Cara Membangun Agen AI dengan ChatGPT untuk Solusi Kustom

Mengelola proyek saat ini terasa seperti siklus tak berujung dari tenggat waktu, email, dan tindak lanjut. Meskipun menggunakan berbagai alat manajemen tugas, tim sering kali harus melacak pembaruan, menyusun laporan, dan mengejar informasi secara manual, sehingga sedikit waktu tersisa untuk pekerjaan sebenarnya.

Tidak mengherankan bahwa AI dengan cepat mengubah hal ini.

Survei Capgemini menemukan bahwa 82% organisasi berencana mengintegrasikan agen AI dalam tiga tahun ke depan, mempercayakan mereka untuk tugas-tugas seperti pembuatan email, pemrograman, dan analisis data.

Bagi yang telah beralih, dampaknya jelas: pembaruan otomatis, laporan dapat dihasilkan dalam hitungan detik, dan rapat dapat dirangkum secara instan. Alih-alih terjebak dalam detail kecil, tim dapat fokus pada keputusan bernilai tinggi dan membiarkan AI menangani pekerjaan rutin.

Penasaran bagaimana agen AI dapat mengubah alur kerja Anda? Dalam posting blog ini, kami akan menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membangun agen AI dengan ChatGPT melalui panduan langkah demi langkah.

Namun, jika Anda ingin mencoba alternatif agen AI yang lebih keren, siap pakai, dan sadar konteks dari ClickUp, tetaplah bersama kami hingga akhir!

⏰ Ringkasan 60 Detik Membuat agen AI dengan ChatGPT dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan meningkatkan efisiensi alur kerja.

Agen AI adalah entitas perangkat lunak otonom yang mampu mengenali lingkungannya, memproses informasi, dan melaksanakan tugas tanpa masukan manusia yang terus-menerus.

Mereka mengandalkan teknik AI seperti machine learning dan pemrosesan bahasa alami untuk mengambil keputusan dan berinteraksi dengan pengguna.

GPT-4 memainkan peran penting dalam meningkatkan agen AI dengan memungkinkan respons yang sadar konteks, retensi memori, dan pemecahan masalah yang kompleks.

Untuk mengembangkan agen AI dengan ChatGPT, ikuti langkah-langkah berikut: Tentukan tujuan agen Anda Pilih stack teknologi yang sesuai untuk pengembangan, pengujian, dan deployment Konfigurasikan model AI berdasarkan tujuan dan aplikasi Anda Latih model AI dengan data kustom Kembangkan antarmuka pengguna Lakukan pengujian dan optimasi Deploy dan pantau agen

Tentukan tujuan dari agen Anda

Pilih stack teknologi yang sesuai untuk pengembangan, pengujian, dan deployment.

Konfigurasikan model AI sesuai dengan tujuan dan aplikasi Anda.

Latih model AI dengan data kustom.

Kembangkan antarmuka pengguna

Lakukan pengujian dan optimasi

Deploy dan pantau agen tersebut.

Membuat agen kustom dengan ChatGPT memungkinkan bisnis untuk menciptakan solusi yang efisien secara biaya yang memahami alur kerja spesifik mereka dan dapat mengotomatisasi tugas, menghasilkan laporan instan, serta menangani interaksi pelanggan dengan efisien.

ClickUp menawarkan alternatif berbasis AI bernama ClickUp Brain, yang mengotomatisasi alur kerja, mengorganisir pengetahuan, dan memberikan wawasan real-time, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pengembangan kustom.

ClickUp Brain meningkatkan produktivitas dengan mengintegrasikan otomatisasi dan pencarian berbasis AI yang sadar konteks langsung ke dalam ruang kerja Anda. Tentukan tujuan dari agen Anda

Pilih stack teknologi yang sesuai untuk pengembangan, pengujian, dan deployment.

Konfigurasikan model AI sesuai dengan tujuan dan aplikasi Anda.

Latih model AI dengan data kustom.

Kembangkan antarmuka pengguna

Lakukan pengujian dan optimasi.

Deploy dan pantau agen tersebut.

Apa Itu Agen AI dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Agen AI adalah entitas perangkat lunak yang dapat mengenali lingkungannya, memproses informasi, dan mengambil tindakan otonom untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka menggunakan teknik kecerdasan buatan seperti machine learning, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan reinforcement learning untuk mengambil keputusan dan berinteraksi dengan pengguna, sistem, atau agen lain.

Fungsi utama agen AI adalah mengotomatisasi tugas-tugas berulang, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis.

📌 Contoh: Ambil contoh asisten HR yang didukung AI. Alih-alih hanya mencantumkan lowongan pekerjaan, agen AI mengotomatisasi proses perekrutan dengan menyaring CV, menjadwalkan wawancara, dan menjawab pertanyaan umum calon kandidat.

Bagaimana cara kerja agen AI?

Mekanisme kerja agen AI didasarkan pada empat komponen utama:

Persepsi dan pemahaman : Mereka memproses masukan seperti teks, suara, atau data menggunakan NLP dan machine learning.

Pengambilan keputusan : Mereka mengevaluasi berbagai opsi berdasarkan data real-time dan memilih tindakan yang paling efektif.

Eksekusi otonom : Mereka menangani tugas seperti menjawab pertanyaan, menganalisis laporan, atau menghasilkan konten.

Pembelajaran berkelanjutan: Mereka belajar dari interaksi Anda sebelumnya, menjadi lebih cerdas dan efisien seiring waktu.

Peran GPT-4 dalam pengembangan agen AI

Agen AI memperoleh kecerdasannya melalui kombinasi deep learning, jaringan saraf, dan dataset besar, tetapi di inti banyak sistem ini terdapat GPT (Generative Pre-trained Transformers).

GPT dilatih menggunakan sejumlah besar data teks dari buku, artikel, situs web, dan sumber lainnya. Hal ini membantu mereka membangun pemahaman dasar tentang bahasa, logika, dan konteks. Fase prapelatihan ini memberikan kecerdasan dasar bagi agen AI, memungkinkan mereka mengenali pola dan membuat prediksi yang terinformasi.

Inovasi utama di sini adalah mekanisme self-attention, yang membantu AI menentukan kata-kata mana dalam sebuah kalimat (atau antar kalimat) yang paling relevan satu sama lain. Hal ini membuat respons menjadi lebih koheren dan sadar konteks.

Inilah mengapa GPT-4 menjadi tulang punggung kecerdasan agen AI dan bagaimana ia mendukung penerapan ChatGPT dalam aplikasi dunia nyata:

1. GPT-4 memberikan respons yang sadar konteks.

Berkat kecerdasan buatan generatif, GPT-4 dapat memahami konteks, nada, dan niat, sehingga interaksi terasa alami. Baik saat menjawab pertanyaan kompleks maupun merangkum laporan panjang, GPT-4 memastikan percakapan berjalan lancar.

📌 Contoh: Salah satu penerapan AI yang paling berdampak adalah di bidang pendidikan. Tutor AI Khan Academy, Khanmigo, menggunakan GPT-4 untuk memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan sadar konteks kepada siswa.

2. GPT-4 mengingat apa yang Anda katakan

Berbeda dengan model sebelumnya, GPT-4 dapat mengingat interaksi masa lalu dan masa depan dalam percakapan yang lebih panjang, sehingga Anda tidak perlu mengulang informasi yang sama. Hal ini membuat agen AI lebih berguna untuk proyek berkelanjutan, dukungan pelanggan, atau tugas apa pun yang memerlukan tindak lanjut.

📌 Contoh: Seorang pelanggan menghubungi agen dukungan AI di Shopify mengenai masalah pesanan. Seminggu kemudian, mereka kembali dengan pertanyaan lanjutan, dan AI mengingat percakapan sebelumnya tanpa perlu mengulang detail.

3. GPT-4 sangat handal dalam menyelesaikan masalah kompleks.

GPT-4 lebih unggul dalam penalaran logis dan pemecahan masalah dibandingkan pendahulunya. Agen AI yang memanfaatkan GPT-4 dapat menganalisis skenario kompleks, memecah masalah, dan memberikan respons yang terstruktur dan terencana dengan baik.

Sebagai hasilnya, agen AI yang didukung oleh GPT-4 memfasilitasi perdagangan percakapan dengan pengalaman belanja yang dipersonalisasi, mengotomatisasi proses penjualan, dan memberikan dukungan pelanggan secara instan.

📌 Contoh: Asisten belanja AI Amazon membantu pelanggan menemukan pakaian sesuai preferensi mereka, menjadikan belanja online lebih interaktif.

❗️Tidak perlu ChatGPT. Dapatkan beberapa model bahasa besar (LLM) dengan hanya satu aplikasi! Ingin meningkatkan komunikasi dan produktivitas Anda 10 kali lipat? Kenalkan Brain MAX — aplikasi desktop yang mengintegrasikan AI, pencarian, dan otomatisasi di seluruh aplikasi kerja yang Anda gunakan. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara alat AI yang terpisah atau menggali melalui tab yang tak berujung. Dengan Brain MAX, Anda mendapatkan produktivitas berbasis suara, pencarian terpadu di semua aplikasi Anda, kemampuan untuk berinteraksi dengan beberapa model bahasa besar (LLMs), membangun agen AI kustom, dan pembuatan laporan kustom instan—semua dalam satu tempat. Ini mengurangi beban kognitif Anda, menghilangkan penundaan dalam mengidentifikasi risiko dan laporan, serta benar-benar menghilangkan penyebaran AI yang tidak terkendali. Jika Anda siap untuk era baru AI Kontekstual dan kerja yang lancar, Brain MAX adalah alat yang wajib Anda miliki.

Cara Membuat Agen AI dengan ChatGPT

Anda tidak perlu menjadi ilmuwan data untuk membangun agen AI dengan ChatGPT. Dengan pengaturan yang sangat minimal, Anda sudah siap untuk memulai.

Berikut ini panduan singkatnya 👇

Langkah 1: Tentukan tujuan agen AI Anda

Sebelum masuk ke detail teknis, pastikan Anda jelas tentang apa yang ingin Anda lakukan dengan agen AI Anda.

Tanyakan pada diri Anda: Tugas spesifik apa yang akan ditangani oleh agen AI saya? (misalnya, menjawab pertanyaan umum, memproses tiket dukungan, visualisasi data, dan merangkum laporan, dll.)

Siapa yang akan paling bergantung padanya? (misalnya, tim layanan pelanggan, perwakilan penjualan, pengunjung situs web)

Jenis data apa yang akan diproses? (misalnya, pertanyaan pelanggan, dokumen internal, catatan CRM)

Bagaimana cara komunikasinya? (misalnya, obrolan langsung, asisten suara, otomatisasi email)

Setelah Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda dapat melanjutkan ke pengaturan teknis.

Langkah 2: Pilih stack teknologi Anda

ChatGPT tidak hanya menjadi mesin penggerak agen AI Anda; ia membutuhkan infrastruktur teknologi yang solid untuk beroperasi dengan lancar. Kombinasi teknologi yang tepat akan menentukan seberapa baik hasil yang dihasilkan.

Berikut hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan:

Pemrograman: Python (sangat cocok untuk AI/ML)

Model NLP: GPT-4 untuk respons cerdas

Hosting: Berbasis cloud (AWS, Azure, Google Cloud) atau self-hosted

Framework: LangChain, OpenAI API, FastAPI untuk antarmuka berbasis web.

Database: PostgreSQL atau MongoDB

Integrasi: Zapier, Zapier, ClickUp API untuk alur kerja yang lancar

Langkah 3: Konfigurasikan model AI Anda dengan ChatGPT

Sekarang, saatnya untuk mengonfigurasi model AI Anda. Anda perlu mengakses API OpenAI dan menyesuaikan model tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, tentukan nada, tetapkan batas respons, dan implementasikan panggilan API.

📌 Contoh: import openai response = openai.ChatCompletion.create(model="gpt-4", messages=[{"role": "user", "content": "Bagaimana cuaca hari ini?"}]) print(response["choices"][0["message"]["content"]))

Hal ini memungkinkan agen AI Anda mulai menghasilkan respons berdasarkan masukan pengguna.

Langkah 4: Latih AI Anda dengan data kustom

Secara default, ChatGPT sudah mengetahui banyak hal. Namun, ia tidak mengetahui bisnis Anda. Untuk membuat agen AI Anda berguna, Anda perlu melatihnya dengan data yang spesifik untuk industri dan alur kerja Anda.

Dari mana mendapatkan data pelatihan?

📝 Basis pengetahuan internal : FAQ, SOP, dan dokumen bantuan💬 Riwayat obrolan sebelumnya: Percakapan nyata dengan pelanggan (jika tersedia)🧑🏻‍💻 Sistem CRM atau tiket: Tiket dukungan, pertanyaan klien, dan penyelesaiannya

Semakin banyak data relevan yang Anda berikan ke ChatGPT, semakin cerdas dan akurat agen AI Anda menjadi.

🔍 Tahukah Anda? GPT-2 dilatih menggunakan 40 miliar token teks dari lebih dari 8 juta halaman web —semua data tersebut berasal dari posting Reddit yang mendapatkan setidaknya tiga upvote! Intinya, jika orang menemukan sebuah posting cukup menarik untuk di-upvote, ada kemungkinan posting tersebut membantu melatih AI yang Anda gunakan saat ini.

Langkah 5: Membangun antarmuka AI

Kualitas agen AI Anda tergantung pada cara orang berinteraksi dengannya. Antarmuka yang kaku? Menyebalkan. Antarmuka yang mulus dan intuitif? Perubahan besar.

Berikut cara mengonfigurasinya:

💬 Chatbot: Tambahkan ke Slack, Teams, atau situs web Anda untuk percakapan instan📞 Asisten suara: Hubungkan ke Twilio untuk dukungan telepon📧 Email AI: Otomatisasi balasan melalui Gmail atau Outlook

Pilih antarmuka yang tepat berdasarkan tingkat keterlibatan pengguna, dan Anda akan memiliki AI yang terasa alami saat berinteraksi.

🧠 Fakta Menarik: Agen AI modern menggunakan pembelajaran penguatan (seperti RLHF—Pembelajaran Penguatan dari Umpan Balik Manusia) untuk menyempurnakan respons mereka. Mereka belajar dari interaksi pengguna, mengoptimalkan akurasi, relevansi, dan keterlibatan.

Langkah 6: Uji dan optimalkan agen AI Anda

Setelah agen AI Anda dibangun, Anda perlu menguji dan menyempurnakan responsnya untuk tugas-tugas spesifik.

Berikut adalah daftar periksa pengujian yang Anda butuhkan 👇

Uji Coba Hal yang perlu diperiksa Mengapa hal ini penting Pengujian unit Verifikasi respons API Memastikan pengambilan data yang akurat Pengujian pengguna Kumpulkan umpan balik pengguna yang sebenarnya Meningkatkan pengalaman dan akurasi Penanganan kesalahan Uji pemulihan AI dari kegagalan Mencegah gangguan dan kebingungan Pemeriksaan kinerja Optimalkan kecepatan dan waktu respons Menjaga interaksi tetap lancar

Baca Lebih Lanjut: Aplikasi AI Terbaik untuk Mengoptimalkan Alur Kerja

Langkah 8: Deploy dan pantau

Saatnya untuk menerapkan agen AI Anda dalam dua skenario dunia nyata. Tergantung pada kasus penggunaan Anda, Anda dapat:

Hosting-nya di AWS/GCP untuk aplikasi berskala besar.

Deploy-nya sebagai alat SaaS untuk interaksi dengan pelanggan.

Anda juga perlu memantau agen AI Anda secara terus-menerus. Dengan kata lain:

Analisis umpan balik dan tingkatkan respons AI.

Perbarui data pelatihan secara teratur.

Tambahkan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna.

Terus tingkatkan kinerja agen AI Anda berdasarkan umpan balik untuk membuatnya lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih bermanfaat.

🌟 Tutorial Bonus: Siap untuk membangun agen AI kustom Anda sendiri? Berikut ini tutorial video untuk Anda! 👇🏼

Cara Menyesuaikan ChatGPT untuk Agen AI Anda Sendiri

Jadi, Anda telah membangun agen AI menggunakan ChatGPT—luar biasa! Namun, agen AI generik seperti seorang magang di hari pertama. Ia memahami dasar-dasarnya tetapi membutuhkan pelatihan untuk menjadi berguna. Untuk membuatnya bekerja sesuai keinginan Anda, sesuaikan prinsip kerja ChatGPT. Berikut tutorial langkah demi langkah:

1. Sesuaikan ChatGPT untuk kasus penggunaan Anda

ChatGPT dilatih dengan pengetahuan umum, tetapi agen AI Anda memerlukan keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Latih dengan data Anda : Unggah pertanyaan pelanggan, SOP, dan interaksi sebelumnya untuk meningkatkan akurasi.

Sempurnakan respons: Gunakan API penyempurnaan OpenAI untuk menyesuaikan AI dengan kebutuhan bisnis Anda.

Selain itu, hubungkan agen tersebut dengan dokumentasi internal, basis pengetahuan, atau data real-time melalui API untuk memastikan respons tetap akurat dan selaras dengan bisnis Anda.

2. Tingkatkan respons dengan teknik prompt engineering

Terkadang, prompt yang lebih baik berarti jawaban yang lebih baik. Saat Anda menggunakan prompt sistem yang efektif, Anda dapat mengarahkan AI untuk menghasilkan respons yang lebih relevan. Misalnya,

❌ ‘Ceritakan tentang penjualan.’

melalui ChatGPT

✅ ‘Daftar tiga strategi penjualan B2B SaaS teratas beserta contohnya. ’

3. Tetapkan batasan untuk mengontrol respons AI.

AI cerdas tetapi tidak sempurna. Ia dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan jika tidak diawasi. Tetapkan mekanisme verifikasi fakta, pengaturan panjang respons, dan filter kepatuhan untuk mencegah output yang tidak akurat atau berisiko.

4. Sesuaikan AI berdasarkan peran pengguna

AI harus menyesuaikan diri dengan audiensnya. Pelanggan mendapatkan penjelasan yang sederhana, sementara tim internal menerima wawasan yang detail dan berharga. Tanggapan berdasarkan peran membuat interaksi lebih bermanfaat dan sadar konteks.

Anda dapat mengubah ChatGPT menjadi agen AI yang kuat yang benar-benar bekerja untuk Anda dengan melakukan penyesuaian dan mengintegrasikan data yang tepat. Namun, seperti yang kami janjikan, ada solusi yang lebih keren daripada agen ChatGPT, jadi teruslah membaca.

Mengapa Membangun Agen AI dengan ChatGPT?

Membuat agen AI kustom dengan ChatGPT berarti memiliki asisten yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Anda dan memahami alur kerja Anda.

Inilah alasan mengapa membuat agen AI dengan ChatGPT dapat membantu Anda:

1. Agen AI kustom yang sesuai dengan kebutuhan Anda

Dengan ChatGPT, Anda dapat membuat agen AI yang memahami bisnis Anda dan menangani tugas sesuai kebutuhan Anda. Agen ini berfungsi sebagai agen berbasis pengetahuan, menggunakan penalaran logis untuk memberikan respons dan solusi yang akurat.

Selain itu, agen ini dapat menjawab pertanyaan pelanggan, menyaring prospek, membantu proses onboarding, atau mengelola tiket dukungan layaknya anggota tim sungguhan. Anda dapat menentukan nada, tingkat detail, dan sumber informasi yang digunakan, sehingga agen ini selaras dengan merek dan proses bisnis Anda.

💡 Tips Pro: Sebelum membangun agen ChatGPT Anda, buatlah dokumen persona yang berisi respons ideal, topik yang harus dihindari, dan lima hingga tujuh percakapan contoh. Bagikan dokumen ini dengan tim Anda sejak awal untuk menghindari revisi berulang. Langkah sederhana ini dapat memangkas waktu pengembangan hingga 30-40%!

2. Otomatisasi yang efisien secara biaya

Agen AI dapat meringankan beban kerja tim manusia dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, ChatGPT dapat menangani ribuan percakapan secara bersamaan dengan agen LLM , yang menggabungkan model bahasa yang kuat dengan kemampuan perencanaan dan memori. Artinya, bisnis dapat berkembang tanpa khawatir membebani tim dukungan mereka.

3. Selesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat

Tidak ada yang suka menghabiskan berjam-jam untuk tugas administratif. Celah itulah yang diisi oleh agen AI.

🦾 Otomatisasi alur kerja → Tidak perlu lagi mengelola tugas secara manual📊 Generate laporan instan → AI merangkum data dalam hitungan detik🎧 Tangani interaksi pelanggan → Tanggapi pertanyaan secara real-time

4. Privasi dan keamanan data yang lebih baik

Alat AI pihak ketiga berarti Anda mempercayakan data Anda kepada pihak lain. Ketika Anda membangun AI sendiri, Anda tetap memegang kendali. Sederhananya:

Tentukan di mana dan bagaimana data disimpan.

Batasi akses ke tim tertentu

Pastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi ( GDPR HIPAA , dll.).

Praktik Terbaik dalam Pengembangan Agen AI

Dengan mengikuti beberapa praktik terbaik, organisasi dapat membangun agen AI kustom yang efisien, ramah pengguna, dan bertanggung jawab.

Pertimbangan utama dalam membangun agen AI

Membuat agen AI memerlukan keseimbangan antara ketepatan teknis dan perencanaan strategis. Berikut adalah faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan:

1. Mulailah dengan tujuan yang jelas

Agen AI paling efektif ketika dirancang dengan tujuan spesifik.

📌 Contoh: Penyedia layanan kesehatan yang membangun agen AI harus memutuskan: Apakah ini untuk penjadwalan janji temu pasien?

Apakah ini asisten penelitian medis untuk dokter?

Setiap pendekatan memerlukan pendekatan yang berbeda, data pelatihan, dan kumpulan model data science dan AI yang berbeda.

💡 Tips pro: Buatlah ‘dokumen pohon keputusan’ sebelum mulai mengkodekan agen AI Anda. Identifikasi semua niat pengguna yang mungkin dan tindakan tepat agen Anda untuk setiap skenario. Representasi visual ini membantu mengidentifikasi potensi jalan buntu dan percakapan berulang sejak dini.

2. Pilih model AI yang tepat dan data pelatihan.

Tidak semua model AI diciptakan sama. Sebuah chatbot untuk layanan pelanggan tidak memerlukan model yang sama dengan sistem deteksi penipuan keuangan yang didukung AI.

📌 Contoh: Sebuah chatbot AI untuk ritel harus dilatih menggunakan interaksi layanan pelanggan dan FAQ produk. Sementara itu, agen AI untuk keamanan siber harus dilatih menggunakan pola perilaku penipuan dan data ancaman historis.

3. Buat agen AI yang sadar konteks

AI bekerja paling baik ketika memahami konteks percakapan. Ia harus mengambil informasi real-time dari basis data produk internal, sistem CRM, atau alat manajemen proyek Anda untuk memberikan respons yang bermakna.

📮 ClickUp Insight: 60% pekerja merespons pesan instan dalam 10 menit, tetapi setiap gangguan dapat menghabiskan hingga 23 menit waktu fokus, menciptakan paradoks produktivitas. Dengan mengonsolidasikan semua percakapan, tugas, dan thread obrolan Anda dalam ruang kerja Anda, ClickUp memungkinkan Anda untuk menghentikan perpindahan antar platform dan mendapatkan jawaban cepat yang Anda butuhkan.

Menjamin standar etika dalam implementasi agen AI.

Model AI yang mematuhi standar etika didasarkan pada kepercayaan dan kepatuhan. Dengan demikian, berikut adalah beberapa standar etika yang harus dipatuhi:

Transparansi : Pengguna berhak mengetahui bagaimana keputusan dibuat, data apa yang digunakan, dan di mana batasan-batasan tersebut berada. Ketika AI transparan, hal ini membangun kepercayaan dan membantu orang membuat pilihan yang terinformasi tentang cara mereka berinteraksi dengannya.

Pendekatan berorientasi manusia : AI seharusnya memudahkan hidup, bukan menggantikan penilaian manusia. AI perlu selaras dengan nilai-nilai manusia yang mendasar dan dirancang dengan mempertimbangkan kesejahteraan manusia.

Keadilan dan mitigasi bias : AI harus memperlakukan semua orang secara adil (tanpa kecuali). Bias dalam data dapat menyebabkan hasil yang tidak adil, jadi pemeriksaan berkala dan kumpulan data pelatihan yang beragam adalah hal yang wajib.

Privasi dan keamanan data: Data pribadi bersifat pribadi karena suatu alasan. AI hanya boleh mengumpulkan data yang diperlukan, menjaganya tetap aman, dan memberikan pengguna kendali atas informasi mereka.

Batasan Penggunaan ChatGPT sebagai Agen AI

Meskipun ChatGPT adalah alat AI yang kuat, ia memiliki beberapa keterbatasan saat digunakan sebagai agen AI mandiri. Secara singkat, keterbatasan tersebut meliputi:

❌ Tidak ada memori bawaan untuk penyimpanan konteks

ChatGPT tidak dapat mempertahankan konteks selama interaksi yang panjang kecuali Anda membuat lapisan memori kustom. Misalnya, jika Anda meminta ChatGPT untuk merangkum catatan rapat dari beberapa sesi, ia tidak akan mengingat ringkasan sebelumnya kecuali konteksnya diberikan secara eksplisit.

❌ Kemampuan eksekusi tugas yang terbatas

Meskipun ChatGPT dapat menghasilkan konten dan memberikan rekomendasi, ia tidak dapat secara langsung melakukan tindakan seperti mengirim email, menjadwalkan pertemuan, atau memperbarui status tugas tanpa integrasi eksternal.

❌ Potensi respons yang tidak akurat

ChatGPT sering kali terlihat ‘mengalami halusinasi,’ artinya terkadang menghasilkan jawaban yang menyesatkan, salah, atau tidak masuk akal, terutama dalam bidang yang kompleks atau teknis.

📖 Baca Tambahan: AI di Tempat Kerja

Gunakan ClickUp sebagai alternatif untuk ChatGPT

Jika Anda ingin membangun agen AI dengan ChatGPT, Anda mungkin tertarik untuk membuat alur kerja Anda lebih efisien. Tapi mengapa repot-repot membangun sesuatu dari awal atau menangani beberapa agen sekaligus?

Kenalkan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan. ✅

Platform ini menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan dalam satu platform—didorong oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan pencarian.

Agen AI-nya, ClickUp Brain, terintegrasi langsung ke dalam aplikasi, dirancang untuk membantu tim mengotomatisasi alur kerja dan mengakses wawasan real-time dari data di ruang kerja mereka—tanpa perlu mengkodekan atau mengonfigurasi tugas yang kompleks. Agen ini membuat manajemen proyek lebih lancar dengan bertindak sebagai co-pilot cerdas, membantu dalam prioritas tugas, pembuatan konten, dan merangkum informasi kunci.

Buat alur kerja otomatis dan hasilkan saran perbaikan dengan ClickUp Brain.

Inilah yang kami maksud:

Dapatkan ringkasan cepat dari tugas ClickUp Anda, klip suara dan video di ClickUp , serta percakapan untuk tetap terupdate tanpa perlu membaca/melihat semuanya.

Percepat penulisan dengan menghasilkan email, laporan, atau ide brainstorming di dalam ClickUp.

Fokus pada tugas-tugas berdampak tinggi berdasarkan tenggat waktu dan beban kerja berdasarkan wawasan yang didorong oleh AI.

Peroleh informasi proyek penting dari tugas, catatan, dan dokumen dalam hitungan detik.

Sebagai agen AI, ClickUp Brain juga membawa kekuatan otomatisasi bahasa alami ke dalam alur kerja. Alih-alih mengatur kondisi if-this-then-that yang kompleks secara manual, ClickUp Brain memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas hanya dengan menjelaskan apa yang Anda butuhkan dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Gunakan ChatGPT AI Agents untuk mengotomatisasi tugas, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

Namun, ClickUp tidak berhenti di situ. Selain otomatisasi berbasis AI, ClickUp juga memudahkan komunikasi tim dengan ClickUp Chat. Ini adalah nilai tambah yang dibutuhkan oleh tim yang lelah berpindah-pindah aplikasi hanya untuk mengikuti percakapan kerja.

Alih-alih menggunakan alat obrolan dan manajemen proyek terpisah, ClickUp menggabungkan semuanya dalam satu platform—sehingga Anda dapat bercakap-cakap, merencanakan, dan mengambil tindakan di satu tempat.

Tambahkan agen AI ClickUp ke saluran Anda di ClickUp Chat untuk mempercepat proses.

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah tentang ClickUp Chat:

Percakapan dapat diubah menjadi tugas secara instan : Tidak perlu lagi momen ‘Mari kita catat tugas ini’. Cukup ubah pesan apa pun menjadi tugas dengan satu klik.

Semua tetap terhubung : Percakapan secara otomatis terhubung dengan tugas, dokumen, dan diskusi lainnya, sehingga Anda tidak akan kehilangan konteks.

Brain siap membantu Anda : Butuh respons cepat? ClickUp Brain dapat menyarankan balasan, merangkum percakapan panjang, dan bahkan secara otomatis membuat tugas dari percakapan.

Panggilan dengan ringkasan instan: Ikuti panggilan suara atau video menggunakan SyncUps di Chat, dan agen AI ClickUp akan secara otomatis menghasilkan ringkasan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk Anda.

Sekarang, memiliki otomatisasi bertenaga AI dan obrolan yang lancar memang hebat, tetapi apa yang terjadi ketika Anda kewalahan dengan dokumen yang tersebar, tugas yang tertunda, dan silo pengetahuan yang tak berujung?

Alih-alih menggali pesan lama atau mengklik melalui folder yang tak berujung, gunakan kemampuan Manajemen Pengetahuan AI ClickUp untuk mengorganisir, mengakses, dan menampilkan informasi yang tepat tepat pada waktunya.

Temukan jawaban yang relevan dari ruang kerja dan aplikasi terintegrasi Anda menggunakan ClickUp Brain.

Berbeda dengan agen AI tradisional yang merespons secara pasif terhadap perintah, ClickUp menyediakan pusat pengetahuan berbasis AI yang terpusat, yang secara aktif mengorganisir, memperbarui, dan mengambil informasi di seluruh lingkungan kerja Anda.

Dengan ini, Anda akan mendapatkan:

Struktur konten otomatis : ClickUp mengkategorikan dan menandai informasi perusahaan secara cerdas, sehingga memudahkan untuk menemukan dan menggunakan data saat dibutuhkan.

Pembaruan pengetahuan secara real-time : Brain menyarankan perbaikan dan memastikan dokumen tetap akurat dan terupdate.

Jawaban yang sadar konteks: Berbeda dengan ChatGPT yang memerlukan masukan berulang, ClickUp Brain mengambil jawaban berdasarkan data terstruktur di dalam ruang kerja Anda.

Jaga alur kerja tetap terorganisir dan kontekstual dengan ClickUp Brain.

Tentu saja, membangun agen AI dengan ChatGPT terdengar menarik. Namun, AI bukan hanya tentang menjawab pertanyaan; melainkan tentang membuat pekerjaan menjadi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terorganisir.

Dengan ChatGPT, Anda mendapatkan asisten AI yang hebat. Tapi dengan ClickUp Brain? Anda mendapatkan AI yang benar-benar memahami alur kerja Anda. Ia tidak hanya menghasilkan respons—ia mengotomatisasi tugas, mengorganisir pengetahuan, dan memastikan Anda memiliki informasi yang tepat tepat pada waktunya.

Jika Anda mencari cara yang lebih cerdas untuk bekerja, di mana AI membantu Anda melakukan lebih banyak tanpa harus terus-menerus memasukkan konteks, ClickUp Brain adalah solusinya.

Daftar ke ClickUp hari ini dan ubah cara Anda bekerja!