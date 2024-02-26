Recensione di Toggl: Pro e contro dell'utilizzo di Toggl Track nel 2025

Da fare: la giornata lavorativa diventa un buco nero di distrazioni, missioni secondarie e attività che richiedono tempo? Ci siamo passati tutti, amico. La gestione del tempo non è per i deboli di cuore, ma è essenziale per recuperare il proprio tempo, ottenere produttività e lasciare il lavoro al suo posto: in ufficio.

Che siate un project manager o un collaboratore individuale, un software per il monitoraggio del tempo come Toggl Track può cambiare le carte in tavola. Toggl offre un intervallo di funzionalità/disattivate per il project management, il piano e persino l'assunzione.

Come ogni strumento, Toggl ha i suoi pro e i suoi contro. In questa recensione di Toggl, daremo uno sguardo approfondito alle funzionalità/funzione più popolari di Toggl e valuteremo i suoi pro e contro. Mettiamo Toggl alla prova!

Che cos'è Toggl? Toggl è uno strumento di monitoraggio del tempo che semplifica il monitoraggio e la gestione del tempo, sia per i singoli che per i team. Toggl aiuta a monitorare con precisione il tempo dei progetti e le fatture, oltre a fornire informazioni sulla produttività e l'efficienza. 📊

Toggl è molto più di un normale strumento di monitoraggio del tempo. È una soluzione che combina:

Project management

Fatturazione

Ottimizzazione del flusso di lavoro

Gli utenti apprezzano la versatilità della piattaforma. Toggl funziona per i freelance indipendenti che monitorano i lavori fatturabili e anche per i team leader che hanno bisogno di gestire il tempo dei progetti e la redditività. Indipendentemente dalle attività, dal settore o dagli impegni quotidiani, la soluzione all-in-one di Toggl è perfetta per una gestione accurata del tempo.

Caratteristiche Toggl chiave

Toggl offre un'app desktop per Windows e Mac, un'app mobile per iOS e Android e un'estensione per il browser Chrome. È accessibile praticamente ovunque, dandovi la libertà di lavorare ovunque e in qualsiasi momento. La piattaforma Toggl include moltissime funzionalità/funzioni nella sua suite di soluzioni.

1. Toggl Track

Via Attivare/disattivare Toggl Track è il prodotto di punta di Toggl. Si tratta di un sistema non intrusivo di strumento di monitoraggio del tempo per team di tutte le dimensioni, che funziona sul portatile di lavoro, sullo smartphone e su qualsiasi altro dispositivo utilizzato per la gestione aziendale.

Toggl Track ha molte funzionalità/funzioni utili, tra cui:

Rapporti temporali: Potete estrarre manualmente i vostri rapporti di produttività preferiti o chiedere a Toggl di inviare rapporti personalizzati alla vostra finestra In arrivo secondo un calendario predeterminato. Tutti i report di Toggl sono condivisibili, il che rende facile condividere i timesheet del team con i client o con i vertici dell'azienda

Potete estrarre manualmente i vostri rapporti di produttività preferiti o chiedere a Toggl di inviare rapporti personalizzati alla vostra finestra In arrivo secondo un calendario predeterminato. Tutti i report di Toggl sono condivisibili, il che rende facile condividere i timesheet del team con i client o con i vertici dell'azienda Fatturazione del tempo: Non perdete mai un'ora di lavoro ora fatturabile mai più. Toggl dà ai manager il potere di approvare le tabelle orarie dei dipendenti e di tenere sotto controllo le loro ore fatturate tramite un monitoraggio in tempo reale

Non perdete mai un'ora di lavoro ora fatturabile mai più. Toggl dà ai manager il potere di approvare le tabelle orarie dei dipendenti e di tenere sotto controllo le loro ore fatturate tramite un monitoraggio in tempo reale Tracciamento del tempo: Pur essendo uno strumento di monitoraggio del tempo, Toggl fa alcune funzioni di base per la gestione dei progetti dashboard per il project management funzionalità di base. Inserite le attività e i sottoprogetti e assegnate i compiti ai dipendenti sulla stessa piattaforma. Da lì, Toggl utilizzerà i vostri dati per fare previsioni, creare budget e tenere sotto controllo le schede piani di progetto Gestione del carico di lavoro del team: A cosa sta lavorando il vostro team in questo momento? Invece di richiedere check-in giornalieri (micro-managing, much?), controllate i dati attivati/disattivati del team per vedere chi ha spazio nel suo piatto. I manager hanno anche la possibilità di creare gruppi di utenti e di gestire l'accesso per gruppo, risparmiando molti clic inutili

Pur essendo uno strumento di monitoraggio del tempo, Toggl fa alcune funzioni di base per la gestione dei progetti dashboard per il project management funzionalità di base. Inserite le attività e i sottoprogetti e assegnate i compiti ai dipendenti sulla stessa piattaforma. Da lì, Toggl utilizzerà i vostri dati per fare previsioni, creare budget e tenere sotto controllo le schede piani di progetto

2. Attivare/disattivare il piano Toggl

Via Attivare/disattivare Toggl Track è ottimo e tutto, ma manca di visualizzazioni utili, di bilanciamento del carico di lavoro e di altri strumenti per i project management. È qui che entra in gioco Toggl Plan. Questo strumento è ricco di funzionalità/funzione per i PM e i loro team. Ma non preoccupatevi: Plan e Track si integrano perfettamente, quindi non dovrete passare da uno strumento all'altro.

Toggl Plan è dotato di funzionalità/funzione per:

Visualizzare progetti, tempo e attività in vista Gantt, calendario e altre utili visualizzazioni

Pianificazione dei membri del team

Bilanciare i carichi di lavoro

3. Attivare/disattivare

Via Attivare/disattivare Assumere non è facile e Toggl lo sa. Ha aggiunto Toggl Hire alla sua gamma di produttività per dare ai professionisti delle risorse umane una maggiore fiducia nella competenza dei loro candidati. L'aspetto negativo è che non si integra con Toggl Track o Plan perché il suo caso d'uso è molto diverso, quindi è probabile che dobbiate attivare/disattivare diverse piattaforme se utilizzate Toggl Hire.

Tuttavia, c'è molto da apprezzare in Toggl Hire. Questa piattaforma di valutazione delle competenze aiuta i professionisti delle risorse umane a impostare processi di assunzione automatizzati e basati sui dati che risparmiare tempo e ridurre i pregiudizi. Viene fornito con modelli di valutazione a prova di errore per le competenze tecniche e trasversali. Mappate visivamente il vostro processo di assunzione e automatizzate alcune attività, come lo screening e gli inviti ai colloqui, per risparmiare tempo. Toggl Hire supporta anche i video di scoperta dei candidati, che sono molto più divertenti della lettura di centinaia di lettere di presentazione. 👀

Toggl Track Pricing

**Gratuito

Piano iniziale: $9/mese per utente, addebitato annualmente

$9/mese per utente, addebitato annualmente Piano Premium : $18/mese per utente, fatturati annualmente

$18/mese per utente, fatturati annualmente Piano Enterprise Piano: Contattare per i prezzi

Propri dell'utilizzo di Toggl

Che abbiate bisogno di un aiuto serio per il monitoraggio del tempo del vostro team o che vogliate ottimizzare la vostra giornata lavorativa, Toggl ha molto da offrire. Nella nostra recensione di Toggl, abbiamo scoperto che gli utenti sono entusiasti di questa app per la produttività per diversi motivi.

Completo monitoraggio del tempo

Toggl Track è popolare perché la sua versione gratis offre un monitoraggio del tempo semplice ed efficace. Siete liberi di monitorare in tempo reale o di modificare retroattivamente le voci, sia online che offline. Questa soluzione tiene traccia di ogni secondo fatturabile per garantire un monitoraggio preciso. Il timer per il Pomodoro e lo strumento di rilevamento dei tempi morti sono ottimi per aumentare la concentrazione. Addio alle ore di lavoro distratte, e benvenuto alla redditività.

Facilità d'uso

Toggl è noto per essere uno degli strumenti di monitoraggio del tempo più intuitivi e facili da usare. Ha un'interfaccia semplice e pulita che consente di avviare un timer con un semplice clic o di inserire le ore manualmente. Toggl semplifica i carichi di lavoro complessi con funzionalità/funzione di timesheet, strumenti di project management e monitoraggio dei membri del team.

Compatibilità multipiattaforma

Con app per Windows, Mac, iOS e Android e un'estensione per il browser Chrome, Toggl è accessibile praticamente ovunque. È facile monitorare il proprio tempo, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per il lavoro.

Impressionanti integrazioni

Toggl dispone di integrazioni per soluzioni popolari come Asana, Trello, Jira, Slack e ClickUp (ahem), rendendo la piattaforma ancora più facile da usare. Queste integrazioni rendono facile la sincronizzazione delle attività e il monitoraggio del tempo su più piattaforme.

Rapporti personalizzabili

La versione gratuita dell'app non consente di personalizzare molto, ma anche in questo caso i report di Toggl Track sono piuttosto utili. Chiedete report giornalieri, personalizzati o settimanali per capire come impiegate il vostro tempo. Con Toggl è facile analizzare le voci e i progetti di tempo per individuare i modelli di lavoro e prendere decisioni più informate.

Punti dolenti comuni che gli utenti di Toggl devono affrontare

Per quanto la gente sia entusiasta di questa piattaforma, la nostra recensione di Toggl ha fatto emergere alcuni aspetti negativi di Toggl.

Offline problemi di sincronizzazione

Toggl Track permette di attivare/disattivare offline gestione del tempo ma c'è solo un problema: è necessario l'accesso a Internet per la sincronizzazione dei dati offline su tutti i dispositivi. Questo probabilmente va bene se si è brevemente scollegati dalla rete Wi-Fi, ma è scomodo se si lavora spesso offline per ore e ore.

Monitoraggio manuale

Una delle cose più difficili nell'utilizzo di Toggl è ricordarsi di monitorare manualmente il tempo. I concorrenti di Toggl, come RescueTime, sono in grado di monitorare automaticamente il tempo, ma la funzione di Toggl non è altrettanto buona.

È possibile tracciare automaticamente i dati con l'estensione di Chrome Toggl Track, che avvia e arresta il timer in base alle schede del browser aperte al momento. Tuttavia, non si tratta di una soluzione perfetta e alcuni utenti affermano che dopo un po' diventa fastidiosa. 🤷

Complessità di progetti multipli

Toggl Plan è bello e tutto, ma Toggl non è una soluzione di project management. Toggl offre strumenti per gestire diversi progetti, ma ha difficoltà ad attivare/disattivare più progetti complessi. Se si cerca di scalare con questa piattaforma, è molto probabile che si verifichino confusioni e voci disordinate.

Sovraccarico di notifiche

Alcuni utenti affermano che le notifiche di Toggl sono un po' eccessive. Il sistema avvisa i dipendenti se non hanno monitorato il tempo per la giornata, il che potrebbe diventare un po' fastidioso se, ad esempio, si è in pausa pranzo. Se le notifiche vi buggerano, modificate le impostazioni di Toggl o impostate il dispositivo su "non disturbare" per completare il lavoro senza la costante distrazione delle notifiche.

Servizio clienti

Vale la pena menzionare che alcuni utenti hanno problemi con il supporto clienti di Toggl. La tempestività del supporto sembra essere la sfida più grande, quindi se avete un problema tecnico urgente, potrebbe volerci un po' di tempo prima di ricevere una risposta da qualcuno.

Recensioni di Toggl su Reddit

Migliaia di persone usano Toggl, ma può essere difficile ottenere informazioni equilibrate e accurate sull'app. Ci siamo rivolti alla brava gente di Reddit per avere una valutazione corretta delle capacità di Toggl.

Nel complesso, gli utenti sono piuttosto soddisfatti di Toggl. "Penso che Toggl sia abbastanza buono, soprattutto se posso sincronizzarlo con molte cose e se può integrarsi con molti degli strumenti che uso (Jira, GitHub, ha un'app desktop e mobile, ecc.)" un utente dice . Tuttavia, non gradiscono che i datori di lavoro utilizzino Toggl come strumento di sorveglianza dei dipendenti. 🕵️

Un altro utente ha avuto un esito positivo nel trattare Toggl come un tracker in stile Pomodoro per le attività più importanti. "Mi concentro sul monitoraggio di sessioni di 25 minuti di concentrazione (pomodoro), con Toggl. Toggl per me funziona bene come mezzo per farmi 'mangiare la rana' e fare qualcosa che non voglio fare. Devo solo fare X minuti" dicono .

Naturalmente, non è tutto rose e fiori. Un utente riporta problemi con le integrazioni di Toggl, dicendo: "Ero entusiasta di vedere l'integrazione di Toggl perché mi avrebbe dato un widget di avvio/arresto sempre visibile sul mio telefono Android. Dopo averla provata, l'integrazione sembra frustrante"

Un altro utente concorda sul fatto che Toggl non è la soluzione più stabile. "Sono solo io o Toogl è diventato molto instabile nell'ultimo anno, con disconnessioni e problemi di sincronizzazione quasi ogni giorno?" l'utente dice .

Nel complesso, Reddit è abbastanza soddisfatto delle funzionalità/funzione di base di Toggl, ma nel momento in cui si prova qualcosa di sofisticato, come un'integrazione di terze parti, l'esperienza non è altrettanto buona.

Strumenti alternativi per il monitoraggio del tempo da utilizzare al posto di Toggl

Toggl sta cercando di diventare tutto per tutti aggiungendo Toggl Plan e Toggl Hire alla sua suite di prodotti. Lo rispettiamo, ma gli utenti dicono che le funzionalità/funzione della piattaforma non sono all'altezza.

Ecco perché nomadi digitali clickUp è una piattaforma di lavoro all-in-one che combina project management, gestione del tempo e persino assunzioni in un'unica piattaforma. Oh, e un miliardo di altre cose, come l'informatica, il commerciale e il servizio clienti, solo per citarne alcune. 🛠️

Se siete alla ricerca di una solida alternativa a Toggl con tutti i vantaggi e i vantaggi che semplificano il vostro carico di lavoro, non cercate oltre queste incredibili funzionalità di ClickUp.

Gestire i progetti senza sudare troppo

Aumentate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Toggl Plan ha alcune funzionalità/funzioni per il project management, ma non ha molta flessibilità. Se cercate qualcosa di più flessibile e potente, scegliete ClickUp. Le nostre funzionalità/funzione di project management permettono di costruire visualizzazioni personalizzate di dei team interfunzionali e progetti. Automazioni, creazione di report personalizzati e visualizzazione rapida del carico di lavoro in più viste. In qualità di soluzione di project management preferita dall'universo, ci occupiamo noi del lavoro più pesante, in modo che possiate concentrarvi sull'attività aziendale.

Gestione del tempo facile e veloce

Registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente con il monitoraggio del tempo in ClickUp

La gestione dei progetti è il nostro pane quotidiano, ma ClickUp è una scelta solida anche per la gestione del tempo. Le nostre funzionalità di monitoraggio del tempo consentono di monitorare facilmente il tempo, creare stime, aggiungere note e generare reportistica su più dispositivi.

Ma se volete davvero utilizzare uno strumento di terze parti come Toggl, non vi fermeremo. ClickUp si integra infatti con Toggl, Clockify e innumerevoli altre app di monitoraggio del tempo per unire i vostri strumenti preferiti in un'unica piattaforma.

Risparmiare tempo con i modelli

Non iniziate il vostro lavoro da zero: scegliete le opzioni preconfezionate dal Centro modelli o costruite il vostro modello personale che il vostro team potrà utilizzare

ClickUp è infinitamente personalizzabile. Tuttavia, per alcuni questa libertà è un po' eccessiva, quindi abbiamo creato dei modelli di ClickUp per aiutarvi a risparmiare tempo nell'esecuzione dei progetti, nella programmazione e nel piano della vostra giornata.

Utilizzate il Modello di orario per la gestione del tempo di ClickUp per esaminare il modo in cui impiegate il tempo e trovare opportunità di miglioramento. Il modello di analisi del tempo di ClickUp è utile anche per generare reportistica sui tempi di inattività e adottare passaggi per eliminarli sul nascere. Se volete provare blocco del tempo , utilizzare il modello ClickUp per il blocco giornaliero del tempo per allineare le attività alle ore di massima produttività.

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

ClickUp: The Time Tracking App That Does It All

In questa recensione di Toggl Track, abbiamo analizzato il buono, il cattivo e il brutto del monitoraggio del tempo con gli strumenti di Toggl. Gli utenti apprezzano i report dettagliati, il solido piano Free e la semplice app web della piattaforma. Toggl è un'opzione valida per il semplice monitoraggio del tempo, ma se cercate una soluzione all-in-one che unisca la gestione del tempo alla produttività, scegliete ClickUp.

Nessuno ha tempo di passare da una piattaforma all'altra. Raccogliete tutti i dati, i report, le comunicazioni, i modelli e le attività del vostro monitoraggio del tempo in un unico posto, da cui potrete fare un lavoro migliore in pochissimo tempo.

Ma non credeteci sulla parola. Scoprite la potenza di ClickUp in prima persona: Create subito la vostra area di lavoro di ClickUp gratuita.