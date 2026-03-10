Contoh Alur Kerja AI Super Agent: 12 Kasus Penggunaan Praktis di ClickUp

Mudah untuk terkesan dengan agen AI saat melihat demo yang rapi dan janji-janji besar. Lalu Anda mulai mengaturnya untuk pekerjaan Anda sendiri… dan pertanyaan-pertanyaan mulai muncul.

Di mana posisinya? Apa yang harus ditangani? Apa yang harus dihindari?

Super Agent AI ClickUp mengambil bagian-bagian yang dapat diulang dari pekerjaan Anda dan mengajarkan ruang kerja Anda untuk mengelolanya secara konsisten. Jika dilakukan dengan benar, Anda akan mendapatkan sistem yang berjalan berdampingan dengan tim Anda, menandai hal-hal yang penting, dan mendorong pekerjaan maju tanpa menimbulkan lebih banyak pekerjaan pembersihan.

Dalam panduan ini, Anda akan melihat 12 contoh alur kerja Super Agent yang praktis berdasarkan pekerjaan sehari-hari yang sebenarnya di dalam ClickUp.

Ayo mulai! 🤩

Apa Itu Super Agent?

Super Agent ClickUp adalah rekan tim yang didukung AI yang dapat merencanakan, menganalisis, dan melaksanakan alur kerja multi-langkah menggunakan konteks real-time dari ruang kerja Anda. Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

Berbeda dengan otomatisasi proses bisnis dasar yang berjalan berdasarkan pemicu tetap, agen-agen ini beradaptasi dengan apa yang terjadi di proyek Anda, Tugas ClickUp, Dokumen, dan obrolan, lalu mengambil tindakan dengan alat dan data yang tepat.

Inilah yang membedakan mereka dari alat produktivitas AI lainnya:

Secara default, sadar konteks: Mengambil konteks langsung dari Tugas, Dokumen, komentar, dan pesan Chat tertentu untuk mengambil keputusan.

Desain multi-langkah: Menjalankan alur kerja secara end-to-end: membaca tugas, meneliti konteks, memperbarui dokumen, memberi tahu pemilik, dan menyusun tindak lanjut.

Dibuat untuk kolaborasi: Berfungsi seperti rekan tim di Berfungsi seperti rekan tim di ClickUp Chat dan Tasks; Anda dapat memicunya secara manual atau mengaturnya untuk bekerja secara otomatis sesuai jadwal.

Konfigurasi dan cakupan: Memungkinkan Anda mengontrol secara tepat alat dan sumber data mana yang dapat diakses, termasuk aplikasi eksternal yang dipilih.

Desain dengan keterlibatan manusia: Membutuhkan persetujuan manusia untuk tindakan kritis, dengan setiap langkah tercatat untuk transparansi.

Belajar seiring waktu: Menyesuaikan diri berdasarkan umpan balik dan hasil sebelumnya saat alur kerja diulang.

Konfigurasikan alur kerja multi-langkah menggunakan alat dan sumber data yang dapat disesuaikan dengan ClickUp Super Agents

Penasaran bagaimana Super Agents sebenarnya bekerja? Tonton video penjelasan singkat ini sebelum kita membahas contoh-contoh yang bisa Anda gunakan langsung! 👇🏽

Anatomi Alur Kerja Super Agent yang Hebat

Alur kerja Super Agent adalah rantai terdefinisi dari masukan, aturan, alat, dan pemeriksaan yang mengubah sinyal mentah di ruang kerja Anda menjadi hasil yang konsisten dan dapat diaudit. Alih-alih mengotomatisasi segalanya, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan merancang satu jalur andal dari sinyal hingga hasil yang dapat dijalankan berulang kali tanpa menimbulkan kesalahan.

Setiap alur kerja yang kuat mengikuti struktur dasar yang serupa, meskipun kasus penggunaannya berbeda. Berikut adalah arti masing-masing bagian dalam praktiknya, dan bagaimana mereka bekerja sama. 👇

Masukan

Semua dimulai dengan sinyal atau masukan. Sinyal tersebut bisa berupa pembaruan tugas, dokumen baru, pesan obrolan, catatan rapat, pengiriman formulir, atau bahkan perubahan status.

Masukan yang spesifik dan stabil menghasilkan hasil yang dapat diprediksi, sementara masukan yang tidak jelas menghasilkan hasil yang tidak jelas. Setiap alur kerja harus dimulai dengan jenis masukan standar sehingga agen selalu tahu apa yang menjadi responsnya.

📌 Contoh: Untuk memahami strukturnya dengan lebih baik, mari kita lihat contoh Daily Client Prep Agent yang bertugas memeriksa kalender Manajer Akun untuk pertemuan klien dan membantu mereka mempersiapkan setiap pertemuan secara kontekstual. Inilah tampilan input agen: Ia mengumpulkan masukan sendiri dengan memindai alat-alat relevan seperti Kalender, thread Gmail, ClickUp Docs, dan lainnya.

Trigger

Tidak ada yang boleh berjalan 'hanya karena sesuatu berubah.' Pemicu menentukan kapan alur kerja diizinkan untuk dimulai. Ini adalah saat agen dapat bertindak berdasarkan masukan. Pemicu dapat bersifat manual, seperti menandai agen, atau otomatis, seperti perubahan status, jadwal, atau otomatisasi.

Trigger ada untuk mencegah eksekusi yang tidak disengaja dan pekerjaan yang berulang. Jika bagian ini tidak rapi, alur kerja dapat dengan cepat menjadi berantakan.

📌 Contoh: Agen Persiapan Klien Harian dalam contoh kami dijadwalkan untuk berjalan setiap hari pukul 8 pagi. Selain itu, agen ini juga dapat diaktifkan ketika seseorang menyebutnya di dalam ruang kerja ClickUp, mengirim pesan langsung kepadanya di ClickUp Chat, atau menugaskan tugas ClickUp kepadanya.

🔍 Tahukah Anda? Istilah ‘software agent’ mulai populer pada tahun 1980-an dan 1990-an seiring dengan berkembangnya penelitian tentang Kecerdasan Buatan Terdistribusi (DAI) dan sistem otonom yang berorientasi pada tujuan. Pada periode ini, para peneliti beralih dari membangun program pasif berbasis aturan menjadi menciptakan ‘agen’ aktif dan semakin otonom yang mampu bertindak atas nama pengguna dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis.

Aturan pengambilan keputusan

Aturan keputusan menentukan batas-batas alur kerja. Aturan ini menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh agen, apa yang harus diabaikan, dan kapan agen harus menghentikan proses dan menaikkan tingkat eskalasi.

Di sinilah aturan bawaan 'tidak melakukan apa-apa' berada. Contoh nyata termasuk melewatkan item prioritas rendah, menaikkan tingkat prioritas saat data yang diperlukan hilang, atau menghentikan proses saat konteks tidak lengkap. Aturan keputusan adalah lapisan kontrol utama yang menjaga agen tetap dalam lingkup dan mencegah otomatisasi berisiko.

📌 Contoh: Apa yang terjadi pada hari ketika tidak ada pertemuan klien yang dijadwalkan? Aturan keputusan membantu Daily Client Prep Agent dengan instruksi untuk situasi khusus/kasus tepi semacam itu.

Setelah agen mengetahui bahwa ia harus bertindak, lapisan ini mendefinisikan cara ia diizinkan untuk bertindak. Hal itu mungkin berarti membuat atau memperbarui tugas yang kompleks, mengambil data dari Docs, menyusun pesan, mengambil konteks dari sumber pengetahuan perusahaan, atau memberi tahu pemilik. Semakin ketat pengaturan ini, semakin aman alur kerja menjadi.

Membatasi alat dan izin mengurangi efek samping dan memudahkan untuk memprediksi apa yang dapat dan tidak dapat diubah oleh agen.

📌 Contoh: Untuk dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan, Daily Client Prep Agent perlu mengakses kalender Account Manager, Gmail, dan ClickUp Docs/Workspace. Kemampuan agen (akses ke alat), pengetahuan, dan ingatannya membantu agen tersebut melaksanakan mandatnya.

🔍 Tahukah Anda? Otomatisasi proses robotik (RPA) mulai mendapatkan popularitas yang signifikan pada awal tahun 2000-an, terutama di sektor perbankan dan asuransi. Alat RPA awal meniru tindakan manusia di antarmuka pengguna—mengklik tombol, menyalin data, dan mengisi formulir—tanpa memerlukan integrasi mendalam dengan sistem backend.

Format keluaran

Definisi 'selesai' Anda tidak boleh ambigu. Format output menentukan bentuk hasil setiap kali. Contohnya termasuk tugas yang dibuat dengan bidang kustom tertentu yang diisi, dokumen yang diperbarui dengan tata letak bagian tetap, atau pesan yang disusun dengan subjek standar dan daftar periksa langkah selanjutnya.

Output terstruktur membuat hasil dapat direview, diaudit, dan mudah digunakan kembali. Tanggapan bebas bentuk tidak skalabel karena lebih sulit diverifikasi dan lebih sulit ditindaklanjuti di tahap selanjutnya.

Titik pemeriksaan manusia

Tidak semua proses harus berjalan tanpa henti dari awal hingga akhir. Titik pemeriksaan adalah momen di mana alur kerja diserahkan kepada seseorang sebelum terjadi hal yang berdampak besar. Di sinilah proses persetujuan, konfirmasi, atau revisi dilakukan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan serah terima yang aman ketika hasil pekerjaan berdampak pada pelanggan, uang, atau komitmen pengiriman. Titik pemeriksaan mengubah otomatisasi alur kerja menjadi sistem yang terkendali daripada kotak hitam.

Pengukuran

Elemen ini menentukan cara Anda mengetahui apakah alur kerja benar-benar berfungsi. Jika Anda tidak mengukurnya, Anda tidak dapat mengetahui apakah alur kerja tersebut membantu atau justru menimbulkan masalah secara diam-diam.

Metrik pengukuran meliputi waktu yang dihemat, volume yang diproses, tingkat kesalahan, pekerjaan ulang yang dihindari, dan kualitas hasil. Metrik yang jelas membuatnya jelas kapan aturan keputusan, masukan, atau keluaran perlu disesuaikan.

Gunakan prinsip berikut untuk merancang alur kerja yang dapat diandalkan dalam operasi nyata:

Pilih satu hasil yang dapat diulang: Desain alur kerja sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu hasil yang konsisten. Mencoba menyelesaikan beberapa hasil dalam satu alur kerja akan menghasilkan logika cabang, output yang tidak jelas, dan tingkat kegagalan yang lebih tinggi.

Tentukan batasan dan aturan 'tidak melakukan apa-apa/eskalasi': Terapkan aturan keputusan secara eksplisit untuk menjelaskan kapan agen harus berhenti, melewati, atau mengeskalasi. Terapkanaturan keputusan secara eksplisit untuk menjelaskan kapan agen harus berhenti, melewati, atau mengeskalasi. Manajemen pengetahuan semacam ini mencegah tindakan yang tidak disengaja saat konteks tidak lengkap atau di luar lingkup.

Gunakan izin minimum dan sumber pengetahuan yang terpercaya: Berikan akses hanya ke Berikan akses hanya ke ClickUp Spaces , Folder, Dokumen, dan sumber eksternal yang diperlukan untuk menyelesaikan alur kerja. Membatasi akses membantu manajemen risiko dan meningkatkan kualitas output.

Membutuhkan output yang terstruktur: Tentukan format yang dapat dipindai, disetujui, dan digunakan kembali oleh tim. Struktur standar membuat alur kerja dapat diprediksi dan aman untuk diskalakan.

Uji coba dengan kelompok kecil sebelum diperluas: Jalankan alur kerja dengan sejumlah pengguna terbatas dan masukan yang nyata. Amati di mana aturan keputusan tidak berfungsi, keluaran perlu diperketat, dan intervensi manusia diperlukan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jika Anda sedang melihat layar pengaturan Super Agent dan berpikir, ‘Oke… apa yang harus saya katakan kepada sistem ini untuk dilakukan?’ ClickUp Brain adalah jalan pintas Anda. ClickUp Brain adalah AI Kontekstual bawaan yang memiliki visibilitas penuh terhadap tugas, Dokumen, proyek, komentar, dan pengetahuan Anda. Anda dapat menggunakannya sebagai mitra pemikiran saat merancang dan meningkatkan alur kerja Super Agent Anda. Dalam alur kerja nyata, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk: Uji kasus ekstrem dengan mempertanyakan apa yang terjadi ketika tugas terlambat, terhambat, atau tidak selesai.

Sesuaikan pemicu dan tindakan agar Agen Anda berjalan pada waktu yang tepat, bukan secara acak.

Debug perilaku yang membingungkan dengan meminta ClickUp Brain untuk merangkum apa yang dilakukan Agen dan mengapa. Buat instruksi Super Agent yang jelas dengan mendeskripsikan alur kerja AI Anda dalam bahasa yang mudah dipahami menggunakan ClickUp Brain

12 Contoh Alur Kerja Super Agent

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana Super Agents terintegrasi dalam pekerjaan sehari-hari di ClickUp. Setiap alur kerja dirancang untuk menginspirasi ide-ide yang dapat Anda pinjam dan sesuaikan untuk menjaga proyek tetap berjalan atau mengurangi komunikasi bolak-balik antar tim.

1. Status Reporter Super Agent

Ubah aktivitas kerja terbaru menjadi pembaruan status yang jelas dan mudah dibaca dengan ClickUp Status Reporter Agent

Agen Laporan Status selalu memperbarui tampilan tentang bagaimana pekerjaan sebenarnya berlangsung. Agen ini memantau perubahan status tugas, tanggal jatuh tempo, komentar, hambatan, dan ketergantungan di seluruh Ruang atau Folder yang dipilih, lalu mengubahnya menjadi pembaruan kemajuan yang singkat dan mudah dibaca. Anda dapat menjalankannya secara terjadwal atau memicunya dari perubahan status proyek.

📌 Contoh: Anda sedang mengelola peluncuran lintas fungsi dengan tim engineering, QA, dan pemasaran di ruang kerja yang berbeda. Setiap Jumat, Super Agent ini memindai tugas yang ditandai dengan milestone peluncuran, menyoroti apa yang telah diluncurkan minggu ini, apa yang tertunda, dan apa yang terhambat oleh persetujuan.

Ia memposting ringkasan yang jelas di saluran proyek dan memperbarui dokumen status mingguan. Ketika ketergantungan kritis terlambat, ia menandainya dengan jelas daripada menyembunyikannya dalam daftar tugas yang panjang.

💬 Contoh prompt:

Setiap Jumat pukul 4 sore, periksa semua tugas yang terhubung dengan milestone ‘Launch Q2’. Ringkas pekerjaan yang telah selesai, item yang terhalang, dan hal-hal yang berisiko minggu depan. Posting pembaruan di saluran #launch-status dan perbarui Dokumen Status Mingguan.

Jika ada tugas yang ditandai 'Kritikal' terlambat lebih dari 24 jam, masukkan ke dalam bagian terpisah 'Perlu Perhatian' dan sebutkan pemiliknya.

Abaikan tugas dalam status 'Backlog'

🎯 Studi kasus: Pembaruan status proyek AI dengan Super Agents ClickUp Illia Shevchenko, pendiri sProcess dan konsultan ClickUp yang terverifikasi, memperhatikan masalah berulang yang dihadapi salah satu kliennya. Pemimpin proyek menginginkan pembaruan proyek yang cepat. Pengembang harus menghentikan pekerjaan mereka untuk menulisnya. Jadi, dia membuat agen super ClickUp kecil bernama Website Project Status Sync Agent. Alih-alih meminta tim untuk menulis laporan, agen ini membaca aktivitas tugas aktual di ClickUp dan secara otomatis menghasilkan pembaruan proyek tingkat manajemen. Tim pengiriman terus bekerja di tampilan tugas normal mereka sementara agen menjaga pelacak tetap sinkron. Hasilnya: pimpinan mendapatkan gambaran instan tentang apa yang sedang berjalan, apa yang terhenti, dan di mana perhatian diperlukan—tanpa rapat, pemberitahuan status, atau pelaporan manual.

Jika Anda sedang menjajaki cara ClickUp Super Agents dapat mengotomatisasi pelaporan, koordinasi, atau pembaruan proyek di seluruh organisasi Anda, tim ClickUp dapat membantu Anda merancang dan menerapkan solusi ini secara skala besar.

2. Priorities Manager Super Agent

Pantau pekerjaan aktif di seluruh ruang kerja dan deteksi tugas-tugas mendesak dengan ClickUp Priorities Manager

Priority Manager Agent memeriksa tanggal jatuh tempo, ketergantungan, SLA, dan perubahan status di seluruh pekerjaan aktif, dan menyesuaikan prioritas tugas saat kondisi berubah. Ketika pekerjaan hulu tertunda, tugas hilir secara otomatis naik prioritasnya.

📌 Contoh: Tim pengiriman Anda menangani permintaan pelanggan dengan komitmen SLA. Sebuah tugas yang semula 'Normal' tiba-tiba menjadi mendesak karena ketergantungan yang terlewat, dan jam SLA terus berdetak.

Agen mendeteksi risiko, menaikkan prioritas menjadi 'Tinggi,' dan memberikan komentar pada tugas untuk menjelaskan alasannya. Jika SLA tidak lagi berisiko, prioritas diturunkan dan perubahan dicatat agar tim tidak terus-menerus menangani masalah lama.

💬 Contoh prompt:

Pantau tugas di folder ‘Client Requests’. Jika suatu tugas berada dalam 48 jam dari batas waktu SLA, atur prioritas menjadi Tinggi dan tambahkan komentar yang menjelaskan risiko.

Jika ketergantungan terlambat dan menghalangi tugas lain, naikkan prioritas tugas yang terhalang tersebut satu tingkat.

Jangan ubah prioritas tugas yang sudah ditandai 'Kritikal' tanpa menandai untuk tinjauan manusia.

🧠 Fakta Menarik: Pada awal tahun 1970-an, sistem MYCIN dikembangkan di Universitas Stanford untuk mendiagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik. Sistem ini menggunakan mesin berbasis aturan 'jika ini, maka' dan, dalam uji coba terkontrol, kinerjanya setara dengan spesialis penyakit menular.

3. Agen Pengisi Bidang Super Agent

Tentukan dan sesuaikan prioritas tugas berdasarkan urgensi, batas waktu, dan kata kunci menggunakan ClickUp Field Filler Agent

Data tugas yang berantakan biasanya bukan kesalahan siapa pun. Orang-orang bergerak cepat, melewatkan penambahan konteks yang relevan ke Bidang Kustom, dan menganggap orang lain akan membersihkannya nanti. ClickUp Field Filler Super Agent menangani pembersihan tersebut di latar belakang.

Ketika tugas baru masuk dengan bidang yang hilang atau tidak konsisten, sistem akan mengisi bidang dasar menggunakan aturan ruang kerja, templat alur kerja, dan pola dari tugas sebelumnya. Sistem ini mengambil konteks dari judul, deskripsi, dokumen tertaut, dan sumber permintaan untuk menjaga struktur ruang kerja Anda.

📌 Contoh: Tim operasional Anda memasukkan tugas internal singkat ke dalam ClickUp. Sebagian besar tugas tersebut masuk dengan hanya judul seperti ‘Perbaiki ekspor tagihan’ tanpa pemilik, tim, atau prioritas. Agen membaca nama tugas, menghubungkannya dengan area Tagihan, menugaskan kepada pemilik operasional keuangan, menetapkan prioritas berdasarkan kata kunci ‘tagihan’ dan ‘ekspor’, serta menerapkan status alur kerja yang tepat.

💬 Contoh prompt:

Saat tugas baru dibuat di ‘Support Intake,’ isi otomatis Kategori, Pemilik, dan SLA berdasarkan kata kunci dalam deskripsi dan tim pemohon.

Jika Prioritas tidak tersedia, tentukan prioritasnya berdasarkan bahasa urgensi seperti ‘terblokir,’ ‘urgent,’ atau ‘masalah produksi.’

Jika bidang yang wajib tidak dapat dipastikan, tinggalkan komentar meminta klarifikasi dari peminta, dan jangan menugaskan tugas tersebut.

📮 Wawasan ClickUp: 25% orang percaya bahwa agen AI dapat membantu mereka tetap terorganisir. Dan mereka benar. Agen AI khusus dapat membantu Anda tetap terorganisir dengan memajukan tugas, menetapkan kepemilikan, menetapkan batas waktu, dan menangani tindak lanjut rutin yang sebaliknya akan tertunda. Namun, hal ini hanya berfungsi jika seorang agen dapat mengambil tindakan atas nama seseorang dalam batas-batas yang tepat. Beroperasi di dalam ruang kerja terpadu di mana tugas, file, dan interaksi sebelumnya sudah terhubung, Super Agents mewarisi izin pengguna yang sama dengan orang yang mereka dukung. Artinya, mereka dapat mengambil tindakan (memajukan tugas, memperbarui status, atau meneruskan informasi dengan bertanggung jawab) tanpa melampaui batas atau memerlukan pengawasan terus-menerus.

4. Perencana Pembagian Pekerjaan Super Agent

Gunakan Work Breakdown Planner untuk mengubah tugas utama menjadi subtugas yang jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan penugas dan batas waktu

Perencana Pembagian Pekerjaan (Work Breakdown Planner) mengubah tugas induk yang tidak jelas menjadi rencana eksekusi yang jelas dan dapat direview, tetapi hanya jika Anda secara eksplisit @menyebutkannya pada tugas atau menugaskan ke tugas tersebut.

Alat ini membaca konteks tugas secara lengkap (deskripsi, komentar, subtugas yang sudah ada, tanggal jatuh tempo, dan penugas), mencari pekerjaan serupa di ruang kerja Anda jika diperlukan, dan menyusun daftar terstruktur berisi 3-10 subtugas dengan pemilik dan jadwal yang disarankan. Anda akan melihat pembagian tugas yang diusulkan di komentar tugas, menyesuaikannya jika diperlukan, dan menyetujuinya sebelum subtugas ditambahkan.

📌 Contoh: Seorang pemimpin tim @menyebutkan agen pada tugas induk berjudul ‘Migrasi sistem penagihan ke penyedia baru’ dan menambahkan tujuan dan batas waktu dalam komentar.

Agen merespons dengan rencana draf: penemuan, pemetaan data, pengaturan migrasi, pengujian kualitas (QA), dan peralihan, masing-masing dengan pemilik dan tanggal yang disarankan. Manajer Proyek (PM) meminta untuk menggabungkan dua langkah dan mengubah satu pemilik. Setelah disetujui, agen membuat subtugas final di bawah tugas induk.

💬 Contoh prompt:

@Work Breakdown Planner, bagi tugas utama ini menjadi 5–8 subtugas. Tujuan: ___. Batas waktu: ___. Pemilik/peran yang disarankan: ___. Batasan: ___

@Work Breakdown Planner mengusulkan pembagian tugas untuk tugas ini. Kelompokkan langkah-langkah berdasarkan fase dan usulkan tanggal jatuh tempo. Jangan buat apa pun sampai saya konfirmasi.

@Work Breakdown Planner, buatlah pembagian tugas sederhana (maksimal 5 subtugas). Jika detailnya kurang, ajukan satu pertanyaan klarifikasi sebelum mengusulkan rencana.

5. Briefing Prioritas Harian Super Agent

Tampilkan pekerjaan penting yang akan datang dan tugas yang sudah lama tidak terselesaikan/mungkin macet dengan Daily Priority Briefer Super Agent

Daily Priority Briefer memindai setiap tugas terbuka yang ditugaskan kepada Anda dan mengubah daftar tugas yang panjang dan berantakan menjadi rencana singkat dan mudah dibaca untuk hari itu. Fitur ini menandai tugas yang memerlukan perhatian segera, menampilkan tugas yang sudah lewat batas waktu, memberikan gambaran tentang tugas yang akan datang dalam lima hari kerja berikutnya, dan menyoroti tugas yang sudah lama tidak ada kabar.

📌 Contoh: Pada pukul 9 pagi di hari kerja, manajer proyek menerima pesan langsung (DM) dengan ringkasan singkat: dua tindak lanjut vendor yang terlambat, tiga tugas yang harus diselesaikan hari ini terkait peluncuran produk mendatang, dan satu tinjauan desain yang telah tertunda selama seminggu. Ini membantu Anda memeriksa daftar dalam waktu kurang dari satu menit dan memulai dengan tindak lanjut yang terlambat.

💬 Contoh prompt:

Setiap hari kerja pukul 9 pagi, ringkaskan tugas-tugas yang terlambat, tenggat waktu hari ini, dan mention baru. Sarankan tiga tindakan teratas yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Jika ada tugas yang terhambat dan ditugaskan kepada saya, sebutkan secara terpisah siapa yang menghambatnya.

Jangan sertakan tugas dalam status 'Backlog' atau 'Someday'.

🎯 Studi kasus: Prioritas tugas AI dengan Super Agents ClickUp Yvonne “Yvi” Heimann, seorang Konsultan Terverifikasi ClickUp dan pelatih efisiensi bisnis, menghadapi masalah yang umum: terlalu banyak tugas, terlalu banyak notifikasi, dan tidak ada jawaban yang jelas tentang apa yang penting hari ini. Jadi, dia membangun Daily Focus Super Agent di ClickUp. Setiap hari kerja pukul 8 pagi, agen memeriksa ruang kerjanya—tugas, batas waktu, mention, dan aktivitas—dan mengirim pesan dengan tiga prioritas terpenting untuk hari itu, yang diberi label Lakukan, Putuskan, atau Delegasikan. Jadi, sekarang, alih-alih menyortir dashboard dan kotak masuk, dia memulai setiap pagi dengan daftar fokus yang jelas dan siap untuk pengambilan keputusan.

Ingin mengetahui bagaimana Super Agents ClickUp dapat membantu mengoordinasikan pekerjaan, mengidentifikasi prioritas, atau mengotomatisasi pengambilan keputusan di seluruh organisasi Anda?

6. Pengelola Persetujuan Super Agent

Berikan rekan tim gambaran cepat dan andal tentang status persetujuan kapan pun mereka meminta dengan Approval Manager Super Agent

Proses persetujuan sering terhambat ketika tanggung jawab dan waktu tidak jelas. Approval Manager mengelola alur persetujuan di dalam ClickUp dengan mengalihkan tugas ke pengambil keputusan yang tepat, melacak respons yang sesuai konteks, dan menjaga jejak persetujuan tetap terlihat di satu tempat. Ini memastikan pekerjaan tidak dilanjutkan hingga orang yang tepat telah meninjauinya.

📌 Contoh: Ketika suatu tugas berpindah ke status ‘Membutuhkan persetujuan,’ agen akan meneruskannya ke peninjau yang terdaftar dalam tugas tersebut, memposting ringkasan singkat tentang perubahan yang dilakukan, dan menunggu tanggapan sebelum mengizinkan status tugas untuk berpindah ke tahap berikutnya.

💬 Contoh prompt:

Ketika suatu tugas masuk ke status ‘Membutuhkan persetujuan’, berikan tugas tersebut kepada pengesah yang tercantum di bidang ‘Pengesah’ dan posting ringkasan singkat tentang perubahan yang dilakukan.

Jika tidak ada tanggapan dalam 48 jam, kirim komentar pengingat dan beri tahu pengesah di Chat.

Jangan memindahkan tugas ke status "Disetujui" tanpa persetujuan eksplisit yang tercatat dalam komentar.

7. Campaign Launchpad Super Agent

Otomatiskan penghubung antara kemajuan subtugas dan status kampanye induk menggunakan agen Campaign Launchpad

Campaign Launchpad Agent menjaga papan kampanye Anda tetap terprediksi dengan mengatur alur kerja inti yang sama setiap kali kampanye baru dibuat. Saat tugas kampanye muncul di ruang kerja Anda, ia menambahkan serangkaian subtugas standar untuk perencanaan kompleks, pembuatan, peluncuran, optimasi, dan pelaporan.

Seiring berjalannya pekerjaan, status kampanye utama tetap sinkron dengan apa yang sebenarnya terjadi di subtugas, sehingga papan kerja mencerminkan kemajuan nyata daripada harapan semata.

📌 Contoh: Ketika tugas baru bernama ‘April Webinar Campaign’ ditambahkan ke daftar kampanye, agen secara otomatis menambahkan enam subtugas standar: brief, creatives, setup, launch, optimization, dan reporting. Ketika subtugas launch selesai, kampanye induk secara otomatis berpindah ke status ‘Live’, sehingga papan kerja mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa perlu diingatkan untuk memperbarui.

💬 Contoh prompt:

Saat tugas baru dibuat di Manajemen Kampanye Pemasaran, buat 6 subtugas kampanye standar dan tambahkan komentar singkat yang menjelaskan apa yang telah dibuat.

Setelah subtugas Peluncuran selesai, pindahkan kampanye induk ke 'Live'.

Jika tugas kampanye memiliki judul yang tidak jelas atau hanya tempatholder, mintalah pembuatnya untuk mengganti namanya sebelum membuat subtugas.

8. Asisten Kopi Pagi

Manfaatkan Asisten Kopi Pagi untuk menghasilkan ringkasan yang ringkas dan siap diputuskan dari thread atau tugas harian yang mendesak

Pagi hari bisa menjadi kacau jika Anda memulai dengan tumpukan data yang belum disaring. Morning Coffee Agent mengkurasi aktivitas semalam menjadi ringkasan singkat dan informatif yang mencakup pembaruan mendesak, pesan yang memerlukan tanggapan, dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan prioritas hari ini. Alat ini menghilangkan pergantian konteks dan menyiapkan draf cepat untuk tanggapan, sehingga Anda dapat bertindak cepat tanpa perlu membuka sepuluh thread sekaligus.

📌 Contoh: Seorang pemimpin tim keberhasilan pelanggan masuk ke ClickUp pada pukul 9 pagi dan melihat dokumen 'Morning Brief' yang sudah menunggu. Dokumen tersebut menampilkan:

Dua eskalasi dukungan yang masuk semalam

Salah satu tugas perpanjangan yang terhambat karena persetujuan harga.

Komentar seorang anggota tim yang meminta keputusan mengenai solusi sementara untuk pelanggan.

Setiap item mencakup ringkasan satu baris dan balasan yang disarankan, yang diambil dari riwayat tugas dan pesan terakhir dalam thread. Tanpa membuka daftar tugas atau thread obrolan, mereka membersihkan antrean tugas mendesak dalam waktu kurang dari lima menit dan memulai hari dengan pekerjaan nyata daripada menyortir kotak masuk.

💬 Contoh prompt:

Setiap pagi hari kerja, ringkas pembaruan mendesak dari proyek prioritas saya dan buat draf balasan untuk pesan-pesan yang memerlukan tanggapan.

Sorot hal-hal yang berpotensi menunda pengiriman minggu ini.

Hindari pembaruan status rutin kecuali jika memengaruhi tenggat waktu atau persetujuan.

9. Deadline Guardian Super Agent

Tentukan item mana yang paling berisiko berdasarkan tanggal jatuh tempo dan status dengan Deadline Guardian Agent

Agen Pengawas Batas Waktu memantau batas waktu untuk tugas yang ditugaskan kepada Anda di seluruh ruang kerja.

Ketika ada tugas yang jatuh tempo hari ini atau melewati batas waktunya, sistem akan menampilkan pengingat singkat langsung pada tugas tersebut agar tugas yang sensitif waktu tidak terlewatkan. Atas permintaan, sistem juga memberikan gambaran singkat tentang tugas yang jatuh tempo dan yang terlambat, sehingga prioritas dapat disesuaikan dengan mudah tanpa perlu memeriksa daftar yang panjang.

📌 Contoh: Tugas audit konten untuk situs web SaaS harus diselesaikan hari ini, tetapi masih dalam proses. Agen memposting pengingat singkat pada tugas tersebut, mencatat bahwa tugas tersebut harus diselesaikan hari ini. Nanti, Anda dapat menanyakan apa yang terlambat, dan agen akan menjawab dengan daftar singkat yang menunjukkan satu tinjauan internal yang terlewat dan satu pembaruan analitik yang tertunda kemarin.

💬 Contoh prompt:

Pantau tanggal jatuh tempo di Delivery Space. Tandai tugas yang berisiko jika ketergantungan belum selesai dalam 48 jam sebelum batas waktu.

Kirim ringkasan harian tugas yang terlambat kepada pemilik proyek.

Jangan kirim notifikasi untuk tugas dengan batas waktu lebih dari tujuh hari ke depan.

10. Pembuat Dokumen PRD

Kumpulkan dan sintesiskan 'masukan tim' dari tugas epik, subtugas, dan dokumen catatan rapat yang relevan dengan PRD Writer Agent

Generator Dokumen PRD Anda mengumpulkan masukan yang tersebar dari tiket, komentar, dan catatan yang belum selesai, lalu mengubahnya menjadi Dokumen Persyaratan Produk yang lengkap di dalam perangkat lunak manajemen dokumen ClickUp.

Alat ini membaca epik, subtugas terkait, dan catatan rapat, lalu menyintesis niat, tujuan, persyaratan, risiko, dan pertanyaan terbuka menjadi dokumen PRD yang bersih dan dapat digunakan tim untuk mengembangkan fitur. Jika sudah ada dokumen PRD untuk fitur yang sama, alat ini akan memperbarui dan menyempurnakannya daripada membuat duplikat.

📌 Contoh: Seorang pemimpin tim dukungan pelanggan menandai masalah berulang: teknisi lapangan kehilangan catatan saat mereka offline. Mereka menandai agen pada epik 'Mode Offline untuk Aplikasi Lapangan'.

Agen tersebut mengambil konteks dari tiket dukungan, dokumen catatan rapat dari tim operasional, dan subtugas backend tentang batas penyimpanan lokal. Ia membuat PRD dengan persyaratan yang jelas untuk pencatatan offline, penanganan konflik sinkronisasi, dan dokumentasi proses.

💬 Contoh prompt:

Ubah epik ini dan subtugasnya menjadi dokumen PRD lengkap menggunakan kerangka kerja PRD standar.

Perbarui dokumen PRD yang ada untuk fitur ini dengan keputusan baru dari catatan rapat terbaru.

Jika detail penting hilang, ajukan hingga tiga pertanyaan yang terfokus dan lanjutkan dengan draf terbaik yang dapat dilakukan.

🎥 Bonus: Latih Agen Pembuat Dokumen PRD Anda dengan lebih baik menggunakan tips berguna ini untuk menulis PRD yang bagus:

11. Analis Intelijen Topik Super Agent

Buat laporan wawasan yang mengidentifikasi pola, peluang, risiko, dan rekomendasi dengan Topic Intelligence Analyst Agent

Topic Intelligence Analyst Agent ditujukan untuk tim konten yang kesulitan menentukan topik apa yang harus mereka buat kontennya.

Ini menciptakan gambaran yang jelas tentang topik apa pun dengan menggabungkan apa yang sudah ada di ruang kerja ClickUp Anda dengan penelitian web terbaru. Kemudian, konteks yang digabungkan ini diubah menjadi output yang dapat digunakan, seperti ringkasan, garis besar, draf, atau laporan wawasan, yang disesuaikan dengan tujuan yang Anda kejar.

📌 Contoh: Seorang strategis konten sedang merencanakan posting tentang ‘AI dalam pengembangan perangkat lunak untuk tim non-teknis.’ Mereka meminta agen untuk menyusun dokumen dan membagikan dasar-dasarnya di awal, seperti nada, audiens, dan kebutuhan SEO.

Agen tersebut mengambil draf blog dan catatan kampanye dari ruang kerja, memeriksa artikel industri terbaru untuk contoh terkini, dan menyisipkan garis besar yang rapi serta ringkasan wawasan berpoin lima ke dalam daftar Manajemen Kampanye Pemasaran.

💬 Contoh prompt:

Teliti penggunaan AI dalam pengembangan perangkat lunak dan berikan ringkasan singkat dengan tren utama, risiko, dan sudut pandang konten untuk posting blog.

Gabungkan catatan internal dengan penelitian web dan buat kerangka artikel panjang tentang topik ini.

Jika topik atau tujuan tidak jelas, ajukan satu pertanyaan klarifikasi sebelum memulai.

Inilah yang dikatakan seorang pengguna tentang Super Agents ClickUp:

Sebenarnya cukup menyenangkan bisa berinteraksi dengan AI seperti rekan tim, misalnya Dawn membantu saya merancang proyek dari konsep hingga serah terima, membuat tugas-tugas, lalu saya bisa meminta Dawn untuk meminta Jess (super agent lain yang saya buat) untuk membuat templat email, dokumen kasar, dll. yang terkait dengan proyek tersebut, mengingatkan saya pada tanggal dan waktu tertentu untuk melakukan sesuatu, dll.

12. Pengotomatisasi Proses Super Agent

Identifikasi pola tugas yang berulang dan terapkan secara otomatis menggunakan Task Pattern Automator Agent

Process Automator Super Agent memantau bagaimana pekerjaan bergerak melalui CRM dan daftar pemasaran Anda, mengidentifikasi cara-cara berulang dalam penanganan tugas, dan menstandarkan langkah-langkah tersebut untuk Anda. Alih-alih mengatur bidang, pemilik, dan tindak lanjut yang sama berulang kali, ia meneruskan kebiasaan tersebut dan meninggalkan catatan yang jelas setiap kali ikut campur.

📌 Contoh: Seorang pemimpin pertumbuhan menyadari bahwa setiap kali tugas kampanye baru diberi label ‘Partner,’ tim menambahkan daftar periksa, menugaskan peninjau spesifik, dan memperpanjang batas waktu tiga hari. Setelah pola ini muncul beberapa kali, agen mulai menerapkan pola tersebut pada tugas-tugas baru yang diberi label ‘Partner.’

Saat daftar periksa dibuat, daftar periksa tersebut muncul, peninjau ditetapkan, dan komentar singkat menjelaskan aturan yang diikuti.

💬 Contoh prompt:

Tinjau aktivitas CRM terbaru dan beritahu saya pola apa yang telah Anda pelajari.

Apa saja perilaku otomatis yang akan diterapkan pada tugas ini jika saya memindahkannya ke status berikutnya?

Jelaskan mengapa tugas ini diperbarui dan aturan mana yang memicunya.

📮 Wawasan ClickUp: 12% responden mengatakan agen AI sulit untuk disetel atau dihubungkan dengan alat mereka, dan 13% lainnya mengatakan ada terlalu banyak langkah hanya untuk melakukan hal-hal sederhana dengan Agen. Data harus dimasukkan secara manual, izin harus didefinisikan ulang, dan setiap alur kerja bergantung pada rantai integrasi yang dapat rusak atau berubah seiring waktu. Berita baik? Anda tidak perlu "menghubungkan" Super Agent ClickUp ke tugas, Dokumen, obrolan, atau pertemuan Anda. Mereka sudah terintegrasi secara native di Workspace Anda, menggunakan objek, izin, dan alur kerja yang sama seperti rekan kerja manusia lainnya. Karena integrasi, kontrol akses, dan konteks diwarisi secara default dari ruang kerja, agen dapat bertindak secara langsung di berbagai alat tanpa perlu konfigurasi khusus. Lupakan konfigurasi agen dari awal!

Praktik Terbaik untuk Menerapkan Alur Kerja Super Agent

Menerapkan Super Agents paling efektif jika Anda memperlakukannya seperti rekan tim yang sedang Anda onboarding. Berikut beberapa kebiasaan praktis yang membantu mereka tetap berguna:

Tentukan satu hasil yang jelas per agen: Tentukan tugas spesifik yang ingin Anda selesaikan (misalnya, merangkum hambatan harian di ClickUp Chat) sehingga agen tidak mencoba menyelesaikan lima masalah sekaligus.

Sesuaikan agen yang sudah jadi sebelum memulai dari nol: Pilih yang paling sesuai dari katalog Super Agent dan sesuaikan pemicu, cakupan, dan outputnya agar sesuai dengan proses Anda, daripada membuat ulang alur kerja yang umum.

Konfigurasikan logika lanjutan hanya saat diperlukan: Tambahkan instruksi khusus, alat, memori, dan pemicu untuk kasus khusus atau alur kerja multi-langkah, daripada mengkomplekskan tugas-tugas sederhana.

Batasi akses hanya pada yang diperlukan: Batasi izin dan alat terhubung hanya pada yang diperlukan agar agen dapat bekerja dengan aman di ruang, daftar, dan sumber data yang tepat.

Dokumentasikan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing agen: Catat tujuan agen, pemicu, dan batasan dalam dokumen bersama sehingga rekan tim tahu kapan harus mengandalkan agen tersebut dan kapan harus intervensi secara manual.

Kumpulkan umpan balik dari pengguna nyata: Tanyakan kepada orang-orang yang terdampak oleh agen apa yang berguna, membingungkan, atau kurang, lalu sesuaikan pengaturan berdasarkan bagaimana kinerjanya dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelajari cara Super Agent ClickUp bekerja dengan konteks dari ruang kerja Anda:

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Super Agents sering mengalami masalah karena pilihan konfigurasi kecil yang tidak diperhatikan:

Kesalahan Solusi Menganggap Super Agent sebagai fitur sekali pakai Jadwalkan pertemuan rutin (mingguan pada awalnya, kemudian bulanan) dan sesuaikan pemicu sesuai kebutuhan. Membuat prompt agen berdasarkan satu kasus yang sempurna, yang kemudian gagal pada variasi Latih dengan berbagai contoh agen AI sebelum aktivasi, termasuk kasus-kasus khusus dan tugas-tugas yang ambigu. Membiarkan agen menangani tugas-tugas di mana otomatisasi tidak boleh dijalankan (misalnya, tugas yang ditandai untuk tinjauan manual) Tentukan kriteria pengecualian yang jelas dalam pemicu dengan tag tertentu, nilai Bidang Kustom, atau Status Kustom Mengizinkan data atau alat yang jauh di luar cakupan alur kerja, yang dapat menyebabkan konteks yang salah atau tindakan yang tidak diinginkan Batasi akses secara ketat, tinjau pemberian akses secara rutin, dan batasi segala hal yang tidak langsung diperlukan. Menggunakan pemicu dan tindakan default tanpa menyesuaikannya dengan ritme proses tim Anda (misalnya, melewatkan akhir pekan, jam kerja non-kerja) Sesuaikan pemicu dan jadwal berdasarkan pola kerja nyata sehingga agen berjalan saat pekerjaan sedang berlangsung. Mencoba mengotomatisasi tugas-tugas yang sangat bervariasi, kreatif, atau memerlukan penilaian yang intensif Gunakan otomatisasi untuk pekerjaan yang memiliki pola yang konsisten dan biarkan tugas yang fleksibel tetap manual. Jika pola tidak konsisten, tandai alur kerja dan tinjau ulang melalui tinjauan manual. Membuat agen khusus yang tumpang tindih dengan pemicu serupa yang menyebabkan pembaruan yang bertentangan Gabungkan contoh agen yang serupa atau pisahkan tanggung jawab mereka dengan jelas. Gunakan dokumen registri pusat untuk memetakan agen aktif dan menghindari tumpang tindih lingkup.

Panduan Langkah demi Langkah: Ubah Alur Kerja Apa Pun Menjadi Super Agent

Jika alur kerja terasa berulang, berbasis aturan, atau mudah dilupakan, itu adalah kandidat yang bagus untuk Super Agent. Tujuannya adalah untuk mengambil sesuatu yang sudah Anda lakukan di ClickUp dan membiarkan agen melakukannya untuk Anda.

Berikut adalah cara sederhana dan praktis untuk mengintegrasikan agen ke dalam alur kerja Anda:

Langkah #1: Jelaskan alur kerja yang ingin Anda otomatisasi

Sebelum menggunakan ClickUp, tentukan dengan jelas alur kerja yang akan Anda ubah menjadi Super Agent. Tuliskan alur kerja tersebut sesuai dengan cara kerjanya setiap hari: apa yang memicu alur kerja tersebut, keputusan apa yang diambil, konteks apa yang diperiksa, dan bagaimana hasil akhir yang diharapkan.

Hal ini mencegah Anda membuat agen yang tidak jelas yang 'kadang-kadang membantu' tetapi gagal dalam situasi nyata. Pada tahap ini, fokuslah pada tiga hal:

Apa yang memicu alur kerja?

Apa yang harus dilakukan oleh Agen, dalam urutan berurutan

Seperti apa hasil yang sukses itu?

💡 Tips Pro: Visualisasikan alur kerja di ClickUp Whiteboards sebelum Anda mengotomatiskannya. Anda dapat: Tambahkan bentuk, konektor, dan teks untuk memetakan pemicu, keputusan, tindakan, dan hasil dalam alur yang rapi.

Ubah bentuk apa pun atau catatan tempel menjadi Tugas ClickUp untuk menghubungkan ide dengan pelaksanaan.

Bekerja sama secara real-time dengan tim Anda, yang sangat cocok untuk tim Ops, PMO, atau RevOps yang memeriksa logika sebelum otomatisasi diluncurkan.

Sematkan konteks langsung dengan menambahkan dokumen, tugas, tautan, atau tangkapan layar langsung ke papan.

Zoom out untuk melihat ketergantungan, serah terima, dan titik risiko. Uji kasus tepi secara visual sebelum membangun logika otomatisasi di dalam ClickUp Whiteboards

Langkah #2: Tentukan bagaimana alur kerja harus dijalankan di dalam ClickUp

Setelah Anda memetakan alur kerja Anda dalam bahasa yang mudah dipahami, keputusan besar berikutnya adalah bagaimana dan kapan Super Agent Anda harus bertindak. Pemicu ini adalah mesin yang menggerakkan eksekusi yang andal.

Ada beberapa pendekatan yang biasanya dapat Anda pilih:

1. Trigger-on-event

Ini berarti Super Agent akan berjalan ketika peristiwa tertentu terjadi, seperti perubahan status, pembaruan bidang, atau perubahan penugas. Ini ideal ketika Anda ingin Agent bereaksi seiring perkembangan pekerjaan, bukan berdasarkan jadwal. Anda dapat menggunakannya ketika telah mengidentifikasi alur kerja yang selalu dimulai dengan perubahan pada properti tugas.

2. Pemicu sesuai jadwal

Gunakan ini ketika alur kerja Anda melibatkan pemeriksaan berkala seperti rapat harian, ringkasan mingguan, tenggat waktu, tinjauan yang terlambat, atau pembersihan rutin. Hal ini memberikan ritme tim yang dapat diprediksi, sistematis, dan mudah diselaraskan.

3. Pemicu manual atau sesuai permintaan

Ini berfungsi ketika Anda ingin orang-orang memutuskan kapan Agen harus dijalankan, misalnya untuk merangkum komentar terbaru di tengah pertemuan, atau menghasilkan konten Doc baru atas permintaan. Alur kerja ini memerlukan penilaian manusia sebelum dijalankan atau menghasilkan hasil kerja untuk dibahas.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk mendokumentasikan bagaimana alur kerja ini berjalan. Dokumentasikan semuanya, termasuk apa yang memicu alur kerja, apa yang seharusnya terjadi, dan panduan prompt agen. Ini akan menjadi referensi Anda saat mengonfigurasi pemicu dan membantu menjaga perilaku agen tetap konsisten seiring perkembangan alur kerja. Gunakan ClickUp Docs sebagai referensi bersama bagi siapa pun yang meninjau atau menyempurnakan Agen, sehingga perubahan tidak bergantung pada pengetahuan internal

Langkah #3: Ubah alur kerja menjadi Super Agent

Di sinilah Anda mengubah alur kerja Anda menjadi sesuatu yang dapat dieksekusi oleh ClickUp. Alih-alih berpikir ‘Saya sedang membuat Agen,’ pikirkan ‘Saya sedang mengajarkan ClickUp untuk mengikuti proses saya.’

Anda memiliki tiga cara praktis untuk melakukannya. Pilihan yang tepat tergantung pada seberapa terdefinisi dengan baik alur kerja Anda saat ini dan seberapa banyak kontrol yang Anda butuhkan.

Metode #1: Gunakan pembuat bahasa alami (terbaik untuk sebagian besar alur kerja)

Buat Super Agent dengan bahasa alami dengan menjelaskan apa yang ingin Anda lakukan dan mengikuti petunjuk yang diberikan

Ini adalah cara tercepat untuk mengubah alur kerja yang terdokumentasi menjadi Super Agent yang berfungsi.

1. Buka AI dari menu Navigasi Global di sebelah kiri

2. Klik Baru Super Agent

3. Jelaskan alur kerja Anda dengan bahasa yang sederhana.

4. Jelaskan secara spesifik tentang:

Apa yang harus memicu alur kerja (perubahan status, pengiriman formulir, jadwal, atau eksekusi manual)?

Apa yang harus diperhatikan oleh Agen (Spaces, Lists, Docs, bidang, konten tugas)

Apa yang harus dilakukan saat dijalankan (membuat tugas, memperbarui bidang, merangkum, memberi tahu, dan mengalihkan pekerjaan)

ClickUp akan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menentukan perilaku, alat, dan akses agen. Setelah pengaturan selesai, ClickUp akan menampilkan profil agen secara lengkap.

🎥 Tonton video ini untuk panduan pengaturan cepat:

Metode #2: Mulai dari katalog Super Agent (terbaik saat alur kerja Anda umum)

Mulailah dengan agen yang sudah jadi dan biarkan AI ClickUp memandu Anda untuk menyesuaikannya melalui pembuat bahasa alami

Jika alur kerja Anda mirip dengan kasus penggunaan umum (persetujuan, pengingat, ringkasan, serah terima), katalog menyediakan struktur awal yang berguna.

Dari AI di Global Navigation, pergi ke Semua Super Agent. Telusuri katalog dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Sesuaikan Super Agent Anda dengan menetapkan instruksi yang jelas dan pemicu yang tepat

Kesalahan yang sering dilakukan orang di sini adalah menganggap agen katalog sebagai solusi yang sudah jadi. Anda masih perlu menyesuaikan pemicu, cakupan, dan tindakan agar agen tersebut mencerminkan alur kerja aktual Anda, bukan memaksa alur kerja Anda untuk menyesuaikan dengan templat produktivitas.

Tim yang mendapatkan manfaat terbesar dari Super Agents biasanya menyesuaikannya secara mendalam. Butuh bantuan untuk merancang Super Agents sesuai dengan proses nyata tim Anda?

Metode #3: Mulai dari awal (Terbaik untuk alur kerja yang kompleks atau sensitif)

Pilih pengaturan kosong untuk mendesain Super Agent yang sesuai dengan aturan alur kerja Anda

Jika alur kerja Anda memiliki langkah-langkah yang kompleks, kasus khusus, atau aturan ketat terkait akses dan perilaku, memulai dari awal memberi Anda kendali penuh.

Di sidebar AI Hub, klik Semua Super Agent dan kemudian Mulai dari awal. Di sini Anda akan mengonfigurasi secara manual:

Petunjuk (tugas yang menjadi tanggung jawab Agen dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan)

Pemicu (kapan harus dijalankan dan kapan harus diam)

Alat (tindakan apa yang diizinkan untuk dilakukan di ClickUp)

Memori (apa yang harus diingat seiring waktu)

Pengetahuan (dokumen, ruang, atau konteks yang dapat dirujuk)

Ini memakan waktu lebih lama, tetapi ini adalah cara paling bersih untuk memodelkan alur kerja yang kompleks. Hal ini juga memaksa Anda untuk lebih presisi dalam menentukan batas-batas.

💡 Tips Pro: Berikut beberapa cara untuk memaksimalkan penggunaan Super Agent yang baru Anda buat: Kirim pesan langsung (Direct Message) untuk berbicara dengan Agen dan lihat bagaimana Agen menjelaskan perannya kepada Anda. Manfaatkan Run Agent untuk mensimulasikan eksekusi nyata, terutama jika dijadwalkan atau dipicu oleh perubahan tertentu.

Langkah #4: Uji, aktifkan, dan sempurnakan agen Anda.

Sebelum mengaktifkan Agen, jalankan pada tugas nyata atau berikan masukan realistis. Perhatikan dua hal: apakah Agen berjalan saat seharusnya dan apakah Agen tetap diam saat tidak seharusnya.

Ini saatnya untuk memperketat instruksi, menyesuaikan pemicu, dan memperbaiki titik buta. Jika Agen memerlukan koreksi manual yang intensif selama pengujian, maka belum siap untuk digunakan dalam pekerjaan nyata.

📮 ClickUp Insight: Ketika ditanya apa yang akan membuat agen AI benar-benar berguna, jawaban teratas bukanlah kecepatan atau kekuatan. Hampir 40% responden mengatakan mereka membutuhkan agen yang memiliki pemahaman sempurna tentang konteks kerja mereka. Hal ini masuk akal karena sebagian besar agen AI gagal ketika mereka tidak memahami mengapa keputusan diambil atau bagaimana alur kerja seharusnya berjalan. Karena Super Agent ClickUp mempertahankan konteks, mengingat keputusan sebelumnya, dan beroperasi secara terus-menerus, mereka dapat bertindak dengan keandalan yang jauh lebih tinggi daripada agen berbasis perintah. Mereka bekerja berdasarkan riwayat ruang kerja yang dinamis, tetap aktif seiring perkembangan pekerjaan, dan beroperasi dalam batas izin yang jelas serta jejak audit. Ketika sistem cerdas memahami pekerjaan dan mengelolanya dengan aman, Anda akhirnya akan merasa seolah-olah bekerja dengan rekan kerja virtual yang dapat diandalkan.

Bangun Alur Kerja Nyata. Raih Penghematan Waktu Nyata

Super Agents bekerja paling efektif ketika Anda membangunnya di sekitar bagian-bagian alur kerja yang secara diam-diam memperlambat segalanya: serah terima, konteks yang hilang, tindak lanjut yang bergantung pada ingatan, dan keputusan yang tertunda. Keuntungan sebenarnya adalah menghilangkan gesekan yang menyebabkan pekerjaan harus dimulai ulang, terhenti, atau hilang di antara alat dan orang.

Dibandingkan dengan agen AI mandiri yang hanya ada di satu alat, Super Agent ClickUp memiliki keunggulan konteks nyata. Mereka beroperasi di dalam pekerjaan itu sendiri, sehingga bertindak berdasarkan sumber kebenaran yang sama yang sudah digunakan tim Anda. Itulah yang mengurangi penggunaan alat yang berlebihan. Alih-alih berpindah antar aplikasi untuk melanjutkan pekerjaan, alur kerja berjalan di tempat pekerjaan tersebut sudah ada.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Super Agent adalah asisten virtual bertenaga AI yang berada di dalam ruang kerja ClickUp Anda dan bertindak seperti rekan tim yang mandiri. Ia memiliki pemahaman penuh tentang pekerjaan Anda, termasuk tugas, dokumen, obrolan, jadwal, dan alat terhubung, serta dapat menjalankan alur kerja multi-langkah, menganalisis data, dan memicu tindakan berdasarkan aturan dan pemicu yang telah ditentukan.

Otomatisasi tradisional mengikuti aturan kaku yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya, 'ketika status ini berubah, lakukan tindakan tersebut'). Alur kerja Super Agent menggunakan penalaran AI, memori, dan konteks untuk memahami tujuan, merencanakan tindakan multi-langkah, dan menangani pekerjaan yang lebih kompleks seiring waktu.

Mulailah dengan alur kerja yang dapat diulang, kaya konteks, dan memakan waktu jika dilakukan secara manual. Contoh yang baik termasuk laporan status harian atau mingguan, penyaringan item pekerjaan baru, penyusunan konten konsisten seperti email tindak lanjut atau ringkasan, penetapan prioritas berdasarkan aturan SLA, dan ringkasan masukan rapat.

Kontrol dilakukan pada dua tingkat: izin dan sumber pengetahuan. Anda menentukan ruang kerja (Spaces), daftar (Lists), dokumen (Docs), dan aplikasi terhubung mana yang dapat diakses oleh Super Agent. Pilih alat apa saja yang dapat digunakan oleh Super Agent untuk melakukan tindakan. Izin kerja mengikuti peran ruang kerja, dan Anda dapat membatasi atau memperluas akses ke data tertentu sehingga Agent hanya melihat apa yang diperlukan untuk alur kerjanya.

Konsistensi berasal dari instruksi yang jelas dan sumber pengetahuan berkualitas. Tentukan tujuan, batasan, dan hasil yang diharapkan dari Agen dalam bahasa alami yang terstruktur saat membangunnya. Hubungkan dengan dokumen dan konteks ruang kerja yang terbaru agar Agen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang otoritatif.

Setelah implementasi, gunakan log audit dan aktivitas profil agen untuk melacak apa yang telah dilakukannya. Pantau kesalahan atau output yang tidak terduga, dan sesuaikan instruksi atau sumber pengetahuan sesuai kebutuhan. Anda dapat mengedit pemicu, alat-alat, dan pengaturan memori.