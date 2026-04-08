Kelemahan dalam struktur operasional perusahaan Anda biasanya tidak terlihat sampai jumlah karyawan mencapai 35 orang dan setiap keputusan lintas tim memerlukan undangan kalender.

Indeks Tren Kerja Microsoft melaporkan bahwa 48% karyawan merasa pekerjaan mereka kacau dan terfragmentasi—dan masalah tersebut semakin parah seiring bertambahnya jumlah karyawan tanpa struktur yang jelas.

Panduan ini menjelaskan seperti apa struktur operasional untuk tim dengan 20 hingga 50 karyawan. Panduan ini mencakup model organisasi mana yang sesuai dengan berbagai jenis bisnis serta cara menetapkan rasio manajer-karyawan yang tidak membuat karyawan kelelahan. Selain itu, panduan ini juga menjelaskan cara menjaga agar sistem secara keseluruhan tidak menjadi kaku seiring bertambahnya jumlah karyawan.

Apa Itu Struktur Operasional?

Struktur operasional adalah sistem yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa, siapa yang melapor kepada siapa, dan bagaimana pekerjaan mengalir antarindividu dan tim. Ini adalah kumpulan aturan yang dinamis mengenai cara perusahaan Anda mengambil keputusan, berbagi informasi, dan memastikan pertanggungjawaban.

Ini bukanlah hal yang sama dengan bagan organisasi. Bagan organisasi hanyalah gambaran sekilas—visualisasi hierarki perusahaan Anda pada suatu titik waktu tertentu. Struktur operasional adalah sistem yang hidup di baliknya: bagaimana keputusan dibuat, bagaimana informasi mengalir, dan bagaimana pertanggungjawaban ditegakkan. Struktur ini menentukan apa yang sebenarnya terjadi ketika dua departemen berselisih, suatu tugas perlu diserahkan, atau seseorang yang baru bergabung dengan tim.

Pada skala 20 hingga 50 karyawan, struktur ini biasanya tidak ada dalam bentuk tertulis. Struktur tersebut hanya ada di benak pendiri atau diturunkan sebagai pengetahuan tak tertulis selama proses orientasi karyawan baru.

Kesenjangan itulah akar penyebab sebagian besar kesulitan dalam ekspansi pada skala perusahaan ini. 👀

Mengapa Jumlah Karyawan 20 hingga 50 Menjadi Titik Balik bagi Struktur Perusahaan?

Saat jumlah karyawan mencapai sekitar 20 orang, pendiri tidak lagi dapat terlibat dalam setiap keputusan. Saat mencapai 30 orang, “cukup tanya Sarah” tidak lagi berfungsi sebagai sistem manajemen pengetahuan Anda. Saat mendekati 50 karyawan, Anda membutuhkan lapisan manajemen menengah, dan serah terima antar divisi menjadi hal yang biasa terjadi setiap hari.

Inilah yang biasanya menjadi masalah:

Beban komunikasi: Hubungan antarindividu meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah karyawan—sebuah tim beranggotakan 10 orang memiliki 45 jalur komunikasi, sedangkan tim beranggotakan 50 orang memiliki 1.225 jalur komunikasi

Keterbatasan pendiri: Satu atau dua pemimpin tidak dapat meninjau setiap keputusan tanpa menjadi titik lemah dalam rantai

Ketidakjelasan peran: Karyawan sering kali harus menangani berbagai tugas saat jumlah karyawan 15 orang, tetapi saat mencapai 40 orang, tumpang tindihnya tanggung jawab dapat menyebabkan tugas terlewat

Ambang batas kepatuhan: Peraturan dan persyaratan pelaporan tertentu—seperti FMLA, yang berlaku untuk perusahaan dengan 50 karyawan —akan berlaku saat Anda mendekati atau melampaui ambang batas tersebut

Pergeseran budaya: Tanpa struktur yang terdokumentasi, karyawan baru menyerap ekspektasi yang tidak konsisten dari manajer yang berbeda

Struktur operasional yang baik pada tahap ini seharusnya terasa seperti menghilangkan hambatan, bukan menambah birokrasi.

Jenis Struktur Organisasi Terbaik untuk Perusahaan dengan 20 hingga 50 Karyawan

Tidak ada satu pun struktur organisasi yang “benar” pada tahap ini. Pilihan Anda bergantung pada alur kerja Anda dan apa yang ingin Anda optimalkan. Sebelum kita membahas detail masing-masing, berikut ini gambaran singkatnya:

Jenis struktur Paling cocok untuk Kecepatan pengambilan keputusan Risiko utama Fungsional Tim khusus Medium Silo Struktur datar Tim kecil yang berpengalaman Tinggi Ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan Matriks Kerja lintas fungsi Medium Kebingungan peran Hibrida/Divisional Pengaturan multi-produk Menengah-Tinggi Biaya koordinasi

Struktur organisasi fungsional

Struktur organisasi fungsional mengelompokkan tim berdasarkan keahlian, seperti teknik, pemasaran, penjualan, operasional, dan keuangan. Setiap departemen dipimpin oleh seorang kepala yang melapor langsung kepada pendiri atau CEO. Ini adalah model standar yang paling umum pada skala ini karena mencerminkan cara alami perusahaan mengelompokkan diri saat merekrut spesialis.

Kapan hal ini paling efektif:

Spesialisasi yang jelas: Setiap tim memperdalam keahliannya di bidangnya masing-masing

Jalur pelaporan yang sederhana: Setiap orang mengetahui manajer dan departemennya

Perekrutan yang lebih mudah: Deskripsi pekerjaan sesuai dengan departemen secara jelas

Kendala utama adalah silo fungsional. Ketika masalah pelanggan memerlukan koordinasi antara pemasaran, produk, dan dukungan, tidak ada yang “bertanggung jawab” atas alur kerja lintas fungsi tersebut.

Struktur organisasi datar

Struktur datar berarti lapisan manajemen yang minimal, jangkauan kendali yang luas (jumlah orang yang melaporkan kepada satu manajer), dan otonomi individu yang tinggi. Banyak startup memulai dengan struktur datar secara default—bukan karena dirancang demikian.

Kapan hal ini paling efektif:

Tim senior yang saling percaya: Sebagian besar karyawan berpengalaman dan mandiri

Siklus iterasi yang cepat: Biaya menunggu persetujuan lebih besar daripada risiko pengambilan keputusan yang salah

Pekerjaan kreatif atau yang banyak melibatkan R&D: Hierarki yang kaku menghambat hasil yang Anda butuhkan

Struktur datar mulai tertekan saat jumlah karyawan melebihi sekitar 30 orang. Tanpa kepemilikan yang jelas, pengambilan keputusan terhenti karena semua orang memberikan masukan dan tidak ada yang memiliki keputusan akhir —kebuntuan konsensus.

Struktur organisasi matriks

Dalam struktur matriks, karyawan melapor kepada manajer fungsional sekaligus manajer proyek atau produk. Struktur matriks penuh jarang ditemukan pada perusahaan dengan 20 hingga 50 karyawan, tetapi versi yang lebih ringan lebih umum daripada yang Anda kira. Setiap kali ada anggota tim pemasaran yang “terintegrasi” dalam tim produk, itu sudah mendekati struktur matriks.

Kapan hal ini paling efektif:

Bisnis yang banyak menangani proyek: Agen, konsultan, atau perusahaan produk yang menjalankan beberapa inisiatif sekaligus

Pelaksanaan lintas fungsi: Ketika pekerjaan memerlukan koordinasi harian antar departemen

Risikonya adalah kebingungan. Tanpa definisi peran yang jelas, pelaporan ganda dapat menimbulkan gesekan terkait prioritas dan tanggung jawab.

Struktur organisasi divisi dan hibrida

Struktur divisi mengorganisir tim berdasarkan lini produk, segmen pelanggan, atau wilayah geografis, bukan berdasarkan fungsi.

Struktur divisi murni jarang diterapkan pada perusahaan dengan 20 hingga 50 karyawan karena fungsi-fungsi tidak dapat diduplikasi di seluruh divisi. Namun, struktur hibrida semakin populer—seperti tim operasional bersama yang mendukung dua tim yang berfokus pada produk.

Kapan hal ini paling efektif:

Perusahaan dengan berbagai produk: Penawaran yang berbeda memerlukan strategi go-to-market yang berbeda pula

Distribusi geografis: Tim regional memerlukan otonomi lokal agar dapat bertindak cepat

Risiko utamanya adalah duplikasi sumber daya. Anda tidak mampu memiliki beberapa tim full-stack pada skala ini, sehingga tim hibrida menimbulkan kompleksitas koordinasi.

Cara Membangun Struktur Operasional untuk Perusahaan dengan 20 hingga 50 Karyawan

Membangun struktur operasional bukanlah proyek sekali jadi. Ini adalah proses berkelanjutan. Urutannya penting: tentukan struktur terlebih dahulu, lalu sesuaikan proses perekrutan, pengambilan keputusan, dan alur kerja dengan struktur tersebut. ✨

Tentukan peran dan jalur pelaporan sebelum menambah jumlah karyawan

Kesalahan paling umum pada tahap ini adalah merekrut karyawan untuk suatu peran sebelum menentukan posisinya dalam struktur organisasi. Memetakan jalur pelaporan terlebih dahulu memaksa Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit—apakah karyawan baru ini melapor kepada Wakil Presiden Produk atau Kepala Teknik?

Coba ini: gambarkan bagan organisasi yang Anda butuhkan saat memiliki 50 karyawan, lalu sesuaikan ke kondisi saat ini. Identifikasi kesenjangannya. Hal itu akan menjadi rencana perekrutan sekaligus struktur organisasi Anda.

Tentukan rasio manajer-karyawan yang tepat

Rentang umum yang cocok untuk sebagian besar tim dengan ukuran ini adalah lima hingga delapan bawahan langsung per manajer. Jika jumlahnya kurang dari itu, struktur organisasi Anda kemungkinan terlalu berat di bagian atas. Jika lebih dari itu, manajer tidak dapat memberikan umpan balik yang berarti atau mengatasi hambatan dengan cukup cepat.

Apa yang memengaruhi rasio yang tepat:

Kompleksitas pekerjaan: Pekerjaan berbasis pengetahuan yang otonom dapat menoleransi cakupan yang lebih luas, sementara tim operasional atau tim junior memerlukan cakupan yang lebih sempit

Pengalaman manajer: Seorang manajer pemula dengan sembilan bawahan langsung adalah resep untuk kelelahan

Distribusi geografis: Tim jarak jauh sering kali memerlukan cakupan yang sedikit lebih sempit karena interaksi informal tidak terjadi secara alami

Jika jumlah karyawan Anda mendekati 50 orang dan setiap manajer hanya memiliki 2–3 bawahan, kemungkinan besar struktur organisasi Anda terlalu berat di bagian atas.

Tentukan bagaimana keputusan lintas fungsi diambil

Pekerjaan sering melintasi batas tim. Fitur baru memerlukan keselarasan antara tim desain, teknik, dan pemasaran. Eskalasi dari klien melibatkan tim penjualan, dukungan, dan produk. Tanpa kerangka kerja yang terdokumentasi, situasi-situasi ini akan ditentukan oleh siapa yang paling vokal.

Setiap alur kerja berulang harus mendefinisikan:

Siapa yang memutuskan: Satu orang dengan wewenang akhir

Siapa yang dikonsultasikan: Pihak-pihak yang masukan mereka diperlukan sebelum pengambilan keputusan

Siapa yang diberi tahu: Pemangku kepentingan yang membutuhkan transparansi tetapi tidak memiliki hak veto

Ketika semua orang tahu siapa yang mengambil keputusan, rapat menjadi lebih singkat dan percakapan asinkron menjadi lebih tenang.

Tinjau struktur tersebut secara berkala

Struktur yang efektif untuk 25 karyawan akan mulai menunjukkan kelemahan saat jumlah karyawan mencapai 40. Tinjau struktur operasional Anda setiap kuartal selama periode pertumbuhan pesat dan minimal dua kali setahun selama periode stabil.

Setiap tinjauan harus menanyakan:

Di mana proses pengambilan keputusan terhambat? Jika satu orang menghambat lima alur kerja, jalur pelaporan perlu disesuaikan

Di mana pekerjaan terlewatkan? Serah terima yang terlewat biasanya menandakan bahwa tanggung jawab tidak jelas di batas antar tim

Apakah manajer efektif dalam lingkup tanggung jawab mereka saat ini? Jika tim seorang manajer bertambah dua kali lipat dalam enam bulan, periksa apakah mereka masih memiliki kapasitas untuk memimpin dengan baik

Perusahaan yang berkembang dengan lancar memandang struktur sebagai sistem yang dinamis, bukan keputusan sekali jadi.

Bagaimana ClickUp Mendukung Struktur Operasional Anda Saat Perusahaan Anda Berkembang

Semua yang telah kita bahas di atas adalah strategi. Namun, strategi akan runtuh dengan cepat jika pelaksanaannya tersebar di berbagai alat.

Ketika konteks tim Anda tersebar di berbagai platform seperti email, spreadsheet, aplikasi obrolan, dan solusi terpisah, struktur yang Anda rancang di atas kertas akan runtuh dalam pekerjaan sehari-hari. Fragmentasi pekerjaan ini berarti tidak ada yang bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas apa, apa yang sedang dikerjakan, atau apa yang terhambat.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi dalam satu platform—sehingga struktur operasional Anda benar-benar berfungsi dalam praktiknya. Bagi perusahaan yang sedang membangun struktur operasional dengan 20 hingga 50 karyawan, ClickUp menghilangkan kerumitan konteks yang membuat kejelasan menjadi mustahil.

Visualisasikan bagan organisasi dan alur kerja tim Anda dalam satu ruang kerja

Setiap anggota tim harus dapat menjawab “siapa yang bertanggung jawab atas ini?” tanpa perlu bertanya.

Visualisasikan ide, proses, dan struktur tim Anda dengan ClickUp Whiteboards

Papan Tulis ClickUp dan Tampilan Daftar memungkinkan Anda memetakan bagan organisasi, jalur pelaporan, dan struktur tim secara visual, tepat di tempat pekerjaan sebenarnya berlangsung.

Berbeda dengan diagram statis yang tersimpan di folder Google Drive, ini adalah dokumen yang terus diperbarui. Ketika peran berubah atau tim mengalami restrukturisasi, bagan organisasi akan diperbarui di ruang kerja yang sama yang dibuka oleh karyawan setiap pagi.

Buat struktur yang dapat diskalakan menggunakan Hierarki ClickUp dengan Ruang dan Folder. Ruang memungkinkan Anda mengatur alur kerja atau jenis pekerjaan berdasarkan departemen, tim, atau inisiatif, masing-masing dengan pengaturan, status, dan kontrol privasi tersendiri.

Atur alur kerja yang kompleks dengan menggunakan beberapa Daftar di dalam Folder ClickUp, yang berada di dalam Ruang. Departemen teknik Anda memiliki Ruang tersendiri; proyek lintas fungsi ditempatkan di Folder bersama.

Dashboard ClickUp memberikan visibilitas kepada pemimpin operasional dan pendiri mengenai distribusi beban kerja secara real-time, kepemilikan tugas, dan kemajuan tim, tanpa perlu menjadwalkan rapat status sama sekali.

Anda dapat melihat sekilas departemen mana yang kelebihan beban, di mana pekerjaan terhenti, dan apakah tanggung jawab sudah jelas. Tinjauan struktur triwulanan yang kami sebutkan sebelumnya? Dashboard membuatnya menjadi pemeriksaan lima menit, bukan lagi proses pengumpulan data selama dua jam.

Pantau pekerjaan di seluruh tim dengan ClickUp Dashboards

Otomatiskan proses serah terima dan ritme operasional antar departemen

Bagian tersulit dari struktur operasional bukanlah menggambar garis-garisnya—melainkan memastikan pekerjaan benar-benar mengalir melintasi garis-garis tersebut tanpa perlu dikejar-kejar secara manual. Dengan 25 hingga 50 karyawan, Anda sudah memiliki cukup banyak tim sehingga serah terima yang terlewat antara tim desain dan teknik, atau antara tim penjualan dan onboarding, dapat menghabiskan waktu berhari-hari. Dan waktu yang terbuang itu akan terus menumpuk.

Hilangkan pekerjaan serah terima yang berulang dengan ClickUp Automations. Setiap Automations memiliki tiga komponen:

Pemicu (peristiwa yang memulainya)

Syarat (kriteria yang harus dipenuhi)

Tindakan (langkah selanjutnya)

Misalnya, ketika suatu tugas berpindah dari tahap "Desain Selesai" ke "Siap untuk Pengembangan", penanggung jawab, prioritas, dan tanggal jatuh tempo akan diperbarui secara otomatis melalui otomatisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika klien menandatangani kontrak dalam saluran penjualan Anda, tugas onboarding dapat langsung dijalankan di ruang Customer Success dengan penanggung jawab yang tepat sudah ditugaskan.

Tidak ada yang perlu mengingat untuk memberi tahu tim berikutnya. Tidak ada yang perlu menyalin dan menempelkan detail ke tugas baru.

Brain memiliki konteks lengkap mengenai tugas, dokumen, dan percakapan Anda di seluruh ruang kerja. Brain menghubungkan orang, pekerjaan, dan pengetahuan di organisasi Anda, serta dapat menyusun ringkasan proyek secara real-time tanpa perlu membuka satu tugas pun.

Pastikan tim tetap selaras dan komunikasi tetap jelas

Catatan keputusan dan komunikasi lintas fungsi tetap terpusat di satu tempat dengan ClickUp Docs dan ClickUp Chat. ClickUp Docs terintegrasi langsung dengan tugas, sehingga kerangka kerja pengambilan keputusan yang Anda tentukan (siapa yang memutuskan, siapa yang dikonsultasikan, siapa yang diberi tahu) berada di samping pekerjaan yang diaturnya.

ClickUp Chat memungkinkan tim Anda berkomunikasi melalui Channel atau pesan langsung, membuat tugas dari pesan, dan menggunakan AI untuk merangkum percakapan—semuanya tanpa perlu berpindah alat.

Saat diperlukan diskusi lintas fungsi, ClickUp Chat memastikan percakapan tetap terorganisir dan dapat dicari tepat di samping pekerjaan yang relevan, sehingga konteks tidak tersebar di email, Slack, dan catatan rapat.

Struktur operasional untuk perusahaan dengan 20 hingga 50 karyawan bukanlah sekadar memilih templat bagan organisasi yang “tepat”. Hal ini lebih tentang menciptakan kejelasan—peran yang jelas, wewenang pengambilan keputusan yang jelas, dan proses serah terima yang jelas—sehingga Anda dapat berkembang tanpa pendiri menjadi penghambat bagi segala hal.

Rencanakan struktur yang Anda butuhkan saat memiliki 50 karyawan dan rencanakan secara terbalik. Tetapkan rasio manajer-karyawan yang realistis. Dokumentasikan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan lintas fungsi.

Tinjau secara berkala, karena struktur yang tidak berkembang seiring dengan tim akan menjadi hambatan terbesar bagi kinerja. Perusahaan yang berhasil melewati tahap pertumbuhan ini dengan baik memandang struktur operasional sebagai sistem yang dinamis.

ClickUp membuat ritme operasional Anda dapat ditindaklanjuti karena data—beban kerja, hambatan, celah tanggung jawab, dan catatan keputusan—semua terpusat di satu tempat. Anda tidak perlu mengumpulkan data dari enam alat berbeda untuk membuat tinjauan kuartalan dan berharap data tersebut cocok. Anda cukup melihat apa yang sudah tercatat saat tim Anda bekerja. 🙌

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Struktur Operasional untuk Tim dengan 20 hingga 50 Karyawan

Apa perbedaan antara struktur operasional dengan bagan organisasi?

Diagram organisasi adalah gambaran visual dari nama-nama dan jalur pelaporan. Struktur operasional mencakup aturan yang berlaku secara berkelanjutan mengenai cara pengambilan keputusan, cara kerja berpindah antar tim, dan cara pembagian tanggung jawab.

Kapan perusahaan yang sedang berkembang sebaiknya merekrut manajer menengah pertamanya?

Sebagian besar perusahaan membutuhkan lapisan manajemen menengah pertama ketika pemimpin tim memiliki lebih dari delapan bawahan langsung. Hal ini biasanya terjadi ketika pendiri tidak lagi dapat terlibat dalam keputusan harian di departemen—sekitar 20 hingga 25 karyawan.

Apakah perusahaan dengan 40 karyawan dapat menggunakan lebih dari satu jenis struktur organisasi secara bersamaan?

Ya, banyak perusahaan dengan skala ini menerapkan pendekatan hibrida. Misalnya, struktur fungsional untuk tim bersama seperti keuangan dan SDM dapat digabungkan dengan regu berbasis proyek untuk pengiriman produk.