Struttura dell'agenzia di marketing: Tipi e best practice [Guida 2025]

Che siate a capo di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti o di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti o di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti, non importa se siete a capo di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti o di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti team di marketing digitale con solo un paio di persone, non si può sfuggire alla verità universale: l'esito positivo dei lavori richiesti dipende in gran parte da come si organizza il team di marketing ruoli e responsabilità interne .

Una struttura di agenzia di marketing ben definita imposta una catena di comando trasparente. Promuove l'account, raggruppa i dipendenti in base alle loro funzioni e vi mette su un percorso chiaro verso gli obiettivi strategici. 🎯

In questo articolo vi illustreremo i più comuni tipi di struttura delle agenzie di marketing per aiutarvi a scegliere quella che si allinea alle dimensioni e agli obiettivi del vostro team o reparto di marketing. Vi suggeriremo anche una software di project management che rende facile la creazione di strutture per agenzie di marketing.

Cos'è la struttura di un'agenzia di marketing?

La struttura di un'agenzia di marketing si riferisce all'organizzazione di ruoli, team e reparti all'interno di un'azienda che fornisce servizi di marketing. In poche parole, questa struttura determina chi risponde a chi e definisce i ruoli e le responsabilità di ogni persona all'interno dell'organizzazione.

Perché dovreste prestare attenzione alla struttura della vostra agenzia di marketing? La ragione più ovvia è assicurarsi che i dipendenti comprendano la catena di comando e i loro compiti.

Inoltre, un'agenzia di marketing ben strutturata consente ai membri del team di fornire servizi di alta qualità e di aumentare la soddisfazione dei clienti. Ogni risorsa, compreso il tempo, il denaro e la tecnologia, viene allocata in modo appropriato, riducendo al minimo gli sprechi.

La comunicazione e la collaborazione nelle agenzie di marketing ben organizzate sono a un livello ammirevole, con un basso rischio di incomprensioni e malintesi.

Combinando tutti questi vantaggi, si ottengono flussi di lavoro semplificati e una maggiore efficienza. ✨

5 Tipi di struttura delle agenzie di marketing più comuni

Mettiamo subito le cose in chiaro: una struttura ideale_ di agenzia di marketing non esiste. Ogni tipo ha i suoi lati positivi e negativi e il vostro compito è quello di trovare quella che lavora per la vostra agenzia di marketing e che vi permette di massimizzare le vostre risorse.

Vediamo alcune delle strutture organizzative di marketing più diffuse: 👇

1. Struttura gerarchica tradizionale

Se gestite un'agenzia di grandi dimensioni che offre tutti i tipi di servizi di marketing, potreste optare per un'organizzazione vecchio stile. La struttura tradizionale di un'agenzia di marketing dà priorità a ruoli chiaramente definiti e presenta varie gerarchie di manager e team di marketing.

Questa struttura piramidale e funzionale l'avete già vista: in cima c'è il consiglio di amministrazione o il titolare dell'agenzia. Al di sotto di questi, si trovano i direttori generali e i dirigenti di livello C.

Poi ci sono i capi reparto o i direttori che guidano i team basati sui ruoli o specializzati. Ad esempio, un direttore creativo potrebbe essere responsabile dei team di content marketing e design.

A seconda delle dimensioni della vostra agenzia, potreste avere dei team leader al di sotto dei direttori. Più si scende nella gerarchia, più persone ci sono.

Vantaggi

Il più grande vantaggio della struttura tradizionale delle agenzie di marketing è la cristallina chiarezza dei ruoli. Ognuno conosce le proprie responsabilità e il rischio di fraintendimenti, sovrapposizioni e errori di comunicazione è minimo.

Un altro vantaggio di questa struttura è la stabilità: tutti sanno di cosa sono responsabili, il rischio di confusione è minimo e ogni membro del team può essere ritenuto responsabile del proprio lavoro.

**La scalabilità è un altro vantaggio. I team e i ruoli sono chiaramente definiti, quindi è facile aggiungere un'altra persona al team man mano che la vostra organizzazione di marketing cresce.

Ad esempio, potreste accorgervi di aver bisogno di un nuovo ricercatore di mercato. Poiché disponete già di un team di pianificazione e di un responsabile del reparto marketing digitale, il nuovo dipendente non avrà problemi a inserirsi.

Svantaggi

A causa della sua gerarchia un po' rigida, il punto dolente più significativo di questa struttura è la sua mancanza di attenzione a alla funzione di collaborazione interfunzionale . Evidenzia la collaborazione all'interno dei team, quindi è perfetto per le grandi agenzie che offrono servizi separati ai client.

Ad esempio, se un client ha bisogno di servizi di scrittura di contenuti e l'altro di brand design, avrete due team di marketing separati che rispondono alle loro esigenze.

Le cose possono diventare caotiche se un cliente richiede più servizi, poiché ciò significa che diversi team devono lavorare insieme per fornire questi servizi specializzati. Naturalmente, stabilire una collaborazione interfunzionale e una gestione del team di qualità non è impossibile, ma questa struttura del team non offre molto spazio alla flessibilità delle funzioni.

In definitiva, se utilizzate questa struttura di agenzia di marketing, potreste trovare più difficile adattarvi frequentemente ai cambiamenti.

2. Struttura a baccello

La struttura o sistema pod è la soluzione ideale per tutti coloro che cercano un approccio moderno, agile e incentrato sul cliente. In questo caso, l'attenzione si concentra sui pod, cioè sulle piccole dimensioni, team interfunzionali di piccole dimensioni ognuno dei quali si occupa di un cliente specifico.

Ogni pod è essenzialmente un'agenzia indipendente che lavora a stretto contatto con un singolo cliente. Ad esempio, un cliente potrebbe avere bisogno di un copywriter, di un designer e di uno specialista PPC, quindi avrete un pod con membri di questi team altrimenti separati. Un altro cliente potrebbe aver bisogno di servizi di social media e di branding: in questo caso creerete un nuovo pod composto da social media manager e designer.

Vantaggi

Uno dei vantaggi del sistema pod è la maggiore soddisfazione del cliente. Costruite un team per ogni client: questo permette al vostro account manager di entrare in contatto con il lavoro, di imparare a conoscere l'account dentro e fuori e di dedicare il 100% del suo tempo a un singolo progetto. La struttura a baccelli imposta il terreno per costruire relazioni a lungo termine con i client e consentendo al team di specializzarsi in aree specifiche.

Un altro vantaggio di questo sistema è la collaborazione interfunzionale. Avere persone con impostazioni diverse che lavorano nello stesso team può essere impegnativo all'inizio, ma a lungo termine è vantaggioso: impareranno e capiranno le reciproche competenze stili di lavoro dell'altro e ruoli. Questa comprensione più profonda porta a una migliore risoluzione dei problemi e un processo decisionale più semplice .

La riduzione dei colli di bottiglia è un altro vantaggio. I pod sono come team di basket professionali: tutti i giocatori sono in sincronizzazione e hanno in mente lo stesso piano di gioco, quindi l'esecuzione è un piacere da guardare. 🏀

Svantaggi

Un problema potenziale del sistema pod è la scalabilità. Per i nuovi dipendenti può essere più difficile entrare in un pod e contribuire, poiché non hanno familiarità con l'account. Mentre un nuovo dipendente cerca di imparare il mestiere, la qualità del lavoro dell'intero pod potrebbe risentirne.

In alcune situazioni è possibile evitare questi scenari. Ad esempio, quando assumete qualcuno, permettetegli di seguire uno dei membri del team per conoscere le dinamiche, i flussi di lavoro e il lavoro del team aspettative del cliente . Poi, affidate loro gradualmente maggiori responsabilità fino a quando non saranno pronti. Pur essendo efficace, questa è una strategia rischiosa: occorre pianificare con largo anticipo.

3. Struttura organizzativa a matrice

La struttura a matrice è il punto di incontro tra il modello gerarchico tradizionale e il sistema a baccelli. Combina il meglio di entrambi per consentire ruoli chiaramente cancellati senza perdere in flessibilità e adattabilità.

In questo caso, si hanno i team tradizionali e i capi reparto, ma si ha anche la libertà di creare team interfunzionali specifici per client, marchio o mercato.

Ad esempio, il team che si occupa di marketing dei contenuti riferisce al responsabile del reparto marketing, proprio come nel modello tradizionale. Ma anche al project manager assegnato al progetto specifico a cui lavora il team di creazione dei contenuti.

La struttura ibrida dell'agenzia è ideale per le organizzazioni di marketing che si occupano di progetti multipli contemporaneamente. Riduce al minimo la confusione e permette ai team di fornire qualità a ogni client senza barriere di comunicazione e collaborazione.

vantaggi di ####

Con la struttura a matrice, si ottiene flessibilità e un ambiente facile alla collaborazione: i team possono essere adattati in base alle esigenze del client. Questi team lavorano insieme per trovare le soluzioni migliori e garantire la soddisfazione del cliente.

Non c'è spreco di risorse, perché ogni team viene costituito con cura: se le esigenze del client cambiano, cambierà anche il team.

Ad esempio, se un cliente assume la vostra agenzia per la scrittura di contenuti e in seguito decide di aver bisogno di servizi di progettazione di siti web o di pubblicità a pagamento, aggiungerete al team un designer o un esperto di PPC.

I dipendenti traggono vantaggio da questa struttura perché possono immergersi in progetti diversi e ampliare le proprie impostazioni.

Svantaggi

Nelle strutture organizzative a matrice, i dipendenti riportano ai capi reparto e project management . Queste doppie relazioni relazionali possono essere fonte di confusione e persino di contraddizioni se tutti non sono sincronizzati.

Le conseguenze indesiderate di una leadership instabile e indefinita sono conflitti frequenti, responsabilità poco chiare e stress dei dipendenti, e questo è qualcosa che non volete sotto il vostro tetto. 🏠

La struttura a matrice può funzionare solo se il management è ben organizzato e aperto alla comunicazione e alla collaborazione. Se volete adottare questa struttura, dovrete fornire al vostro management strumenti che lo consentano.

4. Struttura piatta

Con il modello piatto, si abbandona l'organizzazione gerarchica e si adotta una struttura orizzontale.

Non si pone l'accento sul tradizionale approccio dirigenza superiore-media dirigenza-staff. Si eliminano i confini che di solito esistono tra management e dipendenti e si privilegia la comunicazione diretta e la collaborazione.

La struttura organizzativa piatta è ideale per chi vuole adottare un approccio più innovativo al processo decisionale, in cui tutti esprimono le proprie opinioni e scelgono insieme le soluzioni.

Vantaggi

Le agenzie di marketing amano la struttura piatta perché consente loro di allontanarsi dalla burocrazia e dai lunghi processi di approvazione che non sono sufficienti in un ambiente di lavoro moderno. Adottando una struttura orizzontale, si apre la strada a un rapido processo decisionale mantenendo la vostra agenzia di marketing più agile.

Un altro vantaggio è l'enfasi sulla collaborazione e sulla comunicazione: le persone lavorano insieme per trovare le soluzioni migliori e raggiungere gli obiettivi. Non dovendo fare i salti mortali per ottenere l'approvazione, il personale è più indipendente e si sente valorizzato, con conseguente aumento della soddisfazione lavorativa.

Svantaggi

Il più grande vantaggio della struttura piatta è anche il suo tallone d'Achille: non c'è una chiara distinzione tra management e staff. Per far funzionare il modello piatto, il titolare o l'amministratore delegato dell'agenzia deve fidarsi dei propri dipendenti, che devono prendere decisioni sensate e guidare nella giusta direzione.

Mancando la gerarchia tradizionale, non si pone l'accento su ruoli chiaramente cancellati. Questo può generare confusione, in quanto i singoli membri del team, soprattutto quelli inesperti, potrebbero non capire chi debba occuparsi di cosa.

Un altro potenziale svantaggio da considerare è la scalabilità. Quando la vostra agenzia di marketing cresce, diventa più difficile mantenere produttività ed efficienza senza i ruoli di gestione tradizionali.

5. Struttura dei freelance

La vostra agenzia ha bisogno occasionalmente di forza lavoro aggiuntiva? Se sì, la struttura di freelance potrebbe essere la soluzione ideale.

In questo caso, la vostra forza lavoro è composta principalmente da freelance che assumete per progetti specifici. I vostri dipendenti a tempo pieno sono in genere coloro che comunicano con i freelance e assemblano i team in dipendenza dei requisiti del progetto.

Ad esempio, si assume un nuovo client che richiede servizi di web o graphic design e ha bisogno di un autore di contenuti per scrivere pagine di destinazione. Invece di assumere un designer o uno scrittore a tempo pieno, impiegherete un freelance in grado di gestire il lavoro.

Vantaggi

La struttura dei freelance offre molti vantaggi se si sa come sfruttarla. Un grande vantaggio è il risparmio di denaro: assumete i freelance solo quando ne avete bisogno, quindi non c'è spreco di risorse.

Un altro vantaggio è la flessibilità: in dipendenza delle esigenze del progetto, è possibile assumere freelance con impostazioni specifiche e fornire lavori di alta qualità, garantendo la massima soddisfazione del client.

Se vi accorgete che la vostra agenzia sta crescendo e avete bisogno di assumere personale a tempo pieno, potete offrire il lavoro ai vostri freelance più performanti. Allo stesso modo, se perdete un cliente importante, non dovete preoccuparvi di avere del personale in più a bordo: semplicemente non offrirete nuovi lavori ai freelance finché non ne avrete uno nuovo. Questa flessibilità vi permette di scalare la vostra agenzia e di guidarla nella giusta direzione senza problemi di personale.

Svantaggi

Se volete che questa struttura lavori per voi, dovete disporre di un team affidabile che gestisca e coordini i freelance. Ovviamente, è necessaria anche una rete di freelance dedicati e competenti.

Forse il problema più grande è l'incertezza. Quando si approda a un nuovo progetto, è necessario assumere freelance il prima possibile. Non si può sapere se si troverà qualcuno che corrisponda alle proprie esigenze con un breve preavviso.

Un altro svantaggio da considerare è l'atteggiamento dei liberi professionisti nei confronti del lavoro. Certo, troverete persone straordinarie che daranno il 100% per completare il lavoro. Ma alcuni freelance potrebbero non affrontare il lavoro con serietà, pensando: "È solo un lavoro part-time"

Organizzare il reparto marketing con ClickUp

Qualunque sia la struttura scelta, è necessario assicurarsi che tutti i membri dell'agenzia di marketing la comprendano. Massima trasparenza e visibilità garantiscono che ogni membro del team sia consapevole delle proprie responsabilità e della catena di comando e abbia a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno per comunicare e collaborare in modo efficiente.

Riunite il vostro team di marketing sotto un unico tetto e assicuratevi che tutti capiscano come si inseriscono nel quadro generale con ClickUp , un'azienda con la migliore valutazione attività e project management piattaforma. ClickUp vanta funzionalità/funzione che favoriscono la collaborazione e la comunicazione e che aiutano a ad aumentare la produttività .

Vediamo quali sono gli strumenti e le funzionalità/funzione che troverete preziose quando strutturerete la vostra agenzia di marketing o il vostro team.

ClickUp Lavagne online

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente Lavagne online di ClickUp sono televisori digitali dove il team di marketing può fare brainstorming, elaborare strategie, prendere note, aggiungere immagini e collegamenti e passare dalle idee all'azione in un attimo. Sono ideali per la collaborazione interfunzionale e per le collaborazioni ibride e team remoti poiché ogni modifica viene visualizzata in tempo reale.

Centralizzate il lavoro creando attività direttamente all'interno della lavagna online, assegnando membri del team, impostando scadenze e semplificando i flussi di lavoro. Aggiungete collegamenti a documenti e file per fornire un contesto più ampio.

Le lavagne online possono essere utilizzate anche per visualizzare la struttura dell'agenzia e garantire che tutti i dipendenti comprendano il proprio ruolo. 🖥️

ClickUp Documenti

ClickUp Teams per la documentazione e la condivisione di informazioni importanti con il team ClickUp Documenti è uno strumento eccellente per creare, modificare, gestire e archiviare documenti. Utilizzatelo per creare aziende e manuali per i dipendenti che descrivono la gerarchia organizzativa dell'agenzia e le responsabilità di ogni persona.

Una volta completata la documentazione, aggiungete i membri del team ai documenti. In questo modo, potranno accedervi ogni volta che non sono sicuri di come gestire una situazione specifica.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Creare una serie di documenti esaustivi non sembra divertente, ma può esserlo con ClickUp AI . Questa IA è basata su assistente di scrittura è una funzionalità/funzione integrata di ClickUp Documenti che aiuta a scrivere più velocemente e a ridurre al minimo gli errori. ✍️

Modelli ClickUp

Visualizzate facilmente la struttura e il layout dei vostri team con questo semplice modello di organigramma per lavagna online

La libreria di ClickUp presenta oltre 1.000 modelli pronti per l'uso per vari scopi. Nel contesto delle strutture organizzative di marketing, la nostra raccomandazione è la seguente Modello di organigramma ClickUp . Questo modello di lavagna online aiuta a visualizzare i team, i dipartimenti e le catene di comando della vostra agenzia. ⛓️

Essendo facile da modificare, questo modello è ideale per le agenzie di marketing in crescita o per quelle che lavorano con più client su vari progetti. Aggiungete note accanto ai campi per fornire ulteriori informazioni, collegare le attività o fare un annuncio.

Altri modelli popolari modelli di agenzie di marketing di ClickUp sono:

ClickUp Chattare visualizzare

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un'app all'altra

ClickUp ha 15+ visualizzazioni di progetti che consentono di creare e organizzare attività, visualizzare calendari e monitorare i carichi di lavoro.

Poiché il pilastro di ogni agenzia di marketing di esito positivo è la comunicazione, l'applicazione Visualizzazione della ClickUp Chat è un'arma necessaria nel vostro arsenale: consente al team di scambiare messaggi in tempo reale senza lasciare la piattaforma. ✉️

Questo strumento rende il multi-tasking un gioco da ragazzi: gestite le attività e organizzate il lavoro mentre chattate con i vostri colleghi.

ClickUp: La struttura guidata della vostra agenzia di marketing

Anche la migliore struttura di un'agenzia di marketing non funziona se non ci si assicura che ogni membro del team la comprenda e abbia gli strumenti giusti per comunicare e organizzarsi.

Con le versatili funzionalità/funzione di ClickUp, potete facilmente costruire e visualizzare la vostra struttura organizzativa, presentarla al vostro team e osservare come alimenta operazioni e collaborazioni efficienti. Iscriviti a ClickUp e inizia a scalare la tua organizzazione con una struttura di agenzia di marketing vincente! 💗