10 Alternatif Habitica Terbaik untuk Melacak Kebiasaan pada Tahun 2025

Hanya sedikit hal yang sama memuaskannya dengan mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Bahkan akan lebih memuaskan apabila menyelesaikan tugas terasa menyenangkan dan mudah.

Habitica adalah aplikasi pelacakan kebiasaan berbasis game yang memudahkan untuk mencapai tujuan dengan membentuk kebiasaan baru. Dan aplikasi ini populer karena alasan yang bagus. Namun, apakah itu berarti aplikasi ini adalah pelacak kebiasaan yang sempurna untuk semua orang? Belum tentu.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi alternatif Habitica terbaik dan bagaimana mereka bisa bekerja untuk Anda. Kami akan melihat fitur-fitur terbaik, keterbatasan, harga, dan peringkat produk sehingga Anda dapat menemukan pelacak kebiasaan terbaik untuk Anda.

Apa itu Habitica, dan Mengapa Produktivitas Gamifikasi Berhasil?

Habitica adalah aplikasi manajemen tugas yang menggamifikasi daftar yang harus dilakukan . Alih-alih membuat tugas harian Anda terasa seperti daftar pekerjaan yang Anda lakukan saat kecil, Anda bisa merasakannya sebagai permainan peran di mana Anda mendapatkan hadiah dan menaikkan level karakter dengan menyelesaikan tugas-tugas tersebut dalam kehidupan nyata.

Jadi, alih-alih mencentang daftar tugas yang membosankan, melacak tugas-tugas tersebut akan lebih menarik dan memotivasi. Pada gilirannya, akan lebih mudah untuk mempertahankan kebiasaan baik dan memantau kemajuan-pelacakan kebiasaan yang di-game-kan untuk menang!

Anda juga tidak harus melakukannya sendirian. Anda bisa bekerja sama dengan teman Anda untuk menyelesaikan tantangan dan pencarian, membuat manajemen tugas terasa sangat berbeda.

Dan produktivitas yang ter-gamifikasi bekerja.

Via Zippia

Ide kompetisi yang bersahabat dan mendapatkan hadiah dapat memotivasi dan meningkatkan produktivitas. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2022 menemukan bahwa 90% karyawan melaporkan bahwa gamifikasi membuat mereka lebih produktif di tempat kerja . Lebih dari itu, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan gamifikasi tujuh kali lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakannya. 📚

Apa yang harus dicari dalam alternatif Habitica

Terkadang memilih aplikasi produktivitas atau pelacak kebiasaan pribadi yang tepat bisa terasa membingungkan. Dan bagaimana jika Anda tidak yakin ingin menggunakan Habitica, lalu bagaimana?

Tenang saja, ada banyak pilihan yang bisa dipilih. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam alternatif Habitica:

Integrasi dengan alat lain: Pertimbangkan apakah Anda memerlukan aplikasi pelacakan kebiasaan Anda untuk berintegrasi dengan alat lain, seperti aplikasi kalender atau alat manajemen proyek yang Anda sukai

Pertimbangkan apakah Anda memerlukan aplikasi pelacakan kebiasaan Anda untuk berintegrasi dengan alat lain, seperti aplikasi kalender atau alat manajemen proyek yang Anda sukai Antarmuka yang ramah pengguna: Pelacak kebiasaan yang intuitif dapat memudahkan penjadwalan tugas dan tanggal jatuh tempo, dan melacak beberapa kebiasaan dapat membuatnya menyenangkan dan menyenangkan untuk membangun kebiasaan dan mengukur kemajuan 🌻

15+ tampilan ClickUp menyediakan solusi dinding-ke-dinding untuk setiap organisasi untuk setiap tim

Analisis dan wawasan mendalam: Apakah Anda ingin tahu tentang bagaimana kesehatan mental Anda memengaruhi kebiasaan Anda, atau apakah Anda ingin melihat tren dan pola yang berkembang dari waktu ke waktu? Maka carilah aplikasi pelacakan kebiasaan yang memberikan Anda data terperinci

Apakah Anda ingin tahu tentang bagaimana kesehatan mental Anda memengaruhi kebiasaan Anda, atau apakah Anda ingin melihat tren dan pola yang berkembang dari waktu ke waktu? Maka carilah aplikasi pelacakan kebiasaan yang memberikan Anda data terperinci Fitur komunitas: Jika Anda ingin lebih dari sekadar melacak kebiasaan dan melacak kemajuan, carilah aplikasi dengan fitur komunitas. Berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain dapat menambah aspek positif pada manajemen tugas

Jika Anda ingin lebih dari sekadar melacak kebiasaan dan melacak kemajuan, carilah aplikasi dengan fitur komunitas. Berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain dapat menambah aspek positif pada manajemen tugas Privasi dan keamanan: Data pribadi adalah masalah yang sensitif, dan jika ini penting, lihatlah aplikasi yang transparan dalam menangani informasi pribadi Anda

10 Alternatif Habitica Terbaik 2024

Ada lusinan aplikasi pelacak kebiasaan yang bisa dipilih, baik Anda mencari versi gratis atau opsi berbayar premium dengan banyak penyesuaian dan segala sesuatunya.

Lihat daftar alternatif Habitica terbaik kami untuk mencapai tujuan, manajemen tugas, dan banyak lagi.

1. ClickUp

Menyimpan dan mengkategorikan sasaran yang serupa dengan rapi ke dalam Folder Sasaran di ClickUp

ClickUp adalah alat yang sangat serbaguna dan tangguh yang bisa Anda gunakan dengan baik untuk manajemen proyek dan pelacakan kebiasaan. Kustomisasinya menjadikannya alternatif Habitica yang hebat dan berarti Anda dapat menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan Anda, memberi Anda pendekatan yang bernuansa pada pelacakan kebiasaan dan membantu Anda menemukan peluang untuk meningkatkan produktivitas.

Jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi daftar tugas dasar, ClickUp, dengan antarmuka yang mudah digunakan, sangat cocok.

Dengan Fitur tugas ClickUp anda bisa memecah proyek menjadi beberapa sub-tugas, yang dengan mudah menyederhanakan proyek (atau kebiasaan) yang kompleks menjadi ukuran yang lebih mudah dikelola. Dengan fitur Templat Manajemen Tugas Sederhana bidang khusus dan kemampuan untuk menjadwalkan tugas yang berulang, Anda akan dengan mudah mengetahui setiap detail dengan sangat presisi.

Anda bisa membuat pengaturan lebih mudah lagi dengan templat ClickUp, seperti templat Templat Manajemen Tugas Sederhana atau Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi . 🙌

Fitur notepad memberi Anda kemampuan untuk mencatat catatan atau ide apa pun di dalam ClickUp, sehingga Anda dapat menjaga semuanya tetap teratur dan ramping di satu tempat. Butuh lebih banyak ruang untuk menuangkan ide? Tidak masalah.

Tangkap catatan dengan mudah, edit dengan format yang kaya, dan ubah menjadi tugas yang dapat dilacak yang dapat diakses dari mana saja di ClickUp Notepad Dokumen ClickUp memungkinkan Anda membuat dokumen atau wiki yang sempurna di mana Anda bisa menambahkan tabel, menyematkan penanda, dan berkolaborasi dengan orang lain. Sangat mudah untuk mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak, sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan apa pun.

Setelah Anda selesai membuat tugas, Anda dapat menggunakan fitur Fitur ClickUp Goals . Tetapkan target pada jadwal yang sesuai untuk Anda, dan tetap terorganisir dengan folder yang mudah digunakan untuk setiap tujuan yang Anda miliki. Saat Anda menyelesaikan tugas, Anda dapat dengan mudah memvisualisasikan kemajuan dengan persentase, bahkan di beberapa tujuan, semuanya dalam satu tampilan.

Siap untuk lebih banyak lagi? Lihat kemajuan waktu nyata dengan Dasbor ClickUp . Anggap saja ini sebagai kendali misi untuk kebiasaan atau proyek apa pun yang Anda kembangkan. Lacak tugas dan dapatkan wawasan yang kaya tentang bagaimana segala sesuatunya berjalan.

Anda dapat melihat di mana segala sesuatunya berjalan dengan lancar atau mengetahui ketidakefisienan sebelum hal tersebut menimbulkan hambatan dalam proyek atau tujuan. Terlebih lagi, lebih dari 50 widget memungkinkan Anda untuk membuat dasbor yang sangat cocok untuk Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Manajemen tugas ClickUp yang komprehensif berarti Anda memiliki kebebasan untuk melakukan tingkat dasar atau tinggi seperti yang Anda inginkan. Buatlah sederhana dan tambahkan tugas sesuai kebutuhan, atau susun keseluruhan proyek dan lihat bagaimana membangun kebiasaan yang diinginkan selangkah demi selangkah

Lebih suka sesuatu yang lebih visual? Fitur Papan Tulis ClickUp membantu Anda melihat bagaimana mengubah ide Anda menjadi rencana tindakan, sehingga memudahkan untuk membuat dan menghubungkan ide-ide Anda dengan mudah

Dengan diperkenalkannya penautan dua arah, Anda dapat dengan mudah membuat hubungan antara tugas dan dokumen yang berbeda, yang memungkinkan Anda untuk melacak di mana segala sesuatunya dan menavigasi dengan cepat dan efisien

Tidak seperti alternatif Habitica lainnya, versi gratis ClickUp menawarkan banyak fitur dan menawarkan pengguna tak terbatas

Semua tugas Anda di ClickUp disinkronkan secara mulus dengan Kalender Google, Kalender Apple, Kalender Outlook, dan perangkat lunak lain seperti Evernote dan Calendly

Keterbatasan ClickUp

Dengan begitu banyak integrasi, aplikasi, dan otomatisasi, mungkin ada sedikit kurva pembelajaran untuk pengguna baru

Beberapa fitur hanya tersedia melalui aplikasi desktop atau peramban

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ ulasan)

4.7/5 (8.000+ ulasan) Capterra: 4.7 (3.000+ ulasan)

2. Membiasakan

melalui Membiasakan Habitify adalah yang lain aplikasi pelacak kebiasaan dirancang untuk membantu Anda menciptakan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Pelacak kebiasaan sehari-hari ini membantu Anda melacak semua kebiasaan Anda karena memungkinkan Anda untuk membagi hari Anda menjadi pagi, siang, dan malam.

Aplikasi manajemen tugas ini tersedia di berbagai platform, termasuk iOS, MacOS, dan Android. Aplikasi ini juga tersinkronisasi dengan Apple Health dan Google Fit. 🤩

Salah satu fitur aplikasi ini mencakup berbagai cara untuk melihat dan melacak kemajuan Anda, sehingga Anda bisa melihat kebiasaan yang dilakukan serta perkembangan mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan.

Fitur terbaik Habitify

Analitik terperinci menunjukkan kepada Anda bagaimana kemajuan Anda, sehingga Anda dapat melihat bukti nyata dari kebiasaan baru yang terbentuk dan pelacakan tujuan Keterlibatan komunitas menawarkan Anda kesempatan untuk menantang teman-teman Anda, naik papan peringkat dalam tantangan bulanan, atau bertindak sebagai sistem akuntabilitas

Dengan fitur-fitur seperti pelacakan suasana hati, catatan bawaan, pengatur waktu bawaan, dan kunci privasi, Anda memegang kendali penuh atas cara Anda ingin melacak tugas

Membiasakan keterbatasan

Pelacakan kebiasaan terbatas dengan versi gratis; satu-satunya cara untuk menikmati kebiasaan tanpa batas dan Mode Gelap adalah dengan versi Premium

Pengguna melaporkan bahwa melacak beberapa kebiasaan bisa jadi rumit, jadi ini mungkin lebih cocok untuk seseorang yang berniat membangun lebih sedikit kebiasaan

Habitify memudahkan untuk mengatur notifikasi tanpa batas, yang bisa menjadi berlebihan jika tidak dikelola dengan benar

Harga Habitify

**Gratis

Premium: Mulai dari $ 4,99 per bulan

Peringkat dan ulasan Habitify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Trackabi

melalui Trackabi Trackabi mungkin merupakan salah satu alternatif Habitica terbaik jika Anda mencari pelacakan waktu dan laporan waktu yang mudah digunakan dalam pelacakan kebiasaan Anda. Aplikasi ini memprioritaskan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan, yang menurut para pengguna merupakan salah satu fitur utamanya.

Ketika Anda ingin menyelesaikan sesuatu dan tetap pada tugas, Trackabi membantu Anda melakukannya dengan cara yang mudah, karena proyek dapat dipecah menjadi tugas dan subtugas. Hal ini juga berlaku untuk pelacakan kebiasaan, terutama jika Anda berfokus untuk mencurahkan waktu tertentu untuk aktivitas tertentu.

Jadi, apakah Anda ingin melakukan meditasi selama 15 menit di pagi hari atau menghabiskan 30 menit untuk belajar bahasa baru, Trackabi dapat membantu.

Fitur terbaik Trackabi

Dasbor pribadi dan perusahaan memberi Anda rangkuman terperinci berdasarkan minggu dan bulan

Memiliki gambaran rinci tentang bagaimana waktu dihabiskan (waktu yang dicatat vs. aktivitas vs. waktu luang)

Ada uji coba gratis 30 hari untuk menjelajahi semua fitur yang ditawarkan Trackabi

Keterbatasan Trackabi

Sebagian besar ditujukan untuk bisnis daripada pelacakan kebiasaan pribadi

Fokus utama pada pelacakan waktu dibandingkan dengan aplikasi pelacakan kebiasaan lainnya

Kurangnya beberapa fitur yang ditawarkan pelacak kebiasaan lainnya

Harga Trackabi

Pemula: $0

$0 Bisnis: $16/bulan

$16/bulan Business Plus: $20/bulan

$20/bulan Enterprise: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Trackabi

G2: 4.7 (40+ ulasan)

4.7 (40+ ulasan) Capterra: 4.7 (50+ ulasan)

4. Beruang Fokus

melalui Beruang Fokus Focus Bear adalah aplikasi pelacakan produktivitas dan kebiasaan yang akan memandu pengguna melalui setiap kebiasaan mereka dan memblokir akses ke situs web dan aplikasi lain selama waktu fokus blok, termasuk ponsel Anda. Selain itu, aplikasi ini dibuat oleh tim yang memiliki ADHD dan didukung oleh prinsip-prinsip ilmu saraf. 🧠

Anda dapat membuat rutinitas khusus Anda sendiri, sehingga Anda dapat melihat apa yang telah Anda capai pada hari itu agar Anda tetap termotivasi.

Fitur terbaik Focus Bear

Aplikasi ini tersedia di Mac, Windows, Android, dan iOS

Aplikasi ini disinkronkan dengan aman ke cloud sehingga Anda bisa menyimpan pengaturan Anda di perangkat apa pun

Focus Bear cukup pintar untuk tidak muncul selama panggilan video, jadi tidak ada gangguan yang canggung

Keterbatasan Focus Bear

Tidak ada versi gratis

Beberapa pengguna melaporkan notifikasi dapat disalahartikan sebagai kesalahan sistem

Harga Focus Bear

$4,99/bulan

Peringkat dan ulasan Focus Bear

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Any.do

melalui Any.doAny.do adalah aplikasi manajemen tugas dan produktivitas serbaguna yang memudahkan pengguna untuk mengatur daftar tugas, tugas, dan pengingat mereka di satu tempat. Aplikasi ini menawarkan integrasi kalender, fitur kolaboratif, dan kemampuan untuk mempersonalisasi pengalaman Anda.

Fitur-fitur terbaik Any.do

A perpustakaan templat memberi pengguna banyak pilihan untuk dipilih dan mengelola proyek atau alur kerja apa pun

Meskipun Anda menggunakan aplikasi lain, Anda bisa dengan mudah mengimpor semua data Anda ke Any.do

Mengelola pelacakan kebiasaan Anda dan melihat proyek tersedia di platform apa pun; berpindah dengan lancar dari desktop, iPad, iPhone, dan bahkan Apple Watch

Keterbatasan Any.do

Beberapa pengguna merasa aplikasi ini lebih cocok untuk pribadi manajemen tugas daripada alat untuk manajemen proyek dalam bisnis

Tidak ada kustomisasi yang cukup untuk beberapa pengguna

Harga Any.do

Personal: $0

$0 Premium: $3/bulan

$3/bulan Tim: $5/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Any.do

G2: 4.0 (190+ ulasan)

4.0 (190+ ulasan) Capterra: 4.4 (160+ ulasan)

6. Kebiasaan sehari-hari

via Kebiasaan Harian DailyHabits mungkin merupakan aplikasi produktivitas paling sederhana dalam daftar kami untuk menciptakan kebiasaan baru. Tetapkan tujuan dan atur rutinitas harian Anda dengan mudah. Aplikasi ini sederhana dan cukup mudah untuk langsung digunakan saat Anda siap untuk mulai melacak, sehingga Anda bisa mencapai tujuan dengan mudah. ✨

Fitur terbaik DailyHabits

Melihat dengan cepat kebiasaan selama satu bulan penuh dan melihat di mana Anda ingin meningkatkannya

Alih-alih berfokus pada satu kebiasaan, aplikasi ini mendorong konsistensi sambil membiarkan kehidupan terjadi

Ada opsi untuk membuat catatan sebagai pengingat atau refleksi atas suatu tugas

Keterbatasan DailyHabits

Ini adalah aplikasi pelacak kebiasaan yang sangat sederhana; jika Anda mencari banyak penyesuaian, ini mungkin bukan yang paling cocok untuk Anda

Aplikasi ini tidak menyertakan aspek komunitas bagi mereka yang ingin tetap termotivasi dengan kompetisi yang bersahabat

Harga DailyHabits

Gratis

$ 2.99/bulan atau $ 17.99/tahun

Peringkat dan ulasan DailyHabits

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Toggl

via Toggl Dengan layanan pelanggan yang sangat baik dan antarmuka yang mudah digunakan, Toggl adalah pilihan populer untuk melacak waktu dan menciptakan kebiasaan yang lebih baik. Lengkap dengan notifikasi dan kemampuan untuk mengatur pengingat, Toggl memudahkan Anda untuk tetap fokus dan melihat ke mana saja waktu Anda dihabiskan.

Fitur terbaik Toggl

Semua paket dilengkapi dengan uji coba gratis 30 hari dengan opsi untuk paket yang sepenuhnya gratis

Versi pelacak kebiasaan gratis menawarkan banyak fitur

Anda bisa melihat dengan tepat bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda dan di mana fokus Anda

Keterbatasan Toggl

Anda tidak dapat menjeda sesi, yang berarti harus mengulang dari awal setiap saat

Pengguna melaporkan adanya masalah sinkronisasi antara aplikasi seluler dan perangkat lain

Harga Toggl

Gratis: $0 untuk hingga lima pengguna

$0 untuk hingga lima pengguna Pemula: $9/bulan per pengguna

$9/bulan per pengguna Premium: $18/bulan per pengguna

$18/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Toggl

G2: 4.5 (1.500+ ulasan)

4.5 (1.500+ ulasan) Capterra: 4,7 (2.200+ ulasan)

8. Coretan

Melalui Garis-garis Alternatif Habitica lain yang mudah, Streaks adalah penghitung beruntun. Dapatkan dorongan lembut yang membantu Anda mengingat untuk menyelesaikan tugas sebelum penghitung Anda disetel ulang ke nol. 🛠

Membangun kebiasaan itu mudah, dan aplikasi ini menunjukkan caranya.

Fitur terbaik Streaks

Anda dapat menyesuaikan kebiasaan mana yang harus dilakukan setiap hari dan mana yang tidak

Metrik menunjukkan tugas mana yang belum diselesaikan dan bagaimana kemajuan Anda

Anda dapat memilih dari 24 tugas atau membuat tugas Anda sendiri

Keterbatasan coretan

Aplikasi ini tidak cukup kuat untuk manajemen proyek, jadi Anda harus memilih aplikasi lain jika itu tujuan Anda

Tidak ada sistem hadiah dalam game

Jenis tugas yang bisa dilacak terbatas

Harga beruntun

$4,99 per bulan

Peringkat dan ulasan Streaks

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Lakukan Sekarang

melalui Lakukan Sekarang Seperti Habitica, Do It Now adalah aplikasi produktivitas berbasis game yang akan membantu membangun kebiasaan dan melacak kebiasaan harian Anda. Dapatkan poin pengalaman dengan melakukan tugas-tugas di kehidupan nyata. Setelah Anda menguasainya, Anda pasti ingin terus meningkatkan kehidupan Anda.

Fitur terbaik Do It Now

Tugas harian dibuat lebih menarik dengan tema penuh warna dan sistem hadiah

Opsi berbeda untuk melihat kemajuan Anda membantu Anda melihat di mana Anda berhasil dan di mana Anda bisa menggunakan sedikit bantuan ekstra

Anda dapat menggabungkan tugas dalam grup, menjaga semuanya tetap rapi dan teratur

Batasan Lakukan Sekarang

Beberapa pengguna merasa bahwa tugas tidak semudah yang mereka bayangkan

Maaf pengguna iPhone, ini hanya untuk Android

Harga Do It Now

$2,49/bulan

Peringkat dan ulasan Do It Now

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Naikkan Level Kehidupan

melalui Google Play Membangun kebiasaan baik memiliki imbalan tersendiri, dan aplikasi produktivitas yang di-gamifikasi benar-benar membawa pelacakan kebiasaan dan manajemen tugas ke tingkat yang baru. Dan dengan berbagai macam tujuan, Anda akan menemukan lebih dari satu tujuan yang bisa dicapai.

Fitur terbaik Level Up Life

Cara yang menyenangkan untuk menyelesaikan tugas, baik secara pribadi maupun profesional

Mempersonalisasi tujuan dan tugas Anda

Menumbuhkan kesadaran diri dengan melihat metrik Anda dan mempelajari pola kebiasaan Anda sendiri

Naik Level Keterbatasan hidup

Pengguna terkadang merasa navigasi tidak seintuitif yang seharusnya

Beberapa pengguna merasa melacak semua tugas yang tersedia adalah hal yang menantang

Harga Level Up Life

Harga tidak tersedia

Peringkat dan ulasan Level Up Life

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Temukan Alternatif Habitica yang Lebih Baik

Kadang-kadang menciptakan kebiasaan yang sehat terasa menantang. Namun, menemukan aplikasi pelacak kebiasaan yang tepat (baik aplikasi berbayar maupun paket gratis) dapat membantu Anda merasa puas dengan memeriksa tugas-tugas yang telah diselesaikan atau menikmati dukungan komunitas. ✅

Lebih baik lagi jika aplikasi ini memiliki antarmuka yang intuitif dengan banyak penyesuaian untuk Anda buat sendiri. Peretasan produktivitas dapat membuat perbedaan, dan jika Anda masih membutuhkan bantuan untuk mengetahui dari mana harus memulai, luangkan waktu untuk mengerjakan penetapan tujuan sebelum menciptakan dunia Anda sendiri dengan produktivitas yang ter-gamifikasi.

Jika Anda siap untuk melacak kebiasaan Anda, mengatur daftar tugas, dan mengelola semua proyek, ClickUp adalah pilihan terbaik. Kemampuan untuk benar-benar menyesuaikan pengalaman Anda membuat membangun kebiasaan baru menjadi mudah. Mendaftarlah ke ClickUp hari ini .