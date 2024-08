Canva vs. Figma: qual è l'app migliore per i designer?

È impossibile anche solo iniziare una conversazione su strumenti di progettazione senza considerare Canva e Figma. Dai post sui social media alla modifica delle foto e a qualsiasi tipo di marketing digitale visivo, questi due strumenti di progettazione grafica sono popolari per un motivo.

Sono così popolari, infatti, che esistono interi elenchi di Alternative a Canva e Alternative di Figma nel caso in cui non siate soddisfatti di uno dei due strumenti di progettazione grafica.

Per essere chiari, i due strumenti non sono uguali. Uno è uno strumento di progettazione ottimizzato per la grafica semplice, mentre l'altro è più vicino a uno strumento di prototipazione per la progettazione di siti web e altri progetti complessi. Ma condividono comunque un numero sufficiente di somiglianze che rendono la questione Canva vs. Figma rilevante e degna di essere esplorata.

Quindi, nella lotta per gli strumenti avanzati che aiutano il processo di progettazione, quale vince? Da fare una distinzione tra Canva e Figma e quale app scegliere?

Cos'è Canva?

Via Canva Canva è un'applicazione di software di collaborazione visiva che aiuta designer e non designer a creare progetti stampati e digitali.

A differenza di strumenti avanzati di modifica delle foto come Photoshop, non richiede ai designer professionisti di partire da zero per ogni nuovo progetto. Al contrario, un'estesa libreria di modelli integrati permette di creare facilmente elementi di design puliti e convincenti per piattaforme di social media, siti web, materiali stampati e altro ancora.

Canva si distingue anche per l'interfaccia user-friendly, che evita una curva di apprendimento ripida, e per le funzionalità di collaborazione che permettono al team di lavorare insieme per creare progetti complessi. Altre funzionalità/funzione includono uno strumento di whiteboarding per collaborazione in tempo reale , funzionalità di base per la modifica delle immagini e una versione gratis per valutare da soli le sue funzionalità/funzione.

Funzionalità/funzione di Canva

Via Canva

Canva è uno strumento sofisticato con funzionalità/funzione avanzate, come le capacità di modifica vettoriale, racchiuse in un'interfaccia intuitiva progettata per migliorare il processo creativo anche per i non designer. Ai fini di questo confronto, ci concentreremo in particolare sui suoi strumenti di collaborazione, sulle capacità di whiteboarding e sui modelli predefiniti.

1. Funzionalità/funzione di collaborazione

La maggior parte dei team moderni, di designer professionisti o meno, opera in impostazioni distribuite. Ciò richiede strumenti di collaborazione, in particolare software di progettazione grafica, che consentano di lavorare insieme in modo rapido ed efficiente.

Canva offre strumenti di collaborazione di livello professionale. È possibile invitare più utenti a collaborare all'editor drag-and-drop, con ruoli di utente come editor, visualizzatore e commentatore che mantengono la gerarchia del design. In questo modo è facile creare insieme immagini accattivanti senza preoccuparsi di perdere qualità a causa del fenomeno "troppi cuochi".

E non finisce qui. Combinate i vostri elementi di design in modelli predefiniti che il team può utilizzare. Salvate font, immagini e colori in un kit per il marchio per costruire il vostro strumento di progettazione. Creare cartelle del team oltre alle cartelle personali illimitate.

2. Funzionalità di lavagna online

Con Canva, la collaborazione non si esaurisce con la creazione di grafica per i social media. È anche possibile utilizzare la piattaforma per il team per pianificare insieme, grazie a uno strumento di lavagna online che consente di costruire qualsiasi cosa, dai mockup dei siti web ai percorsi degli utenti per il design UX.

Lavorate con il vostro team per far fluire le idee. Strumenti di monitoraggio estesi e un sistema di griglie avanzato mantengono il team in carreggiata. Elaborate le vostre idee in base ai migliori principi di progettazione possibili, quindi visualizzatele utilizzando l'IA e la grafica e le immagini importate.

3. Modelli professionali

Infine, Canva si è fatto un nome grazie alla sua estesa libreria di modelli predefiniti. Questi modelli, che spaziano dai post per i social media alle presentazioni in PowerPoint, dalle cartoline alle brochure di più pagine, fanno di Canva il software di progettazione preferito per i materiali di marketing dai team di piccole dimensioni che potrebbero non disporre di competenze specifiche.

Canva si distingue anche per la facilità con cui il team può trasformare questi modelli in una capacità di progettare materiali personalizzati. L'accesso gratuito a immagini di stock e l'integrazione con i video, insieme alle funzionalità di modifica delle foto, consentono al team di aggiungere elementi grafici sufficienti a rendere il design personale.

Se si aggiunge la possibilità di creare modelli personalizzati, è facile capire perché questo sia uno degli strumenti di progettazione grafica più popolari sul mercato.

Prezzi di Canva

Piano Free

Canva Pro: $14,99/mese per un utente

$14,99/mese per un utente Canva for Teams: $29,99/mese per i primi cinque utenti

$29,99/mese per i primi cinque utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Che cos'è Figma?

Via Figma Canva e Figma sono tra i più popolari strumenti di disegno disponibili. Ma Figma si differenzia per il fatto di concentrarsi maggiormente sul sistema e sulle basi che alla fine guideranno il vostro progetto grafico.

Certo, si tratta sempre di un software di collaborazione visiva. Ma è anche spesso nominato tra i migliori software per lavagne online per la sua capacità di creare grafica vettoriale e prototipi che vanno oltre le semplici immagini.

Per essere chiari, questo è ancora uno strumento di progettazione grafica per natura. Ma è uno strumento di progettazione progettato per il brainstorming più che per la consegna finale e la collaborazione iniziale. L'integrazione con Unsplash consente di aggiungere immagini di stock ai progetti e alle lavagne online, mentre gli strumenti di modifica delle foto sono ancora disponibili per perfezionare i prototipi e renderli presentabili.

Funzionalità/funzione di Figma

Tramite Figma

Figma offre due linee di prodotti di base: la sua piattaforma di progettazione nativa all-in-one e FigJam, una soluzione integrata di lavagna. Insieme, costituiscono uno strumento basato su cloud con funzionalità/funzioni orientate all'UX che possono diventare preziose per il vostro team.

1. Collaborazione in tempo reale

Canva e Figma sono simili in quanto sono entrambi costruiti per la collaborazione. Per Figma, ciò si evidenzia nella capacità di lavorare insieme in tempo reale. La suite di progettazione offre uno strumento penna che mostra i cursori di tutti gli utenti del software in un determinato momento, consentendo a tutti i membri del team di vedere esattamente su cosa stanno lavorando.

Inoltre, Figma offre una funzionalità/funzione intuitiva che consente ai membri del team di lavorare sulle proprie idee legate a un concetto più ampio, senza che sia necessaria una curva di apprendimento ripida. È uno strumento facile per esplorare diversi flussi di pensiero, consentendo agli utenti di unire più idee quando sono pronte. Questa flessibilità diventa preziosa quando si lavora a progetti e prototipi più complessi.

Infine, Figma offre altri strumenti di collaborazione che sono in qualche modo unici nello spazio. Ad esempio, questa piattaforma di progettazione grafica integra commenti e conversazioni audio, rendendo più facile per il team trovarsi sulla stessa pagina.

2. Funzionalità di lavagna online

Canva e Figma offrono lavagne online, ma Figma ha ramoalizzato la sua soluzione di whiteboarding per darle l'attenzione che merita. Grazie a un maggior numero di modelli predefiniti, è facile utilizzare questa funzionalità per qualsiasi cosa, dai diagrammi di flusso ai programmi per le riunioni del team, alle roadmap, alle sequenze temporali e altro ancora.

Figma integra anche l'IA nelle sue lavagne online, con semplici prompt che consentono al team di creare facilmente nuove tele per qualsiasi scopo. In pochi secondi, un prompt di testo può portare a qualsiasi cosa, da un grafico Gantt, a una Sequenza visiva, a un'analisi dello stesso settore in cui si opera e altro ancora.

Infine, le opportunità di collaborazione di Figma si estendono anche alle soluzioni di lavagna online. Con una curva di apprendimento quasi nulla, il team può lavorare su lavagne online, utilizzare chattare in diretta con audio e testo per esprimere le proprie opinioni e reagire a idee e opzioni con semplici emoji. La modalità Spotlight guida i membri del team nelle aree che desiderano discutere maggiormente, mantenendo la produttività al massimo.

3. Modello di database

Infine, Figma offre modelli per lavagne online e modelli in una libreria di oltre 300 file, senza contare le opzioni di prompt illimitate del suo strumento IA. Questi modelli si estendono sia alle lavagne online che ai prototipi, rendendo meno probabile la necessità di partire da zero per un nuovo progetto o concetto.

Prezzi di Figma

Piano Free: Figma Professional: $ 1.000

$ 1.000 Figma Professional: $12/mese per utente

$12/mese per utente Figma Organization: $45/mese per utente

$45/mese per utente Figma Enterprise: $75/mese per utente

$75/mese per utente FigJam Starter: piano Free

piano Free FigJam Professional: $3/mese per utente

$3/mese per utente FigJam Organization: $5/mese per utente

$5/mese per utente FigJam Enterprise: $5/mese per utente

Figma vs. Canva: Funzionalità/funzione a confronto

Canva e Figma hanno molte funzionalità/funzione condivise. Ma se state facendo un confronto tra i due, è utile capire come anche queste funzionalità/funzione condivise differiscano l'una dall'altra. Se avete in mente Canva e Figma, considerate questi punti di differenza:

Funzionalità/funzione #1: Collaborazione

Sia Canva che Figma offrono una forte funzione di collaborazione. Il vincitore tra i due dipende da ciò che si sta cercando:

Figma vince se avete un team di designer professionisti che lavorano al web design o ad altri prototipi complessi, grazie alla modalità focus e alle conversazioni audio e live chat

Canva vince se volete che il vostro team utilizzi design adeguati al marchio su progetti più semplici, grazie ai suoi modelli personalizzabili e alle restrizioni disponibili su font, colori e modifica delle immagini

Via Canva

Funzionalità/funzione #2: lavagna online

La conversazione tra Canva e Figma è in parte avvincente a causa delle loro funzionalità/funzione simili. Questo è particolarmente vero quando si considerano le loro capacità di lavagna online.

In effetti, i due strumenti sono quasi impossibili da distinguere in quest'area. Le lavagne online differiscono leggermente, come la capacità di Figma di supportare i CSS importando ed esportando le variabili CSS dai prototipi. Ma anche se questo potrebbe rendere Figma un prodotto migliore strumento di web design ma non è sufficiente per distinguersi come una suite per lavagne online più completa.

Funzionalità/funzione #3: libreria di modelli

Canva e Figma offrono librerie di modelli, ma Canva deve essere dichiarato vincitore su questa funzionalità/funzione. Offre migliaia di modelli precostituiti per ogni tipo di materiale e per ogni settore. Ma include anche la possibilità di creare facilmente i propri, rendendo più semplice la creazione di grafica in-brand per i vostri canali di marketing.

Figma, naturalmente, non ha ottenuto un voto negativo nemmeno per questa funzionalità/funzione. Ma è difficile competere con un software che si è fatto conoscere per il numero di disegni offerti ai non designer.

Canva vs. Figma su Reddit

Questo per quanto riguarda il confronto delle funzionalità/funzione. Passiamo a Reddit per vedere cosa hanno da dire gli utenti reali nella discussione tra Canva e Figma.

L'opinione comune è che Canva abbia funzionalità/funzione più semplici per gli utenti, mentre Figma è progettato per i professionisti più avanzati, con un'esperienza di lavoro che non è mai stata così ampia funzionalità/funzione più avanzate :

"È la differenza tra progettazione grafica e progettazione di interfacce. Uno è destinato a essere statico e ha radici nella stampa. Uno è destinato a essere interattivo e ha radici nel software. Figma è uno strumento molto più adatto alla progettazione di interfacce utente"

Altri utenti concordano, indicando Figma come un'alternativa più valida a Photoshop e alla grafica professionale, che include integrazioni di web design. Canva, invece, è stato elogiato per le sue funzionalità/funzione che rendono il design di UI molto più efficace la progettazione di una grafica in modo semplice e veloce :

"Sono un designer professionista da quasi 20 anni e mi piace come Canva abbia semplificato alcune cose che, francamente, andavano semplificate. È anche un programma ben pensato per il modo in cui gestisce le risorse del marchio, supporta l'inserimento indolore di font, tipi di media, ecc. Prende persino in prestito molte delle chiavi e dei principi di app più potenti. È ottimo per gestire e consegnare i blocchi ai collaboratori per i social media, per le stampe semplici, ecc

ClickUp: La migliore alternativa a Canva e Figma

Comunicate su e tra i progetti con gli strumenti di ClickUp per la progettazione, il project management e le attività

In definitiva, ciascuno dei due strumenti può funzionare meglio in base alle vostre esigenze e preferenze. Ma scegliere solo tra Canva e Figma è una falsa dicotomia. Sarebbe un peccato non menzionare una terza opzione da prendere in considerazione.

ClickUp.

È molto più di un semplice strumento di progettazione grafica. Si tratta invece di uno strumento per organizzare l'intero team di progettazione, con funzionalità avanzate di project management e perfino con un'organizzazione di lavoro Strumenti di IA per i designer per semplificare il lavoro e renderlo più strategico.

In altre parole, ClickUp si spinge più in là di quanto potrebbero fare Figma o Canva. Le funzionalità/funzione flessibili e la collaborazione in tempo reale possono diventare preziose nello stress quotidiano dei team creativi e di progettazione. Inoltre, con una soluzione completa di whiteboarding integrata, è possibile fare brainstorming e rimanere sulla stessa pagina mentre si inviano i team a fare un lavoro eccellente.

Collaborazione con i team di progettazione

Collaborate con i membri del team in ClickUp Docs per personalizzare i font, aggiungere relazioni alle attività o collegare le attività direttamente nel documento, prima, durante e dopo le riunioni di progettazione

Accelerate la produttività della vostra progettazione grafica grazie a ClickUp per team di progettazione . Nei progetti, è possibile mappare sequenza dei progetti e assegnare attività individuali. Nel frattempo, una chat di assistenza integrata consente a tutti di rimanere in contatto.

Questo è solo l'inizio. Con i documenti e le lavagne online di ClickUp (di cui parliamo più avanti), è possibile garantire che tutto il team lavori con le stesse informazioni mentre si immerge nella progettazione di un determinato progetto. Flussi di lavoro naturali e automatizzati facilitano l'avanzamento dei prototipi nel processo e la ricezione di feedback.

L'integrazione di ClickUp con Figma consente di sfruttare le funzionalità/funzione di progettazione pura di un'app come Figma. In questo modo si connette la produttività con la creatività, spingendo il team a realizzare grandi progetti.

Funzionalità di lavagna online

Generate più idee per i vostri progetti di design con le lavagne online di ClickUp

In un'unica soluzione Lavagna online ClickUp chiunque nel team può aggiungere note e contribuire con le proprie riflessioni in tempo reale. Incorporare diagrammi di flusso è facile come aggiungere immagini o collegamenti. E se ciò non bastasse, la possibilità di collegare gli oggetti consente ai team di creare concetti visivi spaziali che, in ultima analisi, portano a progetti migliori.

Inoltre, la soluzione di lavagna online di ClickUp si collega direttamente ai progetti. Ciò significa che assegnare attività e passare dal brainstorming all'esecuzione è un gioco da ragazzi, aiutando l'intero team di progettazione a migliorare la propria efficienza nel processo.

Estensione dei modelli di progettazione

Esplorate il nostro Centro modelli per trovare tutti i primi passaggi di cui ha bisogno il vostro team di progettazione

Infine, non sottovalutate la potenza di ClickUp nel suo modelli di progettazione grafica . In effetti, lo strumento offre un ampio intervallo di modelli specificamente progettati per aiutare il team creativo a lavorare meglio.

Per essere cancellati, non si tratta degli stessi modelli che si possono trovare in Canva. Al contrario, come dimostra la Modello di ClickUp Creative & Design questi modelli di attività e progetti sono stati creati per migliorare il flusso di lavoro creativo. Utilizzateli per creare portfolio di progetti, per stabilire il giusto ordine e la giusta tempistica per le singole attività e altro ancora.

Trasformare la creatività andando oltre gli strumenti di progettazione

In definitiva, decidere tra Canva e Figma può essere difficile, soprattutto se è disponibile uno strumento ancora più adatto al vostro team creativo. Se state cercando uno strumento più efficace project management del design clickUp dovrebbe essere in cima al vostro elenco di priorità.

Utilizzate ClickUp per una lavagna online efficace e per la collaborazione nella progettazione. E proprio come Canva e Figma, i modelli possono aiutarvi a non ricominciare ogni volta da zero. Ma soprattutto, la capacità di ClickUp di aiutare nell'attività più ampia di ClickUp e nel processo di project management può diventare preziosa quando ci si destreggia tra più progetti, partner e scadenze. Create il vostro account gratuito su ClickUp per iniziare!