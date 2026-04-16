Dari Mandat ke Mesin: Bagaimana Kami Membangun 230 Alur Kerja AI dan Mengubah Organisasi Pemasaran dalam 8 Bulan

Tanpa konsultan. Tanpa “kantor transformasi.” Hanya mandat mingguan, sistem buatan sendiri, dan upaya tanpa henti untuk meningkatkan rasio output terhadap jumlah karyawan.

Setiap perusahaan mengatakan mereka “menggunakan AI.” Sebagian besar dari mereka hanya berarti ada seseorang di tim yang membuka tab ChatGPT. Itu hanyalah “turisme AI,” bukan transformasi.

Delapan bulan lalu, tim pemasaran saya di ClickUp berada dalam kategori tersebut. Tentu saja, orang-orang menggunakan AI di sana-sini. Ringkasan, draf awal, catatan rapat. Namun, penggunaannya tidak konsisten, tidak merata, dan minim struktur. Saya tidak memiliki gambaran jelas tentang apa yang sedang dibangun oleh tim. Saya tidak punya cara untuk mengetahui apakah kami benar-benar menjadi lebih baik atau hanya sekadar memenuhi syarat penggunaan AI.

Saat ini, kami memiliki 230 alur kerja AI yang terdaftar di 13 tim. 169 di antaranya sudah beroperasi secara aktif. Kami meningkatkan penggunaan AI hingga 20 kali lipat dalam enam minggu pertama transformasi. Tim SEO kami berkurang dari 75 pembuat konten menjadi 8 orang. Seorang anggota tim permintaan kami beralih dari menyelenggarakan satu webinar sebulan menjadi enam. Dan saya dapat membuka tampilan ClickUp tunggal saat ini juga dan memberi tahu Anda secara tepat di mana setiap tim dan individu berada pada kurva kematangan AI, apa yang harus mereka kembangkan selanjutnya, dan alasannya.

Berikut ini adalah panduan praktisnya. Kelima fase tersebut, kesalahan yang saya buat, angka-angka yang dihasilkan, serta agen dan alur kerja spesifik yang saat ini menjalankan semuanya. Jika Anda memimpin tim pendapatan atau pemasaran dan serius tentang hal ini, silakan gunakan panduan ini.

230 alur kerja AI telah didokumentasikan, pertumbuhan penggunaan AI 20 kali lipat dalam enam minggu, penghematan 675 jam per bulan hanya untuk SEO, dan jumlah pembuat konten yang dibutuhkan berkurang dari 75 menjadi 8

Satu Metrik yang Menjadi Pendorong Segalanya

Sebelum saya membahas fase-fase tersebut, Anda perlu memahami metrik yang mendasari setiap keputusan yang kami ambil—rasio output terhadap jumlah karyawan. Setiap alur kerja, setiap agen, dan setiap reorganisasi yang kami lakukan disaring melalui pertanyaan sederhana: Apakah ini memungkinkan kami melakukan lebih banyak hal dengan tim yang ada, atau melakukan hal yang sama dengan sumber daya yang lebih sedikit? Kami harus mempercepat pertumbuhan atau memangkas pengeluaran (atau keduanya)!

Kami tidak mengejar hal-hal yang sekadar baru. Kami mengejar nilai tambah. Dan kerangka berpikir ini penting, karena membuat tim tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar memajukan bisnis, bukan sekadar membuat demo keren yang tidak menghasilkan apa-apa.

Apa yang Akan Anda Pelajari dalam Panduan Ini

Berikut rinciannya:

Metrik tunggal yang menjadi dasar setiap keputusan

Lima fase yang membentuk transformasi tersebut

Kesalahan yang akan saya perbaiki jika saya memulai dari awal

Alur kerja dan agen yang menghasilkan output nyata saat ini

Sistem yang kami gunakan untuk memantau tingkat kematangan, merencanakan gelombang berikutnya, dan membimbing tim ke arah yang lebih baik

Langkah pertama yang kami ambil pada musim panas 2025 sama sekali tidak glamor. Tidak ada alat baru, tidak ada siaran pers besar-besaran. Hanya sebuah perintah rutin: setiap anggota tim, setiap minggu, di saluran ClickUp Chat khusus, harus mengirimkan setidaknya satu kasus penggunaan AI baru.

Bisa apa saja. Sesuatu yang menghemat 30 detik. Sesuatu yang menghemat 30 menit.

Standar yang ditetapkan sengaja dibuat rendah karena tujuannya bukanlah untuk menghasilkan karya yang revolusioner pada hari pertama. Tujuannya adalah untuk membiasakan orang agar secara rutin menggunakan AI.

Di sinilah penggunaan ClickUp memberi kami keunggulan struktural. AI sudah terintegrasi dalam alat yang digunakan orang setiap hari. Tidak perlu beralih konteks. Tidak perlu masuk ke platform lain. Anda bisa mencoba sesuatu dan membagikan hasilnya di saluran Chat yang sama tempat mandat tersebut berada. Hambatannya hampir tidak ada sama sekali.

Namun, mandat itu sendiri hanyalah syarat minimal. Inilah bagian yang sering dilewatkan oleh para eksekutif.

Setiap Jumat malam dan Sabtu pagi (saya berada di Pantai Timur, sebagian besar tim saya berada di Pantai Barat), saya membaca setiap kiriman. Semuanya. Saya memberikan komentar pada setiap kiriman dengan pemikiran, saran, dan dorongan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengajukan pertanyaan lanjutan. Saya menunjukkan bahwa ini bukan sekadar formalitas.

Jika tim Anda merasa, sekecil apa pun, bahwa Anda hanya sekadar mencentang kotak sebagai pemimpin, seluruh upaya ini akan gagal. Mereka perlu melihat bahwa Anda memperhatikan dan benar-benar peduli dengan apa yang mereka temukan.

Hal itu memakan banyak waktu bagi mereka, dan saya ingin mereka tahu bahwa itu bukan sekadar pekerjaan rutin. Itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi perhatian pimpinan.

Kami menjalankan ini selama sekitar enam minggu. Lalu, tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Kami tidak lagi membutuhkan perintah resmi. Orang-orang sudah terpesona. Tekanan pun hilang karena penggunaan AI tidak harus mengubah dunia. Cukup membuatnya 1% lebih baik setiap hari.

Dan efek domino-nya sangat besar. Orang-orang melihat apa yang dilakukan rekan kerja mereka dan mulai menirunya. Prompt digunakan kembali. Agen dibagikan. Eksperimen satu orang menjadi alur kerja harian sepuluh orang. Di situlah letak daya ungkit yang sesungguhnya.

Setelah enam minggu, saya melihat indikator yang menggembirakan: peningkatan 20 kali lipat dalam penggunaan AI di seluruh tim.

Sebuah keberhasilan sederhana pada Fase 1: agen email otomatis yang menghemat 20 menit per penggunaan bagi XDRs dan membantu membuktikan bahwa bahkan peningkatan kecil dalam alur kerja pun dapat menciptakan momentum nyata di seluruh tim

AI Notetaker ClickUp mengubah wawancara pelanggan menjadi transkrip, catatan, dan bahan sumber yang dapat digunakan kembali, sehingga membantu tim konten menghemat sekitar empat jam per cerita pelanggan

Saluran kasus penggunaan AI mingguan dalam praktiknya. Anggota tim membagikan keberhasilan mereka (baik besar maupun kecil) setiap Jumat, dan pimpinan terlibat dalam setiap kiriman. Tangkapan layar ini menunjukkan penjelasan David Yoo tentang cara ia menggunakan AI untuk menyeimbangkan kembali kumpulan rute prospek, serta balasan dari Kyle

Apa yang bisa dipelajari dari Fase 1

Buat saluran publik. Jadikan kiriman terlihat. Tetapkan standar yang rendah untuk mengurangi tekanan. Jalankan selama periode tetap, 4–6 minggu, cukup lama untuk membangun kebiasaan tetapi cukup singkat agar tidak terasa permanen. Dan yang paling penting: para pemimpin harus terlibat secara aktif. Berikan komentar pada setiap kiriman. Jika Anda tidak dapat berkomitmen untuk itu, jangan repot-repot dengan mandat tersebut.

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin kebiasaan ini bertahan, gunakan alat yang memungkinkan pemimpin memberikan tanggapan sesuai konteks. Dengan ClickUp Chat dan komentar tugas, umpan balik tetap terlihat, dapat digunakan kembali, dan mudah dikembangkan, alih-alih menghilang ke dalam riwayat Slack.

Fase 2: Super Agents Membuat Semua Orang Menjadi Pembuat

Pada musim gugur, tim sudah berpikir dalam kerangka AI. Mereka telah menguasai dasar-dasarnya: ringkasan, penyusunan draf, riset, pemformatan, dan analisis ringan. Namun, 80% dari apa yang mereka bangun masih berupa otomatisasi tugas. Hal-hal tipe A-ke-B. Berguna, dan jelas meningkatkan rasio output terhadap jumlah karyawan. Namun, belum sepenuhnya mengubah permainan.

Kemudian, ClickUp meluncurkan Super Agents secara internal. Dan seluruh dinamika pun berubah.

Alih-alih menggabungkan prompt secara manual dan merangkai otomatisasi sederhana menjadi sesuatu yang lebih kompleks, pengguna non-teknis dapat mendeskripsikan alur kerja multi-langkah dalam bahasa sehari-hari menggunakan pembuat agen, dan ClickUp dapat membangun Super Agent untuk itu. Hambatan dalam menciptakan otomatisasi yang sesungguhnya turun hingga mendekati nol. Bagi tim yang sudah siap berpikir seperti ini, hal itu bagaikan menuangkan bensin ke api.

Kami menantang tim untuk berpikir lebih besar. Bukan dari A ke B, melainkan dari A hingga Z. Kami meminta semua orang untuk mengidentifikasi alur kerja yang kompleks dan bertahap di lingkungan mereka yang memakan waktu dan seharusnya diotomatisasi. Dan karena kami tahu kami akan meluncurkan Super Agents secara publik pada akhir Desember, semua orang memiliki insentif bawaan: pekerjaan mereka akan ditampilkan. Mereka akan dapat menunjukkan peningkatan efisiensi mereka sendiri kepada dunia.

Pada awal Januari, kami memiliki perpustakaan lebih dari 150 video tentang tim kami yang membangun dan menggunakan Super Agents. Para anggota tim merasa bangga dengan pekerjaan mereka. Mereka memposisikan diri sebagai ahli di bidangnya. Dan seluruh proses ini menciptakan efek flywheel di mana peningkatan efisiensi secara internal menjadi konten pemasaran secara eksternal.

Beberapa pekerjaan yang Anda lakukan bahkan minggu lalu sudah tidak relevan lagi dan perlu dihentikan demi cara baru yang lebih baik. Anda tidak boleh terlalu panik soal hal ini.

Ini adalah hal yang sering salah dilakukan oleh kebanyakan tim. Mereka membangun sesuatu yang berfungsi, lalu melindunginya. Namun, laju perkembangan teknologi ini berarti Anda harus bersedia untuk menghentikan penggunaan fitur-fitur tersebut secara terus-menerus. Kami menghentikan beberapa otomatisasi musim panas kami dalam hitungan bulan karena versi Super Agent ternyata lebih baik. Itu bukan pemborosan, melainkan bagian alami dari proses.

📮 Wawasan ClickUp: 24% orang mengatakan bahwa mereka menginginkan agen AI terutama untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan. Harapan di sini adalah terbebas dari pekerjaan yang tidak bernilai tinggi, dan itu wajar. Jika seorang agen memerlukan pengaturan, pengawasan, atau arahan yang terus-menerus, hal itu tidak lagi terasa membantu dan mulai terasa seperti beban kerja tambahan.

Webinar Wally mengotomatiskan pengaturan tugas, penentuan kepemilikan, serah terima, dan komunikasi, sehingga waktu persiapan webinar berkurang dari 4 hingga 5 jam menjadi sekitar 1 jam, serta memungkinkan satu orang untuk mengelola enam webinar alih-alih hanya satu.

Webinar Wally dalam produksi: 533 tugas diselesaikan, 771 jam dihemat. Dikelola oleh Arianna Young. Inilah gambaran seorang Super Agent saat melakukan pekerjaan nyata dalam skala besar

Rantai konten kampanye yang melibatkan enam agen mengubah satu brief menjadi teks acara, email, postingan media sosial, dan iklan, sehingga memangkas waktu pembuatan kampanye dari 4 hingga 8 jam menjadi 1 hingga 2 jam

Sebuah kelompok agen Cursor hierarkis menjalankan penelitian paralel di berbagai sumber dan menghasilkan laporan GTM yang didukung kutipan dalam waktu sekitar 45 menit, bukan 1 hingga 2 minggu

Seorang pemasar lapangan membangun sistem yang melibatkan lebih dari 25 agen untuk mengelola seluruh siklus hidup acara, menghemat 6 hingga 8 jam per acara hanya untuk riset peserta, serta mengurangi koordinasi manual secara keseluruhan

Fase 3: Perpustakaan (Seharusnya Saya Melakukan Ini Lebih Awal)

Oke, saatnya jujur.

Jika saya bisa mengulang satu hal, inilah yang akan saya lakukan. Saya akan mulai mengatur semuanya sejak hari pertama.

Inilah yang sebenarnya terjadi. Setelah sembilan bulan, alur kerja AI ada di mana-mana. Setiap tim memiliki alur kerjanya sendiri. Setiap individu memiliki agen andalannya. Namun, tidak ada seorang pun, termasuk saya, yang memiliki gambaran menyeluruh tentang apa yang sebenarnya ada di seluruh organisasi. Sistem itu sangat kuat, tetapi tidak terlihat.

Jadi, saya membangun inventaris yang terstruktur. Inilah saat transformasi berhenti menjadi sekumpulan keberhasilan dan mulai menjadi sistem operasional. Di dalam ClickUp, setiap agen AI dan alur kerja yang aktif mendapatkan tugas dengan Bidang Kustom yang mencatat segala hal yang penting:

Apa fungsi utamanya? Spesifik. Bukan sekadar “membantu dalam pemasaran.” Tugas atau proses apa tepatnya yang ditangani oleh agen ini?

Apa dampaknya? Penghematan waktu, penghematan biaya, peningkatan produktivitas. Angka nyata, bukan sekadar perasaan.

Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang membangunnya, siapa yang memeliharanya, dan siapa yang harus dihubungi jika terjadi masalah?

Seberapa sering alur kerja ini dijalankan? Setiap hari? Setiap minggu? Sesuai permintaan? Secara terus-menerus?

Di mana sistem ini berada? ClickUp Super Agent, Cursor, Retool, Replit, Hex, Claude Code, AirOps. Kami menggunakan banyak alat. Kolom sistem melacak semuanya.

Tim mana? Dan yang tak kalah penting, tingkat kematangan apa?

📌 Keunggulan ClickUp: Begitu Anda memiliki ratusan alur kerja di seluruh tim, menemukan yang tepat menjadi masalah tersendiri. ClickUp Enterprise Search memungkinkan Anda mencari di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan alat terhubung tanpa bergantung pada pengetahuan internal atau siapa pun yang kebetulan membuatnya pertama kali.

Model kematangan tim ini berkembang dari pekerjaan yang dibantu AI menjadi eksekusi berbasis alur kerja AI, hingga operasi yang sepenuhnya didukung AI, di mana agen beroperasi secara otonom, dan manusia menangani pengecualian.

Saat ini, daftar ini berisi 230 alur kerja. 169 di antaranya sudah aktif. 40 lainnya sedang dalam rencana. 17 sedang dibangun dan ditinjau secara aktif. Tersebar di 13 tim fungsional. Dan karena semuanya ada di ClickUp, dengan Bidang Kustom, tampilan, dan filter yang sesungguhnya, saya dapat mengelompokkannya sesuka hati. Berdasarkan tim, tingkat kematangan, dampak, sistem, atau status. Ini adalah panel kontrol untuk seluruh operasi AI kami.

Repositori Alur Kerja AI di ClickUp dikelompokkan berdasarkan tim. Setiap alur kerja merupakan tugas dengan Bidang Kustom yang terstruktur: apa yang dilakukannya, dampaknya, seberapa sering dijalankan, dan apa yang dihemat. Ini adalah panel kontrol untuk seluruh operasi AI

230 alur kerja AI di 13 tim: Hasil nyata

Di sini saya membagikan bukti-buktinya. Ini adalah alur kerja nyata yang saat ini berjalan di lingkungan produksi, dengan angka dampak nyata yang diambil langsung dari perpustakaan.

Tim Alur kerja unggulan Dampak SEO / Konten 150 Posting Blog Per Bulan (AirOps + QA Super Agent) Jumlah produser: 75 → 8. Menghemat 675 jam per bulan. Video / Konten 100 Video YouTube Per Bulan (Briefing + Kit Penerbitan) 4 hari kerja + penghematan $800 per bulan. Permintaan Rantai Konten Kampanye 6 Agen Pembuatan kampanye: 4–8 jam → 1–2 jam. Acara Lapangan Tumpukan Siklus Hidup Acara Lengkap (25+ agen) 6–8 jam per acara hanya untuk penelitian. Komunitas 15+ Agen Moderasi & Wawasan 2+ jam per minggu untuk ringkasan. 20–30 menit per eskalasi. PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing Riset pasar: 1–2 minggu → 45 menit. XDR / SDR SS1 Penjaga Saluran Peluang Pipeline senilai $700.000 yang berisiko terdeteksi pada bulan pertama. Pemberdayaan Pelanggan Agen Pusat Bantuan + Agen Penulisan Skrip CUU 20 jam/minggu (Pusat Bantuan). 4 jam per skrip. Pertumbuhan & Operasional Bandingkan Page Generation + Ad Strategist Suite ~9.000 jam dihemat. Paket iklan ≈ 1 FTE. Siklus Hidup Ringkasan Otomatisasi Kampanye Waktu penyelesaian: 3 bulan → beberapa hari untuk 60.000 pengguna. DG Analytics Agentic Analytics Suite (7+ Super Agents melalui Hex MCP) Pemantauan pipeline harian. Sepenuhnya otomatis. Dukungan Teknis Bug Goblin + Agen Defek Lama 1.551 bug yang sudah lama ditutup secara otomatis. Layanan Profesional Ringkasan Risiko Perpanjangan + Prioritas TAM Ulasan buku triwulanan yang diselesaikan dalam hitungan menit.

Apa yang menjadi pendorong sistem ini di ClickUp Gantikan lebih dari 20 alat dengan satu ruang kerja yang kuat di dalam ClickUp ClickUp Chat untuk mengumpulkan dan membagikan kasus penggunaan secara publik ClickUp Tasks + Custom Fields untuk mendokumentasikan alur kerja, kepemilikan, dampak, sistem, dan tingkat kematangan ClickUp Dashboards dan Views untuk memantau perpustakaan di seluruh tim ClickUp Automations dan Super Agents untuk mengotomatisasi alur kerja yang kompleks dan bertahap ClickUp Brain dan Brain MAX untuk menganalisis perpustakaan, mengidentifikasi celah, dan merumuskan peta jalan

Fase 4: Kami Menggunakan AI untuk Mengevaluasi AI Kami Sendiri

Di sinilah hal ini menjadi lebih mendalam. Dan sejujurnya, di sinilah semuanya mulai terasa seperti sistem yang sesungguhnya, bukan sekadar kumpulan proyek.

Setelah semua 230 alur kerja dikatalogkan di ClickUp dengan data terstruktur, saya mengarahkan ClickUp Brain ke daftar lengkap tersebut dan meminta sistem untuk mengevaluasi organisasi. Tim mana yang paling maju? Tim mana yang masih sebagian besar berada di tingkat “AI Assisted”? Di mana celah lintas fungsi? Apa yang harus kita bangun selanjutnya?

Wawasan terbesar ini tidak mengejutkan namun penting: kebanyakan tim bekerja secara terpisah. Orang-orang mengotomatisasi tugas mereka sendiri. Kemudian mereka menghubungkan otomatisasi tersebut untuk hal-hal di tingkat tim. Namun alur kerja tersebut terhenti di batas tim. Tim operasional menjadi pengecualian, karena mereka bekerja secara lintas fungsi secara alami, sehingga agen-agen mereka secara alami mencakup beberapa tim.

Tapi yang lain? Terpisah-pisah.

Wawasan itu saja sudah sepadan dengan seluruh upaya tersebut karena menunjukkan kepada saya dengan tepat di mana gelombang nilai berikutnya berada: di ruang-ruang di antara tim. Integrasi lintas fungsi. Alur kerja yang menghubungkan permintaan dengan acara lapangan, komunitas, dan konten. Hal-hal tersebut tidak terbentuk secara alami. Mereka perlu dirancang.

Untuk pertama kalinya, saya benar-benar memahami apa yang ada di seluruh organisasi saya dari sudut pandang kematangan AI. Serta apa yang akan datang, dan alasannya. Saya dapat memprioritaskan, mengalokasikan sumber daya, mengatur tenaga kerja, dan menyusun peta jalan. Ini kini menjadi program yang sesungguhnya.

Tim Komunitas dengan lebih dari 15 agen khusus menangani segala hal mulai dari ringkasan mingguan hingga pengalihan eskalasi, sehingga membebaskan tim manusia untuk fokus sepenuhnya pada pengambilan keputusan.

⚠️ Tingkat kematangan AI adalah yang membedakan antara manfaat nyata dan kebisingan Beberapa alur kerja yang baik mungkin terlihat seperti kemajuan. Sistem yang sesungguhnya berbeda.

Fase 5: Peta Jalan, Rencana Pembinaan, dan DNA Baru

Penilaian kematangan tersebut memberi kami dua hal yang mengubah cara kami mengelola tim ke depannya.

Pertama: peta jalan AI yang nyata. Berdasarkan kesenjangan yang diidentifikasi Brain, kami kini memiliki 40 alur kerja yang antri dengan status “Roadmap” di daftar ClickUp yang sama. Saya dapat melihat apa yang sedang dibangun, siapa yang bertanggung jawab, dan alasan di baliknya. Integrasi lintas fungsi diprioritaskan. Kesenjangan antara Demand dan Community ditangani oleh agen khusus.

Ketidakselarasan antara PMM dan kegiatan lapangan kini teratasi. Untuk pertama kalinya, transformasi AI kami didukung oleh manajemen proyek yang sesungguhnya. Penetapan prioritas. Alokasi sumber daya. Akuntabilitas. Anda tahu, hal-hal yang mengubah ide bagus menjadi hasil nyata.

Peta jalan AI: Lebih dari 35 alur kerja yang antre untuk dikembangkan, masing-masing dilengkapi dengan perkiraan dampak, penanggung jawab, dan alasan. Integrasi lintas fungsi dan pengisian celah diprioritaskan berdasarkan penilaian kematangan

Kedua: rencana pembinaan yang disesuaikan secara individual. Setiap anggota tim, termasuk saya sendiri, mendapatkan rencana untuk menutup kesenjangan keterampilan AI mereka. Di bidang apa mereka kuat? Di bidang apa mereka perlu berkembang? Alur kerja spesifik apa yang harus mereka tangani selanjutnya? Dan mereka yang sudah lebih maju menjadi mentor bagi mereka yang masih dalam tahap pengembangan. Ini adalah pemberdayaan manusia yang didukung oleh penilaian AI.

Kami juga mengubah kriteria perekrutan kami. Sepanjang perjalanan ini, kami secara sengaja merekrut orang-orang yang merupakan pembangun yang mengutamakan AI. Bukan sekadar penggemar. Orang-orang yang memahami sistem agen yang kompleks, yang berpikir dalam alur kerja alih-alih tugas, yang mampu membangun sesuatu dan kemudian mengajarkan tiga orang lain cara mengembangkannya. Mereka adalah DNA baru organisasi ini, dan mereka telah menjadi pengali kekuatan bagi semua orang di sekitar mereka.

Inilah cara kami akan terus meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan rasio output terhadap jumlah karyawan.

Seperti apa “DNA baru” itu: seorang PMM membangun sekelompok agen Cursor, mesin battle card, CompeteBot, dan GTM Intelligence Super Analyst—hasil kerja yang 18 bulan lalu akan membutuhkan satu tim penuh

Alur kerja SEO yang menentukan rasio output terhadap jumlah karyawan: AirOps untuk pembuatan konten, Super Agent untuk pengujian kualitas (QA), dan tim pembuat konten dikurangi dari 75 menjadi 8, menghemat 675 jam per bulan

Sebuah agen yang sangat sederhana yang berhasil mengidentifikasi peluang senilai lebih dari $700.000 dalam pipeline yang berisiko pada bulan pertama dengan menandai peluang Tahap 1 yang tidak menyertakan produk

🚀 Keunggulan ClickUp: Begitu AI mulai menyebar ke seluruh tim, masalah sebenarnya bukanlah akses. Masalahnya adalah fragmentasi.

Panduan Singkat

Jika Anda membaca ini dan berpikir “kita perlu melakukan ini,” berikut adalah versi yang dapat Anda cetak dan tempelkan di monitor Anda.

Mulailah dengan mandat, bukan platform. Teknologi tidak akan berarti apa-apa jika tim Anda tidak terbiasa menggunakan AI sebagai pilihan pertama. Saluran publik. Pengiriman mingguan. Standar yang rendah. 6 minggu. Berinteraksi secara pribadi dengan setiap peserta.

Jelaskan dengan jelas, lalu biarkan menyebar. Perubahan terbesar bukanlah alur kerja tunggal mana pun. Itu adalah saat orang-orang menyadari bahwa AI tidak harus revolusioner untuk menjadi berharga. Bagikan semuanya secara terbuka agar ide-ide dapat digunakan kembali.

Ketika alat yang lebih baik hadir, tingkatkan standar. Super Agents membuat otomatisasi yang kompleks dapat diakses oleh orang-orang non-teknis. Perhatikan titik-titik perubahan ini dalam sistem Anda sendiri dan manfaatkan untuk mendorong tim lebih jauh.

Selalu singkirkan hal-hal yang Anda sukai. Beberapa otomatisasi musim panas kami dihentikan dalam hitungan bulan. Bagus. Itu berarti kami berkembang lebih cepat daripada kami terikat padanya.

Dokumentasikan semuanya. Lebih cepat dari yang Anda kira. Jika saya bisa mengulang satu hal, saya akan memulai inventarisasi terstruktur sejak hari pertama. Perpustakaan ini bukan sekadar dokumentasi. Ini adalah fondasi untuk penilaian berbasis AI, perencanaan strategis, dan pembinaan. Tanpa itu, Anda seperti terbang tanpa arah.

Gunakan AI untuk menganalisis dirinya sendiri. Setelah alur kerja Anda berada dalam sistem yang terstruktur, biarkan AI menganalisisnya dan memberikan penilaian kematangan. AI akan menemukan celah lintas fungsi dan pola-pola yang terisolasi lebih cepat daripada analisis manusia mana pun.

Rekrut para pembangun. Anda membutuhkan beberapa orang yang benar-benar mengutamakan AI. Mereka tidak hanya membangun untuk diri mereka sendiri. Mereka mengajar, membimbing, dan meningkatkan standar bagi semua orang di sekitar mereka.

Kelola seperti produk. Peta jalan. Daftar tugas. Prioritas sprint. Transparansi. Perhatian pimpinan. Jika transformasi AI Anda hanya dianggap sebagai proyek sampingan, maka akan tetap menjadi proyek sampingan.

Apa yang Sebenarnya Membuat Ini Berhasil

Jika kita mengupas seluruh transformasi ini hingga ke inti yang sebenarnya membuatnya berhasil, semuanya kembali pada beberapa pola sederhana:

Pimpinan tetap terlibat secara aktif

Pada awalnya, eksperimen dilakukan dengan hambatan yang minim

Tim tersebut bekerja menggunakan satu sistem bersama

Peralatan yang lebih baik meningkatkan batas atas

Alur kerja dikelola layaknya sebuah produk

Arah Pengembangan Ini

Sembilan bulan yang lalu, AI hanyalah sesuatu yang digunakan tim kami jika mereka ingat. Hari ini, kami memiliki 230 alur kerja yang terdaftar, kerangka kerja kematangan tiga tingkatan, peta jalan yang diprioritaskan, rencana pembinaan yang disesuaikan untuk setiap anggota tim, dan sistem yang berkembang setiap minggu.

Kami beralih dari eksperimen yang terpisah-pisah menjadi desain yang terstruktur. Dari agen yang terisolasi menjadi sistem lintas fungsi. Dari pelaporan manual menjadi analisis alur kerja otomatis. Dan kami melakukannya dengan alat yang sudah kami miliki, orang-orang yang sudah kami pekerjakan, serta komitmen untuk memperlakukan kematangan AI sebagai program nyata, bukan sekadar aspirasi.

Rasio output terhadap jumlah anggota tim adalah ukuran baru untuk menilai daya saing sebuah tim. Tim-tim yang membangun sistem nyata di baliknya, alih-alih hanya berhenti pada antusiasme, adalah tim-tim yang akan menang.

Kami masih di tahap awal. Dan saya optimis dengan arah yang kami tuju.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa lama waktu yang dibutuhkan tim pemasaran ClickUp untuk membangun sistem operasi AI-nya?

Tim pemasaran ClickUp membangun sistem operasi AI terstrukturnya dalam waktu sekitar sembilan bulan, dimulai dengan mandat kasus penggunaan mingguan yang sederhana dan berkembang menjadi perpustakaan yang tercatat berisi 230 alur kerja di 13 tim.

Apa metrik terpenting dalam transformasi AI?

Bagi tim ini, rasio output terhadap jumlah anggota tim menjadi metrik utama. Setiap alur kerja dan agen dievaluasi berdasarkan apakah hal tersebut meningkatkan output dengan jumlah tim yang sama atau mempertahankan output dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Mengapa ClickUp mendokumentasikan setiap alur kerja AI dalam satu sistem?

Inventarisasi yang terstruktur memungkinkan pelacakan dampak, tanggung jawab, tingkat kematangan, dan celah di seluruh organisasi. Tanpa visibilitas tersebut, adopsi AI tetap kuat namun tidak terlihat.

Apa yang membuat adopsi AI benar-benar berhasil di seluruh tim?

Faktor-faktor utama yang berperan adalah keterlibatan kepemimpinan yang terlihat, kebiasaan mingguan yang mudah dijalankan, pembagian kasus penggunaan secara terbuka, serta alat-alat yang memungkinkan pengguna non-teknis membangun alur kerja yang berguna di dalam sistem yang sudah mereka gunakan.

Bagaimana ClickUp menggunakan AI untuk meningkatkan transformasi AI-nya sendiri?

Setelah alur kerja dikatalogkan di ClickUp, tim menggunakan ClickUp Brain untuk mengevaluasi tingkat kematangan AI di seluruh tim, mengidentifikasi celah, memprioritaskan peluang dalam peta jalan, dan merancang rencana pembinaan untuk individu.