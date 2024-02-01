riassunto de "I primi 90 giorni": punti chiave e recensione

Avete appena ricevuto una promozione o forse state passando a un ruolo di leadership in una nuova azienda. Congratulazioni! Questo passaggio di carriera è sicuramente gratificante, ma può anche essere una delle transizioni lavorative più difficili.

Dovete imparare a conoscere strutture aziendali completamente nuove, creare un rapporto con un nuovo team e gestire la logistica del nuovo lavoro. Fortunatamente, se vi concentrerete sull'apprendimento e sull'organizzazione, potrete ottenere un esito positivo nel vostro nuovo ruolo.

Qui condivideremo le chiavi di lettura e alcune delle nostre citazioni preferite sulla leadership tratte da "I primi 90 giorni: Strategie comprovate per diventare più veloci e più intelligenti" di Michael D. Watkins. Questo libro è dedicato all'apprendimento, all'adattamento e alle tecniche di gestione quando si passa a un nuovo incarico di leadership. In questo riepilogo "I primi 90 giorni", condivideremo anche una lista di controllo in sette fasi per il passaggio al nuovo ruolo, con consigli pratici. ✨

Prima di iniziare, se siete interessati a leggere altri riepiloghi/riassunti di libri, consultate la nostra raccolta curata di 25 riepiloghi/riassunti di libri sulla produttività da leggere assolutamente (compreso "I primi 90 giorni") in un unico posto.

" I primi 90 giorni " Riepilogo/riassunto del libro in sintesi

"I primi 90 giorni" è un libro di Michael Watkins che offre una mappatura e strategie per le persone che effettuano transizioni professionali alla leadership. In questo rapido riepilogo de "I primi 90 giorni" scoprirete di cosa parla il libro, chi è l'autore e come può aiutarvi nella vostra transizione alla leadership.

Michael Watkins è un rinomato esperto di leadership e negoziazione. È professore di Leadership e Cambiamento organizzativo presso la IMD Business School, è cofondatore di Genesis Advisers e vanta due decenni di esperienza di lavoro nel campo della leadership. È stato anche inserito nel Thinkers50 Leadership Hall of Fame grazie al suo background e ai numerosi lavori scritti sulla leadership, tra cui "I primi 90 giorni" 🏆

In "I primi 90 giorni", i lettori imparano a conoscere le transizioni di carriera all'interno di un'organizzazione e in nuove aziende. Il libro illustra quanto siano critici i primi 90 giorni con l'assunzione di una nuova leadership. Vengono illustrate le strategie e i suggerimenti per affrontare ogni tipo di situazione, da all'imbarco dei dipendenti per consigli su come delegare .

Suddiviso in 10 capitoli, ognuno è incentrato su una strategia. I primi 30 giorni si concentrano sulla preparazione, l'apprendimento e la creazione di un piano. I successivi 30 giorni sono dedicati alla sicurezza delle prime vittorie e alla costruzione del team. Gli ultimi 30 giorni si concentrano sulla gestione e sull'accelerazione dell'esito positivo per l'intero team.

Continuate a leggere per continuare il nostro riepilogo "I primi 90 giorni", dove scoprirete le chiavi di lettura di questo libro e come potete creare la vostra lista di controllo per una transizione di esito positivo. 👀

5 punti chiave de "I primi 90 giorni" di Michael Watkins

Se siete alla ricerca di consigli per il project management per un nuovo ruolo manageriale o per un piano di transizione verso una nuova posizione di livello C, il libro di Michael Watkins è la risposta giusta. Qui continuiamo il nostro riepilogo "I primi 90 giorni" con cinque punti chiave.

1. Adattare la strategia a diverse situazioni aziendali utilizzando il modello STARS

Quando si passa a un nuovo lavoro, una delle prime cose a cui bisogna pensare è che tipo di leader si è e come si lavora in diversi casi aziendali. Ciò implica la comprensione del vostro impatto e delle diverse situazioni aziendali che la vostra nuova organizzazione deve affrontare. 🧐

Da fare, Watkins suggerisce di utilizzare il modello STARS, un acronimo che sta per cinque situazioni aziendali comuni:

Start-up : State costruendo tutto da zero, compresi prodotti, team e strutture, il tutto in un ambiente entusiasmante che deve essere gestito con attenzione

State costruendo tutto da zero, compresi prodotti, team e strutture, il tutto in un ambiente entusiasmante che deve essere gestito con attenzione Turnaround: Vi è stata affidata l'attività di prendere una divisione aziendale o una società in difficoltà e di risollevarne le sorti. Il vostro ruolo di leadership comporta non solo la ristrutturazione dell'azienda, ma anche la gestione del team di disperazione e la motivazione ad adottare un nuovo approccio

Vi è stata affidata l'attività di prendere una divisione aziendale o una società in difficoltà e di risollevarne le sorti. Il vostro ruolo di leadership comporta non solo la ristrutturazione dell'azienda, ma anche la gestione del team di disperazione e la motivazione ad adottare un nuovo approccio Crescita accelerata : Il vostro lavoro di leadership consiste nell'assumere nuovi dipendenti e costruire sistemi scalabili per gestire la rapida crescita aziendale

Il vostro lavoro di leadership consiste nell'assumere nuovi dipendenti e costruire sistemi scalabili per gestire la rapida crescita aziendale Riallineamento : Siete assunti per rivalutare l'approccio a un prodotto o servizio quando i problemi sono presenti, ma non tutti ne riconoscono l'importanza. Questo tipo di leadership implica la negoziazione e l'incoraggiamento dei membri del team ad aprirsi al cambiamento

Siete assunti per rivalutare l'approccio a un prodotto o servizio quando i problemi sono presenti, ma non tutti ne riconoscono l'importanza. Questo tipo di leadership implica la negoziazione e l'incoraggiamento dei membri del team ad aprirsi al cambiamento Sostenere il successo : La vostra nuova azienda è all'apice del suo successo e il vostro compito è assicurarvi che rimanga tale, comprendendo ciò che la rende vincente e implementando soluzioni innovative per rimanere all'avanguardia nel vostro settore

Adattando le vostre strategie e il vostro stile di leadership alla specifica situazione aziendale, avrete maggiori probabilità di effettuare una transizione senza problemi. Inoltre, è più facile mantenere tutti sulla stessa pagina e lavorare per lo stesso obiettivo.

2. Semplificate l'onboarding e costruite relazioni con "le 5 conversazioni "

Entrare a far parte di un team o costruirne uno nuovo significa molto di più che implementarlo software di onboarding . È necessario creare connessioni e relazioni con tutti i membri del team. Senza questo passaggio cruciale, sarà difficile ottenere supporto e consenso, soprattutto se la transizione prevede che l'azienda prenda una nuova direzione. 🤝

Watkins raccomanda di tenere quelle che chiama "le cinque conversazioni" Queste comprendono le discussioni che dovreste avere con il vostro capo e con il vostro nuovo team.

Esse comprendono:

**Rivedere il modello STARS con il vostro capo e il vostro team. Tutti concordano sul fatto che l'azienda si trova nella stessa situazione? Discutete se qualcuno ha un'opinione diversa per gettare le basi di un'analisi della situazione leadership efficace approccio

Aspettative: Stabilite aspettative chiare su ciò che definisce l'esito positivo e su ciò che ogni individuo del team deve fornire. Assicuratevi che le priorità di tutti siano allineate e costruite piani d'azione basati su di esse

Stabilite aspettative chiare su ciò che definisce l'esito positivo e su ciò che ogni individuo del team deve fornire. Assicuratevi che le priorità di tutti siano allineate e costruite piani d'azione basati su di esse Risorse: Discutere le risorse necessarie. In dipendenza della situazione aziendale, queste risorse possono includere denaro, supporto tecnico, investimenti o esperti di materia

Discutere le risorse necessarie. In dipendenza della situazione aziendale, queste risorse possono includere denaro, supporto tecnico, investimenti o esperti di materia Stile: Ognuno comunica in modo diverso. Alcune persone vogliono aggiornamenti costanti e rassicurazioni, mentre altre preferiscono l'autonomia. Scoprite lo stile di ogni membro del team o del vostro capo e adattate le vostre comunicazioni a quello.

Ognuno comunica in modo diverso. Alcune persone vogliono aggiornamenti costanti e rassicurazioni, mentre altre preferiscono l'autonomia. Scoprite lo stile di ogni membro del team o del vostro capo e adattate le vostre comunicazioni a quello. Sviluppo personale : Ottenete un feedback su ciò che state facendo bene e su ciò che deve essere migliorato. Queste conversazioni possono essere tenute sia con i diretti interessati che con i dirigenti, in modo da poter apportare modifiche tempestive migliorare la produttività e l'esito positivo

3. Mettete in sicurezza le prime vittorie costruendo credibilità e lanciando progetti

I primi successi sono un ottimo modo per costruire la vostra credibilità e raggiungere prima il punto di pareggio, ovvero il punto in cui l'investimento dell'azienda corrisponde al vostro contributo. Assicurandovi le prime vittorie, creerete slancio ed entusiasmo per tutti i membri del team per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. 🥇

Watkins suggerisce di concentrarsi sulla costruzione della credibilità nei primi 30 giorni e di lanciare progetti facili da vincere. Per costruire la credibilità, parlate con il vostro team e scoprite cosa sanno di voi. Dopotutto, avete una reputazione e dovete capire di cosa si tratta per essere efficaci. Una volta che saprete cosa sanno, potrete costruire la credibilità esistente o stabilirla.

Per essere un leader efficace e credibile, è importante essere accessibili e impostare aspettative realistiche. Stabilite l'autorevolezza, ma assicuratevi di essere accessibili. Inoltre, è necessario fissare richieste chiare e obiettivi elevati, ma assicurarsi che siano anche raggiungibili.

Una volta stabilita la credibilità, è il momento di fissare gli obiettivi per i primi successi. Tenete a mente gli obiettivi a lungo termine e suddivideteli in obiettivi più piccoli e raggiungibili. Concentrate il team su obiettivi specifici per far sì che tutti lavorino per la vittoria anticipata ed evitare distrazioni.

4. Ottenere l'allineamento su strategia, competenze e processi

Come leader, avete la responsabilità di guidare il team e di assicurarvi che tutti lavorino per gli stessi obiettivi. Ciò significa garantire l'allineamento non solo delle priorità, ma anche delle strutture e delle unità del team. ✍️

Watkins sostiene che per un esito positivo è necessario allineare quattro strutture organizzative:

Direzione strategica: Tutti devono conoscere la visione e la strategia degli obiettivi e dell'azienda, e il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di definire chiaramente la direzione dell'azienda Struttura: È necessario allineare i dipendenti in gruppi, team e divisioni per gestire i carichi di lavoro che contribuiscono agli obiettivi dell'azienda Processi centrali: Si tratta di sistemi che aggiungono valore all'azienda e che possono includere procedure operative standard per come essere più organizzati al lavoro strumenti come i software di project management e piani di comunicazione. Il vostro compito è quello di valutare i processi e allinearli all'interno della struttura per ottenere flussi di lavoro continui **La vostra nuova organizzazione avrà un esito positivo solo se le persone che vi lavorano saranno all'altezza. In qualità di leader, dovrete allineare le persone con le competenze alle attività giuste, per far sì che il lavoro venga terminato più velocemente e in modo più intelligente

Dedicate del tempo a riflettere sui potenziali disallineamenti e mettete in atto dei piani per evitarli. Concentratevi soprattutto sui disallineamenti in termini di competenze e direzione, comprese le capacità e le competenze dei singoli membri del team.

5. Valutare, costruire e adattare il team

Come leader, sapete quanto sia importante avere un buon team. Le persone saranno al centro delle decisioni più importanti che prenderete nei vostri primi 90 giorni. Teams suggerisce di iniziare con la valutazione dei team esistenti.

Non è il caso di fare cambiamenti troppo in fretta, soprattutto senza aver compreso la situazione esistente. Stabilite un sistema di valutazione con criteri specifici basati sulle competenze e sugli stili decisionali. Valutate i team e gli individui utilizzando KPI specifici basati sul lavoro effettivo che fanno.

Entro la fine dei primi 30 giorni, dovreste essere in grado di prendere decisioni sull'assunzione in base alle vostre valutazioni. Watkins consiglia di raggruppare le persone nelle seguenti categorie:

**Se il membro del team sta facendo un buon lavoro, rimarrà nella stessa posizione senza cambiamenti

Mantenere, ma concentrarsi sullo sviluppo: La persona fa un buon lavoro, ma ha bisogno di supporto, che voi potete fornire

La persona fa un buon lavoro, ma ha bisogno di supporto, che voi potete fornire **Spostare in un'altra posizione: il membro del team ha competenze che lo renderebbero più efficace in una posizione diversa

Sostituire: La persona non è adatta e la sostituirete con un nuovo membro del team il prima possibile

La persona non è adatta e la sostituirete con un nuovo membro del team il prima possibile Osservare: Non si hanno abbastanza informazioni per prendere una decisione o si vuole vedere come la persona Da fare su un progetto specifico, quindi si osserva e poi la si raggruppa in una delle categorie precedenti

Il vostro team si evolverà, quindi assicuratevi di rivedere questo processo dopo i primi 90 giorni. Siate aperti al cambiamento e adattate il team in base agli obiettivi e alla direzione dell'azienda.

Preparazione per un nuovo ruolo : Una lista di controllo in 7 passaggi

La parte più difficile del passaggio a un nuovo ruolo di leadership è lasciare le vecchie abitudini nel passato. Anche con un nuovo team, nuove attività e una nuova cultura aziendale, è facile ricadere nella stessa routine di prima, che non si adatta bene al nuovo ruolo. ⚠️

Per evitare questo dilemma, Michael Watkins consiglia di iniziare ogni nuovo ruolo con una lista di controllo in sette passaggi. Proseguendo il nostro riepilogo "I primi 90 giorni", vi illustriamo questa lista di controllo in sette fasi, in modo che possiate implementarla rapidamente.

1. Fare un taglio netto

È importante prendersi del tempo per festeggiare la nuova transizione. Che questo significhi trascorrere del tempo con gli amici durante il fine settimana o organizzare una cena celebrativa con la famiglia, è fondamentale celebrare il proprio esito positivo.

È anche importante dedicare del tempo a riflettere su ciò che ci si lascia alle spalle e su ciò che ci aspetta. Considerate quali sono le cose che avreste voluto funzionassero meglio nel vostro vecchio ruolo e impostate le aspettative per quello che vi aspetta nel nuovo ruolo.

2. Valutare i problemi e la propria capacità di affrontarli

Fate un elenco dei probabili problemi, compresi quelli tecnici, culturali e politici, che riguardano le principali divisioni aziendali. Queste possono includere finanza, risorse umane, tecnologia e marketing. Classificate ogni potenziale problema su una scala da uno a dieci. Decidete quali problemi potete - e volete - risolvere e per quali dovrete ottenere supporto.

3. Valutare i propri punti di forza

Dedicate un po' di tempo a riflettere sui vostri punti di forza e su ciò che vi rende un leader efficace. Pensate a ciò che avete fatto bene nel vostro ruolo precedente e alle situazioni in cui pensate di aver fallito. Considerate come queste capacità vi saranno utili nel nuovo lavoro e come potrebbero ostacolare il vostro esito positivo in determinate situazioni aziendali.

4. Sviluppare una mentalità di apprendimento

Se facevate parte di un gruppo di lavoro team di leadership di una startup, di un'organizzazione non profit o di un'azienda multinazionale, avete un passato di esiti positivi. Con tanti successi all'attivo, è facile cadere nella trappola di pensare di essere i migliori.

Quando si passa a una nuova posizione, è importante creare una mentalità di apprendimento. Le cose che hanno funzionato in altri ruoli potrebbero non avere lo stesso esito positivo nella nuova posizione. Pensate allo sviluppo personale e allo sviluppo della leadership mentre vi avvicinate al vostro nuovo ruolo. Seguite corsi, siate aperti all'apprendimento dei colleghi e considerate nuovi approcci a vecchi problemi.

5. Aggiornate la vostra rete

Sia per i nuovi che per i vecchi leader, avere una rete solida a cui rivolgersi è inestimabile. Fate un bilancio della vostra rete e cercate di capire quali persone possono aiutarvi a rendere più fluida la transizione. Appoggiatevi ai vecchi mentori e cercate le lacune in cui potreste aver bisogno dell'aiuto di qualcuno di nuovo. Create connessioni e relazioni con queste persone, in modo da avere il supporto necessario per accelerare la vostra crescita.

6. Siate consapevoli del malcontento

Sia che vi stiate trasferendo in una nuova organizzazione o che abbiate ottenuto una promozione interna, alcune persone potrebbero non essere felici del cambiamento come voi. Potrebbero cercare di impedirvi di avere un esito positivo o di limitare il vostro accesso alle risorse necessarie.

Che si tratti di nuovi membri del team, di un nuovo manager o di vecchi colleghi, fate attenzione a queste vulnerabilità. Concentratevi sulla gestione di queste relazioni di lavoro, stabilite aspettative chiare e costruite un piano di comunicazione per affrontare i problemi.

7. Chiedete aiuto quando ne avete bisogno

Il primo giorno di un nuovo lavoro è sempre in egual misura spaventoso ed eccitante. Non abbiate paura di chiedere aiuto, che sia al vostro nuovo capo o a un diretto collaboratore del vostro team. Chiedete aiuto e risorse quando ne avete bisogno, soprattutto nei primi 90 giorni, quando vi state ambientando.

Popolari " I primi 90 giorni " Citazioni

Il libro di Michael Watkins è pieno di saggezza per i professionisti della leadership. Non solo sa il fatto suo, ma lo dice anche in modo stimolante e coinvolgente.

Ecco alcune delle nostre citazioni preferite tratte da "I primi 90 giorni"

"Per avere un esito positivo, è necessario mobilitare l'energia di molti altri nell'organizzazione. Se fate le cose giuste, la vostra visione, la vostra esperienza e il vostro slancio possono spingervi in avanti e fungere da cristalli di semi"

"L'ingresso in una nuova azienda è simile a un trapianto di organi, e voi siete il nuovo organo. Se non siete attenti ad adattarvi alla nuova situazione, potreste finire per essere attaccati dal sistema immunitario dell'organizzazione e rigettati"

"Le decisioni più importanti che prenderete nei vostri primi 90 giorni riguarderanno probabilmente le persone"

"La missione riguarda gli obiettivi da raggiungere, la visione riguarda il motivo per cui le persone dovrebbero sentirsi motivate a lavorare ad alto livello e la strategia riguarda il modo in cui le risorse dovrebbero essere allocate e le decisioni prese per realizzare la missione"

Applicare " I primi 90 giorni " Imparare con ClickUp

Con un software di project management come ClickUp, potete implementare le chiavi di lettura di questo riepilogo "I primi 90 giorni" in modo più rapido e semplice che mai. Ecco alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp per rendere la vostra transizione a un nuovo ruolo di leadership senza problemi. 🤩

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con Sequenza definita e traguardi quantificabili Obiettivi di ClickUp semplifica l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi a lungo termine, evitando disallineamenti lungo il percorso. Impostate sequenze chiare e aggiungete traguardi misurabili per ogni team, reparto o azienda in generale. Automatizzate il monitoraggio dello stato e create cartelle per visualizzare facilmente gli obiettivi dei diversi membri del team e dei reparti.

Visualizzare, aggiungere, assegnare o commentare rapidamente le dipendenze direttamente in un'attività di ClickUp

Utilizzare Attività di ClickUp di ClickUp per creare il vostro team, monitorare le responsabilità di ciascuno ed evitare errori di assegnazione con il vostro nuovo team. Assegnate priorità a ogni attività per far sapere a tutti quali sono i lavori più importanti. Aggiungete le dipendenze, in modo che i membri del team possano vedere quali lavori impediscono lo stato di altre attività.

Con gli spazi adattabili di ClickUp, è semplice creare posizioni complete e organizzate, personalizzabili per il team, il reparto o i progetti

Rimanete organizzati con Spazi ClickUp soprattutto se la vostra posizione di leadership prevede la supervisione di diversi reparti. Personalizzate ogni spazio con elenchi e cartelle per tenere in un unico posto procedure operative standard, documenti aziendali e risorse per progetti. Trigger notifiche personalizzate per garantire una comunicazione efficace ogni volta che vengono apportate modifiche importanti o completati progetti.

ClickUp offre inoltre più di 1.000 modelli, tra cui diversi modelli di piani da 30, 60 e 90 giorni -per rendere tutto, dall'impostazione degli obiettivi all'inserimento dei dipendenti, più facile che mai. Il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp offre un piano attuabile per i primi tre mesi nel nuovo ruolo. Utilizzatelo per delineare gli obiettivi, identificare le attività, fissare le scadenze e monitorare lo stato.

Utilizzate questo modello di ClickUp per pianificare i futuri check-in con i nuovi assunti

Troverete anche decine di Modelli di procedure operative standard per creare una cultura dell'organizzazione. Utilizzateli per integrare i nuovi membri del team o per creare processi migliori da implementare per il team esistente.

Fai in modo che i tuoi primi 90 giorni abbiano esito positivo con ClickUp

Con le strategie e i suggerimenti di "I primi 90 giorni", avrete tutto ciò che vi serve per passare senza problemi al vostro nuovo ruolo. Dalla creazione di team migliori all'allineamento delle strategie e alla garanzia dei primi successi, questo libro offre una tabella di marcia verso l'esito positivo della leadership.

Portate il vostro gioco di leadership al livello successivo e iscrivetevi oggi stesso a ClickUp . Questo software di project management semplifica l'inserimento di nuovi dipendenti, l'impostazione di obiettivi misurabili e il monitoraggio dello stato in ogni passaggio. Inoltre, è personalizzabile, in modo da poter costruire un sistema adattabile e adatto alle esigenze della vostra nuova organizzazione. 🙌