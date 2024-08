Un'onesta analisi Aha! Un'analisi per i Product Manager del 2024

Il processo di gestione dei prodotti è molto complesso, dalle idee iniziali alla costruzione di roadmap, fino all'esecuzione e alla manutenzione. Con così tante cose da gestire, i team di prodotto hanno bisogno di uno strumento software che semplifichi l'intero processo.

Fortunatamente, i team di prodotto hanno accesso a numerosi provider e strumenti software che rendono possibile tutto ciò, tra cui Aha! Questa piattaforma all-in-one sostiene di essere la migliore, ma è davvero così?

In questa recensione, faremo un'analisi approfondita di cos'è Aha!, delle sue funzionalità/funzione chiave e dei pro e contro del suo utilizzo per lo sviluppo dei prodotti. Vi presenteremo anche un'app che secondo noi è ancora migliore. 💡

Che cos'è Aha? Aha! (a volte chiamato Aha.io) è una suite di software per lo sviluppo di prodotti che offre tutte le funzionalità/funzione necessarie a un team per portare un prodotto dall'idea all'esecuzione. Mentre alcuni strumenti offrono funzionalità/funzione solo per una parte del processo, Aha! facilita ai team la visualizzazione delle idee, la costruzione di roadmap, l'iterazione e l'innovazione e il lavoro tra i team per la costruzione e la manutenzione dei prodotti.

I Teams alla ricerca di una piattaforma di sviluppo prodotto all-in-one potrebbero considerare Aha! come un modo per dare il via a un nuovo team di gestione dei prodotti o come un'opportunità per smettere di usare più app software e centralizzare tutto in un unico luogo. ✔️

Chiave Aha ! sviluppo prodotto funzioni

Con una soluzione end-to-end, è possibile aspettarsi di trovare molte strategia di sviluppo del prodotto e le funzionalità/funzione di esecuzione all'interno di Aha!

La piattaforma stessa è suddivisa in quattro prodotti diversi: Aha! Roadmaps, Aha! Ideas, Aha! Notebook e Aha! Develop. Esploriamo questi prodotti in modo più dettagliato.

1. Aha! Le roadmap per le roadmap visive

Via Aha! Aha! Roadmaps è la soluzione dedicata della piattaforma per completare la gestione della produttività . Questa produttività consente di creare una strategia, dare priorità a determinate funzionalità/funzione e progettare roadmap accattivanti che guidano il team di prodotto lungo tutto il processo. 👀

I team possono creare roadmap in pochi istanti utilizzando modelli personalizzabili e trasformare queste sequenze visive in una risorsa produttiva. Stabilite gli obiettivi e vedete gli aggiornamenti in tempo reale, usate metriche di punteggio oggettive per stabilire le priorità e pianificate lanci, date di consegna e aggiornamenti tra i team per ottenere risultati migliori.

2. Idee Aha! per l'innovazione di prodotto e l'esito positivo dei clienti

Via Aha! Per i team che cercano un luogo dove archiviare non solo le idee, ma anche i feedback, Aha! Ideas offre proprio questo. Con questo strumento è possibile raccogliere feedback in crowdsourcing, ottenere informazioni dai clienti e utilizzarli per decidere le priorità successive. 📋

Aha! Ideas vi aiuta a costruire una libreria di storie utente, richieste dei clienti e feedback, utilizzando moduli dinamici e integrazioni con i più diffusi strumenti CRM. Contiene anche un processo di revisione, in modo che il team possa esaminare i feedback, rivedere le scorecard e creare un elenco di priorità. Aha! Ideas offre anche nuovi modi per raccogliere informazioni attraverso sondaggi e altre funzionalità/funzione di feedback all'interno dell'app.

3. Aha! Notebook per database interni

Via Aha! Aha! Notebooks introduce un luogo centrale in cui i team possono archiviare e condividere le conoscenze sui prodotti. Si tratta di una base di conoscenze interna, ma con funzionalità/funzioni aggiuntive progettate per l'interazione e la collaborazione tra team, come lavagne online ed elenchi di cose da fare. ✏️

Collaborazione tra note, documenti, elenchi di cose da fare e lavagne online. Organizzate i file per cartelle e cercate nel database per trovare note specifiche. Iniziate da zero o utilizzate uno dei tanti strumenti a disposizione modelli di piano di sviluppo per creare nuovi documenti. Sfruttate l'intelligenza artificiale (IA) con il supporto integrato per la scrittura di bozze.

4. Aha ! Sviluppare per l'ingegneria agile

Un problema comune dei team è la mancanza di comunicazione e di sinergia tra l'ideazione o la gestione del prodotto e il processo di progettazione. Con Aha! Develop, è possibile riunire i due team e lavorare a stretto contatto per snellire i flussi di lavoro. 💻

Create il vostro flusso di lavoro per lo sviluppo del prodotto e utilizzate la vostra roadmap per guidare sia la gestione che lo sviluppo del prodotto. Scegliete il framework di cui avete bisogno tra Scrum, Kanban o Agile e iniziate subito a lavorare. Aha! Develop si integra anche con i più diffusi strumenti di sviluppo come GitHub e Sentry per una gestione più semplice.

Aha ! pricing

Il modello di prezzi di Aha! può confondere gli utenti all'inizio, soprattutto se si desidera aderire a più di uno dei suoi prodotti. Ogni prodotto ha una propria sottoscrizione mensile, in modo da poter adattare il proprio pacchetto esattamente alle proprie esigenze.

Ecco i prezzi attuali di Aha!

Aha ! Roadmaps (inclusi Aha ! Ideas Essentials e Aha ! Notebooks Advanced): A partire da 59 dollari al mese per utente

A partire da 59 dollari al mese per utente Aha ! Ideas (incluso Aha ! Notebooks Advanced): Da $39/mese per utente

Da $39/mese per utente Aha ! Notebooks: Da $9/mese per utente

Da $9/mese per utente Aha ! Sviluppare: Da $9/mese per utente

Singolarmente, le sottoscrizioni non sono troppo costose. Tuttavia, se si vuole investire nell'intera suite di produttività, si deve affrontare una spesa mensile elevata, e questo per utente.

Pro dell'utilizzo Aha !

Aha! è una piattaforma di sviluppo prodotti molto popolare, soprattutto grazie al suo ampio e robusto intervallo di funzionalità/funzione.

Vediamo alcuni dei principali motivi per cui i team di sviluppo prodotto continuano a usare Aha!, ricavati da recensioni reali di utenti del prodotto.

1. Sviluppo prodotto e gestione centralizzati

Una piattaforma come Aha! riunisce tutti i team di sviluppo prodotto, gestione e ingegneria per lavorare su idee ed esecuzione in un unico luogo. Ciò significa che non solo potete dire addio alle sottoscrizioni a pagamento per più strumenti, ma potete anche godere di un'esperienza più snella. 🌻

È estremamente utile poter costruire roadmap di prodotto, archiviare le conoscenze sul prodotto e raccogliere idee e feedback in un unico luogo. Permette ai team di iterare e prendere decisioni basate su intuizioni e di muoversi più velocemente. Lavorare con il team di ingegneri attraverso Aha! Develop snellisce ulteriormente questo processo, creando un processo di sviluppo semplificato.

2. Estensione della roadmapping del prodotto

Aha! Roadmaps offre uno strumento integrato di roadmapping dei prodotti che va oltre le basi. È possibile costruire una sequenza visiva in molti strumenti di produttività, ma il vantaggio di usare Aha! Roadmaps sono i dettagli che stanno dietro alla Sequenza. 📝

All'interno di Aha! Roadmaps si ha accesso a funzionalità/funzione che consentono di analizzare risorse e capacità, impostare dipendenze, assegnare priorità, fissare obiettivi e altro ancora. Tutto questo si collega ad altre funzionalità, come i piani e gli obiettivi strategici, dando alle roadmap un valore ancora maggiore.

3. Collaborazione tra team

Qualsiasi piattaforma all-in-one può facilitare l'incontro tra team diversi per creare un lavoro ancora migliore. Questo è un aspetto che Aha! fa bene, grazie sia ad Aha! Notebooks e Aha! Develop. ⚒️

Con Aha! Notebooks, potete creare una risorsa centrale per tutto ciò che riguarda la gestione dei prodotti. Archiviate le informazioni su personas dei clienti, strategia, obiettivi, roadmap, membri del team, informazioni sui prodotti e piani di marketing. Niente più silos e niente più difficoltà a trovare i dettagli necessari.

Aha! Develop crea un nuovo modo di interagire tra i team di product management e di engineering. Entrambi i team beneficiano di una maggiore visibilità della roadmap di prodotto e degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'ingegneria. Le integrazioni con gli strumenti di sviluppo migliorano ulteriormente questa collaborazione.

4. Analisi e reportistica

Aha! dispone di analisi e reportistica integrata nell'intera piattaforma, che offre agli utenti una visione di aree quali il feedback degli utenti, lo stato degli obiettivi e altro ancora. Avere questi dati facilmente disponibili consente ai team di definire strategie e priorità per le attività che fanno la differenza. 📈

All'interno di Aha!, i team possono acquisire dati, monitorare le tendenze dei feedback, assegnare punteggi a funzionalità/funzioni e idee, monitorare lo stato della roadmap e tenere traccia dell'esito positivo degli obiettivi. È inoltre possibile utilizzare report, grafici e tabelle precostituiti o personalizzati per visualizzare i dati nel modo più adatto al team e agli obiettivi.

5. Integrazioni

Sebbene non disponga dell'elenco più lungo di integrazioni compatibili, quelle di cui dispone Aha! hanno senso per la base di utenti e sono generalmente segnalate come funzionanti. 🔗

Le integrazioni di Aha! includono strumenti per la progettazione, la comunicazione, il CRM e la gestione delle attività. Gli ingegneri e i responsabili di prodotto possono beneficiare delle integrazioni con strumenti come GitHub, Azure DevOps e Jira. Per facilitare le comunicazioni tra team, sono supportati sia Teams che Slack. È inoltre possibile collegare Aha! con i più diffusi CRM come Zendesk e Salesforce e con strumenti di monitoraggio delle attività come Asana e Trello.

Punti dolenti comuni Aha ! Gli utenti devono affrontare

Come ogni strumento software, anche Aha! ha i suoi lati negativi. Esploriamo alcuni dei punti dolenti più comuni per gli utenti di Aha!

1. Mancanza di personalizzazione della visualizzazione

Sebbene sia possibile creare roadmap e reportistica personalizzati, alcuni utenti riferiscono che avrebbero voluto che lo strumento offrisse più opzioni di personalizzazione. Gli utenti hanno trovato questo aspetto particolarmente frustrante quando si tratta di applicare i colori alle roadmap e ai report, dove la possibilità di personalizzare gli aspetti visivi è limitata. 🎨

2. Ripida curva di apprendimento

Aha! è un'app flessibile, ideale per i team che desiderano costruire i propri processi e flussi di lavoro in modo personalizzato. Per i membri del team, questo presenta alcune sfide di apprendimento e alcuni utenti riferiscono di aver dovuto seguire un processo di formazione intensivo per capire come utilizzare il software in modo efficace. 🧗

3. Interfaccia utente

Un tema ricorrente quando gli utenti parlano di ciò che non gradiscono è l'interfaccia utente e l'esperienza d'uso. Alcuni utenti riferiscono che l'interfaccia utente non è semplice o intuitiva come quella di strumenti software simili e che vorrebbero che l'interfaccia e la grafica della piattaforma fossero più snelle e contemporanee. 🖥️

4. Modello di prezzo costoso per prodotto

Una considerazione chiave per molti acquirenti di software è il prezzo. Il modello di prezzo di Aha! non è il più conveniente per le startup e, se scalato alle dimensioni di una grande azienda, può diventare rapidamente costoso. Inoltre, è necessario effettuare l'opt-in a più prodotti per godere di una vera e propria esperienza all-in-one, rispetto a strumenti software come ClickUp dove si paga una piccola quota mensile per avere accesso a tutte le funzionalità/funzione. 💰

Un utente ha detto:

"Lo adoro e l'ho usato in diverse organizzazioni. Ottimo strumento di roadmap visiva, si integra facilmente con Jira, portale delle idee gratis, super personalizzabile. L'unico aspetto negativo che ho riscontrato è che non è possibile creare un elenco di funzionalità/funzione da trascinare e rilasciare in base alla priorità. Da fare è un campo numerico personalizzato chiamato 'priorità' in base al quale posso ordinare"

Un altro utente, tuttavia, ha fatto notare che l'esperienza d'uso non è così buona come si aspettava: "L'ho implementato nel corso dell'ultimo anno presso la mia organizzazione e i risultati sono stati inferiori alle aspettative; è una grande idea e sicuramente orientata al team di prodotto, ma l'usabilità e l'interfaccia utente la deludono molto. Il team di prodotto deve essere super impegnato per farlo funzionare, perché richiede una gestione molto accurata"

Come per ogni app software, la vostra esperienza dipende dagli obiettivi che avete, da come vi piace lavorare e se dipendete da integrazioni o funzionalità specifiche.

Strumenti alternativi per la gestione dei prodotti da usare al posto di Aha!

Utilizzate ClickUp per visualizzare i carichi di lavoro del team con la vista Carico di lavoro per monitorare lo stato e regolare le date di scadenza delle attività

Aha! è forse il preferito da alcuni team di prodotto, ma non è certo l'unico strumento di gestione del prodotto in circolazione. Infatti, abbiamo un suggerimento che vi offre modi ancora migliori per lavorare insieme alla costruzione e alla manutenzione di prodotti di prima classe: ClickUp. 🎉

ClickUp è suite di gestione della produttività è in grado di semplificare il processo in modo da velocizzare le spedizioni. Mappate la visione del prodotto, allineate il team e lavorate in sprint per portare il prodotto sul mercato.

Costruite roadmap di prodotto intuitive e condividetele con il team, in modo che tutti sappiano a cosa lavorare. Visualizzate ogni momento del ciclo di vita del prodotto attraverso diverse viste e grafici Gantt. Monitorare le iniziative, Obiettivi di ClickUp , gli ostacoli e le priorità. Collaborare attraverso Lavagne online ClickUp e Documenti ClickUp e rimanete in contatto lasciando commenti sulla piattaforma.

Assicuratevi che i vostri commenti vengano visualizzati assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e visualizzando rapidamente i commenti assegnati in una Lista di controllo

ClickUp dispone inoltre di numerose funzioni integrate specifiche per team software . La piattaforma consente di gestire gli sprint backlog e il monitoraggio dei problemi, di integrarsi con gli strumenti Git, di automatizzare i flussi di lavoro, di monitorare lo stato di avanzamento con dashboard agili e altro ancora.

Accelerate la pianificazione e la documentazione del prodotto con ClickUp AI . L'IA è in grado di stimolare il brainstorming di idee, la creazione di roadmap e la stesura di bozze per la documentazione senza mai lasciare l'app. 🤖

Oltre alle funzioni integrate di software di gestione della produttività funzionalità/funzione e assistenza IA, ClickUp ha anche un sacco di modelli di piani di sviluppo software e modelli di strategia di prodotto . Tra i più diffusi ci sono:

Con così tante funzionalità/funzioni, si potrebbe pensare che un prodotto e una strumento per il project management come ClickUp sarebbe ancora più costoso di Aha! ClickUp è in realtà molto più conveniente e non è necessario decidere quali funzionalità/funzioni scegliere: tutto ciò che serve per gestire i prodotti è incluso per impostazione predefinita.

Ecco i prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Con ClickUp, è possibile riunire i team di gestione del prodotto e di ingegneria in modo fluido. Lavorare insieme è parte integrante di ClickUp e la piattaforma è stata costruita pensando alla collaborazione. È un modo più intelligente per ideare, creare e distribuire prodotti.

Trova il tuo ideale Gestione dei prodotti Match

Aha! è uno strumento utile per i team di gestione del prodotto che desiderano una piattaforma end-to-end che includa il feedback dei clienti e le integrazioni ingegneristiche. Molte recensioni sono positive, ma vale sempre la pena di considerare anche i contro, soprattutto se si ha bisogno di personalizzazioni, prezzi accessibili o una migliore esperienza utente.

Se queste considerazioni sono importanti per voi, provate gratuitamente ClickUp . Offre un modo imbattibile per pianificare le roadmap dei prodotti, monitorare lo stato di avanzamento, lavorare in corso (WIP) con il team di ingegneri e collaborare per far sì che ogni lancio e aggiornamento del prodotto avvenga senza problemi. ✨