenienti da progetti passati simili per stimare il costo e la durata di un progetto attuale. Il metodo di stima analogica prevede la scelta di un progetto passato molto simile a quello nuovo per generare stime accurate.

**Che cos'è il principio di analogia della stima?

Il principio di analogia della stima dei progetti prevede l'utilizzo dei parametri di un progetto passato simile al nuovo progetto per ricavare le stime dei costi, ecc. Questo principio è alla base della stima per analogia nel project management, dove le stime vengono generate utilizzando dati storici di progetti passati.