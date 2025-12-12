Panduan Prompting Agen: Cara Membangun Alur Kerja AI yang Andal

Agen AI terbaik tidak dibangun dalam satu langkah. Mereka dibangun secara berlapis, seperti blok bangunan, di mana setiap lapisan memberikan agen kemampuan dan keandalan yang lebih besar.

Kami akan memandu Anda melalui langkah-langkah detailnya, mulai dari mendefinisikan tugas, menulis prompt, mendebug output, hingga menguji ketahanannya sebelum diluncurkan.

Prompting Generatif vs. Prompting Agen

Sebagian besar orang menganggap prompting hanyalah tentang mengajukan pertanyaan dan membaca jawabannya. Itu benar. Tapi hanya untuk prompting generatif.

Gambar berikut menunjukkan ClickUp Brain merespons prompt terbuka dan kreatif. Pengguna bertanya, “Bisakah kamu menunjukkan bagaimana penampilannya jika seekor anjing memakai topi?” dan menerima output yang fleksibel dan imajinatif, termasuk gambar yang dihasilkan dan teks deskriptif.

Contoh penggunaan prompting generatif dengan ClickUp Brain, menghasilkan respons kreatif dan deskriptif terhadap pertanyaan terbuka

Prompting generatif bersifat terbuka, kreatif, dan fleksibel. Ini sangat cocok untuk ide-ide cepat atau konten. Namun, saat Anda membangun sesuatu yang harus berjalan setiap kali, menggunakan data pelanggan nyata, dengan struktur dan hasil yang dapat diprediksi, Anda memerlukan disiplin yang berbeda.

Itulah agent prompting . Pergeseran dari bertanya ke memberi instruksi, dari menghasilkan ke melaksanakan.

Gambar di bawah ini menunjukkan pemicu agen di ClickUp. Di sini, seorang Agen (Manajer Proyek) telah diatur dengan deskripsi pekerjaan yang jelas, instruksi terstruktur, dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Pendekatan ini memastikan agen berfungsi dengan andal dan konsisten setiap kali dipicu.

Contoh prompting agen, di mana agen diberikan peran terstruktur dan serangkaian instruksi untuk eksekusi yang dapat diulang dan dapat diprediksi

Perbedaan utama antara prompting generatif dan prompting agen

Atribut Prompting Generatif Prompting Agen Tujuan Eksplorasi, kreativitas Keandalan, struktur Mindset “Berikan saya sesuatu” “Lakukan tugas ini setiap kali” Output Fleksibel, terbuka Dapat diulang, terstruktur Kasus penggunaan Tulis pengantar blog Saring tiket dukungan

👉 Saat Anda memberikan perintah kepada agen, Anda tidak sedang mengajukan pertanyaan. Anda sedang memberikan gambaran tugas, perjanjian, dan sejumlah aturan.

Prompting generatif bertanya, “Apa yang dapat dihasilkan oleh model?” Prompting agen bertanya, “Bagaimana cara membuat model berperilaku secara konsisten dan dapat diprediksi?”

Sebagian besar tim tidak menyadari bahwa mereka masih berada di sisi yang salah dari kesenjangan generatif-agen.

Prompting generatif bersifat kreatif, fleksibel, dan cepat. Namun, ia dirancang untuk output satu kali.

Prompting agen pada dasarnya tentang instruksi. Ini adalah cara Anda membangun AI yang beroperasi di dunia nyata, secara andal dan dapat diprediksi.

Prompting generatif adalah momen. Prompting agen adalah sistem, dan sistem dapat diskalakan.

📮 ClickUp Insight: Meskipun 35% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas dasar, kemampuan lanjutan seperti otomatisasi (12%) dan optimasi (10%) masih terasa sulit dijangkau bagi banyak orang. Sebagian besar tim merasa terjebak di level pemula AI karena aplikasi mereka hanya menangani tugas-tugas permukaan. Satu alat menghasilkan konten, yang lain menyarankan penugasan tugas, yang ketiga merangkum catatan—tetapi tidak ada yang berbagi konteks atau bekerja sama. Ketika AI beroperasi dalam kantong-kantong terisolasi seperti ini, ia menghasilkan output, tetapi bukan hasil. Itulah mengapa alur kerja terpadu penting. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan memanfaatkan konteks tugas, konten, dan proses Anda—membantu Anda mengimplementasikan otomatisasi canggih dan alur kerja agen secara mudah, melalui kecerdasan bawaan yang cerdas. Ini adalah AI yang memahami pekerjaan Anda, bukan hanya perintah Anda.

Bahan Dasar 1: Mulailah dengan Memandu AI untuk Menyusun Spesifikasi

Sebelum prompt, sebelum struktur, sebelum format, ada spesifikasi. Ini adalah fondasinya.

Ini mendefinisikan peran agen:

Tugas yang harus diselesaikan

Kolom input

Hasil yang diharapkan

Batasan dan persyaratan

Apa yang dimaksud dengan "baik"?

Kami menghasilkan ini dengan AI, bukan secara manual.

✅ Prompt untuk penyusunan spesifikasi:

Ini memberikan Anda blueprint yang solid. Sisanya adalah penambahan lapisan dan penyempurnaan.

Blok Bangunan 2: Lapisan — Memperluas Satu Prompt Secara Bertahap

Pemberian lapisan adalah cara untuk beralih dari asisten AI yang membantu menjadi rekan tim yang andal. Mulailah dengan tugas terkecil yang mungkin. Uji coba. Kemudian perluas.

Lapisan A: Perilaku inti

Mulailah dengan sederhana. Hanya yang esensial.

Setelah ini terasa kokoh dan konsisten, kita tambahkan lapisan berikutnya.

Lapisan B: Tambahkan struktur

Sekarang perluas prompt yang sama dengan menambahkan konteks terstruktur.

Strukturnya menjadi lebih jelas. Anda kini mendapatkan hasil triase yang nyata.

Lapisan C: Tambahkan logika bernilai tambah

Sekarang kita tambahkan lapisan terakhir: rekomendasi dan informasi yang hilang.

Pada tahap ini, kita telah memiliki agen berlapis yang sepenuhnya berfungsi.

Langkah selanjutnya: jaga kestabilan perilaku.

Blok Bangunan 3: Menambahkan Batasan

Setelah perilaku berlapis berfungsi, kita menambahkan batasan. Batasan menciptakan konsistensi dan mencegah halusinasi. Batasan-batasan ini ditambahkan langsung ke dalam prompt yang terus berkembang.

🔐 Constraints block example

Sekarang, perilaku menjadi stabil, dapat diprediksi, dan aman.

⚙️ Wawasan Agen: Batasan menciptakan keandalan Dalam sistem agen, batasan bukanlah hambatan; mereka adalah infrastruktur. Batasan ini memberikan model batas yang jelas sehingga model berhenti berimprovisasi dan mulai berperilaku secara konsisten—struktur yang sama, logika yang sama, setiap kali. Konsistensi inilah yang memungkinkan agen beroperasi dalam alur kerja nyata. Ketika hasil keluaran tidak pernah berubah, tim dapat mempercayai alat seperti ClickUp Agents untuk menyaring, mengarahkan, atau merangkum tanpa perlu meragukan atau mengedit ulang pekerjaan mereka. Agen AI ClickUp Batasan-batasan ini tidak membatasi kemampuan; justru membuat agen cukup stabil untuk diotomatisasi dan cukup andal untuk diskalakan.

Blok Bangunan 4: Tambahkan Contoh (Multi-shot Prompting)

Dengan menambahkan contoh, Anda mengajarkan agen apa yang dimaksud dengan "baik", menetapkan ekspektasi terkait nada, kedalaman, dan penalaran. Setiap contoh memperkuat konsistensi di seluruh output.

Contoh tiket (untuk prompting multi-shot)

Contoh output

Bahan Dasar 5: Tentukan Format Keluaran (Skema)

Formalisasikan output Anda menjadi skema yang dapat diprediksi dan dapat dibaca oleh mesin.

Kami menambahkan instruksi skema ke prompt:

Definisi skema:

Ini mengubah agen menjadi generator output yang konsisten dan dapat dibaca oleh mesin.

Bagian Terakhir: Gabungkan Semua Elemen Menjadi Satu Prompt Produksi

Berikut adalah prompt gabungan yang mencakup:

Perilaku berlapis

Batasan

Contoh multi-shot

Skema

Ingin melihat ini dalam aksi?

🎥 Tonton video ini untuk mempelajari cara mengotomatisasi pertanyaan umum, memperlancar serah terima obrolan langsung, mengatur loop umpan balik, dan menjaga kualitas melalui pelatihan data yang tepat dan jalur eskalasi, sehingga AI Anda benar-benar membantu tim Anda, bukan membuatnya frustrasi.

Dari Prompt hingga Produksi: Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan

Perbedaan antara prompt yang rapuh dan agen yang kokoh adalah struktur.

Anda sedang membangun sistem, bukan hanya teks. Artinya:

Lapisan dengan hati-hati

Tambahkan batasan

Uji secara intensif

Biarkan AI membantu Anda dalam proses debugging.

Berpikirlah seperti seorang insinyur, bukan hanya seorang penulis.

Inilah cara Anda beralih dari output cerdas menjadi agen yang andal yang dapat Anda luncurkan dengan percaya diri.

Dengan kata lain: Bangun. Uji. Perbaiki.