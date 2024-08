25 idee per feste di Natale virtuali che piaceranno al vostro team

Siete pronti a riunire il vostro team a distanza per una celebrazione festiva? Abbiamo pensato a voi con questo elenco di 25 idee creative per feste di Natale virtuali per diffondere l'allegria delle feste. 🎄

Trasformiamo il vostro tradizionale riunione di team in un'esperienza divertente e memorabile di cui tutti parleranno anche dopo le vacanze.

Senza ulteriori indugi, mettiamo questi piani per eventi virtuali per celebrare il periodo più bello dell'anno.

Che cos'è una festa di Natale virtuale?

Una festa di Natale virtuale è come una tipica festa d'ufficio, solo che si svolge online, tramite un'agenda di lavoro software di gestione delle riunioni come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o WebEx.

Un evento virtuale per le vacanze è un'ottima opzione per i dipendenti remoti, perché tutti possono partecipare ovunque. Inoltre, è possibile risparmiare un po' di denaro e saltare la seccatura dell'impostazione di una festa reale.

Non dimenticate però di usare una pianificatore di vacanze per essere organizzati prima, durante e dopo le attività della festa per garantire che le cose vadano bene. 🥳

25 memorabili Idee per feste di Natale virtuali

Indipendentemente dalle dimensioni del team, queste idee per feste virtuali, insieme alle chiavi di lettura, possono essere utilizzate per organizzare le feste di Natale regole di galateo delle riunioni virtuali che trasformeranno la vostra festa virtuale nel momento clou della stagione. Iniziamo e rendiamo la festa di quest'anno un successo!

1. Scambio di regali virtuale a elefante bianco

Divertitevi con i vostri colleghi (non importa dove si trovino) con il modello di Elefante Bianco Virtuale di ClickUp che rende facile questo classico gioco

Per una delle migliori idee per feste di Natale virtuali, non si può sbagliare con uno sciocco scambio di regali. Prima dell'evento, assicuratevi di impostare e condividere il limite di spesa per gli elementi da regalare. 💰

I partecipanti scelgono un regalo e inviano all'organizzatore un'immagine (insieme a un disegno della confezione). L'organizzatore può utilizzare Il modello dell'Elefante bianco virtuale di ClickUp per visualizzare i regali, nascosti dietro le confezioni, e numerarli per facilitare la consultazione. È anche possibile utilizzare un'app casuale per determinare l'ordine in cui i partecipanti "aprono" i regali.

Durante la festa, i partecipanti scelgono un regalo da aprire. Possono tenere la loro scelta o rubarla a qualcun altro. Se un regalo viene rubato, il giocatore interessato sceglie di nuovo. Per mantenere il gioco interessante, stabilite un limite massimo al numero di furti.

Il conduttore utilizza il modello per monitorare la titolarità del regalo e il numero di furti. Il gioco termina dopo che il primo giocatore ha un ultimo turno per tenere o scambiare il proprio regalo. Dopo la festa, tutti comprano e spediscono i regali veri e propri. 🎁

2. Natale virtuale Dizionario

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Questo gioco di Pictionary natalizio è facile da impostare e terrà tutti impegnati. È necessario un lavagna online strumento, come ClickUp Lavagne online da condividere con il proprio team.

Prima della festa, preparate un elenco di parole e frasi a tema natalizio come:

Bacio di vischio

Elfo sulla mensola 🧝

Omino di pan di zenzero

Quando è il momento di giocare, dividete il team in piccoli gruppi. Inviate segretamente a un membro del gruppo una parola da disegnare sulla lavagna online (tramite la chat privata dell'app video) mentre gli altri indovinano.

Impostate un timer per ogni round della durata di 30-60 secondi. Se un team indovina, ottiene un punto. Fate ruotare gli illustratori in ogni team per rendere il gioco più interattivo. Alla fine vince il team con il maggior numero di punti.

3. Sketch natalizio di Mad Libs

Utilizzate ClickUp AI nell'ambito della vostra festa virtuale per inventare scenette divertenti per i membri del team

Per una festa piena di risate, non cercate altro che una scenetta natalizia di Mad Libs. Per questo gioco natalizio, vi servirà innanzitutto un copione per una scenetta a tema natalizio.

Non preoccupatevi se non siete dei commediografi: potete trovare molti esempi online o usare ClickUp AI , un Strumento di IA per la gestione degli eventi per aiutarvi a creare qualcosa. La chiave è lasciare spazi vuoti nel testo per nomi, verbi, aggettivi e avverbi.

Durante la festa, tutti contribuiscono suggerendo parole per riempire gli spazi vuoti senza conoscere il contesto della scenetta. Dopo aver riempito tutti gli spazi vuoti, assegnate ai membri del team i ruoli per recitare la scenetta usando le parole che avete appena inventato.

4. Cosa c'è nella scatola dei regali?

Fate in modo che il vostro team remoto possa incanalare il detective che è in voi con un gioco virtuale per le feste che combina mistero e divertimento. 🕵️

Il padrone di casa riempie una scatola regalo con un "elemento misterioso" Durante la festa, i partecipanti possono fare solo domande con risposta affermativa o negativa per indovinare l'elemento. Ad esempio:

È rotondo?

Si può indossare?

Lo troveresti su un albero di Natale?

Chi indovina guadagna un punto per sé o per il proprio team. Continuate il gioco con i vari elementi del Box e alla fine vincerà la persona o il team che avrà totalizzato più punti.

5. Natale su un'isola deserta

Questo gioco è simile a quello dell'escape room virtuale, ma è ancora meglio: si tratta di creatività, collaborazione del team e la narrazione di storie.

Dividete i lavoratori remoti in team e chiedete loro di portare un numero limitato di elementi (circa 5-10) per festeggiare il Natale su un'isola deserta. Lasciate che utilizzino uno strumento di whiteboarding per presentare le loro scelte con immagini. 🏝️

Dopo aver fatto un brainstorming nelle stanze di lavoro, i team tornano insieme per condividere le storie sul perché hanno scelto ogni elemento. Ascoltare il punto di vista e il ragionamento di ciascun team rende questo gioco interessante e divertente.

6\. Trivia delle vacanze

Questo è un modo divertente per mettere alla prova le conoscenze del team in materia di vacanze con domande trivia che riguardano le tradizioni natalizie, la storia, i film, la musica e altro ancora.

Il conduttore preparerà le domande in anticipo e le leggerà durante l'evento. Se qualcuno pensa di conoscere la risposta, alza la mano nella chat. Se si sbaglia, il team successivo che alza la mano ha una possibilità. È semplicissimo. ✅

7. Concorso di costumi natalizi

Rendi più vivace la tua festa di Natale virtuale con una divertente atmosfera in costume. Lasciate che il vostro team sfoggi il proprio spirito natalizio con abiti festosi, da cappelli e abiti da Babbo Natale a costumi da elfo e creazioni uniche fai-da-te

Aggiungete un tocco di competitività facendo votare tutti per categorie come "Più creativo", "Più divertente" o "Miglior vestito fai da te" usando la funzionalità/funzione della videochiamata. Non dimenticate di includere una "cabina fotografica" virtuale, catturando una foto del team per conservare il ricordo delle vacanze.

8. Caccia al tesoro per le vacanze

La caccia al tesoro è una delle idee più interattive (e più semplici!) da realizzare per le feste di Natale virtuali. Basta preparare un elenco di 5-10 elementi festivi che ognuno dovrà trovare a casa propria. Alcune idee includono:

Una scheda natalizia

Una foto divertente di famiglia

Un simbolo di successo

Un film o un libro preferito per le feste

Il miglioreregalo aziendale mai ricevuto

Mostrate a tutti l'elenco all'inizio della festa, mettete un timer e guardate come inizia la bagarre. Quando tutti tornano, lasciate che condividano i loro elementi e la storia che c'è dietro. Si può dichiarare un vincitore: vince chi impacchetta il maggior numero di elementi prima dello scadere del tempo. ⏰

**9. Indovina la canzone di Natale con le emoji

Tutti sanno canticchiare i classici jingle natalizi, ma sapranno riconoscerli come emoji? Questa idea per una festa di Natale virtuale consiste nel trasformare le canzoni natalizie più popolari in emoji. Ad esempio, ⛄🎩❄️ potrebbe essere Frosty the Snowman.

Mostrate a tutti queste combinazioni di emoji con una presentazione o inviatele in chat. Chiunque indovini la canzone in modo corretto ottiene un punto e la persona o il team con il maggior numero di punti alla fine del gioco vince.

10. Virtuale snowman concorso di costruzione

Schizzate facilmente le vostre idee sulle lavagne online di ClickUp

Anche senza neve vera, potete divertirvi a costruire pupazzi di neve digitali: scegliete una lavagna online come tela. 🎨

Durante la festa, riservate del tempo a tutti per disegnare e mostrare il proprio pupazzo di neve. Da fare un sondaggio per vedere quale disegno di pupazzo di neve è il preferito dalla folla.

11. DIY Mestieri di Natale

Progettare lavoretti natalizi è un altro modo festoso per far sì che tutti mostrino le proprie abilità artistiche. Scegliete uno o due lavori semplici e inviate al team dei kit di decorazione fai-da-te con tutti gli elementi necessari. ⚒️

Dedicate un po' di tempo alla realizzazione di questi lavoretti, con voi (o un altro membro del team) a fare da guida o seguendo i passaggi di un tutorial di YouTube. Alla fine della sessione, potete immortalare i progetti di tutti e condividerli sui social media o anche far votare al team il progetto preferito.

12. Talent show virtuale

Scoprite le abilità e i talenti nascosti del vostro team con un talent show natalizio! Si tratta di un coinvolgente team-building virtuale attività per vedere un lato diverso dei colleghi e apprezzare la loro diversità.

Per dare il via al talent show, chiedete ai membri del team di preparare in anticipo un breve numero o una dimostrazione del loro talento. I talenti possono essere di qualsiasi tipo:

Cantare

Giocoleria

Suonare uno strumento

Recitare una poesia originale

Esecuzione di trucchi di magia o standup comedy

Dopo che tutti avranno avuto il loro momento di gloria, potrete votare per titoli divertenti come "Atto più creativo" o "Talento più sorprendente" 🏆

13. Film di Natale Festa notturna

Il team si ritrova in un'impostazione rilassata per la festa di Natale virtuale. Scegliete un film di Natale che possa piacere a tutti, oppure inviate un sondaggio in anticipo per decidere il film da vedere. 🎥

Prima della festa, potete inviare a tutti un pacchetto con biscotti natalizi, kit di cioccolata calda, popcorn o altri snack, oppure coprire i costi degli spuntini. Durante il film, usate la chat della vostra app video per condividere risate, commenti o quei momenti "non se ne parla" per mantenere il tutto divertente e coinvolgente.

14. Corso di ballo virtuale per le vacanze

Fate entrare il vostro team in uno stato d'animo festoso unendo le melodie natalizie a semplici passi di danza. 🕺

Potete rivolgervi a un insegnante di danza o chiedere a un membro del team che ama ballare di eseguire una semplice routine. La routine di ballo deve essere divertente e facile da seguire, in modo che tutti i membri del team possano partecipare e divertirsi.

15. Sfida di ricerca di parole per le vacanze

Aggiungete un tocco festivo al classico gioco di ricerca di parole alla vostra festa virtuale. Cercate online i puzzle di ricerca di parole a tema natalizio con funzionalità/funzione come "vischio", "renna", "Babbo Natale" e "fiocco di neve"

Copiate e incollate questi rompicapo su Google Slides o su ClickUp Whiteboards, una diapositiva (o uno spazio sulla lavagna) per ogni partecipante o team. Durante la festa, date a tutti il tempo di trovare il maggior numero di parole possibile. Vince la persona o il team che trova il maggior numero di parole. 🎉

16. Sfida di parole in una parola

Questa idea per una festa di Natale virtuale consiste nel trovare tante piccole parole da una parola più grande a tema festivo. Ad esempio, da "Natale", i giocatori troveranno parole come "Cristo", "fascino", "stella" e così via.

Quando siete pronti a giocare, create un elenco di parole legate alle festività. Condividetene una con il vostro team e date loro dai tre ai cinque minuti per fare un brainstorming di parole più piccole possibile.

Potete rendere il gioco più impegnativo, concedendo almeno tre o quattro parole. Ognuno può annotare le proprie parole e, allo scadere del tempo, tutti condividono il proprio elenco. Vince il partecipante con il maggior numero di parole. 📝

17. Indovinare l'oggetto "Zoomato "

Vi è mai capitato di guardare qualcosa da vicino e di riconoscerlo a malapena? È probabile che non abbiate mai provato a farlo, ed è proprio questo il problema di questo gioco.

Per prepararvi a questa attività, trovate foto di elementi natalizi e altri oggetti casuali. Zoomate su una parte specifica di ogni immagine utilizzando l'app fotografica del vostro computer. 🔎

Durante l'evento, condividete ogni foto zoomata in modo che i partecipanti possano indovinare di cosa si tratta. Se non lo capiscono, continuate a fare lo Zoom finché non lo fanno.

18. Cruciverba di Natale

Ecco un altro classico gioco di parole per stimolare il cervello del team. Trovate un cruciverba a tema natalizio e presentatelo su diapositive separate in Google Slides, dando a ogni partecipante o team la propria diapositiva su cui lavorare.

I partecipanti possono lavorare da soli o in team. Nel caso dei team, divideteli in una stanza per le pause. Al termine del tempo a disposizione, riunitevi per controllare le risposte e vedere chi ne ha azzeccate di più.

19. L'elenco dei cattivi di Babbo Natale

Scoprite chi è stato "cattivo" in questo periodo di festa (o in quelli precedenti) con questa versione natalizia di "Non sono mai stato cattivo" Nei panni del conduttore, dovrete pronunciare le dichiarazioni che iniziano con "Sei sulla lista dei cattivi di Babbo Natale se..."

... non hai mai costruito una casa di pan di zenzero

... avete ri-regalato un regalo di Natale

avete aperto un regalo prima della mattina di Natale?

I giocatori mettono un dito per ogni attività che hanno terminato. Per rendere il gioco più interessante, potete permettere loro di condividere le storie che si nascondono dietro ogni dito che hanno messo. Continuate il gioco finché non avrete esaurito l'elenco o finché una sola persona non avrà alzato le dita: sarà lei la vincitrice. 👆

20. Gioco estremo " canne di caramelle "

Questa versione virtuale di Cucchiai estremi è un successo garantito alla festa di Natale dell'ufficio: sostituite i cucchiai con i bastoncini di zucchero. 🥄

Ogni giocatore ha bisogno di un bastoncino di zucchero e di un mazzo di carte. Per iniziare, tutti mescolano le schede e ne scelgono quattro. A questo punto, sceglieranno un'altra scheda dal mazzo rimanente e la scarteranno in una pila "spazzatura" o la sostituiranno con una delle schede in mano.

L'obiettivo è raccogliere quattro carte uguali nel minor tempo possibile. Una volta raggiunto l'obiettivo, mostrare il bastoncino di zucchero alla telecamera per far sì che gli altri facciano lo stesso. Chi mostra per ultimo il bastoncino riceve la "C" di "CANDY" Se si scrive "CANDY", si è fuori. Continuate a giocare finché non rimane un solo giocatore in piedi.

21. Il gioco delle parole di Babbo Natale

Ecco un'altra divertente idea per una festa di Natale virtuale: Ognuno cerca di districarsi tra le lettere rimescolate per formare parole legate al Natale. Si può rendere il gioco più impegnativo con temi come cibi, film e canzoni natalizie. 🎶

In qualità di conduttore, create una diapositiva con parole natalizie confuse. Ad esempio, "Babbo Natale" diventa "tanas ualsc" e "vischio" diventa "emitlost" I partecipanti possono dire le risposte o digitarle nell'area di chat. Vince il partecipante o il team che azzecca il maggior numero di parole.

22. Canto di Natale karaoke

Che ne dite di una sessione di karaoke con un tocco divertente per rendere più eccitante la vostra festa virtuale?

Create una playlist di karaoke per le vacanze con i canti natalizi più popolari e i preferiti aggiunti ai preferiti dai membri del team. Trovate queste canzoni su YouTube, completate con i testi sullo schermo per permettere a tutti di cantare insieme. 🎤

Per aumentare il divertimento, organizzate una prova di impersonificazione. Fate cantare tutti come cantanti famosi o celebrità: le risate sono garantite.

23. Natale "questo" o "quello "

Questa è un'attività di team-building con domande per rompere il ghiaccio per entrare in connessione, condividere storie e conoscere le tradizioni natalizie degli altri. 🧑‍🎄

Preparate una diapositiva con scelte divertenti a tema festivo, come ad esempio:

Albero vero o albero artificiale?

Zabaione o cioccolata calda?

Riunire il Grinch o essere il Grinch?

Maglioni o pigiami natalizi?

Tenere le decorazioni fino al 5 gennaio o toglierle entro Capodanno?

Dopo aver posto ogni domanda, lasciate che tutti scelgano la loro preferenza (tramite un sondaggio) e spiegate la loro scelta. Questo spesso scatena dibattiti divertenti e favorisce l'affiatamento del team.

24. Performance virtuale dal vivo

Ospitare una performance virtuale dal vivo è come avere un concerto o uno spettacolo privato per il team nel salotto di casa. 🛋️

Per organizzare questo evento, ingaggiate un artista professionista, come un cantante, un mago o un comico. Scegliete qualcuno in grado di coinvolgere il pubblico e di offrire una performance divertente. È un'attività perfetta che permette al team di sedersi, rilassarsi e divertirsi.

25. Cerimonia di premiazione natalizia online

Una cerimonia di premiazione natalizia online è un modo eccellente per chiudere in nota il vostro evento natalizio. Se avete ospitato diversi giochi competitivi, questo è il momento perfetto per annunciare i vincitori e i loro premi 🏅

Alcune idee per i premi includono regali per la produttività schede regalo digitali, biglietti per il cinema, box per l'happy hour o persino un giorno di ferie in più. Potete anche includere un premio speciale "Grazie" per tutti coloro che hanno contribuito all'esito positivo della festa.

Frequenze sul piano di feste natalizie virtuali

Ecco le risposte alle domande più frequenti sulle feste di Natale virtuali in ufficio.

$$$a **Come si organizza una festa di Natale virtuale?

Stabilite una data per l'evento, scegliete una piattaforma di videoconferenza come Zoom, pianificate attività coinvolgenti e inviate inviti digitali con un programma. Alcune delle attività migliori sono lo scambio virtuale di regali con Babbo Natale segreto o l'elefante bianco, l'Elenco dei cattivi di Babbo Natale e Questo o quello.

$$$a **Come si fa a rendere divertente una festa di Natale virtuale?

Chiedete al team di vestirsi a tema natalizio, iniziate la festa con giochi divertenti e rompighiaccio e mettete della musica di sottofondo durante le attività o le pause. Mantenete l'evento inclusivo incoraggiando la partecipazione di tutti.

**Quanto dovrebbe durare una festa di Natale virtuale?

Dovrebbe durare circa 1 o 2 ore. È un tempo sufficiente per dedicarsi a varie attività senza affaticare lo schermo.

Crea una festa di Natale divertente e memorabile con ClickUp

Pianificare la festa perfetta durante le feste può essere stressante. Ma con queste idee per feste di Natale virtuali e ClickUp, non deve esserlo per forza! 🎄

La piattaforma di project management all-in-one di ClickUp è ricca di funzionalità/funzione per tenere sotto controllo i vostri piani: