Recensione di Supernotes: Migliora la tua capacità di prendere appunti nel 2024

È facile scarabocchiare idee su un Post-It, sul margine dell'agenda o sul dorso della mano. Ma quanto è facile recuperare quelle idee? 🤔

Per evitare che la vostra prossima grande scoperta si perda nella confusione, le note digitali hanno sostituito la tradizionale carta e penna. App come Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep e l'app Apple Notes hanno cambiato il modo in cui gli utenti scrivono, archiviano e recuperano le informazioni.

Con l'app giusta, gli utenti possono sincronizzare le loro note con altri strumenti di produttività per semplificare il lavoro e la vita. Un'app sempre più diffusa è Supernotes , uno strumento per prendere appunti che consente agli utenti di creare elenchi di cose da fare, assegnare priorità alle attività e organizzare i propri pensieri.

Qui di seguito, vi proponiamo una recensione approfondita di Supernotes, che include le sue funzionalità/funzione più popolari, i punti dolenti e la struttura dei prezzi. Inoltre, vi sveleremo un'opzione alternativa che può veramente prendere il vostro strategie di annotazione al livello successivo. ☄️

Che cos'è Supernotes?

tramite Supernote Fondata da Tobias Whetton, Supernotes è un'app per prendere appunti in modo collaborativo che consente di condividere le note con il proprio team. Lo scopo principale? Aiutare le persone a organizzare meglio i loro pensieri, trasformando così il loro modo di lavorare, studiare o vivere.

Posizionata come alternativa a cartelle e file, Supernotes ha una potente funzione di ricerca, che permette ai membri del team di organizzare e trovare note su argomenti simili.

Supernotes si basa su "schede", ovvero su un file ricco di dati in cui gli utenti possono aggiungere commenti, collaborare con altri compagni di squadra creare collegamenti in linea e aggiungere tag per facilitare l'organizzazione. I team possono sfruttare il ricco contenuto delle loro note, aggiungendo equazioni, immagini, tabelle o liste di controllo. ✅

Invece di perdere le note in file disordinati, i team possono creare una gerarchia di note adatta al loro reparto. Le note possono essere annidate all'interno di altre note "principali", oppure gli utenti possono cercare e/o filtrare attraverso vari criteri per trovare le informazioni che cercano.

Chiave Supernotes funzioni/funzione

Non siete sicuri che Supernotes faccia al caso vostro? Scopriamo alcune delle funzionalità/funzioni più popolari di Supernotes per decidere se l'app è adatta a voi.

1. Sostituire cartelle e file con schede di note

Non riuscite a trovare un documento accantonato in un file da qualche parte? I moduli lunghi possono spesso essere ingombranti, soprattutto quando si fa brainstorming o si annotano nuove idee. ✍️

Con le notecard è possibile trasformare il modo in cui si archiviano le informazioni. Digitate rapidamente alcune note, per poi ritrovarle in futuro grazie a una funzione di ricerca, ai tag o alle note principali.

2. Creare una mappa di calore delle vostre abitudini di prendere appunti effettuate

Con il calendario delle mappe di calore, è possibile visualizzare rapidamente i giorni in cui si prendono più note. È anche possibile trascinare le note in una data specifica del calendario.

3. Creazione e archiviazione di note anche quando si è offline

Viaggiate in aereo? Lavoro in movimento? Nessun problema.

Con Supernotes, potete continuare a prendere note anche quando siete offline. Una volta tornati online, le note si sincronizzeranno con il vostro account e potrete continuare a lavorare.

4. Creare una raccolta giornaliera di note

Vi capita spesso di arrivare al pomeriggio pensando: "A cosa ho lavorato oggi?" Per aiutarvi a concentrarvi sulla giornata, create una raccolta giornaliera.

Una raccolta giornaliera è una visualizzazione dedicata di tutte le note con cui avete interagito durante la giornata. È possibile individuare le note su cui si è lavorato al mattino, al pomeriggio o alla sera e rivederle rapidamente mentre si chiude l'attività o ci si prepara per una riunione.

5. Ricevere notifiche dagli amici

Con Supernotes, gli utenti possono facilmente condividere le nuove note con amici e colleghi. Riceverete una notifica ogni volta che un utente vi invia una nota o una richiesta di amicizia. A quel punto, potrete decidere se aggiungere la nota alla vostra libreria. 📚

6. Raggruppare e trovare le note attraverso i tag

Non è più necessario cercare in una pila infinita di quaderni per trovare una nota persa e scritta a mano. Grazie ai tag, è possibile classificare rapidamente le note per ritrovarle in seguito.

Utilizzando i tag, è possibile filtrare le note per trovarle su un argomento simile. Ad esempio, gli studenti possono creare tag per le diverse classi o unità all'interno di una classe, aiutandoli a studiare rapidamente per gli esami. 🧑‍🎓

7. Memorizzare le note rapide nella raccolta "pensieri "

Molte promemoria o momenti "aha" sono brevi frasi o frammenti, non un documento completato. È possibile archiviare queste idee rapide che spesso vengono annotate di fretta nella raccolta dei pensieri.

i "pensieri" sono biglietti da visita senza titoli, collegati o tag. Si tratta di un ombrello per archiviare i pensieri incompleti. In questo modo, è possibile trovarli facilmente quando si ha tempo e capacità mentale.

8. Memorizzare le note con un proprio sistema di codici colore

Siete soliti evidenziare i vostri pensieri migliori o aggiungere schede colorate ai quaderni? Se è così, amerete creare il vostro sistema di codici a colori con Supernotes.

Con Supernotes colors potete aggiungere sette colori diversi alle note. È anche possibile utilizzare un sistema di colori a semaforo per determinare il livello di riflessione di una nota o combinare i colori con i tag per ordinare e filtrare le note.

9. Trovare le note grazie alla funzionalità di Ricerca universale

Da fare: "So di averlo messo qui da qualche parte..." quando si cerca un documento? Con l'app Supernotes trasformate tutti i vostri appunti in un motore di ricerca. Basta digitare una parola o una frase nella ricerca e appariranno tutti i foglietti che corrispondono alla query.

10. Connessione Supernotes con le altre app preferite per dispositivi mobili

L'API di Supernotes offre integrazioni con Raycast, Zapier e IFTTT, che consentono di connettersi ad altri popolari strumenti di produttività. Inoltre, è possibile creare webhook per connettersi con app popolari come Slack e Discord per creare flussi di lavoro automatizzati durante la giornata.

11. Archiviate tutte le attività in un unico posto

Con Supernotes, potete creare facilmente un elenco di cose da fare con la vostra raccolta di attività. In ogni blocco note si crea un elenco di attività. Le attività appariranno automaticamente nella Raccolta attività, in modo da poterle cancellare dal proprio elenco. 📝

12. Annidare le note sotto le note principali

Con un tipico sistema di file e cartelle, è possibile memorizzare un file in una sola cartella. Con Supernotes, invece, è possibile memorizzare una nota in più punti. Con l'annidamento multi-parentale, è possibile memorizzare una scheda sotto più schede "principali", rendendole più facili da trovare.

13. Organizzare i pensieri uno accanto all'altro con la visualizzazione Broadsheet

Avete mai ricoperto un'intera parete di post-it per organizzare i vostri pensieri? Con la vista Broadstreet di Supernotes, potete visualizzare tutti i vostri foglietti affiancati, occupando l'intero schermo. In questo modo è possibile visualizzare e leggere le note come un giornale, aiutando a organizzare i pensieri.

Supernotes prezzo

Inizio: Gratis per 100 biglietti

Gratis per 100 biglietti Unlimited: 7,57 dollari al mese per un numero illimitato di biglietti

Pro dell'utilizzo Supernotes

Supernotes, come molti altri strumenti digitali app digitali per prendere appunti offre molti vantaggi. Alcuni dei più utili sono:

Puoi scaricare l'app su qualsiasi dispositivo: Supernotes può essere scaricata su dispositivi Windows, Mac, Linux, Android e iOS

Supernotes può essere scaricata su dispositivi Windows, Mac, Linux, Android e iOS Non si perde traccia dei pensieri più importanti: Grazie a funzionalità come gli elementi fissati, i tag e le attività, non si perde traccia delle proprie priorità 📌

Grazie a funzionalità come gli elementi fissati, i tag e le attività, non si perde traccia delle proprie priorità 📌 È collaborativo: Si possono invitare gli amici nell'app, inviando le note pubblicamente o in privato

Si possono invitare gli amici nell'app, inviando le note pubblicamente o in privato C'è un piano gratuito: Supernotes è accessibile a solitari, titolari di piccole imprese e studenti con un piano Free Forever

Supernotes è accessibile a solitari, titolari di piccole imprese e studenti con un piano Free Forever È veloce e relativamente indolore: Grazie a scorciatoie da tastiera familiari, è possibile prendere rapidamente note come se si stesse scrivendo in un documento Google o Word

Grazie a scorciatoie da tastiera familiari, è possibile prendere rapidamente note come se si stesse scrivendo in un documento Google o Word **Supernotes offre supporto via chat per gli utenti, oltre a una documentazione approfondita, tutorial su YouTube e una comunità di appunti per trovare le risposte che cercate

Puoi scaricare, stampare, inviare via email o esportare le tue note: Lavori con persone che non usano Supernotes? Puoi stampare un PDF delle tue note, creare un file di Markdown per una facile condivisione o inviare le note via email ai colleghi 📩

Lavori con persone che non usano Supernotes? Puoi stampare un PDF delle tue note, creare un file di Markdown per una facile condivisione o inviare le note via email ai colleghi 📩 Puoi abbreviare il processo di modifica: Con uno strumento di selezione multipla, puoi modificare rapidamente il colore, i tag e i filtri per più note contemporaneamente

Con uno strumento di selezione multipla, puoi modificare rapidamente il colore, i tag e i filtri per più note contemporaneamente Importazione di note esistenti: Non volete partire da zero? Utilizzate la funzionalità/funzione di importazione per importare le note esistenti tramite Markdown

Punti dolenti comuni Supernote Fronte agli utenti

Ogni app ha i suoi svantaggi. Alcuni difetti dell'app Supernotes includono:

L'app può scaricare la batteria: Poiché l'app si sincronizza automaticamente quando si passa da un'area di lavoro online a una offline, può scaricare la batteria 🪫

Poiché l'app si sincronizza automaticamente quando si passa da un'area di lavoro online a una offline, può scaricare la batteria 🪫 Problemi di congelamento: Alcuni utenti hanno segnalato problemi di congelamento dell'app durante l'uso

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di congelamento dell'app durante l'uso $$$a eccessivamente complicato: Alcuni utenti ritengono che l'app abbia troppe funzionalità/funzione e che sia più difficile trovare le note rispetto a un tipico sistema di cartelle e file

Alcuni utenti ritengono che l'app abbia troppe funzionalità/funzione e che sia più difficile trovare le note rispetto a un tipico sistema di cartelle e file **Alcune funzionalità/funzioni richiedono anni per essere implementate: alcuni utenti si sono lamentati del ritmo di sviluppo dell'app, in particolare del fatto che possono essere necessari anni per lanciare nuove funzionalità

Recensioni di Supernotes su Reddit

Volete sentire parlare di Supernotes da persone che hanno provato la piattaforma? Su Reddit, alcune recensioni di Supernotes affermano che la piattaforma ha dei lati positivi, ma anche alcuni svantaggi. La recensione di Supernotes afferma: "Vorrei dargli la possibilità di diventare la mia soluzione preferita per prendere appunti. Se una volta esaurita la mia dotazione di 100 schede per le note e lo trovo utile per alcune aree della mia vita, ma non per altre, mi ritrovo a pagare un prezzo eccessivo per qualcosa che uso solo casualmente"

Alternativa Prendere appunti Strumenti

Quando si prende in considerazione un'app alternativa per prendere appunti, non si può fare a meno di ClickUp. Questa piattaforma di produttività all-in-one e alternativa a Supernotes permette agli utenti di fare brainstorming di pensieri, stabilire le priorità delle attività e sfruttare l'IA per semplificare la loro giornata lavorativa. Vediamo alcune funzionalità di ClickUp indispensabili. 👏

1. Raccogliere tutti i pensieri con ClickUp Documenti

Creare documenti, wiki e molto altro ancora, quindi collegarli ai flussi di lavoro per realizzare idee con il team

Con Documenti ClickUp è possibile annotare i propri pensieri in un documento di facile accesso. Da lì, più membri del team possono modificare il documento, lasciare commenti o creare attività future. Inoltre, è possibile aggiungere widget per aggiornare i flussi di lavoro, modificare lo stato dei prodotti e semplificare la giornata lavorativa.

2. Risparmia tempo e banda mentale con gli strumenti di scrittura di ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-AI-powered-1.gif Recensione di Supernotes: riepilogare/riassumere le note di una riunione con lo strumento di ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere attività e documenti in pochi secondi con ClickUp AI

Con ClickUp AI è in grado di generare note in modo più rapido che mai. Con l'assistente di scrittura IA è possibile riepilogare riunioni e attività, porre domande (e ottenere risposte!) nei documenti, scrivere riepiloghi/riassunti di progetti o aggiornamenti di stato. In sostanza, ClickUp AI funge da assistente di scrittura secondo cervello aiutandovi a terminare di più in meno tempo. 🧠

3. Sfruttate una libreria di modelli completa per non dover più ripartire da zero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-32.png Esempio di un modello ClickUp /$$$img/

Date ai vostri team l'accesso a una libreria di oltre 1000 modelli su ClickUp

ClickUp è completato da una libreria di migliaia di modelli. Con i modelli di ClickUp è possibile:

Prendere rapidamente le note di una riunione utilizzando il menuModello per le note delle riunioni Prestare facilmente attenzione in classe con il pratico modello di ClickUpModello per le note di classe Generate le note per i prossimi rilasci di prodotti con il modelloModello per le note di rilascio Sfruttate i modelli costruiti per varie tecniche e strutture di presa di note, come il modelloModello di nota Cornell ### *4. Eseguire una sessione di brainstorming con le lavagne online di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png Mappare i flussi di lavoro con le Lavagne online di ClickUp /$$$img/

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Spesso un'idea non si presenta sotto forma di documento scritto, ma piuttosto di una mappa di parole, frecce e cerchi scarabocchiati. Per trasformare le idee del vostro team in azioni coordinate, sfruttate Lavagne online di ClickUp . ✨

Con le lavagne online di ClickUp, il team può abbozzare idee o potenziali flussi di lavoro su un'unica tela. Da qui è possibile sviluppare una strategia, collegare file o documenti, assegnare attività e infine formulare un piano.

5. Inserite ClickUp nel vostro budget con un piano Free Forever

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Diverse visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Con un piano Free Forever, ClickUp è accessibile a studenti, titolari di piccole aziende e solisti. Inoltre, i piani a pagamento di ClickUp partono da una sola cifra, adattandosi perfettamente a qualsiasi budget. 💰

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Trasforma il tuo sistema di annotazione con ClickUp

Supernotes è un sistema digitale per prendere appunti che permette agli utenti di assegnare attività, raccogliere i propri pensieri e annidare le note in un sistema a più livelli. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero trovarlo un sistema eccessivamente complesso, con introduzioni lente alle nuove funzionalità/funzioni.

Se siete alla ricerca di un'app digitale per prendere appunti che trasformi la vostra giornata lavorativa, provate ClickUp, un'applicazione che vi aiuta a fare di più in meno tempo. Con ClickUp, è possibile accedere a innumerevoli Strumenti di IA per la scrittura migliaia di modelli gratis, centinaia di integrazioni, documenti e lavagne online collaborativi e altri strumenti indispensabili. ⚒️

Per vedere come ClickUp può migliorare il vostro processo di annotazione, provate gratuitamente ClickUp oggi.