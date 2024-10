Airtable contro Smartsheet. Smartsheet: Quale strumento di project management è il migliore?

Che siate a capo di una piccola startup, che vi destreggiate tra più attività o che stiate supervisionando un progetto di un team, la necessità di una strategia di project management efficiente è innegabile.

Senza una tabella di marcia o un monitoraggio adeguato, si rischia di tutto, dallo scope creep al superamento dei costi, dalle scadenze non rispettate ai difetti di qualità.

Se vi riconoscete in questa situazione, non preoccupatevi! Potete evitare questi problemi e rimanere liberi dallo stress utilizzando un software per il project management . Ma la scelta di una tra le tante opzioni ugualmente interessanti potrebbe facilmente diventare complicata.

Sia Airtable che Smartsheet offrono solide funzionalità di project management pensate per snellire i flussi di lavoro e mantenere i progetti in carreggiata.

Ma la domanda rimane: Quale si adatta meglio ai vostri processi aziendali e alle vostre esigenze? Facciamo un confronto dettagliato tra Airtable e Smartsheet per scoprirlo!

**Che cos'è Airtable?

via Airtable Airtable è un software di project management molto popolare con un'interfaccia altamente personalizzabile. È visivamente accattivante (un vantaggio!) e ha una funzione intuitiva di drag-and-drop che consente agli utenti di modellare la piattaforma in base alle loro esigenze specifiche.

È possibile sfruttare questa funzionalità/funzione per terminare molte attività, sia che si tratti di strutturare i dati, progettare flussi di lavoro o visualizzare le informazioni con tabelle Kanban e griglie a colori.

Ma Airtable non è l'unica cosa che ha nel suo arsenale: combina senza sforzo le funzioni di database, fogli di calcolo e altre funzionalità di project management. Queste funzionalità si adattano a molti settori e processi di lavoro, da al piano di progetto e budgeting, alla gestione delle risorse e al monitoraggio dei bug.

Airtable ha anche un proprio strumento di IA, Airtable IA **Questo potente strumento è in grado di analizzare campi di testo estesi e migliaia di righe di dati per evidenziare le informazioni più pertinenti e analizzare e organizzare vari set di dati, compresi i dati sulle prestazioni e i feedback dei clienti.

Sebbene il design user-friendly di Airtable lo renda accessibile a tutti, la padronanza di tutto il suo potenziale può presentare una curva di apprendimento.

Funzioni di Airtable

Airtable include un ampio intervallo di funzionalità/funzione per i suoi utenti. Ognuna di esse risponde a specifiche esigenze progettuali o organizzative. Trova utilità sia nelle impostazioni personali che in quelle aziendali, per scopi come la gestione dei contenuti, il piano dei progetti e il monitoraggio del budget.

Ecco alcune delle migliori funzionalità/funzione di Airtable per il project management:

1. Gestione delle attività

Airtable offre solide capacità di project management, consentendo ai team di organizzare e gestire attività e scadenze, di monitorare lo stato del progetto e di gestire le risorse in modo efficiente.

Inoltre, gli utenti possono sfruttare l'IA di Airtable per collegare progetti collegati, identificare i collaboratori e allineare il loro lavoro con le iniziative di tutta l'organizzazione con automazione completa.

Poiché Airtable è basato sul cloud, gli utenti possono gestire i progetti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, un vantaggio indispensabile per i team remoti. Inoltre, la app mobile di Airtable, di facile utilizzo, mantiene gli utenti connessi e informati anche in viaggio.

2. Personalizzazione

Una funzionalità di project management che contraddistingue Airtable è la sua impareggiabile personalizzazione. In Airtable è possibile creare interfacce intuitive e personalizzate e consentire a ciascun membro del team di adattare il database alle proprie esigenze. I flussi di lavoro personalizzabili sono una delle funzionalità più apprezzate di Airtable.

3. Visualizzazioni

Visualizzazione Kanban in Airtable

Airtable fornisce viste per visualizzare i dati in diversi formati, tra cui griglia, calendario, galleria, grafici Gantt e Kanban. Ogni visualizzazione offre vantaggi unici che consentono di aggiungere dati, analizzarli e interagire con essi in modo efficace.

Ad esempio, la visualizzazione Kanban semplifica l'automazione e la gestione del flusso di lavoro grazie a colonne personalizzabili e a funzionalità di trascinamento. La vista Gantt consente di visualizzare operazioni interconnesse come attività, progetti ed eventi nel tempo.

Inoltre, le visualizzazioni come le schede Kanban e i grafici Gantt aiutano a monitorare le attività e i progetti delle attività cardine del progetto e lo stato generale.

4. Collaborazione

Airtable offre una collaborazione semplificata grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alle funzionalità/funzione di commento, assicurando che tutti i compagni di squadra siano sulla stessa pagina.

5. Integrazioni di terze parti

Airtable offre integrazioni con strumenti esterni come Google Calendar, Salesforce, Jira e altri. Questo porta alla sincronizzazione dei dati tra le varie piattaforme, a una comunicazione senza interruzioni e a una maggiore produttività della forza lavoro.

6. Modelli

Airtable mette a disposizione un intervallo di modelli pre-progettati, adatti a varie esigenze. Questi modelli semplificano le attività quotidiane in una dashboard di facile utilizzo, semplificando i flussi di lavoro e offrendo la flessibilità di personalizzarli in base ai requisiti unici della vostra azienda.

Airtable offre modelli per diverse funzioni, dal marketing alla progettazione di pipeline di progetti, dal piano alla gestione delle risorse, al monitoraggio delle spese e altro ancora.

Prezzi di Airtable

**Gratis

Team : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Business : $54/mese per utente

: $54/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Airtable IA: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $6 al mese per membro

**Che cos'è Smartsheet?

via Foglio di testo /_href/ /blog?p=11699 Smartsheet /%href/

è un software di project management progettato per semplificare la programmazione, il piano del progetto, il monitoraggio dello stato e la condivisione dei documenti. È basato su fogli di calcolo, con un'interfaccia intuitiva simile a quella di Excel.

Siete preoccupati di come aumentare l'efficienza del team? Smartsheet offre funzionalità di collaborazione avanzata come commenti, approvazione delle revisioni e flussi di lavoro automatizzati. Inoltre, dà accesso a varie visualizzazioni, come Gantt, Sequenza e Kanban, che rispondono a diverse esigenze di project management.

Questo software di project management è molto versatile. Supporta l'intero processo di lavoro sfruttando capacità di automazione come:

Strumenti di business intelligence per garantire lo stato del progetto

Funzionalità di reportistica per un monitoraggio continuo dei progetti

Inoltre, Smartsheet offre il proprio strumento di IA, Smartsheet IA. Esclusivo per gli utenti aziendali con licenza, questo strumento migliora significativamente la produttività e l'efficienza all'interno della piattaforma. La combinazione di tutti questi vantaggi rende Smartsheet la scelta ideale per il project management di progetti di grandi dimensioni che coinvolgono più parti interessate.

Funzioni di Smartsheet

Smartsheet offre agli utenti un ampio intervallo di funzionalità/funzione per rispondere a diverse esigenze, come la pianificazione, la gestione, il monitoraggio e la collaborazione.

Ecco alcune delle principali funzionalità di project management di Smartsheet:

1. Automazioni personalizzate del flusso di lavoro

Volete creare un'automazione personalizzata del flusso di lavoro da zero o utilizzare l'automazione integrata di Smartsheet? modelli di fogli di calcolo incorporati per semplificare la voce dei dati e altre attività quotidiane? La scelta è vostra! Smartsheet offre questa flessibilità per aumentare l'efficienza e la produttività del team.

Gli utenti possono creare trigger e azioni personalizzate per automatizzare la creazione di attività, richiedere approvazioni, modifiche di stato e inviare avvisi, risparmiando tempo prezioso da dedicare a compiti ripetitivi.

2. Visualizzazioni

Con Smartsheet, gli utenti possono usufruire di opzioni versatili per la pianificazione dei progetti, tra cui la vista a griglia, la vista Gantt, la vista a schede e la vista a colori visualizzazione del calendario. Il calendario condiviso visualizza le attività in base alla loro tempistica, mentre la flessibilità della griglia consente di inserire i campi per il monitoraggio del tempo, migliorando l'organizzazione e la gestione del progetto.

3. Collaborazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Smartsheet-collaboration-feature.png Funzionalità/funzione di collaborazione di Smartsheet /$$$img/

Collaborazione in Smartsheet

Smartsheet facilita la collaborazione e la comunicazione tra project manager, membri del team e stakeholder aziendali con funzionalità/funzione quali colonne di commento e dashboard personalizzabili. Inoltre, la flessibilità della piattaforma si estende alla condivisione di elementi e aree di lavoro e alla raccolta di feedback tramite moduli di facile utilizzo.

4. Integrazioni di terze parti

Smartsheet si integra con le principali applicazioni cloud come Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365 e altre ancora. Una funzionalità/funzione aggiuntiva di Smartsheet è l'offerta di 70 connettori o app specializzate che consentono agli utenti di integrarsi e svolgere attività come la creazione di librerie di file e campagne email senza alcuno sforzo.

5. Bilancio

Volete generare reportistica finanziaria dettagliata? Smartsheet vi permette di farlo e persino di categorizzare i report per ore, giorni e importi per favorire un completo project management. Include anche dashboard di budget personalizzabili per una chiara visualizzazione e analisi delle metriche del progetto.

6. Modelli

Smartsheet offre un intervallo di modelli scaricabili attraverso il Centro soluzioni. Questi includono moduli, relazioni e dashboard pre-progettati che possono essere utilizzati per avviare il progetto.

Prezzi di Smartsheet

**Gratis

Pro : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Business : $32/mese per utente

: $32/mese per utente Azienda: prezzo personalizzato

Smartsheet Vs. Airtable: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Smartsheet che Airtable offrono funzionalità avanzate di project management per ottimizzare i processi di lavoro. Sebbene abbiano in comune la capacità di facilitare il lavoro di squadra e di offrire strumenti di IA per una maggiore automazione, Smartsheet eccelle nella collaborazione strutturata, mentre Airtable brilla nei flussi di lavoro personalizzabili

Ora confrontiamo le funzionalità/funzione chiave di Airtable vs. Smartsheet in modo più dettagliato.

Caratteristica #1: Funzionalità di project management

Smartsheet offre agli utenti opzioni di visualizzazione flessibili per la pianificazione e il monitoraggio dei progetti, tra cui la visualizzazione a griglia, i grafici Gantt, la visualizzazione a schede e la visualizzazione a calendario. L'automazione personalizzata dei flussi di lavoro è sicuramente il punto di forza per ottimizzare la gestione delle attività e i processi di approvazione.

D'altra parte, Airtable vanta interfacce altamente personalizzabili e varie opzioni di visualizzazione come la griglia, il calendario, la galleria, i grafici Gantt e Kanban.

Vincitore: Sebbene entrambe le piattaforme offrano solide funzionalità di project management, le capacità di personalizzazione di Airtable le conferiscono un leggero vantaggio nell'adattare i flussi di lavoro a esigenze specifiche. Pertanto, Airtable è il vincitore.

Funzione #2: collaborazione tra team

Quando si tratta di lavorare insieme ai compagni di squadra, sia Airtable che Smartsheet lo rendono possibile grazie a funzionalità di comunicazione e collaborazione senza soluzione di continuità.

Airtable consente la collaborazione grazie a funzionalità/funzione quali aggiornamenti e commenti in tempo reale. Smartsheet offre dashboard personalizzabili e colonne di commento per consentire a project manager, membri del team e stakeholder di lavorare insieme senza problemi.

Entrambi gli strumenti sono forti contendenti sotto questo aspetto. Le funzionalità di collaborazione complete di Smartsheet offrono un approccio leggermente più strutturato, in particolare per i team più grandi. Pertanto, Smartsheet vince in questo caso.

Funzione #3: Integrazioni di terze parti

In termini di integrazioni di terze parti, sia Smartsheet che Airtable offrono un'estesa connessione con le principali applicazioni cloud e connettori specializzati.

Smartsheet si integra perfettamente con strumenti come Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite e altri, oltre a 70 connettori specializzati. Anche Airtable si integra con piattaforme come Jira server, Google Calendar, Salesforce e altre.

Vincitore: In questo caso, anche se entrambi gli strumenti eccellono in modo simile nelle capacità di integrazione, Smartsheet si distingue per l'offerta di connettori specializzati per specifiche esigenze aziendali. Smartsheet è quindi il chiaro vincitore.

La scelta tra Airtable e Smartsheet dipende in ultima analisi dai requisiti e dalle preferenze specifiche di ogni organizzazione. Ora la palla passa a voi!

Airtable Vs. Smartsheet su Reddit

Abbiamo setacciato Reddit per raccogliere le opinioni degli utenti su Airtable vs. Smartsheet. Cercando le discussioni sull'argomento "Smartsheet vs. Airtable", è evidente che entrambe le piattaforme hanno dei follower dedicati.

Alcuni utenti di Reddit ritengono che Smartsheet sia la scelta ideale per progetti di medio intervallo in termini di complessità:

Ci credo, questo Il team di Smartsheet è fenomenale . In questo momento sembra che la funzione di Airtable sia la migliore per quasi tutti gli scopi, tranne che per cercare di costruire le pianificazioni dei progetti con durate e dipendenze. Airtable non fa un buon lavoro in questo senso. Ma Smartsheet è adatto per progetti fino a media complessità.

Direi che.. Smartsheet per quasi tutto Perché non ho mai visto uno strumento o un servizio con un tasso di adozione più rapido di Smartsheet e ci sono molte cose interessanti in lavorazione!

Altri utenti di Reddit ritengono che Airtable sia l'opzione migliore se si cercano funzionalità/funzione di gestione del database: Airtable è più che altro un database > che un foglio di calcolo, le interfacce lo stanno davvero portando a casa e non vedo nulla di simile su Smartsheet.{\i}

_Il_l_l'interfaccia è uguale a Smartsheet, ma è più orientato ai database _e rende davvero facile la connessione con le app e la costruzione di dashboard ordinati, molto meglio delle funzionalità/funzione di ss

Mentre Smartsheet e Airtable sono scelte solide per il project management e l'organizzazione dei dati, un altro concorrente li supera in molti aspetti: ClickUp .

Conosci ClickUp: la migliore alternativa a Smartsheet e ad Airtable

ClickUp offre una suite completa di funzionalità e un'interfaccia utente paragonabile a Smartsheet e Airtable, ma con caratteristiche migliori e prezzi competitivi.

Che si tratti di project management, monitoraggio delle attività, collaborazione o organizzazione dei dati, ClickUp offre una piattaforma solida che soddisfa le diverse esigenze del team e che vale sicuramente la pena di esplorare.

Ecco le principali funzionalità/funzione di ClickUp:

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp #1: Project management per i team

ClickUp è la migliore alternativa a Smartsheet e Airtable per la gestione dei progetti project management per i team e per molte buone ragioni. È un software di project management all-in-one con funzionalità di IA per i team che desiderano muoversi più velocemente, lavorare in modo più intelligente e raggiungere i propri obiettivi in modo efficace.

visualizzate lo stato del vostro team, tenete traccia degli obiettivi e delle scadenze con ClickUp_

Con ClickUp, il team può semplificare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e ottenere un esito positivo per progetti di qualsiasi dimensione o complessità.

1. Definire le priorità e pianificare

Uno dei punti chiave di ClickUp è la capacità di aiutare a definire le priorità e a pianificare in modo efficace. Smartsheet e Airtable possono offrire funzionalità/funzione di pianificazione dei progetti, ma ClickUp ha un vantaggio competitivo in questo caso per la sua affidabile attenzione alla visibilità e all'allineamento con gli obiettivi aziendali.

Con ClickUp, i team non perdono mai di vista le priorità e ottengono visibilità su tutti i dettagli del progetto. Qui è possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per fare un ulteriore passaggio. Aiuta a tenere traccia degli obiettivi individuali e di team e fornisce chiare sequenze temporali e traguardi misurabili.

raggiungete i vostri oggetti con tempistiche chiare _e monitoraggio automatico dello stato con ClickUp Goals

Traducete gli obiettivi in attività e sottoattività più piccole in Attività di ClickUp per semplificare il piano; aggiungere dipendenze e relazioni per garantire che non venga saltato nessun passaggio correlato; aggiungere priorità alle attività per garantire che tutti sappiano su cosa agire per primo. ClickUp assicura che tutti siano sulla stessa pagina e che gli obiettivi siano allineati.

Questo garantisce l'esito positivo del progetto, evitando sprechi e allocando le risorse dove sono più necessarie

2. Visualizzazione su misura

ClickUp semplifica il project management fornendo visualizzazioni su misura per progetti interfunzionali. A differenza di Smartsheet e Airtable, ClickUp offre oltre 15 modi diversi di visualizzare il lavoro tra cui un grafico, un elenco, un pannello Kanban, un calendario e una sequenza temporale.

scegliete diverse visualizzazioni per soddisfare le esigenze specifiche del project management con ClickUp_

Questa funzionalità consente ai team di migliorare l'organizzazione e la produttività scegliendo una visualizzazione adatta alle specifiche esigenze del progetto.

Ad esempio, la vista Vista Bacheca ClickUp aiuta i team a tenere traccia dello stato delle attività in una semplice interfaccia drag-and-drop con colonne per ogni fase. D'altra parte, ClickUp Vista Elenco consente di visualizzare in modo granulare ogni attività con il suo stato, la sua Sequenza, il suo titolare, ecc.

3. Maggiore trasparenza

La comunicazione è un'altra area in cui ClickUp brilla. Lo strumento di project management promuove una maggiore trasparenza, aiutando i team a collaborare sulla visione del progetto con Documenti ClickUp , rimanete informati con il sito Finestra In arrivo di ClickUp e la condivisione degli aggiornamenti utilizzando ClickUp Chattare .

Con ClickUp Chattare con i membri del team, condividere e lavorare su attività in tempo reale, il tutto senza lasciare la piattaforma

La comunicazione semplificata assicura che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina, riducendo le incomprensioni e i ritardi nell'esecuzione del progetto.

4. Reportistica completa

Smartsheet e Airtable possono offrire funzionalità/funzione di reportistica, ma i dashboard in tempo reale di ClickUp forniscono la massima visibilità e approfondimenti completi sullo stato e sulle prestazioni del progetto.

Questa singola fonte di verità consente ai team di identificare le sfide, le potenziali minacce e le difficoltà di approvvigionamento per aiutarli a mantenere il vantaggio e a prendere decisioni basate sui dati.

Completamente personalizzabile e condivisibile ClickUp Dashboard aiutano i project manager a stabilire le priorità delle attività e a mantenere i progetti in carreggiata.

5. ClickUp Brain

Il gestore di progetti alimentato dall'AI di ClickUp, ClickUp Brain consente di risparmiare tempo e di aumentare la produttività della forza lavoro, automatizzando le attività ripetitive e permettendo ai team di concentrarsi sui lavori di maggior valore.

Questa funzionalità/funzione accelera i piani e l'esecuzione dei progetti grazie all'automazione di attività come riepilogare thread di commenti, generare attività secondarie e scrivere aggiornamenti in modo autonomo. Ma è tutto qui? (Presto vi diremo di più su ClickUp Brain)

Caratteristica rivale di ClickUp #2: Visualizzazioni multiple di tabelle Vista Tabella di ClickUp lo colloca in una posizione favorevole rispetto a concorrenti come Smartsheet e Airtable, poiché offre ai team opzioni di flessibilità e personalizzazione senza pari all'interno del layout tabellare.

A differenza di Smartsheet e Airtable, ClickUp consente agli utenti di formattare le tabelle in base alle preferenze individuali. In questo modo i team possono monitorare e organizzare qualsiasi tipo di lavoro in modo efficiente, aumentando la produttività e risparmiando molto tempo.

organizzare i dati e monitorare le attività in una visualizzazione a tabella utilizzando ClickUp_

Inoltre, ClickUp consente agli utenti di condividere la propria tabella con chiunque, ad istanza dei propri client e stakeholder, con collegamenti condivisibili pubblicamente. Ecco alcune altre cose da fare nella visualizzazione Tabella di ClickUp:

Ordinare e monitorare facilmente le informazioni nascondendo e fissando le colonne

Gestire il lavoro con potenti funzionalità di filtro e di raggruppamento con ClickUp

Accedere alla funzione drag-and-drop per organizzare le colonne e gestire meglio i dati all'interno della visualizzazione tabella

Esportazione dei dati della visualizzazione tabella come fogli di calcolo

Copiare e incollare rapidamente i dati per inserirli in altri file difogli di calcolo #### Base di dati

La vista tabella di ClickUp funziona come un potente database senza codice, consentendo ai team di creare un database perfetto senza bisogno di competenze tecniche. Gli utenti possono creare relazioni tra le varie attività e organizzare il lavoro collegandole, insieme a documenti e dipendenze. La vista tabella di ClickUp consente inoltre agli utenti di collegarsi alle segnalazioni di bug, di collegare i clienti ai loro ordini, ecc.

organizzate le attività e modificate i dati in blocco con la reattiva e intuitiva vista tabella di ClickUp

Fogli di calcolo

La vista Tabella di ClickUp consente ai team di visualizzare i dati in modo efficace. Gli utenti possono organizzare le attività dei progetti e modificare grandi volumi di dati con tabelle intuitive. Possono creare campi personalizzati per registrare virtualmente qualsiasi dato, dallo stato di avanzamento delle attività e dalle valutazioni a stelle e strisce agli allegati dei file e altro ancora.

Questa versatilità e la natura reattiva di ClickUp lo rendono ideale per il project management di progetti complessi e per l'analisi dei dati in modo efficiente.

Caratteristica rivale di ClickUp #3: ClickUp Brain onnipotente

Certo, con Smartsheet è possibile generare formule, testi e riepiloghi e con Airtable è possibile eseguire attività in automazione quando si verificano determinate condizioni. Tuttavia, nessuno dei due strumenti di project management ha nulla da invidiare a ClickUp per quanto riguarda l'automazione del lavoro con l'IA ClickUp Brain .

automatizzate le vostre attività di project management con ClickUp Brain

ClickUp Brain sta rivoluzionando il project management grazie alle sue avanzate capacità di IA. È costruito su misura per soddisfare le esigenze dei team che cercano strumenti efficienti per fogli di calcolo e tabelle.

È in grado di semplificare efficacemente molti lavori, come la gestione delle attività, il monitoraggio dei progetti e il project management, e offre un intervallo di funzionalità/funzione per risolvere i problemi più comuni in queste aree.

AI Knowledge Manager

Sono finiti i giorni in cui bisognava cercare informazioni e recuperarle manualmente all'infinito. ClickUp Brain fornisce istantaneamente risposte accurate basate sul contesto di qualsiasi lavoro che si trovi all'interno di ClickUp o in connessione con esso.

In questo modo i team evitano la frustrazione di dover cercare informazioni su Google, di dover cercare in una tonnellata di file o di dover disturbare i colleghi, e si assicurano che tutti abbiano accesso alle conoscenze di cui hanno bisogno in qualsiasi momento.

AI Project Manager

Siete stanchi di perdere tempo in aggiornamenti manuali e attività ripetitive? ClickUp Brain è il vostro AI Project Manager che automatizza i riepiloghi/riassunti dei progetti, gli aggiornamenti di stato con l'IA, gli standup e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

clickUp Brain riepiloga/riassume i thread di discussione per aiutarti a recuperare più velocemente e meglio_

Automatizzando la pianificazione delle attività secondarie, la generazione di elementi d'azione e l'autocompilazione dei dati, i team possono concentrarsi su aspetti più strategici del project management, riducendo gli errori e migliorando l'efficienza.

AI Writer for Work

Scrivere reportistica e rispondere ai messaggi può richiedere molto tempo, ma ClickUp Brain può essere il vostro assistente IA Writer e semplificare il tutto. Grazie al controllo ortografico automatico e alla possibilità di creare modelli istantanei per qualsiasi attività, i team possono comunicare in modo efficace senza il fastidio della correzione manuale e del formattare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif Riproduzione con ClickUp AI /$$$img/

creare contenuti senza soluzione di continuità su qualsiasi cosa con il prompt giusto in pochi secondi con ClickUp Brain

Inoltre, la capacità di ClickUp Brain di trasformare la voce in testo e di rispondere alle domande contenute nelle note delle riunioni aiuta i team a rimanere organizzati e informati.

Con ClickUp Brain, i team possono raggiungere gli obiettivi dei progetti in modo più efficiente che mai.

**Trasforma il project management del team con ClickUp!

Come abbiamo visto in questo confronto tra Airtable e Smartsheet, gli strumenti di project management come Airtable e Smartsheet offrono un intervallo di funzionalità/funzione per supportare la collaborazione e la produttività del team. Tuttavia, quando si tratta di scegliere la soluzione migliore per il proprio team, ClickUp è la scelta migliore.

Con ClickUp, i team possono usufruire di versatili viste Tabella, di funzionalità avanzate di IA come ClickUp Brain e di strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità. È il miglior software di project management per ottimizzare la gestione delle attività, migliorare la comunicazione del team e aumentare la produttività.

Siete pronti a portare il project management a un livello superiore? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e scopri come può rivoluzionare il modo di lavorare del tuo team!