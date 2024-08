I 10 migliori software per la gestione delle informazioni sui prodotti nel 2024

Vi è mai capitato di scorrere online infiniti elenchi di prodotti, pieni di informazioni contrastanti e di dettagli mancanti, per poi abbandonare il sito web e passare a un altro?

Frustrante, vero? Questa è la realtà per molti acquirenti oggi, ed è costosa per le aziende di e-commerce.

Nell'agguerrito campo di battaglia dell'e-commerce di oggi, dove i clienti si aspettano informazioni chiare e coerenti a portata di mano, la gestione delle informazioni sui prodotti (PIM) non è più facoltativa. È essenziale.

Consideratela la vostra arma di battaglia contro la messaggistica incoerente, la scarsa qualità dei dati sui prodotti e le opportunità di vendita mancate.

Questo blog svela le insidie di chi ignora il PIM e spiega come il software PIM possa snellire il flusso di lavoro e aumentare la produttività. Presenteremo inoltre i 10 migliori sistemi PIM per il 2024.

Non perdetevi il segreto di un'azienda impeccabile gestione del prodotto e la soddisfazione del cliente.

Che cos'è il software PIM?

Il software PIM (Product Information Management) centralizza e gestisce i dati dei prodotti e le risorse digitali in una piattaforma unificata. Il software PIM semplifica la gestione dei dati di prodotto su più canali di vendita, integrandosi con piattaforme di e-commerce, sistemi CRM e software ERP. In questo modo si garantisce che le comunicazioni relative ai prodotti siano aggiornate e accessibili a tutta la clientela.

Questa piattaforma gestisce i dati necessari per il marketing e la vendita dei prodotti, a vantaggio di marchi, produttori, distributori e rivenditori, fornendo un'unica fonte di verità.

Per le aziende, il sistema PIM raccoglie, arricchisce e aggiorna i dati fino a destinazione, migliorando la qualità dei dati, l'efficienza operativa, il time-to-market, l'esperienza del cliente e l'accessibilità attraverso i canali e i punti vendita digitali.

Che cosa si deve cercare in un software di gestione delle informazioni sui prodotti?

Ci sono molti software PIM disponibili sul mercato. Ognuno di essi, tuttavia, ha le proprie caratteristiche di differenziazione e i propri vantaggi e svantaggi. Tuttavia, il PIM che sceglierete dovrebbe includere alcune di queste caratteristiche chiave:

Importazione ed esportazione dei dati: Semplificate la gestione dei dati con un software che offre una facile importazione ed esportazione dei dati da varie fonti e formati

Semplificate la gestione dei dati con un software che offre una facile importazione ed esportazione dei dati da varie fonti e formati Integrazioni: Scegliete un software che si integri con i sistemi aziendali esistenti, come piattaforme di e-commerce, sistemi ERP e sistemi CRM

Scegliete un software che si integri con i sistemi aziendali esistenti, come piattaforme di e-commerce, sistemi ERP e sistemi CRM Interfaccia intuitiva: Il software PIM è tipicamente utilizzato da diversi team e reparti. Privilegiate interfacce facili da usare e da navigare, anche per gli utenti non tecnici

Il software PIM è tipicamente utilizzato da diversi team e reparti. Privilegiate interfacce facili da usare e da navigare, anche per gli utenti non tecnici Scalabilità: Assicurarsi che il software sia in grado di gestire un catalogo di prodotti e una base di utenti in crescita

Assicurarsi che il software sia in grado di gestire un catalogo di prodotti e una base di utenti in crescita **Scegliete un sistema PIM che offra strumenti di reporting per monitorare le metriche chiave e ottenere informazioni sulle prestazioni dei prodotti

Gestione delle risorse digitali (DAM): Considerate l'utilizzo di un software con funzionalità DAM integrate per gestire le immagini, i video e altri contenuti multimediali dei prodotti

Considerate l'utilizzo di un software con funzionalità DAM integrate per gestire le immagini, i video e altri contenuti multimediali dei prodotti Gestione dei canali: Scegliete un software che gestisca gli elenchi e i contenuti dei prodotti per i vari canali di vendita e di marketing

Scegliete un software che gestisca gli elenchi e i contenuti dei prodotti per i vari canali di vendita e di marketing Strumenti di collaborazione: Scegliete una piattaforma PIM che offra funzionalità di collaborazione per facilitare la comunicazione e la condivisione dei dati tra i team

I 10 migliori software di gestione delle informazioni sui prodotti da utilizzare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare nel vostro software PIM ideale, ecco la nostra lista delle 10 migliori alternative che vi aiuteranno ad aumentare le vendite, a vendere i prodotti più velocemente, a scrivere efficacemente i contenuti dei prodotti e ad amplificare l'esperienza dei clienti.

1. Pimcore

via Pimcore Volete una piattaforma per gestire la vostra pipeline di prodotti end-to-end? La piattaforma Pimcore fornisce un software che gestisce le informazioni sui prodotti, gli asset digitali, l'esperienza digitale, i dati anagrafici, il commercio digitale e i dati dei clienti.

Pensate a un centro di comando digitale in cui gestire le informazioni sui prodotti e il vostro negozio online.

Questo approccio centralizzato aiuta le aziende a eliminare i silos di dati, a gestire i dati dei prodotti, a garantire la coerenza tra i vari canali e, infine, a offrire ai clienti un'esperienza fluida e personalizzata.

Le migliori caratteristiche di Pimcore

Creazione di siti web e portali personalizzati, sofisticati e orientati al marketing

Gestire i dati digitali e esperienze incentrate sul cliente per tutti i canali digitali

Utilizzare un sistema di assistenza clienti open source per configurare e personalizzare la piattaforma

Creare e gestire facilmente i contenuti del sito web, le landing page e i post del blog

Creare e gestire il vostro negozio online con funzionalità come l'elenco dei prodotti, il carrello degli acquisti e l'elaborazione dei pagamenti

Limitazioni di Pimcore

La piattaforma ricca di funzionalità può comportare una curva di apprendimento più ripida, soprattutto per i nuovi utenti

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di prestazioni con configurazioni complesse

Prezzi di Pimcore

Edizione comunitaria: gratuita

gratuita Edizione aziendale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Edizione Cloud: Prezzo personalizzato

Pimcore valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

2. Pimberly

via Pimberly Pimberly fornisce un software PIM che aiuta i produttori, i marchi, i distributori e i rivenditori a gestire e ottimizzare i dati dei prodotti nei vari canali.

Grazie alla funzionalità AI integrata, questa piattaforma PIM migliora le capacità di elaborazione dei dati di prodotto, apprende dai modelli di dati, automatizza i processi complessi sulla base delle conoscenze acquisite e fornisce indicazioni strategiche sulla struttura dei prodotti e su come i clienti possono soddisfare le esigenze in evoluzione del loro pubblico di riferimento.

Le migliori caratteristiche di Pimberly

Memorizza e organizza tutti iconoscenza del prodotto, comprese le descrizioni dei prodotti, le specifiche, le immagini, i video e i materiali di marketing, in un'unica posizione

Automatizzare e ottimizzare i dati di prodotto con traduzioni, parole chiave SEO e contenuti multimediali per i vari canali di vendita

Garantire che i dati dei prodotti soddisfino i requisiti specifici delle piattaforme di e-commerce e dei portali B2B

Fornire informazioni accurate e complete sui prodotti ai clienti durante l'acquisto

Ottenere informazioni preziose sulle prestazioni dei prodotti grazie a funzioni di reporting e analisi

Connettersi con altri sistemi aziendali, come CRM e piattaforme di e-commerce, per uno scambio di dati e un'automazione senza problemi

Limitazioni di Pimberly

Gli utenti possono sperimentare una minore flessibilità per i flussi di lavoro specifici e le esigenze dei dati

Possono sorgere problemi di prestazioni in caso di configurazioni complesse o di grandi volumi di dati

Funzioni di reporting e analisi meno complete rispetto ad altre soluzioni PIM

Prezzi di Pimberly

Regolare: $30.000/anno

$30.000/anno Pro: $60.000/anno

$60.000/anno Aziendale: $90.000/anno

$90.000/anno Impresa: Prezzi personalizzati

Pimberly valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

3. Semarchia

via Semarchia Cercate una soluzione PIM che si concentri molto sulla gestione dei dati e sugli approfondimenti basati sui dati? Semarchy è ciò che vi serve! Funziona come una piattaforma di gestione unificata dei dati (UDMP), che offre una potente suite di strumenti per aiutare le aziende a a gestire, governare e integrare vari tipi di dati .

Sebbene sia possibile implementare rapidamente la soluzione di Master Data Management (xDM) e lo strumento di integrazione dei dati (xDI) in modo indipendente, è meglio utilizzarli insieme per ottenere un valore maggiore.

Le migliori caratteristiche di Semarchy

Consolidamento dei dati provenienti da fonti diverse, come sistemi CRM, piattaforme ERP e database esterni, in un repository centralizzato

Pulire, arricchire e deduplicare i dati, risolvendo le incongruenze e garantendone l'accuratezza per i vari usi

Stabilire la proprietà dei dati, definire le regole e automatizzare i flussi di lavoro per garantire la qualità dei dati e la conformità alle normative

Facilitare lo scambio di dati senza soluzione di continuità tra i vari sistemi di un'organizzazione

Utilizzare strumenti e connettori precostituiti per semplificare le attività di integrazione

Unificare i dati finanziari e dei clienti per migliorare la gestione del rischio, la conformità alle normative e il servizio clienti

Migliorare gli approfondimenti sui clienti e personalizzare le campagne di marketing grazie ai dati unificati dei clienti

Limitazioni di Semarchy

Difficoltà nell'affrontare scenari di integrazione dei dati altamente specifici

Alcuni utenti ritengono che scalare le proprie attività per accogliere un maggior numero di dati richiederebbe costi aggiuntivi

Prezzi di Semarchy

**Gratuito

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Semarchia

G2: 4.8/5 (20+ recensioni)

4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Salsefrica

via Salsificare Salsify si posiziona come una piattaforma di Product Experience Management (PXM), con l'obiettivo di dare ai marchi la possibilità di vincere nel mercato digitale.

Consente alle aziende, in particolare ai marchi e ai rivenditori, di centralizzare, arricchire e distribuire i dati dei prodotti su vari canali di vendita, garantendo coerenza e accuratezza delle informazioni sui prodotti. Questo include tutto, dalle descrizioni e specifiche dei prodotti alle immagini di alta qualità e ai materiali di marketing.

Salsify automatizza la pulizia dei dati, gli aggiornamenti dei prodotti e la distribuzione dei contenuti sui vari canali.

Le migliori caratteristiche di Salsify

Centralizza tutte le informazioni sui prodotti, le descrizioni, le specifiche, le immagini e i materiali di marketing

Adattare i contenuti e le informazioni sui prodotti ai diversi canali di vendita, come le piattaforme di e-commerce, i marketplace e i social media

Arricchire gli elenchi dei prodotti con contenuti multimediali ricchi, come immagini ad alta risoluzione, viste dei prodotti a 360° e dimostrazioni video

Tracciare le prestazioni dei prodotti, monitorare il comportamento dei clienti e ottenere informazioni preziose

Limitazioni di Salsify

Gli utenti riscontrano problemi durante l'utilizzo e l'integrazione delle API

Sollevare un ticket per avviare l'eliminazione di massa dei prodotti

Prezzi di Salsify

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salsify

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

5. Plytix

via Plytix Plytix si posiziona come software PIM di nuova generazione. Il suo obiettivo è quello di semplificare la complessità della gestione dei dati dei prodotti per le aziende del commercio multicanale.

Plytix gestisce anche gli asset digitali e gestisce i canali per elaborare i log, programmare gli aggiornamenti e collaborare su operazioni di prodotto -dalla scrittura delle informazioni sui prodotti alla loro distribuzione sulle piattaforme di e-commerce. Aiuta ad adattare i campi di dati alle vostre specifiche esigenze esigenze del prodotto definire attributi personalizzati e personalizzare la piattaforma per adattarla ai vostri flussi di lavoro esclusivi.

Le migliori caratteristiche di Plytix

Semplificare l'editing di massa e l'automazione per aggiornamenti efficienti su grandi insiemi di dati

Integrazione con varie piattaforme di e-commerce, marketplace, CRM e strumenti di automazione del marketing

Suggerisce prodotti correlati per aumentare il valore medio dell'ordine

Definizione di relazioni tra prodotti (come cross-sell, upsell e accessori) con pochi clic

Limitazioni di Plytix

Gli utenti con cataloghi di prodotti enormi o strutture di dati complesse hanno riscontrato problemi di prestazioni

Gli utenti hanno espresso preoccupazione per la maturità di alcune caratteristiche e per il ritmo di aggiunta di nuove funzionalità

Prezzi di Plytix

**Gratuito

Basic: $450/mese

$450/mese Custom: $750/mese

$750/mese Unlimited: $1.650/mese

Plytix valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (260+ recensioni)

4.7/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (75+ recensioni)

6. Akeneo

via Akeneo Akeneo offre una piattaforma PIM per marchi e rivenditori che desiderano gestire e ottimizzare le informazioni sui prodotti per il commercio omnichannel.

Di recente ha acquisito Unifai, una piattaforma di categorizzazione dei prodotti basata sull'intelligenza artificiale, e ha rivendicato il titolo di "primo cloud di prodotti intelligenti al mondo"

Questa acquisizione mira a trasformare Akeneo da un'unica piattaforma PIM in una soluzione più completa con funzionalità AI incorporate.

Le migliori caratteristiche di Akeneo

Aggiungere i dettagli mancanti, tradurre le informazioni sui prodotti in più lingue e garantire la qualità dei dati per una scoperta ottimale dei prodotti

Facilita la collaborazione tra i diversi team coinvolti nella gestione dei prodotti, come il marketing, le vendite e la creazione di contenuti

Generare feed e specifiche di prodotto su misura per i diversi canali di vendita, comprese le piattaforme di e-commerce, i marketplace e i social media

Fornisce funzioni per definire regole di qualità dei dati, stabilire flussi di lavoro per l'approvazione dei dati e tenere traccia delle modifiche apportate alle informazioni sui prodotti

Sfruttare il software open-source per un'ampia personalizzazione e lo sviluppo di funzionalità aggiuntive per soddisfare esigenze aziendali specifiche

Limitazioni di Akeneo

Ha una curva di apprendimento più ripida rispetto alle soluzioni PIM più semplici

Il trasferimento dei dati di prodotto esistenti ad Akeneo può essere un processo complesso, in quanto richiede un'attenta pianificazione e un'ampia trasformazione dei dati

Prezzi di Akeneo

Edizione per la comunità: gratuita

gratuita Edizione per la crescita: $25.000/anno

$25.000/anno Edizione aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Akeneo

G2: 4.5/5 (190+ recensioni)

4.5/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

7. Sindone

via Sindone Syndigo è una piattaforma PIM leader nel settore, basata su cloud, che si concentra in modo esclusivo sulla capacità dei marchi di ottimizzare i contenuti dei loro prodotti per la diffusione attraverso vari canali. Oltre a offrire funzionalità PIM fondamentali come la gestione, l'arricchimento e la distribuzione dei dati, aiuta ad aumentare l'efficienza, a incrementare le vendite e a migliorare la soddisfazione dei clienti.

Con Syndigo è possibile semplificare il processo di creazione dei contenuti, garantire l'accuratezza dei dati e migliorare l'esperienza dei clienti. Si integra facilmente con diverse reti di partner commerciali, semplificando il processo di sindacalizzazione e garantendo la coerenza dei dati su tutti i canali.

La sua interfaccia intuitiva e le sue solide funzionalità consentono di organizzare e aggiornare facilmente i contenuti dei prodotti in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Syndigo

Ottimizza i contenuti dei prodotti per canali specifici, assicurando che soddisfino i vostri requisiti unici e le linee guida per la formattazione dei contenuti

Sfruttare l'intelligenza artificiale per analizzare le informazioni sui prodotti e identificare le aree da migliorare

Facilita la comunicazione e semplifica i flussi di lavoro di gestione dei contenuti

Gestione centralizzata di schede di sicurezza (SDS), allergeni e altre informazioni relative alla conformità

Limitazioni di Syndigo

Flessibilità limitata nel soddisfare flussi di lavoro altamente personalizzati o nell'integrarsi con piattaforme di nicchia

Gli utenti hanno espresso preoccupazione per il potenziale vendor lock-in dovuto alle integrazioni personalizzate e alla dipendenza da specifici formati di migrazione ed esportazione dei dati

Prezzi di Syndigo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Syndigo

G2: 4.4/5 (140+ recensioni)

4.4/5 (140+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. PIMworks

via PIMworks su G2 PIMworks si differenzia per l'enfasi posta sulle esigenze specifiche e sui vincoli di budget delle piccole e medie imprese.

Le PMI che cercano una soluzione PIM facile da usare e conveniente apprezzeranno PIMworks. La sua struttura dei prezzi e le sue funzionalità sono state progettate per essere accessibili e rilevanti per le aziende con cataloghi di prodotti più piccoli e con esigenze di dati meno complesse.

PIMworks include funzioni come il tagging automatico, il riconoscimento delle immagini per estrarre gli attributi e le funzionalità di traduzione linguistica.

Le migliori caratteristiche di PIMworks

Iniziare rapidamente con un'interfaccia facile da usare e un semplice processo di configurazione

Sfruttare un'ampia gamma di integrazioni precostituite con le più diffuse piattaforme di e-commerce e marketplace

Transizione dei dati senza problemi grazie all'assistenza dedicata alla migrazione dei dati

Utilizzate le opzioni white-label per un marchio e una personalizzazione personalizzati

Limitazioni di PIMworks

Mancanza di funzioni per la gestione di strutture di dati complesse, per la gestione di migrazioni di dati su larga scala o per l'offerta di funzionalità avanzate di sicurezza e conformità

Gli utenti hanno notato che l'analisi potrebbe essere meno robusta rispetto a soluzioni PIM più consolidate

Prezzi di PIMworks

**Gratuito

Standard: $499/mese

$499/mese Professionale: $999/mese

PIMworks valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. inRiver

via inRiver su G2 inRiver è una soluzione PIM completa che consente ai marchi e ai rivenditori di gestire, ottimizzare e distribuire le informazioni sui prodotti in tutti i punti di contatto del panorama omnichannel.

Vanta un'architettura composita unica nel suo genere: Ciò significa che la piattaforma è costruita da componenti modulari che possono essere facilmente aggiunti, rimossi o personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni azienda.

Ciò consente una maggiore flessibilità e adattabilità rispetto ai sistemi PIM tradizionali con caratteristiche fisse.

Le migliori caratteristiche di inRiver

Integrazione di syndication basata su API per una distribuzione dei contenuti senza interruzioni

Le funzionalità di digital shelf intelligence integrate forniscono approfondimenti e analisi sull'andamento dei prodotti sui vari canali online

Capacità di arricchimento automatico dei contenuti, pulizia dei dati e categorizzazione dei prodotti

Per le grandi aziende con cicli di vita dei prodotti complessi, canali di vendita diversi ed esigenze di dati complesse

limitazioni di inRiver

L'architettura composita e le funzionalità estese possono comportare una curva di apprendimento più ripida rispetto alle piattaforme PIM più semplici

Potrebbe non essere adatto alle aziende con rigidi requisiti di residenza dei dati o a quelle che richiedono opzioni di implementazione on-premise

Prezzi di inRiver

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di inRiver

G2: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. ClickUp

Allineate il vostro team, tracciate la visione del prodotto e lanciatevi sul mercato con la piattaforma di gestione dei prodotti di ClickUp

Non sono convinto una piattaforma può fare tutto ? Incontrare Il software di gestione dei prodotti di ClickUp -l'unico strumento di cui avete bisogno per automatizzare i flussi di lavoro, soddisfare le esigenze dei vari reparti e offrire strumenti di collaborazione che rendono la gestione dei canali di vendita e di e-commerce un gioco da ragazzi.

Stabilite scadenze chiare, obiettivi misurabili e tracciamento automatico dei progressi per garantire il successo del lancio dei prodotti con Obiettivi di ClickUp . ClickUp Goals consente di definire obiettivi di prodotto a lungo termine e di suddividerli in fasi più piccole e attuabili. In questo modo si ottiene una chiara roadmap visiva per lo sviluppo del prodotto e si possono monitorare i progressi. Date la priorità alle funzionalità e ai compiti all'interno della roadmap. È possibile stabilire le dipendenze tra le attività, garantendo un flusso logico nel processo di sviluppo e migliorando la gestione del ciclo di vita del prodotto.

Brainstorming, documentazione, condivisione e condivisione di idee in tempo reale con ClickUp Whiteboards

Fate brainstorming di nuove idee di prodotto con il vostro team, disegnate i flussi di utenti e mappate i viaggi degli utenti, visualizzate l'intero ciclo di vita del prodotto e assegnate compiti a coloro che hanno contribuito con le loro idee Lavagne ClickUp . Più membri del team possono contribuire simultaneamente alla lavagna, favorendo un processo di ideazione collaborativo.

È inoltre possibile semplificare la comunicazione con la funzione integrata ClickUp Chat per inviare messaggi al vostro team per gruppi o direttamente, assegnare lavoro, fornire feedback, chiedere aggiornamenti, condividere file in qualsiasi formato e creare una collaborazione continua.

Creare, modificare e condividere documenti di prodotto collaborativi con ClickUp Docs

Creare un repository centrale di informazioni sui prodotti creando documenti controllati da autorizzazioni Documenti ClickUp con formattazione multimediale e funzionalità interattive. Archiviate descrizioni di prodotti, specifiche, manuali e altri documenti rilevanti all'interno di Docs.

Utilizzate l'editing collaborativo e il controllo delle versioni per lavorare sui documenti contemporaneamente al vostro team e sperimentate la convenienza e l'efficienza di una gestione semplificata dei documenti gestione dei documenti . È possibile esportare e importare facilmente documenti informativi sui prodotti in qualsiasi formato e consentire l'accesso a persone specifiche.

Infine, potete utilizzare oltre 1.000 Modelli ClickUp per il tracciamento e la segnalazione dei bug, la gestione delle risorse digitali, la gestione dei canali, lo sviluppo e la strategia del prodotto, le schede agili di pianificazione del prodotto, gli sprint di avanzamento del prodotto e altro ancora.

Delineate il chi, il cosa, il perché, il quando e il come dello sviluppo di un prodotto o di una funzionalità con il modello Product Requirements Doc di ClickUp

Modello di documento sui requisiti di prodotto di ClickUp è qui per aiutarvi a organizzare tutto ciò di cui avrete bisogno per scrivere sul vostro nuovo prodotto.

In questo modello potete aggiungere il nome e le specifiche del prodotto, definire le personas degli utenti e i loro casi d'uso, scrivere le caratteristiche del prodotto, creare un calendario di rilascio, aggiungere obiettivi e metriche di successo e creare una linea guida di progettazione per costruire il prodotto.

È fondamentale aggiornare costantemente il documento dei requisiti di prodotto durante tutto il ciclo di vita del prodotto, man mano che si rendono disponibili nuove informazioni.

Utilizzate ClickUp Brain e lasciate che l'AI costruisca potenti contenuti di prodotto

La parte migliore? Quando avete bisogno di un amplificatore PIM, potete rivolgervi a Cervello ClickUp , un assistente AI che aiuta a creare PRD, condurre ricerche di mercato e sui concorrenti, creare modelli PIM, ottimizzare il feedback degli utenti e altro ancora.

ClickUp Brain è in grado di riassumere lunghe descrizioni di prodotti, discussioni alla lavagna o appunti di riunioni, fornendo una panoramica concisa delle informazioni chiave. Questo aiuta i membri del team a cogliere rapidamente l'essenza dei dettagli del prodotto.

Può consentire di analizzare le informazioni sui prodotti tra i vari elementi di ClickUp per identificare tendenze o modelli. Questo può essere utile per comprendere il feedback dei clienti, i dati di utilizzo del prodotto o le potenziali aree di miglioramento.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Consolidamento di tutte le informazioni sui prodotti in un unico luogo grazie a ClickUp Docs

Facilitare il lavoro di squadra durante l'intero ciclo di vita del prodotto grazie alle funzioni di collaborazione di ClickUp

Utilizzate le ampie capacità di personalizzazione per adattare oltre 15 viste flessibili, ClickApp e campi personalizzati al vostro flusso di lavoro, costruendo prodotti più velocemente e gestendo la vostra pipeline di vendita-marketing

Tracciate l'avanzamento del progetto, gli sprint, i carichi di lavoro del team, il tempo speso per le attività e i KPI del progetto con i file personalizzabiliCruscotti ClickUp* Automatizzate il lavoro in tutta la vostra pipeline DevOps e CI/CD con oltre 1.000Integrazioni ClickUptra cui GitHub, Figma, Sentry, Slack e altro ancora

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti possono sentirsi sopraffatti dalle numerose opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5/utente/spazio di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.300+ recensioni)

4,7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Elevare il modo di gestire le informazioni sui prodotti con ClickUp

Con le 10 opzioni che abbiamo elencato, siamo certi che scegliere il software di gestione delle informazioni sui prodotti perfetto per la vostra azienda sarà più facile. Considerate le esigenze dei vostri prodotti e reparti di ricerca e il vostro budget.

Il miglior software PIM vi consente di ottimizzare la gestione delle informazioni sui prodotti, di pubblicare dati accurati sui prodotti e di migliorare l'esperienza dei clienti su tutti i canali.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una piattaforma di gestione dei prodotti completa che vada oltre il PIM, prendete in considerazione ClickUp.

Pur non essendo una soluzione PIM dedicata, ClickUp vanta funzioni potenti come la gestione centralizzata dei dati, i campi personalizzati per le informazioni sui prodotti e la perfetta integrazione con vari strumenti di marketing e vendita.

Ciò consente di gestire l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione allo sviluppo, fino al lancio e al marketing, all'interno di un'unica piattaforma.

Siete pronti a semplificare la gestione dei prodotti? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!