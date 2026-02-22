Monday vs. Asana vs. ClickUp: Mana yang Paling Menghemat Biaya untuk Usaha Kecil?

Anda membuka halaman tagihan dan terhenti sejenak. Angkanya lebih tinggi dari yang Anda harapkan. Tidak ada perubahan besar, tapi entah bagaimana alat manajemen proyek Anda kini lebih mahal daripada beberapa bulan lalu. Beberapa pengguna baru ditambahkan, fitur yang Anda butuhkan berada di paket yang lebih mahal, dan upgrade lain terasa lebih mudah daripada merombak proses Anda.

Itulah mengapa kebanyakan usaha kecil akhirnya membayar lebih untuk alat-alat tersebut. Apa yang awalnya hanya untuk ‘mengatur tugas’ berubah menjadi langganan ganda, pembatasan fitur, dan membayar untuk hal-hal yang tidak Anda ketahui sebelumnya.

Artikel blog ini membandingkan Monday vs. Asana vs. ClickUp untuk membantu Anda mendapatkan nilai terbaik sambil menghabiskan uang paling sedikit. 🤩

Perbandingan Harga Monday vs. Asana vs. ClickUp Sekilas

Setiap platform memiliki harga yang berbeda dan fitur yang berbeda pula. Salah satunya menggunakan sistem harga per kursi, yang lain memiliki batas minimum kursi, dan yang ketiga menyembunyikan fitur-fitur penting di balik tingkatan yang mahal.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang perbandingannya. 👇

Kategori ClickUp Monday.com Asana Tingkat Gratis Paket Gratis Selamanya dengan tugas dan anggota tak terbatas, serta penyimpanan 60MB. Gratis untuk hingga 2 pengguna dengan fitur terbatas Paket pribadi gratis untuk hingga 2 pengguna. Paket Berbayar Dasar Paket tak terbatas dengan penyimpanan tak terbatas, integrasi, dan pesan obrolan tak terbatas. Paket Starter tanpa batasan jumlah pengguna Paket Starter dengan tampilan timeline dan pembuat alur kerja Harga AI ClickUp Brain tersedia sebagai add-on di semua paket berbayar. Asana AI termasuk dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kredit fitur AI termasuk dalam paket berbayar. Ukuran Tim Dapat digunakan dari individu hingga perusahaan tanpa batasan jumlah pengguna minimum. Mulai dari individu hingga perusahaan Mulai dari individu hingga perusahaan Model Harga Per-pengguna bulanan/tahunan; Paket Gratis Selamanya tersedia Harga berlangganan bulanan/tahunan Harga berlangganan per pengguna per bulan/tahun

Ringkasan ClickUp

Pekerjaan tim Anda tersebar di mana-mana. Rencana proyek ada di satu alat, dokumen di alat lain, dan percakapan hilang di aplikasi ketiga. Ini adalah penyebaran pekerjaan, dan hal ini merusak produktivitas dengan memaksa Anda terus-menerus beralih konteks hanya untuk mencari informasi.

Fragmentasi ini membuat Anda mengeluarkan uang lebih banyak karena harus berlangganan beberapa alat yang tidak saling terhubung.

ClickUp, platform Converged AI Workspace pertama di dunia, adalah platform aman tempat proyek, dokumen, percakapan, dan analisis Anda berada dalam satu tempat, dengan AI kontekstual terintegrasi sebagai lapisan kecerdasan yang memahami pekerjaan Anda dan membantu menggerakkan prosesnya.

Berikut beberapa keuntungannya:

Kebijakan paket gratis selamanya: Anda mendapatkan tugas tak terbatas dan dapat menambahkan anggota tak terbatas di paket gratis.

Integrasi AI: ClickUp Brain , AI bawaan platform, bekerja langsung di ruang kerja Anda untuk pembuatan tugas, bantuan penulisan, dan pengambilan informasi.

Platform all-in-one: Kurangi kebutuhan akan alat terpisah dan turunkan biaya total Anda dengan ClickUp Whiteboards, Kurangi kebutuhan akan alat terpisah dan turunkan biaya total Anda dengan fitur bawaan ClickUp Docs ClickUp Chat , dan ClickUp Dashboards

Tampilan fleksibel tanpa perlu upgrade: Anda mendapatkan akses ke lebih dari 15 Anda mendapatkan akses ke lebih dari 15 tampilan ClickUp , termasuk tampilan Daftar, Papan, Kalender, Gantt, dan Garis Waktu, di semua paket.

Tanpa batas minimum pengguna: Bayar hanya untuk pengguna yang Anda miliki tanpa paket bundel yang dipaksakan.

Meskipun ClickUp sangat powerful, rentang fiturnya yang luas dapat menjadi tantangan bagi tim yang hanya membutuhkan manajemen tugas dasar.

📮 Wawasan ClickUp: Tim dengan kinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Apa yang Anda dapatkan dengan uang Anda di ClickUp?

Berikut ini ringkasan nilai secara singkat:

Gratis Selamanya: Mulai dengan tugas tak terbatas, anggota tak terbatas, 60 MB penyimpanan, dan akses ke semua aplikasi yang diperlukan. Paket Unlimited: Akses penyimpanan tak terbatas, integrasi, dan dasbor, serta tambahkan tamu dengan izin dan buat Akses penyimpanan tak terbatas, integrasi, dan dasbor, serta tambahkan tamu dengan izin dan buat formulir ClickUp Paket Bisnis: Akses otomatisasi lanjutan, manajemen beban kerja, dan kemampuan ekspor kustom. Enterprise: Dapatkan izin lanjutan, penyesuaian merek, manajer keberhasilan khusus, dan SSO/SAML untuk keamanan dan dukungan skala besar.

🚀 Keunggulan ClickUp: Berbeda dengan beberapa alat yang mengunci AI di tingkat tertinggi atau menganggapnya sebagai produk terpisah, ClickUp Brain dapat ditambahkan ke rencana berbayar apa pun. Artinya, bisnis kecil tidak perlu beralih ke harga enterprise hanya untuk memanfaatkan AI di tempat yang paling dibutuhkan.

Pahami konteks ruang kerja secara instan dengan ClickUp Brain

Misalnya, sebuah agensi pemasaran kecil dengan tim lima orang dapat menggunakan alat AI untuk mengurangi pekerjaan rutin dengan meminta Brain untuk:

Ubah catatan kasar, obrolan, atau ide menjadi tugas, daftar periksa, garis waktu, dan ringkasan.

Tulis dan perbarui dokumen kerja seperti ringkasan proyek, SOP, dan pembaruan klien.

Temukan jawaban di seluruh ruang kerja dan alat terhubung Anda.

Tangani penulisan berulang dan ringkasan.

Ringkasan Monday

Ketika sebuah alat sulit digunakan, tim sering menyerah dan kembali ke spreadsheet. Monday.com mengatasi hal ini dengan sistem 'Work OS' visualnya yang menekankan kemudahan penggunaan melalui papan drag-and-drop yang intuitif.

Antarmuka berwarna-warni yang mirip spreadsheet ini dirancang untuk membantu tim non-teknis membangun dan menyesuaikan alur kerja secara visual. Berikut beberapa keuntungannya:

Antarmuka visual yang intuitif: Menyediakan papan seret-dan-lepas dengan status berwarna, memudahkan Anda melihat kemajuan proyek dengan sekilas.

Ekosistem multi-produk: Menawarkan produk terpisah untuk fungsi bisnis yang berbeda, seperti CRM, pengembangan, dan layanan, memungkinkan alur kerja yang disesuaikan.

Perpustakaan templat yang kuat: Memungkinkan Anda menggunakan berbagai templat yang sudah jadi untuk mempercepat proses pengaturan proyek dan kasus penggunaan umum.

Pembuat otomatisasi sederhana: Termasuk pembuat otomatisasi 'if this, then that' yang mudah digunakan untuk menangani tugas-tugas berulang.

❗Catatan: Model harga Monday.com mengharuskan minimal tiga kursi pada semua paket berbayar dan menggunakan sistem harga berjenjang, memaksa Anda untuk membeli kursi dalam paket lima, sepuluh, atau 15. Ini berarti tim dengan enam anggota harus membayar untuk sepuluh kursi. Fitur-fitur utama seperti Tampilan Waktu dan otomatisasi lanjutan juga terkunci di tingkat harga yang lebih mahal.

Apa yang Anda dapatkan dengan uang Anda di Monday.com

Berikut ini rincian harga Monday.com

Gratis: Terbatas pada maksimal dua kursi dan tiga papan dengan fitur dasar. Basic: Dapatkan papan tak terbatas dan fitur AI, tetapi Anda tidak akan memiliki akses ke tampilan Timeline atau otomatisasi. Standard: Akses tampilan Timeline dan Kalender, akses tamu, dan batas 250 tindakan otomatisasi per bulan. Pro: Akses papan pribadi, pelacakan waktu bawaan, kolom rumus, dan hingga 25.000 tindakan otomatisasi per bulan. Enterprise: Termasuk fitur keamanan lanjutan, catatan audit, dan integrasi premium.

Ringkasan Asana

melalui Asana

Asana memposisikan dirinya sebagai platform manajemen kerja tingkat perusahaan, menawarkan model data 'Work Graph' yang unik yang memetakan hubungan antara tugas, proyek, dan orang untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Inilah yang ditawarkan platform ini:

Model data Work Graph: Teknologi eksklusif ini membantu Anda memahami bagaimana pekerjaan terhubung di seluruh organisasi Anda untuk wawasan strategis yang lebih baik.

AI termasuk dalam paket berbayar: Asana AI, yang mencakup bidang pintar dan pembaruan status yang dihasilkan AI, disertakan dalam paket berbayar tanpa biaya tambahan.

Fitur perencanaan lanjutan: Anda mendapatkan akses ke fitur manajemen portofolio dan beban kerja pada tingkatan yang lebih tinggi untuk Anda mendapatkan akses ke fitur manajemen portofolio dan beban kerja pada tingkatan yang lebih tinggi untuk perencanaan sumber daya yang lebih canggih.

Pengakuan kuat dari perusahaan besar: Statusnya sebagai pemimpin di kalangan firma analis terkemuka menandakan keandalan bagi organisasi besar dan mempermudah proses pengadaan.

❗Catatan: Di sisi negatifnya, Asana mengharuskan minimal dua kursi pada paket berbayarnya, yang bisa menjadi mahal bagi pengguna solo. Fitur-fitur penting seperti pelacakan waktu bawaan dan portofolio hanya tersedia pada paket yang lebih mahal (Advanced dan Enterprise).

Apa yang Anda dapatkan dengan uang Anda di Asana?

Jelajahi opsi harganya:

Personal (Gratis): Untuk hingga dua rekan tim dengan manajemen tugas dasar dalam tampilan daftar dan papan.

Starter: Menambahkan tampilan Timeline, pembuat alur kerja, formulir, dan otomatisasi tak terbatas.

Lanjutan: Membuka akses ke portofolio, manajemen beban kerja, dan pelaporan lanjutan.

Enterprise/Enterprise+: Menyediakan kontrol admin lanjutan, opsi ekspor data, SAML, dan branding kustom.

Perbandingan Harga ClickUp vs. Monday vs. Asana

Batasan paket gratis, jumlah pengguna minimum, dan akses AI semuanya memengaruhi berapa banyak yang sebenarnya akan Anda keluarkan seiring waktu.

Untuk membuat perbandingan ini bermanfaat, bagian ini membagi harga menjadi tiga area konkret yang secara langsung memengaruhi anggaran bisnis kecil. 📊

Tingkat #1: Paket gratis

Batasan pengguna, fitur yang hilang, atau dinding pembayaran mendadak dapat memaksa Anda untuk melakukan upgrade lebih awal atau beralih sepenuhnya setelah mulai menggunakan alat tersebut di paket gratis. Mari kita bandingkan:

ClickUp

Dengan paket Free Forever, Anda mendapatkan tugas tak terbatas dan dapat menambahkan anggota tak terbatas, jadi tidak ada batasan jumlah pengguna yang perlu dikhawatirkan. Paket ini mencakup 60MB penyimpanan total, semua tampilan inti seperti Daftar, Papan, dan Gantt, perekaman video dalam aplikasi, dan akses ke ClickUp Docs untuk kolaborasi dasar.

Rencana Gratis Monday.com dibatasi hingga maksimal dua pengguna, tiga papan, dan 200+ templat, sehingga sulit digunakan untuk tim. Rencana ini menawarkan tampilan dasar, tanpa Timeline atau Kalender, dan tidak termasuk otomatisasi atau integrasi.

Asana

Rencana Personal Asana gratis untuk hingga dua rekan tim dan mencakup tugas dan proyek tanpa batas. Namun, rencana ini hanya menyediakan tampilan Daftar dan Papan, tanpa akses ke Garis Waktu, bidang kustom, atau portofolio.

🏆 Pemenang: ClickUp! Paket gratisnya menawarkan fungsionalitas yang luas untuk mendukung tim yang sedang berkembang tanpa batasan buatan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tanpa biaya tambahan, Anda dapat mengakses ClickUp Super Agents, rekan kerja AI Anda. Anda dapat menugaskan tanggung jawab kepada mereka di dalam ruang kerja Anda, melintasi tugas, dokumen, obrolan, dan alur kerja.

Buatlah ClickUp Super Agent kustom Anda sendiri untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang

Sementara Asana dan Monday hanya menyediakan otomatisasi berbasis aturan, ClickUp menawarkan agen AI yang dapat mengambil tindakan, mengikuti aturan, dan beroperasi secara terus-menerus di latar belakang. Seorang Super Agent dapat:

Pantau batas waktu tugas di seluruh ruang klien.

Tandai pekerjaan yang terlambat sebelum menjadi masalah bagi klien.

Otomatis menghasilkan pembaruan status mingguan dari aktivitas tugas yang sebenarnya

Ajukan pertanyaan lanjutan saat tugas terhenti.

Identifikasi risiko dan siapkan ringkasan serah terima saat pekerjaan berpindah kepemilikan.

Tingkat #2: Struktur tingkat berbayar untuk skalabilitas

Setelah Anda beralih dari paket gratis, keputusan harga mulai menjadi sangat penting. Batas minimum pengguna, paket harga, dan fitur yang dibatasi dapat dengan cepat membuat biaya Anda melebihi perkiraan. Berikut adalah perbandingan ketiga alat ini saat Anda mulai membayar untuk penggunaannya:

ClickUp

Rencana ClickUp disesuaikan per pengguna, sehingga Anda hanya membayar untuk jumlah kursi yang Anda butuhkan. Selain itu, rencana Bisnis menawarkan fitur lanjutan untuk tim yang sedang berkembang.

Semua paket berbayar memerlukan minimal tiga kursi. Setelah itu, Anda akan dikenakan sistem harga berjenjang dengan lonjakan lima, sepuluh, dan 15 kursi. Hal ini seringkali berarti Anda membayar untuk lebih banyak kursi daripada yang sebenarnya Anda gunakan.

Asana

Asana mengharuskan minimal dua kursi pada paket berbayarnya. Setelah itu, harga dihitung per pengguna, tetapi fitur lanjutan seperti portofolio dan manajemen beban kerja hanya tersedia pada tingkatan Advanced.

🏆 Pemenang: ClickUp keluar sebagai pemenang! Sistem harga linearnya tanpa batasan jumlah pengguna memungkinkan tim untuk berkembang secara terprediksi seiring pertumbuhan mereka.

Tingkat #3: Add-on AI

Setiap alat mengklaim memiliki AI, tetapi Anda tetap bingung tentang berapa biayanya sebenarnya. Dengan ketidakpastian ini, Anda mungkin berakhir dengan alat yang tidak memiliki AI yang Anda butuhkan atau disertai tagihan tak terduga, yang berkontribusi pada penyebaran AI yang tidak terkendali. Berikut ringkasan singkatnya:

ClickUp

Dengan ClickUp Brain, fitur AI tersedia sebagai add-on untuk paket berbayar. Ini memberi Anda akses ke bantuan penulisan berbasis AI, pembuatan tugas dari bahasa alami, dan pencarian pengetahuan di seluruh ruang kerja Anda. Untuk kebutuhan yang lebih canggih, ClickUp Brain MAX menawarkan fitur seperti akses multi-LLM dan pengenalan suara ke teks.

Asisten AI Monday hanya tersedia di tingkatan Pro dan Enterprise, tidak termasuk di paket Basic atau Standard. Asisten ini dapat membantu menghasilkan deskripsi tugas dan merangkum konten.

Asana

Asana AI sudah termasuk dalam semua paket berbayarnya, mulai dari Starter hingga Enterprise. Ini berarti fitur seperti bidang pintar dan pembaruan status yang dihasilkan AI tersedia tanpa biaya tambahan.

🏆 Pemenang: Asana dan ClickUp sama-sama unggul! Asana menyertakan fitur AI langsung dalam paket berbayar, sementara ClickUp menawarkan integrasi AI yang mendalam dalam alur kerja Anda sebagai opsi tambahan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jika Anda adalah bisnis kecil yang sangat bergantung pada AI, ClickUp Brain MAX adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Ini dirancang untuk tim yang menginginkan lebih banyak kekuatan, fleksibilitas, dan kontrol atas cara AI terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda.

Hindari pengeluaran untuk berbagai alat AI dengan menggunakan ClickUp Brain MAX

Anda mendapatkan:

Akses multi-LLM dalam satu tempat: Beralih antara model AI yang berbeda seperti GPT, Claude, dan Gemini, tergantung pada tugas yang dilakukan

Alasan lanjutan: Pahami data Anda dengan lebih baik untuk perencanaan, analisis, dan tugas-tugas yang memerlukan keputusan yang kompleks

Voice to text: Ubah catatan suara menjadi skrip, catatan, dan tugas secara instan dengan ClickUp Talk-to-Text

Biaya Tersembunyi dan Pertimbangan Harga

Anda telah menghitung biaya per pengguna, tetapi bagaimana dengan biaya yang tidak tercantum di halaman harga? Hal-hal seperti akses tamu, batas penyimpanan, dan pelatihan dapat dengan cepat meningkatkan total biaya kepemilikan Anda.

Waspadai biaya tersembunyi berikut ini:

Biaya untuk tamu dan kolaborator eksternal: Cara Anda dikenakan biaya untuk kolaborator eksternal bervariasi. Dengan ClickUp, tamu dengan izin tertentu tersedia di paket berbayar. Cara Anda dikenakan biaya untuk kolaborator eksternal bervariasi. Dengan ClickUp, tamu dengan izin tertentu tersedia di paket berbayar. Monday.com , however, menghitung empat tamu sebagai satu kursi yang dikenakan biaya dan akan secara otomatis mengupgrade Anda saat melebihi batas tersebut.

Batasan penyimpanan dan lampiran: Paket gratis seringkali memiliki batasan penyimpanan yang ketat. ClickUp menawarkan 60MB pada paket gratisnya dan penyimpanan tak terbatas pada semua paket berbayar.

Pelatihan dan Penerapan: Ketiga platform ini memiliki kurva pembelajaran, yang berarti membutuhkan waktu untuk proses onboarding. Untuk mengurangi biaya tersembunyi ini, Anda dapat memanfaatkan sumber daya gratis seperti ClickUp University dan halaman dukungan Asana dan Monday, yang menawarkan kursus dan sertifikasi untuk membantu tim Anda cepat beradaptasi.

Nilai Terbaik Berdasarkan Ukuran Tim

Alat terbaik untuk perusahaan dengan 500 karyawan tidak cocok untuk startup dengan lima karyawan. Memilih alat yang salah untuk ukuran tim Anda berarti Anda akan membeli sistem yang terlalu kompleks atau memilih alat sederhana yang akan Anda tinggalkan dalam beberapa bulan.

Untuk menghindari hal ini, berikut adalah rekomendasi kami yang disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan tim Anda. ⚓

Pengguna solo dan freelancer (satu orang): Gunakan paket Free Forever ClickUp untuk mendapatkan fungsi penuh bagi pengguna individu.

Tim kecil (dua hingga 10 orang): Pilih paket Unlimited ClickUp untuk fitur yang kuat untuk tim yang sedang berkembang atau tingkatan Starter Asana untuk fitur dasar dan proses onboarding yang mudah.

Tim berukuran menengah (11-50 orang): Akses rencana Bisnis ClickUp untuk skalabilitas yang efisien dan akses ke fitur-fitur canggih. Anda juga dapat menggunakan rencana Pro Monday dan rencana Lanjutan Asana di sini.

Enterprise (50+ orang): Ketiga platform menawarkan tingkatan enterprise dengan harga kustom. ClickUp Enterprise mencakup izin lanjutan dan SSO, rencana Enterprise Ketiga platform menawarkan tingkatan enterprise dengan harga kustom. ClickUp Enterprise mencakup izin lanjutan dan SSO, rencana Enterprise Monday.com menambahkan fitur keamanan, dan Asana Enterprise+ menyediakan kontrol admin premium.

Inilah yang dikatakan Brian McGary, Direktur IT, 3A Composites, tentang ClickUp:

Meskipun Asana berfungsi dengan baik bagi mereka yang tahu cara menggunakannya, implementasi awalnya kurang pelatihan dan pada akhirnya menyebabkan adopsi pengguna yang buruk… ClickUp memiliki harga yang sangat kompetitif dan umumnya lebih hemat biaya daripada pesaingnya di setiap tingkatan fitur.

Manakah Alat Manajemen Proyek yang Memiliki Harga Terbaik untuk Tim Anda?

Anda sudah melihat semua detailnya, tetapi masih terjebak dalam kebingungan dalam mengambil keputusan. Anda membutuhkan kerangka kerja sederhana untuk membantu Anda memilih alat manajemen proyek berdasarkan apa yang paling dihargai oleh tim Anda.

Kerangka kerja ini akan membantu Anda mencocokkan prioritas utama Anda dengan alat yang tepat.

Pilih ClickUp jika:

Anda menginginkan fitur lengkap di semua tingkatan paket.

Ukuran tim tidak sesuai dengan paket kursi yang terstruktur dengan rapi.

Anda perlu menghilangkan penyebaran alat dengan menggabungkan dokumen, obrolan, dan manajemen proyek dalam satu platform.

AI yang terhubung langsung dengan pekerjaan Anda adalah prioritas.

Pilih Monday.com jika:

Kemudahan visual dan kemudahan adopsi adalah prioritas utama Anda.

Produk terpisah untuk CRM, pengembangan, atau layanan diperlukan.

Ukuran tim Anda sesuai dengan paket kursi yang ditawarkan.

Pilih Asana jika:

Pengakuan dari perusahaan besar dan validasi dari analis sangat penting untuk proses pengadaan Anda.

Fitur AI harus disertakan langsung dalam paket Anda.

Alur kerja Anda dapat memanfaatkan model data Work Graph.

Bandingkan ketiga alat ini untuk menemukan yang paling sesuai:

Manakah Alat Manajemen Proyek yang Terbaik?

Ketika Anda mengabaikan halaman harga, daftar fitur, dan nama paket, perbedaan sebenarnya antara alat-alat ini terletak pada keandalan.

Monday dan Asana keduanya cocok untuk kasus penggunaan tertentu, tetapi model harga mereka dapat memaksa Anda untuk melakukan upgrade lebih cepat dari yang diharapkan. Hal ini dapat berupa paket kursi, pembatasan fitur, atau persyaratan tingkat yang lebih tinggi.

ClickUp menonjol karena memberikan lebih banyak ruang untuk beroperasi sebelum biaya menjadi masalah. Anda dapat memulai secara gratis tanpa khawatir tentang batasan pengguna, skalakan tanpa membayar untuk kursi yang tidak terpakai, dan akses fitur inti tanpa perlu naik ke tingkatan yang lebih tinggi.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana perbandingan rencana Gratis Selamanya ClickUp dengan tingkatan gratis Monday dan Asana?

Rencana Gratis Selamanya ClickUp mencakup tugas tak terbatas dan anggota tak terbatas dengan penyimpanan 60 MB. Rencana ini lebih unggul daripada rencana gratis Monday, yang mencakup dua kursi dan tiga papan, serta tingkatan gratis Personal Asana yang mendukung hingga dua rekan tim dengan tampilan daftar dan papan.

Bagaimana perbandingan ClickUp dan Asana untuk tim dengan 10+ pengguna?

ClickUp cocok untuk tim dengan 10 anggota atau lebih karena tidak ada batasan jumlah pengguna dan mencakup fitur-fitur yang kuat di semua tingkatan, memungkinkan tim mengakses apa yang mereka butuhkan tanpa harus melakukan upgrade paksa.

Alat mana yang paling cocok untuk startup yang berkembang dari paket gratis ke paket berbayar?

ClickUp menawarkan jalur skalabilitas yang mulus untuk startup. Paket Free Forever-nya tidak memiliki batasan jumlah pengguna, dan paket Unlimited menyediakan fungsi penuh, memungkinkan tim untuk berkembang tanpa menemui batasan yang tidak terduga.

Bagaimana perbandingan fitur AI ClickUp Brain dengan fitur AI Asana?

ClickUp Brain menawarkan integrasi ruang kerja yang mendalam, menghubungkan AI dengan tugas, dokumen, dan pencarian pengetahuan di seluruh platform. Asana AI, di sisi lain, lebih berfokus pada bidang pintar dan pembaruan status.