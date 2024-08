10 alternative ad Accelo per la gestione dei clienti e del lavoro nel 2024

Chi usa Accelo sa una cosa: è un software eccellente per rendere il lavoro produttivo e collaborativo, soprattutto per i ruoli di client e project management.

Con le sue capacità di monitorare le vendite, i biglietti e le fatture, le riunioni, i timesheet e la pianificazione, Accelo automatizza le attività di routine per farvi risparmiare tempo. Inoltre, grazie a un intervallo di integrazioni popolari, è possibile sintonizzarlo per farlo diventare una piattaforma capace di semplificare le operazioni aziendali.

Ma un guanto può non essere adatto a tutte le mani! 🧤

Molte persone cercano alternative ad Accelo perché Accelo è carente in alcune aree: Può essere difficile da imparare per i team non tecnici, non si rivolge alle aziende di nicchia e molti trovano i suoi strumenti e le sue integrazioni obsoleti. Inoltre, esistono costi aggiuntivi per aumentare i limiti dello spazio di archiviazione e per accedere a nuove funzionalità/funzione.

Ma la buona notizia è che molti altri strumenti per il project management potrebbero adattarsi meglio alle vostre esigenze. Siete pronti a provarli?

Cosa cercare nelle alternative ad Accelo?

Una buona automazione aziendale una soluzione di automazione aziendale dovrebbe riunire le capacità analitiche di un CRM e la flessibilità di una suite di project management. Dovrebbe inoltre occuparsi dell'intero flusso di lavoro aziendale, dalla richiesta di preventivo alla fatturazione.

Non importa che si tratti di un'azienda di servizi professionali, di un'azienda manifatturiera o di un'agenzia di talenti: le aziende di ogni tipo e dimensione hanno bisogno di una buona soluzione software per semplificare le attività operative principali.

La maggior parte delle alternative ad Accelo presenta funzionalità/funzione di integrazione CRM, generazione di proposte, portali per i client e strumenti di comunicazione, ma il software deve anche possedere le capacità necessarie per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda.

Se state valutando un'alternativa ad Accelo, cercate alcune funzionalità/funzioni chiave nel software. Ecco alcuni aspetti da tenere presenti nella scelta delle alternative ad Accelo:

Interfaccia intuitiva: Optate per un layout pulito e una navigazione facile nel vostro software. Una buona interfaccia aziendale software operativo può essere utilizzato al meglio da chiunque

Optate per un layout pulito e una navigazione facile nel vostro software. Una buona interfaccia aziendale software operativo può essere utilizzato al meglio da chiunque Accessibilità mobile: Consente l'accesso e la gestione in movimento attraverso il cellulare per i team remoti o il lavoro sul campo. Con il lavoro da remoto e ibrido che sta diventando la norma e non l'eccezione, l'accessibilità mobile e offline è oggi la tabella di partenza per le alternative Accelo

Consente l'accesso e la gestione in movimento attraverso il cellulare per i team remoti o il lavoro sul campo. Con il lavoro da remoto e ibrido che sta diventando la norma e non l'eccezione, l'accessibilità mobile e offline è oggi la tabella di partenza per le alternative Accelo Opzioni di personalizzazione: Adattare la piattaforma al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze specifiche. Un alto grado di personalizzazione del software vi aiuta a utilizzare lo strumento esattamente come vorreste

Adattare la piattaforma al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze specifiche. Un alto grado di personalizzazione del software vi aiuta a utilizzare lo strumento esattamente come vorreste **Integrazione con gli strumenti esistenti: ogni azienda utilizza diversi strumenti per le funzioni principali. Assicuratevi che le alternative di Accelo selezionate possano integrarsi facilmente con i CRM, i software di account, le piattaforme di comunicazione e gli altri strumenti essenziali che utilizzate

Capacità di project management: Prima di scegliere lo strumento, considerate la complessità dei progetti, la necessità di allocare le risorse, gli strumenti di collaborazione e le capacità di reportistica

Prima di scegliere lo strumento, considerate la complessità dei progetti, la necessità di allocare le risorse, gli strumenti di collaborazione e le capacità di reportistica **Assicuratevi che le alternative ad Accelo presenti nel vostro elenco offrano un monitoraggio accurato del tempo, una fatturazione senza soluzione di continuità in diverse valute e tasse e un'elaborazione integrata dei pagamenti

Scalabilità: Scegliete un piano progetto che supporti la crescita aziendale, senza aggiornamenti frequenti o costi aggiuntivi significativi

Scegliete un piano progetto che supporti la crescita aziendale, senza aggiornamenti frequenti o costi aggiuntivi significativi **Prezzi trasparenti: evitate software con costi nascosti e strutture di prezzo complesse, che possono portare a costi inaspettati

Le 10 migliori alternative ad Accelo da utilizzare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative ad Accelo da utilizzare nel 2024 ottimizzare il flusso di lavoro migliorare l'efficienza e aumentare la redditività dell'intera organizzazione.

Vediamo come si comportano gli uni rispetto agli altri.

1. ClickUp

visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0_

Se siete alla ricerca di una piattaforma super-utilizzabile e altamente capace, scegliete ClickUp.

Grazie alle sue funzionalità/funzione all'avanguardia e a un'interfaccia intuitiva, potete sfruttare la potenza di ClickUp Il software per il project management di ClickUp nei seguenti modi:

Semplificare la gestione delle attività: Delegare il lavoro ai membri del team in tempo reale Monitoraggio del tempo efficiente: Misurazione del tempo per ogni attività e accesso ai piani di lavoro a livello globale conFunzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp come le tabelle orarie manuali Flussi di lavoro automatizzati: Selezione di oltre 100 automazioni perrisparmiare tempo e snellire i flussi di lavoro, le attività di routine e i passaggi di consegne dei progetti Comunicazione e collaborazione: Fornite feedback in tempo reale e collaborate sui documenti. ConClickUp Documentitutti i file e i documenti sono in un unico luogo, facilmente accessibile a tutti i membri del team. Inoltre, il team può comunicare in modo efficace grazie alle funzionalità integrate di chattare e commentare. Personalizzazione: Semplificate le attività quotidiane con visualizzazioni e modelli personalizzati ed evitate di cambiare app grazie alle oltre 200 integrazioni native per strumenti esterni Flessibilità: UtilizzateLe oltre 15 visualizzazioni altamente flessibili di ClickUp edashboard di analisi in tempo reale per ottenere visibilità sui progetti in base alle proprie esigenze

L'operatività aziendale è un gioco da ragazzi grazie ai numerosi strumenti offerti da Il CRM di ClickUp .

creare tabelle orarie in ClickUp per raccogliere e visualizzare il tempo monitorato tra le attività e le posizioni dell'attività per avere una visione rapida dei vostri progressi_

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Impostare un ordine chiaro delle operazioni con le dipendenze delle attività contrassegnando le attività come "in attesa" o "di blocco"

Inserire la fatturazione e la reportistica in un unico flusso di lavoro senza interruzioni

Utilizzare modelli personalizzati comeModello di Carta del progetto di ClickUp per definire lo scopo del progetto, delegare attività e gestire le scadenze

Semplificare l'agenda giornaliera e visualizzare in anteprima le riunioni sul calendario per migliorare la produttività

Raggruppare le voci di durata stimata, vedere le stime e segmentare le voci fatturabili e non fatturabili

Connessione gratuita a oltre 1.000 strumenti e integrazioni, come Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly e altri ancora

Limiti di ClickUp

L'utilizzo dello strumento al massimo delle sue potenzialità può essere difficile per i nuovi utenti

Non tutte le funzionalità/funzione sono state inserite nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Scoro

via Scoro Scoro, una soluzione di gestione del lavoro basata su cloud, mira a semplificare varie parti delle operazioni e dei flussi di lavoro, aumentando la redditività dell'azienda e mantenendo la soddisfazione dei client.

Scoro è un hub centrale per la gestione di tutti gli aspetti della vostra azienda di servizi professionali, sia essa una società di consulenza, un'agenzia, un freelance o altro. Lo strumento consente di gestire i dati finanziari, i client e i progetti in un unico luogo.

Inoltre, lo strumento vi aiuta a monitorare l'esecuzione del progetto migliorare le interazioni con i client e ottenere informazioni cruciali attraverso i dati. Tutto questo contribuisce ad aumentare i profitti dell'agenzia.

Scoro è la soluzione perfetta software per il project management per le aziende di medie dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Scoro

Scegliete la funzionalità di redditività predittiva alimentata dall'IA per analizzare i dati storici e prevedere la redditività dei progetti

Creare proposte e stime, gestire i progetti dal preventivo all'incasso e monitorare le attività con scadenze e dipendenze

Mantenere un database centralizzato per lead e client, compresi i log delle comunicazioni e la cronologia delle attività

Creare le proprie integrazioni e inviarle a Scoro Marketplace per l'utilizzo

Gestire le trattenute con il software di gestione delle trattenute per i lavori ricorrenti dei clienti

Limiti di Scoro

Gli utenti segnalano limiti nel piano delle risorse, nella funzione delle metodologie agili o nella gestione delle dipendenze per i flussi di lavoro più complessi

L'app per dispositivi mobili non è ricca di funzionalità/funzione come la versione web

I team basati sui dati si trovano di fronte a opzioni di personalizzazione limitate

Strumenti di project management limitati per progetti complessi o di nicchia

Prezzi di Scoro

Essenziale: $28/mese per utente

$28/mese per utente Standard: $42/mese per utente

$42/mese per utente Pro: $71/mese per utente

$71/mese per utente Ultimate: Contattare per i prezzi

Scoro valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (390+ recensioni)

4.5/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (230+ recensioni)

3. Avaza

via Avaza Avaza è un lavoro unificato e software di gestione dei client . Funzionalità/funzione di gestione delle risorse, programmazione delle risorse monitoraggio del tempo e delle spese, preventivi e fatture e chattare con il team.

Sfruttate tutte le funzionalità di Avaza per aumentare la produttività del vostro team e ridurre la curva di apprendimento grazie al supporto online immediato 24×7.

Mentre altre alternative ad Accelo offrono funzioni simili, ciò che distingue Avaza è l'attenzione all'IA generativa, alla comunicazione contestuale, ai cicli di feedback dei clienti, alla gestione finanziaria in tempo reale e alle esperienze personalizzate dei clienti.

Avaza semplifica l'interazione e la collaborazione tra i membri del team, consentendo l'assegnazione di attività in tempo reale, la condivisione di file e i commenti. È possibile ricevere un feedback istantaneo sulle attività e comunicare attraverso chat ed email in tempo reale.

Inoltre, è possibile trasformare le email in attività grazie all'integrazione intelligente delle email. In questo modo, tutti i lavori richiesti vengono conservati in un'unica posizione per i follower.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avaza

Selezione delle persone più adatte per ogni attività grazie all'algoritmo di raccomandazione IA, che tiene conto di entrambi i fattorii requisiti del progetto e le competenze individuali

Collegare thread e chat a elementi specifici del progetto, promuovendo una comunicazione pertinente

Ottenere informazioni in tempo reale sulla redditività e sulla salute finanziaria del progetto

Creare "Project Rooms" personalizzate per ogni client e offrire un accesso sicuro alle informazioni sul progetto, agli aggiornamenti, ai documenti e ai canali di comunicazione

Invitare chiunque a tenere traccia del tempo, impostare valutazioni per progetto o per utente e godere di una facile fatturazione e reportistica

Limiti di Avaza

Funzioni e opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altre alternative di Accelo che offrono servizi dedicatigestione del flusso di lavoro strumenti

Per gli utenti non tecnici è difficile impostare automazioni complesse o in condizione

Gli utenti segnalano problemi di prestazioni e stabilità con team molto numerosi o durante la gestione di numerosi progetti contemporaneamente

Prezzi di Avaza

**Gratis

Startup: $11,95/mese

$11,95/mese Basic: $23,95/mese

$23,95/mese Business: $47,95/mese

Valutazioni e recensioni di Avaza

G2: 4.5/5 (290+ recensioni)

4.5/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (410+ recensioni)

4. Wrike

via Wrike Wrike è una piattaforma estremamente versatile che massimizza le prestazioni del team, accelera la crescita e migliora l'esperienza dei clienti. Le sue esclusive ed estese funzionalità/funzioni personalizzate rendono il lavoro meno impegnativo e più divertente.

Che siate una piccola azienda o una grande impresa, Wrike può essere personalizzato per adattarsi alle vostre esigenze.

Con strumenti di nicchia specifici per il settore, oltre 400 integrazioni di app popolari e white label API aperte, Wrike è una soluzione di project management per tutti i tipi di aziende.

Le migliori funzionalità di Wrike

Personalizzate il vostro lavoro al di là delle attività e dei progetti standard, visualizzando i flussi di lavoro, identificando le gerarchie e monitorando gli obiettivi aziendali

Analizzare l'attività del team e la distribuzione del carico di lavoro per identificare potenziali colli di bottiglia e suggerire modifiche

Eliminare la necessità di scaricare e caricare file con modifiche collaborative in tempo reale

Lavorare su progetti con file precostituitimodelli personalizzati* Automazione di attività ripetitive, creazione di processi ripetibili e standardizzazione delle best practice tra i progetti

Limiti di Wrike

Non sono disponibili strumenti per la presa di note automatizzate

Opzioni limitate per la visualizzazionemonitoraggio dei progetti strumenti, come mappe mentali o visualizzazioni personalizzate flessibili

Nessuna opzione di chat per la comunicazione in tempo reale

Gli utenti potrebbero dover monitorare la propria finestra In arrivo, poiché alcune integrazioni prevedono notifiche ritardate

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.500+ recensioni)

5. HubSpot

via HubSpot HubSpot è una suite CRM molto popolare e capace.

Lo strumento aiuta a connettere i dati, i team e i clienti su un'unica piattaforma in grado di scalare insieme all'azienda. Offre sei prodotti principali e altri strumenti che supportano diversi reparti: marketing, commerciale, assistenza, CMS, operazioni e commercio. Facilita la crescita aziendale concentrandosi sui clienti.

È possibile scegliere i prodotti necessari dalla piattaforma HubSpot. Ogni prodotto della piattaforma è in connessione con lo stesso database CRM, offrendo una visione incredibile di ogni contatto in ogni fase dell'imbuto commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Gestite i contatti, gli affari, le attività e l'invio di email con un piano CRM gratuito

Condivisione dei dati senza soluzione di continuità e una visualizzazione olistica del percorso del cliente con un CRM centrale

Creazione di siti web professionali, pubblicazione di post sul blog e gestione di pagine di destinazione con strumenti di project management facilmente accessibili, come il costruttore di siti web e il sistema di gestione dei contenuti di HubSpot

Offre diversi canali di supporto clienti, tra cui live chat, email e telefono, oltre a una solida base di conoscenze

Attirare i clienti attraverso contenuti di valore e la costruzione di relazioni, piuttosto che con un freddo outreach

Limiti di HubSpot

Potreste incontrare difficoltà nella migrazione dalle vecchie piattaforme CRM, con il risultato di limiti nell'importazione di note, email, allegati, attività della Sequenza, contatti precedenti e offerte

Minore controllo sulla restrizione dell'accesso e sull'assegnazione delle autorizzazioni

Limiti agli strumenti di reportistica personalizzata

Mancanza di strumenti nativi per il monitoraggio del tempo

Prezzi di HubSpot

Strumenti gratis

Starter (Commerciale): $20/utente al mese

$20/utente al mese Professionale (Commerciale): $500 al mese

$500 al mese Enterprise (Commerciale): $1500 al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.600 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.600 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

6. SuiteDash

via SuiteDash SuiteDash è un software aziendale all-in-one che combina gli elementi di un portale client, CRM, project management, fatturazione e altro ancora.

È uno strumento di gestione aziendale per le operazioni interne e un portale rivolto ai client per la comunicazione e la collaborazione. Grazie alla sua piattaforma integrata e automatizzata, le aziende possono gestire l'intero flusso commerciale e operativo da un'unica dashboard, eliminando così l'uso di più software.

SuiteDash offre una combinazione di funzioni, come la creazione di un imbuto commerciale, portali per i client con etichetta bianca e persino un sistema avanzato di gestione delle vendite automazioni di marketing avanzate e di un motore di automazione del marketing, aggiungendo un sapore unico alle offerte.

Le migliori funzionalità/funzioni di SuiteDash

Progettate funnel in più fasi per convertire i lead in client, automatizzate l'iscrizione ai processi di onboarding e monitorate lo stato di avanzamento in ogni fase

Marchiate il portale client con il vostro logo e i vostri colori per creare un'esperienza personalizzata per i clienti

Configurare flussi di lavoro complessi con logiche di ramo e trigger a condizione per automatizzare le approvazioni,aggiustamenti di budgete aggiornamenti dei dati in base a criteri specifici

Fornite ai vostri client l'accesso alle informazioni sul progetto, ai file, agli aggiornamenti e alle fatture

Assegnare attività, fissare scadenze e comunicare con i membri del team tramite chat e discussioni integrate

Limiti di SuiteDash

Alcuni utenti trovano la piattaforma ricca di funzionalità/funzione intimidatoria all'inizio

Gli utenti hanno riscontrato un leggero ritardo nel passaggio da uno strumento all'altro del software

Prezzi di SuiteDash

**Versione di prova gratuita di 14 giorni

Start: $19/mese

$19/mese Thrive: $49/mese

$49/mese Pinnacle: $99/mese

$99/mese Il VIP Power-Up è disponibile con tutti i piani a pagamento a $50/mese

SuiteDash valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (520+ recensioni)

7. Tempo grande

via BigTime Il software BigTime è una piattaforma di automazione dei servizi professionali (PSA) basata su cloud e adatta ad aziende di tutte le dimensioni. Si tratta di una soluzione online per la rilevazione delle ore e la fatturazione progettata specificamente per le esigenze delle società di servizi professionali, come le società di consulenza e gli studi di account, teams legali e studi di ingegneria.

BigTime si concentra sullo snellimento delle operazioni, sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e sul miglioramento della visibilità finanziaria di queste aziende. Grazie alle sue funzionalità/funzione avanzate, è possibile monitorare e agire sulle metriche operative per scalare l'azienda in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di BigTime

Standardizzare i processi dei progetti ricorrenti creando modelli e playbook riutilizzabili

Ridurre il tempo di benchmarking passando dallo storico delle allocazioni alla previsione dell'utilizzo del personale

Ottenere una visione d'insieme dello stato di salute dell'azienda con la gestione completa dell'AR, il riconoscimento delle entrate e i progetti

Utilizzate strumenti di monitoraggio del tempo come i timesheet definiti per settimana lavorativa e rendete flessibili gli orari di invio con funzionalità/funzione di blocco opzionali

Limiti di BigTime

La reattività del supporto clienti può essere migliorata

Gli utenti hanno segnalato problemi con alcune integrazioni con le app

Mancanza di una funzionalità/funzione nativa per il team chattare

Non sono disponibili piani Free

Prezzi di BigTime

Essenziale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Advanced: $35/mese per utente

$35/mese per utente Premier: $45/mese per utente

$45/mese per utente Projector: $60/mese per utente

BigTime valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.300 recensioni) Capterra: 4.6/5 (630+ recensioni)

8. SmartSuite

via SmartSuite SmartSuite, un'applicazione di gestione collaborativa del lavoro piattaforma, riunisce le esigenze di diversi dipartimenti, come ad esempio project management commerciale, risorse umane e reclutamento, governance e conformità ai rischi, esito positivo dei clienti, marketing e altro ancora.

SmartSuite si integra con oltre 5000 app e strumenti popolari per semplificare il flusso di lavoro. È inoltre possibile generare reportistica e utilizzare modelli personalizzati per presentare i report ai propri client.

Per le piccole e medie imprese, SmartSuite offre strumenti precostituiti. Inoltre, le grandi aziende possono beneficiare del software operativo per la gestione del lavoro (WorkOS), che include strumenti specializzati per il project management.

Funzionalità/funzione migliori di SmartSuite

Lavorate in modo più efficiente grazie all'ambiente strettamente integrato di SmartSuite, dove documenti, fogli di calcolo, presentazioni, calendari ed email si integrano perfettamente

Creazione automatica di reportistica, proposte e fatture sulla base di modelli predefiniti e dati in tempo reale

Utilizzo dell'IA per consigliare le persone più adatte alle attività in base alle loro competenze, alle loro capacità e al carico di lavoro

Limiti di SmartSuite

Teams di grandi dimensioni o progetti complessi con un forte utilizzo di dati possono avere problemi di prestazioni o di sovraccarico del sistema

Le funzionalità di formula sui fogli di calcolo possono risultare limitanti per gli utenti che si affidano a calcoli complessi o alla manipolazione avanzata dei dati

Il piano Free offre un accesso limitato ad alcune funzionalità/funzione del progetto e ad alcuni dati

Prezzi di SmartSuite

**Gratuito

Team: $12/mese per utente

$12/mese per utente Professionale: $28/mese per utente

$28/mese per utente Enterprise: $41/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### SmartSuite

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (21+ recensioni)

9. Plutio

via Plutio Questo strumento utilizza l'automazione, la collaborazione e la gestione dei documenti per migliorare l'efficienza e la produttività del team. È possibile consolidare facilmente tutte le comunicazioni del progetto in un unico luogo. Inoltre, i processi avanzati di Plutio consentono di aggiungere automaticamente i dettagli del progetto, come URL, date, caselle di controllo, valutazioni e membri del team.

Plutio è una piattaforma completa per la gestione dei progetti, progettata per semplificare i vari processi aziendali, tra cui l'inserimento dei client, la creazione di proposte, la gestione dei contratti, le riunioni di project management, la pianificazione e la consegna dei progetti.

Grazie al suo dashboard interattivo personalizzabile, è possibile ottenere rapidamente modelli predefiniti per le varie esigenze di project management e pianificazione.

Le migliori funzionalità di Plutio

Gestire i processi rivolti ai client come l'onboarding, le proposte e i contratti

Utilizzate il costruttore di flussi di lavoro visivi per creare flussi di lavoro personalizzati per qualsiasi processo aziendale

Automazione di attività ripetitive e personalizzazione dei trigger per adattarli alle vostre esigenze specifiche

Fornite ai client un accesso sicuro ai documenti rilevanti, agli aggiornamenti dei progetti e ai canali di comunicazione in un portale con marchio

Integrazione con vari strumenti e servizi come CRM, software di account e piattaforme di firma elettronica, per semplificare ulteriormente il flusso di lavoro ed eliminare i silos di dati

Limiti di Plutio

Gli utenti hanno riscontrato problemi nella risoluzione dei reclami con il servizio clienti

Mancanza di funzionalità/funzione per la gestione delle attività

Funzionalità/funzione limitate per il monitoraggio del tempo

Prezzi di Plutio

Solo: $19/mese

$19/mese Studio: $39/mese

$39/mese Agenzia: $99/mese

Valutazione e recensioni di Plutio

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (155+ recensioni)

10. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus è un potente strumento di software di gestione delle attività progettato per professionisti e persone impegnate che cercano un approccio altamente strutturato e personalizzabile alla gestione dei propri elenchi di cose da fare.

Si rivolge agli utenti Mac e iOS, con una sincronizzazione perfetta delle piattaforme e un'esperienza utente unificata per la gestione del lavoro personale.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniFocus

Cattura e organizza tutte le attività in un sistema potente e facile da mantenere

Impostazione di elementi da ripetere in base a impostazioni reali

Creazione di tag per elementi quali posizione, persona, livello di energia, priorità e così via

Le prospettive personalizzate si adattano al vostro flusso di lavoro, indipendentemente dalla sua complessità

Proteggere i dati personali con la crittografia end-to-end

Aggiungere note agli elementi per avere le informazioni necessarie quando si completa un'azione

Limiti di OmniFocus

Nessun strumento di collaborazione o di project management per i team

Non è adatto all'uso aziendale

Nessuna funzionalità di monitoraggio del tempo

Lo strumento è compatibile solo con la produttività Apple

Prezzi di OmniFocus

**Versione di prova gratuita di 14 giorni

Sottoscrizione: $9,99/mese (a rinnovo automatico)

$9,99/mese (a rinnovo automatico) OmniFocus per il Web: $4,99/mese (a rinnovo automatico)

$4,99/mese (a rinnovo automatico) Licenza standard v4: $74,99 in un'unica soluzione

$74,99 in un'unica soluzione Licenza Pro v4: $149,99 in un'unica soluzione

Valutazioni e recensioni di OmniFocus

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

Trova la tua alternativa perfetta ad Accelo

Queste dieci opzioni possono porre fine alla vostra ricerca di alternative ad Accelo per semplificare e migliorare le vostre operazioni aziendali. Sebbene ogni strumento di questo elenco sia efficace se abbinato alle giuste esigenze aziendali, non si può sbagliare con un potente strumento all-in-one: ClickUp!

ClickUp vi aiuta a integrare le funzioni di CRM, automazione del flusso di lavoro, gestione del tempo, reportistica e comunicazione in un'unica piattaforma. Iscriviti a ClickUp per snellire i processi di lavoro, migliorare la produttività e aumentare la collaborazione del team.