10 alternative a Tempo per il monitoraggio del tempo e della produttività nel 2025

Immaginate questo scenario: avevate stimato che un'attività avrebbe richiesto un'ora per essere completata. Tuttavia, una volta iniziato il lavoro, avete scoperto alcune difficoltà e il lavoro ha richiesto circa due ore per essere completato.

In queste situazioni, gestire il tempo e impostare una scadenza per il cliente diventa una sfida. È qui che strumenti di gestione del tempo come Tempo. Software per il monitoraggio del tempo facilita la registrazione delle ore fatturabili e aiuta a migliorare la produttività personale.

Che siate freelance solitari o lavoratori a tempo indeterminato, è fondamentale determinare il tempo necessario per ogni attività. Sapere quanto tempo occorre per completare una determinata attività aiuta a stimare il lavoro richiesto e a fornire una Sequenza realistica, che a sua volta aiuta a raggiungere un esito positivo più elevato.

Sebbene Tempo possa aiutarvi in questo senso, le tabelle orarie di Tempo hanno alcuni limiti, quali:

Impossibilità di controllare i tempi morti dei dipendenti

L'app mobile manca di funzionalità/funzione intuitive e non consente di programmare i turni di lavoro dei dipendenti

Impossibilità di ottenere report avanzati sulla produttività dei dipendenti, fondamentale per il project management

Se state cercando un'alternativa a Tempo, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative.

Cosa cercare nelle alternative alla tabella oraria di Tempo?

Tempo è uno strumento di monitoraggio del tempo che fa parte della piattaforma cloud di Atlassian. Comprende vari servizi, tra cui Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker e Tempo Timesheets.

Sebbene sia ottimo per il monitoraggio del tempo e per svolgere semplici attività di project management, alcune alternative possono aiutarvi ad andare oltre. È necessario trovare un'alternativa che offra tutte le funzionalità/funzione essenziali di Tempo e anche di più. Alcune delle funzionalità/funzione chiave che dovete cercare nelle alternative a Tempo sono:

Monitoraggio del tempo senza sforzo : Se si lavora su più progetti, avviare e mettere in pausa manualmente il timer ogni volta che si passa da un'attività all'altra o a una riunione può ostacolare la produttività. Ma con il giusto strumento di monitoraggio del tempo, è possibile registrare, gestire e sommare il tempo dedicato a tutte le attività senza doverlo fare manualmente

: Se si lavora su più progetti, avviare e mettere in pausa manualmente il timer ogni volta che si passa da un'attività all'altra o a una riunione può ostacolare la produttività. Ma con il giusto strumento di monitoraggio del tempo, è possibile registrare, gestire e sommare il tempo dedicato a tutte le attività senza doverlo fare manualmente **Assicuratevi che lo strumento scelto sia dotato di efficienti funzionalità di project management, come la creazione di attività, l'assegnazione e la gestione delle dipendenze. Queste funzionalità sono fondamentali per mantenere il team organizzato e per far avanzare i progetti

Funzionalità/funzione collaborativa: Un team forte è produttivo e lo strumento giusto può favorire una collaborazione perfetta. Questo include il brainstorming, l'uso della chat per ottenere risposte rapide, la condivisione di file o l'aggiunta di note per aiutare gli altri membri del team ad approfondire un progetto.

Un team forte è produttivo e lo strumento giusto può favorire una collaborazione perfetta. Questo include il brainstorming, l'uso della chat per ottenere risposte rapide, la condivisione di file o l'aggiunta di note per aiutare gli altri membri del team ad approfondire un progetto. Formule : Assicuratevi che lo strumento di gestione del tempo vi permetta di calcolare e utilizzare rapidamente formule per il monitoraggio del tempo, comprese le ore settimanali lavorate, le stime dei costi e altro ancora

: Assicuratevi che lo strumento di gestione del tempo vi permetta di calcolare e utilizzare rapidamente formule per il monitoraggio del tempo, comprese le ore settimanali lavorate, le stime dei costi e altro ancora Tag e filtri: Dovreste essere in grado di trovare facilmente punti di dati cruciali utilizzando tag, note o altri filtri, che vi aiuteranno a categorizzare le voci relative ai vostri progetti e team nella piattaforma

Le 10 migliori alternative a Tempo da usare nel 2024

Ora che sapete quali sono le funzionalità/funzione da ricercare, analizziamo le 10 migliori alternative a Tempo per il monitoraggio del tempo e l'aumento della produttività nel 2024.

1. ClickUp

semplificare il monitoraggio del tempo con ClickUp_

ClickUp è un software di produttività all-in-one che vi aiuta a consolidare tutte le vostre attività in un'unica applicazione. Questo include il monitoraggio del tempo trascorso su un particolare compito, la gestione dei timesheet, l'assegnazione di attività e la gestione di altre attività di project management.

Queste solide funzionalità/funzione di gestione dei prodotti e le capacità di collaborazione lo rendono un potente software di produttività Tempo o

Alternativa di Toggl

e può essere utilizzato da team di tutte le dimensioni.

Inoltre, il

ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti

la funzionalità/funzione di ClickUp aiuta nel monitoraggio del tempo per ogni attività del progetto. In questo modo è possibile impostare stime accurate, aggiungere note e visualizzare report sulle durate stimate in modo dettagliato.

il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp supporta più dispositivi e l'estensione per Chrome_

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo, finestra, app o attività con il timer globale

Multitasking e cattura il tempo solo per le attività di lavoro utilizzando i timer di avvio/arresto e il tempo registrato automatico

Create attività, assegnatele ai membri del team, impostate le dipendenze e seguite lo stato visivamente con schede Kanban, grafici Gantt e viste Elenco

Pronto all'uso e completamente personalizzabileModelli di analisi del tempo per aiutarvi a iniziare facilmente il project management e il monitoraggio del tempo

Organizzate il tempo monitorato, aggiungete note e fate riferimento esattamente a ciò che avete impiegato per il vostro tempo

Sincronizzazione del tempo monitorato su altri strumenti come Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo o altri in ClickUp per una visualizzazione olistica del progetto

Visualizzate il vostro tempo monitorato per giorno, settimana, mese e altri intervalli personalizzati per aiutarvi a ottenere fogli di presenza dettagliati per singole attività, membri del team o progetti particolari

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento è un po' lunga, data la ricchezza delle funzionalità/funzione offerte da ClickUp

Alcune visualizzazioni potrebbero non essere disponibili su smartphone e altri dispositivi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Orologio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Clockify-Time-Report.png Reportistica di Clockify /$$$img/

via Clockify Clockify è un popolare programma di

software per il monitoraggio del tempo per le piccole imprese

e per i team. Permette di gestire i timesheet, di monitorare il tempo e di stimare le ore tra i vari progetti. Anche con il piano Free è possibile monitorare il tempo di un numero illimitato di utenti e generare report accurati, che possono aiutare a stimare i budget dei progetti e a comprendere la produttività di ciascun membro del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify

Monitoraggio facile del tempo con timer di avvio/arresto su più dispositivi e piattaforme

Traccia il tempo per utenti illimitati e ottieni le principali funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo con il piano Free, che lo rende ideale per i team con budget limitati

Ottenete funzionalità/funzione aggiuntive per il project management, la gestione delle risorse, il monitoraggio delle ore fatturabili e le fatture con l'aggiornamento ai piani premium

Limiti dilockify

Questo software è facile da usare solo per i piccoli team, ma può diventare complesso per le aziende più grandi

Mancanza di utilizzo offline e crash occasionali se si integra con strumenti come Notion e altri CRM

Interfaccia poco intuitiva

Prezzi di Clockify

Base : $4.99/mese per utente

: $4.99/mese per utente Standard : $6.99/mese per utente

: $6.99/mese per utente Pro : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Azienda: $14,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4.5/5 (161+ recensioni)

4.5/5 (161+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

3. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Hubstaff-Dashboard-1400x1008.png Dashboard di Hubstaff /%img/

via Hubstaff Hubstaff è un software completo per il monitoraggio del tempo e la gestione del lavoro per team e agenzie remote. È un'ottima soluzione per

alternativa a Clockify

o Tempo, perché va oltre il semplice software di monitoraggio del tempo e aiuta a gestire tempo, produttività, buste paga e fatture.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Traccia il tempo con timer automatici, voci manuali e rilevamento dei tempi morti per un accurato monitoraggio e fatturazione dei progetti

Gestite i progetti, assegnate le attività e seguite lo stato di avanzamento con funzionalità come le schede Kanban, le prove di lavoro (screenshot) e i timesheet

Funzionalità/funzione complete per il monitoraggio dei dipendenti, come il monitoraggio della posizione GPS e strumenti automatizzati per le buste paga, ideali per la gestione del team da remoto e in ufficio

Limiti di Hubstaff

Alcuni utenti trovano l'interfaccia ingombrante, specialmente per i team più piccoli

Il piano Free ha funzionalità/funzioni limitate e limita il numero di utenti

Le funzionalità di monitoraggio dei dipendenti potrebbero sollevare problemi di privacy

Prezzi Hubstaff

Starter: $7/mese per postazione

$7/mese per postazione Crescita : $9/mese per postazione

: $9/mese per postazione Team: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Azienda: $25/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4.3/5 (530+ recensioni)

4.3/5 (530+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1450+ recensioni)

4. TimeCamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/TimeCamp-time-tracker.png Strumento di monitoraggio del tempo TimeCamp /%img/

via TimeCamp TimeCamp è uno strumento di monitoraggio del tempo e della produttività dei dipendenti con un piano Free per freelance e piccoli team. Il piano gratuito offre funzionalità di base, mentre i piani a pagamento forniscono funzionalità aggiuntive per i team in crescita che necessitano di strumenti di reportistica, budgeting e fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Traccia facilmente il tempo utilizzando un timer con un solo clic per avviare e interrompere il conteggio all'istante

Impostazione di parole chiave per rendere automatico il monitoraggio del tempo e collegare le voci con le attività o i progetti pertinenti

Copiare le voci ricorrenti nel proprio timesheet per una rapida reportistica

Integrazione delle voci con altri strumenti di PM per monitorare in modo efficiente il tempo complessivo del progetto

Generazione di reportistica dettagliata per analizzare la redditività del progetto e strumenti di monitoraggio del tempo per mantenere i progetti in linea con le esigenze finanziarie

Limiti di TimeCamp

Opzioni di personalizzazione personalizzate per la reportistica e i dashboard limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Il piano Free ha funzionalità/funzione limitate e limita il numero di utenti

Prezzi di TimeCamp

**Gratis

Starter : $3,99/mese per utente

: $3,99/mese per utente Premium : $6,99/mese per utente

: $6,99/mese per utente Ultimate : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4.7/5 (190+recensioni)

4.7/5 (190+recensioni) Capterra: 4.7/5 (590+recensioni)

5. Scheda prodotto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Productboard-report-1400x873.png Reportistica sull'allocazione delle risorse su Productboard /$$$img/

via Scheda di prodotto Productboard è una piattaforma di gestione dei prodotti ideale per i team di sviluppo e le organizzazioni SaaS. Pur non essendo uno strumento dedicato al monitoraggio del tempo, eccelle nella gestione del project management, il che la rende un'opzione preziosa per i team che danno priorità alla semplificazione dei flussi di lavoro e all'organizzazione visiva.

Consente di pianificare i progetti di sviluppo, di utilizzare la definizione delle priorità in base ai dati e di monitorare il tempo per stimare il lavoro richiesto e i tempi di completamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Productboard

Organizza i progetti con funzionalità come schede Kanban, roadmap e mappe mentali. Questo approccio visivo favorisce una comunicazione cancellata e mantiene tutti sulla stessa pagina

Date priorità alle attività, raccogliete feedback dagli stakeholder e iterate in modo efficace con funzionalità/funzione come la ponderazione delle attività e i commenti in app

Connessione perfetta con i più diffusi strumenti di progettazione e sviluppo, per mantenere il flusso di lavoro centralizzato ed efficiente

Limiti di Productboard

Il meccanismo di fatturazione dei singoli piani non è trasparente e diversi utenti si sono lamentati del fatto che l'app applichi automaticamente gli addebiti sulla scheda senza un'adeguata notifica

Prezzi della scheda prodotto

Essenziale : $25/mese per produttore

: $25/mese per produttore Pro: $75/mese per produttore

$75/mese per produttore Aziende: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni della scheda prodotto

G2: 4.3/5 (230+recensioni)

4.3/5 (230+recensioni) Capterra: 4.7/5 (145+ Recensioni)

6. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Time-tracker-Harvest-1400x818.png Strumento di monitoraggio del tempo su Harvest /$$$img/

via Raccolta Harvest è un software intuitivo per il monitoraggio del tempo e la fatturazione, ideale per freelance e agenzie. Consente di tenere traccia del tempo tra i vari progetti, di generare report istantanei e di gestire senza problemi la fatturazione e i pagamenti, rendendolo ideale per il project management end-to-end.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Traccia il tempo utilizzando una soluzione di monitoraggio del tempo semplice e intuitiva, che può essere utilizzata su app desktop o mobile e che dispone anche di funzionalità/funzione offline

Generazione di reportistica completa per analizzare la redditività dei progetti e creare fatture professionali direttamente all'interno di Harvest

Gestite del team, assegnate i progetti, monitorate lo stato di avanzamento e impostate i budget per garantire che i progetti rimangano in linea dal punto di vista finanziario

Limiti di Harvest

Diverse lamentele riguardano l'incapacità dell'app di integrarsi o sincronizzarsi con altre app

Interfaccia utente complessa, che rende difficile l'utilizzo per gli utenti alle prime armi

Prezzi di Harvest

**Gratuito

Harvest Pro: $12/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2 : 4.3/5 (790+recensioni)

: 4.3/5 (790+recensioni) Capterra: 4.6/5 (570+recensioni)

7. Attivare/disattivare Toggl Track

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Toggl-time-management-software.png Dashboard di Toggl Track /%img/

via Toggl Track Toggl Track è uno strumento di monitoraggio del tempo noto per la sua interfaccia utente semplice e facile da usare. Consente agli utenti di monitorare facilmente il tempo dedicato a diverse attività e di generare reportistica e analisi dettagliate sul tempo impiegato, aiutandoli a identificare le aree in cui possono migliorare l'efficienza e la produttività.

La parte migliore di questo strumento di monitoraggio del tempo è la sua semplicità e la capacità di integrarsi con oltre 100 strumenti, tra cui Gitlab, Notion, Adobe XD e altri ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

Monitoraggio del tempo con semplici timer di avvio/arresto, integrazioni con app desktop e mobile ed estensioni per il browser per catturare il tempo senza sforzo

Generate facilmente fatture e conti utilizzando le ore fatturabili e condividetele con i vostri client per essere pagati in tempo

Generazione di reportistica approfondita per analizzare la produttività del team, identificare le tendenze temporali e monitorare lo stato dei progetti nel corso del tempo

Limiti di Toggl Track

Sono stati segnalati diversi bug nell'estensione desktop

Impossibilità di mettere in pausa una sessione, il che può essere una seccatura per alcuni utenti

Prezzi di attivazione/disattivati

**Gratis

Starter: $10/mese per utente

$10/mese per utente Premium: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Attivare/disattivare le valutazioni e le recensioni di Toggl

G2: 4.6/5 (1500+recensioni)

4.6/5 (1500+recensioni) Capterra: 4.7/5 (2200+recensioni)

8. Replicon PSA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Insights-dashboard-Replicon.png Replicon Insights dashboard /%img/

via Replicon PSA Replicon PSA è un software di automazione dei servizi professionali a guida autonoma sviluppato da Deltek. Questo strumento completo elimina il monitoraggio manuale del tempo, permettendo ai team di ottenere visibilità in tempo reale sulla produttività e sull'allocazione delle risorse. È la soluzione ideale per le grandi agenzie e le aziende che gestiscono progetti complessi con ampi requisiti di risorse e fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Replicon PSA

Gestione di progetti complessi con funzionalità/funzione quali gestione delle risorse, dipendenza dalle attività, budgeting e monitoraggio dello stato in tempo reale

Tracciamento accurato del tempo con funzionalità/funzione quali timesheet, budgeting del progetto e opzioni di monitoraggio flessibili per le varie esigenze dei client

Generazione di reportistica approfondita per analizzare la redditività dei progetti, identificare le tendenze di utilizzo delle risorse e prendere decisioni basate sui dati

Limiti di Replicon PSA

Curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti più semplici di monitoraggio del tempo

I report generati possono avere margini diversi per alcune pagine, con conseguente necessità di formattare manualmente il report prima di poterlo condividere per uso aziendale

Diversi utenti lamentano l'impossibilità di visualizzare i commenti su voci specifiche nel report

Prezzi di Replicon PSA

Tempo e presenze : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Monitoraggio del tempo per progetti : $12/mese per utente

: $12/mese per utente PSA e PPM: $29/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Replicon PSA

G2: 4.3/5 (700+recensioni)

Capterra: 4.5/5 (500+recensioni)

9. Paymo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Paymo-dashboard-1400x963.png Paymo dashboard /$$$img/

via Paymo Paymo è una piattaforma di project management e fatturazione con funzioni integrate di monitoraggio del tempo. Ciò consente alle aziende di tenere traccia del tempo che i loro team dedicano a una particolare attività, di tracciare le ore fatturabili e di sincronizzare automaticamente il tutto con le fatture dei clienti. Poiché tutto questo avviene su un'unica piattaforma, è più facile generare fatture accurate e trasparenti e monitorare il tempo fatturabile rispetto a quello non fatturabile.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymo

Gestione del progetto, assegnazione di attività, monitoraggio dello stato e collaborazione con i membri del team in una piattaforma centralizzata

Monitoraggio del tempo con timer di avvio/arresto, impostazione di budget per i progetti e monitoraggio dei costi dei progetti per garantire la redditività

Generare fatture professionali direttamente all'interno di Paymo e accettare pagamenti online per un'esperienza di fatturazione senza soluzione di continuità

Limiti di Paymo

Funzioni limitate per l'app mobile

Reclami degli utenti sui problemi di fatturazione

L'interfaccia manca di intuitività e la complessa UI rende difficile la navigazione nell'app

Prezzi Paymo

**Free

Starter : $9,9/mese per utente

: $9,9/mese per utente Piccolo ufficio : $15,9/mese per utente

: $15,9/mese per utente Business: $23,9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2 : 4.6/5 (550+recensioni)

: 4.6/5 (550+recensioni) Capterra: 4.7 (450+recensioni)

10. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Time-Doctor.png Approfondimenti sul Time Doctor /$$$img/

via Time Doctor Time Doctor è un software per la produttività e la gestione del tempo che aiuta le persone e le aziende a monitorare il modo in cui spendono il loro tempo. L'installazione dell'app sul desktop o sul dispositivo mobile viene eseguita in background e tiene traccia del tempo trascorso su ogni applicazione o sito web.

Questo monitoraggio del tempo automatizzato consente di registrare facilmente il tempo effettivo trascorso su una particolare attività, ottenendo al contempo informazioni sulle distrazioni che possono essere affrontate.

Le migliori funzionalità/funzione di Time Doctor

Traccia il tempo con funzionalità/funzione quali timer automatici, monitoraggio di siti web e applicazioni e rilevamento dei tempi morti per un quadro completo dell'attività del team

Impostazione di orari di lavoro, tracciamento degli straordinari e incoraggiamento al lavoro concentrato con funzionalità/funzione come il blocco dei siti web e gli avvisi di produttività

Utilizzare i controlli di accesso e le impostazioni delle autorizzazioni per consentire a ciascun utente di stabilire le regole di accesso alle app durante l'orario di lavoro

Limiti del Time Doctor

Diversi utenti si lamentano delle continue notifiche a comparsa tramite l'app

L'app non è facile da usare e ha una curva di apprendimento ripida, soprattutto per i nuovi utenti

Prezzi di Time Doctor

Base : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Premium: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+recensioni)

4.4/5 (350+recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+recensioni)

Scegliere un'alternativa migliore per il tempo dei tuoi team

Se vi sentite bloccati a causa dei limiti di Tempo o di altri software di monitoraggio del tempo, sul mercato sono disponibili diverse soluzioni per la produttività e il project management. Il nostro elenco delle 10 migliori alternative a Teams dovrebbe aiutarvi a trovare l'opzione perfetta per il vostro team.

