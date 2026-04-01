Bagaimana Saya Membangun Basis Pengetahuan AI di ClickUp untuk Menghentikan Jawaban atas Pertanyaan yang Berulang

Beberapa bulan yang lalu, saya berbincang dengan seorang pemilik bisnis yang kata-katanya masih terngiang di benak saya. Dia berkata, “Saya merasa seperti mesin pencari manusia bagi perusahaan saya.”

Semua orang datang kepadanya untuk mencari jawaban. Dia dibanjiri email, pesan Slack, pesan WhatsApp, panggilan telepon, dan bahkan orang-orang yang mengetuk pintunya.

Saya tertawa karena saya tahu persis apa yang dia maksud. Saya juga pernah berada dalam posisi itu.

Jadi, dalam artikel ini, saya akan memandu Anda melalui dua alur kerja ClickUp yang saya buat untuk mengatasi masalah ini:

Pengaturan ClickUp Chat + ClickUp Brain yang responsif yang menjawab pertanyaan berulang berdasarkan percakapan Anda sebelumnya Seorang Super Agent proaktif yang didukung oleh ClickUp Docs yang menjawab pertanyaan dari dokumentasi proses Anda secara real-time

Keduanya dirancang untuk membebaskan Anda dari peran sebagai “mesin pencari manusia” dan menunjukkan kepada Anda cara membangun basis pengetahuan AI di ClickUp—tempat pertama yang dikunjungi tim Anda untuk mencari jawaban.

📮 Wawasan ClickUp: Lebih dari separuh karyawan (57%) membuang-buang waktu mencari informasi terkait pekerjaan di dokumen internal atau basis pengetahuan perusahaan. Dan jika mereka tidak menemukannya? 1 dari 6 karyawan terpaksa mencari solusi sendiri—menelusuri email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. ClickUp Brain menghilangkan kebutuhan pencarian dengan memberikan jawaban instan yang didukung AI, diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan—tanpa repot.

Masalah Sebenarnya: Pengetahuan yang Tersebar dan Gangguan yang Terus-Menerus

Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, ini bukan sekadar masalah komunikasi. Ini adalah masalah sistem pengetahuan.

Setiap pertanyaan terasa penting:

“Di mana kita menyimpan logo klien?”

“Halaman mana yang harus kita rancang terlebih dahulu untuk proyek situs web baru?”

“Bagaimana cara memposting lowongan pekerjaan ini di Indeed?”

Tidak ada satu pun dari pertanyaan-pertanyaan ini yang sulit dijawab secara terpisah. Masalahnya adalah pergantian konteks yang terus-menerus. Rata-rata, pekerja pengetahuan seperti Anda dan saya terganggu setiap 2 menit oleh rapat, email, atau notifikasi.

Setiap gangguan mengganggu momentum Anda, mengalihkan fokus Anda, dan memaksa Anda untuk mengulang jawaban yang sudah Anda berikan sepuluh kali. Dan bisa memakan waktu lebih dari 20 menit bagi kita untuk kembali fokus sepenuhnya setelahnya.

Selain itu, informasi tersebar di mana-mana kecuali di alat yang sebenarnya Anda gunakan untuk mengelola pekerjaan.

Sebagian dari cerita tersembunyi dalam email

Bagian lainnya terjebak di dalam Slack atau WhatsApp

Sisanya tersimpan di buku catatan seseorang atau di kepala Anda

Jadi, meskipun Anda ingin menggunakan AI untuk membantu, tidak ada sumber kebenaran tunggal yang dapat dijadikan acuan bagi AI untuk belajar.

Tentang Saya: Membantu Tim Mengubah ClickUp Menjadi Sistem Operasional yang Sebenarnya dengan Produktivitas Berbasis Proses

Saya Illia, seorang Konsultan Terverifikasi ClickUp dan pendiri sProcess, di mana saya membantu tim mengubah ClickUp menjadi sistem yang benar-benar mendukung cara bisnis mereka beroperasi.

Selama lebih dari 6 tahun terakhir, saya telah bekerja dengan lebih dari 100 perusahaan dalam mengimplementasikan ClickUp untuk alur kerja operasional yang nyata — mulai dari pengiriman klien dan saluran penjualan hingga operasi pemasaran dan manajemen tim internal.

Sebelum saya menemukan pengaturan yang saya bagikan dalam postingan ini, saya melihat pola yang sama di berbagai tim (termasuk tim saya sendiri).

Mengapa Kebanyakan Tim Gagal dalam Membangun Basis Pengetahuan AI

Semua orang tahu AI bisa membantu, tapi tidak ada yang mengimplementasikannya dengan benar.

Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang banyak alat AI:

ChatGPT

Claude

“Buka” ini, “bantu” itu

Selain itu, setiap solusi khusus yang berusaha menambahkan AI ke produknya untuk mengatasi manajemen pengetahuan

👀 Tahukah Anda? Hampir setengah dari seluruh pekerja (46,5%) terpaksa berpindah-pindah antara dua atau lebih alat AI untuk menyelesaikan satu tugas.

Saat menjalankan bisnis, banyaknya pilihan dapat menyebabkan kebingungan dalam mengambil keputusan. Anda tidak punya waktu untuk mengevaluasi setiap alat, mengintegrasikannya ke dalam alur kerja Anda, dan memastikan semuanya tetap aman.

Itulah sebabnya sebagian besar tim menghadapi dua hambatan:

1. Terlalu banyak alat, tanpa sistem yang jelasAlih-alih menyederhanakan pekerjaan, AI justru menjadi lapisan tambahan. Tab lain. Tempat lain yang harus diperiksa. Terlalu banyak alat AI menyebabkan AI Sprawl —ketika alat, model, dan platform AI tersebar secara acak di seluruh organisasi—tanpa pengawasan, strategi, atau gambaran siapa yang menggunakan apa.

2. Kurangnya konteksAlat AI tidak memahami bisnis Anda kecuali Anda memberi mereka konteks yang terstruktur. Dan kebanyakan tim tidak memiliki hal itu. Jika pengetahuan Anda tersebar, hasil yang dihasilkan AI juga akan terasa samar dan sulit dipercaya.

✅ Yang sebenarnya Anda butuhkan adalah sistem di mana:

Pengetahuan terpusat di satu tempat

Percakapan terjadi dalam konteks

AI dapat melihat keduanya dan menghubungkan titik-titik tersebut

Ruang Kerja AI Terintegrasi seperti ClickUp mengubah segalanya. Jika Anda sudah mengelola proyek dan proses di ClickUp, Anda tidak perlu menambahkan alat lain.

Kumpulan fitur AI yang telah diseleksi dan dirancang khusus oleh ClickUp— ClickUp Brain, ringkasan berbasis AI, dan Super Agents AI yang dapat dikonfigurasi —terintegrasi langsung dengan konteks ruang kerja Anda: ClickUp Tasks, Docs, dan Chat.

Jadi, sekarang, alih-alih bertanya, “Alat AI mana yang harus saya gunakan?”, pertanyaannya menjadi:

“Bagaimana cara mengatur ruang kerja ClickUp saya agar AI benar-benar dapat membantu tim saya sehari-hari?”

Langkah pertama adalah mengumpulkan pengetahuan Anda di satu tempat.

Bagaimana Saya Membangun Basis Pengetahuan AI Saya di ClickUp

Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda memiliki dua pilihan:

Reaktif: Gunakan ClickUp Brain (asisten AI bawaan ClickUp) untuk menjawab pertanyaan berulang langsung di dalam Gunakan ClickUp Brain (asisten AI bawaan ClickUp) untuk menjawab pertanyaan berulang langsung di dalam ClickUp Chat Proaktif: Bangun ClickUp Super Agent yang didukung oleh Bangun ClickUp Super Agent yang didukung oleh ClickUp Docs untuk menjawab pertanyaan dari dokumentasi perusahaan Anda secara real-time

Opsi 1: Sistem Tanya Jawab reaktif di ClickUp Chat

Jika Anda ingin cara tercepat untuk berhenti menjawab pertanyaan yang berulang, inilah langkah pertama yang akan saya ambil.

Hal ini tidak memerlukan dokumentasi, dan Anda juga tidak perlu merencanakannya terlebih dahulu. Yang dibutuhkan hanyalah satu perubahan perilaku: Berhenti menjawab pertanyaan di mana-mana. Mulailah menjawabnya di satu tempat.

Langkah 1: Buat saluran Tanya Jawab (Q&A) terpisah untuk setiap proses utama

Sebagian besar tim yang saya dampingi menjawab pertanyaan di lima platform berbeda:

Email

Slack

WhatsApp

Rapat

“Pesan singkat” acak

Jadi, langkah pertama ini sederhana namun wajib dilakukan: Buat satu saluran ClickUp Chat untuk setiap proses inti.

📌 Contohnya:

“Tanya Jawab Pengembangan Web”

“Tanya Jawab Onboarding Klien”

“Tanya Jawab Proses Perekrutan”

Kemudian tetapkan aturan yang jelas: Jika Anda memiliki pertanyaan tentang proses ini, ajukan di sini.

Batasan itu sendiri lebih bermanfaat daripada alat AI mana pun. Ia mengumpulkan pengetahuan dari percakapan yang tersebar dan menempatkannya di tempat yang benar-benar dapat dimanfaatkan.

Langkah 2: Jawab di dalam thread dan biarkan ClickUp Brain menangkap konteksnya

Pada tahap ini, belum ada hal yang istimewa yang terjadi.

Anda masih menjawab pertanyaan secara manual—tetapi dengan satu perbedaan utama: Anda menjawabnya di thread publik yang terstruktur di ClickUp Chat.

📌 Contohnya:

Seseorang bertanya: “Ketika kita memulai proyek situs web baru, halaman mana yang harus didesain terlebih dahulu?” Saya menjawab di thread: “Kami selalu memulai dengan halaman beranda.”

Seseorang bertanya: “Di mana kita menyimpan logo klien?” Saya menjawab: “Kita menyimpan semua logo klien di folder Assets di Google Drive.”

Setiap kali saya menjawab, saya tidak hanya membantu orang tersebut. Saya sedang membangun basis pengetahuan tanya-jawab di dalam ClickUp.

Dulu, jawaban-jawaban tersebut akan hilang di kotak masuk atau riwayat obrolan. Kini, jawaban-jawaban tersebut tersimpan di saluran tempat ClickUp Brain dapat menggunakannya untuk membangun basis pengetahuan AI yang dapat dicari di ClickUp.

Langkah 3: Biarkan ClickUp Brain menangani pertanyaan yang berulang

Setelah Anda membangun riwayat ini selama beberapa minggu saja, sesuatu akan berubah.

Alih-alih bertanya kepada Anda, tim Anda dapat bertanya langsung kepada ClickUp Brain.

Mereka masuk ke saluran tersebut dan menggunakan “Ask AI” atau @mention Brain, lalu mengetik pertanyaan yang sama (misalnya: “Di mana kita menyimpan logo klien?”)

Sebutkan @Brain di saluran obrolan ClickUp, komentar, atau pesan langsung untuk mendapatkan bantuan AI yang memahami konteks di tempat Anda bekerja

ClickUp Brain mencari konteks saluran tersebut dan membalas dengan sesuatu seperti:

“Logo klien disimpan di folder Assets di Google Drive. ”Berikut percakapan di mana hal ini dibahas… Responsnya sangat kontekstual dan:

“Logo klien disimpan di folder Assets di Google Drive. ”Berikut percakapan di mana hal ini dibahas…

Responsnya sangat kontekstual dan:

Sesuai dengan cara kerja tim Anda

Menggunakan keputusan Anda yang sebenarnya

Dengan tautan kembali ke utas asli

Inilah mengapa saya menyebutnya sebagai sistem reaktif:

Tim mengajukan pertanyaan

ClickUp AI merespons berdasarkan konteks yang ada

Anda tidak lagi terlibat dalam proses tersebut

Ini adalah perubahan sederhana, tetapi memiliki dua manfaat yang sangat besar:

Mengurangi gangguan : Lebih sedikit “pertanyaan singkat” yang masuk ke kotak masuk atau DM Anda

Membangun basis pengetahuan yang terus berkembang: Setiap jawaban yang Anda berikan membuat ClickUp Brain semakin cerdas untuk orang berikutnya

Dapatkan jawaban yang relevan di saluran Chat pilihan Anda saat Anda @mention Brain

Jika yang Anda lakukan hanyalah menyiapkan saluran tanya jawab reaktif ini untuk satu atau dua proses utama Anda, Anda sudah akan merasakan perbedaan besar dalam aktivitas harian Anda.

Namun, ada keterbatasan.

Sistem reaktif hanya mengetahui apa yang sudah pernah ditanyakan. Artinya, jika belum ada yang menanyakan pertanyaan tersebut, AI Anda tidak memiliki data untuk diproses.

Di situlah sistem proaktif berperan.

Opsi 2: Super Agent AI proaktif yang didukung oleh ClickUp Docs

Inti dari sistem proaktif ini adalah sebagai berikut: Alih-alih menunggu pertanyaan dan menjawabnya satu per satu, Anda merancang proses terlebih dahulu, mendokumentasikannya, lalu membiarkan Super Agent AI di ClickUp menjawab pertanyaan berdasarkan dokumentasi tersebut.

Mulailah dengan kerangka kerja ClickUp yang berorientasi pada proses

Setiap kali saya membangun alur kerja ClickUp baru, saya mengikuti apa yang saya sebut sebagai kerangka kerja ClickUp yang berorientasi pada proses.

Sebelum saya membahas Spaces, Lists, atau tampilan, saya menjawab pertanyaan sederhana:

“Bagaimana perkembangan pekerjaan saat ini?”

Saya akan memaparkan prosesnya dari awal hingga akhir:

Apa saja tahap-tahap utamanya?

Siapa saja yang terlibat di setiap langkah?

Alat atau aset apa saja yang kita gunakan?

Di mana biasanya terjadi serah terima atau penundaan?

Untuk alur kerja perekrutan, hal itu mungkin mencakup langkah-langkah seperti:

Tentukan peran

Tulis deskripsi pekerjaan

Posting lowongan pekerjaan di Indeed

Menyaring calon kandidat

Lakukan wawancara

Setelah saya memetakan prosesnya, saya dapat memprediksi jenis pertanyaan yang akan diajukan orang saat mereka melewati proses tersebut.

“Bagaimana cara memposting lowongan pekerjaan di Indeed?”

“Di mana saya bisa menemukan kredensial login?”

“Kriteria apa yang kita gunakan untuk menyaring calon kandidat?”

Daripada menunggu pertanyaan-pertanyaan itu muncul di obrolan, saya mendokumentasikan jawabannya terlebih dahulu.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Whiteboards untuk membuat peta proses dengan lebih cepat. Dalam peta proses Anda, tuliskan setiap langkah sebagai tindakan yang jelas (misalnya, “Tulis draf” alih-alih “Tahap penyusunan draf”). Dengan begitu, setelah Anda selesai memetakan proses, Anda dapat mengubah langkah-langkah tersebut langsung menjadi Tugas ClickUp hanya dengan satu klik. Visualisasikan, petakan, dan optimalkan proses atau alur kerja secara kolaboratif di ClickUp Whiteboards

Buat dokumen proses yang dapat digunakan oleh Super Agent Anda

Di sinilah kebanyakan orang membuat hal-hal menjadi terlalu rumit.

Anda tidak memerlukan SOP setebal 50 halaman.

Anda memerlukan sejumlah kecil dokumen yang relevan yang mencerminkan bagaimana pekerjaan sebenarnya dilakukan.

Misalnya, dalam alur kerja pengembangan situs web, saya mungkin membuat dokumen seperti:

Proses Pengembangan Situs Web: Alur Kerja Standar

Cara Menambahkan Halaman Baru ke Proyek Situs Web

Alur Kerja Umpan Balik Klien: Proyek Situs Web

Setiap dokumen memandu Anda melalui langkah-langkah, keputusan, dan praktik terbaik dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Anggaplah dokumen-dokumen ini sebagai panduan internal Anda.

Simpan kebijakan dan panduan utama di satu tempat, sehingga karyawan dan Super Agents Anda dapat menemukan jawaban dengan cepat menggunakan ClickUp Docs

Sekarang Anda memiliki dokumentasi yang:

Berada di tempat kerja berada (di dalam ClickUp)

Ditulis dalam bahasa Anda, untuk tim Anda

Mencakup pertanyaan-pertanyaan yang Anda tahu akan muncul

Latih Super Agent menggunakan dokumen Anda

Setelah Docs Anda siap, langkah selanjutnya adalah menyiapkan ClickUp Super Agent (seorang Agen AI) dan memberi tahu agen tersebut secara tepat bagaimana cara kerjanya. Bayangkan Super Agent sebagai rekan tim AI yang dapat mengambil alih pekerjaan persis seperti yang dilakukan manusia. Di ClickUp, Anda dapat menugaskan tugas kepada Super Agents, mengajukan pertanyaan kepada mereka, dan bahkan mengirim pesan langsung (DM) untuk meminta bantuan dalam pekerjaan Anda.

ClickUp memudahkan pembuatan Super Agents yang disesuaikan dengan pembuat agen tanpa kode. Anda dapat berkomunikasi dengan pembuat agen tersebut menggunakan bahasa alami, menyebutkan persyaratan Anda, dan pembuat agen akan mengonfigurasinya untuk Anda.

Berikut ini panduan langkah demi langkah:

Gunakan untuk:

Buat agen baru yang didedikasikan untuk proses tertentu (misalnya, "Agen Tanya Jawab Pengembangan Web") Berikan instruksi yang jelas mengenai: Siapa yang dibantu (tim saya, peran, tingkat pengalaman) Jenis pertanyaan apa yang harus dijawab Bagaimana cara menanggapinya (nada, tingkat detail, kapan harus menyertakan tautan ke dokumen lengkap) Lampirkan Dokumen yang relevan sebagai sumber pengetahuannya

Buat Super Agents kustom di ClickUp untuk mengotomatisasi pekerjaan rutin Anda

Sekarang, ketika seseorang mengajukan pertanyaan di saluran obrolan, mereka tidak perlu menandai Anda. Mereka cukup mengirim pesan seperti:

“Halaman mana yang biasanya kita rancang terlebih dahulu saat memulai proyek situs web baru?”

Super Agent membaca pertanyaan, mengambil informasi dari Docs, dan menjawab:

“Kami biasanya memulai dari halaman beranda. Anda dapat menemukan rincian lengkapnya di dokumen ‘Proses Pengembangan Situs Web: Alur Kerja Standar’.”

Anggota tim akan mendapatkan jawaban yang ringkas, beserta tautan ke dokumentasi terkait jika mereka ingin mengetahui konteks lebih lanjut.

Gunakan Answers Agent di ClickUp untuk menemukan informasi kontekstual tanpa mengganggu rekan tim Anda

Di sinilah sistem menjadi proaktif:

Anda sudah memikirkan prosesnya

Anda telah mendokumentasikan pertanyaan dan jawaban yang paling penting

Agen ini siap membantu begitu ada yang bertanya—bahkan jika itu adalah kali pertama pertanyaan tersebut diajukan

💡 Tips Pro: Saat membangun basis pengetahuan AI Anda di ClickUp, tujuannya bukanlah untuk menulis ensiklopedia. Tujuannya adalah memberikan konteks berkualitas tinggi yang cukup kepada ClickUp agar dapat menjawab pertanyaan paling umum secara langsung dan memberikan saran cerdas yang didukung AI untuk pertanyaan lainnya. Ketika muncul pertanyaan yang benar-benar baru, Anda tetap dapat: Ayo mulai dan jawab sendiri

Tentukan apakah perlu ditambahkan ke Docs untuk kali berikutnya Seiring waktu, dokumentasi dan agen Anda akan semakin baik!

Reaktif vs. Proaktif: Bagaimana Sistem-Sistem Ini Bekerja Bersama

Anda tidak perlu memilih antara pendekatan reaktif dan proaktif. Sebenarnya, saya suka menggabungkannya.

Mulailah dengan pendekatan reaktif saat: Anda belum memiliki dokumentasi resmi; Anda ingin menangkap pertanyaan dan bahasa yang sebenarnya dari tim Anda; Anda ingin mendapatkan hasil cepat dengan membiarkan ClickUp menjawab pertanyaan yang berulang berdasarkan riwayat obrolan sebelumnya. Beralih ke pendekatan proaktif saat: Anda telah memetakan alur kerja Anda; Anda tahu pertanyaan-pertanyaan yang paling umum dan kendala-kendala yang sering terjadi; Anda siap berinvestasi dalam dokumentasi yang akan bertahan bertahun-tahun.

🌟 Tips Rahasia: Dalam praktiknya, saya sering: Mulailah dengan saluran obrolan Tanya Jawab dan ClickUp Brain untuk mengumpulkan semuanya di satu tempat

Lihat pertanyaan apa saja yang sering muncul

Ubah pola-pola tersebut menjadi Dokumen dan diagram menggunakan kerangka kerja berbasis proses saya

Hubungkan dokumen-dokumen tersebut ke Super Agent khusus yang berada di saluran Chat yang sama Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pertanyaan yang dijawab oleh agen dan Docs—bukan oleh saya.

Hasil Nyata: Melindungi Fokus Anda dan Memperluas Pengetahuan Anda

Mudah untuk melihat ini sebagai sekadar kasus penggunaan manajemen pengetahuan AI lainnya, tetapi dampaknya sangat manusiawi.

Ketika Anda tidak lagi menjadi "mesin pencari manusia" yang default, beberapa hal penting akan terjadi:

Anda bisa kembali fokus. Alih-alih terganggu setiap lima menit, Anda bisa tetap berkonsentrasi lebih lama

Tim Anda menjadi lebih mandiri. Mereka tidak merasa bersalah saat mengajukan pertanyaan di ClickUp karena mereka tahu bahwa seorang agen atau utas yang sudah ada mungkin sudah memiliki jawabannya

Pengetahuan Anda tidak lagi tersimpan di kepala Anda. Pengetahuan tersebut terekam di ClickUp Chat dan Docs, tempat AI dapat memanfaatkannya

Karyawan baru dapat beradaptasi lebih cepat. Alih-alih mengandalkan pengetahuan internal atau menebak-nebak, mereka dapat menelusuri tanya jawab sebelumnya, membaca dokumen, dan bertanya langsung kepada agen

Inilah cara ClickUp Brain membantu SERHANT mengonsolidasikan pengetahuan internal:

Cara Membangun Basis Pengetahuan AI Anda Sendiri di ClickUp (Langkah demi Langkah)

Jika saat ini Anda merasa seperti "mesin pencari manusia" di perusahaan Anda, berikut cara memulainya minggu ini:

Pilih satu proses terlebih dahulu : Mulailah dari area di mana pertanyaan sering muncul: onboarding, perekrutan, pengiriman, dan dukungan

Buat satu saluran obrolan Tanya Jawab : Jadikan saluran ini sebagai tempat utama untuk semua pertanyaan terkait proses tersebut

Jawab pertanyaan secara konsisten dalam thread : Ini akan membangun basis pengetahuan AI awal Anda tanpa perlu usaha ekstra

Gunakan AI sebelum menjawab secara manual : Ajak tim Anda untuk bertanya ke ClickUp Brain terlebih dahulu, lalu tanyakan kepada rekan kerja jika diperlukan

Mapping proses Anda dengan mudah : Gambarkan langkah-langkah dan keputusan utama—jangan terlalu dipikirkan

Dokumentasikan 5–10 pertanyaan yang paling sering diajukan : Ubah pola-pola tersebut menjadi dokumen singkat dan praktis

Buat Super Agent untuk proses tersebut : Hubungkan dengan Docs Anda dan tentukan bagaimana responsnya

Perbaiki seiring waktu: Saat muncul pertanyaan baru, tentukan: jawab sekali saja atau dokumentasikan untuk masa depan

📮 Wawasan ClickUp: 24% orang mengatakan bahwa mereka menginginkan agen AI terutama untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan. Harapannya di sini adalah terbebas dari pekerjaan yang tidak bernilai tinggi, dan itu wajar. Jika seorang agen memerlukan pengaturan berkelanjutan, pengawasan, atau dorongan, hal itu tidak lagi terasa membantu dan mulai terasa seperti beban kerja tambahan. Di ClickUp, Super Agents beroperasi secara terus-menerus di latar belakang, memperbarui tugas, menyusun dokumen, dan mendorong pekerjaan maju dengan alat yang sama yang sudah digunakan tim Anda. Anda dapat mengirim pesan langsung (DM) kepada mereka untuk bantuan sesekali, dan bahkan menandai mereka (@mention) dalam sebuah dokumen untuk mengubah ide-ide menjadi rencana yang jelas!

Beralih dari Jawaban yang Terpisah-pisah ke Pengetahuan yang Terpercaya dengan ClickUp

Di sebagian besar tim, pengetahuan tersebar di berbagai alat, sehingga bahkan AI terbaik pun kesulitan dengan konteks yang tidak lengkap. Basis pengetahuan AI Anda di ClickUp berfungsi dengan baik karena tidak memperlakukan AI sebagai fitur tambahan. Basis pengetahuan ini menempatkan AI di tempat di mana pekerjaan Anda sudah berlangsung, sehingga AI menjadi sadar konteks.

Percakapan, Dokumen, dan Tugas Anda tersimpan di satu tempat, dan AI dapat membaca semuanya. Artinya, jawaban yang diberikan tidak bersifat umum—melainkan didasarkan pada cara kerja tim Anda yang sebenarnya. Seiring waktu, setiap interaksi memperkuat sistem ini. Alih-alih mencari informasi di berbagai alat, Anda membangun satu sumber kebenaran yang terus berkembang.

Poin utama yang perlu diingat? Anda tidak perlu menggunakan semua alat AI yang ada di pasaran untuk melihat hasilnya. Dengan menggabungkan ClickUp Chat, ClickUp Brain, dan seorang Super Agent yang fokus dalam proses yang jelas, Anda dapat:

Kurangi gangguan

Jadikan tim Anda lebih mandiri

Ubah pengalaman Anda menjadi aset yang dapat dicari dan siap untuk AI

Jika Anda ingin hasil seperti ini untuk organisasi Anda, tim ClickUp dapat membantu menyesuaikan pengaturan ini untuk Anda!