Melampaui Chatbot: Mengapa Transformasi AI Sejati Memerlukan Pengkodean Keterampilan Terbaik Tim Anda

Ada kesalahpahaman mendasar tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Transformasi AI. Kesalahpahaman ini membuat perusahaan kehilangan keunggulan kompetitif yang mereka kira sedang mereka bangun.

Sebagian besar pemimpin percaya bahwa AI terutama berguna untuk tugas-tugas rutin dan membosankan. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menghilangkan hal-hal yang membosankan dan berulang, sehingga manusia dapat fokus pada "pekerjaan yang sebenarnya." Meskipun ada kebenaran dalam nilai permukaan tersebut, itu adalah gambaran yang tidak lengkap yang sepenuhnya melewatkan potensi transformasionalnya.

McKinsey memperkirakan peningkatan produktivitas hingga 45% pada fungsi inti di mana AI terintegrasi secara mendalam.

Perusahaan yang benar-benar berbasis AI tidak hanya mengotomatisasi tugas-tugas sederhana. Perusahaan tersebut menangkap keahlian domain dari para ahli strategi terbaiknya dan mengkodifikasikan keahlian tersebut menggunakan AI.

Biarkan saya menjelaskan apa artinya itu, dan mengapa hal itu mengubah segalanya.

Kesenjangan Keahlian Domain dalam Transformasi AI

Berikut adalah skenario yang sering saya lihat terjadi: Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengadopsi transformasi AI. Mereka menugaskan tim AI terpusat atau sumber daya teknis untuk membangun alur kerja yang didukung AI di seluruh organisasi. Orang-orang yang bermaksud baik ini mulai mengembangkan logika AI untuk menjalankan berbagai proses bisnis.

Masalahnya? Mereka tidak memiliki keahlian mendalam dalam proses-proses tersebut.

Mari kita gunakan contoh sederhana dari dunia pemasaran saya. Jika seseorang dari tim IT atau tim AI terpusat mencoba membuat semua logika AI untuk menjalankan kampanye pemasaran kami, mereka tidak akan cukup memahami cara yang tepat untuk menjalankan kampanye di ClickUp. Mereka tidak akan memahami praktik terbaik kami, di mana semua konteks berada, atau bagaimana pemasar berpengalaman membuat keputusan strategis secara instan.

Tim AI terpusat tanpa konteks domain sering kali menciptakan otomatisasi yang melewatkan nuansa—dan ROI.

Kombinasi terbaik yang pernah saya lihat, dan jalur nyata menuju Transformasi AI, adalah ketika ahli AI (internal atau eksternal) bekerja sama erat dengan ahli bidang untuk mengkodifikasi proses bisnis kritis yang penting dan memastikan semuanya berjalan lancar.

Itulah saat keajaiban terjadi. Itulah saat Anda mencapai transformasi sejati.

Menjembatani kesenjangan membutuhkan kolaborasi yang erat antara ahli AI dan mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis.

Bagaimana Anda Tahu Transformasi Berjalan dengan Baik

Perjalanan dari pekerjaan manual menuju produktivitas yang terintegrasi dan didorong oleh AI

Cara Anda mengetahui bahwa Anda telah mencapai bentuk transformasi AI tertentu bergantung pada leverage. Jenis leverage apa yang setiap individu manusia buat di dalam bisnis Anda?

Bayangkan seorang anggota tim bertanggung jawab atas proses end-to-end. Jika Anda dapat mengurangi beban kerja orang tersebut dan menugaskan agen AI di berbagai tahap proses tersebut, maka orang tersebut kini bertanggung jawab untuk mengelola tim agen untuk menjalankan proses tersebut, plus:

⬆️ Peningkatan efisiensi dalam seberapa cepat pekerjaan diselesaikan

⬆️ Peningkatan produktivitas dalam jumlah pekerjaan yang diselesaikan

⬆️ Peningkatan output dalam volume pekerjaan yang dihasilkan

⬆️ Kualitas meningkat dalam pekerjaan itu sendiri

Metrik-metrik ini konkret. Mereka dapat diukur. Dan mereka akan menunjukkan apakah Anda berada di jalur yang benar atau hanya membuat pertunjukan AI.

Kurangnya konteks menyebabkan output AI yang buruk, merusak kepercayaan, dan memperburuk penyebaran alat yang berlebihan. Transformasi AI yang sesungguhnya memerlukan pemutusan siklus ini dengan mengintegrasikan keahlian domain secara langsung ke dalam alur kerja Anda. Siap untuk menghasilkan hasil nyata? Jelajahi Panduan AI untuk Pelaksanaan Inisiatif Strategis untuk melihat bagaimana Anda dapat mengubah strategi menjadi tindakan dengan AI! Bacalah panduan lengkapnya sekarang! Panduan Pelaksanaan Inisiatif Strategis dengan AI

Paralel yang Tidak Dibicarakan Siapa Pun

Semua orang ingin membandingkan transformasi AI dengan transformasi digital. Tapi menurut saya, ada perbandingan yang lebih menarik yang mengungkapkan hal kritis tentang situasi yang kita hadapi saat ini.

Banyak industri dan sektor yang sebenarnya belum benar-benar mengalami transformasi digital.

Saya tahu anggapan umum adalah bahwa transformasi digital sudah "berakhir," tetapi itu tidak benar. Anda masih melihat perusahaan di berbagai sektor yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari apa yang dijanjikan.

Pikirkan bagaimana internet berkembang. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, infrastruktur yang diperlukan sangat mahal dan membutuhkan banyak tenaga kerja.

Anda harus memasang kabel

Anda membutuhkan infrastruktur besar di lapangan.

Hasilnya? Banyak perusahaan dan wilayah tertinggal karena mereka tidak memiliki sumber daya, infrastruktur, atau kapasitas organisasi yang cukup.

Lompat ke sepuluh tahun ke depan, dan mobile mengubah segalanya. Mobile membawa internet ke tangan setiap orang tanpa memerlukan infrastruktur yang kuat. Wilayah-wilayah di dunia melewati generasi teknologi dan langsung mendapatkan akses internet. Kemudian mereka langsung melesat ke depan.

Hal yang sama terjadi dengan Transformasi AI. Ada industri dan perusahaan yang belum benar-benar mengadopsi atau menikmati manfaat transformasi digital. Alih-alih melalui proses yang memakan waktu dan tenaga, seperti mendigitalkan perusahaan mereka, kini ada kesempatan untuk secara fundamental memikirkan ulang apa yang seharusnya menjadi perusahaan yang didukung teknologi di era AI.

Perusahaan dapat menciptakan solusi perangkat lunak kustom dengan lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya. Mereka dapat mencapai transformasi sejati dengan melewati langkah-langkah yang sebelumnya harus mereka lakukan.

Itulah paralel yang patut diperhatikan. Itulah peluang yang perlu dimanfaatkan oleh para pemimpin.

Survei ClickUp baru-baru ini menemukan bahwa 45% pekerja pengetahuan telah mempertimbangkan otomatisasi tetapi belum memulainya—menyoroti kesenjangan antara niat dan tindakan di sebagian besar organisasi. Sumber: Survei Otomatisasi ClickUp (Mei 2025)

Ini melibatkan aspek teknis dan budaya, dan Anda tidak bisa mengabaikan keduanya.

Ketika orang bertanya apakah Transformasi AI lebih bersifat teknis atau budaya, jawabannya secara tegas adalah keduanya. Setiap teknologi akan gagal tanpa manajemen perubahan yang efektif, dukungan budaya, dan penerapan dari atas ke bawah.

Sangat mudah bagi orang untuk merasa terintimidasi atau takut terhadap teknologi baru dan perubahan, terutama jika mereka tidak memahami peran mereka atau bagaimana mereka akan berkontribusi ke depannya.

Inilah mengapa bekerja sama dengan ahli bidang sangat penting. Saat Anda mengimplementasikan transformasi AI, orang-orang perlu memahami bahwa mereka tidak sedang menghilangkan pekerjaan mereka sendiri melalui pemrograman atau menggantikan peran mereka dengan AI. Mereka membutuhkan kejelasan tentang peran mereka dalam paradigma baru ini.

Inilah di mana kebanyakan perusahaan biasanya salah dalam pendekatan mereka. Mereka fokus pada menghilangkan tugas-tugas rutin, membosankan, dan berulang. Meskipun itu bagian dari nilainya, hal itu merugikan kemampuan teknologi tersebut. Dan jujur saja, itu tidak terlalu menarik bagi orang-orang.

Transformasi sejati adalah tentang membebaskan waktu, energi, kreativitas, dan strategi orang untuk melakukan pekerjaan yang ingin mereka lakukan tetapi belum pernah bisa dilakukan. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa.

Kerangka kerja tersebut sangat penting. Itulah cara dimensi teknis dan budaya berhasil bersinggungan.

💡 Tips Pro: Pandang adopsi AI sebagai pembebasan, bukan penggantian—membebaskan tim untuk melakukan pekerjaan strategis daripada tugas-tugas berulang.

Ketika AI Akhirnya Berhasil untuk Saya

Saya akan jujur: Ketika ChatGPT pertama kali dirilis pada akhir 2022, saya pikir itu mengesankan. Terlihat seperti mainan yang seru. Tapi saya tidak memahami nilai sebenarnya yang bisa dihasilkan.

Saya baru menyadarinya ketika melihat alur kerja multi-langkah yang kompleks, di mana Anda dapat menggabungkan AI dengan alat kerja inti.

Ini bukan sekadar tentang mendapatkan jawaban sesuai permintaan, atau mensintesis informasi, atau menulis konten yang biasa-biasa saja. Ini tentang kemampuan untuk memberikan instruksi yang kuat kepada AI dan mengintegrasikannya dengan sistem di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan.

Dari sudut pandang penjualan dan pemasaran, hal ini berarti mengintegrasikan hasil dan output AI dengan CRM, otomatisasi pemasaran, otomatisasi penjualan, dan alat keterlibatan penjualan untuk benar-benar meningkatkan kualitas kerja profesional penjualan dan pemasaran.

Momen pencerahan bagi saya adalah menyadari bahwa bahkan alur kerja yang paling kompleks pun dapat dikodifikasi. AI tidak hanya berguna untuk mencapai tujuan dari A ke B—ia dapat menangkap seluruh perjalanan dari A hingga Z.

Saya merasa perspektif saya berubah ketika melihat bagaimana AI berbasis push mengubah dinamika. Ketika alur kerja terintegrasi secara mendalam, AI tidak menunggu untuk dipertanyakan; ia langsung menyediakan konteks dan tindakan ke tempat di mana orang sudah bekerja—tanpa perlu melalui chatbot.

Ketika seorang anggota tim menanyakan detail proyek penting—seperti tanggal peluncuran produk yang diharapkan—ClickUp Agent secara instan menampilkan jawaban dari diskusi dan dokumentasi yang relevan. Dalam contoh ini, AI Agent memberikan respons yang jelas dan kontekstual:

Jawaban yang didukung AI di ClickUp

Saya tumbuh dalam dunia perangkat lunak melalui bisnis intelijen (BI), dan saya melihat kesamaan yang signifikan di era AI. Salah satu tantangan utama dalam BI adalah orang sering kesulitan mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Itu adalah aspek paling menantang dalam analisis. Itu juga aspek paling menantang dalam berinteraksi secara efektif dengan AI.

Jika Anda masuk ke ChatGPT, melihat kursor berkedip, dan berpikir, “Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tuliskan haiku untuk saya?” Maka, itu bukan cara yang tepat untuk memanfaatkan AI untuk Anda.

Kemampuan untuk mengkodifikasi alur kerja, menetapkan pertanyaan yang seharusnya diajukan orang tentang bisnis mereka, dan menyajikan informasi tersebut di tempat mereka sudah berada—itulah yang mengubah segalanya. Mereka tidak perlu tahu bahwa AI yang menggerakkan sistem tersebut; mereka hanya membutuhkan hasilnya. Dan mereka perlu bekerja lebih cepat sebagai akibatnya.

Kemampuan orkestrasi alur kerja tersebut terus membentuk cara saya memandang AI hingga saat ini.

Langkah Berani Ini Bergerak Cepat (ke Arah yang Tepat)

Langkah berani yang perlu diambil oleh para pemimpin ternyata sederhana: Bergerak.

Saya tahu itu terdengar hampir konyol, tetapi ada keunggulan kompetitif yang nyata dalam bergerak cepat, dan bergerak cepat dengan cara yang tepat. Kecepatan dan arah keduanya penting.

Anda perlu memastikan konteks Anda terintegrasi dengan baik sehingga Anda dapat yakin bahwa output yang dihasilkan AI benar-benar relevan dengan hal-hal yang penting bagi bisnis Anda.

Kemudian, Anda perlu memastikan bahwa orang-orang yang tepat di seluruh perusahaan Anda, yaitu mereka yang memiliki keahlian nyata dan tahu seperti apa praktik terbaik itu, terlibat dalam mengkodifikasi agen AI dan alur kerja yang Anda buat.

Bagaimana ClickUp Memungkinkan Transformasi AI yang Sesungguhnya

Lebih dari setengah karyawan (57%) membuang waktu mencari informasi melalui dokumen atau basis pengetahuan. Ketika mereka tidak menemukannya, 1 dari 6 orang beralih ke email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk menyusun informasi tersebut. ClickUp Brain mengakhiri pencarian dengan jawaban instan yang didukung AI dari seluruh ruang kerja dan ekosistem aplikasi terhubung Anda—sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan, setiap kali. Sumber: Survei Manajemen Pengetahuan ClickUp (Maret 2025)

Inilah yang membedakan ClickUp secara fundamental dari alat AI mandiri: Kami mengumpulkan semua konteks.

Kami tahu cara Anda bekerja. Kami tahu tim Anda. Kami tahu cara Anda menyelesaikan pekerjaan. Kami tahu struktur izin tim Anda, sehingga orang hanya melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Kami tahu bisnis Anda.

ClickUp Brain MAX memahami dengan mendalam tim Anda, dokumen, dan izin akses. Dengan fitur talk-to-text-nya, Anda cukup mengucapkan permintaan Anda, dan ClickUp Brain MAX secara instan mengubahnya menjadi pesan yang terformat dengan sempurna dan dapat ditindaklanjuti—secara otomatis menyebutkan orang yang tepat dan menghubungkan dokumen yang benar.

Mention yang sadar konteks dan tautan cerdas di ClickUp Brain MAX membuat kolaborasi menjadi lancar—memastikan orang yang tepat melihat informasi yang tepat, setiap kali.

Itu adalah keunggulan besar dari segi privasi, keamanan, dan keluaran yang dapat diandalkan.

Penggunaan AI bukan hanya tentang meningkatkan output atau memaksimalkan kuantitas; ini juga tentang meningkatkan kualitas dengan keandalan penuh. Jika Anda mempercayakan AI untuk menjalankan fungsi bisnis kritis—seperti yang seharusnya, dan seperti yang dapat didukung oleh ClickUp untuk Anda—Anda perlu mempercayai kualitas hasil tersebut.

Alat mandiri seperti ChatGPT, Gemini, Claude, atau bahkan Copilot bersifat terpisah. Mereka kini menambahkan fitur manajemen proyek yang ringan karena menyadari bahwa tidak ada nilai dalam mengajukan pertanyaan kepada AI jika Anda tidak dapat menggunakan konten tersebut untuk memajukan tugas, proyek, dokumen, dan sebagainya.

Namun, alat-alat tersebut tetap terputus dari tempat di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan, menyebabkan Work Sprawl —tugas, pembaruan, dan pengetahuan tersebar di berbagai platform.

ClickUp Brain terintegrasi dalam platform manajemen kerja Anda, tempat Anda merencanakan, melaksanakan, dan mendiskusikan pekerjaan. Anda dapat mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja. Agen ambient dapat menjawab pertanyaan, mengidentifikasi tugas terkait, mempercepat alur kerja, dan menciptakan pekerjaan baru, seringkali tanpa pengguna menyadari bahwa mereka telah memicu sesuatu.

Di bidang prompt atau interaksi di ClickUp Brain, cukup gunakan menu dropdown untuk memilih model yang Anda inginkan—pilihan termasuk GPT, Claude, atau bahkan Gemini, dan lainnya, tergantung pada langganan dan integrasi Anda.

Perbaiki pengambilan keputusan dengan integrasi LLM ClickUp Brain untuk mendapatkan wawasan AI yang disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Itulah kekuatan dari Convergence AI Workspace. Itulah yang memungkinkan transformasi AI yang sesungguhnya.

Bagaimana Transformasi AI yang Sesungguhnya Terlihat

Transformasi AI yang sesungguhnya tidak diukur dari berapa banyak alat AI yang Anda beli atau berapa banyak "inisiatif AI" yang Anda luncurkan. Hal ini diukur melalui leverage—seberapa banyak lebih banyak yang dapat dicapai oleh talenta terbaik Anda ketika keahlian mereka ditangkap, dikodifikasi, dan diskalakan melalui agen AI. Misalnya, ClickUp Agent secara instan menugaskan tugas kepada orang yang tepat berdasarkan keterlibatan dalam obrolan, tanpa perlu menunggu input manual. Hal ini memungkinkan para ahli Anda untuk fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi, sementara pengetahuan dan keputusan mereka secara otomatis disebarkan ke seluruh tim. Itulah kekuatan transformasi AI yang sesungguhnya—mengubah keahlian menjadi tindakan, secara otomatis. Agen AI dalam aksi: Menugaskan tugas secara instan kepada orang yang tepat, sehingga tim Anda dapat fokus pada hal yang paling penting.

Hal ini diukur berdasarkan kualitas dan keandalan output yang dihasilkan organisasi Anda saat AI beroperasi dengan konteks bisnis yang lengkap, bukan terisolasi dalam antarmuka chatbot.

Dan hal ini diukur dari apakah tim Anda melakukan pekerjaan yang selalu mereka inginkan tetapi tidak pernah memiliki waktu, energi, atau kapasitas untuk mencapainya.

Itulah transformasi yang layak dikejar. Itulah keunggulan kompetitif yang akan membedakan pemimpin dari yang tertinggal di era AI.

Perusahaan yang akan sukses bukanlah yang hanya bereksperimen dengan AI secara terpisah. Mereka adalah yang menggabungkan keahlian domain, orkestrasi alur kerja, dan konteks terintegrasi untuk secara fundamental merancang ulang cara kerja dilakukan.

Pertanyaannya bukan apakah harus bertransformasi; melainkan bagaimana melakukannya. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan bergerak cukup cepat untuk memimpin transformasi atau hanya menonton pesaing Anda melesat di depan sementara Anda masih bingung menentukan pertanyaan apa yang harus diajukan ke chatbot Anda.

Mulai Perjalanan Transformasi AI Anda dengan ClickUp

Temukan Matriks Transformasi AI : Evaluasi kondisi organisasi Anda saat ini dan rencanakan jalur menuju Ambient AI. Lihat ClickUp Brain beraksi : Rasakan bagaimana konteks terintegrasi memfasilitasi hasil AI yang dapat diandalkan dan kritis bagi bisnis. Hubungi tim kami untuk menjelajahi cara mengkodifikasi keahlian domain Anda dan mengoordinasikan alur kerja yang didukung AI.

Kyle Coleman adalah Wakil Presiden Pemasaran Global di ClickUp, di mana ia memimpin strategi go-to-market dan membantu organisasi memahami cara mencapai transformasi AI yang sesungguhnya. Dengan pengalaman mendalam di bidang penjualan, pemasaran, dan intelijen bisnis, Kyle spesialis dalam membantu perusahaan mengkodifikasi keahlian dan mengoordinasikan alur kerja kompleks yang menghasilkan hasil bisnis yang terukur.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Mengkodifikasi Keahlian untuk Transformasi AI

Mengkodifikasi keahlian berarti menangkap penilaian dan strategi dari orang-orang terbaik Anda dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam alur kerja AI. Alih-alih mengotomatisasi tugas, Anda memperluas keahlian manusia melalui sistem cerdas yang menjalankan pekerjaan sebagaimana para ahli Anda melakukannya.

AI tanpa konteks domain menghasilkan hasil yang generik. Ahli domain tahu bagaimana keputusan dibuat, praktik terbaik apa yang penting, dan di mana pengecualian terjadi. Menggabungkan pembuat AI dengan ahli bidang memastikan otomatisasi mencerminkan kecerdasan bisnis yang sebenarnya.

Ukur transformasi AI berdasarkan leverage—seberapa banyak lebih banyak yang dapat dicapai oleh tim Anda. Perhatikan waktu penyelesaian yang lebih cepat, volume output yang lebih tinggi, kualitas yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi yang dapat diukur di seluruh alur kerja.

ClickUp Brain menghubungkan orang, data, dan proses dalam satu ruang kerja AI terintegrasi. Ia menangkap keahlian domain, mengotomatisasi alur kerja multi-langkah, dan menggerakkan Agen AI yang menjalankan tugas langsung di tempat perencanaan dan kolaborasi berlangsung.