Struttura dell'agenzia di marketing: Tipi e migliori pratiche [Guida 2024]

Che siate a capo di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti o di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti o di un'azienda di marketing con più di 500 dipendenti team di marketing digitale con un paio di persone, non si può sfuggire alla verità universale: il successo dei vostri sforzi di marketing dipende in gran parte da come organizzate il vostro lavoro ruoli e responsabilità interne .

Una struttura di agenzia di marketing ben definita stabilisce una catena di comando trasparente. Promuove la responsabilità, raggruppa i dipendenti in base alle loro funzioni e vi mette su un percorso chiaro verso gli obiettivi strategici. 🎯

In questo articolo vi illustreremo i più comuni tipi di struttura di un'agenzia di marketing per aiutarvi a scegliere quella che si allinea alle dimensioni e agli obiettivi del vostro team o reparto di marketing. Vi suggeriremo anche un software di gestione dei progetti che rende semplice la costruzione delle strutture delle agenzie di marketing.

Che cos'è la struttura di un'agenzia di marketing?

La struttura di un'agenzia di marketing si riferisce all'organizzazione di ruoli, team e reparti all'interno di un'azienda che fornisce servizi di marketing. In poche parole, questa struttura determina chi risponde a chi e definisce i ruoli e le responsabilità di ogni persona all'interno dell'organizzazione.

Perché dovreste prestare attenzione alla struttura della vostra agenzia di marketing? La ragione più ovvia è assicurarsi che i dipendenti comprendano la catena di comando e i loro compiti.

Inoltre, un'agenzia di marketing ben strutturata consente ai membri del team di fornire servizi di alta qualità e di aumentare la soddisfazione dei clienti. Ogni risorsa, compreso il tempo, il denaro e la tecnologia, viene allocata in modo appropriato, riducendo al minimo gli sprechi.

La comunicazione e la collaborazione nelle agenzie di marketing ben organizzate sono a un livello ammirevole, con un basso rischio di incomprensioni e malintesi.

Combinando tutti questi vantaggi, si ottengono flussi di lavoro semplificati e una maggiore efficienza. ✨

5 Tipi di struttura delle agenzie di marketing più comuni

Mettiamo subito le cose in chiaro: la struttura ideale di un'agenzia di marketing non esiste. Ogni tipo ha i suoi lati positivi e negativi e il vostro compito è quello di trovare quello che funziona per la vostra agenzia di marketing e che vi permette di massimizzare le vostre risorse.

Vediamo alcune delle strutture organizzative di marketing più diffuse: 👇

1. Struttura gerarchica tradizionale

Se gestite un'agenzia di grandi dimensioni che offre tutti i tipi di servizi di marketing, potreste optare per un'organizzazione vecchio stile. La struttura tradizionale di un'agenzia di marketing dà la priorità a ruoli chiaramente definiti e presenta varie gerarchie di gestione e di team di marketing

Questa struttura piramidale e funzionale l'avete già vista: in cima c'è il consiglio di amministrazione o il proprietario dell'agenzia. Sotto di loro, si trovano i direttori generali e i dirigenti di livello C.

Poi ci sono i capi reparto o i direttori che guidano team specializzati o basati su ruoli specifici. Ad esempio, un direttore creativo potrebbe essere responsabile dei team di content marketing e di design.

A seconda delle dimensioni della vostra agenzia, potreste avere dei capisquadra al di sotto dei direttori. Più si scende nella gerarchia, più persone ci sono.

Vantaggi

Il più grande vantaggio della struttura tradizionale di un'agenzia di marketing è la chiarificazione dei ruoli. Ognuno conosce le proprie responsabilità e il rischio di fraintendimenti, sovrapposizioni e errori di comunicazione è minimo.

Un altro vantaggio di questa struttura è la stabilità: tutti sanno di cosa sono responsabili, il rischio di confusione è minimo e ogni membro del team può essere ritenuto responsabile del proprio lavoro.

La scalabilità è un altro vantaggio. I team e i ruoli sono chiaramente definiti, quindi è facile aggiungere un'altra persona al team man mano che la vostra organizzazione di marketing cresce.

Ad esempio, potreste accorgervi di aver bisogno di un nuovo ricercatore di mercato. Poiché disponete già di un team di pianificazione e di un responsabile del reparto marketing digitale, il nuovo dipendente non avrà problemi a inserirsi.

Svantaggi

A causa della sua gerarchia un po' rigida, il punto dolente più significativo di questa struttura è la sua mancanza di attenzione a collaborazione interfunzionale . Evidenzia la collaborazione all'interno dei team, quindi è perfetto per le grandi agenzie che offrono servizi separati ai clienti.

Ad esempio, se un cliente ha bisogno di servizi di scrittura di contenuti e l'altro di brand design, avrete due team di marketing separati che si occupano delle loro esigenze.

Le cose possono diventare caotiche se un cliente richiede più servizi, perché ciò significa che diversi team devono lavorare insieme per fornire questi servizi specializzati. Naturalmente, stabilire una collaborazione interfunzionale e una gestione di qualità degli account non è impossibile, ma questa struttura di team non offre molto spazio alla flessibilità all'interno delle funzioni.

In definitiva, se utilizzate questa struttura di agenzia di marketing, potreste trovare più difficile adattarvi frequentemente ai cambiamenti.

2. Struttura a baccello

La struttura o sistema pod è la soluzione ideale per tutti coloro che cercano un approccio moderno, agile e incentrato sul cliente. In questo caso, l'attenzione si concentra sui pod, cioè sulle piccole dimensioni, team interfunzionali ognuno dei quali si occupa di un cliente specifico.

Ogni pod è essenzialmente un'agenzia indipendente che lavora a stretto contatto con un singolo cliente. Per esempio, potreste avere un cliente che ha bisogno di un copywriter, di un designer e di uno specialista PPC, quindi avrete un pod con membri di questi team altrimenti separati. Un altro cliente potrebbe aver bisogno di servizi di social media e di branding: in questo caso creerete un nuovo pod composto da social media manager e designer.

Vantaggi

Uno dei vantaggi del sistema pod è la maggiore soddisfazione del cliente. Costruite un team per ogni cliente: questo permette al vostro account manager di entrare in contatto con il lavoro, di imparare a conoscere il cliente dentro e fuori e di dedicare il 100% del suo tempo a un singolo progetto. La struttura dei pod pone le basi per costruire relazioni a lungo termine con i clienti e consentendo al vostro team di specializzarsi in aree specifiche.

Un altro vantaggio di questo sistema è la collaborazione interfunzionale. Avere persone con competenze diverse che lavorano nello stesso team può essere impegnativo all'inizio, ma a lungo termine è vantaggioso: impareranno e capiranno le reciproche competenze stili di lavoro e ruoli. Questa comprensione più profonda porta a una migliore risoluzione dei problemi e un processo decisionale più semplice .

La riduzione dei colli di bottiglia è un altro vantaggio. I pod sono come squadre di basket professionistiche: tutti i giocatori sono sincronizzati e hanno in mente lo stesso piano di gioco, quindi l'esecuzione è un piacere da guardare. 🏀

Svantaggi

Un potenziale problema del sistema pod è la scalabilità. Per i nuovi dipendenti può essere più difficile entrare in un pod e contribuire, perché non hanno familiarità con l'account. Mentre un nuovo dipendente cerca di imparare il mestiere, la qualità del lavoro dell'intero pod potrebbe risentirne.

In alcune situazioni è possibile evitare questi scenari. Ad esempio, quando assumete qualcuno, permettetegli di fare da ombra a uno dei membri del team per conoscere le dinamiche, i flussi di lavoro e la qualità del lavoro aspettative del cliente . Poi, affidate loro gradualmente maggiori responsabilità fino a quando non saranno pronti. Pur essendo efficace, questa è una strategia rischiosa: occorre pianificare con largo anticipo.

3. Struttura organizzativa a matrice

La struttura a matrice è il punto di equilibrio tra il modello gerarchico tradizionale e il sistema a baccelli. Combina il meglio di entrambi per consentire ruoli chiaramente definiti senza perdere in flessibilità e adattabilità.

In questo caso, si hanno i team tradizionali e i capi reparto, ma si ha anche la libertà di creare team interfunzionali specifici per cliente, marchio o mercato.

Ad esempio, il team di content marketing riporta al responsabile del reparto marketing, proprio come nel modello tradizionale. Ma anche al project manager assegnato al progetto specifico a cui sta lavorando il team di creazione dei contenuti.

La struttura ibrida dell'agenzia è ideale per le organizzazioni di marketing che si occupano di progetti multipli contemporaneamente. Riduce al minimo la confusione e consente ai team di fornire qualità a ogni cliente senza barriere di comunicazione e collaborazione.

vantaggi di ####

Con la struttura a matrice, si ottiene flessibilità e un ambiente favorevole alla collaborazione: si regolano i team in base alle esigenze del cliente. Questi team lavorano insieme per trovare le soluzioni migliori e garantire la soddisfazione del cliente.

Non c'è spreco di risorse, perché ogni team è stato creato con cura: se le esigenze del cliente cambiano, cambierà anche il team.

Ad esempio, se un cliente assume la vostra agenzia per la scrittura di contenuti e in seguito decide di aver bisogno di servizi di progettazione di siti web o di pubblicità a pagamento, aggiungerete al team un designer o un esperto di PPC.

I dipendenti traggono vantaggio da questa struttura perché possono immergersi in progetti diversi e ampliare le proprie competenze.

Svantaggi

Nelle strutture organizzative a matrice, i dipendenti riportano ai capi dipartimento e responsabili di progetto . Queste doppie relazioni possono essere fonte di confusione e persino di contraddizioni se tutti non sono in sintonia.

Le conseguenze indesiderate di una leadership instabile e indefinita sono conflitti frequenti, responsabilità poco chiare e stress dei dipendenti, e questo è qualcosa che non volete sotto il vostro tetto. 🏠

La struttura a matrice può funzionare solo se il management è ben organizzato e aperto alla comunicazione e alla collaborazione. Se volete adottare questa struttura, dovrete fornire al vostro management strumenti che lo consentano.

4. Struttura piatta

Con il modello piatto si abbandona l'organizzazione gerarchica e si adotta una struttura orizzontale.

Non si pone l'accento sul tradizionale approccio dirigenza superiore-media dirigenza-staff. Si eliminano i confini che di solito esistono tra management e dipendenti e si privilegia la comunicazione diretta e la collaborazione.

La struttura organizzativa piatta è ideale per chi vuole adottare un approccio più innovativo al processo decisionale, in cui tutti esprimono le proprie opinioni e scelgono insieme le soluzioni.

Vantaggi

Le agenzie di marketing amano la struttura piatta perché consente loro di allontanarsi dalla burocrazia e dai lunghi processi di approvazione che non sono sufficienti in un ambiente di lavoro moderno. Adottando una struttura orizzontale, si apre la porta a un rapido processo decisionale mantenendo la vostra agenzia di marketing più agile.

Un altro vantaggio è l'enfasi sulla collaborazione e sulla comunicazione: le persone lavorano insieme per trovare le soluzioni migliori e raggiungere gli obiettivi. Non dovendo fare i salti mortali per ottenere l'approvazione, il personale è più indipendente, il che lo fa sentire apprezzato e porta a una maggiore soddisfazione sul lavoro.

Svantaggi

Il più grande vantaggio della struttura piatta è anche il suo tallone d'Achille: non c'è una chiara distinzione tra management e staff. Per far funzionare il modello piatto, voi (in qualità di proprietari o CEO dell'agenzia) dovete fidarvi dei vostri dipendenti che prendono decisioni sensate e guidano nella giusta direzione.

Mancando la gerarchia tradizionale, non si pone l'accento su ruoli chiaramente definiti. Questo può generare confusione, in quanto i singoli membri del team, soprattutto quelli inesperti, potrebbero non capire chi debba occuparsi di cosa.

Un altro potenziale svantaggio da considerare è la scalabilità. Quando la vostra agenzia di marketing cresce, diventa più difficile mantenere la produttività e l'efficienza senza i tradizionali ruoli di gestione.

5. Struttura dei freelance

La vostra agenzia ha bisogno occasionalmente di forza lavoro extra? Se sì, la struttura di freelance potrebbe essere la soluzione ideale.

In questo caso, la vostra forza lavoro è costituita principalmente da freelance che assumete per progetti specifici. I vostri dipendenti a tempo pieno sono in genere coloro che comunicano con i freelance e assemblano i team in base ai requisiti del progetto.

Ad esempio, si assume un nuovo cliente che richiede servizi di web o graphic design e ha bisogno di un content writer per scrivere landing page. Invece di assumere un designer o uno scrittore a tempo pieno, impiegherete un freelance in grado di gestire il lavoro.

Vantaggi

La struttura dei freelance offre molti vantaggi se si sa come sfruttarla. Un grande vantaggio è il risparmio di denaro: assumete i freelance solo quando ne avete bisogno, quindi non c'è spreco di risorse.

Un altro vantaggio è la flessibilità: a seconda delle esigenze del progetto, è possibile assumere freelance con competenze specifiche e fornire un lavoro di alta qualità, garantendo la massima soddisfazione del cliente.

Se vi accorgete che la vostra agenzia sta crescendo e avete bisogno di assumere personale a tempo pieno, potete offrire il lavoro ai vostri freelance più performanti. Allo stesso modo, se perdete un cliente importante, non dovete preoccuparvi di avere del personale in più a bordo: semplicemente, non offrirete nuovo lavoro ai freelance finché non ne avrete uno nuovo. Questa flessibilità vi permette di scalare la vostra agenzia e di guidarla nella giusta direzione senza problemi di personale.

Svantaggi

Se volete che questa struttura funzioni per voi, dovete disporre di un team affidabile che gestisca e coordini i freelance. Ovviamente, è necessaria anche una rete di freelance dedicati e competenti.

Forse il problema più grande è l'incertezza. Quando si approda a un nuovo progetto, è necessario assumere freelance il prima possibile. Non si può sapere se si troverà qualcuno che corrisponda alle proprie esigenze con poco preavviso.

Un altro svantaggio da considerare è l'atteggiamento dei liberi professionisti nei confronti del lavoro. Certo, troverete persone straordinarie che daranno il 100% per portare a termine il lavoro. Ma alcuni freelance potrebbero non affrontare il lavoro con serietà, pensando: "È solo un lavoro part-time"

Organizzare il reparto marketing con ClickUp

Qualunque sia la struttura scelta, è necessario assicurarsi che tutti i membri dell'agenzia di marketing la comprendano. La massima trasparenza e visibilità garantiscono che ogni membro del team sia consapevole delle proprie responsabilità e della catena di comando e abbia a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno per comunicare e collaborare in modo efficiente.

Riunite il vostro team di marketing sotto un unico tetto e assicuratevi che tutti capiscano come si inseriscono nel quadro generale con ClickUp , un'azienda di prim'ordine gestione di attività e progetti piattaforma. ClickUp vanta funzionalità che favoriscono la collaborazione e la comunicazione e aiutano a a incrementare la produttività .

Vediamo quali sono gli strumenti e le funzioni che troverete preziosi quando strutturerete la vostra agenzia o il vostro team di marketing.

Lavagne ClickUp

Brainstorming, strategia o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne ClickUp, che consentono di collaborare visivamente Lavagne ClickUp sono televisori digitali dove il team di marketing può fare brainstorming, elaborare strategie, prendere appunti, aggiungere immagini e link e passare dalle idee all'azione in un attimo. Sono ideali per la collaborazione interfunzionale e per la collaborazione ibrida e team remoti poiché ogni modifica viene visualizzata in tempo reale.

Centralizzate il vostro lavoro creando attività direttamente all'interno della Whiteboard: assegnate i membri del team, impostate le scadenze e semplificate i flussi di lavoro. Aggiungete collegamenti a documenti e file per fornire un contesto più ampio.

È possibile utilizzare le Whiteboard anche per visualizzare la struttura dell'agenzia e garantire che tutti i dipendenti comprendano il proprio ruolo. 🖥️

ClickUp Docs

ClickUp Docs per documentare e condividere le informazioni importanti con il team ClickUp Docs è uno strumento eccellente per creare, modificare, gestire e archiviare documenti. Utilizzatelo per creare aziende e manuali per i dipendenti che descrivono la gerarchia organizzativa dell'agenzia e le responsabilità di ogni persona.

Una volta completata la documentazione, aggiungete i membri del vostro team ai documenti. In questo modo, potranno accedervi ogni volta che non sono sicuri di come gestire una situazione specifica.

Le funzioni AI di ClickUp consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Creare una serie di documenti esaustivi non sembra divertente, ma può esserlo con ClickUp AI . Questo software basato sull'intelligenza artificiale assistente di scrittura è una funzione integrata di ClickUp Docs che aiuta a scrivere più velocemente e a ridurre al minimo gli errori. ✍️

Modelli ClickUp

Visualizzate facilmente la struttura e il layout dei vostri team con questo semplice modello di organigramma per lavagna bianca

La libreria di ClickUp contiene oltre 1.000 modelli pronti per l'uso per vari scopi. Nel contesto delle strutture organizzative di marketing, la nostra raccomandazione è la seguente Modello di organigramma ClickUp . Questo modello di Whiteboard aiuta a visualizzare i team, i dipartimenti e le catene di comando della vostra agenzia. ⛓️

Essendo facile da modificare, questo modello è ideale per le agenzie di marketing in crescita o per quelle che lavorano con più clienti su vari progetti. Aggiungete note accanto ai campi per fornire ulteriori informazioni, collegarvi alle attività o fare un annuncio.

Altri modelli popolari modelli di agenzie di marketing di ClickUp sono:

ClickUp Chat view

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un'applicazione all'altra

ClickUp ha 15+ visualizzazioni del progetto che consentono di creare e organizzare attività, visualizzare calendari e monitorare i carichi di lavoro.

Poiché il pilastro di ogni agenzia di marketing di successo è la comunicazione, l'applicazione Vista ClickUp Chat è un'arma necessaria nel vostro arsenale: permette al vostro team di scambiare messaggi in tempo reale senza lasciare la piattaforma. ✉️

Questo strumento rende il multi-tasking un gioco da ragazzi: gestite le attività e organizzate il lavoro mentre chattate con i vostri colleghi.

ClickUp: La struttura guidata della vostra agenzia di marketing

Anche la migliore struttura di un'agenzia di marketing non funzionerà se non vi assicurate che ogni membro del team la comprenda e disponga degli strumenti giusti per la comunicazione e l'organizzazione.

Con le versatili funzioni di ClickUp, potete facilmente costruire e visualizzare la vostra struttura organizzativa, presentarla al vostro team e osservare come alimenta operazioni e collaborazioni efficienti. Iscriviti a ClickUp e inizia a scalare la tua organizzazione con una struttura di agenzia di marketing vincente! 💗