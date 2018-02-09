Startup o grande azienda: quale scegliere?

Startup o azienda consolidata?

L'erba del vicino è sempre più verde, giusto? Chi lavora nelle startup diventa geloso quando vede le grandi feste natalizie a cui partecipano i propri amici che lavorano nelle grandi aziende. I dipendenti delle grandi aziende invece si arrabbiano quando vedono i propri amici delle startup ottenere titoli più importanti in meno tempo.

Se lavori nel mondo aziendale, è probabile che tu stia cercando lavoro sia in startup che in grandi aziende. Probabilmente conosci già le caratteristiche di base di entrambi i tipi di ambiente lavorativo: le grandi aziende hanno orari fissi e sono più rigide, mentre le startup offrono maggiore flessibilità ma anche più lavoro.

Allora, cosa è meglio?

La risposta a questa domanda è diversa per ognuno di noi. La vera domanda da porsi è: per cosa lavori? Vuoi solo ricevere lo stipendio e tornare a casa? Vuoi essere formato e sviluppare le tue competenze? Oppure vuoi sporcarti le mani e costruire qualcosa di concreto?

Ma ciò di cui non si parla così spesso è se un lavoro in una startup o in un'azienda sia migliore per la tua carriera a lungo termine. Beh, parliamone! Un lavoro in azienda può essere il luogo perfetto per ricevere una formazione strutturata sul posto di lavoro, ma ti renderà davvero più prezioso rispetto a una startup? Una startup può offrirti un'esperienza complessiva migliore su come costruire un'azienda, ma ti darà la possibilità di avanzare verso una posizione dirigenziale in futuro?

Aziendale

Un nome che parla da sé. Le aziende più grandi sono solitamente nomi familiari o, quantomeno, marchi noti nel settore. È bello poter dire alle persone dove lavori e sapere che conoscono già tutto dell'azienda.

È possibile acquisire padronanza di un ruolo o di una competenza. Le posizioni aziendali tendono ad avere ruoli più diretti: se lavori nel settore commerciale, ti occupi delle vendite. Se lavori nel servizio clienti, rispondi alle richieste e aiuti i clienti. Quindi, se sai già quale ruolo desideri ricoprire o quale direzione vuoi prendere, questo tipo di ambiente può davvero aiutarti a crescere e affinare le tue competenze, senza doverti concentrare su una serie di altre responsabilità.

Risolvere i problemi è un gioco da ragazzi. Grazie a questi ruoli altamente specializzati, tutti sanno a chi rivolgersi quando si presenta un nuovo problema: il team esperto in quel settore. Se provi a risolvere un problema che non è di competenza del tuo reparto, rischi di pestare i piedi a qualcuno. Credimi, se questo è il problema più grande che hai, andrà tutto bene 🙂 Chi lavora nelle startup vorrebbe avere questi team a cui rivolgersi!

Pacchetti di benefit più vantaggiosi. Dai, è ovvio che queste aziende hanno più soldi da spendere. Di solito possono offrire ai propri dipendenti ottimi benefit come assistenza sanitaria privata, pensioni, assistenza all'infanzia e sconti aziendali. A volte, un'azienda più grande può significare anche uno stipendio più alto. Anche se ho visto anche il contrario 😛

Influenza ZERO. Sapete, ciò che mi ha ferito di più lavorando in un'azienda è stata la mia mancanza di influenza. Tenevo davvero alla mia prima azienda e volevo fare tutto il possibile per renderla più efficace. Onestamente, è più difficile portare a termine le cose o farle adottare in una grande azienda. Questo mi porta al punto successivo:

Nessun rischio! Le grandi aziende e le multinazionali hanno paura di correre rischi. Potete presentarsi alla porta del vicepresidente con un'idea che ha il potenziale di aumentare il fatturato del 20%, ma se comporta anche solo un minimo rischio, quell'idea non vedrà mai la luce. Nove volte su dieci, la decisione sarà quella di continuare a sviluppare ciò che funziona. Non c'è niente di sbagliato in questo. Dopo tutto, è la mossa più intelligente. Credimi, è difficile immaginare la pressione che i dirigenti di livello C devono affrontare per soddisfare gli azionisti!

Maggiore soddisfazione sul lavoro. Essendo solo un piccolo ingranaggio di un enorme meccanismo, è difficile vedere il vero valore del proprio lavoro. Sei solo una parte del processo, o contribuisci in minima parte a un risultato finale enorme che potresti non vedere per mesi o anni! Questo può essere frustrante per chi ama vedere l'impatto del proprio lavoro.

Difficoltà di crescita. Potresti eccellere nel tuo ruolo e battere tutti gli altri, ma questo non ti garantisce la promozione che desideri. Se qualcuno con più anzianità in azienda punta allo stesso ruolo, potresti ritrovarti fuori dai giochi. Potrebbero anche impedirti di ottenere una promozione che meriti solo perché è così che funziona la carriera, anche se sei più che pronto!

Pro

GUADAGNI, e non sto parlando della palestra! Se non hai idea di cosa vuoi fare, un ruolo in una startup può aiutarti ad acquisire competenze e conoscenze su diverse posizioni. Acquisirai competenze che non avresti mai pensato di avere, semplicemente perché devi! Lavorare per una startup è il modo migliore per acquisire quante più competenze possibile.

Equità! Certo, le grandi aziende ti daranno delle stock option, ma credimi, le limitano il più possibile perché devono darle a tanti dipendenti. Entra presto in una startup che avrà successo e non dovrai più preoccuparti dei soldi! Ecco perché così tante persone sono disposte a lavorare sodo per una startup, perché sanno che in futuro ne trarranno grandi vantaggi!

Maggiori responsabilità/opportunità di apprendimento. In generale, più piccola è la startup, più spesso ti troverai ad assumerti nuove responsabilità, semplicemente perché ci sono meno persone con cui dividere le sfide. Una cosa che posso assicurarti è che in una startup dovrai affrontare più problemi. Ma è anche questo il bello. Come tutto nella vita, le difficoltà delle startup formano il carattere e ti aiutano a scoprire di che pasta sei fatto. Preparati a diventare parte integrante del processo decisionale.

Avrai l'opportunità di sperimentare. Identificare e risolvere i problemi ha un importante vantaggio professionale: ti permette di ampliare le tue competenze e provare cose nuove. Se tecnicamente lavori nel marketing ma desideri acquisire esperienza come programmatore o designer, buttarti dove vedi che c'è bisogno può essere un ottimo modo per imparare e crescere (purché continui a svolgere le tue mansioni principali). Questo è un elemento fondamentale del lavoro nelle startup della Silicon Valley.

Puoi innovare – Le startup hanno bisogno di crescere rapidamente, e questo è possibile grazie all'innovazione e alla disponibilità dei dipendenti a provare cose nuove. Nessun buon CEO di una startup ti impedirà di provare qualcosa di nuovo. È così che le aziende ottengono risultati con design innovativi e concetti nuovi che la concorrenza non è in grado di eguagliare.

Bonus: Strumenti di project management per startup

Contro

Dovrai risolvere i problemi da solo. Non ci saranno team a cui potrai affidarti, o almeno non quelli che hai nelle aziende tradizionali! Ancora una volta, continuo a considerarlo un punto di forza per il valore che ti apporta nel lungo periodo.

Il carico di lavoro è pesante. Aspettati di lavorare molte ore, con poche ferie e vacanze. Le startup devono sfruttare rapidamente le tendenze e la crescita iniziale è fondamentale. L'equilibrio tra lavoro e vita privata è difficile da raggiungere. Lavorerai più a lungo per stare al passo con le aziende più grandi, quindi lo stress e il burnout sono aspetti da tenere in considerazione. La vita in una startup non è davvero per tutti.

Stabilità/sicurezza del lavoro. Amerai il tuo lavoro, ma non saprai mai per quanto tempo lo manterrai. Se una startup non ha soldi, potresti essere il prossimo a essere licenziato. Inoltre, se la startup è intelligente, manterrà solo chi aggiunge il massimo valore. I migliori!

Cosa rende un buon dipendente aziendale

1) Affidabile

La caratteristica fondamentale per avere successo nel mondo aziendale è la costanza. Dal giorno in cui ti candidi, dimostrando impegno nel completare le attività assegnate nei tempi previsti, dai prova di avere le qualità di un leader.

2) Ambizione

I dipendenti ambiziosi sono disposti a fare il possibile per raggiungere gli obiettivi aziendali o fare carriera. Non si tirano indietro quando si tratta di dare il meglio perché hanno fissato obiettivi e aspettative elevate per se stessi. Desiderano inoltre fortemente progredire nella loro carriera. L'ambizione trigger l'apertura mentale, le idee creative e un atteggiamento intraprendente, tutte qualità positive per qualsiasi azienda. Tuttavia, i tuoi rappresentanti ambiziosi dovrebbero anche avere una buona dose di intelligenza emotiva 😉

3) Adeguatezza culturale

Trovare un candidato adatto alla cultura della tua azienda è più facile a dirsi che a farsi. Innanzitutto, assicurati di conoscere esattamente la cultura della tua azienda. Pensa alle caratteristiche e ai valori che tu e il tuo personale esistente ritenete importanti. Il tuo team addetto alle assunzioni dovrebbe conoscere bene la cultura della tua azienda. Anche il processo decisionale, il linguaggio e le pratiche quotidiane sul posto di lavoro riflettono la cultura aziendale.

Quando assumi una persona che non si adatta alla cultura aziendale, questa tende sinceramente a sentirsi alienata e non rende al meglio. Ho commesso personalmente questo errore e l'ho osservato in prima persona. Quando una grande azienda inizia ad assumere un numero elevato di persone, diventa piuttosto ovvio quale tipo di persona si adatta meglio all'azienda per creare un team efficace.

4) Spirito di squadra/Positività

Tutti abbiamo incontrato persone completamente negative su tutto. Se aumentano le quote, vanno subito in cucina a lamentarsi. Questi discorsi possono diffondersi più velocemente di quanto si pensi, soprattutto in una grande azienda dove ci sono molti gruppetti. È una ricetta per guai e bisogna stroncarla sul nascere.

Il modo migliore per risolvere questo problema è circondarli di persone che vivono, respirano e mangiano per la loro azienda. Indossano le magliette dell'azienda nei fine settimana, partecipano alla squadra di softball aziendale e lavorano dopo l'orario di lavoro per migliorare se stessi e diffondere il buon nome dell'azienda. Questa frase è abusata, ma quello che volete trovare è qualcuno che beve il Kool-Aid. Sosterrà sempre i vostri cambiamenti (che saranno molti), indipendentemente dal fatto che danneggino o aiutino il dipendente!

COSA RENDE UN BUON DIPENDENTE DI UNA STARTUP

1) Grinta

La grinta è un requisito fondamentale per l'innovazione, perché la maggior parte delle innovazioni nasce nei momenti più bui di una startup. Quando una startup affronta delle difficoltà, è costretta ad evolversi. È proprio in questi momenti difficili che le stelle di una piccola azienda brillano di più. Un giocatore di livello A non si scoraggia di fronte al fallimento, ma diventa parte integrante di una soluzione innovativa. Devi essere in grado di stare al passo con un ambiente frenetico più a lungo e in modo più efficiente rispetto ai dipendenti aziendali con un "lavoro a tempo pieno"

2) Comunicatore efficace

I dipendenti di startup di successo sono ottimi comunicatori: devono esserlo per forza. Certo, un dipendente che non è bravo a comunicare può essere un collaboratore fantastico, ma non sarà mai un grande leader all'interno dell'organizzazione. Tutti pensano che essere un comunicatore efficace sia solo una questione di simpatia e carisma. No! L'ho imparato a mie spese quando sono entrato in una startup.

La comunicazione consiste nel fornire informazioni accurate alle persone giuste in modo facile da comprendere e tempestivo. La comunicazione e la trasparenza aiutano le startup a crescere rapidamente. I leader con scarse capacità comunicative sono un peso per qualsiasi azienda: non saranno in grado di massimizzare il potenziale del proprio team e finiranno per rallentare la crescita della startup.

3) Mentalità "Get Sh*t Done"

Un piano è ottimo, ma gli imprevisti capitano e la maggior parte degli imprenditori non riesce ad andare oltre i primi tre elementi del piano prima di adattarsi alla realtà. Sono sicuro che nessuna azienda è esattamente come era stata descritta nel piano Business originale.

I dipendenti delle startup pure dedicano poco tempo alla pianificazione e molto più tempo all'azione. Se sono incerti, fanno qualcosa... e poi reagiscono in modo appropriato. Sanno che avranno tutto il tempo per riflettere, soppesare, valutare e analizzare gli errori dell'azienda se dovesse fallire.

4) Curiosità

Questo è un punto CHIAVE! Basta entrare in qualsiasi startup per rendersi conto che non potrei essere più preciso di così. Quando un dipendente si immerge in qualcosa spinto dalla curiosità, è allora che avviene la magia. La curiosità è parte integrante della passione che anima i dipendenti delle startup. La spinta a imparare di più e a migliorare se stessi porta al successo. Perché pensi che i fondatori e i dipendenti delle startup, una volta raggiunto il successo, passino ad altre aziende o ad altre missioni?

L'ho già detto più volte, ma ricoprirai molti ruoli e ci saranno sempre nuove competenze da acquisire per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo! Non puoi mai sapere quale frase di un libro o di un articolo potrà aiutarti a rendere più efficiente un processo, a migliorare un prodotto o persino a concludere un affare importante!

Dopo aver lavorato in entrambi gli ambienti, ho potuto constatare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno. Il mio consiglio generale è quello di provare entrambi e poi decidere. Sì, ci sono ottime startup/aziende e startup/aziende TERRIBILI. Informatevi bene e buttatevi. Se lavorate sodo e imparate tutto il possibile, non potrete sbagliare in nessun caso!

Sono di parte, ma penso che iniziare in una grande azienda rinomata per scoprire i propri talenti sia il modo perfetto per iniziare. Ti troverai in un corso di formazione per neoassunti che non hanno idea di cosa stanno facendo, e potrete imparare insieme! Inoltre, stringerai delle ottime amicizie. Poi porta le tue competenze in un ambiente startup e lavora sodo per costruire la tua grande azienda rinomata! Io sono ancora sulla strada giusta, quindi tra qualche anno vi farò sapere se funziona 😉

Con affetto e auguri!