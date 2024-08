Pipedrive Vs. Salesmate: Quale CRM è il migliore nel 2024?

La vendita è un'attività supercompetitiva, in cui ogni vantaggio conta. Il giusto software CRM (Client Relationship Management) può fare la differenza tra raggiungere i propri traguardi e perdere i contatti più promettenti.

La battaglia tra i preferiti dei CRM -ipedrive e Salesmate- è molto combattuta. Ma quale campione merita un posto nel vostro team commerciale quando entrambi promettono di snellire i processi di vendita, aumentare la produttività e migliorare le relazioni con i clienti ?

In questo confronto completo, approfondiremo le funzionalità/funzione, l'usabilità, i prezzi e le prestazioni complessive di Pipedrive rispetto a Salesmate per aiutarvi a prendere una decisione informata.

Che cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM commerciale e un software per la gestione delle pipeline di vendita per i team commerciali. Grazie all'interfaccia minimalista drag-and-drop di Pipedrive, è possibile gestire le trattative in modo efficace e semplificare i processi commerciali.

Le visualizzazioni intuitive e i flussi di lavoro automatizzati della piattaforma guidano l'utente in ogni fase del processo commerciale. La sua facilità d'uso la rende una scelta popolare per le piccole e medie imprese (SMB) che vogliono migliorare le loro prestazioni commerciali senza una curva di apprendimento ripida.

via Pipedrive

Funzionalità/funzione di Pipedrive

Questo CRM facile da usare ha una serie di funzionalità/funzione che anche gli utenti meno esperti possono facilmente utilizzare. Ecco alcune di queste funzionalità/funzione.

Gestione delle pipeline

Ottenete una chiara rappresentazione visiva delle trattative nella vostra pipeline con fasi codificate a colori e report personalizzati. È inoltre possibile personalizzare la piattaforma in base alle proprie preferenze. Ad esempio, potete nominare le fasi in base ai passaggi che seguite per chiudere gli affari o scegliere un modello.

Gestione dei contatti

Memorizzare e organizzare cliente e personalizzato informazioni, interazioni e comunicazioni in un'unica posizione centralizzata. Monitorate le chiamate e acquisite la cronologia dei contatti esattamente dove vi serve per completare la visibilità e il controllo del vostro programma.

Chatbot per la generazione di contatti

Automatizzate le interazioni con i visitatori del web 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per generare lead 24 ore su 24. Con l'app web o mobile di Pipedrive, i vostri rappresentanti commerciali possono lavorare con il bot per aggiungere un tocco umano anche in movimento. Il Chatbot passa quando il vostro team è occupato, in modo da non lasciarsi sfuggire nessun lead.

LeadBooster

Generate più contatti di alta qualità con questo potente componente aggiuntivo. Cercate lead di qualità da un database di oltre 400 milioni di profili utilizzando lo strumento Prospector e incorporate e condividete moduli e sondaggi per catturare e archiviare nuovi lead con Web Modulo.

Integrazione con le email

Tracciate le comunicazioni via email, programmate i follower e mantenete uno storico completo delle conversazioni importanti. È inoltre possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo e integrarla con altre app per l'incremento delle vendite.

Nel complesso, Pipedrive aiuta ad analizzare le prestazioni commerciali, a identificare le tendenze e a prendere decisioni basate sui dati, grazie a strumenti analitici e di reportistica molto utili. Gli utenti apprezzano in particolare la capacità di semplificare le attività ripetitive attraverso l'automazione, di far risparmiare tempo e di garantire che nessun lead o affare rimanga incustodito.

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $11,90/mese per utente

$11,90/mese per utente Avanzato: $24,90/mese per utente

$24,90/mese per utente Professionale: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Power: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Azienda: $74,90/mese per utente

Cos'è Salesmate?

Salesmate è un programma facile da usare Software CRM per i team commerciali front-line e aziendali. Le sue soluzioni intelligenti e mobile-first consentono di accelerare i cicli commerciali e di rafforzare le relazioni con i clienti. Indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda, potete utilizzare l'automazione e il personalizzato per snellire il vostro percorso commerciale.

Coinvolgete i clienti attraverso i canali e generate preziose informazioni per stimolare la crescita con le versatili funzionalità/funzione di Salesmate.

via Compagno di vendita

Funzionalità/funzione di Salesmate

Lo strumento offre una suite completa di strumenti che si rivolge a tutti gli aspetti del processo commerciale, dalla generazione di lead alla chiusura delle trattative e alla gestione delle relazioni con i clienti. Di seguito una panoramica di queste funzionalità/funzione.

Automazioni commerciali

Automazione delle attività di routine per garantire che i team commerciali possano concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla chiusura degli affari. Automazione delle campagne, dei processi e delle attività di outreach utilizzando sequenze che convertono i prospect in lead con email e follower mirati.

Moduli personalizzati

Questa funzionalità consente di acquisire tutti i dati dei clienti in un unico posto. Gestite le sottoscrizioni e monitorate lead, clienti e partner in un'unica piattaforma. Ottenete un quadro chiaro dell'andamento della vostra azienda e prendete le decisioni necessarie.

Modelli di pipeline

Costruite i processi desiderati e create più pipeline per diverse operazioni in modo più rapido. Personalizzare i modelli del CRM o portare i vostri processi collaudati all'interno della piattaforma senza problemi.

Layout personalizzati

Riducete le informazioni per ogni team con layout personalizzati, in modo che ognuno possa vedere ciò che vuole nel proprio CRM utilizzando layout drag-and-drop. Fornite a tutti le informazioni e la chiarezza di cui hanno bisogno per garantire l'efficienza commerciale.

Widget precostruiti

Salesmate offre diversi widget precostituiti per fornire informazioni commerciali cruciali a colpo d'occhio.

Questi widget aiutano a monitorare le prestazioni del team, a monitorare le metriche chiave e a identificare le aree di miglioramento, il tutto con un'interfaccia personalizzabile.

Prezzi di Salesmate

Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Business: $79/mese per utente

$79/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Pipedrive Vs. Salesmate: Funzionalità/funzione a confronto

Pipedrive eccelle per l'interfaccia utente e l'automazione, mentre Salesmate si distingue per le funzionalità/funzione collaborative e l'accessibilità mobile. Prima di prendere una decisione, considerate attentamente i requisiti unici dei vostri processi commerciali e delle dinamiche del vostro team.

Il confronto dettagliato che segue vi guiderà nella selezione del giusto strumento CRM basato su cloud che supporti le vostre esigenze Strategie CRM e obiettivi aziendali.

Funzionalità/funzione

Pipedrive

Salesmate

Interfaccia utente

Interfaccia facile da usare con video dimostrativi ben realizzati

Interfaccia meno intuitiva che può ostacolare un'esperienza utente ottimale

Automazioni

Robuste capacità di automazione con il costruttore di flussi di lavoro e le opzioni di piano avanzate

Enfasi sull'automazione delle email I flussi di lavoro visivi sono un componente aggiuntivo a pagamento

Integrazione

oltre 400 integrazioni native

40+ integrazioni native

Gestione delle pipeline

Visualizzazione flessibile e a trascinamento della pipeline. Sono disponibili visualizzazioni per previsioni, cronologia e altri dettagli.

Sono disponibili flag per le operazioni inattive e la configurazione delle probabilità

Collaborazione con i team

Concentrazione sulle singole attività commerciali

Enfasi sulla collaborazione del team

La comunicazione

Integrazione con i vari canali

Monitoraggio integrato di chiamate ed email

Analisi e reportistica

Dashboard estetico, rapporti completi sulle vendite e sui clienti, opzioni limitate se non con il piano Enterprise

Reportistica illimitata, dashboard con limite di 10 widget

Intelligenza artificiale

Offre un'assistente commerciale IA

Nessuna funzionalità/funzione IA degna di nota

Analizziamo ora queste differenze.

1. Interfaccia utente (UI)

Pipedrive

Pipedrive vanta un'estetica pulita e minimale, incentrata sulla semplicità e sulla facilità d'uso. L'interfaccia è ordinata, con pulsanti grandi ed etichette chiare, che la rendono facile da navigare anche per i nuovi utenti.

La piattaforma enfatizza fortemente la pipeline commerciale visiva, con gli affari rappresentati come schede che si muovono attraverso diverse fasi. In questo modo è facile vedere lo stato delle trattative e identificare i colli di bottiglia.

Salesmate

Salesmate offre un'interfaccia più moderna e ricca di funzionalità, con più opzioni e informazioni visualizzate sullo schermo. Questo può essere utile per gli utenti più esperti che desiderano accedere rapidamente a tutto ciò di cui hanno bisogno, ma per alcuni può risultare eccessivo.

Potrebbe richiedere una curva di apprendimento più ripida a causa dell'intervallo più ampio di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate.

2. Automazioni

Pipedrive

Pipedrive impiega un sistema basato su regole gestione del flusso di lavoro sistema. Si definiscono i trigger (ad esempio, modifiche della fase di trattamento, e-mail ricevute) e le corrispondenti azioni automatizzate (ad esempio, invio di un'email, aggiunta di un'attività, aggiornamento dei dati). Questo approccio è potente e flessibile.

Salesmate

Salesmate enfatizza l'automazione della comunicazione, con funzionalità/funzioni avanzate come l'automazione delle email e le chiamate integrate. Pur essendo meno esteso di Pipedrive, Salesmate eccelle in aree specifiche come l'automazione delle comunicazioni via email.

3. Integrazioni

Pipedrive

Pipedrive supporta molte integrazioni con app e strumenti di terze parti. È possibile connettere senza problemi strumenti di comunicazione, piattaforme di marketing e software di analisi per migliorare la funzione complessiva.

Si concentra principalmente sulla sincronizzazione bidirezionale dei dati, garantendo il flusso delle informazioni tra le diverse piattaforme. Offre anche l'integrazione con webhook e Zapier per flussi di lavoro più avanzati.

Le integrazioni sono spesso semplici e ben documentate, con istruzioni di installazione e guide per l'utente chiare.

Salesmate

Salesmate si integra bene con le più diffuse piattaforme di email ed enfatizza le funzionalità/funzione di chiamata integrate. Si integra con gli strumenti essenziali per una gestione completa delle relazioni commerciali e dei clienti.

Salesmate utilizza un mix di sincronizzazione dei dati, flussi di lavoro personalizzati e "connessioni" precostituite. Queste connessioni gestiscono automaticamente attività specifiche come la sincronizzazione dei contatti di email marketing o la registrazione delle chiamate all'interno del CRM.

La maggior parte delle integrazioni di base sono incluse in tutti i piani, mentre l'accesso a strumenti più avanzati richiede un aggiornamento.

4. Gestione delle pipeline

Pipedrive

Lo strumento consente di adattare il CRM alle proprie esigenze e di allinearlo ai processi commerciali con campi personalizzati, fasi e dettagli delle trattative. È possibile personalizzare le fasi e le etichette della pipeline in base al proprio processo commerciale. Tuttavia, la struttura generale e il layout rimangono fissi.

Pipedrive si concentra sullo spostamento delle trattative in modo efficiente attraverso la pipeline, con funzioni di drag-and-drop e azioni di massa per la gestione di più trattative contemporaneamente.

Inoltre, incoraggia un impegno più profondo con ogni trattativa attraverso note dettagliate, cronologia delle attività e sequenze di follower automatizzate. Questo favorisce interazioni più personalizzate.

Salesmate

Con Salesmate è possibile personalizzare il layout della pipeline, aggiungere fasi aggiuntive e visualizzare dati specifici per ogni trattativa. Questo fornisce informazioni più dettagliate, ma può risultare meno intuitivo rispetto all'approccio visivo della pipeline di Pipedrive.

Offre un'estesa personalizzazione della struttura della pipeline, compresa l'aggiunta di campi personalizzati, la definizione dei valori delle trattative e l'impostazione di passaggi condizionati in base a criteri specifici. Questo offre un'elevata flessibilità, ma richiede una maggiore configurazione iniziale.

5. Collaborazione con i team

Pipedrive

Questo strumento consente ai team di collaborare in modo ragionevole, ma l'obiettivo principale è la gestione delle attività individuali.

Enfatizza la titolarità delle operazioni e l'assegnazione delle responsabilità, identificando chiaramente chi è responsabile di ogni operazione in ogni fase. Fornisce anche commenti di base e monitoraggio delle attività per la comunicazione del team.

Salesmate

Salesmate consente agli utenti di collaborare efficacemente alle trattative, condividere le informazioni e coordinare le attività all'interno della piattaforma.

Si concentra sulla messaggistica interna e sulla delega delle attività all'interno della pipeline. È dotato di un'interfaccia di chat integrata, di note collaborative sulle trattative e di assegnazioni di attività basate sui ruoli per migliorare il lavoro di squadra.

6. Comunicazione

Pipedrive

Lo strumento si integra perfettamente con i vari canali di comunicazione per un coinvolgimento completo dei clienti.

Salesmate

Salesmate consente di comunicare direttamente con lead e clienti utilizzando le funzioni di chiamata integrate. Questo riduce la necessità di strumenti esterni.

7. Analisi e reportistica

Pipedrive

Pipedrive fornisce reportistica chiara e visivamente accattivante sulle prestazioni della pipeline, con la possibilità di eseguire il drill-down su fasi e trattative specifiche.

Salesmate

Salesmate consente di personalizzare i dashboard per monitorare le prestazioni commerciali e identificare le aree di miglioramento.

Offre approfondimenti in tempo reale e analisi dettagliate della pipeline, evidenziando i colli di bottiglia e suggerendo azioni di miglioramento. Questo fornisce un feedback immediato, ma può risultare eccessivo per alcuni utenti.

8. Intelligenza artificiale (IA)

Pipedrive

Pipedrive offre un assistente IA opzionale chiamato "LeadBooster" che aiuta in attività come il lead scoring, la personalizzazione delle email e la programmazione delle riunioni. Richiede un costo aggiuntivo, ma può migliorare significativamente le capacità di automazione.

Salesmate

Attualmente Salesmate non dispone di un assistente IA integrato. Tuttavia, si integra con un assistente esterno Strumenti di IA esterni come Einstein Activity Capture (Salesforce) o Outreach Chorus, che possono fornire funzioni simili.

Pipedrive Vs. Salesmate su Reddit

E ora il test finale, senza filtri, con le recensioni degli utenti. Scopriamo cosa dicono gli utenti di Pipedrive e Salesmate su Reddit.

**Ci sono paragoni basati sull'interfaccia utente

Alcuni utenti apprezzano l'interfaccia facile da usare e le funzionalità/funzione di Pipedrive per controllare la pipeline commerciale. Li aiuta a monitorare lo stato e ad aumentare l'esito positivo delle vendite.

Alcuni, invece, preferiscono utilizzare Salesmate per costruire relazioni più solide con i clienti grazie alla sua piattaforma intuitiva.

**Gli utenti ritengono che Pipedrive potrebbe fare bene con alcune funzionalità/funzione in più per aiutare a snellire i processi

"Pipedrive è molto facile da usare, ma non ha molte funzionalità/funzione"

"Mi piace Pipedrive, ma personalmente ho trovato Salesmate molto migliore e l'ho usato per un anno o due. Offre sequenze di email"

Gli utenti preferiscono una soluzione CRM completa e unica. È qui che ClickUp brilla:

"Dovreste cercare di evitare più strumenti o applicazioni per la gestione del lavoro. Si vuole un'unica fonte di verità per il project management e la gestione delle conoscenze, insieme"

"Ecco perché preferisco uno strumento. Ma il problema è che quando si ha uno strumento che fa tutto, fa soprattutto cose medie e non eccellenti. ClickUp è molto più bello, secondo me"

Riunione ClickUp-La migliore alternativa a Pipedrive Vs. Salesmate

Il Pipedrive vs. Salesmate il dibattito potrebbe essere di vecchia data, ma avete considerato un'alternativa che combini i punti di forza di entrambi?

Riunione ClickUp .

Gestite la pipeline commerciale e i flussi di lavoro su una piattaforma completa utilizzando ClickUp

ClickUp è una piattaforma completa che supera i limiti dei CRM tradizionali. Offre un'area di lavoro unificata per il project management, funzioni di service desk , monitoraggio delle attività e altre potenti funzionalità/funzione per i team commerciali e di assistenza.

Ecco come fare:

Le funzionalità/funzione di ClickUp per accelerare la crescita dei client e la soddisfazione dei clienti

1. ClickUp CRM

Riunite e superate i vostri obiettivi commerciali con il design intuitivo, i flussi di lavoro flessibili e la natura collaborativa di ClickUp CRM .

ClickUp Funzionalità/funzione CRM di ClickUp includono pipeline visive, flussi di lavoro automatizzati e reportistica approfondita.

La piattaforma di lavoro all-in-one di ClickUp consente ai vostri agenti di accelerare la crescita dei client e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, è possibile mantenere il team in sincronizzazione grazie alla chat integrata, ai dashboard personalizzabili e alle integrazioni con i vostri strumenti preferiti. ClickApps consentono di personalizzare l'esperienza del team all'interno dell'area di lavoro. Con le ClickApp è possibile gestire le relazioni tra le attività a livello granulare, inviare email direttamente da ClickUp Tasks e creare semplici aree di lavoro da qualsiasi punto dell'area di lavoro. Tutte queste funzionalità/funzione aiutano a semplificare la gestione delle relazioni con i client.

E c'è di più! Esploriamo le funzionalità/funzioni specifiche che rendono ClickUp una scelta eccellente per la gestione delle vendite end-to-end.

Un sistema Kanban completamente personalizzabile : Definite le fasi della vostra pipeline commerciale, dalla generazione iniziale di lead agli accordi chiusi, con un sistema personalizzatoClickUp Bacheca. Aggiungete tutte le fasi necessarie per riflettere accuratamente il vostro flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile aggiungere fasi di trattativa come "cold outreach", "qualified leads" e "nurturing" a una Bacheca chiamata "Prospecting". Oppure si possono inserire fasi come "riunioni programmate" e "sviluppo della proposta" in una scheda dedicata "Qualificazione e scoperta"

: Definite le fasi della vostra pipeline commerciale, dalla generazione iniziale di lead agli accordi chiusi, con un sistema personalizzatoClickUp Bacheca. Aggiungete tutte le fasi necessarie per riflettere accuratamente il vostro flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile aggiungere fasi di trattativa come "cold outreach", "qualified leads" e "nurturing" a una Bacheca chiamata "Prospecting". Oppure si possono inserire fasi come "riunioni programmate" e "sviluppo della proposta" in una scheda dedicata "Qualificazione e scoperta" Visualizzazioni personalizzate: Liberatevi dalle dashboard "taglia biscotti" e adattate le informazioni al ruolo di ciascun utente conVisualizzazioni personalizzate di ClickUp. Le oltre 15 visualizzazioni offrono flessibilità nell'assegnazione delle attività, nel monitoraggio dello stato, nella definizione delle priorità dei progetti e nella previsione dei colli di bottiglia.

Ad esempio, è possibile creare rapidamente dei fogli di calcolo che collegano i clienti agli ordini utilizzando la vistaVista Tabella in ClickUp oppure consentire ai clienti di visualizzare le informazioni relative al loro profilo e ai loro ordini su un foglio di condivisioneVista Elenco in ClickUp

Gestite le vostre pipeline commerciali, il coinvolgimento dei clienti, gli ordini e molto altro ancora con le visualizzazioni personalizzate di ClickUp

Gestione delle attività : Teams commerciali possono riunire il monitoraggio dei lead, l'onboarding dei clienti e altre funzioni commerciali cruciali in un'unica piattaforma . Assegnate attività e sottoattività secondarie ai membri del team in ogni fase della pipeline. Le date di scadenza, le priorità e le caselle di controllo rendono tutti responsabili

: Teams commerciali possono riunire il monitoraggio dei lead, l'onboarding dei clienti e altre funzioni commerciali cruciali in un'unica piattaforma Assegnate attività e sottoattività secondarie ai membri del team in ogni fase della pipeline. Le date di scadenza, le priorità e le caselle di controllo rendono tutti responsabili ClickUp Automazioni : Le funzionalità di automazione di ClickUp consentono di spostare automaticamente le transazioni da una fase all'altra, in base a criteri specifici. Impostate trigger come "spostato alla fase X" e azioni come "spostato alla fase Y", risparmiando tempo, riducendo gli errori e garantendo un flusso di trattative coerente. Dall'assegnazione dei compiti all'invio di promemoria, ClickUp automatizza le attività commerciali ripetitive, consentendovi di concentrarvi sulla strategia

Reportistica e analisi:Visualizza le metriche commerciali chiave come la salute della pipeline, i tassi di conversione e le prestazioni del team su dati personalizzatiClickUp Dashboard. Monitoraggio delle tendenze e identificazione delle aree di miglioramento. È inoltre possibile accedere a report dettagliati sulle transazioni, sulle attività di ClickUp e sull'attività del team per analizzare il processo commerciale e prendere decisioni basate sui dati con gli strumenti di reportistica di ClickUp

2. ClickUp soluzioni per l'assistenza ai clienti

Potenziate il vostro team per l'esito positivo dei clienti mantenendo tutte le informazioni sui client organizzate in modo centralizzato all'interno di ClickUp

Creare moduli personalizzati per catturare le informazioni sui lead direttamente all'interno diLa soluzione ClickUp per il servizio clienti. Integrare le pagine di destinazione e i moduli del sito web per una lead generation senza soluzione di continuità

Superare i silos di dati con un wiki centrale per archiviare le informazioni vitali dei clienti, come i dettagli di contatto, la cronologia degli acquisti e i registri delle comunicazioni in campi e sezioni personalizzati

Filtrare i lead in base a vari criteri, come il settore, il budget o l'origine del lead, per traguardare i contatti e personalizzare l'approccio commerciale

3. Modelli di CRM di ClickUp

Dimenticate i giorni in cui dovevate cercare informazioni su più piattaforme; ClickUp è dotato di diversi modelli commerciali e CRM per centralizzare tutto, rendendo semplice il monitoraggio degli stati, la gestione delle pipeline e la cura di ogni interazione con i clienti.

Questi modelli sono dotati di funzionalità/funzione per automatizzare le attività ripetitive, impostare promemoria e sfruttare campi personalizzati in base ai vostri flussi di lavoro. Rispetto alle alternative rigide, si adattano al vostro flusso di lavoro unico.

Per istanza, è possibile gestire i lead, le relazioni con i clienti e la pipeline commerciale in un unico luogo utilizzando il modello Modello ClickUp CRM. Questo potente strumento organizza lead, offerte e contatti in un unico spazio intuitivo, aumentando la visibilità e la collaborazione tra tutto il team commerciale.

ClickUp è dotato anche di altri modelli personalizzabili, tra cui il modello Modello di pipeline commerciale di ClickUp , Modello di reportistica commerciale giornaliera ClickUp e altro ancora.

La vera forza di ClickUp sta nella sua flessibilità. Potete personalizzarlo e adattarlo alle esigenze del vostro processo commerciale e del vostro team. Giocate con le sue funzionalità/funzione, create visualizzazioni e flussi di lavoro personalizzati e ottimizzate continuamente la vostra macchina commerciale alimentata da ClickUp.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Ottieni un CRM più uno strumento di project management in un'unica soluzione

Che si scelga Pipedrive o Salesmate, la creazione di un sistema CRM centralizzato è la chiave per ottenere visibilità sulla pipeline commerciale. Ma nessuno di questi strumenti fornisce una soluzione completa per la gestione aziendale.

Per questo, rivolgetevi a ClickUp, la piattaforma all-in-one per la produttività sul posto di lavoro. ClickUp combina le funzionalità del CRM con project management, documenti, fogli di calcolo, email, assistenza IA e altro ancora in un unico sistema unificato.

Dalla possibilità di creare proposte in modo collaborativo in ClickUp Documenti per offrire ClickUp AI per generare presentazioni commerciali e materiale per l'abilitazione alle vendite, è l'unico strumento di vendita strumento di project management per le vendite che fa tutto.

Gestite l'intera azienda in ClickUp per ottenere la massima efficienza e i migliori risultati. Iscrivetevi a ClickUp Free Forever per iniziare.