Manfaatkan ChatGPT Lebih Maksimal dengan ClickUp AI

ClickUp atau ChatGPT? Anda tidak perlu memilih.

Tim Anda menggunakan ChatGPT setiap hari. Hal itu justru membuat ClickUp semakin berguna, bukan sebaliknya.

ChatGPT adalah alat untuk berpikir: riset, analisis, penyusunan draf, penalaran, dan brainstorming. ClickUp AI adalah alat operasional: alat ini mengelola hasil kerja dari proses berpikir tersebut.

ChatGPT membantu tim Anda menentukan langkah yang harus diambil. ClickUp AI membantu organisasi untuk benar-benar melaksanakannya, memantaunya, mengotomatiskannya, dan mengukur kinerjanya. Bersama-sama, keduanya mengubah pemikiran yang didukung AI menjadi pelaksanaan yang didukung AI.

Cara Kerja ClickUp AI

ClickUp AI adalah rangkaian lengkap fitur kecerdasan buatan yang terintegrasi ke dalam platform tempat tim Anda mengelola pekerjaan.

Alih-alih memperlakukan AI sebagai fitur tambahan terpisah yang tidak terintegrasi dengan pekerjaan Anda, ClickUp menghadirkan Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia — di mana AI benar-benar memahami tugas, dokumen, dan percakapan Anda untuk memberikan dukungan yang relevan, kontekstual, dan menghemat waktu di setiap tahap alur kerja Anda.

Masa depan dunia kerja adalah Konvergensi + Kecerdasan Buatan

Inilah yang membuatnya mungkin:

ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah lapisan kecerdasan bawaan di dalam ClickUp. Fitur ini membuat seluruh ruang kerja menjadi lebih cerdas bagi setiap pengguna dan setiap alat yang terhubung.

Prioritaskan tugas yang perlu ditindaklanjuti dari ruang kerja Anda menggunakan respons yang disesuaikan dengan konteks dari ClickUp Brain

@mention Brain : Tandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun. Ini adalah asisten cerdas Anda yang siap sedia 24/7 : Tandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun. Ini adalah asisten cerdas Anda yang siap sedia 24/7

Jawaban Otomatis : AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan kolom komentar, sehingga manusia tidak perlu melakukannya : AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan kolom komentar, sehingga manusia tidak perlu melakukannya

Kecerdasan konteks : Memantau seluruh konteks kerja untuk terus-menerus mengumpulkan dan memperbarui basis pengetahuan

Pencarian Perusahaan : Ajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Mematuhi izin ruang kerja : Ajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Mematuhi izin ruang kerja

Kolom Kustom AI: Kolom yang terisi secara otomatis berdasarkan isi tugas: sentimen, penilaian prioritas, klasifikasi kategori, dan ringkasan. Tidak perlu memasukkan perintah

📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang sudah tidak asing lagi serta kemampuannya yang serbaguna—untuk membuat konten, menganalisis data, dan banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa alat-alat ini begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus berpindah ke tab lain untuk mengajukan pertanyaan kepada AI setiap kali, beban peralihan dan biaya pergantian konteks yang terkait akan menumpuk seiring waktu. Tidak demikian halnya dengan ClickUp Brain. Alat ini berada langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas hingga 2x lipat dengan ClickUp!

Agen-Agen Hebat

Super Agent adalah rekan tim berbasis AI yang dapat Anda konfigurasikan dengan instruksi, pemicu, alat, pengetahuan, dan memori melalui Super Agent Builder.

Buat ClickUp Super Agents khusus dengan pembuat tanpa kode yang memungkinkan Anda membagikan instruksi dalam bahasa sehari-hari

Anda dapat menandai mereka, memberikan tugas kepada mereka, mengirim pesan langsung (DM) melalui obrolan, dan bahkan menyebut nama mereka (@mention) langsung di tempat Anda bekerja. Mereka bertindak layaknya anggota tim manusia, mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara mandiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

Anda tidak perlu terus-menerus mengarahkan mereka di setiap langkah. Mereka mengerjakan tugas secara mandiri.

Setiap departemen memiliki paket agen siap pakai yang sudah tersedia di ClickUp Accelerator:

Departemen Agen Manajemen proyek Petugas Penerimaan, Petugas Penugasan, Petugas Manajemen Proyek, Petugas Layanan Langsung Pemasaran Agen Singkat, Agen Konten, Agen Merek, Agen Intelijen Langsung Produk & Teknik Agen PRD, Agen Triage, Agen Codegen, Agen Live Answers SDM Agen Orientasi, Agen Pemantauan, Agen Pelatih, Agen Layanan Langsung Kepemimpinan Agen Pengingat Sasaran, Agen Penyelarasan, Agen Hasil Utama, Agen Pembaruan Status Penjualan Agen khusus untuk alur kerja penjualan

Bell Direct membuktikan bahwa dengan ClickUp, Anda tidak memerlukan tim teknis untuk menerapkan AI secara efektif.

Dengan memanfaatkan ClickUp Super Agents, tim tersebut mengotomatiskan alur kerja penerimaan dan penyaringan kasus secara menyeluruh tanpa perlu menulis kode atau menambahkan alat baru.

Autopilot dan Agen Lingkungan

Ini adalah agen yang selalu aktif dan berjalan di latar belakang tanpa perlu diminta. Bayangkan:

Ringkasan dasbor yang dihasilkan setiap pagi

Pembaruan status yang dikirim tanpa check-in

Tugas-tugas disortir secara otomatis dan dialokasikan berdasarkan prioritas

Barang yang terlambat dikembalikan ditandai dan dilaporkan ke pihak yang berwenang

Data diperbarui secara terus-menerus di seluruh ruang kerja

Agen Bersertifikat

Untuk alur kerja yang memiliki risiko cukup tinggi sehingga memerlukan solusi khusus, Tim Insinyur Terdepan ClickUp akan merancang dan menerapkan agen yang disesuaikan dengan proses spesifik organisasi Anda. Dengan Agen Bersertifikat, Anda akan mendapatkan layanan pemasangan eksklusif serta penggunaan tanpa batasan.

👀 Tahukah Anda? Agen Bersertifikat ClickUp mendapat skor 96 dari 100 dalam perbandingan langsung terhadap rencana proyek yang siap dijalankan. Pesaing terdekatnya hanya mencapai 61, sementara sebagian besar pesaing lainnya tertahan di angka 40-an dan 50-an. Secara praktis, tim dapat bergerak dari ide → rencana → pelaksanaan dalam satu tahap saja, dengan intervensi manusia yang minimal. Itulah yang membuat Certified Agent menonjol dalam perbandingan ini.

Pertemuan AI

Dengan ClickUp Calendar dan AI Notetaker, tim dapat menjadwalkan rapat sesuai konteks dan mencatat poin-poin penting secara otomatis.

Biarkan ClickUp AI mengotomatiskan rapat Anda, mulai dari penjadwalan hingga pencatatan dan pembuatan ringkasan

Gunakan perintah bahasa alami untuk memeriksa ketersediaan di kalender tim dan menjadwalkan rapat

Ikuti rapat langsung dari dalam ClickUp, tanpa perlu berpindah tab

Dapatkan catatan rapat otomatis di Kotak Masuk ClickUp Anda—lengkap dengan nama pembicara, ringkasan, topik utama, dan keputusan yang ditandai

AI mengekstrak poin-poin tindakan dari catatan rapat dan mengubahnya menjadi Tugas ClickUp yang dapat dilacak

Pelacakan lanjutan terkait dengan proyek yang bersangkutan

Ringkasan-ringkasan tersebut telah diposting ke Ruang ClickUp yang bersangkutan

Setiap peserta rapat dapat mengetahui apa yang telah dibahas, langkah selanjutnya yang perlu diambil, dan siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Beragam pilihan model AI dalam satu platform

ClickUp tidak terikat pada model tertentu. Pengguna dapat beralih antara GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3, dan 14 model AI lainnya dari OpenAI, Anthropic, dan Google langsung dari bilah alat ClickUp tanpa perlu meninggalkan platform.

Nikmati akses ke berbagai model AI dengan harga satu model saja menggunakan ClickUp Brain

Brain menggunakan model-model ini untuk kecerdasan ruang kerja, dan Super Agents dapat memanfaatkan model apa pun yang tersedia. Admin dapat membatasi model mana saja yang tersedia di setiap ruang kerja.

Tim Anda sudah mendapatkan model GPT yang sama yang mereka percayai, yang diterapkan pada seluruh alur kerja: tugas, dokumen, obrolan, dasbor, klip, sasaran, dan formulir. Tidak diperlukan langganan atau kunci API terpisah.

Apa yang Ditawarkan ChatGPT

🧠 Fakta Menarik: ChatGPT berhasil menembus angka 1 juta pengguna hanya dalam waktu lima hari setelah diluncurkan. Kini, platform ini menduduki peringkat ke-4 di antara situs web paling banyak dikunjungi di dunia.

ChatGPT adalah aplikasi kecerdasan buatan (AI) yang paling banyak digunakan di dunia, dan ketika digunakan bersama ClickUp, aplikasi ini memberikan manfaat nyata bagi produktivitas individu dan kolaborasi tim:

ChatGPT (percakapan) : Asisten AI serbaguna untuk penelitian, analisis, penyusunan draf, brainstorming, dan pemecahan masalah. Unggul dalam penalaran mendalam dan sintesis konteks yang panjang

Penelitian Mendalam : Agen penelitian otomatis yang menjelajahi web, merangkum temuan, dan menghasilkan laporan yang komprehensif

GPT Kustom : Konfigurasi AI yang dapat digunakan kembali dengan instruksi, pengetahuan, dan alat yang disesuaikan. Dapat dibagikan di ruang kerja Business dan Enterprise

ChatGPT Agent : Mode agen yang mampu melakukan tindakan bertahap: menjelajah web, membuat kode, menganalisis file, dan menggunakan alat dalam sebuah percakapan

Codex : Agen pemrograman OpenAI untuk pembuatan dan pengeditan kode secara otomatis

Proyek: Ruang kerja terorganisir di dalam ChatGPT untuk mengelompokkan percakapan, berkas, dan : Ruang kerja terorganisir di dalam ChatGPT untuk mengelompokkan percakapan, berkas, dan GPT kustom berdasarkan topik

ChatGPT kini mendukung MCP (Model Context Protocol) melalui mode pengembang dan direktori aplikasinya (lebih dari 300 integrasi, termasuk Monday.com, Notion, Linear, Stripe, dan Hex). Server MCP khusus dapat dihubungkan untuk akses baca/tulis ke sistem internal. Plugin Codex dapat mengemas konfigurasi server MCP bersama dengan keterampilan dan integrasi aplikasi.

Empat Alasan Mengapa ChatGPT dan ClickUp Lebih Baik Digunakan Bersama-sama

1. Rencanakan dengan ChatGPT, jalankan dengan ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT sangat unggul dalam tahap awal suatu pekerjaan: meneliti suatu topik, menganalisis data, menyusun strategi, dan mengeksplorasi seperti apa alur kerja yang mungkin diterapkan. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya untuk mensintesis informasi dari berbagai sumber. Itulah yang menjadi keunggulan mesin penalaran serba guna.

🤝 Di ClickUp, wawasan-wawasan tersebut diwujudkan menjadi pekerjaan nyata. Strategi diubah menjadi proyek dengan tonggak pencapaian. Analisis diubah menjadi tugas-tugas dengan penanggung jawab. Desain alur kerja diubah menjadi Super Agent yang terpicu setiap kali status berubah. Draf diubah menjadi dokumen yang terhubung dengan brief, dan dilacak dalam sprint.

ChatGPT membantu Anda berpikir. ClickUp AI membantu organisasi menjalankan tugas secara efisien, dalam skala besar, untuk setiap tim, tanpa perlu ada yang memberikan perintah lagi.

2. Sistem kerja bersama vs. percakapan AI pribadi

🙇🏻‍♂️ Apa pun yang Anda buat di ChatGPT akan tersimpan di riwayat percakapan Anda atau dalam sebuah Proyek. GPT khusus dapat dibagikan di dalam ruang kerja, tetapi hasilnya tetap berupa percakapan. Jika Anda membuat sesuatu yang hebat di ChatGPT, anggota tim lainnya harus mengetahui keberadaannya, tahu cara menggunakannya, dan ingat untuk membukanya.

🤝 ClickUp AI dirancang untuk digunakan bersama:

Super Agents dapat dilihat oleh seluruh tim di ruang kerja. Ketika seseorang membuat agen, seluruh organisasi akan mendapat manfaatnya

Pemicu Otomatisasi ClickUp berlaku untuk semua orang, bukan hanya orang yang mengaturnya

Kolom Kustom AI ditampilkan untuk seluruh tim

Basis pengetahuan dapat diakses oleh setiap pengguna dan setiap agen

Ketika seseorang keluar dari perusahaan, percakapan ChatGPT dan GPT kustomnya mungkin tetap ada di ruang kerja, tetapi pengetahuan alur kerja institusional tidak ditransfer seperti halnya pemicu, instruksi, dan konteks yang dimiliki oleh agen ClickUp.

💡 Tips Pro: Jika Anda sedang mengevaluasi platform AI seperti ChatGPT, ada baiknya Anda bertanya: “Ketika salah satu anggota tim Anda membuat alur kerja AI di ChatGPT, apakah seluruh organisasi dapat melihatnya, menggunakannya, dan memanfaatkannya? Atau apakah alur kerja tersebut hanya dimiliki oleh orang tersebut saja?”

📮ClickUp Insight: Ketika ditanya apa yang akan membuat agen AI benar-benar berguna, jawaban teratas bukanlah kecepatan atau kemampuan. Hampir 40% responden mengatakan bahwa mereka membutuhkan agen yang benar-benar memahami konteks pekerjaan mereka. Hal itu masuk akal karena kebanyakan agen AI gagal jika mereka tidak memahami alasan di balik keputusan yang diambil atau bagaimana alur kerja seharusnya berjalan. Karena Super Agents mampu mempertahankan konteks, mengingat keputusan-keputusan sebelumnya, dan beroperasi secara berkelanjutan, mereka dapat bertindak dengan keandalan yang jauh lebih tinggi daripada agen berbasis perintah. Mereka bekerja berdasarkan riwayat ruang kerja yang dinamis, tetap aktif seiring perkembangan pekerjaan, dan beroperasi dalam batasan izin yang jelas serta jejak audit. Ketika sistem kecerdasan buatan memahami tugas tersebut dan melaksanakannya dengan lancar, Anda akhirnya akan merasa seolah-olah bekerja bersama rekan kerja virtual yang benar-benar dapat diandalkan.

3. Kecerdasan yang selalu aktif vs. jawaban sesuai permintaan

🙇🏻‍♂️ ChatGPT berfungsi ketika seseorang membukanya dan mulai mengetik. Jika tidak ada yang bertanya, tidak akan terjadi apa-apa. Agen ChatGPT dapat melakukan tindakan bertahap, tetapi tetap harus ada yang memulai percakapan.

🤝 ClickUp AI terus bekerja, baik ada yang memperhatikan maupun tidak:

Brain memperkaya data di latar belakang: merangkum proyek, mengisi Bidang Kustom, serta memperbarui basis pengetahuan

Agen Autopilot memantau ruang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu: menandai tugas yang terlambat, menyortir tugas baru secara otomatis, dan menyusun ringkasan data di dasbor

Super Agents terpicu oleh peristiwa alur kerja: perubahan status, tugas baru, penyebutan, dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya

Ruang kerja ini semakin cerdas setiap jamnya tanpa perlu ada yang secara aktif mengendalikannya. Anda tidak menggunakan ClickUp AI seperti halnya menggunakan ChatGPT. Aplikasi ini berjalan dengan sendirinya.

4. Konteks kerja yang membuat ChatGPT lebih cerdas

🤝 ClickUp AI terus memperkaya data yang ada di ruang kerja Anda. Ringkasan yang dihasilkan secara otomatis, Bidang Kustom yang diklasifikasikan oleh AI, dan bahkan wawasan proyek yang terstruktur semuanya dibuat tanpa perlu perintah dari siapa pun.

Saat tim Anda menggunakan ChatGPT untuk analisis dan mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam ClickUp, ClickUp AI akan memprosesnya: mengklasifikasikan secara otomatis, memicu tindakan agen, serta memperbarui dasbor. Dan ketika seseorang menggunakan ChatGPT dengan data ClickUp (melalui API atau konteks manual), data yang diperkaya dari ClickUp akan meningkatkan kualitas hasil keluaran ChatGPT.

Siklus penguatan:

Hasilnya: ChatGPT menghasilkan keluaran yang lebih baik karena ClickUp AI telah melakukan pekerjaan berat dalam mengorganisir, mengklasifikasikan, dan memperkaya data. Dan ketika ChatGPT menghasilkan sesuatu yang bernilai, ClickUp AI mengubahnya menjadi tindakan operasional yang bermanfaat bagi seluruh organisasi.

Pelanggan kami sepakat bahwa kombinasi ini benar-benar mengubah permainan:

ClickUp vs. ChatGPT: Alat yang tepat untuk kebutuhan yang tepat

Intinya bukanlah untuk menggantikan ChatGPT dengan ClickUp AI. Melainkan untuk menggunakan AI yang tepat untuk tugas yang tepat.

Contoh penggunaan Alat terbaik Mengapa Penelitian dan analisis mendalam ChatGPT Penjelajahan web, sintesis konteks panjang, Penelitian Mendalam Brainstorming dan pengembangan ide ChatGPT Ramah, kreatif, dan pandai mengeksplorasi ide Penyusunan konten ChatGPT Penulisan yang kuat, pandai menyesuaikan nada Pemrograman dan pemecahan masalah Kodeks Agen pemrograman otonom Pembaruan status proyek ClickUp AI Selalu aktif, dibuat secara otomatis berdasarkan aktivitas nyata Perencanaan dan pemantauan sprint ClickUp AI Penyeimbangan beban kerja, deteksi hambatan, dasbor Isi dalam dokumen proyek ClickUp AI Sesuai konteks, terkait dengan brief dan tugas Pertanyaan seputar pekerjaan Otak Jawaban instan dari tugas, dokumen, obrolan, dan komentar Penyaluran tugas dan penyortiran Agen-Agen Hebat Berbasis peristiwa, menyadari ruang kerja, dan memiliki cakupan izin Catatan rapat dan tindak lanjut Pertemuan AI Perekaman otomatis, pembuatan tugas Pemantauan latar belakang Agen Autopilot 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa perlu diminta, selalu aktif Alur kerja khusus untuk proyek berisiko tinggi Agen Bersertifikat Dirancang khusus, didukung FDE, tanpa batasan Produktivitas pribadi ChatGPT Pemikiran mandiri, penyusunan, eksplorasi Alur kerja tim bersama Agen-Agen Hebat Dapat dilihat oleh organisasi, dikelola di tingkat ruang kerja

🔑 Inti Utama: ChatGPT menangani pemikiran yang bersifat pribadi, mendalam, dan serba guna. ClickUp AI menangani alur kerja operasional yang berlaku untuk seluruh tim dan selalu aktif. Dengan kedua alat ini, Anda telah mencakup seluruh organisasi.

Apa Artinya Hal Ini bagi Organisasi Anda

Bagi setiap anggota tim

AI yang langsung berfungsi begitu mereka membuka ClickUp, tanpa perlu berlangganan ChatGPT, tanpa perlu konfigurasi API, dan tanpa perlu keahlian dalam merancang prompt. Brain menjawab pertanyaan mereka, agen menangani pekerjaan rutin, Bidang Kustom mengklasifikasikan tugas secara otomatis, dan catatan rapat dibuat secara otomatis.

Bagi pengguna ChatGPT yang mahir

Terus gunakan ChatGPT untuk riset mendalam, analisis, dan pekerjaan kreatif. Masukkan hasilnya ke ClickUp, di mana hasil tersebut akan tercatat sebagai tugas yang dilacak dengan penanggung jawab, tenggat waktu, dan otomatisasi berbasis agen. Wawasan tersebut tidak hanya tersimpan di jendela obrolan. Wawasan tersebut akan diterapkan secara operasional.

Untuk bidang TI dan kepemimpinan

Satu platform AI terpadu yang menggunakan sistem SSO, izin, dan standar kepatuhan yang sama dengan seluruh ekosistem ClickUp. Telah bersertifikasi ISO 42001 untuk manajemen AI, tanpa penyimpanan data oleh mitra AI, serta kontrol administrasi terpusat untuk menentukan model, agen, dan fitur mana yang diaktifkan. Bandingkan hal tersebut dengan ratusan instance ChatGPT terpisah yang memiliki tingkatan paket berbeda-beda dan tidak memiliki visibilitas terpusat mengenai hasil yang dihasilkan AI dari data perusahaan.

Untuk strategi kecerdasan buatan

ClickUp tidak terikat pada model tertentu dan mendukung GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3, serta 14 model AI lainnya dari OpenAI, Anthropic, dan Google. Tim Anda sudah dapat menggunakan model GPT yang sama yang mereka percayai, yang diterapkan pada seluruh alur kerja. Jika besok muncul model yang lebih baik, ClickUp akan beralih tanpa perlu membangun ulang alur kerja.

Selain itu, Anda juga bisa menghindari biaya yang timbul akibat penyebaran AI yang tak terkendali (atau penggunaan dan pembayaran berbagai alat AI tanpa strategi atau pengawasan).

👀 Tahukah Anda? Survei AI Sprawl dari ClickUp menemukan bahwa hampir setengah dari seluruh pekerja (46,5%) terpaksa berpindah-pindah antara dua atau lebih alat AI untuk menyelesaikan satu tugas.

Manfaatkan ChatGPT dengan Lebih Efektif Bersama ClickUp

ChatGPT mungkin adalah AI yang pertama kali dipilih oleh tim Anda. ClickUp AI-lah yang mengintegrasikan kecerdasan tersebut ke dalam alur kerja Anda yang sebenarnya.

ClickUp Brain menghadirkan kecerdasan buatan (AI) yang peka konteks ke ruang kerja ClickUp dan aplikasi terhubung Anda. Super Agents membantu Anda melakukan lebih dari yang mampu dilakukan manusia, sebagai rekan tim AI yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Postingan ini bukan tentang perbandingan antara ClickUp AI dan ChatGPT. Postingan ini membahas tentang memilih AI yang tepat untuk tujuan yang tepat. Jika ChatGPT mendukung proses berpikir, ClickUp AI mendukung proses pelaksanaan. Dan ketika Anda menggabungkan keduanya dalam satu ruang kerja, Anda dapat menulis, membuat kode, meluncurkan, dan mengeksekusi tugas 10 kali lebih cepat daripada hanya menggunakan ChatGPT saja.