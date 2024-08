Mission Possible: 10 migliori software di gestione progetti per il successo delle nonprofit

Nel dinamico mondo delle organizzazioni non profit, un project management efficace è la chiave per realizzare missioni d'impatto. Sia che si tratti di campagne di raccolta fondi, di iniziative comunitarie o di pianificare eventi un project management efficace è l'ingrediente segreto dell'esito positivo.

Diamo l'addio agli scomodi fogli di calcolo della vecchia scuola e al monitoraggio manuale, e diamo il benvenuto a un software di project management all'avanguardia che darà alle vostre operazioni un meritato splendore! Questi potenti strumenti aumentano l'impatto e l'efficacia di ogni nobile impresa grazie a numerose funzionalità/funzione di project management.

Scoprite con noi la top 10 dei software di project management per le organizzazioni non profit. Ci addentreremo nelle loro funzionalità/funzione, nei limiti e nella compatibilità con diversi budget e strutture organizzative. Che l'esplorazione abbia inizio! 🧐

Cos'è un software di project management per le organizzazioni non profit? Software per il project management per le organizzazioni non profit è uno strumento specializzato progettato per aiutare le organizzazioni a superare le loro sfide uniche quando realizzano progetti. Tra queste, budget limitati, team eterogenei e la necessità di

comunicare efficacemente e coinvolgere le parti interessate.

In sostanza, questo tipo di software è una piattaforma completa che provvede a visualizzare in modo olistico tutte le attività, le scadenze e i risultati.

A parte le funzioni comuni come il piano del progetto il software per le organizzazioni non profit si spinge oltre, incorporando funzionalità/funzione che si rivolgono specificamente al settore non profit, tra cui aspetti quali proposte di sovvenzione , supporto alla raccolta fondi e coordinamento dei volontari.

Tra le sue funzioni chiave c'è il controllo dei costi, la gestione dei bilanci , assicurando la gestione della qualità e la gestione della documentazione. Inoltre, questi strumenti rivestono un ruolo cruciale nel favorire la collaborazione tra le aziende le parti interessate al progetto e facilitando flussi di lavoro efficienti e trasparenti.

Cosa cercare in un software di project management per il settore non profit?

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da considerare nella selezione di un software di project management per un'organizzazione non profit:

Opzioni di personalizzazione : cercate un software che offra opzioni personalizzate, che vi permettano di adattare il sistema ai requisiti specifici della vostra organizzazione

: cercate un software che offra opzioni personalizzate, che vi permettano di adattare il sistema ai requisiti specifici della vostra organizzazione Task e project management : Le principali funzionalità di project management sono essenziali, tra cui la creazione di attività, la programmazione e l'allocazione delle risorse

: Le principali funzionalità di project management sono essenziali, tra cui la creazione di attività, la programmazione e l'allocazione delle risorse Gestione delle sovvenzioni e del budget : il software deve aiutare le organizzazioni non profit a monitorare e gestire efficacemente le sovvenzioni con funzionalità/funzioni quali la creazione di proposte, il monitoraggio del budget e la reportistica

: il software deve aiutare le organizzazioni non profit a monitorare e gestire efficacemente le sovvenzioni con funzionalità/funzioni quali la creazione di proposte, il monitoraggio del budget e la reportistica Supporto alla raccolta fondi : Cercare strumenti per il project management che aiutino a pianificare, eseguire e monitorare le campagne di raccolta fondi attraverso la gestione dei donatori

: Cercare strumenti per il project management che aiutino a pianificare, eseguire e monitorare le campagne di raccolta fondi attraverso la gestione dei donatori Coordinamento dei volontari : Il software deve consentire alle organizzazioni di pianificare, comunicare e monitorare in modo efficiente le attività dei volontari

: Il software deve consentire alle organizzazioni di pianificare, comunicare e monitorare in modo efficiente le attività dei volontari Supporto alla collaborazione : deve facilitare la collaborazione tra i membri del team e le parti interessate attraverso forum di discussione, condivisione di file e aggiornamenti in tempo reale

: deve facilitare la collaborazione tra i membri del team e le parti interessate attraverso forum di discussione, condivisione di file e aggiornamenti in tempo reale Scalabilità : Scegliere un software in grado di gestire l'aumento dei progetti, degli utenti e dei dati nel tempo

: Scegliere un software in grado di gestire l'aumento dei progetti, degli utenti e dei dati nel tempo Capacità di integrazione: Dovrebbe supportare l'integrazione con altre piattaforme, come il software per la raccolta di fondi e il software per la gestione delle risorse umanesistemi CRM per il settore non profitper migliorare l'efficienza complessiva

I 10 migliori software di project management per le organizzazioni non profit

Destreggiarsi tra volontari, budget e orari può essere troppo difficile da gestire. Per fortuna, diventa più facile con il giusto software di project management per le organizzazioni non profit.

Diamo un'occhiata ai nostri migliori software, con le loro migliori funzionalità/funzioni, limiti e prezzi, per aiutarvi a gestire i vostri progetti in modo efficace. ✨

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

ClickUp fornisce una soluzione completa per una pianificazione, un'assegnazione delle attività e una collaborazione semplici ed efficaci. Semplificate il vostro gestione non profit con funzionalità/funzioni quali:

Il software offre 15+ visualizzazioni di progetti per soddisfare le vostre esigenze: dalla semplice organizzazione delle attività con le Bacheche Kanban ai dettagliati monitoraggio delle attività cardine con le viste Gantt, Sequenza e Carico di lavoro. ClickUp fornisce strumenti versatili per la gestione dei progetti gestire un'organizzazione non profit efficace .

Per iniziare il vostro viaggio, sfruttate il Modello di project management semplice di ClickUp . Questo gioiello consente di visualizzare l'intero progetto con la vista Gantt, di monitorare lo stato delle attività fase per fase utilizzando un pratico pannello Kanban e di scendere nei dettagli con un Elenco personalizzato.

Alla ricerca di modelli per la gestione di eventi non-profit ? Le opzioni sono infinite: utilizzare layout predefiniti per gestire la raccolta di fondi e del coordinamento dei volontari, gestire i bilanci creare reportistica annuale e persino organizzare salvataggi di animali domestici. 🐶

Archiviate, modificate e condividete i documenti essenziali con ClickUp Documenti e utilizzare l'opzione Assistente di scrittura IA per fare un brainstorming di idee per il vostro prossimo grande evento no-profit in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

La matrice di funzionalità/funzione può risultare in una curva di apprendimento ripida

L'app mobile ha meno funzionalità/funzione rispetto alla versione web

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 :4.7/5 (9.000+ recensioni)

:4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Fantastico

Via: Più moderno Nifty è un pratico programma di strumento per il project management creato appositamente per le organizzazioni non profit. Semplifica i processi grazie a funzionalità/funzione quali elenchi di attività, attività cardine, discussioni e condivisione dei documenti.

La piattaforma offre al team una visualizzazione a "volo d'uccello" di progetti, attività e incarichi. È come avere una strategia-piano professionista al vostro fianco, completata da un sistema in tempo reale di monitoraggio dello stato in tempo reale attraverso Sequenze e tabelle di marcia. 🗺️

Il software aiuta anche a ottimizzare la produttività del team offrendo funzioni di monitoraggio del tempo e reportistica, che consentono di monitorare e bilanciare i carichi di lavoro in modo efficiente.

Nifty migliora la creazione e la condivisione dei documenti grazie al suo robusto strumento per i documenti e alla perfetta integrazione con Fogli, Documenti e Presentazioni di Google.

Le migliori funzionalità/funzione di Nifty

Reportistica automatizzata

Chattare in tempo reale e videochiamate con un solo clic

Creazione di moduli

Integrazione con Google Drive e Slack

Molteplici visualizzazioni del progetto come Kanban, Elenco e Calendario

Limiti di Nifty

L'aggiunta di una maggiore flessibilità alla funzione di tag potrebbe essere vantaggiosa

Manca di funzionalità/funzione avanzate come l'allocazione delle risorse e il monitoraggio dei costi

Prezzi di Nifty

**Gratis

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Nifty

G2 :4.7/5 (400+ recensioni)

:4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

3. Monday

Via: Monday Semplificando e consolidando le vostre operazioni all'interno di un'unica piattaforma accessibile, Monday (anche con il nome di monday.com) consente alla vostra organizzazione di fare la differenza con il minimo lavoro richiesto. 💪

Il software permette ai team di organizzare visivamente attività e progetti. La bacheca centrale funge da punto focale di ogni progetto, facilitando la supervisione delle attività e adattando le modifiche.

Pianificate, monitorate e lanciate facilmente le campagne di raccolta fondi, sfruttando gli insight per una comunicazione mirata con la vostra base di donatori. Visualizzate l'intera pipeline di donazioni, gestite in modo efficiente le richieste di sovvenzione e automatizzate email e testi personalizzati per la raccolta fondi.

Potete anche organizzare e coordinare i volontari in modo strategico, sfruttando i moduli di reclutamento, assegnando attività e turni ai volontari e visualizzando disponibilità e capacità attraverso molteplici visualizzazioni, il tutto automatizzando il post-evento moduli di feedback .

Funzionalità/funzione migliori del Monday

Numerosi modelli e visualizzazioni di progetti

Dashboard personalizzabili

Flessibile e scalabile

Automazioni delle attività di routine

Integrazione con strumenti come Gmail, Google Drive e Trello

Limiti di Monday

La personalizzazione della schermata principale potrebbe essere più flessibile

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo

Prezzi di Monday

Free

Basic $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Monday

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

4. ProofHub

Via: ProofHub ProofHub è un sistema all-in-one agile project management e strumento di collaborazione per team che fornisce alle organizzazioni non profit una piattaforma centralizzata per il coordinamento e la gestione efficiente delle risorse.

Il software si distingue per le sue opzioni di visualizzazione flessibili, come grafici Gantt, Bacheca, Tabelle e Calendario. Offre diversi funzionalità/funzione di comunicazione , tra cui discussioni, annunci e una chat integrata, che favorisce una collaborazione senza soluzione di continuità. 🤝

L'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile assicura un flusso centralizzato di informazioni, consentendo ai nuovi volontari di allinearsi e contribuire facilmente. La funzionalità/funzione personalizzata assicura la riservatezza del progetto concedendo l'accesso solo al personale autore.

Inoltre, la funzione di reportistica tiene informati gli stakeholder attraverso un'istantanea dettagliata delle analisi del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Correzione di bozze e approvazione

Discussioni threadate

Collaborazione attraverso note condivise

Moduli personalizzabili

Molteplici visualizzazioni e modelli di progetto

Limiti di ProofHub

Le notifiche persistenti potrebbero essere troppo invasive per alcuni utenti

Sarebbe utile scalare le integrazioni

Prezzi di ProofHub

Essenziale : $45/mese per utente

: $45/mese per utente Ultimate Control: $89/mese per utente (sconto del 40% per le organizzazioni non profit)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2 :4.5/5 (80+ recensioni)

:4.5/5 (80+ recensioni) Capterra:4.5/5 (90+ recensioni)

5. Keela

Via: Keela Keela è un software di gestione intelligente creato su misura per le organizzazioni non profit, che vanta numerose strumenti per il CRM , comunicazione via email, raccolta fondi e analisi dei dati.

Accedete a dashboard per il non profit con un solo clic e a strumenti di reportistica personalizzabili per aggiornare rapidamente il team, i dirigenti e i donatori. Misurate i KPI per guidare le decisioni, confrontate la vostra organizzazione con i benchmark del settore e prevedete con precisione le metriche future.

Utilizzando le sue intuizioni basate sui dati e le previsioni sui donatori, potete accelerare la crescita della vostra nonprofit. Capire il momento migliore per contattare i donatori e stabilire l'importo giusto da chiedere in base alla loro storia di donazioni, agli indicatori di ricchezza e ai dati demografici.

Migliorare la gestione dei donatori analizzando i database, creando piani di comunicazione e l'esecuzione di campagne. Aumentare il coinvolgimento degli stakeholder attraverso messaggi e inviti all'azione mirati. 📢

Le migliori funzionalità/funzioni di Keela

Si integra con app come Gmail, Google Calendar ed Eventbrite

Strumenti di project management per le organizzazioni non profit, come i preziosi approfondimenti sui donatori

Automazioni amigliorare la produttività* Raccolta fondi peer-to-peer

Gestione delle sovvenzioni

Limiti di Keela

Limitata personalizzazione per l'impostazione dell'importo dell'adesione

Le funzionalità di reportistica potrebbero essere migliorate

Prezzi di Keela

Dipende dal numero di contatti e componenti aggiuntivi

Valutazioni e recensioni di Keela

G2 :4.6/5 (50+ recensioni)

:4.6/5 (50+ recensioni) Capterra:4.3/5 (200+ recensioni)

6. Basecamp

Via: Basecamp Basecamp è un hub virtuale dove il team può archiviare, collaborare, discutere e consegnare le attività del progetto senza alcuno sforzo. ✅

Particolarmente vantaggioso per le organizzazioni non profit, Basecamp permette la creazione di elenchi di Da fare per le attività e consente di assegnarli a utenti diversi. Il sistema dà automaticamente seguito alle attività quando la data di scadenza è passata, garantendo un project management senza soluzione di continuità.

Migliorate l'organizzazione consolidando tutti gli incarichi, i progetti e le pianificazioni in una dashboard di una pagina. La visualizzazione LineUp consente di avere una panoramica completa dei progetti dall'inizio alla fine.

Utilizzate la Bacheca come sala riunioni digitale, raccogliendo in un'unica pagina tutte le conversazioni su un argomento specifico. Per risposte rapide o domande scottanti, la chat di gruppo in tempo reale è la soluzione ideale.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Collaborazione in tempo reale

Visualizzazioni multiple del progetto

Spazio di archiviazione illimitato

Elenchi Da fare

Dashboard per una panoramica sul progetto

Limiti di Basecamp

Grafici Gantt e monitoraggio del tempo potrebbero essere aggiunte utili

Le integrazioni con altri strumenti possono essere limitate

Prezzi di Basecamp

Basecamp : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299/mese per utenti illimitati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2 :4.1/5 (5.000+ recensioni)

:4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra:4.3/5 (14.000+ recensioni)

7. Trello

Via: Trello Trello è un'ottima scelta per i piccoli team nonprofit o per gli individui che cercano uno strumento di project management semplice.

Rinomato per le sue bacheche Kanban, questo strumento di strumento visivo di project management presenta le attività come schede personalizzabili con date di scadenza, assegnatari, etichette, allegati e commenti. L'intuitiva funzionalità di trascinamento facilita la riorganizzazione senza soluzione di continuità, favorendo l'integrazione delle attività una facile collaborazione visiva .

La piattaforma va oltre le tavole Kanban per soddisfare le diverse esigenze dei progetti. Che si tratti di un calendario per il monitoraggio delle scadenze, di una sequenza temporale per la pianificazione, di una tabella per la visualizzazione di dati strutturati o persino di una mappa per le attività basate sulla posizione, Trello offre soluzioni complete.

Trello ha sconti speciali per le organizzazioni no-profit e le istituzioni educative, il che lo rende una scelta economicamente vantaggiosa 💰

Le migliori funzionalità di Trello

Bacheche, elenchi e calendari Kanban

Modelli per il project management e le organizzazioni non profit

Interfaccia drag-and-drop

Collaborazione visiva

Limiti di Trello

L'allocazione delle attività è limitata a un solo progetto o a una board

L'aggiunta di più reportistica e analisi integrate sarebbe utile

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 :4.4/5 (13.000+ recensioni)

:4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (22.000+ recensioni)

8. Smartsheet

Via: Smartsheet Le organizzazioni non profit si rivolgono a Smartsheet per ottenere una maggiore efficacia dei programmi, una maggiore visibilità e una migliore gestione dell'organizzazione. Se avete familiarità con Excel o Fogli Google, apprezzerete il formato user-friendly di Smartsheet. Si tratta di una potente miscela di funzionalità/funzione del project management e di Excel . 📝

La piattaforma consente di creare senza sforzo grafici e diagrammi di Gantt, visualizzando più volte lo svolgimento dei progetti. Suddivide i progetti in segmenti gestibili, con l'impostazione di un'unica tabella di marcia automazioni del flusso di lavoro e la centralizzazione di budget e gestione delle risorse .

Semplificando la gestione dei progetti e delle processi di gestione delle attività smartsheet riduce al minimo i colli di bottiglia delle prestazioni, migliora la collaborazione del team e ottimizza i flussi di entrate.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Applicazioni di sovvenzioni

Piano strategico

Varie visualizzazioni dei progetti

Integrazione con oltre 80 app (come Slack e Microsoft Teams)

Modelli di project management predefiniti

Limiti di Smartsheet

Il database non dispone di funzioni di recupero automatico dei dati

La curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere molto ripida

Prezzi di Smartsheet

**Gratuito

Pro : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business : $22/mese per utente

: $22/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 :4.4/5 (15.000+ recensioni)

:4.4/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

9. Notion

Via: Notion Notion è uno strumento potente per il project management delle organizzazioni non-profit, grazie alla sua versatilità, alla sua convenienza e alle sue solide funzionalità/funzione di monitoraggio.

Notion è uno strumento assistente generativo per l'IA aumenta la produttività creando rapidamente una documentazione del progetto di alta qualità. Sia che si lasci che l'IA crei il piano iniziale del progetto in pochi secondi o che si perfezioni un piano realizzato manualmente, si otterranno risultati puliti e brillanti in un batter d'occhio! 🧼

Notion offre un intervallo di modelli su misura per le organizzazioni non profit, che spaziano dalla raccolta fondi alla gestione delle donazioni, dall'organizzazione dei volontari all'organizzazione delle attività di volontariato gestione degli eventi con l'aggiunta di uno sconto per le organizzazioni non profit.

Inoltre, la piattaforma offre diverse visualizzazioni per monitorare i progetti da ogni punto di vista. Optate per la visualizzazione a tabella per un monitoraggio meticoloso delle attività, valutate lo stato di avanzamento senza sforzo nella visualizzazione Sequenza o passate alla visualizzazione Calendario per monitorare le scadenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Sprints automatizzati

Assistente IA

Modelli per il project management

Integrazioni con strumenti come Slack, Google Drive e Trello

Funzionalità/funzione wiki per centralizzare le conoscenze

Limiti di Notion

Il manuale del software sarebbe utile

Potrebbe essere lento su dispositivi mobili

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 :4.7/5 (4.500+ recensioni)

:4.7/5 (4.500+ recensioni) Capterra:4.7/5 (1.500+ recensioni)

10. Lavoro di squadra

Via: Lavoro di squadra Teamwork aiuta a pianificare, collaborare, consegnare e fare reportistica per progetti in più passaggi. Il software enfatizza la comunicazione tra team e lo spazio di archiviazione centralizzato, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. 📖

Teamwork offre grafici Gantt, elenchi di attività, un calendario e varie opzioni per le autorizzazioni degli assegnatari e la privacy. Grazie alla visualizzazione Bacheca, è possibile visualizzare i flussi di lavoro per progetti specifici, mentre una pratica app per il timer aiuta a a tenere traccia delle scadenze e della durata delle attività .

La funzionalità/funzione portfolio offre una rapida panoramica dei progetti in corso, facilitando l'identificazione di sovrapposizioni o blocchi.

Semplificate le operazioni con modelli predefiniti, moduli di assunzione, automazione dei processi e integrazioni con i vostri strumenti preferiti. Man mano che il vostro team si evolve, Teams vi permette di scalare la vostra attività personalizzando i processi e i flussi di lavoro per soddisfare le esigenze in continua evoluzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Varie viste Gantt, come Elenco, Bacheca e Tabella

Project management delle spese del progetto

Integrazioni con strumenti come SharePoint, Harvest e HubSpot

Scalabile e personalizzabile

Visualizzazione del flusso di lavoro

Limiti del lavoro di squadra

Il miglioramento dell'interfaccia potrebbe essere utile

La funzionalità di promemoria potrebbe non funzionare correttamente sulla versione mobile

Prezzi di Teamwork

**Gratis

Starter : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Deliver : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Crescere : $19,99/mese per utente

: $19,99/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2 :4.4/5 (1.000+ recensioni)

:4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (800+ recensioni)

Rivoluziona eventi e campagne con un software di project management di prim'ordine per le organizzazioni non profit

Trasforma il modo in cui il tuo team opera con i migliori software di project management a pagamento e gratis per le organizzazioni non profit. Dal brainstorming e dal piano al monitoraggio delle attività e all'analisi dell'esito positivo, queste piattaforme vi coprono.

Siete stanchi di destreggiarvi tra più strumenti? Scoprite gratis ClickUp oggi stesso ! Con molteplici automazioni delle attività, modelli di piano di emergenza e un modello di pianificazione di emergenza assistente IA indispensabile per le organizzazioni non profit e sarete inarrestabili nel vostro lavoro d'impatto, indipendentemente dalla dimensione della vostra missione! 💖